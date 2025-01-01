ДокументацияРазделы
BackgroundSubColor (метод Get)

Возвращает цвет подзаголовка.

color  BackgroundSubColor()

BackgroundSubColor (метод Set)

Устанавливает цвет подзаголовка.

void  BackgroundSubColor(
   const color  clr      // цвет подзаголовка
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет подзаголовка.