Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicCurveRemoveByIndex 

CurveRemoveByIndex

Удаляет кривую по заданному индексу.

bool  CurveRemoveByIndex(
   const int  index      // индекс кривой
   )

Параметры

index

[in]  Индекс кривой, которую требуется удалить.

Возвращаемое значение

true — в случае удачи, иначе — false.