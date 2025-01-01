ДокументацияРазделы
Виртуальный обработчик события "SetColorBackground" (изменение свойства OBJPROP_BGCOLOR) элемента управления CEdit.

virtual bool  OnSetColorBackground()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.