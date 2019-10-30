Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIV): Основной торговый класс - автоматическая коррекция ошибочных параметров

Содержание

В прошлой статье мы с вами добавили контроль ошибочных параметров в торговый класс. Всё, что делается при контроле значений торгового приказа — это проверяется корректность переданных в торговые методы значений, и при обнаружении неверных значений любого из параметров, осуществляется возврат из торгового метода с сообщением об ошибке. Такое поведение не даст советнику нагружать торговый сервер заведомо ошибочными приказами, но не даёт полного контроля над поведением советника. Ведь можно же проверить некорректные значения на возможность их исправления, исправить при возможности, и отослать на сервер уже откорректированный торговый приказ.

Вообще, советник должен уметь действовать по обстоятельствам и по заранее определённой пользователем логике обработки ошибок в торговых приказах. Таким образом, можно дать советнику в настройках указание на действия при ошибках в торговых приказах:

При обнаружении ошибки в торговом приказе, просто выйти из торгового метода, предоставив пользователю самому создать обработчик неверных параметров ошибочного приказа. Определив возможность исправления некорректного значения в торговом приказе, сразу же исправить значения и отослать корректный торговый приказ,

Либо, если того требует ситуация и суть полученной ошибки — повторить заново торговый запрос после паузы, либо просто повторить запрос с теми же параметрами.

При обработке ошибки в параметрах торгового приказа вероятны несколько исходов:

Невозможность продолжения торговли экспертом до исправления пользователем причины ошибок.



Невозможность отсылки торгового приказа — выход из торгового метода.

Корректировка неверных значений и отсылка исправленного торгового приказа.

Немедленная отсылка торгового приказа с изначальными параметрами (с предположением, что торговые условия улучшились).

Ожидание, обновление котировочных данных и отсылка торгового приказа с изначальными параметрами.

Сегодня создадим обработчик ошибок в торговых приказах, который будет соответствовать перечисленному функционалу, а именно — будет проверяться ошибка и её причина, и возвращаться метод обработки ошибки:

запрет на проведение торговых операций,



прерывание торговой операции,

корректировка ошибочных параметров,

торговый запрос с изначальными параметрами,

торговый запрос после ожидания (временное решение),

создание отложенного торгового запроса (в последующих статьях)



Концепция

Запрет на проведение торговых операций необходим в таких случаях, когда на сервере запрещена торговля вообще или запрещена торговля экспертами — в такой ситуации совсем нерезонно пытаться отсылать бесполезные торговые запросы — советник может работать только как аналитический помощник. Для этого будем иметь глобальный флаг, который будет устанавливаться при первой торговой попытке и определении невозможности торговли.

Прерывание торговой операции — при наличии любой ошибки будем осуществлять выход из торгового метода, оставляя пользователю возможность принимать программное решение для продолжения торговых попыток с теми же неизменными параметрами.

Корректировка ошибочных параметров будет работать следующим образом: при проверке корректности торгового запроса у нас составляется список всех найденных ошибок. Метод проверки параметров будет просматривать все ошибки из данного списка и возвращать код поведения торгового метода. Если будет обнаружена ошибка, при которой нет возможности дальнейшей торговли, то метод будет возвращать код выхода из торгового метода, так как отсылка торгового приказа всё равно не приведёт к положительному результату. Если будет встречена исправимая ошибка, то будут вызваны методы коррекции соответствующих значений торгового приказа и возвращён результат успешного прохождения проверки. Также метод будет возвращать коды поведения торгового метода как "Подождать и повторить", "Обновить данные и повторить" и "Создать отложенный запрос".

Что это означает?

Поведение "Подождать и повторить" необходимо, например, в ситуации, когда рынок близок к одному из стоп-уровней ордера или цене его активации, а мы при этом пытаемся изменить значение стоп-уровней или удалить ордер/закрыть позицию. Если цена срабатывания стоп-уровней находится в пределах зоны заморозки торговых операций, то сервер вернёт запрет на изменение значений ордера. В такой ситуации видится лишь один выход — просто подождать некоторое время в надежде, что цена выйдет из зоны заморозки торговых приказов, и отослать торговый запрос на изменение параметров ордера или позиции, или удаление ордера после ожидания.

Поведение "Обновить данные и повторить" нужно, например, если за время обработки торгового приказа устарели цены и мы получили реквоту.



Поведение "Создать отложенный запрос". Что это означает?

Если внимательно посмотреть на предыдущие два метода обработки, то станет ясно, что при ожидании, мы просто будем ждать в торговом методе пока не закончится время ожидания, а далее отошлём торговый запрос. В принципе, такое поведение оправдано если нет потребности одновременно с ожиданием проводить аналитику состояния торгового окружения. Поэтому, для высвобождения программы от необходимости "стоять" внутри торгового метода, мы просто создаём отложенный торговый запрос, в котором будут прописаны необходимые его параметры и время ожидания с количеством повторов.

Таким образом, создание отложенного запроса полностью исключит необходимость в поведении "Обновить данные и повторить" и "Подождать и повторить" — эти два поведения по сути и есть отложенные торговые запросы — один с минимальным ожиданием, второй — с заданным временем ожидания. Ну и возможность создания в программе отложенных запросов даст пользователю ещё один из методов проведения торговых операций. В данной статье мы не будем создавать отложенных запросов — оставим для последующих статей.

