BackgroundSub (метод Get)

Возвращает текст подзаголовка.

string  BackgroundSub()

Возвращаемое значение

Текст подзаголовка.

BackgroundSub (метод Set)

Устанавливает текст подзаголовка.

void  BackgroundSub (метод Set)(
   const string  sub      // текст подзаголовка
   )

Параметры

sub

[in]  Текст подзаголовка.