ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicCreate 

Create

Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта.

bool  Create(
   const long    chart,      // идентификатор чарта
   const string  name,       // имя
   const int     subwin,     // номер подокна
   const int     x1,         // координата x1
   const int     y1,         // координата y1
   const int     x2,         // координата x2
   const int     y2          // координата y1
   )

Параметры

chart

[in]  Идентификатор графика.

name

[in]  Имя.

subwin

[in]  Номер подокна.

x1

[in]  Координата X1.

y1

[in]  Координата Y1.

x2

[in]  Координата X2.

y2

[in]  Координата Y2.