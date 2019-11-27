Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXVI): Работа с отложенными торговыми запросами - первая реализация (открытие позиций)

Содержание

Концепция

В ряде предыдущих статей мною было озвучено понятие отложенного торгового запроса.

Сегодня разберёмся что это такое, для чего нам потребуется, что это нам даст, и приступим к реализации отложенных запросов.



При получении и обработке ошибки торгового сервера, нам иногда необходимо подождать некоторое время и повторить запрос. Для выполнения ожидания, в самом простом случае можно просто выполнить функцию Sleep() с необходимым количеством милисекунд, и повторить запрос. Во множестве программ этого вполне достаточно. Но здесь мы имеем один негативный момент — на время ожидания наша программа останавливается и ожидает завершения паузы, и далее продолжает свою логику. Всё это происходит в торговом методе, и все остальные функции программы оказываются недоступными.

Чтобы обойти данный неприятный момент, мы можем создать копию торгового запроса, отправка которого на сервер вызвала ошибку, требующую повторного запроса после ожидания, разместить этот запрос в список торговых запросов, и спокойно выйти из торгового метода. Тем самым мы освобождаем программу от необходимости "висеть" в состоянии ожидания внутри торгового метода и даём ей возможность работать далее по заложенной логике. При этом торговый класс постоянно просматривает список отложенных запросов, и когда наступает время выполнить запрос (окончилось его время ожидания), библиотека самостоятельно вызывает нужный торговый метод с необходимым торговым запросом. Далее всё происходит в прежней последовательности — если опять получили ошибку, то опять выходим из торгового метода до наступления времени очередного торгового запроса. Если же запрос был выполнен без ошибок и поставлен в очередь на сервере, то этот отложенный запрос удаляется из списка торговых запросов.



Это один из вариантов применения отложенных запросов, дающий нам возможность не прерывать выполнение программы на время ожидания, особенно длительного.

Ещё одним вариантом применения отложенных запросов является реализация StopLimit-ордеров на MQL4. Ведь что такое StopLimit-ордер? Это двойной отложенный ордер, содержащий в себе две цены — цену Stop-ордера и цену Limit-ордера. Лимитный отложенный ордер устанавливается при достижении ценой уровня, заданного для Stop-ордера. Таким образом, при помощи отложенного запроса легко реализуется логика работы StopLimit-ордера: мы просто создаём отложенный запрос на установку Limit-ордера, а момент установки Limit-ордера — цену, на которой необходимо послать запрос — записываем в параметрах отложенного запроса. Как только цена достигнет заданного значения, будет отправлен запрос на сервер на выставление Limit-ордера. Такая логика полностью повторяет логику работы StopLimit-ордеров.



Ещё одним вариантом применения отложенных запросов можно считать автоматическую отправку торговых запросов на открытие рыночных позиций при достижении ценой заданного уровня, или при достижении заданного времени, или и то, и другое.

В общем — здесь большой простор для фантазии по автоматизации отправки торговых запросов по заданным условиям.

Магический номер как хранилище данных

При создании нового отложенного запроса, нам необходимо его как-то пометить — чтобы программа могла знать что именно этот ордер был выставлен по именно этому отложенному запросу — то есть, нам необходимо однозначно идентифицировать и связать ордер или позицию с конкретным отложенным запросом. Причём эта связка не должна теряться при нештатных ситуациях.

Я долго обдумывал различные возможности организации такой связки, и пришёл к одному-единственному мнению: необходимо идентификатор отложенного запроса прописать в значении магического номера ордера/позиции. Это единственный параметр, который будет неизменен, и который изначально есть в ордере. Все остальные методы оказываются либо ненадёжными (хранение в комментарии к ордеру/позиции), либо требуют больших затрат на создание и сопровождение (хранение в файлах). Глобальные переменные терминала тоже не рассматриваю, так как всё же и они могут не успеть записаться на носитель при нештатной ситуации, и поэтому так же не дают полной уверенности в актуальности информации.

Значит выход вижу один — хранить данные в значении магического номера. И тут вспоминается ещё один интересный вопрос — ранее мы добавляли к объектам-ордерам идентификатор группы, который позволяет группировать ордера/позиции в общую группу, что может пригодиться для различных, например, сеточных советников. Такой идентификатор мы можем добавить к объекту-ордеру уже только после его физического появления на сервере. И при нештатных ситуациях он будет утерян. Конечно же далее запланировано, причём изначально, сохранение всех коллекций вместе с их объектами на жёсткий диск, но это будет ещё не скоро. А вот добавить наряду с идентификатором отложенного запроса ещё и идентификаторы групп в магический номер ордера — это мы можем сделать уже сейчас.

