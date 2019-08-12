Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XVIII): Интерактивность объекта-аккаунт и любых других объектов библиотеки

Содержание

Мы создали базовый объект, от которого будем наследовать все остальные объекты библиотеки, которым необходим событийный функционал. Теперь задавать параметры отслеживаемых событий и получать их от объектов стало очень просто — всё делается в базовом классе и для всех его объектов-наследников необходимо провести одинаковые действия по установке отслеживаемых свойств и значений, которые хотим отслеживать в свойствах объекта.

Сегодня немного доработаем базовый объект и подключим к нему объект-аккаунт. Также мы протестируем возможность задания нужных для отслеживания свойств разных объектов и их значений на примере тестового советника.

В прошлой статье при создании методов базового объекта CBaseObj и методов его наследника — объекта-символа — я, скажем так, немного увлёкся и сделал набор методов в двух классах, которые фактически дублируют друг друга. Исправим данное недоразумение — просто удалим методы установки и получения свойств из класса объекта-наследника CSymbol, и упорядочим методы базового объекта CBaseObj.

Доработка базового объекта и объекта-символа

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh и внесём в него некоторые правки.

Метод CheckEvents() из класса CSymbol перенесём в базовый класс CBaseObj, так как этот метод абсолютно идентичен для любых объектов-наследников базового класса, а значит — ему самое место в базовом классе.

Впишем его определение в защищённую секцию класса CBaseObj:

protected : CArrayObj m_list_events_base; CArrayObj m_list_events; MqlTick m_tick; double m_hash_sum; double m_hash_sum_prev; int m_digits_currency; int m_global_error; long m_chart_id; bool m_is_event; int m_event_code; int m_event_id; string m_name; string m_folder_name; bool m_first_start; int m_type; long m_long_prop_event[][CONTROLS_TOTAL]; double m_double_prop_event[][CONTROLS_TOTAL]; long m_long_prop_event_prev[][CONTROLS_TOTAL]; double m_double_prop_event_prev[][CONTROLS_TOTAL]; long TickTime( void ) const { return #ifdef __MQL5__ this .m_tick.time_msc #else this .m_tick.time* 1000 #endif ; } ushort MSCfromTime( const long time_msc) const { return #ifdef __MQL5__ ushort ( this .TickTime()% 1000 ) #else 0 #endif ; } bool IsPresentEventFlag( const int change_code) const { return ( this .m_event_code & change_code)==change_code; } int DigitsCurrency( void ) const { return this .m_digits_currency; } int GetDigits( const double value) const ; bool SetControlDataArraySizeLong( const int size); bool SetControlDataArraySizeDouble( const int size); bool CheckControlDataArraySize( bool check_long= true ); void CheckEvents( void ); long UshortToLong( const ushort ushort_value, const uchar to_byte, long &long_value); protected : long UshortToByte( const ushort value, const uchar index) const ; public :

Из публичной секции удалим методы, устанавливающие значения флагам событий — события происходят независимо от нашего желания, и флаги устанавливаются без участия пользователя. Поэтому держать методы для принудительной установки флагов событий мне кажется совершенно нецелосообразным:

template < typename T> void SetControlledFlagINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagDEC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagMORE( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagLESS( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagEQUAL( const int property, const T value);

Методы, возвращающие установленные пользователем контролируемые величины свойств объектов, текущее значение свойств объектов, и величин изменений свойств объектов, теперь будут носить более удобочитаемые и осмысленные наименования:



long GetControlledLongValueINC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 0 ]; } double GetControlledDoubleValueINC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 0 ]; } long GetControlledLongValueDEC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 1 ]; } double GetControlledDoubleValueDEC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 1 ]; } long GetControlledLongValueLEVEL( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 2 ]; } double GetControlledDoubleValueLEVEL( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 2 ]; } long GetPropLongValue( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 3 ]; } double GetPropDoubleValue( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 3 ]; } long GetPropLongChangedValue( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 4 ]; } double GetPropDoubleChangedValue( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 4 ]; } long GetPropLongFlagINC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 5 ]; } double GetPropDoubleFlagINC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 5 ]; } long GetPropLongFlagDEC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 6 ]; } double GetPropDoubleFlagDEC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 6 ]; } long GetPropLongFlagMORE( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 7 ]; } double GetPropDoubleFlagMORE( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 7 ]; } long GetPropLongFlagLESS( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 8 ]; } double GetPropDoubleFlagLESS( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 8 ]; } long GetPropLongFlagEQUAL( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 9 ]; } double GetPropDoubleFlagEQUAL( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 9 ]; }

При углубленном тестировании событийного функционала базового объекта CBaseObj были замечены ошибки при определении событий. Оказалось, что в методе заполнения свойств базового объекта и поиска событий FillPropertySettings() была допущена неточность — в любом случае в самом конце метода текущее состояние свойств записывалось в прошлое состояние. Это не давало определить величину изменения свойств, так как вновь полученное значение свойства сразу же записывалось в прошлое. При малых значениях контролируемого изменения эта ошибка не проявлялась, так как свойство успевало за один раз измениться на величину, больше, чем задано для генерации события.

Но когда необходимо было отследить изменение на достаточно большую величину, которое происходит не за один тик, то в данном случае этого сделать было невозможно.

Теперь внесены правки — текущее состояние записывается в прошлое только при регистрации события:

template<typename T> bool CBaseObj::FillPropertySettings( const int index,T &array[][CONTROLS_TOTAL],T &array_prev[][CONTROLS_TOTAL], int &event_id) { event_id=index+(typename(T)== "double" ? this .m_long_prop_total : 0 ); for ( int j= 5 ;j<CONTROLS_TOTAL;j++) array[index][j]= false ; T value =array[index][ 3 ]-array_prev[index][ 3 ]; array[index][ 4 ]= value ; if (array[index][ 0 ]<LONG_MAX) { if ( value > 0 && value >array[index][ 0 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_INC, value )) { array[index][ 5 ]= true ; array_prev[index][ 4 ]= value ; } array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; } } if (array[index][ 1 ]<LONG_MAX) { if ( value < 0 && fabs( value )>array[index][ 1 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_DEC, value )) { array[index][ 6 ]= true ; array_prev[index][ 4 ]= value ; } array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; } } if (array[index][ 2 ]<LONG_MAX) { value =array[index][ 3 ]-array[index][ 2 ]; if ( value > 0 && array_prev[index][ 3 ]<=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN,array[index][ 2 ])) array[index][ 7 ]= true ; array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; } else if ( value < 0 && array_prev[index][ 3 ]>=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN,array[index][ 2 ])) array[index][ 8 ]= true ; array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; } else if ( value == 0 && array_prev[index][ 3 ]!=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_EQUALS,array[index][ 2 ])) array[index][ 9 ]= true ; array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; } } return true ; }

В методе инициализации свойств базового объекта ранее свойства инициализировались значениями LONG_MAX,

