OnResize

Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" (изменение размеров) элемента управления.

virtual bool OnResize()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.