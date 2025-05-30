Компоненты View и Controller для таблиц в парадигме MVC на MQL5: Простые элементы управления

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Введение



В рамках разработки элемента управления Table View в парадигме MVC (Model-View-Controller) мы создали модель таблицы (компонент Model) и приступили к созданию компонента View. На первом этапе был создан базовый объект, являющийся прародителем всех остальных графических элементов.

Сегодня начнём разработку простых элементов управления, из которых далее будем создавать составные элементы. Каждый элемент управления будет наделён функционалом для интерактивного взаимодействия с пользователем и с другими элементами. Т.е. это не что иное, как функционал компонента Controller.

Так как в языке MQL событийная модель интегрирована в создаваемые объекты при помощи событий чарта, то во всех элементах управления организуем обработку событий для реализации связи компонента View с компонентом Controller. Для этого доработаем базовый класс графических элементов.

Далее создадим простые элементы управления — текстовую метку и различные кнопки. У каждого из этих элементов будет возможность рисования иконки, что даст возможность создавать из простых кнопок совершенно разные элементы управления. Если посмотреть на строку древовидного списка, где слева есть иконка, а справа — текст, то это вроде бы отдельный элемент управления. Но у нас будет возможность легко создать его, используя обычную кнопку. При этом будет возможность настроить параметры строки так, чтобы она либо реагировала изменением цвета при наведении курсора мышки и щелчке, либо была статичной, но откликалась на нажатия.

Всё это будет легко сделать при помощи нескольких строк настроек объекта после его создания. И вот из таких элементов далее будем создавать сложные составные элементы управления — полностью интерактивные и готовые к использованию.





Компонент Controller. Доработка базовых классов

Итак, чтобы реализовать задуманное, нам необходимо немного доработать уже написанные классы, макроподстановки и перечисления. Большинство необходимого функционала будет расположено в базовом объекте графических элементов. Поэтому основная доработка коснётся именно его.

Ранее этот класс был расположен по адресу MQL5\Scripts\Tables\Controls\Base.mqh.

Сегодня будем писать тестовый индикатор, поэтому нам нужно в каталоге индикаторов \MQL5\Indicators\ создать новую папку \Tables\Controls\ и разместить в ней файл Base.mqh — именно его и будем дорабатывать сегодня.

В последующем в объектах будут храниться списки прикреплённых элементов управления. Такими объектами могут быть, например, контейнеры. Чтобы эти списки могли правильно работать с файлами — создавать объекты, хранимые в списках, необходимо все классы создаваемых элементов заранее продекларировать. Впишем в файл Base.mqh декларацию классов, новые макроподстановки, перечисления и константы перечислений:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> class CImagePainter; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; #define clrNULL 0x00FFFFFF #define MARKER_START_DATA - 1 #define DEF_FONTNAME "Calibri" #define DEF_FONTSIZE 10 enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT _TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEME NT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, }; enum ENUM_ELEMENT_STATE { ELEMENT_STATE_DEF, ELEMENT_STATE_ACT, }; enum ENUM_COLOR_STATE { COLOR_STATE_DEFAULT, COLOR_STATE_FOCUSED, COLOR_STATE_PRESSED, COLOR_STATE_BLOCKED, };

При создании методов сохранения и загрузки объектов в/из файлов, в каждом методе есть постоянные повторяющиеся строки без изменения от метода к методу:

if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ;

И есть одинаковые методы Description и Print. Значит, целесообразно перенести эти строки в методы загрузки/сохранения в базовый объект. Тогда их не придётся писать в каждом новом методе загрузки/сохранения в каждом новом классе, где предусмотрена работа с файлами.

