Виртуальный обработчик события "SetColorBorder" (изменение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR) элемента управления CEdit.

virtual bool  OnSetColorBorder()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.