И хранить в значении магического номера мы сможем сразу несколько идентификаторов:

идентификатор магика (тот, что задаётся во входных параметрах советника)



идентификатор первой группы (с номерами подгрупп от 0 до 15, ноль — нет принадлежности к группе)



идентификатор второй группы (с номерами подгрупп от 0 до 15, ноль — нет принадлежности к группе)



идентификатор отложенного запроса (с возможными номерами от 0 до 255, ноль — нет идентификатора)

Таким образом, у нас будет возможность задать номер первой и второй групп ордеров. В каждой группе ордеров может быть до пятнадцати подгрупп. Что нам это даст? Ну допустим, у нас есть 20 ордеров/позиций, которые мы хотим собрать по какому-то критерию в одну подгруппу. Мы им задаём в первой группе номер подгруппы 1. И ещё у нас есть 20 ордеров/позиций, которые мы хотим собрать по иному критерию в другую подгруппу этой же первой группы. Мы им задаём номер подгруппы 2. И третьей двадцатке ордеров/позиций задаём подгруппу 3. Теперь у нас есть три группы ордеров/позиций, которые мы легко можем обрабатывать все одновременно своим обработчиком для каждой из подгрупп первой группы. И если нам потребуется две группы из трёх как-то ещё обрабатывать/анализировать, но уже совсем иным обработчиком, при этом не теряя их принадлежности к уже установленным группам, то мы их сможем определить во вторую группу (до пятнадцати подгрупп). Это даёт нам большую гибкость объединения ордеров/позиций в разные группы, чем при наличии только одной группы, пусть и с б ольшим количеством номеров подгрупп. Итак, мы видим, что запланировали много, но где же тут подвох? А подвох вот в чём: размер целочисленного значения, в котором хранится магический номер для MQL4 — всего 4 байта (int). Поэтому здесь нам приходится жертвовать величиной значения магика, который мы можем задавать в своих программах. Для MQL5 размер для магика задаётся типом ulong, и там мы можем задавать большие числа и хранить гораздо больше информации. Но всё упирается в совместимость... А значит — придётся чем-то пожертвовать. А жертвовать придётся размером значения магического номера — он у нас будет всего два байта (ushort), а освободившиеся два байта отведём под идентификаторы двух групп (uchar) и идентификатор отложенного запроса (uchar). В таблице показана структура магического номера и расположение данных в uint-значении магического номера: ------------------------------------------------------------------------- | bit |31 24 | 23 20 | 19 16 | 15 8 | 7 0 | ------------------------------------------------------------------------- | byte | 3 | 2 | 1 | 0 | ------------------------------------------------------------------------- | type | uchar | uchar | ushort | ------------------------------------------------------------------------- | descr | request id | id2 | id1 | magic | ------------------------------------------------------------------------- Как видно из таблички, значение магического номера занимает размер в два байта, и хранится в двух младших байтах 0 и 1 uint-числа (биты 0 — 15) , что соответствует типу ushort. Именно такой тип магического номера нам придётся использовать в своих программах с возможными значениями от 0 до 65535.

, что соответствует типу ushort. Именно такой тип магического номера нам придётся использовать в своих программах с возможными значениями от 0 до 65535. Следующий по старшинству — байт 2 uint-числа служит для хранения двух идентификаторов групп, и имеет размер uchar (биты 16 — 23) .

Идентификатор первой группы хранится в младших четырёх битах uchar-числа (биты 16 — 19) , а

идентификатор второй группы хранится в старших четырёх битах этого uchar-числа (биты 20 — 23) .

Таким образом, мы можем сохранить в однобайтовом uchar-значении две группы, количество номеров каждой из которых может быть от нуля (нет группы) до 15 (максимальное значение, которое мы можем хранить в четырёх битах).

. , а . Таким образом, мы можем сохранить в однобайтовом uchar-значении две группы, количество номеров каждой из которых может быть от нуля (нет группы) до 15 (максимальное значение, которое мы можем хранить в четырёх битах). В третьем, и последнем байте uint-числа мы будем хранить uchar-значение идентификатора отложенного запроса (биты 24 — 31) , который может иметь значения от нуля (нет идентификатора) до 255. Это означает, что всего мы можем одновременно иметь до 255 активных отложенных запросов. Для организации хранения данных в значении свойства "магический номер" ордера, доработаем класс абстрактного ордера и классы событий.

Но сначала в файл Defines.mqh впишем новые целочисленные свойства объекта абстрактного ордера: enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_MAGIC_ID, ORDER_PROP_GROUP_ID1, ORDER_PROP_GROUP_ID2, ORDER_PROP_PEND_REQ_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) Эти свойства будут хранить ранее озвученные идентификаторы, которые будут храниться в значении магического номера. Так как мы добавили три новых свойства, а одно изменили, то в макроподстановке, указывающей на общее количество целочисленных свойств ордера, изменим их количество с 21 на 24.

Также допишем в перечисление возможных критериев сортировки ордеров и сделок сортировку по этим свойствам: #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC, SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN, SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE, SORT_BY_ORDER_TIME_EXP, SORT_BY_ORDER_STATUS, SORT_BY_ORDER_TYPE, SORT_BY_ORDER_REASON, SORT_BY_ORDER_STATE, SORT_BY_ORDER_POSITION_ID, SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID, SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER, SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY, SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE, SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM, SORT_BY_ORDER_TICKET_TO, SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP, SORT_BY_ORDER_MAGIC_ID, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID1, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID2, SORT_BY_ORDER_PEND_REQ_ID, SORT_BY_ORDER_DIRECTION, SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE, SORT_BY_ORDER_SL, SORT_BY_ORDER_TP, SORT_BY_ORDER_PROFIT, SORT_BY_ORDER_COMMISSION, SORT_BY_ORDER_SWAP, SORT_BY_ORDER_VOLUME, SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT, SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL, SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT, SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT, SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT, SORT_BY_ORDER_EXT_ID }; Для корректного вывода свойств ордера в журнал,