Прежде чем начать, хочется напомнить, что в прошлой статье мы начали вносить изменения в функционал определения торгового события:

Несколько раз пользователи сообщали мне об ошибке получения последнего торгового события. Суть в том, что в тестовом советнике, относящемся к статьям, описывающим получение торговых событий, было организовано получение факта о произошедшем торговом событии путем сравнением значения прошлого события со значением текущего. Для тестирования работы библиотеки по отслеживанию торговых событий этого было достаточно, так как во время написания статей по торговым событиям ещё не предполагалось использование в своих программах незавершённой версии библиотеки. Но вот как оказалось — получение фактов торговых событий востребовано, и нужно точно знать какое последнее событие произошло. Тот способ получения торгового события, который был сделан, не всегда сообщал о событии — достаточно два раза подряд, например, выставить отложенный ордер, и второе выставление ордера уже не будет отслеживаться в программе (в библиотеке отслеживаются все события) — так как предпоследнее и последнее события одинаковы — "выставление отложенного ордера", но по сути-то ордера выставлены разные. Поэтому мы исправим такое поведение. Сегодня сделаем просто флаг, который будет сигнализировать программе о том, что произошло некое событие, и уже в программе можно будет посмотреть что это было за событие. А в следующей статье мы доделаем получение торговых событий в программу — будем создавать полный список всех произошедших одновременно событий, и его отдавать в программу. Таким образом мы сможем в программе не только узнать о факте случившегося торгового события, но и посмотреть на все одновременно произошедшие события как это сделано для событий аккаунта и событий коллекции символов.

Сегодня, прежде чем продолжить работу над торговым классом, завершим работу над изменением данного функционала.



Исправление определения торговых событий

Так как наши объекты практически все создаются на основе базового объекта всех объектов библиотеки, а в нём уже имеется список событий и метод, возвращающий флаг произошедшего события этого объекта, то в список событий базового объекта мы добавляем все торговые события, а флаг события можем получать из данного класса методом IsEvent(). Флаги событий устанавливаются классом автоматически. Но нам нужно будет иметь возможность и самостоятельно устанавливать флаг произошедшего торгового события из других классов и их обработчиков событий.

Для этого добавим метод установки флага события базового объекта в класс CEventBaseObj в файле BaseObj.mqh:

void SetEvent( const bool flag) { this .m_is_event=flag; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; }

Теперь в классе коллекции торговых событий CEventsCollection при появлении любого нового события нам необходимо создать описание этого события, поместить его в список новых событий базового класса всех объектов и выставить флаг нового события.

Таким образом, все вновь произошедшие события — их описания — будут помещены в список торговых событий базового класса коллекции символов. И уже из этого списка мы легко можем прочесть этот список в программе и обработать каждое событие, находящееся в этом списке.

Внесём все необходимые доработки в файл класса торговых событий EventsCollection.mqh.



В публичную секцию класса впишем определение двух новых методов —

метод получения объекта базового события по его индексу в списке, и

метод, возвращающий количество новых событий:



ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .GetEvent(index, false ); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_list_events.Total() ; }

Метод, возвращающий объект базового события по индексу, вызывает метод базового объекта GetEvent(), в который передаём индекс требуемого события, и сброшенный флаг (false) проверки выхода индекса за пределы списка событий — чтобы не корректировать возвращаемое событие, если индекс выходит за пределы списка событий. Т.е. если передаём несуществующий индекс, то метод вернёт NULL. Если бы мы в значении флага передали true, то метод бы вернул последнее событие, что здесь нам не нужно.



Метод, возвращающий количество новых событий просто возвращает размер списка событий базового объекта.



Так как в классе коллекции торговых событий в таймере постоянно просматриваются списки исторических и рыночных ордеров и позиций на предмет их изменений, то в методе Refresh() необходимо очистить список базовых торговых событий и установить флаг сортированного списка:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear() ; this .m_list_events.Sort(); if (is_market_event) {

Во всех методах создания нового события CreateNewEvent() после строки отправки события необходимо дописать добавление этого события в список базовых событий:

event.SendEvent(); CBaseObj::EventAdd( this .m_trade_event,order.Ticket(),order.Price(),order. Symbol ());

Это уже всё вписано в листинги методов, поэтому здесь не будем дублировать для экономии пространства статьи — всё можно загрузить из прилагаемых к статье файлов и ознакомиться.

Теперь в публичную секцию класса основного объекта библиотеки CEngine впишем метод, возвращающий объект базового события по его индексу в списке и метод, возвращающий количество новых событий:



CArrayObj *GetListAllOrdersEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .m_events.GetTradeEventByIndex(index); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_events.GetTradeEventsTotal(); }

Эти методы просто вызывают одноимённые методы класса коллекции торговых событий, рассмотренные выше.



Это все необходимые изменения для того, чтобы мы могли отслеживать любые события, произошедшие одновременно и посланные в программу одной пачкой. Это будет видно далее — при тестировании функционала, описываемого в статье.



Теперь можно приступать к дальнейшей доработке торгового класса.



