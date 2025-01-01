TotalView

Устанавливает количество видимых элементов списка элемента управления CListView.

bool TotalView(

const int value

)

Параметры

value

[in] Количество видимых элементов списка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Количество отображаемых элементов списка можно установить только один раз.