Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCListViewOnItemClick CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnItemClick Виртуальный обработчик внутреннего события "ItemClick" (клик мыши) на заданной строке элемента управления CListView. virtual bool OnItemClick() const int index // индекс ) Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. OnScrollLineUp Redraw