Объявим эти методы в базовом объекте:

public : void SetName( const string name) { :: StringToShortArray (name, this .m_name); } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } string Name( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_name); } int ID( void ) const { return this .m_id; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BASE); } virtual string Description( void ); virtual void Print ( void ); CBaseObj ( void ) : m_id(- 1 ) { this .SetName( "" ); } ~CBaseObj ( void ) {} };

И напишем их реализацию:

string CBaseObj::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID()); } void CBaseObj:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CBaseObj::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; } bool CBaseObj::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; }

Теперь для каждого нового класса методы Description и Print можно объявлять и реализовывать только в случае, если их логика отличается от логики, прописанной в этом классе.

А в методах работы с файлами в наследуемых классах, вместо постоянного прописывания одних и тех же строк в каждом методе каждого класса, мы просто будем обращаться к методам работы с файлами этого базового объекта.

Из всех последующих классов этого файла (Base.mqh) удалим все методы Print — они уже есть в базовом объекте, и полностью его повторяют.

Во всех методах работы с файлами удалим такие строки:

bool CColor::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; }

Теперь вместо этих строк у нас просто прописан вызов метода базового класса:

bool CColor::Save( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; }

Такие изменения уже сделаны во всех методах работы с файлами в этом файле. При написании последующих классов будем учитывать эти изменения.

В классе CColorElement заменим в констркторах классов одинаковые повторяющиеся строки

CColorElement::CColorElement( void ) { this .InitColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); }

одним методом Init():

public : color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); void Init( void );

...

Его реализация:

void CColorElement::Init( void ) { this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); }

Если в метод инициализации цвета передаётся прозрачный цвет, то его никак изменять не нужно для любых состояний.

Учтём это в реализации метода:

void CColorElement::InitColors( const color clr) { this .InitDefault(clr); this .InitFocused( clr!=clrNULL ? this .NewColor(clr,- 20 ,- 20 ,- 20 ) : clrNULL ); this .InitPressed( clr!=clrNULL ? this .NewColor(clr,- 40 ,- 40 ,- 40 ) : clrNULL ); this .InitBlocked( clrWhiteSmoke ); }

В классе CBound необходимо добавить метод, возвращающий флаг нахождения курсора внутри прямоугольной области — это потребуется при реализации компонента Controller:

class CBound : public CBaseObj { protected : CRect m_bound; public : void ResizeW( const int size) { this .m_bound.Width(size); } void ResizeH( const int size) { this .m_bound.Height(size); } void Resize( const int w, const int h) { this .m_bound.Width(w); this .m_bound.Height(h); } void SetX( const int x) { this .m_bound.left=x; } void SetY( const int y) { this .m_bound.top=y; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.LeftTop(x,y); } void Move( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void Shift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } int X( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y( void ) const { return this .m_bound.top; } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.right-( this .m_bound.Width() > 0 ? 1 : 0 );} int Bottom( void ) const { return this .m_bound.bottom-( this .m_bound.Height()> 0 ? 1 : 0 );} bool Contains( const int x, const int y) const { return this .m_bound.Contains(x,y); } virtual string Description( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA); } CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } CBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .Resize(w,h); } ~CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } };

Теперь необходимо добавить всё для реализации компонента Controller в базовый класс холста графических элементов CCanvasBase.

При взаимодействии графических элементов с мышкой необходимо отключать некоторые свойства графика, такие как промотку графика колёсиком, меню правой кнопки мышки, и т.п. Это будет делать каждый объект графических элементов. Но при первом запуске необходимо запомнить то состояние свойств графика, каким оно было до запуска программы. А после завершения работы — вернуть всё на место.

Для этого в приватной секции класса CCanvasBase обявим переменные для хранения значений запоминаемых свойств графика и метод для установки запретов свойств графика:

class CCanvasBase : public CBaseObj { private : bool m_chart_mouse_wheel_flag; bool m_chart_mouse_move_flag; bool m_chart_object_create_flag; bool m_chart_mouse_scroll_flag; bool m_chart_context_menu_flag; bool m_chart_crosshair_tool_flag; bool m_flags_state; void SetFlags( const bool flag); protected :

