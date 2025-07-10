Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 28): Добавляем менеджер закрытия позиций

Введение

В Части 12 мы добавили в мультивалютного советника модуль риск-менеджера для ограничения дневной и общей просадки. Он не увеличивает прибыль, но критически важен для защиты капитала в неблагоприятных условиях. Основан на правилах проп-трейдингов, с возможностью гибкой настройки: просадка в валюте, в процентах от баланса или от начала дня.



Модуль реализован как класс CVirtualRiskManager с методами отслеживания баланса, прибыли и проверки ограничений. Также предусмотрена функция фиксации прибыли — по достижении цели все позиции закрываются и торговля останавливается.



Для обычных счетов хотелось бы, чтобы после достижения прибыли торговля автоматически перезапускалась. Сейчас это требует ручного вмешательства. Пора автоматизировать и этот момент.

Для перезапуска торговых стратегий при достижении заданной прибыли рассматривались два варианта: расширить текущий риск-менеджер,

создать отдельный модуль. Мы выбрали второй путь, поскольку текущий риск-менеджер работает независимо от стратегий: он закрывает только реальные позиции, не затрагивая виртуальные. Изменение этой логики усложнило бы архитектуру и нарушило модульную независимость. Также риск-менеджер создаёт дополнительную нагрузку при тестировании, поэтому новый функционал лучше вынести в отдельный модуль — его можно будет использовать даже без запущенного риск-менеджера. Новая цель — модуль, способный перезапускать все стратегии при выполнении заданных условий (прибыль, убыток, время и т.д.), не полагаясь на историю и без ручного вмешательства. Будем называть новый модуль менеджером закрытия, так как это отдельный модуль, наличие которого не является обязательным, но его добавление может улучшить результаты, и он управляет процессом полного закрытия всех позиций, как реальных, так и виртуальных.





Начальные требования



Сформулируем более чётко, что будет входить в обязанности менеджера закрытия и какие параметры для этого ему понадобятся.

Менеджер закрытия должен:

Фиксировать прибыль, то есть закрывать все виртуальные позиции при достижении заданной прибыли. Реальные позиции при этом будут тоже автоматически закрыты. Для управления этим процессом введём три параметра: Базовый баланс . Размер средств на торговом счёте, от которого будет вестись расчёт прибыли или убытка.

. Размер средств на торговом счёте, от которого будет вестись расчёт прибыли или убытка. Способ расчёта прибыли . Может принимать одно из нескольких возможных значений, например, в процентах от базового баланса или фиксированную величину в валюте депозита.

. Может принимать одно из нескольких возможных значений, например, в процентах от базового баланса или фиксированную величину в валюте депозита. Значение прибыли. Число, используемое для расчёта прибыли выбранным способом. Фиксировать убыток, то есть закрывать все виртуальные позиции при достижении заданного убытка. Для этого процесса тоже пригодятся три параметра, один или два из которых можно сделать общими с параметрами фиксирования прибыли: Базовый баланс . Размер средств на торговом счёте, от которого будет вестись расчёт прибыли или убытка.

. Размер средств на торговом счёте, от которого будет вестись расчёт прибыли или убытка. Способ расчёта убытка . Тоже может принимать одно из нескольких возможных значений, как и для способа расчёта прибыли.

. Тоже может принимать одно из нескольких возможных значений, как и для способа расчёта прибыли. Значение убытка. Число, используемое для расчёта убытка выбранным способом. Включать трейлинг прибыли — по достижении заданной прибыли виртуальные позиции не закрываются, а запоминается некоторый меньший уровень прибыли, на котором произойдет непосредственное закрытие позиций. Если прибыль растёт, то этот уровень тоже должен увеличиваться. Увеличение может происходить как непрерывно, так и ступенчато с некоторым шагом. Для этого процесса можно добавить такие параметры: Включение трейлинга (Да / Нет).

(Да / Нет). Способ задания уровня . В этом параметре мы можем выбрать предпочтительный способ задания уровня включения трейлинга. Например, уровень может задаваться как доля от фиксированной прибыли или в виде абсолютного значения в валюте торгового счёта.