теперь инициализировать значения будем нулём:

void CBaseObj::ResetChangesParams( void ) { if (! this .CheckControlDataArraySize( true ) || ! this .CheckControlDataArraySize( false )) return ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); for ( int i= this .m_long_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 3 ; j<CONTROLS_TOTAL; j++) this .m_long_prop_event[i][j]= 0 ; for ( int i= this .m_double_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 3 ; j<CONTROLS_TOTAL; j++) this .m_double_prop_event[i][j]= 0 ; }

Впишем реализацию метода CheckEvents(), перенесённого из CSymbol:

void CBaseObj::CheckEvents( void ) { int total= this .m_list_events_base.Total(); if (total== 0 ) return ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBaseEvent * event = this .GetEventBase(i); if ( event ==NULL) continue ; long lvalue= 0 ; this .UshortToLong( this .MSCfromTime( this .TickTime()), 0 ,lvalue); this .UshortToLong( event .Reason(), 1 ,lvalue); this .UshortToLong(( ushort ) this .m_type, 2 ,lvalue); if ( this .EventAdd(( ushort ) event .ID(),lvalue, event .Value(), this .m_name)) this .m_is_event= true ; } }

Внесём исправления в класс объекта-символа CSymbol.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh и внесём изменения.

Из приватной секции класса удалим два метода:

private : struct MqlMarginRate { double Initial; double Maintenance; }; struct MqlMarginRateMode { MqlMarginRate Long; MqlMarginRate Short; MqlMarginRate BuyStop; MqlMarginRate BuyLimit; MqlMarginRate BuyStopLimit; MqlMarginRate SellStop; MqlMarginRate SellLimit; MqlMarginRate SellStopLimit; }; MqlMarginRateMode m_margin_rate; MqlBookInfo m_book_info_array[]; long m_long_prop[SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[SYMBOL_PROP_STRING_TOTAL]; bool m_is_change_trade_mode; virtual void InitControlsParams( void ); void CheckEvents ( void );

Метод инициализации контролируемых данных не нужен, так как все необходимые для отслеживания свойства и параметры для любого класса на основе базового объекта нужно производить явным указанием значений отслеживаемых параметров, а по умолчанию никакие изменения свойств объектов-наследников не отслеживаются. Метод CheckEvents() мы уже перенесли отсюда в базовый класс CBaseObj.

Из публичной секции класса удалим методы, которые фактически дублировали методы базового объекта:

public : template < typename T> void SetControlChangedValue( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyDEC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyLEVEL( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlFlagINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlFlagDEC( const int property, const T value); long GetControlParameterINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledValueLongINC(property); } double GetControlParameterINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledValueDoubleINC(property); } long GetControlParameterDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledValueLongDEC(property); } double GetControlParameterDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledValueDoubleDEC(property); } long GetControlFlagINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledFlagLongINC(property); } double GetControlFlagINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledFlagDoubleINC(property); } bool GetControlFlagDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return ( bool ) this .GetControlledFlagLongDEC(property); } bool GetControlFlagDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return ( bool ) this .GetControlledFlagDoubleDEC(property); } long GetControlChangedValue( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledChangedValueLong(property); } double GetControlChangedValue( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledChangedValueDouble(property); }

Методы получения и установки параметров отслеживаемых свойств символа теперь для возврата значений напрямую используют методы базового класса. Просто приведу список методов:



bool IsChangedTradeMode( void ) const { return this .m_is_change_trade_mode; } void SetControlSessionDealsInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionDealsDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionDealsLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedSessionDeals( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsIncreasedSessionDeals( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsDecreasedSessionDeals( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } void SetControlSessionBuyOrdInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedSessionBuyOrders( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionBuyOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionBuyOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } void SetControlSessionSellOrdInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value ));} long GetValueChangedSessionSellOrders( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionSellOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionSellOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } void SetControlVolumeInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolume( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsIncreasedVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsDecreasedVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } void SetControlVolumeHighInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolumeHigh( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsIncreasedVolumeHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsDecreasedVolumeHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } void SetControlVolumeLowInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolumeLow( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsIncreasedVolumeLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsDecreasedVolumeLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } void SetControlSpreadInc( const int value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } void SetControlSpreadDec( const int value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } void SetControlSpreadLevel( const int value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedSpread( void ) const { return ( int ) this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsIncreasedSpread( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsDecreasedSpread( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } void SetControlStopLevelInc( const int value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlStopLevelDec( const int value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlStopLevelLevel( const int value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedStopLevel( void ) const { return ( int ) this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsIncreasedStopLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsDecreasedStopLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } void SetControlFreezeLevelInc( const int value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlFreezeLevelDec( const int value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlFreezeLevelLevel( const int value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedFreezeLevel( void ) const { return ( int ) this .GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsIncreasedFreezeLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsDecreasedFreezeLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } void SetControlBidInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } void SetControlBidDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } void SetControlBidLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } double GetValueChangedBid( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsIncreasedBid( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsDecreasedBid( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BID); } void SetControlBidHighInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } void SetControlBidHighDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } void SetControlBidHighLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedBidHigh( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsIncreasedBidHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsDecreasedBidHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } void SetControlBidLowInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } void SetControlBidLowDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } void SetControlBidLowLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedBidLow( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsIncreasedBidLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsDecreasedBidLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } void SetControlLastInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } void SetControlLastDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } void SetControlLastLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } double GetValueChangedLast( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsIncreasedLast( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsDecreasedLast( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LAST); } void SetControlLastHighInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } void SetControlLastHighDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } void SetControlLastHighLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedLastHigh( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsIncreasedLastHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsDecreasedLastHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } void SetControlLastLowInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } void SetControlLastLowDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } void SetControlLastLowLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedLastLow( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsIncreasedLastLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsDecreasedLastLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } void SetControlBidLastInc( const double value ); void SetControlBidLastDec( const double value ); void SetControlBidLastLevel( const double value ); double GetValueChangedBidLast( void ) const ; bool IsIncreasedBidLast( void ) const ; bool IsDecreasedBidLast( void ) const ; void SetControlBidLastHighInc( const double value ); void SetControlBidLastHighDec( const double value ); void SetControlBidLastHighLevel( const double value ); double GetValueChangedBidLastHigh( void ) const ; bool IsIncreasedBidLastHigh( void ) const ; bool IsDecreasedBidLastHigh( void ) const ; void SetControlBidLastLowInc( const double value ); void SetControlBidLastLowDec( const double value ); void SetControlBidLastLowLevev( const double value ); double GetValueChangedBidLastLow( void ) const ; bool IsIncreasedBidLastLow( void ) const ; bool IsDecreasedBidLastLow( void ) const ; void SetControlAskInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } void SetControlAskDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } void SetControlAskLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } double GetValueChangedAsk( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsIncreasedAsk( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsDecreasedAsk( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASK); } void SetControlAskHighInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } void SetControlAskHighDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } void SetControlAskHighLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedAskHigh( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsIncreasedAskHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsDecreasedAskHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } void SetControlAskLowInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } void SetControlAskLowDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } void SetControlAskLowLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedAskLow( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsIncreasedAskLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsDecreasedAskLow( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } void SetControlVolumeRealInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeRealDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeRealLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeReal( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsIncreasedVolumeReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsDecreasedVolumeReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } void SetControlVolumeHighRealInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighRealDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighRealLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeHighReal( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsIncreasedVolumeHighReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsDecreasedVolumeHighReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } void SetControlVolumeLowRealInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowRealDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowRealLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeLowReal( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsIncreasedVolumeLowReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsDecreasedVolumeLowReal( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } void SetControlOptionStrikeInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } void SetControlOptionStrikeDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } void SetControlOptionStrikeLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } double GetValueChangedOptionStrike( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsIncreasedOptionStrike( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsDecreasedOptionStrike( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } void SetControlVolumeLimitLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeLimit( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsIncreasedVolumeLimit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsDecreasedVolumeLimit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } void SetControlSwapLongLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapLong( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsIncreasedSwapLong( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsDecreasedSwapLong( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } void SetControlSwapShortLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapShort( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsIncreasedSwapShort( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsDecreasedSwapShort( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } void SetControlSessionVolumeInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionVolumeDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionVolume( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } void SetControlSessionTurnoverInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } void SetControlSessionTurnoverDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } void SetControlSessionTurnoverLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionTurnover( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsIncreasedSessionTurnover( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsDecreasedSessionTurnover( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } void SetControlSessionInterestInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } void SetControlSessionInterestDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } void SetControlSessionInterestLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionInterest( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsIncreasedSessionInterest( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsDecreasedSessionInterest( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value ));} double GetValueChangedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } void SetControlSessionSellOrdVolumeInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdVolumeDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value ));} double GetValueChangedSessionSellOrdVolume( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionSellOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionSellOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } void SetControlSessionPriceOpenInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceOpenDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceOpenLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceOpen( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsIncreasedSessionPriceOpen( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsDecreasedSessionPriceOpen( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } void SetControlSessionPriceCloseInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceCloseDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceCloseLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceClose( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsIncreasedSessionPriceClose( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsDecreasedSessionPriceClose( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } void SetControlSessionPriceAWInc( const double value ) { this .SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceAWDec( const double value ) { this .SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceAWLevel( const double value ) { this .SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceAW( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsIncreasedSessionPriceAW( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsDecreasedSessionPriceAW( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); }

