Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XI). Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций

Работая над определением событий, столкнулся с тем, что для MQL5 мы везде, где необходим выбор по времени, делаем его по времени в милисекундах. В MQL4 нет таких свойств у ордеров и позиций, но ничто не мешает нам использовать время в секундах, выраженное в милисекундах, для MQL4. Таким образом, приходим к пониманию, что любое время в секундах у нас просто дублируется временем в милисекундах, да ещё и нигде не используется. А при получении и отображении времени, когда оно требуется в секундах, получение его в милисекундах совершенно идентично, за исключением "хвостика" из трёх цифр, указывающих на количество милисекунд, в формате выводимого времени.

Поэтому было решено убрать из свойств ордера все свойства времени, выраженного в секундах, если у ордера есть такое же свойство, но в милисекундах.

Но раз мы решили что-то убавить, то неплохо было бы и что-то добавить — добавим каждому ордеру новое свойство "пользовательский комментарий". Его можно будет установить любому ордеру или позиции. Как открытым, так и уже закрытым/удалённым ордерам и позициям. В любое время. Зачем это нужно? Ну хотя бы для текстовых меток для ордеров, удовлетворяющим неким условиям. Например, для визуального отображения (далее в библиотеке будет своя собственная графическая оболочка), и помеченные текстовыми метками ордера будет легко показывать на графике при помощи всеразличных графических построений.

Откроем файл Defines.mqh, найдём при помощи Ctrl+F все свойства ордера, где есть время в секундах, и есть точно такое же свойство, но с окончанием "_MSC" — такое свойство выражено в милисекундах, и удалим "милисекундные" свойства ордера , оставив "секундные" свойства, и заменим количество целочисленных свойств с 24 на 21:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE , ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC , ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC , ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE , ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC , ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

После изменения список целочисленных свойств ордера будет выглядеть так:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 21 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Найдём перечисление возможных вариантов выбора по времени и удалим константы выбора в милисекундах:

enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, };

Данное перечисление будет состоять только из двух констант:

enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, };

Теперь в любом случае при указании выбора по времени, выбор будет производиться по времени в милисекундах для MQL5 и в секундах для MQL4.

В строковые свойства ордера добавим новое свойство "пользовательский комментарий" и увеличим общее количество строковых свойств до 4:

enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_COMMENT_EXT , ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 4 )

В перечислении возможных критериев сортировки удалим все упоминания о милисекундах — они у нас теперь используются по умолчанию при сортировке по времени, и добавим критерий сортировки по пользовательскому комментарию:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 4 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 5 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 6 , SORT_BY_ORDER_REASON = 7 , SORT_BY_ORDER_STATE = 8 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 9 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 10 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 11 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 12 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 13 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 14 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 15 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 16 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 17 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 18 , SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 19 , SORT_BY_ORDER_DIRECTION = 20 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 3 };

На этом изменения в Defines.mqh завершены. Теперь нам необходимо убрать все ссылки на удалённые свойства ордера в файлах библиотеки:

во всех файлах библиотеки все вхождения режимов сортировки



SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC

и

SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC

заменим на

SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN

и

SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE

В файлах классов-наследников абстрактного ордера HistoryDeal.mqh, HistoryOrder.mqh, HistoryPending.mqh, MarketOrder.mqh, MarketPending.mqh и MarketPosition.mqh нам нужно удалить все упоминания о милисекундных свойствах ордеров (они теперь по умолчанию милисекундные):

ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC

ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC

В файле Order.mqh класса абстрактного ордера COrder, из приватной секции удалим методы, возвращающие время в секундах:

datetime OrderOpenTime( void ) const ; datetime OrderCloseTime( void ) const ; datetime OrderExpiration( void ) const ; datetime PositionTimeUpdate( void ) const ; datetime PositionTimeUpdateMSC( void ) const ;

Из публичной секции класса удалим методы упрощённого доступа, возвращающие время в милисекундах — его будут возвращать методы, возвращающие время в секундах:

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long GroupID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }

Там же добавим методы, возвращающий и устанавливающий пользовательский комментарий ордера:

string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string CommentExt( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }

В закрытом конструкторе класса COrder удалим сохранение свойств секундного времени, а милисекундные свойства заменим на секундные, и сохранять в них будем время в милисекундах. Добавим сохранение пользовательского комментария в виде пустой строки:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_OPEN ] = this . OrderOpenTimeMSC() ; this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_CLOSE ] = this . OrderCloseTimeMSC() ; this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_UPDATE ] = this . PositionTimeUpdateMSC() ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }

В методе, возвращающем идентификатор позиции для MQL4 сделаем так: если это рыночная позиция, то вернём её тикет, иначе — ноль. Ведь идентификатором позиции в MQL5 является тикет открывающего позицию ордера, и на протяжении всей жизни позиции её идентификатор не меняется.

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? this .Ticket() : 0 ); #else long id= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : id=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : id=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : id=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : id=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_POSITION_ID ); break ; default : id= 0 ; break ; } return id; #endif }

В MQL4 идентификатором позиции таким образом может служить только тикет позиции. А у отложенного ордера в MQL4 такого идентификатора нету. Совсем — если ордер удалён, то значит, что никакая позиция по этому ордеру открыта не была, а если же этот ордер был активирован, то в истории ордеров данного ордера в MQL4 нету, но позиция получает его тикет — соответственно, и идентификатором позиции будет этот тикет.

Допишем метод, возвращающий идентификатор встречной позиции для MQL4:

long COrder::OrderPositionByID( void ) const { long ticket= 0 ; #ifdef __MQL4__ string order_comment=::OrderComment(); if ( :: StringFind (order_comment, "close hedge by #" )> WRONG_VALUE ) ticket= :: StringToInteger (:: StringSubstr (order_comment, 16 ) ); #else switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : ticket=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : ticket=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; default : ticket= 0 ; break ; } #endif return ticket; }

Здесь: если это MQL4 и если в коментарии ордера присутствует строка "close hedge by #", то вычисляем в строке комментария индекс начала номера тикета встречного ордера и присваиваем его возвращаемому данным методом значению.

Удалим из листинга класса реализацию двух уже не нужных методов, так как мы отказались от получения секундного времени:



datetime COrder::OrderOpenTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderOpenTime(); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=( datetime ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=( datetime ):: OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder::OrderCloseTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderCloseTime(); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_DONE ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Для более осмысленного вывода описания статуса ордера в MQL4 добавим в метод, возвращающий описание статуса ордера небольшие исправления:

string COrder::StatusDescription( void ) const { ENUM_ORDER_STATUS status= this .Status(); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) this .TypeOrder(); return ( status==ORDER_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : #ifdef __MQL5__ status==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? ( type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : TextByLanguage( "Ордер на " , "The order to " )+(type== ORDER_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "покупку" , "buy" ) : TextByLanguage( "продажу" , "sell" )) ) : #else status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? TextByLanguage( "Исторический ордер" , "History order" ) : #endif status==ORDER_STATUS_DEAL ? TextByLanguage( "Сделка" , "Deal" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Позиция" , "Active position" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установленный отложенный ордер" , "Active pending order" ) : status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Отложенный ордер" , "Pending order" ) : EnumToString (status) ); }

Здесь: для удалённого отложенного ордера и закрытой позиции в MQL4 будем возвращать описание статуса как "Исторический ордер".



В методе, возвращающем описание целочисленного свойства ордера, сделаем исправления в строках с описанием свойств ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE и ORDER_PROP_TIME_UPDATE так, чтобы для этих свойств возвращались милисекундные свойства:



string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Ticket of parent order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Date of expiration" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера с тикетом" , "Deal by order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Opening time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Closing time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Дистанция от цены в пунктах" , "Distance from price in points" ) : TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" ) )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор группы" , "Group's identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

и допишем в метод, возвращающий описание строкового свойства, возврат описания пользовательского комментария:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { return ( property==ORDER_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ORDER_PROP_COMMENT ? TextByLanguage( "Комментарий" , "Comment" )+ ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_COMMENT_EXT ? TextByLanguage( "Пользовательский комментарий" , "Custom comment" )+ ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Не задан" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_EXT_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор на бирже" , "Exchange identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" )): "" ); }

На этом изменения в классе абстрактного ордера COrder завершены.

