Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewRowState CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView RowState Осуществляет изменение состояния заданной строки элемента управления CListView. bool RowState( const int index // индекс const bool select // состояние ) Параметры index [in] Индекс строки. select [in] Состояние строки. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Redraw CheckView