ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerOnDeactivate 

OnDeactivate

Виртуальный обработчик внутреннего события "Deactivate" (деакивизация) элемента управления.

virtual bool  OnDeactivate()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.