Обработчик ошибок в параметрах торгового запроса



В первую очередь добавим индексы необходимых сообщений в файл Datas.mqh:



MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE, MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST, MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR,

MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ, MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE , MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED , MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT , };

и соответствующие этим индексам тексты:

{ "Запрос отклонён до отправки на сервер по причине:" , "The request was rejected before being sent to the server due to:" }, { "Ошибочный запрос:" , "Invalid request:" } , { "Недостаточно средств для совершения торговой операции" , "Not enough money to perform trading operation" },

{ "Неподдерживаемый тип параметра цены в запросе" , "Unsupported price parameter type in request" }, { "Торговля отключена для эксперта до устранения причины запрета" , "Trading for the expert is disabled until this ban is eliminated" } , { "Торговая операция прервана" , "Trading operation aborted" } , { "Корректировка параметров торгового запроса ..." , "Correction of trade request parameters ..." } , { "Создание отложенного запроса" , "Create a pending request" } , { "Нет возможности скорректировать лот" , "There is no possibility to correct the lot" } , };

В файл Defines.mqh впишем перечисления, которые нам потребуются для определения и возврата способов обработки ошибок в торговых запросах, и ошибок, возвращаемых торговым сервером.

Чтобы задать непосредственно эксперту поведение при получении ошибки

добавим перечисление, описывающее возможное поведение эксперта при обнаружении ошибки в торговом запросе, или при возврате ошибки торговым сервером:

enum ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR { ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST, };

В настройках эксперта возможно будет задать его предпочтительное поведение при обработке ошибок, указав один из параметров данного перечисления.

При проверке значений параметров торгового запроса, возможны разные методы обработки ошибок. Чтобы мы могли знать какие же ошибки были обнаружены при проверке разных параметров торгового приказа, и какие торговые условия повлияли на получение таких ошибок,

добавим перечисление с флагами возможных методов обработки ошибочных ситуаций:



enum ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS { TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR = 0 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR = 1 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR = 2 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST = 4 , };

При проверке параметров торгового приказа и возможности его исполнить, мы будем добавлять флаги поведения при обработке ошибок:

0 — нет ошибки, а значит можно отправлять торговый приказ,

1 — фатальная ошибка — при такой ошибке продолжать торговые попытки абсолютно бесполезно, и эксперта нужно переводить в режим аналитического неторгового помощника,

2 — что-то пошло не так, и был сбой в библиотеке — просто прервать дальнейшее выполнение торгового метода во избежание неправильной работы торгового класса,

4 — ошибку возможно исправить, и она записана в список ошибок для вызова метода их исправления.

Метод проверки ошибок будет возвращать способы обработки найденных ошибок чтобы далее возможно было правильно их обработать.

Для этого добавим перечисление возможных методов обработки ошибок торговых приказов и возвратов торгового сервера: enum ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD { ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING, }; Из описаний констант перечисления понятны и методы обработки ошибочных ситуаций. Также доработаем базовый торговый объект. В зависимости от способа построения баров на чарте, торговля осуществляется либо по ценам Ask и Bid, либо по ценам Ask и Last. На данный момент в базовом торговом классе организована торговля только по ценам Ask и Bid. Добавим проверку того, по каким ценам строится график, и исправим цены, по которым будем торговать. Также, для проверки кодов, возвращаемых торговым сервером — уже после отправки торгового приказа на сервер, в MQL5 существует структура результата торгового запроса MqlTradeResult, поля retcode и comment которой будут содержать код ошибки и описание кода ошибки соответственно. Для MQL4 такой возможности не предусмотрено — там код ошибки нужно читать функцией GetLastError(), возвращающей код последней ошибки. Так как библиотека у нас мультиплатформенная, то для MQL4 нам необходимо самостоятельно заполнить поля структуры результата торгового запроса после его отправки на сервер. При проверке дистанции установки стоп-приказов относительно цены мы также соблюдаем дистанции установки минимально-разрешённого размера стоп-уровней (StopLevel), который установлен для символа. Если значение StopLevel, возвращаемое функцией

SymbolInfoInteger() с идентификатором свойства SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , равно нулю, то это не означает отсутствие уровня минимального отступа в пунктах от цены для стоп-приказов, а только то, что этот уровень плавающий. Таким образом, для корректировки размера отступа стоп-приказов от цены нужно подбирать уровень "по месту" или использовать для величины отступа размер текущего спреда, помноженный на некоторое значение. Обычно, для беспроблемной корректировки уровня установки стопов используется величина двойного спреда. Для установки каждому торговому объекту каждого символа величины этого множителя добавим в торговый объект сам множитель, и методы его возврата и установки. При проверке дистанции установки стоп-приказов относительно цены мы также соблюдаем дистанции установки минимально-разрешённого размера стоп-уровней (StopLevel), который установлен для символа. Если значение StopLevel, возвращаемое функцией Внесём необходимые правки в класс базового торгового объекта CTradeObj в файле TradeObj.mqh. В приватной секции класса объявим две переменные-члены класса — для хранения типа цены для построения баров и

множитель спреда для корректировки уровней стоп-приказов:

SActions m_datas; MqlTick m_tick; MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; ENUM_SYMBOL_CHART_MODE m_chart_mode ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE m_margin_mode; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING m_type_filling; ENUM_ORDER_TYPE_TIME m_type_expiration; int m_symbol_expiration_flags; ulong m_magic; string m_symbol; string m_comment; ulong m_deviation; double m_volume; datetime m_expiration; bool m_async_mode; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; int m_stop_limit; bool m_use_sound; uint m_multiplier ;

В публичной секции класса пропишем метод, устанавливающий значение множителя спреда, и метод, возвращающий значение множителя:



public : CTradeObj(); void SetSpreadMultiplier ( const uint value ) { this .m_multiplier=( value == 0 ? 1 : value ); } uint SpreadMultiplier ( void ) const { return this .m_multiplier; }

При установке значения множителю спреда, проверяем переданное в метод значение на равенство нулю, и если равно, то присваиваем значение 1.

