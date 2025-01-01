ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicCurvePlotAll 

CurvePlotAll

Отображает все ранее добавленные к графику кривые.

bool  CurvePlotAll()

Возвращаемое значение

true в случае удачи, иначе false.