В файле сервисных функций DELib.mqh сделаем небольшую доработку в функции, возвращающей наименование ордера/позиции по типу ордера:



string OrderTypeDescription( const ENUM_ORDER_TYPE type, bool as_order= true ) { string pref=( #ifdef __MQL5__ "Market order" #else ( as_order ? "Market order" : "Position" ) #endif ); return ( type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? "Buy Limit" : type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ? "Buy Stop" : type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? "Sell Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ? "Sell Stop" : #ifdef __MQL5__ type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : #else type==ORDER_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type==ORDER_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credit operation" ) : #endif type== ORDER_TYPE_BUY ? pref+ " Buy" : type== ORDER_TYPE_SELL ? pref+ " Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); }

Здесь мы добавили флаг, управляющий выводом наименования ордера для MQL4 либо как ордер, либо как позиция. По умолчанию будет вывод для MQL4 "как ордер". Для чего это сделано? Например, при выводе в журнал события открытия позиции, в квадратных скобках выводится ордер, на основании которого открыта позиция. Так вот, чтобы не выводить [Position Sell #123] для позиции Sell, открытой рыночным приказом (не отложенным ордером) с тикетом 123 в качестве ордера, на основании которого была открыта позиция, а писать более понятную запись [Market order Sell #123], это и сделано.



Внесём исправление вметод AddToListMarket() класса коллекции рыночных ордеров и позиций. Вместо времени обновления позиции в милисекундах ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC мы теперь используем время обновления позиции ORDER_PROP_TIME_UPDATE (оно по умолчанию в милисекундах):



bool CMarketCollection::AddToListMarket(COrder *order) { if (order== NULL ) return false ; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=order.GetProperty( ORDER_PROP_TIME_UPDATE )+ this .ConvertToHS(order); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_positions++; return true ; } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+= this .ConvertToHS(order); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_pending++; return true ; } } else { :: Print (DFUN,order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket(), " " ,TextByLanguage( "не удалось добавить в список" , "failed to add to the list" )); delete order; } return false ; }

В методе создания контрольных ордеров и добавления их в список поменяем время ордера в милисекундах на время ордера (по той же самой причине):



bool CMarketCollection::AddToListControl(COrder *order) { if (order== NULL ) return false ; COrderControl* order_control= new COrderControl(order.PositionID(),order.Ticket(),order.Magic(),order. Symbol ()); if (order_control== NULL ) return false ; order_control.SetTime( order.TimeOpen() ); order_control.SetTimePrev( order.TimeOpen() ); order_control.SetVolume(order.Volume()); order_control.SetTime( order.TimeOpen() ); order_control.SetTypeOrder(order.TypeOrder()); order_control.SetTypeOrderPrev(order.TypeOrder()); order_control.SetPrice(order.PriceOpen()); order_control.SetPricePrev(order.PriceOpen()); order_control.SetStopLoss(order.StopLoss()); order_control.SetStopLossPrev(order.StopLoss()); order_control.SetTakeProfit(order.TakeProfit()); order_control.SetTakeProfitPrev(order.TakeProfit()); if (! this .m_list_control.Add(order_control)) { delete order_control; return false ; } return true ; }

В файле HistoryCollection.mqh в методе выбора ордеров по времени класса-коллекции исторических ордеров и сделок CHistoryCollection внесём исправление в выбор сравниваемого свойства.

Так как ранее у нас был выбор из четырёх свойств (время открытия в милисекундах, время закрытия в милисекундах, время открытия в секундах и время закрытия в секундах), а теперь два свойства мы убрали, то и выбор упростился:



CArrayObj *CHistoryCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property=(select_time_mode==SELECT_BY_TIME_CLOSE ? ORDER_PROP_TIME_CLOSE : ORDER_PROP_TIME_OPEN); CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); if (begin_time>end_time) begin= 0 ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); this .m_order_instance.SetProperty(property,begin); int index_begin= this .m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; this .m_order_instance.SetProperty(property,end); int index_end= this .m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add( this .m_list_all_orders.At(i)); return list; }

В файле CEngine.mqh заменим все вхождения константы времени в милисекундах SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC на константу времени SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN — теперь по этой константе используется время в милисекундах по умолчанию.

