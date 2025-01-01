Научные графики

Графическая библиотека, содержащая классы и глобальные функции для быстрой отрисовки пользовательских графиков на чарте. Библиотека предоставляет удобные готовые решения для построения осей, кривых, а также методы быстрого доступа к изменению общих свойств пользовательского графика.

Для того чтобы начать работать с библиотекой, достаточно прочитать статью Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R.

Графическая библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Graphics.