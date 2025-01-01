ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveVisible 

Visible (Метод Get)

Возвращает флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Возвращаемое значение

Значение флага видимости функции на графике.

Visible (Метод Set)

Устанавливает флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.

void  Visible(
   const bool  visible      // значение флага
   )

Параметры

visible

[in]  Значение флага видимости функции на графике.