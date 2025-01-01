Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewOnScrollLineUp CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnScrollLineUp Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" (прокрутка на строку вверх) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки). virtual bool OnScrollLineUp() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. OnScrollLineDown OnItemClick