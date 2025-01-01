Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCButtonOnMouseUp CreatePressedLockingOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnMouseDownOnMouseUp OnMouseUp Виртуальный обработчик события мыши "MouseUp" (отпускание кнопки мыши) элемента управления CButton. virtual bool OnMouseUp() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Событие "MouseUp" происходит при отпускании левой кнопки мыши, если указатель мыши находится на элементе управления. OnMouseDown CEdit