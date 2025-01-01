ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewOnVScrollHide 

OnVScrollHide

Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" (сокрытие) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки).

virtual bool  OnVScrollHide()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.