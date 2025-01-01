ДокументацияРазделы
CurvesTotal

Возвращает количество кривых для данного графика.

int  CurvesTotal()

Возвращаемое значение

Количество кривых.

Примечание

Считаются все кривые, принадлежащие данному графику, вне зависимости от их стиля отрисовки и видимости.