. В этом параметре мы можем выбрать предпочтительный способ задания уровня включения трейлинга. Например, уровень может задаваться как доля от фиксированной прибыли или в виде абсолютного значения в валюте торгового счёта. Уровень начала трейлинга . Число, используемое для расчёта уровня начала трейлинга выбранным способом.

. Величина шага. Число, используемое для расчёта величины шага, по достижении которого переставляется уровень трейлинга. Для расчёта можно использовать тот же способ, что и для уровня начала трейлинга. Включать уровень безубытка — по достижении прибылью этого значения, запоминается некоторый небольшой положительный уровень прибыли, на котором произойдёт закрытие позиций. При дальнейшем увеличении прибыли этот уровень, в отличие от трейлинга, не будет увеличиваться. Параметры, управляющие этим процессом могут быть такие: Включение безубытка (Да / Нет).

(Да / Нет). Способ задания уровня . Этот параметр аналогичен одноимённому параметру для трейлинга, то есть т акже может быть либо относительным, либо абсолютным.

. Этот параметр аналогичен одноимённому параметру для трейлинга, то есть т Уровень включения безубытка. Число, используемое для расчёта уровня безубытка выбранным способом.

Остановимся пока на этой базовой функциональности, которую можно будет развивать в дальнейшем. Возможно, что при реализации нам понадобится что-то добавить в параметры или как-то иначе изменить их состав. Но изначально будем ориентироваться именно на такое описание задачи.





Репозиторий проекта



В Части 25 мы добавили новую стратегию и рассмотрели, как можно создать проект по автоматической оптимизации выбранной стратегии и создании итогового советника, включающего много экземпляров торговых стратегий с разными параметрами. Весь код был разделён на две части — библиотечную и проектную. Для библиотечной части мы уже создали в части 26 общедоступный репозиторий кода Adwizard в хранилище MQL5 Algo Forge. Однако, для проектной части этого ещё не было сделано.

Давайте это исправим и создадим новый репозиторий SimpleCandles. В этом репозитории будет располагаться проектная часть для создания итогового советника, использующего стратегии с одноимённым названием. Помимо основной ветки main, тоже сделаем ветку для разработки с названием develop. Если этому проекту будет посвящено несколько статей, то правки, относящиеся к разным статьям, будут разнесены по разным веткам, порождённым от ветки develop. По мере готовности они будут вливаться обратно в ветки develop и main.

Создадим локальную папку для размещения папки проекта, например, MQL5/Experts/Articles/17608. Клонируем этот репозиторий в выбранную папку и создадим в ней папку Include. В этой папке мы разместим репозиторий библиотечной части, от которой зависит данный проект. Клонируем в папку Include репозиторий библиотеки Adwizard.

После данных операций мы получим примерно такую структуру папок в папке терминала:

Рис. 1. Структура папок в репозитории проекта после клонирования проектной и библиотечной частей

В клонированной папке репозитория Adwizard переключимся на ветку develop. Она будет являться общей для всех статей. Однако в процессе работы над этим проектом мы будем вносить изменения в библиотеку Adwizard, поэтому в этом репозитории создадим новую ветку, порождённую от ветки develop.

После этого, в репозитории проекта SimpleCandles также создадим отдельную ветку для работы над данной статьёй и приступим к разработке в ней.





Подготовка библиотечного кода



Перед началом реализации непосредственно менеджера закрытия, подготовим почву для его внедрения. Прежде всего, отметим, что в последних билдах MetaTrader был добавлен более строгий контроль типов переменных, из-за чего ранее компилировавшийся код стал выдавать ошибки такого типа: parameter convertion type 'short[260]' to 'ushort[] &' is not allowed MTTester.mqh int user32::GetClassNameW(long,ushort&[], int ) winuser.mqh

К счастью, в используемом коде это встретилось в единственном месте и было исправлено изменением типа массива:

static string GetClassName( const HANDLE Handle ) { string Str = NULL ; ushort Buffer[MAX_PATH] = { 0 }; if (user32::GetClassNameW(Handle, Buffer, :: ArraySize (Buffer))) Str = :: ShortArrayToString (Buffer); return (Str); }

Однако затем, после очередных обновлений терминала, этот файл был полностью заменён на последнюю версию из библиотеки MultiTester, чтобы исправить некорректное поведение, имеющее какую-то другую причину.