допишем в файле Datas.mqh индексы новых свойств и соответствующие индексам сообщения: MSG_ORD_PROFIT_PT, MSG_ORD_MAGIC_ID, MSG_ORD_GROUP_ID1, MSG_ORD_GROUP_ID2, MSG_ORD_PEND_REQ_ID , MSG_ORD_PRICE_OPEN, { "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" }, { "Идентификатор магического номера" , "Magic number's identifier" } , { "Идентификатор первой группы" , "First group's identifier" } , { "Идентификатор второй группы" , "Second group's identifier" } , { "Идентификатор отложенного запроса" , "Pending request's identifier" } , { "Цена открытия" , "Price open" }, В класс абстрактного ордера в файле Order.mqh впишем необходимые доработки. В приватную секцию класса впишем четыре метода, извлекающие из значения свойства ордера "магический номер" и возвращающие идентификатор магического номера (магик, задаваемый в настройках программы), идентификаторы группы 1 и группы 2, и идентификатор отложенного запроса:

class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } public : COrder( void ){;}

Для возврата заданного в настройках ushort-значения магика из uint-значения магического номера ордера, достаточно наложить маску (0xFFFF), оставляющую неизменными в значении uint-числа только два младших байта, а два старших байта uint-числа при этом заполняются нулями. Впрочем, при преобразовании типа uint в тип ushort старшие два байта отбрасываются автоматически.

Для извлечения идентификатора первой группы нам необходимо сначала сместить вправо на 16 бит значение свойства магического номера (чтобы uchar-значение идентификаторов групп попало на нулевой байт uint-числа), а затем на полученное число наложить маску 0x0F, которая оставит только младшие четыре бита из полученного при смещении значения. Преобразование типа uint в тип uchar отбросит все старшие байты числа, оставив только один младший, на который наложена маска. Таким образом мы получаем четырёхбитное значение от 0 до 15.

Извлечение идентификатора второй группы немного отличается от извлечения идентификатора первой группы так как здесь нужное нам значение находится в старших четырёх битах uchar-значения. Поэтому мы сначала делаем точно так же, как и при извлечении идентификатора первой группы — смещаем вправо на 16 бит значение свойства магического номера (чтобы uchar-значение идентификаторов групп попало на нулевой байт uint-числа), на полученное число накладываем маску 0xF0, которая оставляет только старшие четыре бита из полученного при смещении значения, а затем полученное значение смещаем ещё на четыре бита вправо — чтобы старшие биты, хранящие номер идентификатора привести к значениям от 0 до 15.

Для извлечения идентификатора отложенного запроса, нам необходимо самый старший байт uint-числа сместить вправо на 24 бита — чтобы это однобайтное uchar-значение попало на нулевой байт uint-числа, а затем наложить на него маску 0xFF (что впрочем необязательно, так как при преобразовании uint-числа в тип uchar и так останется только один младший байт)



В блок с методами упрощённого доступа к свойствам объекта абстрактного ордера добавим методы, возвращающие четыре новых свойства:



long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long MagicID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC_ID); } long GroupID1( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1); } long GroupID2( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2); } long PendReqID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } long TimeOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } long TimeClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }

И там же добавим три метода для установки в свойства абстрактного ордера новых свойств:



double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID1( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1,group_id); } void SetGroupID2( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2,group_id); } void SetPendReqID( const long req_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,req_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }

В закрытом конструкторе класса заполним новые поля свойств абстрактного ордера значениями идентификаторов при помощи вышерассмотренных методов:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC_ID] = this .GetMagicID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID1] = this .GetGroupID1(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID2] = this .GetGroupID2(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PEND_REQ_ID] = this .GetPendReqID(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }

В метод, возвращающий описания целочисленных свойств, добавим вывод описания всех добавленных новых свойств абстрактного ордера:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_FROM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_TO)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_EXP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET)+ ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE_BY_DIRECTION)+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? CMessage::Text(MSG_ORD_REASON)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ORDER_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ENTRY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_BY_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_UPDATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? CMessage::Text(MSG_ORD_DISTANCE_PT) : CMessage::Text(MSG_ORD_PROFIT_PT) )+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_SL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_TP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_MAGIC_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID1 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID1)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID2 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID2)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_PEND_REQ_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_PEND_REQ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

С классом абстрактного ордера завершили. Теперь нам нужно внести изменения в классы событий.

В классе абстрактного события в файле Event.mqh в защищённую секцию класса впишем методы, возвращающие новые идентификаторы:



protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket);

Методы аналогичны вышерассмотренным методам класса абстрактного ордера.

