- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
Create
Создает элемент управления CEdit.
|
virtual bool Create(
Параметры
chart
[in] Идентификатор графика, на котором создается элемент управления.
name
[in] Уникальное имя элемента управления.
subwin
[in] Подокно графика, в котором создается элемент управления.
x1
[in] Значение координаты X левой верхней точки.
y1
[in] Значение координаты Y левой верхней точки.
x2
[in] Значение координаты X правой нижней точки.
y2
[in] Значение координаты Y правой нижней точки.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.