И на этом исправления файлов библиотеки по удалению времени в секундах завершены.



Реализация событий закрытия позиций для MQL4

Различные эксперименты и тестирования во время поиска возможных вариантов идентификации возникновения событий закрытия позиций и удаления ордеров в MQL4 привели к не радужным выводам — в отличии от MQL5, в MQL4 есть гораздо меньше информации, которую можно использовать для однозначной идентификации события.

Если в MQL5 мы можем легко оперировать информацией об ордерах, принадлежащих конкретной позиции, и по их свойствам определять событие, то в MQL4 такой возможности у нас нет — там ордером считается как позиция, так и отложенный ордер. И если у нас был установленный отложенный ордер в MetaTrader 4, и мы его удалили, то после удаления ордера будем иметь:

увеличение количества исторических ордеров

уменьшение общего объёма

количество рыночных позиций осталось без изменения.



Для определения того, что это событие принадлежит удалению отложенного ордера (ведь позиция в MQL4 — это тоже ордер), мы проверяем количество открытых позиций — если оно не изменилось, значит действие проведено с отложенным ордером. Тут вроде всё нормально и логично. Но до той поры, пока ме не закроем частично любую из открытых позиций (ордер) в MetaTrader 4. При событии частичного закрытия позиции что имеем? А имеем мы то же самое, что и при удалении отложенного ордера:

количество исторических ордеров увеличилось (в историю попала частично закрытая позиция — её ордер),



объём на счёте уменьшился — мы же частично закрыли позицию,



количество открытых позиций не уменьшилось — при частичном закрытии позиции у нас количество позиций не меняется.



А это то же состояние, что и при удалении отложенного ордера. Факт данной недоработки мы можем наблюдать, если запустим в тестере стратегий тестовый советник из прошлой статьи, откроем позицию, частично закроем её, выставим отложенный ордер и затем удалим его. Вот при последнем действии — удалении отложенного ордера, в журнал будут выведены сразу два события: частичное закрытие позиции и удаление отложенного ордера — выше мы разобрали "одинаковость" критериев определения этих двух событий, и программа просто определяет сразу два события, и одно из них неверное.

И вот тут нам на помощь приходит проверка изменившегося количества отложенных ордеров — при определении частичного закрытия позиции будем проверять ещё и факт изменения количества рыночных отложенных ордеров. Если их количество не изменилось, то это событие является частичным закрытием позиции.

Вроде бы тоже всё логично, но данный подход накладывает ограничения на разрешённую очерёдность проведения торговых операций в MetaTrader 4. Т.е. мы не сможем в одном цикле удалить отложенный ордер и частично закрыть позицию — это приведёт к нарушению вышеозвученной логики определения событий. В принципе, есть решение для обхода этого ограничения, но такое решение приведёт к переработке классов рыночной и исторической коллекции ордеров и позиций — для определения факта изменения в рыночном окружении нужно будет контролировать не количество произошедших изменений, а использовать временные списки ордеров и позиций, с которыми были произведены манипуляции на счёте. И обрабатывать события нужно будет уже по данным этих списков — тогда каждый тип события будет иметь свой собственный список, и создание событий для отправки их в программу должно будет проводиться по спискам изменённых ордеров и позиций.



Возможно, по окончании данного цикла статей, мы организуем такой поиск и обработку событий. Но пока воспользуемся контролем количества рыночных отложенных ордеров, и в дальнейшем для MetaTrader 4 будем помнить про такое ограничение, и делать функции закрытия/удаления ордеров с учётом данного ограничения — всё по порядку. К слову: для конечного пользователя это ограничение останется сокрытым — он не должен будет его контролировать, ведь будут предоставлены функции для работы с библиотекой, в которых для MQL4 будет учтено данное ограничение.