И методы, реализация которых выполнена за пределами тела класса, так же теперь используют напрямую методы базового класса:

void CSymbol::SetControlBidLastInc( const double value) { this .SetControlledValueINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastDec( const double value) { this .SetControlledValueDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLevel( const double value) { this .SetControlledValueLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BID) : this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LAST)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BID) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LAST)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BID) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LAST)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighInc( const double value) { this .SetControlledValueINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighDec( const double value) { this .SetControlledValueDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighLevel( const double value) { this .SetControlledValueLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowInc( const double value) { this .SetControlledValueINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowDec( const double value) { this .SetControlledValueDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowLevev( const double value) { this .SetControlledValueLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : this .GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); }

Также, в конструкторе класса мною была допущена логическая ошибка — данные базового объекта не заполнялись сразу после создания объекта-символа, что приводило к тому, что при первом запуске события не отслеживались до тех пор, пока не произойдёт какое-либо событие изменения значения свойства символа, величина изменения которого между двумя соседними тиками была незначительна, и после этого данные базового объекта заполнялись.

Исправим эту ошибку — впишем сразу же после заполнения свойств объекта-символа заполнение свойств его базового объекта:

CSymbol::CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index) { this .m_name=name; this .m_type=COLLECTION_SYMBOLS_ID; if (! this .Exist()) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\"" , ": " ,TextByLanguage( "Ошибка. Такого символа нет на сервере" , "Error. There is no such symbol on the server" )); this .m_global_error= ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL ; } bool select=:: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); :: ResetLastError (); if (!select) { if (! this .SetToMarketWatch()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: " , "Failed to put in the market watch. Error: " ), this .m_global_error); } } :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_name, this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить текущие цены. Ошибка: " , "Could not get current prices. Error: " ), this .m_global_error); } this .SetControlDataArraySizeLong(SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .Reset(); this .InitMarginRates(); #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: " , "Failed to get margin rates. Error: " ), this .m_global_error); return ; } #endif this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_STATUS] = symbol_status; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDEX_MW] = index; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = ( long ) this .m_tick.volume; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_DIGITS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD_FLOAT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_MODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this .TickTime(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXIST] = this .SymbolExists(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CUSTOM] = this .SymbolCustom(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG] = this .SymbolMarginHedgedUseLEG(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_MODE] = this .SymbolOrderMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_FILLING_MODE] = this .SymbolOrderFillingMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE] = this .SymbolExpirationMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE] = this .SymbolOrderGTCMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_MODE] = this .SymbolOptionMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT] = this .SymbolOptionRight(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CHART_MODE] = this .SymbolChartMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE] = this .SymbolCalcMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_MODE] = this .SymbolSwapMode(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_POINT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_POINT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this .m_tick.bid; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this .m_tick.ask; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this .m_tick.last; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this .SymbolBidHigh(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this .SymbolBidLow(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this .m_name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_DESCRIPTION ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PATH)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_PATH ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BASIS)] = this .SymbolBasis(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BANK)] = this .SymbolBank(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ISIN)] = this .SymbolISIN(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_FORMULA)] = this .SymbolFormula(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PAGE)] = this .SymbolPage(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS] = this .SymbolDigitsLot(); for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObj::Refresh(); if (!select) this .RemoveFromMarketWatch(); }

В классе коллекции символов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh, в публичной секции класса, так же поменяем название метода обновления символов коллекции и поиска событий SymbolsEventsControl().

Сделаем название метода более подходящим под его задачи— обновление данных и поиск событий:

void RefreshAndEventsControl( void ); void MarketWatchEventsControl( const bool send_events= true );

Это все изменения, которые необходимо было сделать в классах базового объекта, его наследника — объекта-символа и классе коллекции символов.

Теперь приступим к доработке классов объекта-аккаунта так, чтобы и он был наследником базового объекта CBaseObj и получил от него событийный функционал для лёгкого управления отслеживанием изменений свойств объекта-аккаунта.