Теперь в пять классов-потомков класса абстрактного события в файлах EventModify.mqh, EventOrderPlaced.mqh, EventOrderRemoved.mqh, EventPositionClose.mqh и EventPositionOpen.mqh в их методы краткого описания события вместо одной строки

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic() : "" ); string text= "" ;

впишем для каждого класса такие строки:

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic_id=(( this .GetPendReqID()> 0 || this .GetGroupID1()> 0 || this .GetGroupID2()> 0 ) ? " (" +( string ) this .GetMagicID()+ ")" : "" ); string group_id1=( this .GetGroupID1()> 0 ? ", G1: " +( string ) this .GetGroupID1() : "" ); string group_id2=( this .GetGroupID2()> 0 ? ", G2: " +( string ) this .GetGroupID2() : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic()+magic_id+group_id1+group_id2 : "" ); string text= "" ;

Так как при хранении множества данных в одном значении магического номера, при выводе этого номера в журнал, будет выведено совершенно иное значение, нежели было задано в настройках программы — ведь значение магика хранится только в двух младших байтах, а в двух старших — идентификаторы групп и отложенного запроса. Поэтому если в значении магического номера ордера добавлены идентификаторы, или хотя бы один из них, то к выводимым в журнал значениям будут добавляться описания каждого отдельного идентификатора.

Все необходимые изменения для хранения данных в значении магического номера мы сделали. Теперь займёмся непосредственно классом отложенного запроса и первой реализацией создания отложенных запросов при ошибках открытия позиций.



Класс отложенного запроса, первая реализация запросов

В файле торгового класса Trading.mqh, непосредственно перед телом торгового класса CTrading, впишем новый класс, описывающий объект-отложенный запрос:

class CPendingReq : public CObject { private : MqlTradeRequest m_request; uchar m_id; int m_retcode; double m_price_create; ulong m_time_create; ulong m_time_activate; ulong m_waiting_msc; uchar m_current_attempt; uchar m_total_attempts; void CopyRequest( const MqlTradeRequest &request) { this .m_request=request; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; public : MqlTradeRequest MqlRequest( void ) const { return this .m_request; } double PriceCreate( void ) const { return this .m_price_create; } ulong TimeCreate( void ) const { return this .m_time_create; } ulong TimeActivate( void ) const { return this .m_time_activate; } ulong WaitingMSC( void ) const { return this .m_waiting_msc; } uchar CurrentAttempt( void ) const { return this .m_current_attempt; } uchar TotalAttempts( void ) const { return this .m_total_attempts; } uchar ID( void ) const { return this .m_id; } void SetPriceCreate( const double price) { this .m_price_create=price; } void SetTimeCreate( const ulong time) { this .m_time_create=time; } void SetTimeActivate( const ulong time) { this .m_time_activate=time; } void SetWaitingMSC( const ulong miliseconds) { this .m_waiting_msc=miliseconds; } void SetCurrentAttempt( const uchar number) { this .m_current_attempt=number; } void SetTotalAttempts( const uchar number) { this .m_total_attempts=number; } void SetID( const uchar id) { this .m_id=id; } CPendingReq( void ){;} CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode); }; CPendingReq::CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode) : m_price_create(price), m_time_create(time), m_id(id), m_retcode(retcode) { this .CopyRequest(request); } int CPendingReq::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPendingReq *compared_req=node; return ( this .ID()>compared_req.ID() ? 1 : this .ID()<compared_req.ID() ? - 1 : 0 ); return 0 ; }

Как мне кажется, этот класс настолько прост, что описывать прокомментированные в нём строки не имеет смысла — всё понятно по названию методов и переменных-членов класса. А вот пояснить как этот объект и связанные с ним методы и функционал торгового класса должны работать, думаю, стоит.

При получении ошибки от сервера, мы хотим создать повторный запрос на сервер и выйти из торгового метода. Затем этот вновь созданный запрос — когда заканчивается его время ожидания — заново отсылается на сервер. И в случае повторного получения ошибки нам по логике необходимо создать отложенный запрос. Но он уже создан при первом получении ошибки от сервера. Поэтому в магике поступившего торгового запроса проверяется наличие идентификатора отложенного запроса, и если он там есть, то значит этот запрос ранее уже был создан, и в данный момент отсылается очередная попытка на сервер, и соответственно, создавать новый запрос не требуется. Если же в магике торгового запроса нет идентификатора, то создаётся новый отложенный запрос с первым свободным наименьшим идентификатором и осуществляется выход из торгового метода для освобождения программы для других действий.

В таймере торгового класса постоянно просматривается список торговых запросов, и если время ожидания очередного запроса истекло, то из таймера вызывается соответствующий запросу торговый метод. При проверке каждого очередного запроса из списка отложенных запросов проверяется наличие соответствующих запросу позиции или ордера в списке рыночных ордеров и позиций, и если есть ордер или позиция с текущим идентификатором — значит отложенный запрос выполнил свою функцию, и он удаляется из списка запросов.



Вкратце логика такова. Приступим к её реализации.