Также в публичной секции класса впишем два метода — метод, устанавливающий код ошибки торгового запроса, и

метод, устанавливающий описание кода ошибки торгового запроса:



void SetResultRetcode ( const uint retcode) { this .m_result.retcode=retcode; } void SetResultComment ( const string comment) { this .m_result.comment=comment; }

В конструкторе класса присвоим умолчательное значение множителю спреда, равное 1:

CTradeObj::CTradeObj( void ) : m_magic( 0 ), m_deviation( 5 ), m_stop_limit( 0 ), m_expiration( 0 ), m_async_mode( false ), m_type_filling( ORDER_FILLING_FOK ), m_type_expiration( ORDER_TIME_GTC ), m_comment(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " by DoEasy" ), m_log_level(LOG_LEVEL_ERROR_MSG) { this .m_margin_mode= ( #ifdef __MQL5__ ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ); this .m_multiplier= 1 ; this .m_use_sound= false ; this .InitSounds(); }

В методе Init(), устанавливающем умолчательные значения параметров торгового объекта,

установим значение переменной m_chart_mode, хранящей цены построения баров:



void CTradeObj::Init( const string symbol, const ulong magic, const double volume, const ulong deviation, const int stoplimit, const datetime expiration, const bool async_mode, const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_expiration, ENUM_LOG_LEVEL log_level) { this .SetSymbol(symbol); this .SetMagic(magic); this .SetDeviation(deviation); this .SetVolume(volume); this .SetExpiration(expiration); this .SetTypeFilling(type_filling); this .SetTypeExpiration(type_expiration); this .SetAsyncMode(async_mode); this .SetLogLevel(log_level); this .m_symbol_expiration_flags=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE ); this .m_volume=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_chart_mode= #ifdef __MQL5__ ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_CHART_MODE ) #else SYMBOL_CHART_MODE_BID #endif ; }

Здесь: для MQL5 получаем данные при помощи функции SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_CHART_MODE, а

для MQL4 — записываем, что бары строятся по цене Bid.



Теперь нужно дописать к каждому торговому методу заполнение структуры возврата торгового сервера.

Рассмотим на примере метода открытия позиции:

bool CTradeObj::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.magic = (magic== ULONG_MAX ? this .m_magic : magic); this .m_request.type = OrderTypeByPositionType(type); this .m_request.price = (type== POSITION_TYPE_BUY ? this .m_tick.ask : ( this .m_chart_mode== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .m_tick.bid : this .m_tick.last)); this .m_request.volume = volume; this .m_request.sl = sl; this .m_request.tp = tp; this .m_request.deviation= (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: ResetLastError (); int ticket=:: OrderSend (m_request.symbol,m_request.type,m_request.volume,m_request.price,( int )m_request.deviation,m_request.sl,m_request.tp,m_request.comment,( int )m_request.magic,m_request.expiration, clrNONE ); if (ticket!= WRONG_VALUE ) { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderOpenPrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return true ; } else { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return false ; } #endif }

Здесь: для MQL5 мы, как и ранее, возвращаем результат работы функции OrderSend(), а для MQL4 проверяем номер тикета, который вернула MQL4-функция отправки ордера. В случае успешного выполнения торгового запроса, функция возвратит тикет открытого ордера. При ошибке — WRONG_VALUE. Поэтому проверяем что функция нам вернула не -1, и если да, то обновляем котировки по символу, заполняем поля структуры результата торгового запроса соответствующими данными и возвращаем true — функция выполнена успешно.

Если же функция отправки ордера вернула -1, то в структуру результата торгового запроса записываем код последней ошибки, текущие цены, расшифровку кода последней ошибки. Все остальные поля структуры оставляем нулевыми. В итоге возвращаем false — ошибка отправки торгового приказа.

В результате этой доработки мы можем при любом исходе отправки торгового приказа посмотреть результат запроса при помощи этих методов класса:

uint GetResultRetcode( void ) const { return this .m_result.retcode; } ulong GetResultDeal( void ) const { return this .m_result.deal; } ulong GetResultOrder( void ) const { return this .m_result.order; } double GetResultVolume( void ) const { return this .m_result.volume; } double GetResultPrice( void ) const { return this .m_result.price; } double GetResultBid( void ) const { return this .m_result.bid; } double GetResultAsk( void ) const { return this .m_result.ask; } string GetResultComment( void ) const { return this .m_result.comment; } uint GetResultRequestID( void ) const { return this .m_result.request_id; } uint GetResultRetcodeEXT( void ) const { return this .m_result.retcode_external;}

Остальные торговые методы доработаны аналогичным образом, и здесь их рассматривать не имеет смысла — всё есть в прикреплённых в конце статьи файлах.