Следующее изменение связано с необходимостью менеджеру закрытия инициировать закрытие всех позиций. Добавим отдельный метод закрытия всех позиций в класс советника CVirtualAdvisor, чтобы менеджер закрытия смог вызывать его в случае необходимости.

Для реализации этого метода у нас уже есть всё необходимое: каждая стратегия, унаследованная от CVirtualStrategy имеет метод закрытия всех своих виртуальных позиций. Поэтому в классе советника нам достаточно вызвать этот метод для каждой стратегии:

void CVirtualAdvisor::Close( void ) { FOREACH(m_strategies) ((CVirtualStrategy *)m_strategies[i]).Close(); }

В части 27 мы создали компонент для вывода многострочного текста в окно, развернутое на весь график, к которому прикреплён советник. Он был сделан в рамках другого проекта, однако пригодится нам и здесь. Поэтому перенесём его в библиотеку Adwizard, расположив файл с классом CConsoleDialog в папке Adwizard/Utils. Для его использования добавим создание объекта этого класса в итоговом советнике в файле Adwizard/Experts/Expert.mqh:

CConsoleDialog *dialog; int OnInit () { dialog = new CConsoleDialog(); dialog.Create(__NAME__ + ":" + ( string ) magic_); dialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В функции обработки нового тика в этом же файле добавим установку нового текста этому объекту. Сам текст мы будем получать от объекта класса CVirtualAdvisor, вызывая его метод Text(), который напишем далее:

void OnTick () { expert.Tick(); if (IsNewBar( Symbol (), PERIOD_M1 )) { dialog.Text(expert.Text()); } }

Для того чтобы на фоне текста не рисовались линии открытия виртуальных позиций, мы временно запретим их визуализацию, сделав метод CVirtualChartOrder::Show() пустым:

void CVirtualChartOrder::Show() { return ; }





Свойство IsActive для всех потомков CFactorable



Когда оптимизация выполняется на торговых инструментах, включающих криптовалюты, а запуск производится у брокера, где криптовалют нет, может возникать ошибка при запуске итогового советника. Она связана с попыткой получить торговую историю и свойства символа, отсутствующего в обзоре рынка. В этом случае, при наличии в итоговом советнике большого количества экземпляров торговых стратегий, работающих на имеющихся символах, можно просто отключать стратегии по тем инструментам, которых нет в обзоре рынка.

Сейчас все торговые стратегии являются потомками класса CFactorable, делающего возможным создание объектов этих стратегий из строки инициализации. В этом классе предусмотрена возможность того, что строка инициализации окажется не совсем правильной. Тогда этот объект и все предыдущие объекты из общей строки инициализации будут признаны неправильными. Советник в этой ситуации не сможет выполнить инициализацию и продолжить работу.

А нам бы хотелось, чтобы определённый вид "ошибок" в строке инициализации позволял бы просто проигнорировать часть строки инициализации, создав в итоге объект эксперта из полной строки инициализации. Для этого добавим к классу CFactorable новое свойство, которое назовём m_isActive и метод для чтения его значения IsActive():

class CFactorable { private : protected : bool m_isActive ; public : bool IsActive (); };

У некоторых классов, например у класса риск-менеджера CVirtualRiskManager, такое свойство уже было, поэтому в этих классах мы его объявление уберём, так как оно будет сделано в базовом классе. Это касается и будущего класса менеджера закрытия, в котором тоже будет использоваться это свойство для проверки активен ли он.

Попутно мы сделали необязательным указание риск-менеджера и менеджера закрытия в строке инициализации, добавив проверку их наличия при запуске советника в конструкторе класса CVirtualAdvisor:

CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor( string p_params) { m_params = p_params; string groupParams = ReadObject(p_params); string riskManagerParams = NULL ; if (IsObjectOf(p_params, "CVirtualRiskManager" )) { riskManagerParams = ReadObject(p_params); } string closeManagerParams = NULL ; if (IsObjectOf(p_params, "CVirtualCloseManager" )) { closeManagerParams = ReadObject(p_params); } ulong p_magic = ReadLong(p_params); string p_name = ReadString(p_params); m_useOnlyNewBar = ( bool ) ReadLong(p_params); if (IsValid()) { CREATE(CVirtualStrategyGroup, p_group, groupParams); m_symbols = CSymbolsMonitor::Instance(); m_receiver = CVirtualReceiver::Instance(p_magic); m_interface = CVirtualInterface::Instance(p_magic); m_fileName = FileName(p_name, p_magic); m_fromDate = TimeCurrent (); m_lastSaveTime = 0 ; Add(p_group); delete p_group; if (riskManagerParams != NULL ) { m_riskManager = NEW(riskManagerParams); } if (closeManagerParams != NULL ) { m_closeManager = NEW(closeManagerParams); m_closeManager.Expert(& this ); } } }

После внесённых изменений приступим к основной части — созданию менеджера закрытия.





Создаём менеджер закрытия



Для начала выделим несколько возможных состояний, в которых может находиться менеджер закрытия. В нормальном состоянии ещё не достигнута ни запланированная прибыль, ни максимальный убыток. Находясь в этом состоянии, менеджер закрытия должен только ожидать перехода в одно из нескольких следующих состояний. По достижении заданной прибыли или убытка, будет осуществляться переход в два соответствующих состояния. В этих состояниях менеджер закрытия должен закрыть все позиции, запомнить новые уровни заданной прибыли и убытка и перейти в нормальное состояние.

Если будет включён трейлинг, то при достижении уровня заданной прибыли менеджер закрытия будет переходить в другое состояние. Обратный переход из него к нормальному состоянию будет требовать уже более сложных действий, поэтому пока не будем их детально описывать.

Все состояния мы реализуем в виде перечислимого типа ENUM_CM_STATE.

Для задания способов расчёта запланированной прибыли и убытка тоже сделаем два отдельных перечислимых типа: ENUM_CM_CALC_LOSS и ENUM_CM_CALC_PROFIT. Предусмотрим два варианта: фиксированная величина в денежном выражении и относительная величина в процентах от некоторого базового баланса.

enum ENUM_CM_STATE { CM_STATE_OK, CM_STATE_LOSS, CM_STATE_PROFIT, CM_STATE_TRAIL_PROFIT }; enum ENUM_CM_CALC_LOSS { CM_CALC_LOSS_MONEY_BB, CM_CALC_LOSS_PERCENT_BB, }; enum ENUM_CM_CALC_PROFIT { CM_CALC_PROFIT_MONEY_BB, CM_CALC_PROFIT_PERCENT_BB, };

Сам класс менеджера закрытия унаследуем от базового класса CFactorable для обеспечения возможности создавать объект менеджера закрытия из строки инициализации. Заодно у него сразу будет присутствовать наследуемое свойство активности для простого включения или отключения менеджера закрытия.

Чтобы обеспечить возможность выполнять свою задачу, менеджеру закрытия понадобится помнить уровень базового баланса, от которого будет отсчитываться полученная прибыль или убыток. При фиксации прибыли или убытка этот уровень тоже должен изменяться на значение текущего баланса счёта, достигнутое после закрытия всех позиций. В этом состоит отличие этого параметра от одноимённого параметра в риск-менеджере. Там уровень базового баланса всегда остаётся неизменным.

Следующая группа свойств будет использована для выбора способа расчёта и самого расчёта запланированной прибыли и убытка. Они будут использоваться в методах расчёта LossMoney() и ProfitMoney(), возвращающих значение в денежном выражении.

Для закрытия позиций, менеджер закрытия должен иметь возможность обратиться к объекту эксперта с просьбой о закрытии. Поэтому добавим в список свойств менеджера закрытия указатель на объект эксперта и метод для его установки.

Ещё одно свойство добавим для хранения текущего состояния объекта менеджера закрытия.

Порождение от CFactorable требует разместить конструктор в непубличной области и добавить два специальных макроса, как это описано в части 24.