Ставим объект-аккаунт на новые рельсы

По прошлой статье мы помним, что при использовании базового объекта в качестве источника генерации событий мы больше не связаны необходимостью создавать флаги событий, и из комбинаций этих флагов создавать идентификаторы событий. Теперь событийный функционал базового объекта устроен гибче. А значит — нам можно удалить уже ставшие ненужными перечисления из файла Defines.mqh библиотеки:

enum ENUM_ACCOUNT_EVENT_FLAGS { ACCOUNT_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LEVERAGE = 1 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIMIT_ORDERS = 2 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_ALLOWED = 4 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_EXPERT = 8 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_BALANCE = 16 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_EQUITY = 32 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_PROFIT = 64 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_CREDIT = 128 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN = 256 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_FREE = 512 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_LEVEL = 1024 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_INITIAL = 2048 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_MAINTENANCE = 4096 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_CALL = 8192 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_SO = 16384 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_ASSETS = 32768 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIABILITIES = 65536 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_COMISSION_BLOCKED = 131072 , }; enum ENUM_ACCOUNT_EVENT { ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT = TRADE_EVENTS_NEXT_CODE, ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_INC, ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_DEC, ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_INC, ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_DEC, ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_ON, ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_OFF, ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_ON, ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_OFF, ACCOUNT_EVENT_BALANCE_INC, ACCOUNT_EVENT_BALANCE_DEC, ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC, ACCOUNT_EVENT_EQUITY_DEC, ACCOUNT_EVENT_PROFIT_INC, ACCOUNT_EVENT_PROFIT_DEC, ACCOUNT_EVENT_CREDIT_INC, ACCOUNT_EVENT_CREDIT_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_DEC, ACCOUNT_EVENT_ASSETS_INC, ACCOUNT_EVENT_ASSETS_DEC, ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_INC, ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_DEC, ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_INC, ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_DEC, };

И всё, что останется от данных перечислений, это макроподстановка, указывающая на код следующего события:

#define ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE (TRADE_EVENTS_NEXT_CODE)

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Accounts\Account.mqh и внесём в него необходимые изменения.



В публичной секции класса объявим виртуальный метод Refresh():

public : CAccount( void ); void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } bool IsPercentsForSOLevels( void ) const { return this .MarginSOMode()==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CAccount* compared_account) const ; virtual void Refresh( void ); virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle);

Для обновления данных текущего аккаунта будем использовать метод Refresh() точно так же, как и в классе CSymbol, и во всех последующих классах на основе базового объекта CBaseObj). Ранее мы обновляли данные текущего аккаунта из класса коллекции аккаунтов. Но для того чтобы все классы имели одинаковую структуру, сделаем всё так же, как сделали в CSymbol, и будем делать в остальных будущих классах.

Для получения и установки параметров отслеживаемых свойств символа мы в классе CSymbol уже создали методы.

Создадим такие же методы и для класса объекта-аккаунта:

void SetControlLeverageInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,( long )::fabs( value )); } void SetControlLeverageDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,( long )::fabs( value )); } void SetControlLeverageLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedLeverage( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } bool IsIncreasedLeverage( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } bool IsDecreasedLeverage( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } void SetControlLimitOrdersInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlLimitOrdersDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlLimitOrdersLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedLimitOrders( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } bool IsIncreasedLimitOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } bool IsDecreasedLimitOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } void SetControlTradeAllowedInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,( long )::fabs( value )); } void SetControlTradeAllowedDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,( long )::fabs( value )); } void SetControlTradeAllowedLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedTradeAllowed( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } bool IsIncreasedTradeAllowed( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } bool IsDecreasedTradeAllowed( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } void SetControlTradeExpertInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,( long )::fabs( value )); } void SetControlTradeExpertDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,( long )::fabs( value )); } void SetControlTradeExpertLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedTradeExpert( void ) const { return this .GetPropLongChangedValue(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } bool IsIncreasedTradeExpert( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagINC(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } bool IsDecreasedTradeExpert( void ) const { return ( bool ) this .GetPropLongFlagDEC(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } void SetControlBalanceInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_BALANCE,( double )::fabs( value )); } void SetControlBalanceDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_BALANCE,( double )::fabs( value )); } void SetControlBalanceLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_BALANCE,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedBalance( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_BALANCE); } bool IsIncreasedBalance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_BALANCE); } bool IsDecreasedBalance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_BALANCE); } void SetControlCreditInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_CREDIT,( double )::fabs( value )); } void SetControlCreditDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_CREDIT,( double )::fabs( value )); } void SetControlCreditLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_CREDIT,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedCredit( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_CREDIT); } bool IsIncreasedCredit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_CREDIT); } bool IsDecreasedCredit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_CREDIT); } void SetControlProfitInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT,( double )::fabs( value )); } void SetControlProfitDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_PROFIT,( double )::fabs( value )); } void SetControlProfitLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedProfit( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_PROFIT); } bool IsIncreasedProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT); } bool IsDecreasedProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_PROFIT); } void SetControlEquityInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY,( double )::fabs( value )); } void SetControlEquityDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_EQUITY,( double )::fabs( value )); } void SetControlEquityLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_EQUITY,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedEquity( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_EQUITY); } bool IsIncreasedEquity( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY); } bool IsDecreasedEquity( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_EQUITY); } void SetControlMarginInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMargin( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN); } bool IsIncreasedMargin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN); } bool IsDecreasedMargin( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN); } void SetControlMarginFreeInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginFreeDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginFreeLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginFree( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE); } bool IsIncreasedMarginFree( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE); } bool IsDecreasedMarginFree( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE); } void SetControlMarginLevelInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginLevelDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginLevelLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginLevel( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL); } bool IsIncreasedMarginLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL); } bool IsDecreasedMarginLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL); } void SetControlMarginCallInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginCallDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginCallLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginCall( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL); } bool IsIncreasedMarginCall( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL); } bool IsDecreasedMarginCall( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL); } void SetControlMarginStopOutInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginStopOutDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginStopOutLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginStopOut( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO); } bool IsIncreasedMarginStopOut( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO); } bool IsDecreasedMarginStopOut( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO); } void SetControlMarginInitialInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginInitialDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginInitialLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginInitial( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL); } bool IsIncreasedMarginInitial( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL); } bool IsDecreasedMarginInitial( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL); } void SetControlMarginMaintenanceInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginMaintenanceDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,( double )::fabs( value )); } void SetControlMarginMaintenanceLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedMarginMaintenance( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } bool IsIncreasedMarginMaintenance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } bool IsDecreasedMarginMaintenance( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } void SetControlAssetsInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_ASSETS,( double )::fabs( value )); } void SetControlAssetsDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_ASSETS,( double )::fabs( value )); } void SetControlAssetsLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_ASSETS,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedAssets( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_ASSETS); } bool IsIncreasedAssets( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_ASSETS); } bool IsDecreasedAssets( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_ASSETS); } void SetControlLiabilitiesInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,( double )::fabs( value )); } void SetControlLiabilitiesDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,( double )::fabs( value )); } void SetControlLiabilitiesLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedLiabilities( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES); } bool IsIncreasedLiabilities( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES); } bool IsDecreasedLiabilities( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES); } void SetControlComissionBlockedInc( const long value ) { this .SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,( double )::fabs( value )); } void SetControlComissionBlockedDec( const long value ) { this .SetControlledValueDEC(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,( double )::fabs( value )); } void SetControlComissionBlockedLevel( const long value ) { this .SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,( double )::fabs( value )); } double GetValueChangedComissionBlocked( void ) const { return this .GetPropDoubleChangedValue(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED); } bool IsIncreasedComissionBlocked( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagINC(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED); } bool IsDecreasedComissionBlocked( void ) const { return ( bool ) this .GetPropDoubleFlagDEC(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED); }