В классе объекта-аккаунта CAccount в файле Account.mqh чуть доработаем метод, возвращающий размер маржи, требуемый для открытия позиции или установки отложенного ордера:

double CAccount::MarginForAction( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price) const { double margin= EMPTY_VALUE ; #ifdef __MQL5__ return (!:: OrderCalcMargin ( ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,symbol,volume,price,margin) ? EMPTY_VALUE : margin); #else return this .MarginFree()-::AccountFreeMarginCheck(symbol, ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,volume); #endif }

Всё, что нам здесь потребовалось добавить — это преобразование типа ордера, передаваемого в метод, к двум возможным значениям — ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL, так как функции MQL5 и MQL4, с которыми работает метод, требуют только такой тип ордеров.

Напомню, что остаток от деления на 2 значения константы типа ордера возвращает всегда одно из двух значений:



либо 0 (ORDER_TYPE_BUY),

либо 1 (ORDER_TYPE_SELL).



Что нам и нужно для преобразования в правильный тип ордера.



В классе CTrading в файле Trading.mqh мы ранее создали пользовательскую структуру для заполнения параметров цен торгового приказа:

struct SDataPrices { double open; double limit; double sl; double tp; }; SDataPrices m_req_price;

Но в MQL существует специальная структура MqlTradeRequest, и чтобы не вносить путаницу и лишнюю структуру,

заменим в приватной секции класса пользовательскую структуру на стандартную, а также

объявим переменную-член класса для хранения флагов причин ошибок в торговом запросе и

переменную для хранения поведения советника при ошибках отправки торговых приказов:

class CTrading { private : CAccount *m_account; CSymbolsCollection *m_symbols; CMarketCollection *m_market; CHistoryCollection *m_history; CArrayInt m_list_errors; bool m_is_trade_disable; bool m_use_sound; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; MqlTradeRequest m_request ; ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS m_error_reason_flags ; ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR m_err_handling_behavior ; bool AddErrorCodeToList( const int error_code);

Также в приватной секции класса пропишем метод, возвращающий наличие флага в составе переменной, хранящей флаги причин ошибок,

метод, возвращающий факт наличия кода ошибки в списке ошибок, и

методы установки и возврата действий при обработке ошибок:



bool IsPresentErrorFlag ( const int code) const { return ( this .m_error_reason_flags & code)==code; } bool IsPresentErorCode ( const int code) { this .m_list_errors.Sort(); return this .m_list_errors.Search(code)> WRONG_VALUE ; } void SetErrorHandlingBehavior ( const ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR behavior) { this .m_err_handling_behavior=behavior; } ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR ErrorHandlingBehavior ( void ) const { return this .m_err_handling_behavior; }

Из метода проверки достаточности средств удалим код вывода сообщения о нехватке средств в журнал:

if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { string message= ( symbol_obj.Name()+ " " +:: DoubleToString (volume,symbol_obj.DigitsLot())+ " " + ( order_type> ORDER_TYPE_SELL ? OrderTypeDescription(order_type, false , false ) : PositionTypeDescription(PositionTypeByOrderType(order_type)) )+ " (" +:: DoubleToString (money_free,( int ) this .m_account.CurrencyDigits())+ ")" ); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR), ": " ,message); this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR); } return false ; }

Теперь сообщение о нехватке средств будет выводиться из другого метода.

А в данном методе просто добавим флаг, указывающий на то, что ошибку необходимо искать в списке ошибок, и

код ошибки добавим в список ошибок:



bool CTrading::CheckMoneyFree( const double volume, const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const bool mess= true ) { :: ResetLastError (); ENUM_ORDER_TYPE action= this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type); double money_free= ( #ifdef __MQL5__ this .m_account.MarginFree()- this .m_account.MarginForAction(action,symbol_obj.Name(),volume,price) #else ::AccountFreeMarginCheck(symbol_obj.Name(),action,volume) #endif ); if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR) ; return false ; } return true ; }

Объявим методы корректировки цен стоп-приказов и цены установки отложенного ордера, метод корректировки объёма в торговом приказе,

метод, указывающий каким образом обрабатывать ошибку, и метод корректировки ошибок в торговом приказе:

double CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD ResultProccessingMethod ( void ); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD RequestErrorsCorrecting ( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier,CSymbol *symbol_obj); public :

Дополним спецификацию метода проверки ограничений и ошибок, и сменим возвращаемый тип с bool на ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD:



ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj , const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 );

Метод теперь стал более полным — в нём сразу же проверяются возможные методы исправления ошибок в торговом приказе, и теперь метод возвращает способ обработки найденных ошибок. Ранее он просто возвращал флаг успешности проверки.



