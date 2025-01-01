Класс CRadioButton
Класс CRadioButton является классом комбинированного элемента управления "Переключатель".
Описание
Класс CRadioButton самостоятельного применения не имеет и используется для создания переключателей с зависимой фиксацией.
Декларация
|
class CRadioButton : public CWndContainer
Заголовок
|
#include <Controls\RadioButton.mqh>
|
Иерархия наследования
CRadioButton
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает элемент управления
|
Обработка событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Настройки
|
|
Получает/устанавливает текст надписи, связанной с элементом управления
|
Получает/устанавливает цвет текста поясняющей надписи элемента управления
|
Состояние
|
|
Получает/устанавливает состояние элемента управления
|
Подчиненные элементы управления
|
|
Создает кнопку
|
Создает поясняющую надпись к кнопке
|
Обработка событий подчиненных элементов управления
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButton" элемента управления
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickLabel" элемента управления
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Методы унаследованные от CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load