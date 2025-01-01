- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (метод Get)
Получает значение свойства "TextAlign" (тип выравнивания текста по горизонтали) элемента управления CEdit.
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "TextAlign" элемента управления CEdit.
TextAlign (метод Set)
Устанавливает значение свойства "TextAlign" (тип выравнивания текста по горизонтали) элемента управления CEdit.
|
bool TextAlign(
Параметры
align
[in] Новое значение свойства "TextAlign".
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.