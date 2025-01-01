ДокументацияРазделы
CurveGetByIndex

Получает кривую по заданному индексу.

CCurve*  CurveGetByIndex(
   const int  index      // индекс кривой
   )

Параметры

index

[in]  Индекс кривой.

Возвращаемое значение

Указатель на кривую с заданным индексом.