Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewOnVScrollShow CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnVScrollShow Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" (отображение) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки). virtual bool OnVScrollShow() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. OnResize OnVScrollHide