Возможно, по окончании данного цикла статей, мы организуем такой поиск и обработку событий. Но пока воспользуемся контролем количества рыночных отложенных ордеров, и в дальнейшем для MetaTrader 4 будем помнить про такое ограничение, и делать функции закрытия/удаления ордеров с учётом данного ограничения — всё по порядку. К слову: для конечного пользователя это ограничение останется сокрытым — он не должен будет его контролировать, ведь будут предоставлены функции для работы с библиотекой, в которых для MQL4 будет учтено данное ограничение.

Для определения факта частичного закрытия нам необходимо контролировать общий объём на счёте, а значит нам нужно передавать величину его изменения в метод Refresh() класса CEventsCollection. Всё у нас, как обычно, начинается из базового объекта библиотеки. А значит — сразу внесём необходимое дополнение в вызов метода обновления класса коллекции событий.



Внесём дополнительный передаваемый параметр в метод Refresh класса CEventsCollection в методе класса CEngine::TradeEventsControl():



void CEngine::TradeEventsControl ( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total= 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh ( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(),list_changes, this .m_market.GetListControl(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewPositions(), this .m_history.NewDeals(), this .m_market.ChangedVolumeValue() ); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Теперь нужно изменить сам метод Refresh() класса CEventsCollection — внести в его параметры ещё один — величину изменения объёма.

В файле EventsCollection.mqh допишем в определение метода Refresh() новый параметр:

public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume ); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

И в реализацию метода Refresh() так же необходимо его дописать:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume ) {

Теперь нам нужно создать обработчик событий закрытия позиции и частичного её закрытия, а также решим проблему с неверным определением события удаления отложенного ордера при частичном закрытии позиции.



В приватной секции класса изменим первую форму вызова метода создания нового события, добавив в него передачу в метод списка контрольных ордеров — он нам потребуется для идентификации ордеров, участвующих во встречном закрытии двух позиций. А также добавим метод, возвращающий список исторических (закрытых) позиций и метод, возвращающий указатель на контрольный ордер по тикету позиции:



class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; MqlTick m_tick; ulong m_position_id; ENUM_ORDER_TYPE m_type_first; void CreateNewEvent (COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_control ); void CreateNewEvent(COrderControl* order); void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListPositions(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPositions(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrderControl* GetOrderControlByTicket(CArrayObj* list, const ulong ticket); ENUM_ORDER_TYPE GetTypeFirst(CArrayObj* list, const ulong ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); void OnChangeEvent(CArrayObj* list_changes, const int index); public :

За пределами тела класса напишем реализацию метода, возвращающего список закрытых позиций:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPositions(CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list_orders; }

В методе для нас уже точно нет ничего нового — идентичные методы неоднократно рассматривались в предыдущих частях описания библиотеки.



Напишем реализацию метода, возвращающего контрольный ордер по тикету и изменим метод, возвращающий тип контрольного ордера по тикету:

COrderControl* CEventsCollection:: GetOrderControlByTicket (CArrayObj *list, const ulong ticket) { if (list== NULL ) return NULL ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrderControl* ctrl=list.At(i); if (ctrl== NULL ) continue ; if (ctrl.Ticket()==ticket) return ctrl; } return NULL ; } ENUM_ORDER_TYPE CEventsCollection:: GetTypeFirst (CArrayObj* list, const ulong ticket) { if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; COrderControl* ctrl= this .GetOrderControlByTicket(list,ticket); if (ctrl== NULL ) return WRONG_VALUE ; return ( ENUM_ORDER_TYPE )ctrl.TypeOrder(); }

Метод, возвращающий контрольный ордер по тикету прост, как и ранее рассмотренные идентичные методы: в метод передаётся список контрольных ордеров и тикет позиции, контрольный ордер которой мы хотим получить.

В цикле по размеру списка берём из него ордер и сравниваем с переданным в метод тикетом. Если тикеты равны, то возвращаем указатель на контрольный ордер, иначе — возвращаем NULL.