В конструкторе класса сначала укажем размеры массивов данных, а затем инициализируем все контролируемые данные в базовом объекте CBaseObj, и далее — после заполнения всех свойств объекта-аккаунта, заполним свойства и в базовом объекте. Напоследок обновим все данные аккаунта в базовом объекте CBaseObj:



CAccount::CAccount( void ) { this .SetControlDataArraySizeLong(ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL) ; this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams() ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = (:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); this .m_name=TextByLanguage( "Счёт " , "Account " )+( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ ")" ; this .m_type=COLLECTION_ACCOUNT_ID; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObj::Refresh(); }

За пределами тела класса напишем реализацию виртуального метода обновления данных аккаунта:

void CAccount::Refresh( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = (:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] =:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)] =:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObj::Refresh(); this .CheckEvents(); }

Здесь сначала сбрасывается флаг события аккаунта и обнуляется хэш-сумма (скорее всего и от хэш-суммы далее избавимся, если окажется, что она не потребуется для других объектов на основе CBaseObj).

Далее заполняются все свойства объекта-аккаунта, а затем — как и в конструкторе класса — заполняются данные аккаунта в базовом объекте, вызывается метод обновления базового объекта, в котором происходит помимо обновления текущих данных ещё и поиск изменения значений свойств объекта, и при превышении величины изменения значений, заданных для поиска событий, генерируются базовые события объекта.

Затем при помощи метода CheckEvents() родительского класса проверяем наличие базовых событий в списке базовых событий объекта CBaseObj, и при их наличии метод создаёт список событий своего наследника: в данном случае — список событий аккаунта.

Класс CAccount доработан.

Теперь внесём правки в класс коллекции аккаунтов.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\AccountsCollection.mqh и внесём в него необходимые изменения.



Удалим всё ставшее ненужным:



class CAccountsCollection : public CBaseObj { private : struct MqlDataAccount { long login; long leverage; int limit_orders; bool trade_allowed; bool trade_expert; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; }; MqlDataAccount m_struct_curr_account; MqlDataAccount m_struct_prev_account; string m_symbol; CListObj m_list_accounts; int m_index_current; long m_changed_leverage_value; bool m_is_change_leverage_inc; bool m_is_change_leverage_dec; int m_changed_limit_orders_value; bool m_is_change_limit_orders_inc; bool m_is_change_limit_orders_dec; bool m_is_change_trade_allowed_on; bool m_is_change_trade_allowed_off; bool m_is_change_trade_expert_on; bool m_is_change_trade_expert_off; double m_control_balance_inc; double m_control_balance_dec; double m_changed_balance_value; bool m_is_change_balance_inc; bool m_is_change_balance_dec; double m_changed_credit_value; bool m_is_change_credit_inc; bool m_is_change_credit_dec; double m_control_profit_inc; double m_control_profit_dec; double m_changed_profit_value; bool m_is_change_profit_inc; bool m_is_change_profit_dec; double m_control_equity_inc; double m_control_equity_dec; double m_changed_equity_value; bool m_is_change_equity_inc; bool m_is_change_equity_dec; double m_control_margin_inc; double m_control_margin_dec; double m_changed_margin_value; bool m_is_change_margin_inc; bool m_is_change_margin_dec; double m_control_margin_free_inc; double m_control_margin_free_dec; double m_changed_margin_free_value; bool m_is_change_margin_free_inc; bool m_is_change_margin_free_dec; double m_control_margin_level_inc; double m_control_margin_level_dec; double m_changed_margin_level_value; bool m_is_change_margin_level_inc; bool m_is_change_margin_level_dec; double m_changed_margin_so_call_value; bool m_is_change_margin_so_call_inc; bool m_is_change_margin_so_call_dec; double m_changed_margin_so_so_value; bool m_is_change_margin_so_so_inc; bool m_is_change_margin_so_so_dec; double m_control_margin_initial_inc; double m_control_margin_initial_dec; double m_changed_margin_initial_value; bool m_is_change_margin_initial_inc; bool m_is_change_margin_initial_dec; double m_control_margin_maintenance_inc; double m_control_margin_maintenance_dec; double m_changed_margin_maintenance_value; bool m_is_change_margin_maintenance_inc; bool m_is_change_margin_maintenance_dec; double m_control_assets_inc; double m_control_assets_dec; double m_changed_assets_value; bool m_is_change_assets_inc; bool m_is_change_assets_dec; double m_control_liabilities_inc; double m_control_liabilities_dec; double m_changed_liabilities_value; bool m_is_change_liabilities_inc; bool m_is_change_liabilities_dec; double m_control_comission_blocked_inc; double m_control_comission_blocked_dec; double m_changed_comission_blocked_value; bool m_is_change_comission_blocked_inc; bool m_is_change_comission_blocked_dec; void InitChangesParams( void ); void InitControlsParams( void ); virtual void SetTypeEvent( void ); void SetAccountsParams(CAccount* account); bool IsPresent(CAccount* account); int Index( void ); public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } ENUM_ACCOUNT_EVENT GetEventID( const int shift=WRONG_VALUE, const bool check_out= true ); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } string GetSymbol( void ) const { return this .m_symbol; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); string EventDescription( const ENUM_ACCOUNT_EVENT event ); virtual void Refresh( void ); long GetValueChangedLeverage( void ) const { return this .m_changed_leverage_value; } bool IsIncreaseLeverage( void ) const { return this .m_is_change_leverage_inc; } bool IsDecreaseLeverage( void ) const { return this .m_is_change_leverage_dec; } int GetValueChangedLimitOrders( void ) const { return this .m_changed_limit_orders_value; } bool IsIncreaseLimitOrders( void ) const { return this .m_is_change_limit_orders_inc; } bool IsDecreaseLimitOrders( void ) const { return this .m_is_change_limit_orders_dec; } bool IsOnTradeAllowed( void ) const { return this .m_is_change_trade_allowed_on; } bool IsOffTradeAllowed( void ) const { return this .m_is_change_trade_allowed_off; } bool IsOnTradeExpert( void ) const { return this .m_is_change_trade_expert_on; } bool IsOffTradeExpert( void ) const { return this .m_is_change_trade_expert_off; } void SetControlBalanceInc( const double value ) { this .m_control_balance_inc=::fabs( value ); } void SetControlBalanceDec( const double value ) { this .m_control_balance_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedBalance( void ) const { return this .m_changed_balance_value; } bool IsIncreaseBalance( void ) const { return this .m_is_change_balance_inc; } bool IsDecreaseBalance( void ) const { return this .m_is_change_balance_dec; } double GetValueChangedCredit( void ) const { return this .m_changed_credit_value; } bool IsIncreaseCredit( void ) const { return this .m_is_change_credit_inc; } bool IsDecreaseCredit( void ) const { return this .m_is_change_credit_dec; } void SetControlProfitInc( const double value ) { this .m_control_profit_inc=::fabs( value ); } void SetControlProfitDec( const double value ) { this .m_control_profit_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedProfit( void ) const { return this .m_changed_profit_value; } bool IsIncreaseProfit( void ) const { return this .m_is_change_profit_inc; } bool IsDecreaseProfit( void ) const { return this .m_is_change_profit_dec; } void SetControlEquityInc( const double value ) { this .m_control_equity_inc=::fabs( value ); } void SetControlEquityDec( const double value ) { this .m_control_equity_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedEquity( void ) const { return this .m_changed_equity_value; } bool IsIncreaseEquity( void ) const { return this .m_is_change_equity_inc; } bool IsDecreaseEquity( void ) const { return this .m_is_change_equity_dec; } void SetControlMarginInc( const double value ) { this .m_control_margin_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginDec( const double value ) { this .m_control_margin_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMargin( void ) const { return this .m_changed_margin_value; } bool IsIncreaseMargin( void ) const { return this .m_is_change_margin_inc; } bool IsDecreaseMargin( void ) const { return this .m_is_change_margin_dec; } void SetControlMarginFreeInc( const double value ) { this .m_control_margin_free_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginFreeDec( const double value ) { this .m_control_margin_free_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginFree( void ) const { return this .m_changed_margin_free_value; } bool IsIncreaseMarginFree( void ) const { return this .m_is_change_margin_free_inc; } bool IsDecreaseMarginFree( void ) const { return this .m_is_change_margin_free_dec; } void SetControlMarginLevelInc( const double value ) { this .m_control_margin_level_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginLevelDec( const double value ) { this .m_control_margin_level_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginLevel( void ) const { return this .m_changed_margin_level_value; } bool IsIncreaseMarginLevel( void ) const { return this .m_is_change_margin_level_inc; } bool IsDecreaseMarginLevel( void ) const { return this .m_is_change_margin_level_dec; } double GetValueChangedMarginCall( void ) const { return this .m_changed_margin_so_call_value; } bool IsIncreaseMarginCall( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_call_inc; } bool IsDecreaseMarginCall( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_call_dec; } double GetValueChangedMarginStopOut( void ) const { return this .m_changed_margin_so_so_value; } bool IsIncreaseMarginStopOut( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_so_inc; } bool IsDecreasMarginStopOute( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_so_dec; } void SetControlMarginInitialInc( const double value ) { this .m_control_margin_initial_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginInitialDec( const double value ) { this .m_control_margin_initial_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginInitial( void ) const { return this .m_changed_margin_initial_value; } bool IsIncreaseMarginInitial( void ) const { return this .m_is_change_margin_initial_inc; } bool IsDecreaseMarginInitial( void ) const { return this .m_is_change_margin_initial_dec; } void SetControlMarginMaintenanceInc( const double value ) { this .m_control_margin_maintenance_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginMaintenanceDec( const double value ) { this .m_control_margin_maintenance_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginMaintenance( void ) const { return this .m_changed_margin_maintenance_value; } bool IsIncreaseMarginMaintenance( void ) const { return this .m_is_change_margin_maintenance_inc; } bool IsDecreaseMarginMaintenance( void ) const { return this .m_is_change_margin_maintenance_dec; } void SetControlAssetsInc( const double value ) { this .m_control_assets_inc=::fabs( value ); } void SetControlAssetsDec( const double value ) { this .m_control_assets_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedAssets( void ) const { return this .m_changed_assets_value; } bool IsIncreaseAssets( void ) const { return this .m_is_change_assets_inc; } bool IsDecreaseAssets( void ) const { return this .m_is_change_assets_dec; } void SetControlLiabilitiesInc( const double value ) { this .m_control_liabilities_inc=::fabs( value ); } void SetControlLiabilitiesDec( const double value ) { this .m_control_liabilities_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedLiabilities( void ) const { return this .m_changed_liabilities_value; } bool IsIncreaseLiabilities( void ) const { return this .m_is_change_liabilities_inc; } bool IsDecreaseLiabilities( void ) const { return this .m_is_change_liabilities_dec; } void SetControlComissionBlockedInc( const double value ) { this .m_control_comission_blocked_inc=::fabs( value ); } void SetControlComissionBlockedDec( const double value ) { this .m_control_comission_blocked_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedComissionBlocked( void ) const { return this .m_changed_comission_blocked_value; } bool IsIncreaseComissionBlocked( void ) const { return this .m_is_change_comission_blocked_inc; } bool IsDecreaseComissionBlocked( void ) const { return this .m_is_change_comission_blocked_dec; } };

Изменим типы методов и добавим объявления некоторых необходимых переменных и методов:

class CAccountsCollection : public CBaseObj { private : string m_symbol; CListObj m_list_accounts; int m_index_current; int m_last_event; bool IsPresent(CAccount* account); int Index( void ); public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } int GetEventID( const int shift=WRONG_VALUE, const bool check_out= true ); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } string GetSymbol( void ) const { return this .m_symbol; } virtual void Refresh( void ); void RefreshAndEventsControl( void ); CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); };

Удалим из конструктора класса вызов двух, теперь удалённых методов, и очистку удалённой структуры:

CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) : m_symbol(:: Symbol ()) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_account); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .InitChangesParams(); this .InitControlsParams(); this .SetSubFolderName( "Accounts" ); :: ResetLastError (); if (!:: FolderCreate ( this .m_folder_name, FILE_COMMON )) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка " , "Could not create file storage folder. Error " ),:: GetLastError ()); CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (! this .AddToList(account)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию." , "Error. Failed to add current account object to collection list." )); delete account; } else account.PrintShort(); } else :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта." , "Error. Failed to create an account object with current account data." )); this .LoadObjects(); this .m_index_current= this .Index(); }

