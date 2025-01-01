- Create
- OnEvent
- TotalView
- AddItem
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateRow
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnItemClick
- Redraw
- RowState
- CheckView
TotalView
Устанавливает количество видимых элементов списка элемента управления CListView.
|
bool TotalView(
Параметры
value
[in] Количество видимых элементов списка.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.
Примечание
Количество отображаемых элементов списка можно установить только один раз.