У графических элементов может быть два состояния (может и больше, но пока — два). Например, для кнопки — нажата, отжата. Значит, нам необходимо контролировать состояния цветов элемента в двух его состояниях. В защищённой секции класса определим переменную для хранения состояния элемента, ещё один набор объектов управления цветом и разделим контроль прозрачности для канваса фона и переднего плана по раздельности:

protected : CCanvas m_background; CCanvas m_foreground; CBound m_bound; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; CColorElement m_color_background_act; CColorElement m_color_foreground_act; CColorElement m_color_border_act; ENUM _ELEMENT_STATE m_state; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha_bg; uchar m_alpha_fg; uint m_border_width; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_focused;

Здесь же объявим методы для контроля курсора мышки, управления цветами и виртуальные обработчики событий:

virtual void ObjectTrim( void ); bool Contains( const int x, const int y); bool CheckColor( const ENUM_COLOR_STATE state) const ; void ColorChange( const ENUM_COLOR_STATE state); void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnReleaseEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnCreateEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MouseMoveHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MouseWheelHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } public :

В публичной секции класса добавим методы для получения объектов управления цветом элемента в активированном состоянии и методы для получения цветов в различных состояниях элемента:

public : CCanvas *GetBackground( void ) { return & this .m_background; } CCanvas *GetForeground( void ) { return & this .m_foreground; } CColorElement *GetBackColorControl( void ) { return & this .m_color_background; } CColorElement *GetForeColorControl( void ) { return & this .m_color_foreground; } CColorElement *GetBorderColorControl( void ) { return & this .m_color_border; } CColorElement *GetBackColorActControl( void ) { return & this .m_color_background_act; } CColorElement *GetForeColorActControl( void ) { return & this .m_color_foreground_act; } CColorElement *GetBorderColorActControl( void ) { return & this .m_color_border_act; } color BackColor( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_background.GetCurrent() : this .m_color_background_act.GetCurrent()); } color ForeColor( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.GetCurrent() : this .m_color_foreground_act.GetCurrent()); } color BorderColor( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_border.GetCurrent() : this .m_color_border_act.GetCurrent()); } color BackColorDefault( void ) const { return (! this .State() ? t his .m_color_background.GetDefault() : this .m_color_background_act.GetDefault()); } color ForeColorDefault( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.GetDefault() : this .m_color_foreground_act.GetDefault()); } color BorderColorDefault( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_border.GetDefault() : this .m_color_border_act.GetDefault()); } color BackColorFocused( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_background.GetFocused() : this .m_color_background_act.GetFocused()); } color ForeColorFocused( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.GetFocused() : this .m_color_foreground_act.GetFocused()); } color BorderColorFocused( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_border.GetFocused() : this .m_color_border_act.GetFocused()); } color BackColorPressed( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_background.GetPressed() : this .m_color_background_act.GetPressed()); } color ForeColorPressed( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.GetPressed() : this .m_color_foreground_act.GetPressed()); } color BorderColorPressed( void ) const { return (! this .State() ? this .m_color_border.GetPressed() : this .m_color_border_act.GetPressed()); } color BackColorBlocked( void ) const { return this .m_color_background.GetBlocked(); } color ForeColorBlocked( void ) const { return this .m_color_foreground.GetBlocked(); } color BorderColorBlocked( void ) const { return this .m_color_border.GetBlocked(); }

Теперь в каждом из методов получения цвета проверяется состояние элемента (активирован/деактивирован) и возвращается требуемый цвет в соответствии с состоянием элемента.

