Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewTotalView 

TotalView

Устанавливает количество видимых элементов списка элемента управления CListView.

bool  TotalView(
   const int  value      // количество видимых элементов
   )

Параметры

value

[in]  Количество видимых элементов списка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Количество отображаемых элементов списка можно установить только один раз.