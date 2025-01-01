ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicCurveGetByName 

CurveGetByName

Получает кривую по заданному имени.

CCurve*  CurveGetByName(
   const string  name      // имя кривой
   )

Параметры

name

[in]  Имя кривой.

Возвращаемое значение

Указатель на первую найденную кривую с заданным именем.