Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графики
Научные графики
Графическая библиотека, содержащая классы и глобальные функции для быстрой отрисовки пользовательских графиков на чарте. Библиотека предоставляет удобные готовые решения для построения осей, кривых, а также методы быстрого доступа к изменению общих свойств пользовательского графика.
Для того чтобы начать работать с библиотекой, достаточно прочитать статью Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R.
Графическая библиотека размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Graphics.
Класс
Описание
Класс для работы с координатными осями
Класс, задающий цветовую схему по умолчанию
Класс для работы с кривыми
Базовый класс для создания пользовательских графиков