Объявим метод установки множителя спреда:

void SetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetMagic( const ulong magic, const string symbol= NULL ); void SetComment( const string comment, const string symbol= NULL ); void SetDeviation( const ulong deviation, const string symbol= NULL ); void SetVolume( const double volume= 0 , const string symbol= NULL ); void SetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol= NULL ); void SetAsyncMode( const bool mode= false , const string symbol= NULL ); void SetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol= NULL ); void SetSpreadMultiplier ( const uint value= 1 , const string symbol= NULL );

Добавим методы установки и возврата флага разрешения торговли для советника:



void SetUseSounds( const bool flag); bool IsUseSounds( void ) const { return this .m_use_sound; } void SetTradingDisableFlag ( const bool flag) { this .m_is_trade_disable=flag; } bool IsTradingDisable ( void ) const { return this .m_is_trade_disable;}

Бывают такие ошибки, после выявления которых нет возможности проводить дальнейшие торговые операции, например — полный запрет торговли для аккаунта. Этот флаг устанавливается при обнаружении таких ошибок, и не позволяет отправлять дальнейшие бесполезные торговые приказы.



В конструкторе класса сбросим флаг запрета торговли, и

установим поведение эксперта по умолчанию при ошибках торговых запросов как "скорректировать параметры":

CTrading::CTrading() { this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); this .m_log_level=LOG_LEVEL_ALL_MSG; this .m_is_trade_disable= false ; this .m_err_handling_behavior=ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT ; :: ZeroMemory ( this .m_request); }

Поведение эксперта при ошибках в торговых методах потом можно будет устанавливать из настроек советника. Но пока не готовы все обработчики, будем использовать метод автоматической коррекции ошибок.



Реализация метода обработки кодов возврата торгового сервера в данном исполнении возвращает лишь флаг успеха:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( void ) { return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

Почему так? Просто в этой статье мы не рассматриваем этот метод — обработку кодов возврата торгового сервера будем делать в следующей статье. Но метод уже описан и реализован в минимальном исполнении.



Реализация метода корректировки ошибок в торговом приказе:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::RequestErrorsCorrecting( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier, CSymbol *symbol_obj) { int total= this .m_list_errors.Total(); if (total== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; if ( this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_CLOSE_BY_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_SYMBOLS_UNEQUAL) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE) || this .IsPresentErorCode( 10006 ) || this .IsPresentErorCode( 10011 ) || this .IsPresentErorCode( 10012 ) || this .IsPresentErorCode( 10013 ) || this .IsPresentErorCode( 10017 ) || this .IsPresentErorCode( 10018 ) || this .IsPresentErorCode( 10023 ) || this .IsPresentErorCode( 10025 ) || this .IsPresentErorCode( 10026 ) || this .IsPresentErorCode( 10027 ) || this .IsPresentErorCode( 10032 ) || this .IsPresentErorCode( 10033 ) || this .IsPresentErorCode( 10034 ) ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int err= this .m_list_errors.At(i); if (err== NULL ) continue ; switch (err) { case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP : request.volume=symbol_obj.NormalizedLot(request.volume); break ; case MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED : request.sl= 0 ; break ; case MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED : request.tp= 0 ; break ; case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL : request.price= this .CorrectPricePending(order_type,request.price, 0 ,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL : request.sl= this .CorrectStopLoss(order_type,request.price,request.sl,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL : request.tp= this .CorrectTakeProfit(order_type,request.price,request.tp,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR : request.volume= this .CorrectVolume(request.volume,request.price,order_type,symbol_obj,DFUN); if (request.volume== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; default : break ; } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

Логика метода описана в комментариях к коду. Вкратце: при обнаружении пока необрабатываемых кодов ошибок, возвращаем метод обработки "прервать торговую попытку", при встрече ошибок, которые возможно скорректировать — корректируем значения параметров и возвращаем ОК.

Доработка метода, проверяющего ограничения для торговли и ошибки торгового запроса:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj, const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 ) { if ( this .IsTradingDisable()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; } this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; bool res= true ; this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); res &= this .CheckTradeConstraints(volume,action,symbol_obj,source_method,sl,tp); if (action<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) res &= this .CheckMoneyFree(volume,price,order_type,symbol_obj,source_method); res &= this .CheckLevels(action,order_type,price,limit,sl,tp,symbol_obj,source_method); if (!res) { int total= this .m_list_errors.Total(); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { #ifdef __MQL5__ :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); #else for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); #endif } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST)); return this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj); } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

Дополненный код помечен жёлтым цветом. Теперь в методе сначала проверяется установленный флаг запрета торговли, и если он установлен, то возвращается тип обработки ошибки "запретить эксперту торговать". Далее в зависимости от заданного поведения эксперта при ошибках, и в соответствии с кодом ошибки, возвращается требуемый метод обработки ошибки. Если же ошибок нет, то возвращается код, не требующий обрабатывать ошибки.

В метод проверки ограничений для торговли было внесено достаточно много однотипных доработок, но все они касаются лишь добавления необходимых флагов, указывающих на наличие разных типов ошибок и способов их обработки.

