BackgroundSubSize (метод Get)

Возвращает размер шрифта подзаголовка

int BackgroundSubSize()

Устанавливает размер подзаголовка

void  BackgroundSubSize(
   const int  size      // размер шрифта подзаголовка
   )

Параметры

size

[in]  Размер шрифта подзаголовка

 