Класс мы уже вписали в файл Trading.mqh, теперь в его приватной секции

объявим метод для поиска и возврата первого наименьшего неиспользуемого идентификатора отложенного запроса:



int GetFreeID( void ); public : CTrading();

За пределами тела класса напишем его реализацию:

int CTrading::GetFreeID( void ) { int id= WRONG_VALUE ; CPendingReq *element= new CPendingReq() ; if (element== NULL ) return 0 ; for ( int i= 1 ;i< 256 ;i++) { element.SetID(( uchar )i); this .m_list_request.Sort(); if ( this .m_list_request.Search(element)== WRONG_VALUE ) { id=i; break ; } } delete element ; return id ; }

У нас всего может быть 255 самостоятельных отложенных запроса. Каждый из запросов имеет свои свойства, своё время ожидания между очередными торговыми попытками, и отсюда — свой период существования объекта-отложенного запроса. В связи с этим может возникать ситуация, когда для идентификатора запроса номер, например, 255 уже используется, а идентификатор с номером 0 или 1, или любой из меньших , уже освободились, и их можно использовать для новых торговых запросов. Для поиска наименьшего освободившегося номера идентификатора и используется данный метод.

Сначала создаётся временный объект класса отложенного запроса и идентификатор со значением -1. Такое значение будет нам сообщать о том, что свободных идентификаторов нет — все 255 заняты, а значение 0 будем возвращать при ошибке создания временного объекта. Далее в цикле по возможным значениям номеров идентификаторов — от 1 до 255, проверяем в списке отложенных запросов наличие объекта-запроса с идентификатором, равным текущему значению индекса цикла. Для этого мы сначала устанавливаем временному объекту идентификатор, равный номеру индекса цикла, устанавливаем списку флаг сортированного списка, и просто ищем в списке объект-запрос с таким идентификатором — т.е., равный временному объекту, которому установлен индекс цикла в качестве идентификатора. Если такой объект не найден в списке, то устанавливаем возвращаемому из метода значению величину индекса цикла и прерываем цикл.

По завершению цикла временный объект-запрос удаляем и возвращаем значение идентификатора, которое может быть либо -1, либо от 1 до 255.



В публичной секции класса объявим метод для создания отложенного запроса, и впишем методы для установки и возврата значений идентификаторов в/из значения свойства ордера/позиции "магический номер":



bool CreatePendingRequest ( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj); void SetGroupID1( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFFF0FFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 0 )<< 16 ) ; } void SetGroupID2( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFF0FFFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 1 )<< 16 ) ; } void SetPendReqID( const uchar id, uint &magic) { magic &= 0x00FFFFFF ; magic |= ( uint )id<< 24 ; } uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index)));} ushort GetMagicID( const uint magic) const { return ushort (magic & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( const uint magic) const { return uchar (magic>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( const uint magic) const { return uchar ((magic>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( const uint magic) const { return uchar (magic>> 24 ) & 0xFF ; }

Методы возврата значений мы уже рассматривали выше — здесь они идентичны. Рассмотрим методы для установки различных идентификаторов.



Так как у нас два идентификатора групп хранятся всего в одном байте, и числовое значение идентификатора может быть только от 0 до 15 (4 байта), то для установки идентификатора второй группы нам нужно его значение сместить на 4 бита влево — чтобы хранить его в четырёх старших битах однобайтного числа. Для этого создан метод ConvToXX(), который в зависимости от индекса группы (0 или 1) либо смещает переданное в него число (от 0 до 15) на 4 бита влево (вторая группа, индекс 1), либо не смещает (первая группа, индекс 0)



Для установки значения идентификатора первой группы, нам сначала необходимо обнулить четыре младших бита того байта, в который будем сохранять значение идентификатора. Это можно сделать, наложив на значение магика маску, в которой для каждого полубайта (4 бита) использовать значение F.

Т.е, на те биты, в которых значение нужно оставить без изменения, накладываем шестнадцатеричное значение десятичного числа 15 (F), а на те биты, которые нужно стереть, накладываем ноль. Таким образом, маска, накладываемая на значение магического номера, будет такой: 0x FFF0FFFF.

Здесь:

FFFF — оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника),

— оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника), F0 — стираем (0) младшие четыре бита в байте, хранящем идентификаторы групп, старшие остаются (F) — там хранится идентификатор второй группы,

— стираем (0) младшие четыре бита в байте, хранящем идентификаторы групп, старшие остаются (F) — там хранится идентификатор второй группы, FF — оставляем значение идентификатора отложенного запроса



Далее помещаем в подготовленный байт для хранения идентификаторов групп номер группы, полученный из метода ConvToXX() с индексом 0, и смещённым на 16 бит влево — чтобы полученное число попало в требуемый байт, в котором хранятся идентификаторы групп.

Для установки значения идентификатора второй группы, обнуляем четыре старших бита того байта, в который будем сохранять значение идентификатора. Делаем это, накладывая на значение магика маску 0x FF0FFFFF.

Здесь:

FFFF — оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника),

— оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника), 0F — стираем (0) старшие четыре бита в байте, хранящем идентификаторы групп, младшие остаются (F) — там хранится идентификатор первой группы,

— стираем (0) старшие четыре бита в байте, хранящем идентификаторы групп, младшие остаются (F) — там хранится идентификатор первой группы, FF — оставляем значение идентификатора отложенного запроса



Далее в подготовленный байт для хранения идентификаторов групп помещаем номер группы, полученный из метода ConvToXX() с индексом 1, и смещённым на 16 бит влево — чтобы полученное число попало в требуемый байт, в котором хранятся идентификаторы групп.

Для установки значения идентификатора отложенного запроса, обнуляем значение байта, в который будем сохранять значение идентификатора. Делаем это, накладывая на значение магика маску 0x 00FFFFFF.