Все эти переменные, структуры и методы теперь заменены уже готовым функционалом базового объекта и для классов-наследников их заново делать не нужно. Равно как и в методе обновления данных аккаунта нужно удалить событийный функционал:

void CAccountsCollection::Refresh( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick (:: Symbol (), this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_account); this .m_hash_sum= 0 ; this .SetAccountsParams(account); if (! this .m_struct_prev_account.login) { this .m_struct_prev_account= this .m_struct_curr_account; this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; return ; } if ( this .m_hash_sum!= this .m_hash_sum_prev) { this .m_list_events.Clear(); this .m_event_code= this .SetEventCode(); this .SetTypeEvent(); int total= this .m_list_events.Total(); if (total> 0 ) { this .m_is_event= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj *event= this .GetEvent(i, false ); if (event== NULL ) continue ; ENUM_ACCOUNT_EVENT event_id=(ENUM_ACCOUNT_EVENT)event.ID(); if (event_id==ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT) continue ; long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id,lparam,dparam,sparam); } } this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; } }

Всё удалённое заменяем на вызов метода обновления базового класса:

void CAccountsCollection::Refresh( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick (:: Symbol (), this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; account.Refresh(); }

Метод, обновляющий данные объекта и ищущий изменения свойств для генерации событий:

void CAccountsCollection::RefreshAndEventsControl( void ) { ::ResetLastError(); if (!::SymbolInfoTick(::Symbol(), this .m_tick)) { this .m_global_error=::GetLastError(); return ; } if ( this .m_index_current==WRONG_VALUE) return ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account==NULL) return ; account.Refresh(); if (!account.IsEvent()) return ; CArrayObj *list=account.GetListEvents(); if (list==NULL) return ; this .m_is_event= true ; this .m_event_code=account.GetEventCode(); int n=list.Total(); for ( int j= 0 ; j<n; j++) { CEventBaseObj * event =list.At(j); if ( event ==NULL) continue ; this .m_last_event= event .ID(); if ( this .EventAdd(( ushort ) event .ID(), event .LParam(), event .DParam(), event .SParam()) ) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id,( ushort ) event .ID(), event .LParam(), event .DParam(), event .SParam()); } } }

Здесь: получаем тик текущего символа, и при ошибке его получения сохраняем код ошибки выходим из метода. Если текущий аккаунт в списке коллекции аккаунтов по какой-то причине не был найден, и его индекс отрицателен, то выходим из метода.

Сбрасываем флаг события аккаунта, очищаем список событий аккаунта и устанавливаем ему флаг сортированного списка.

Получаем объект текущего аккаунта из списка коллекции аккаунтов и обновляем данные аккаунта.

Если в данный момент нет события аккаунта, то дальше делать нечего — выходим из метода.

Иначе — получаем список базовых событий аккаунта из базового объекта, ставим флаг события аккаунта, получаем код последнего события (тоже скорее всего далее удалим эти "пережитки прошлого"), и в цикле по списку базовых событий получаем очередное событие из списка, сохраняем последнее событие аккаунта, добавляем его в список событий аккаунта и отправляем событие на график управляющей программы.





Удалим из листинга класса реализации методов SetAccountsParams(), SetEventCode(), EventDescription(), InitChangesParams() и InitControlsParams().

Метод, возвращающий событие аккаунта по его номеру в списке, ранее возвращал значение перечисления. Теперь перечисление удалено, и метод возвращает int-значение. Соответственно, если событие не найдено, то возвращаем -1:



int CAccountsCollection::GetEventID( const int shift=WRONG_VALUE, const bool check_out= true ) { CEventBaseObj * event = this .GetEvent(shift,check_out); if ( event ==NULL) return WRONG_VALUE ; return ( int ) event .ID(); }

Это все необходимые изменения в классе коллекции аккаунтов.

Осталось внести небольшие изменения в класс основного объекта библиотеки CEngine.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\ Engine.mqh и внесём изменения.

Ранее переменная, хранящая последнее событие аккаунта m_last_account_event и методы, возвращающие её GetAccountEventByIndex() и LastAccountEvent(), имели тип перечисления ENUM_ACCOUNT_EVENT, от которого мы избавились. Сделаем их с типом int:



class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event;

CArrayObj *GetListAllAccounts( void ) { return this .m_accounts.GetList(); } CArrayObj *GetListAccountEvents( void ) { return this .m_accounts.GetListEvents(); } int GetAccountEventByIndex( const int index=- 1 ) { return this .m_accounts.GetEventID(index); } CAccount *GetAccountCurrent( void );

ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_last_trade_event; } int LastAccountEvent( void ) const { return this .m_last_account_event; } int LastSymbolsEvent( void ) const { return this .m_last_symbol_event; }

В конструкторе класса, в его списке инициализации инициализируем переменную m_last_account_event значением -1. Ранее мы её инициализировали константой ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT удалённого перечисления ENUM_ACCOUNT_EVENT.



CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ) , m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

Так как мы поменяли название метода Refresh() класса коллекции символов на RefreshAndEventsControl(), и точно такой же метод создали в классе коллекции аккаунтов, то

заменим в методах работы с событиями символов и аккаунтов имя вызываемого метода:

void CEngine::SymbolEventsControl( void ) { this .m_symbols.RefreshAndEventsControl(); this .m_is_symbol_event= this .m_symbols.IsEvent(); if ( this .m_is_symbol_event) { this .m_last_symbol_event= this .m_symbols.GetLastEvent(); } }

void CEngine::AccountEventsControl( void ) { this .m_accounts.RefreshAndEventsControl(); this .m_is_account_event= this .m_accounts.IsEvent(); if ( this .m_is_account_event) { this .m_last_account_event= this .m_accounts.GetEventID(); } }

Это все изменения в классе CEngine.

Теперь у нас есть возможность программно задавать для любого из классов, основанных на базовом объекте CBaseObj, те свойства, которые мы желаем отслеживать, а также величины изменения свойств, при превышении которых будут генерироваться события наследников базового класса.

Посмотрим как это всё можно делать.



Тестирование установки параметров отслеживания и получения событий объектов

Для тестирования возьмём тестовый советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке и с новым именем

\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part18\TestDoEasyPart18.mq5.



Итак. Нам необходимо протестировать установку параметров, которые мы хотим отследить на предмет их изменения. На заданные нами величины. В двух разных классах. И сделать это теперь возможно одинаковыми спообами.

Будем отслеживать для класса CSymbol

Увеличение цены Bid всех используемых символов на 10 пунктов

Уменьшение цены Bid всех используемых символов на 10 пунктов

Увеличение спреда всех используемых символов на 4 пункта

Уменьшение спреда всех используемых символов на 4 пункта

Проконтролируем пересечение значением спреда всех используемых символов уровня в 15 пунктов

Проконтролируем пересечение ценой Bid текущего символа значения 1.10300

Увеличение текущей прибыли на 10 единиц валюты счёта

Увеличение размера средств на 15 единиц валюты счёта

Проконтролируем увеличение текущей прибыли выше уровня 20 единиц валюты счёта



При увеличении размера средств больше 15 единиц, закроем самую прибыльную позицию при её наличии, и при условии, что её прибыль больше нуля.

