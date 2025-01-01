Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCEditOnSetColorBorder CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetColorBorder Виртуальный обработчик события "SetColorBorder" (изменение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR) элемента управления CEdit. virtual bool OnSetColorBorder() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. OnSetColorBackground OnSetFont