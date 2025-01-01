- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (метод Get)
Получает значение свойства "ReadOnly" (только чтение) элемента управления CEdit.
bool ReadOnly()
Возвращаемое значение
Свойство "ReadOnly" элемента управления CEdit.
ReadOnly (метод Set)
Устанавливает новое значение свойства "ReadOnly" (только чтение) элемента управления CEdit.
bool ReadOnly(
Параметры
flag
[in] Новое значение свойства "ReadOnly" элемента управления CEdit.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.