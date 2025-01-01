ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicBackgroundMain 

BackgroundMain (метод Get)

Возвращает текст заголовка графика

string  BackgroundMain()

 

BackgroundMain (метод Set)

Устанавливает текст заголовка графика.

void  BackgroundMain(
   const string  main      // текст заголовка
   )

Параметры

main

[in]  Текст заголовка графика