Метод GetTypeFirst(), возвращающий тип контрольного ордера, ранее состоял из цикла по списку контрольных ордеров с поиском ордера с тикетом, равным переданному в метод, и при нахождении такого ордера, возвращался его тип.

Сейчас же, когда у нас есть метод, возвращающий контрольный ордер по тикету позиции, мы можем удалить из метода GetTypeFirst() цикл поиска. Что мы и сделали: теперь в методе получаем контрольный ордер по тикету позиции при помощи метода GetOrderControlByTicket(), и при успешном его получении (не NULL), возвращаем тип полученного ордера. Иначе — возвращаем -1.



Теперь можно в метод обновления коллекции событий дописать обработку закрытия позиций для MQL4:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if (is_market_event) { int total_changes=list_changes.Total(); if (total_changes> 0 ) { for ( int i=total_changes- 1 ;i>= 0 ;i--) { this .OnChangeEvent(list_changes,i); } } if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market,list_control); } } } #ifdef __MQL4__ if (new_market_positions> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListPositions(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_market_positions; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* position=list.At(i); if (position!= NULL && position.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_type_first= this .GetTypeFirst(list_control,position.Ticket()); this .m_position_id=position.Ticket(); this .CreateNewEvent(position,list_history,list_market,list_control); } } } } else if (new_market_positions< 0 || (new_market_positions== 0 && changed_volume< 0 && new_history_orders> 0 && new_market_pendings> WRONG_VALUE )) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPositions(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* position=list.At(i); if (position!= NULL && position.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) { COrderControl* ctrl= this .GetOrderControlByTicket(list_control,position.Ticket()); if (ctrl!= NULL ) { this .m_type_first=( ENUM_ORDER_TYPE )ctrl.TypeOrder(); this .m_position_id=position.Ticket(); this .CreateNewEvent(position,list_history,list_market,list_control); } } } } } #endif } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market,list_control); } } } #ifdef __MQL5__ if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } #endif } }

Обработка закрытия позиций вполне понятна и прозрачна, её описание прокомментировано в листинге, и задерживаться на разборе логики мы не будем — там всё должно быть понятно из комментариев к коду.

Так как мы теперь в первую форму вызова метода создания нового события передаём на один список больше,

то добавим передачу списка контрольных ордеров в вызов метода для MQL5 в методе Refresh() класса коллекции событий CEventsCollection:



#ifdef __MQL5__ if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market, list_control ); } } } #endif

Теперь допишем в метод создания события, в первую форму его вызова код создания события закрытия позиций:

CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market,CArrayObj* list_control).



Так как метод достаточно объёмен, рассмотрим только код создания события закрытия позиции для MQL4:

if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; ENUM_EVENT_REASON reason=EVENT_REASON_DONE; if (order.IsCloseByStopLoss()) { reason=EVENT_REASON_DONE_SL; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { reason=EVENT_REASON_DONE_TP; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; } if (order.TicketTo()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } COrder* order_close_by= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,order.Ticket()); ENUM_ORDER_TYPE close_by_type= this .m_type_first; double close_by_volume=order.Volume(); ulong close_by_ticket=order.Ticket(); long close_by_magic=order.Magic(); string close_by_symbol=order.Symbol(); if (order_close_by!=NULL) { close_by_type=(ENUM_ORDER_TYPE)order_close_by.TypeOrder(); close_by_ticket=order_close_by.Ticket(); close_by_magic=order_close_by.Magic(); close_by_symbol=order_close_by.Symbol(); close_by_volume=order_close_by.Volume(); reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; COrderControl* ctrl_closed= this .GetOrderControlByTicket(list_control,order.Ticket()); COrderControl* ctrl_close_by= this .GetOrderControlByTicket(list_control,close_by_ticket); double vol_closed= 0 ; double vol_close_by= 0 ; if (ctrl_closed!=NULL && ctrl_close_by!=NULL) { vol_closed=ctrl_closed.Volume()-order.Volume(); vol_close_by=vol_closed-close_by_volume; if (ctrl_closed.Volume()>order.Volume()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS; } } } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL && order.PositionByID()== 0 ) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,close_by_type); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,close_by_type); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, this .m_type_first); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,close_by_ticket); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID, this .m_position_id); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,close_by_ticket); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,close_by_magic); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK, this .m_tick.ask); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID, this .m_tick.bid); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,close_by_symbol); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list." )); delete event ; } } } #endif

