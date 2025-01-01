Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerOnActivate DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate OnActivate Виртуальный обработчик внутреннего события "Activate" (активизация) элемента управления. virtual bool OnActivate() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true. OnResize OnDeactivate