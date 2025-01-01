Квартальный бюллетень Национального Банка Швейцарии (SNB Quarterly Bulletin) — это сборник экономических исследований, выпускаемый регулятором каждые три месяца. Бюллетень рассчитан на широкую публику.

Информация, содержащаяся в бюллетене, делится на два крупных раздела: отчет о денежно-кредитной политике и отчет о сигналах бизнес-циклов. Также в бюллетень входит хроника событий регулятора и периодические специальные материалы.

Как правило, структура квартального бюллетеня регулятора не меняется от одного выпуска к другому. Документ начинается с описания решений по монетарной политике и разъяснения стратегии Национального Банка Швейцарии. Затем описываются глобальные экономические условия: отдельно по крупнейшим экономикам (США, Еврозона, Япония, Китай, крупнейшие развивающиеся рынки). Следом идет разбор экономического развития Швейцарии (динамика спроса и предложения, рынок труда, прогнозная часть, оценка важнейших индикаторов инфляции). В следующем разделе обсуждаются процентные ставки, обменные котировки, цены на фондовом рынке и денежные агрегаты регулятора. Раздел «Сигналы бизнес-циклов» посвящен экономике и ее отдельным отраслям, инфляционным ожиданиям и рискам. И, наконец, завершающие разделы бюллетеня посвящены тем или иным актуальным проблемам экономики или новостным поводам.

Выход бюллетеня не является фактором серьезного влияния на швейцарский франк: это сводный источник информации, в доступной форме тезисно поясняющий политику регулятора и условия ее формирования.