Все действия, которые производятся в методе, и их логика — всё описано в комментариях к коду достаточно подробно, поэтому просто рассмотрим готовый вариант уже доработанного метода:

bool CTrading::CheckTradeConstraints( const double volume, const ENUM_ACTION_TYPE action_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, double sl= 0 , double tp= 0 ) { bool res= true ; if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10031 ); return false ; } } else if (! this .m_account.TradeAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (! this .m_account.TradeExpert()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED); return false ; } if (action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY); return false ; } if (volume<symbol_obj.LotsMin()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } else if (volume>symbol_obj.LotsMax()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } double step=symbol_obj.LotsStep(); if ( fabs (( int ) round (volume/step)*step-volume)> 0.0000001 ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } if (action_type<ACTION_TYPE_BUY_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsMarketOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type>ACTION_TYPE_SELL && action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if ( this .m_account.LimitOrders()> 0 && this .OrdersTotalAll()+ 1 > this .m_account.LimitOrders()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10033 ); return false ; } if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP) { if (!symbol_obj.IsStopOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED); return false ; } } #ifdef __MQL5__ else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsStopLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } #endif } if (action_type!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action_type!=ACTION_TYPE_MODIFY) { if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_BUY ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeLong()+ this .PositionsTotalVolumeLong()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } else if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_SELL ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeShort()+ this .PositionsTotalVolumeShort()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } } if (sl> 0 && !symbol_obj.IsStopLossOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } if (tp> 0 && !symbol_obj.IsTakeProfitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (!symbol_obj.IsCloseByOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED); return false ; } } return res; }

В методе, проверяющем значений параметров по уровням StopLevel и FreezeLevel, к каждой найденной ошибке добавим флаг, что ошибку следует смотреть в списке ошибок:

bool CTrading::CheckLevels( const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { bool res= true ; if (action!=ACTION_TYPE_CLOSE && action!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action>ACTION_TYPE_SELL) { if (! this .CheckPriceByStopLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (sl> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckStopLossByStopLevel(order_type,price_open,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckTakeProfitByStopLevel(order_type,price_open,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } } if (action>ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (sl> 0 ) { if (! this .CheckStopLossByFreezeLevel(order_type,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { if (! this .CheckTakeProfitByFreezeLevel(order_type,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } else { if (price> 0 ) { if (! this .CheckPriceByFreezeLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } } return res; }

В методе установки цен торгового запроса добавим обновление цен и выход при ошибке обновления с указанием кода ошибки:



template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool CTrading::SetPrices( const ENUM_ORDER_TYPE action, const PR price, const SL sl, const TP tp, const PL limit, const string source_method,CSymbol *symbol_obj) { :: ZeroMemory ( this .m_request); if (!symbol_obj.RefreshRates()) { this .AddErrorCodeToList( 10021 ); return false ; }

Также был изменён расчёт цен в методе установки цен торгового запроса:



switch (( int )action) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()-price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()+price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() +price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() -price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; default : this .m_request.price= ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask(),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() ,symbol_obj. Digits ()) ); break ; }

Теперь метод класса объекта-символа Bid() заменён на метод BidLast(), возвращающий либо цену Bid, либо цену Last в зависимости от режима построения графика.

Метод, устанавливающий множитель спреда для торговых объектов всех символов:

void CTrading::SetSpreadMultiplier( const uint value= 1 , const string symbol= NULL ) { CSymbol *symbol_obj= NULL ; if (symbol== NULL ) { CArrayObj *list= this .m_symbols.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { symbol_obj=list.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) continue ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } } else { CTradeObj *trade_obj= this .GetTradeObjBySymbol(symbol,DFUN); if (trade_obj== NULL ) return ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } }

В метод передаётся значение множителя (по умолчанию 1) и наименование символа (по умолчанию NULL).

Если в качестве символа передан NULL, то значение множителя устанавливается для торговых объектов всех символов имеющейся коллекции символов.

В противном случае — значение устанавливается торговому объекту того символа, наименование которого передано в метод.

В связи с новой обработкой ошибок, все торговые методы были доработаны.

Рассмотрим код метода открытия позиции Buy:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ACTION_TYPE action=ACTION_TYPE_BUY; ENUM_ORDER_TYPE order_type= ORDER_TYPE_BUY ; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,symbol_obj.Ask(),action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } res=trade_obj.OpenPosition( POSITION_TYPE_BUY , this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); } return res; }

Все пояснения подробно расписаны в комментариях к коду. Остальные торговые методы доработаны аналогичным образом. Надеюсь, тут всё понятно. Но в любом случае всегда можно уточнить в комментариях к статье.



Методы, возвращающие рассчитанные корректные цены установки стоп-приказов и отложенных ордеров:

double CTrading::CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double pp= 0 ; switch (( int )order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); default : if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE),:: EnumToString (order_type)); return 0 ; } }

Здесь всё должно быть понятно даже без комментариев к коду — просто сравниваются цены, переданные в методы, с ценой, полученной как отступ размера StopLevel от цены открытия. Корректная (б ольшая/меньшая, в зависимости от типа ордера) цена возвращается в вызывающую программу.