В итоге получим примерно такое описание класса менеджера закрытия:

class CVirtualCloseManager : public CFactorable { protected : double m_baseBalance; ENUM_CM_CALC_LOSS m_calcLossLimit; double m_maxLossLimit; ENUM_CM_CALC_PROFIT m_calcProfitLimit; double m_maxProfitLimit; CVirtualAdvisor* m_expert; ENUM_CM_STATE m_state; double m_balance; double m_equity; double m_profit; double m_overallProfit; double LossMoney(); double ProfitMoney(); void UpdateProfit(); void CheckLimits(); CVirtualCloseManager( string p_params); public : STATIC_CONSTRUCTOR(CVirtualCloseManager); virtual void Tick(); virtual string Text(); void Expert(CVirtualAdvisor* p_expert); virtual bool Save(); virtual bool Load(); virtual string operator ~() override ; }; REGISTER_FACTORABLE_CLASS(CVirtualCloseManager);

Посмотрим на два основных метода этого класса: конструктор и метод обработки тика.

В конструкторе мы, как обычно, читаем последовательно значения параметров из строки инициализации и присваиваем их соответствующим свойствам, устанавливаем текущее состояние в нормальное, обновляем текущие значения прибыли и запоминаем значение текущего баланса в качестве базового, если он не был задан напрямую:

CVirtualCloseManager::CVirtualCloseManager( string p_params) { m_params = p_params; m_isActive = ( bool ) ReadLong(p_params); m_baseBalance = ReadDouble(p_params); m_calcLossLimit = (ENUM_CM_CALC_LOSS) ReadLong(p_params); m_maxLossLimit = ReadDouble(p_params); m_calcProfitLimit = (ENUM_CM_CALC_PROFIT) ReadLong(p_params); m_maxProfitLimit = ReadDouble(p_params); m_state = CM_STATE_OK; UpdateProfit(); if (m_baseBalance == 0 ) { m_baseBalance = m_balance; } }

В основном методе обработки тика мы анализируем текущее состояние и, в зависимости от него, либо проверяем достижение уровней заданной прибыли или убытка, если менеджер находился в нормальном состоянии, либо инициируем закрытие всех позиций с последующим переходом в нормальное состояние:

void CVirtualCloseManager::Tick() { if (!m_isActive) { return ; } UpdateProfit(); if (m_state == CM_STATE_TRAIL_PROFIT) { if ( true ) { m_state = CM_STATE_PROFIT; } } if (m_state == CM_STATE_OK) { CheckLimits(); } if (m_state == CM_STATE_LOSS || m_state == CM_STATE_PROFIT) { m_expert.Close(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { m_state = CM_STATE_OK; m_baseBalance = m_balance; } else { } m_expert.Save(); } }

Для начала мы решили ограничиться только такой функциональностью менеджера закрытия, поэтому состояние трейлинга прибыли пока что не используется.





Передача входных параметров



После создания класса менеджера закрытия, нам надо подключить его к советнику. Для этого необходимо добавить входные параметры, через которые мы могли бы управлять созданием строки инициализации для менеджера закрытия. Сделать это нужно в файле Adwizard/Experts/Expert.mqh:

input group "::: Использовать группу стратегий" sinput int groupId_ = 0 ; sinput bool useAutoUpdate_ = true ; input group "::: Управление капиталом" sinput double expectedDrawdown_ = 10 ; sinput double fixedBalance_ = 10000 ; input double scale_ = 1.00 ; input group "::: Менеджер закрытия" input bool cmIsActive_ = true ; input double cmStartBaseBalance_ = 0 ; input ENUM_CM_CALC_LOSS cmCalcLossLimit_ = CM_CALC_LOSS_MONEY_BB; input double cmLossLimit_ = 100 ; input ENUM_CM_CALC_PROFIT cmCalcProfitLimit_ = CM_CALC_PROFIT_MONEY_BB; input double cmProfitLimit_ = 1000000 ;

Этот файл подключается при компиляции итогового советника, поэтому добавленные входные параметры станут в нём доступны. По умолчанию мы задали, что значения фиксируемой прибыли и убытка будут задаваться в деньгах, в валюте депозита. Сами значения нам ещё предстоит подбирать, поэтому то, что указано в значениях по умолчанию, пока не важно.





Первичное тестирование



Посмотрим, что у нас получилось. Для начала проверим корректность работы самого механизма закрытия позиций без оглядки на получаемую прибыль. Если всё будет работать корректно, то тогда на следующем этапе можно уже заняться и оптимизацией получаемой прибыли.

