LineAdd

Добавляет линию на график.

Версия для работы с парами координат X и Y  

void  LineAdd(
   const int   x1,        // координата x1
   const int   y1,        // координата y1
   const int   x2,        // координата x2
   const int   y2,        // координата y2
   const uint  clr,       // цвет
   const uint  style      // стиль
   )

Версия для CPoint

void  LineAdd2(
   const CPoint  &point1,     // координата первой точки
   const CPoint  &point2,     // координата второй точки
   const uint    clr,         // цвет
   const uint    style        // стиль
   )

Параметры

x1

[in]  Координата X1.

y1

[in]  Координата Y1.

x2

[in]  Координата X2.

y2

[in]  Координата Y2.

&point1

[in]  Координата первой точки.

&point2

[in]  Координата второй точки.

clr

[in]  Цвет.

style

[in]  Стиль.