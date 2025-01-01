- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Visible (Метод Get)
Возвращает флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.
|
void Visible(
Возвращаемое значение
Значение флага видимости функции на графике.
Visible (Метод Set)
Устанавливает флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.
|
void Visible(
Параметры
visible
[in] Значение флага видимости функции на графике.