Здесь:

FFFF — оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника),

— оставляем идентификатор магика (магик, задаваемый в настройках советника), FF — оставляем значения идентификаторов групп,

— оставляем значения идентификаторов групп, 00 — стираем значение идентификатора отложенного запроса



Далее в подготовленный байт для хранения идентификатора отложенного запроса помещаем uchar-значение идентификатора, смещённое на 24 бита влево — чтобы полученное число попало в требуемый байт, в котором хранится идентификатор отложенного запроса.

За пределами тела класса напишем реализацию метода для создания объекта-отложенного запроса:

bool CTrading::CreatePendingRequest( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj) { CPendingReq *req_obj= new CPendingReq(id,symbol_obj.Bid(),symbol_obj.Time(),request,retcode); if (req_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); return false ; } if (! this .m_list_request.Add(req_obj)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); delete req_obj; return false ; } req_obj.SetTimeActivate(symbol_obj.Time()+wait); req_obj.SetWaitingMSC(wait); req_obj.SetCurrentAttempt( 0 ); req_obj.SetTotalAttempts(attempts); return true ; }

Метод прост — создаётся новый объект-запрос, добавляется в список отложенных запросов, заполняются поля объекта переданными в метод значениями (время активации запроса рассчитывается как время создания запроса + время ожидания) и возвращается true. При ошибках возвращается false.

В таймере торгового класса, созданном нами в прошлой статье, пропишем логику работы с отложенными запросами:

void CTrading:: OnTimer ( void ) { int total= this .m_list_request.Total(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CPendingReq *req_obj= this .m_list_request.At(i); if (req_obj== NULL ) continue ; if (req_obj.CurrentAttempt()>req_obj.TotalAttempts() || req_obj.CurrentAttempt()>= UCHAR_MAX ) { this .m_list_request.Delete(i); continue ; } MqlTradeRequest request=req_obj.MqlRequest(); CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(request.symbol); if (symbol_obj== NULL || !symbol_obj.RefreshRates()) continue ; req_obj.SetTimeActivate(req_obj.TimeCreate()+req_obj.WaitingMSC()*(req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if (symbol_obj.Time()<req_obj.TimeActivate()) continue ; req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); uchar id= this .GetPendReqID(( uint )request.magic); CArrayObj *list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,id,EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) continue ; switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : if (list.Total()== 0 ) { this .OpenPosition(( ENUM_POSITION_TYPE )request.type,request.volume,request.symbol,request.magic,request.sl,request.tp,request.comment,request.deviation); } else this .m_list_request.Delete(i); break ; default : break ; } } }

Логика работы подробно расписана в комментариях к коду, и думаю, в пояснениях не нуждается. Единственное, что можно отметить — это расчёт времени активации очередного торгового запроса. Время рассчитывается как "время создания объекта-запроса" + время ожидания в милисекундах * номер очередной попытки. Таким образом, мы время запроса привязываем ко времени создания первого запроса и номеру попытки — чем больше номер попытки, тем больше времени должно пройти от создания объекта до его активации. И это время увеличивается дискретно: при ожидании в 10 секунд, первая попытка должна произойти через 10 секунд, вторая — через 20, третья — через 30, и т.д. Таким образом, интервал между очередными торговыми попытками всегда будет не меньше заданного времени ожидания между ними.



В методе, возвращающем способ обработки ошибок переместим код ошибки отсутствия связи с торговым сервером в блок, возвращающий способ обработки "ожидание". Ранее такой код обрабатывался как "создать отложенный торговый запрос":

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( const uint result_code) { switch (result_code) { #ifdef __MQL4__ case 9 : case 64 : case 65 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 1 : case 2 : case 5 : case 7 : case 132 : case 133 : case 139 : case 140 : case 148 : case 149 : case 150 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 3 : case 129 : case 130 : case 131 : case 134 : case 147 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 4 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 6 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 8 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 136 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 137 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 141 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 145 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 146 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 1000 ; case 128 : case 135 : case 138 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; #else case 10026 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 10007 : case 10012 : case 10017 : case 10018 : case 10023 : case 10025 : case 10028 : case 10032 : case 10033 : case 10034 : case 10035 : case 10036 : case 10039 : case 10040 : case 10041 : case 10042 : case 10043 : case 10044 : case 10045 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 10004 : case 10006 : case 10020 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; case 10013 : case 10014 : case 10015 : case 10016 : case 10019 : case 10022 : case 10030 : case 10038 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 10021 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 10024 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10029 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10031 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 20000 ; case 10011 : case 10027 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; case 10008 : case 10009 : case 10010 : #endif default : break ; } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

Почему так? Во-первых для тестирования создания отложенных запросов с ожиданием — возвращаем ожидание в 20 секунд между запросами, во-вторых по причине того, что так удобнее сделать несколько торговых попыток с ожиданием коннекта с торговым сервером. В любом случае — это первый тестовый вариант обработки отложенных запросов, и далее будет дорабатываться и меняться.

Так как сегодня мы лишь тестируем концепцию, то будем создавать отложенный запрос только для открытия позиции, и только при получении ошибки от торгового сервера. При проверке корректности торговых приказов мы пока не будем создавать отложенных запросов — оставим ожидание внутри метода открытия позиции.

