Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCEditTextAlign 

TextAlign (метод Get)

Получает значение свойства "TextAlign" (тип выравнивания текста по горизонтали) элемента управления CEdit.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "TextAlign" элемента управления CEdit.

 

TextAlign (метод Set)

Устанавливает значение свойства "TextAlign" (тип выравнивания текста по горизонтали) элемента управления CEdit.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // значение свойства
   )

Параметры

align

[in]  Новое значение свойства "TextAlign".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.