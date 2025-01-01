ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCRadioButton 

Класс CRadioButton

Класс CRadioButton является классом комбинированного элемента управления "Переключатель".

Описание

Класс CRadioButton самостоятельного применения не имеет и используется для создания переключателей с зависимой фиксацией.

Декларация

   class CRadioButton : public CWndContainer

Заголовок

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает элемент управления

Обработка событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Настройки

 

Text

Получает/устанавливает текст надписи, связанной с элементом управления

Color

Получает/устанавливает цвет текста поясняющей надписи элемента управления

Состояние

 

State

Получает/устанавливает состояние элемента управления

Подчиненные элементы управления

 

CreateButton

Создает кнопку

CreateLabel

Создает поясняющую надпись к кнопке

Обработка событий подчиненных элементов управления

 

OnClickButton

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButton" элемента управления

OnClickLabel

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickLabel" элемента управления

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 