Добавим в метод открытия позиции блок создания отложенного запроса:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )type; ENUM_ACTION_TYPE action=(ENUM_ACTION_TYPE)order_type; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; trade_obj.SetResultRetcode( 10021 ); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; double pr=(type== POSITION_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.Bid()); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,pr,action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { trade_obj.SetResultRetcode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } for ( int i= 0 ;i< this .m_total_try;i++) { res=trade_obj.OpenPosition(type, this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res || trade_obj.IsAsyncMode()) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); return true ; } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRY_N), string (i+ 1 ), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); method= this .ResultProccessingMethod(trade_obj.GetResultRetcode()); if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { this .SetTradingDisableFlag( true ); break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT) { this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj,trade_obj); continue ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { symbol_obj.Refresh(); continue ; } if (method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { if ( this .GetPendReqID(( uint )magic)== 0 ) { ulong wait=(method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING ? method : 0 ); int id= this .GetFreeID(); if (id< 1 || !symbol_obj.RefreshRates()) return false ; uint mn = ( magic== ULONG_MAX ? ( uint ) trade_obj.GetMagic() : ( uint ) magic ) ; this .SetPendReqID(( uchar )id,mn); this .m_request.magic=mn; this .m_request.symbol=symbol_obj.Name(); this .m_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.type=order_type; uchar attempts=( this .m_total_try- 1 < 1 ? 1 : this .m_total_try- 1 ); this .CreatePendingRequest(( uchar )id,attempts,wait, this .m_request,trade_obj.GetResultRetcode(),symbol_obj); break ; } } } } return res; }

Здесь всё подробно расписано в комментариях к коду, и надеюсь, что всё достаточно понятно для самостоятельного изучения. В любом случае — все вопросы можно обсудить в комментариях к статье.

Внесём небольшие доработки в файл Engine.mqh класса основного объекта библиотеки CEngine.



В блоке методов установки свойств торговых объектов напишем метод установки количества торговых попыток:



void TradingSetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetMagic( const uint magic, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetComment( const string comment, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetDeviation( const ulong deviation, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetVolume( const double volume= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetAsyncMode( const bool async_mode= false , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); }

Метод просто вызывает одноимённый метод торгового класса.

В приватной секции класса впишем метод конвертации значений идентификаторов групп в uchar-значение,

а в публичной секции — объявим метод для создания и возврата значения составного магика:



CEngine(); ~CEngine(); private : uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index))); } public : uint SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ); };

Метод конвертации мы уже рассматривали выше. Метод создания составного магика служит для комбинирования значений магика, первой и второй групп и идентификатора отложенного запроса в единый магический номер, задаваемый ордеру при отсылке его на сервер.

За пределами тела класса напишем его реализацию:

uint CEngine::SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ) { uint magic=magic_id; this .m_trading.SetGroupID1(group_id1,magic); this .m_trading.SetGroupID2(group_id2,magic); this .m_trading.SetPendReqID(pending_req_id,magic); return magic; }

В метод передаются все идентификаторы и при помощи ранее рассмотренных методов торгового класса для установки идентификаторов добавляются к значению магического номера, которое и возвращается из метода.

В общем-то это всё, что нам необходимо было сделать в рамках данной статьи для проверки предложенной концепции.

Чтобы протестировать создание и обработку отложенного запроса, нам необходимо смоделировать ошибочную ситуацию, требующую повторного запроса после ожидания. Если помните, то мы сделали обработку ошибки "отсутствует связь с торговым сервером" именно как ожидание в 20 секунд. По умолчанию у нас задано пять торговых попыток. Значит, нам нужно просто запустить советник, отключить интернет (разорвать связь с торговым сервером) и попытаться открыть позицию (кнопка Buy или Sell на торговой панели тестового советника). После получения ошибки у нас будет 20 * 5 = 100 секунд чтобы включить обратно интернет и поглядеть обработку советником созданного отложенного запроса. По истечении 100 секунд — времени на совершение пяти повторных попыток, отложенный запрос должен автоматически удалиться из списка запросов (уже после восстановления связи с сервером — так как время можно получить только при установленной связи). Пока эта возможность не реализована так как во-первых это всего-лишь тест работы отложенного запроса, а во-вторых — функционал будет развиваться и потребует внесения изменений — тогда и будут реализованы остальные задуманные возможности. Т.е., после восстановления связи с торговым сервером, советник в любом случае начнёт отсылать торговые запросы, прописанные в объекте-запросе. После первой из повторных попыток позиция должна быть открыта и объект-отложенный запрос удалён из списка запросов.

Наряду с отложенным запросом мы реализовали хранение нескольких идентификаторов в значении магического номера. Для тестирования установки этих идентификаторов в магик отсылаемого запроса, сделаем случайный выбор номеров первой и второй подгрупп в группах 1 и 2 и запись их в свойство ордера "магический номер". При открытии позиции, в журнале будем видеть как реальное значение магика открытой позиции или установленного ордера, так и идентификатор магика, задаваемый в настройках (в скобках после истинного значения магического номера), и идентификаторы подгрупп в первой и второй группе (обозначаются как G1 и G2)

Тестирование

Для тестирования отложенных запросов возмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part26\ под новым именем TestDoEasyPart26.mq5.

