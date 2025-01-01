ДокументацияРазделы
Redraw

Перерисовывает график.

bool  Redraw(
   const bool  rescale=false      // значение флага
   )

Параметры

rescale=false

[in]  Флаг, указывающий, нужно ли выполнить перемасштабирование графика.

Возвращаемое значение

true в случае удачи, иначе false.