Добавим методы для установки цветов активированного элемента и доработаем методы для установки цветов состояний элемента относительно курсора мышки с учётом состояния элемента как активированного/неактивированного:

void InitBackColorsAct( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_background_act.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBackColorsAct( const color clr) { this .m_color_background_act.InitColors(clr); } void InitForeColorsAct( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_foreground_act.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitForeColorsAct( const color clr) { this .m_color_foreground_act.InitColors(clr); } void InitBorderColorsAct( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_border_act.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBorderColorsAct( const color clr) { this .m_color_border_act.InitColors(clr); } void InitBackColorActDefault( const color clr) { this .m_color_background_act.InitDefault(clr); } void InitForeColorActDefault( const color clr) { this .m_color_foreground_act.InitDefault(clr); } void InitBorderColorActDefault( const color clr){ this .m_color_border_act.InitDefault(clr); } void InitBackColorActFocused( const color clr) { this .m_color_background_act.InitFocused(clr); } void InitForeColorActFocused( const color clr) { this .m_color_foreground_act.InitFocused(clr); } void InitBorderColorActFocused( const color clr){ this .m_color_border_act.InitFocused(clr); } void InitBackColorActPressed( const color clr) { this .m_color_background_act.InitPressed(clr); } void InitForeColorActPressed( const color clr) { this .m_color_foreground_act.InitPressed(clr); } void InitBorderColorActPressed( const color clr){ this .m_color_border_act.InitPressed(clr); } bool BackColorToDefault( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT) : this .m_color_background_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT)); } bool BackColorToFocused( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED) : this .m_color_background_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED)); } bool BackColorToPressed( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED) : this .m_color_background_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED)); } bool BackColorToBlocked( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool ForeColorToDefault( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT) : this .m_color_foreground_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT)); } bool ForeColorToFocused( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED) : this .m_color_foreground_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED)); } bool ForeColorToPressed( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED) : this .m_color_foreground_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED)); } bool ForeColorToBlocked( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool BorderColorToDefault( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT) : this .m_color_border_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT)); } bool BorderColorToFocused( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED) : this .m_color_border_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED)); } bool BorderColorToPressed( void ) { return (! this .State() ? this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED) : this .m_color_border_act.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED)); } bool BorderColorToBlocked( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); }

Добавим методы для установки и возврата состояния элемента:

bool Create( const long chart_id, const int wnd, const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); void SetState(ENUM_ELEMENT_STATE state) { this .m_state=state; this .ColorsToDefault(); } ENUM_ELEMENT_STATE State( void ) const { return this .m_state; }

При установке состояния элемента, необходимо после установки флага состояния все цвета элемента записать как текущие — если элемент активирован, например, кнопка нажата, то все текущие цвета устанавливаются как цвета для нажатой кнопки. В ином случае — текущие цвета берутся из списка цветов не нажатой кнопки.

Так как теперь мы разделили установку и возврат прозрачности для фона и переднего плана, то добавим новые методы для установки и возврата прозрачности:

string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); } uchar AlphaBG( void ) const { return this .m_alpha_bg; } void SetAlphaBG( const uchar value ) { this .m_alpha_bg= value ; } uchar AlphaFG( void ) const { return this .m_alpha_fg; } void SetAlphaFG( const uchar value ) { this .m_alpha_fg= value ; } void SetAlpha( const uchar value ) { this .m_alpha_fg= this .m_alpha_bg= value ; }

Объявим обработчик событий, который должен будет вызываться из обработчика событий управляющей программы:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CCanvasBase( void ) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_chart_id(:: ChartID ()), m_wnd( 0 ), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ), m_wnd_y( 0 ), m_state( 0 ) { this .Init(); } CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCanvasBase( void ); };

В конструкторе сделаем правильное указание свойств шрифта, рисуемого на канвасе и вызовем метод Init() для запоминания свойств графика и мышки:

CCanvasBase::CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ), m_state( 0 ) { this .m_chart_id= this .CorrectChartID(chart_id); this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); if ( this .Create( this .m_chart_id, this .m_wnd,object_name,x,y,w,h)) { this .Clear( false ); this .m_obj_x=x; this .m_obj_y=y; this .m_color_background.SetName( "Background" ); this .m_color_foreground.SetName( "Foreground" ); this .m_color_border.SetName( "Border" ); this .m_foreground.FontSet(DEF_FONTNAME,-DEF_FONTSIZE* 10 , FW_MEDIUM ); this .m_bound.SetName( "Perimeter" ); this .Init(); } }