Воспользуемся базой данных итогового советника, полученной в части 25, для запуска итогового советника в тестере. Мы тогда провели ускоренную оптимизацию на нескольких интервалах, длительностью в 1 год и получили двенадцать групп стратегий, сохранённых в таблице strategy_groups:

Файл базы данных назывался SimpleCandles-27183.test.db.sqlite. Для того, чтобы итоговый советник смог воспользоваться этой базой данных, этот файл должен располагаться в общей папке данных терминалов MeteTrader 5 в подпапке Files. Помимо этого, имя итогового советника должно быть SimpleCandles.ex5 и значение магического номера во входных параметрах необходимо оставить равным 27183.

Запустим сначала советник без использования менеджера закрытия с самой первой группой стратегий с id_group=20. Для этого установим такие значения входных параметров:

В качестве интервала тестирования возьмём интервал, на котором проводилась автоматическая оптимизация, то есть весь 2022 год. Получим следующие результаты:

Рис. 2. Результаты итогового советника с id_group=20 без менеджера закрытия за 2022 год

Как видно, оптимизация нашла довольно неплохие сочетания параметров для разных экземпляров простых торговых стратегий, чтобы на заданном интервале обеспечить существенную прибыли, оставаясь в рамках заданной просадки в 10%.

Теперь включим менеджер закрытия и поставим в качестве ожидаемой прибыли для фиксации небольшое значение, например 10 USD:





Запустим советник в режиме визуального тестирования. Поскольку мы добавили к итоговому советнику отображение информации о работе, то в этом режиме мы можем наблюдать, какие символы и сколько всего стратегий используется в группе с идентификатором 20 из базы данных советника (три символа GBPUSD, EURUSD, EURGBP и 48 стратегий), каково значение базового баланса менеджера закрытия, целевой уровень прибыли и убытка для закрытия.

Рис. 3. Начало визуального тестирования советника с включенным менеджером закрытия

На рисунке 3 видно, что базовый баланс менеджера закрытия уже составил $10009.89, то есть один раз произошло закрытие всех позиций по достижению заданной прибыли $10.

Мы видим в журнале следующую строку:

2022.01.03 02:31:00 CVirtualCloseManager::CheckLimits | CLOSE PROFIT Profit = 12.94 | OverallProfit = 10.54 (10.00)

Менеджер закрытия сработал, когда общая прибыль (OverallProfit = 10.54) по отношению к начальному базовому балансу $10000 превысила $10. Из-за режима тестирования только в начале каждого минутного бара (1 minute OHLC) процесс закрытия всех открытых позиций растянулся на две соседние минуты, поэтому зафиксированный новый базовый уровень оказался немного меньше $10010. При включении режима всех тиков таких расхождений уже не наблюдается.

Протестируем теперь работу менеджера закрытия по ограничению убытков. Поставим небольшое значение для фиксации убытка, например $20, а значение для фиксации прибыли наоборот сделаем большим, чтобы с высокой вероятностью убыток был бы достигнут, а прибыль нет.

В прочих параметрах запретим работать только на открытии бара, чтобы при включении режима моделирования всех тиков (Every tick) советник выполнял все требуемые действия на каждом тике, а не только в начале минутного бара:





Тестирование запустим на коротеньком интервале в один день (2022.01.03). Отфильтровав сообщения журнала, выделим только те строки, которые выводятся при достижении указанного убытка $20:

2022.01.03 17:11:33 CVirtualCloseManager::CheckLimits | CLOSE LOSS Profit = -33.13 | OverallProfit = -20.06 (-20.00)

2022.01.03 17:30:39 CVirtualCloseManager::CheckLimits | CLOSE LOSS Profit = -20.51 | OverallProfit = -20.51 (-20.00)

2022.01.03 19:13:31 CVirtualCloseManager::CheckLimits | CLOSE LOSS Profit = -21.20 | OverallProfit = -20.11 (-20.00)

Видим, что это случилось три раза за день тестирования и в режиме всех тиков общая прибыль (OverallProfit), при которой происходит срабатывание закрытия позиций по достижению заданного убытка, гораздо ближе к указанной в параметрах величине. Обратите внимание, что в первой записи журнала из приведённых выше есть следующая часть: Profit = -33.13

Это значение текущей прибыли по открытым позициям (отрицательная прибыль - это как раз и есть убыток). В данном случае она отличается от значения -$20 потому, что вначале было закрыто несколько позиций с прибылью около $13. Поэтому убыток в $20 относительно начального базового баланса счёта был достигнут именно при таком значении прибыли открытых позиций.

