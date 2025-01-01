ДокументацияРазделы
RowState

Осуществляет изменение состояния заданной строки элемента управления CListView.

bool  RowState(
   const int   index      // индекс
   const bool  select     // состояние
   )

Параметры

index

[in]  Индекс строки.

select

[in]  Состояние строки.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.