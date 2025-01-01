ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicFontSet 

FontSet

Устанавливает параметры текущего шрифта.

bool  FontSet(
   const string  name,        // имя
   const int     size,        // размер
   const uint    flags=0,     // флаги
   const uint    angle=0      // угол
   )

Параметры

name

[in]  Имя.

size

[in]  Размер.

flags=0

[in]  Флаги.

angle=0

[in]  Угол.

Возвращаемое значение

true — в случае удачи, иначе — false.