Во входных параметрах советника изменим тип для магика с ulong на ushort — теперь максимальный размер для магика не может превышать два байта (65535), а также добавим ещё одну переменную — количество торговых попыток:



input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 40 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput bool InpUseSounds = true ;

В глобальных переменных изменим тип переменной magic_number с ulong на ushort, и добавим две переменные для хранения значений групп:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing; uchar group1 ; uchar group2 ;

В обработчике OnInit() инициализируем переменные групп и установим начальное состояние для генерации псевдослучайных чисел:



int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy();

В функции инициализации библиотеки установим магик по умолчанию для всех торговых объектов и количество торговых попыток:



void OnInitDoEasy() { used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

The number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximal number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Количество используемых символов: " , ". The number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "The sound of a falling coin 1" ),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Sound fallen coins" ),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Sound of coins" ),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" ),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "The sound of the cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); engine.TradingOnInit(); engine.TradingSetMagic(engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number)); engine.TradingSetAsyncMode( false ); engine.TradingSetTotalTry(InpTotalAttempts); engine.SetSoundsStandart(); engine.SetUseSounds(InpUseSounds); engine.SetSpreadMultiplier(InpSpreadMultiplier); CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { } CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } }

Для того, чтобы протестировать магик со случайными значениями идентификаторов групп, введём булеву переменную comp_magic, равную true, и указывающую на использование составного магика в функциях открытия позиций/установки отложенных ордеров. Вместо использования переменной magic_number, ведём новую переменную magic, хранящую значение магика в зависимости от значения переменной comp_magic.

При установке значения в magic (постоянный магик, заданный в настройках или составной магик, состоящий из заданного магика + случайные значения идентификаторов групп 1 и 2) будем проверять значение comp_magic, и если true, то используем составной магик, а если false — то заданный в настройках.

Внесём правки в функцию обработки нажатия кнопок торговой панели советника PressButtonEvents():

void PressButtonEvents( const string button_name) { bool comp_magic= true ; string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); group1=( uchar )Rand(); group2=( uchar )Rand(); uint magic = (comp_magic ? engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number,group1,group2) : magic_number); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { engine.OpenBuy(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending order BuyLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending order BuyStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending order BuyStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { engine.OpenSell(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending order SellLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending order SellStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending order SellStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY))

Во всех строках вызова торговых методов библиотеки заменим переменную magic_number на переменную magic.

Для задания случайного значения идентификаторам групп, впишем в них значение, возвращаемое функцией Rand(), где по умолчанию уже заданы минимальное и максимальное значения диапазона, в котором функция будет возвращать псевдослучайное число:

uint Rand( const uint min= 0 , const uint max= 15 ) { return ( rand () % (max+ 1 -min))+min; }

Скомпилируем и запустим советник. Отключим любым способом интернет и дождёмся такого значка в правом нижнем углу терминала:









После отключения интернета и нажатия на кнопку Sell, нам торговый сервер возвращает ошибку, и в журнал выводятся записи:

2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 CTrading::OpenPosition< uint , uint >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 No connection with the trade server 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Trading attempt # 1 . Error: No connection with the trade server

При получении этой ошибки библиотека создаёт отложенный запрос с параметрами, которые были при неудачной попытке открыть короткую позицию.

В отложенном запросе также прописаны количество попыток и время ожидания в 20 секунд.



Затем подключаем интернет, тем самым восстанавливая связь с торговым сервером:





Как только связь восстанавливается, библиотека начинает обрабатывать отложенный запрос, отсылая его на сервер. В результате мы имеем открытую позицию с записями в журнале:

2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 - Position is open: 2019.11 . 26 10 : 35 : 01.660 - 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 EURUSD Opened 0.10 Sell # 486405595 [ 0.10 Market-order Sell # 486405595 ] at price 1.10126 , sl 1.10285 , tp 1.09985 , Magic number 17629307 ( 123 ), G1: 13 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 OnDoEasyEvent: Position is open

Как видим из журнала, после восстановления связи с торговым сервером, не сразу включилось разрешение на торговлю для текущего счёта.

Но отложенный запрос-таки сделал своё дело...

Также в журнале видим реальный магический номер 17629307, за ним в скобочках видим установленный магик в настройках советника (123), плюс видим одну запись G1: 13, которая сообщает нам, что идентификатор первой группы равен 13, а идентификатора второй группы нет — его значение оказалось равным нулю, поэтому не было выведено второй записи с идентификаторм второй группы G2: XX

Пожалуйста, имейте в виду: Настоятельно обращаю ваше внимание на то, что результат торгового класса с отложенными запросами, описанные в данной статье и тестовый советник, прилагаемый к статье, ни в коем случае не стоит пытаться использовать в своих наработках для реальной торговли!

Данная статья, её материалы и результат являются лишь тестовой проверкой концепции отложенных запросов, и в данном виде не являются законченным продуктом для использования на реальных счетах — только для использования в демо-режиме или тестере.

Что дальше

В следующих статьях продолжим развивать класс отложенного запроса.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