Метод, возвращающий объём, при котором возможно открыть позицию:

double CTrading::CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type,CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { if (! this .CheckMoneyFree(symbol_obj.LotsMin(),price,order_type,symbol_obj,source_method)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; } this .m_account.Refresh(); symbol_obj.RefreshRates(); double vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.Equity()* this .m_account.Leverage()/symbol_obj.TradeContractSize()/(symbol_obj.CurrencyBase()== "USD" ? 1.0 : symbol_obj.BidLast())) ; double margin= this .m_account.MarginForAction(order_type,symbol_obj.Name(), 1.0 ,price); if (margin!= EMPTY_VALUE ) vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.MarginFree()/margin); if (! this .CheckMoneyFree(vol,price,order_type,symbol_obj,source_method )) { do { vol-=symbol_obj.LotsStep(); if ( this .CheckMoneyFree(symbol_obj.NormalizedLot(vol),price,order_type,symbol_obj,source_method)) return vol; } while (vol>symbol_obj.LotsMin() && !:: IsStopped ()); } else return vol; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; }

Здесь также код прокомментирован.

Отмечу, что сначала мы проверяем возможность открыться минимальным лотом, и если это невозможно, то дальнейшие рассчёты бессмысленны — возвращаем ноль.

Далее мы рассчитываем приблизительный допустимый лот (чтобы при его возможной корректировке не начинать "подбор" требуемого лота от его максимального значения).

Затем рассчитываем максимальный лот, позволяющий открыть позицию, на все имеющиеся средства (почему так? ну просто потому, что если нам не достаточно средств на открытие позиции, то это подразумевает, что требуемый объём был большим, а значит — нам нужно рассчитать тот объём, который будет максимально-возможным).

В этом расчёте используется функция OrderCalcMargin(), которая при ошибке может вернуть false, а метод MarginForAction() класса CAccount, использующий эту функцию, в такой ситуации возвращает EMPTY_VALUE, что соответствует значению константы DBL_MAX (максимальное значение, которое может быть представлено типом double). И если мы получили это значение, то значит была ошибка, и лот у нас не рассчитан.

В данном случае (да и не только при ошибке, но ещё и в качестве проверки правильности расчёта) прибегнем к "подбору" требуемого максимального лота простым вычитанием шага лота из рассчитанного максимально-возможного объёма в торговом приказе. Вот тут-то нам и пригодится ранее рассчитанный приблизительный допустимый объём — если точный объём рассчитать не удалось, то цикл уменьшения лота начнётся не от его максимального значения лота, установленного для символа, а от ближайшего, что сильно сократит количество итераций цикла.



К слову, при проверке я не получал ошибок функции OrderCalcMargin() при рассчёте лота, но ошибочные расчёты-таки случались — примерно на один шаг изменения лота.



Это все изменения и доработки торгового класса.

Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part24\ под новым именем TestDoEasyPart24.mq5.

В список глобальных переменных добавим переменную-флаг работы в тестере стратегий:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing;

В обработчике OnInit() установим значение переменной-флага работы в тестере стратегий:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); }

Чтобы отправлять события в обработчик событий библиотеки OnDoEasyEvent() при работе в тестере, у нас есть специальная функция EventsHandling().

Она претерпела небольшую доработку:



void EventsHandling( void ) { if (engine.IsTradeEvent()) { int total=engine.GetTradeEventsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =engine.GetTradeEventByIndex(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam=i; double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } if (engine.IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

Здесь всё понятно по комментариям к коду.



Так как мы теперь создали список новых торговых событий, то

в обработчике событий библиотеки OnDoEasyEvent() получаем каждое событие из списка всех новых торговых событий по индексу события в списке, и просто выводим в журнал описание каждого из событий, полученных из списка:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time=TimeCurrent()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol==NULL) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account==NULL) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!=NULL) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!=NULL) { engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { CArrayObj *list=engine.GetListAllOrdersEvents(); if (list==NULL) return ; int shift=(testing ? ( int )lparam : 0 ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 -shift); if ( event ==NULL) return ; if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TAX) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } } }

Здесь, для простоты, мы просто получаем событие из списка по его индексу (для тестера индекс передаётся в параметре lparam функцей EventsHandling(), тогда как на демо и реале индекс всегда равен нулю так как каждое событие отправляется в OnChartEvent() самостоятельным событием, а не из списка), и выводим в журнал описание полученного события.

Как организовать их обработку — тут дело вкуса каждого. Можно прямо в этом коде прописать обработку, а можно объявить список флагов событий, и здесь только устанавливать флаги произошедших событий, а их обработку вынести в отдельные функции.

Это все изменения и доработки, необходимые для контроля всех торговых событий, произошедших одновременно. А для автоматической корректировки ошибок параметров торгового запроса у нас уже всё готово в самой библиотеке — в советнике (пока) ничего для этого не нужно делать. Далее, после создания всех способов обработки ошибок, введём дополнительный входной параметр, указывающий на поведение советника при ошибочных ситуациях.



Скомпилируем советник и запустим его в тестере. Установим несколько отложенных ордеров, а затем удалим их все в одном цикле:





Советник вывел в журнал четыре события, которые произошли при удалении четырёх отложенных ордеров в одном цикле после нажатия кнопки "Delete pending".

Теперь в настройках советника в тестере стратегий введём лот побольше, например 100.0 и попробуем установить отложенный ордер или открыть позицию:

После попытки установить отложенный ордер и открыть позицию с объёмами в 100.0 лотов, мы получили сообщения в журнал о нехватке средств, а далее о корректировке объёма. После чего был успешно установлен ордер и открыта позиция.



Что дальше

В следующей статье сделаем обработку ошибок, возвращаемых торговым сервером.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

