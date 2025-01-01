ДокументацияРазделы
OnItemClick

Виртуальный обработчик внутреннего события "ItemClick" (клик мыши) на заданной строке элемента управления CListView.

virtual bool  OnItemClick()
   const int    index     // индекс
   )

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.