Так как логику создания событий мы уже рассматривали в предыдущих статьях, то ограничимся лишь кратким описанием логики: сначала устанавливаем код события как "закрытие позиции" и причину события как "заявка выполнена полностью". Далее смотрим различные свойства закрытого ордера, и на основании этих свойств добавляем в код события нужные флаги и изменяем причину события если это требуется. При определении закрытия встречной позиции, мы используем данные контрольных ордеров о закрытых позициях — из этих данных мы можем получить всю информацию о встречных ордерах ещё до их совместного закрытия, что позволяет нам определить типы ордеров и их объём, а так же узнать какой из них был инициатором встречного закрытия.

Далее все собранные данные записываются в свойства события и создаётся новое событие закрытия позиции.



Что ещё... Был доработан метод, возвращающий для MQL4 список всех закрывающих ордеров позиции:



CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders(CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } #ifdef __MQL5__ CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); #else CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID , 0 , NO_EQUAL ); #endif return list_orders; }

Здесь: если для MQL5 мы выбираем из списка исторических ордеров только ордера с типом ORDER_TYPE_CLOSE_BY, то по причине их отсутствия в MQL4 мы выбираем из списка только те ордера, у которых заполнено свойство, хранящее идентификатор встречной позиции, конкретнее — ордера, у которых это свойство не равно нулю.



Так же был доработан метод, возвращающий для MQL4 последний, закрывающий ордер позиции:



COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list, const ulong position_id) { #ifdef __MQL5__ CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); #else CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ,position_id,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); #endif COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Если в MQL5 мы в любой момент можем получить последний ордер, принадлежащий позиции, то в MQL4 такой возможности у нас нет. Поэтому было решено для MQL4 возвращать ордер встречной позиции, если он есть, либо NULL, если позиция была закрыта не встречной — таким образом мы сможем частично реализовать получение закрывающего ордера в случае, если позиция была закрыта встречной.

Это все изменения и доработки, необходимые для определения закрытия позиций для MQL4.

С полными листингами всех классов можно ознакомиться в файлах, прикреплённых в конце статьи.



Тестирование

Для тестирования возьмём тестовый советник из прошлой статьи TestDoEasyPart10.mq4 из папки \MQL4\Experts\TestDoEasy\Part10 и сохраним его в новой папке \MQL4\Experts\TestDoEasy\Part11 под новым именем TestDoEasyPart11.mq4.

В связи с удалением из перечисления возможных критериев сортировки ордеров и сделок ENUM_SORT_ORDERS_MODE констант времени в милисекундах, нам необходимо в советнике, в обработчике нажатия кнопки удаления отложенных ордеров исправить сортировку по времени установки, где прописана удалённая константа

list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);

на сортировку по времени:



else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN) ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; #ifdef __MQL5__ trade.OrderDelete(order.Ticket()); #else PendingOrderDelete(order.Ticket()); #endif } } }

Скомпилируем советник, установим в тестере значения входных параметров StopLoss in points и TakeProfit in points нулевыми — чтобы позиции открывались без стоп-приказов. Запустим советник в тестере, откроем позицию и затем частично её закроем.

Затем выставим и удалим отложенный ордер:





Теперь у нас события частичного закрытия и удаления отложенного ордера не определяются как одно и то же событие закрытия позиции, а различаются.

Запустим ещё раз и понажимаем кнопки, наблюдая за определением событий:





Видим, что события определяются верно. Событие закрытия встречной позицией определяется, модификация стоп-уровней позиций и цены установки отложенных ордеров так же работают и отслеживаются.



Что дальше

В данной статье мы закончили конвертацию имеющегося функционала библиотеки для совместимости с MQL4. В следующих статьях запланировано создадание новых объектов "аккаунт" и "символ", коллекции этих объектов и их события.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