Для теста все необходимые значения установим в обработчике OnInit():

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

The number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximal number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Количество используемых символов: " , ". The number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); string ru1= "" ,ru2= "" ,ru3= "" ,en1= "" ,en2= "" ,en3= "" ; CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CSymbol* symbol=list.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; symbol.SetControlBidInc( 10 *symbol. Point ()); ru1= "Контролируем увеличение цены Bid для символа " ; ru2= " на " ; ru3= " пунктов" ; en1= "Bid price increase control for symbol " ; en2= " by " ; en3= " points" ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2), DoubleToString (symbol.GetControlledDoubleValueINC(SYMBOL_PROP_BID),symbol. Digits ())); symbol.SetControlBidDec( 10 *symbol. Point ()); ru1= "Контролируем уменьшение цены Bid для символа " ; ru2= " на " ; ru3= " пунктов" ; en1= "Bid price decrease control for symbol " ; en2= " by " ; en3= " points" ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2), DoubleToString (symbol.GetControlledDoubleValueINC(SYMBOL_PROP_BID),symbol. Digits ())); symbol.SetControlSpreadInc( 4 ); ru1= "Контролируем увеличение спреда для символа " ; ru2= " на " ; ru3= " пунктов" ; en1= "Spread value increase control for symbol " ; en2= " by " ; en3= " points" ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2),( string )symbol.GetControlledLongValueINC(SYMBOL_PROP_SPREAD),TextByLanguage(ru3,en3)); symbol.SetControlSpreadDec( 4 ); ru1= "Контролируем уменьшение спреда для символа " ; ru2= " на " ; ru3= " пунктов" ; en1= "Spread value decrease control for symbol " ; en2= " by " ; en3= " points" ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2),( string )symbol.GetControlledLongValueDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD),TextByLanguage(ru3,en3)); symbol.SetControlSpreadLevel( 15 ); ru1= "Контролируем значение спреда для символа " ; ru2= " в " ; ru3= " пунктов" ; en1= "Control the spread value for the symbol " ; en2= " at " ; en3= " points" ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2),( string )symbol.GetControlledLongValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SPREAD),TextByLanguage(ru3,en3)); Print ( "------" ); if (symbol.Name()== Symbol ()) { symbol.SetControlBidLevel( 1.10300 ); ru1= "Контролируемый уровень цены Bid для символа " ; ru2= " установлен в значение " ; en1= "Controlled level of Bid price for the symbol " ; en2= " is set to " ; Print (TextByLanguage(ru1,en1),symbol.Name(),TextByLanguage(ru2,en2), DoubleToString (symbol.GetControlledDoubleValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BID),symbol. Digits ())); } } } Print ( "------" ); CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); Print (TextByLanguage( "Контролируем увеличение прибыли аккаунта на " , "Controlling account profit increase by " ), DoubleToString (account.GetControlledDoubleValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT),( int )account.CurrencyDigits()), " " ,account.Currency()); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); Print (TextByLanguage( "Контролируем увеличение средств аккаунта на " , "Controlling account equity increase by " ), DoubleToString (account.GetControlledDoubleValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY),( int )account.CurrencyDigits()), " " ,account.Currency()); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); Print (TextByLanguage( "Контролируем уровень прибыли аккаунта в " , "Controlling the account profit level of " ), DoubleToString (account.GetControlledDoubleValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT),( int )account.CurrencyDigits()), " " ,account.Currency()); } if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В листинге всё прокомментировано, и, надеюсь, понятно для самостоятельного изучения. Замечу лишь, что после установки отслеживаемого значения свойству, это установленное значение тут же распечатываем в журнал (как пример получения установленного отслеживаемого значения свойства).



Из обработчика OnTick() удалим переменную для хранения последнего события аккаунта last_account_event — она была нужна ранее для определения нового события.

Теперь обработчик выглядит так:

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_trade_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_trade_event) { last_trade_event=engine.LastTradeEvent(); Comment ( "

Last trade event: " ,engine.GetLastTradeEventDescription()); engine.ResetLastTradeEvent(); } if (engine.IsAccountsEvent()) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj *event=list.At(i); if (event== NULL ) continue ; long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); OnDoEasyEvent( CHARTEVENT_CUSTOM +event.ID(),lparam,dparam,sparam); } } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj *event=list.At(i); if (event== NULL ) continue ; long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); OnDoEasyEvent( CHARTEVENT_CUSTOM +event.ID(),lparam,dparam,sparam); } } } } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Теперь все флаги о новых событиях можно получить из главного объекта библиотеки CEngine, и что более важно — можно получить даже два одинаковых события с разных символов (касается определения событий символов, а аккаунт всегда один — текущий). А вот при использовании переменных это было невозможно — так как текущее и прошлое события якобы одинаковы, а, значит, нет события. Это было не правильно.



В обработчик событий библиотеки были внесены доработки для определения событий аккаунта и реакции на увеличение размера средств на заданную величину:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ; string event= "::" + string (idx); ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time= TimeCurrent ()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol== NULL ) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol. Digits ()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account== NULL ) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!= NULL ) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!= NULL ) { #ifdef __MQL5__ trade.PositionClose(position.Ticket()); #else PositionClose(position.Ticket(),position.Volume()); #endif } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { event= EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT) ushort (idx)); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (sparam, SYMBOL_DIGITS ); } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string name= "" ; string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print (TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } }

Все действия по определению событий прокомментированы в коде, и, надеюсь, понятны. Также были поменяны местами блоки обработки событий от разных классов (непринципиально — просто для порядка) и разделены условиями if - else, что важно по причине того, что у нас есть несколько типов событий: события символов и аккаунта, которые обрабатываются одинаково — по идентификаторам коллекций, и есть торговые события и события окна "Обзор рынка", которые обрабатываются по значению перечислений этих событий. Вот чтобы не было конфликтов между разными методиками определения событий, и были разделены блоки условными операторами.

Полный листинг советника можно взять из прикреплённых ниже файлов.

Скомпилируем советник, установим в настройках тестера нулевые значения для параметров StopLoss in points и TakeProfit in points, выберем для параметра Mode of used symbols list значение "Работа только с текущим символом" и запустим визуальный тест советника M15 Last month:





Перед запуском теста видим, что в журнал распечатаны установленные значения для отслеживаемых свойств символа и аккаунта. Во время визуального тестирования в журнал выводятся сообщения о полученных событий от тех свойств, изменения значений которых мы отслеживаем. При увеличении средств больше контролируемой величины, прибыльные позиции закрываются.

Итак: мы создали базовый объект для всех объектов библиотеки, который наделяет своих наследников событийным функционалом и методами установки и получения параметров отслеживания для любых свойств любых объектов в любое время.

В дальнейшем это сильно упростит разработку новых классов новых объектов.



Что дальше

В следующей статье сделаем класс сообщений библиотеки — внутренних (сообщений от библиотечных методов) и внешних (сообщения об ошибках и прочие сообщения от терминала).



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