В деструкторе класса уничтожаем созданный графический объект и восстанавливаем запомненные свойства графика и разрешений для мышки:

CCanvasBase::~CCanvasBase( void ) { this .Destroy(); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , this .m_chart_mouse_wheel_flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , this .m_chart_mouse_move_flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , this .m_chart_object_create_flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL , this .m_chart_mouse_scroll_flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CONTEXT_MENU , this .m_chart_context_menu_flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL , this .m_chart_crosshair_tool_flag); }

В методе создания графического элемента имя создаваемого графического объекта не далжно иметь пробелов. Исправим это, заменив пробелы в имени знаками подчёркивания:

bool CCanvasBase::Create( const long chart_id, const int wnd, const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) { long id= this .CorrectChartID(chart_id); string nm=object_name; :: StringReplace (nm, " " , "_" ); string obj_name=nm+ "_BG" ; if (! this .m_background.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } obj_name=nm+ "_FG" ; if (! this .m_foreground.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } :: ObjectSetString (id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); :: ObjectSetString (id, this .NameFG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); this .m_bound.SetXY(x,y); this .m_bound.Resize(w,h); return true ; }

Метод, возвращающий флаг нахождения курсора внутри объекта:

bool CCanvasBase::Contains( const int x, const int y) { int left=:: fmax ( this .X(), this .ObjectX()); int right=:: fmin ( this .Right(), this .ObjectRight()); int top=:: fmax ( this .Y(), this .ObjectY()); int bottom=:: fmin ( this .Bottom(), this .ObjectBottom()); return (x>=left && x<=right && y>=top && y<=bottom); }

Так как размер объекта и размер канваса могут различаться (метод ObjectTrim меняет размеры канваса, не изменяя размеров объекта), то здесь в качестве границ, внутри которых находится курсор, берётся одно из значений: либо граница объекта, либо соответствующий край канваса. Из метода возвращается флаг нахождения переданных в метод координат внутри полученных границ.

В методе блокировки элемента установка флага блокировки должна находиться передвызовом метода рисования элемента, исправим:

void CCanvasBase::Block( const bool chart_redraw) { if ( this .m_blocked) return ; this .ColorsToBlocked(); this .m_blocked= true ; this .Draw(chart_redraw); }

Это исправление позволяет правильно нарисовать заблокированный элемент. До этой правки при рисовании элемента цвета брались от стандартного состояния, а не заблокированного, так как флаг устанавливался уже после блокировки.

Метод для установки запретов для графика:

void CCanvasBase::SetFlags( const bool flag) { if (flag && this .m_flags_state) return ; if (!flag && ! this .m_flags_state) return ; :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CONTEXT_MENU , flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ,flag); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL , flag); this .m_flags_state=flag; :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод инициализация класса:

void CCanvasBase::Init( void ) { this .m_chart_mouse_wheel_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL ); this .m_chart_mouse_move_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE ); this .m_chart_object_create_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE ); this .m_chart_mouse_scroll_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL ); this .m_chart_context_menu_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CONTEXT_MENU ); this .m_chart_crosshair_tool_flag= :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); this .InitColors(); }

Метод инициализация цветов объекта по умолчанию:

void CCanvasBase::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack ); this .InitForeColorsAct( clrBlack ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrDarkGray ); this .InitBorderColorsAct( clrDarkGray ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrLightGray ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Метод, проверяющий установленный цвет на равенство указанному:

bool CCanvasBase::CheckColor( const ENUM_COLOR_STATE state) const { bool res= true ; switch (state) { case COLOR_STATE_DEFAULT : res &= this .BackColor()== this .BackColorDefault(); res &= this .ForeColor()== this .ForeColorDefault(); res &= this .BorderColor()== this .BorderColorDefault(); break ; case COLOR_STATE_FOCUSED : res &= this .BackColor()== this .BackColorFocused(); res &= this .ForeColor()== this .ForeColorFocused(); res &= this .BorderColor()== this .BorderColorFocused(); break ; case COLOR_STATE_PRESSED : res &= this .BackColor()== this .BackColorPressed(); res &= this .ForeColor()== this .ForeColorPressed(); res &= this .BorderColor()== this .BorderColorPressed(); break ; case COLOR_STATE_BLOCKED : res &= this .BackColor()== this .BackColorBlocked(); res &= this .ForeColor()== this .ForeColorBlocked(); res &= this .BorderColor()== this .BorderColorBlocked(); break ; default : res= false ; break ; } return res; }