Итак, первичное тестирование показало, что разработанный менеджер закрытия уже может выполнять базовую часть своей работы.





Заключение

На этом мы сделаем небольшую паузу и продолжим дальнейшую разработку менеджера закрытия в одной из следующих частей. В планах дальнейшего развития его функциональности остаётся прежде всего добавление трейлинга прибыли открытых позиций и возможность установки уровня безубытка.

Этим доработки не ограничиваются. Например, сейчас менеджер закрытия проверяет завершение закрытия всех позиций просто ожидая, пока количество открытых позиций станет равным нулю. Но это может быть и при наличии открытых виртуальных позиций, поэтому посмотрим, не надо ли здесь применить какой-то более надежный способ проверки. Также нам возможно придется организовать взаимодействие риск-менеджера и менеджера закрытия: при закрытии надо обновлять состояние риск-менеджера и наоборот.

Тем не менее первая версия сделана и следующий шаг будет сделан уже не с нуля.

Спасибо за внимание, до встречи!





Важное предупреждение

Все результаты, изложенные в этой статье и всех предшествующих статьях цикла, основываются только на данных тестирования на истории и не являются гарантией получения хоть какой-то прибыли в будущем. Работа в рамках данного проекта носит исследовательский характер. Все опубликованные результаты могут быть использованы всеми желающими на свой страх и риск.

Содержание архива

Также исходный код доступен в публичных репозиториях SimpleCandles и Adwizard





Как воспользоваться открытыми репозиториями



В связи с постепенным переходом на новое хранилище Algo Forge, мы всё ещё не до конца определились, как лучше и удобнее будет им пользоваться. Ограничение редактора MetaEditor на использование единственного репозитория соответствующего корневой папке MQL5 является не особо удобным. Другие же репозитории будут доступны только как подпапки папки Shared Projects, что несколько скрашивает картину, но не настолько, чтобы сразу начать использовать такой подход.

К тому же, в процессе перехода единственный основной репозиторий создавался от имени суперадмина дважды, причём второй раз его создание по какой-то причине уничтожило созданные ранее другие дополнительные репозитории пользователя. К счастью, имея локальную копию репозитория её можно заново выгрузить на сервер, однако такого рода вынужденные действия не особо желанны. Поэтому будем пока что ждать дальнейшего развития функциональности редактора MetaEditor по работе с репозиториями без их непосредственного использования.

В этом нет ничего сложного: продолжая работать в MetaEditor, мы просто перенесём пока все операции, связанные с хранилищем, во внешние приложения.

Например, получить на локальном компьютере копию всех файлов с кодом данной статьи можно выполнив такой скрипт в консоли, предварительно сделав текущей папкой какую-то папку внутри папки MQL5 нужного терминала MetaTrader:

# Создаём папку для проекта

mkdir SimpleCandles



# Заходим в папку проекта

cd SimpleCandles



# Клонируем репозиторий проекта в текущую папку

git clone https://forge.mql5.io/antekov/SimpleCandles.git .



# Переключаем репозиторий на нужную ветку (для этой статьи - "article-17608-close-manager")

git checkout article-17608-close-manager



# Проверим, что мы переключились на ветку

git status



# Создаём папку для библиотечной части

mkdir Include # Переходим в неё

cd Include



# Клонируем репозиторий Adwizard в библиотечную папку

git clone https://forge.mql5.io/antekov/Adwizard.git # Переходим в созданную папку

cd Adwizard



# Переключаем репозиторий на нужную ветку (для этой статьи - "article-17608-close-manager")

git checkout article-17608-close-manager



# Проверим, что мы переключились на ветку

git status



# Поднимемся в исходную папку проекта на два уровня вверх

cd ./../..





Единственное, что отсутствует в этих репозиториях — это файл с базой данных итогового советника, поскольку код в репозитории позволяет его получить, проведя автоматическую оптимизацию. Но при необходимости этот файл можно взять из архива к статье и поместить в общую папку терминалов в папке Files.