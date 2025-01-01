ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCEditReadOnly 

ReadOnly (метод Get)

Получает значение свойства "ReadOnly" (только чтение) элемента управления CEdit.

bool  ReadOnly()

Возвращаемое значение

Свойство "ReadOnly" элемента управления CEdit.

ReadOnly (метод Set)

Устанавливает новое значение свойства "ReadOnly" (только чтение) элемента управления CEdit.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // значение
   )

Параметры

flag

[in]  Новое значение свойства "ReadOnly" элемента управления CEdit.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.