Для того, чтобы цвета элемента менять только в момент переключения состояния элемента, этот метод возвращает флаг уже установленных цветов, соответствующих состоянию элемента. Если текущие цвета элемента не равны цветам, установленным для проверяемого состояния, то метод разрешает смену цвета и перерисовку графического элемента. Если цвета уже установлены в соответствии с состоянием элемента, то менять цвета и перерисовывать объект нет необходимости — метод запрещает смену цвета.

Метод, меняющий цвета элементов объекта по событию:

void CCanvasBase::ColorChange( const ENUM_COLOR_STATE state) { switch (state) { case COLOR_STATE_DEFAULT : this .ColorsToDefault(); break ; case COLOR_STATE_FOCUSED : this .ColorsToFocused(); break ; case COLOR_STATE_PRESSED : this .ColorsToPressed(); break ; case COLOR_STATE_BLOCKED : this .ColorsToBlocked(); break ; default : break ; } }

В зависимости от события, по которому необходимо сменить цвет, устанавливаются текущие цвета, в соответствии с событием (состоянием элемента).

Обработчик событий:

void CCanvasBase:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); } if ( this .IsBlocked() || this .IsHidden()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam- this .m_wnd_y; if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( this .Contains(x, y)) { if ( this .m_container== NULL ) this .SetFlags( false ); if (sparam== "1" || sparam== "2" || sparam== "16" ) this .OnPressEvent(id, lparam, dparam, sparam); else this .OnFocusEvent(id, lparam, dparam, sparam); } else { this .OnReleaseEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_container== NULL ) this .SetFlags( true ); } } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .OnWheelEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { this .OnCreateEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam== this .NameBG()) return ; ENUM_CHART_EVENT chart_event= ENUM_CHART_EVENT (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .MousePressHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .MouseMoveHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .MouseWheelHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } } }

В базовом объекте графических элементов организована логика обработки взаимодействия курсора мышки с графическими элементами. На различные отслеживаемые события вызываются виртуальные обработчики. Некоторые обработчики реализованы прямо в этом классе, а некоторые просто ничего не делают, и их необходимо реализовывать в объектах-наследниках данного класса.

Обработчики событий, чьё имя заканчивается на *Handler, предназначены для обработки взаимодействия внутри элементов управления между составляющими их компонентами. Тогда, как обработчики, имеющие в своём названии *Event, напрямую обрабатывают события графика и отправляют на график пользовательские события, по которым можно определить тип события, и с какого элемента управления оно отправлено. Это даст возможность обрабатывать такие события пользователю в своей программе.

Обработчик ухода из фокуса:

void CCanvasBase::OnReleaseEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= false ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_DEFAULT)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_DEFAULT); this .Draw( true ); } }

Обработчик наведения курсора:

void CCanvasBase::OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= true ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_FOCUSED)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_FOCUSED); this .Draw( true ); } }

Обработчик нажатия на объект:

void CCanvasBase::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= true ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_PRESSED)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_PRESSED); this .Draw( true ); } :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , lparam, dparam, this .NameBG()); }

Обработчик события создания графического объекта:

void CCanvasBase::OnCreateEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .IsBelongsToThis(sparam)) return ; this .BringToTop( true ); }

Логика всех обработчиков подробно прокомментирована в коде. По сути, здесь лишь организована реакция на событие в виде изменения цветов графического элемента и, где необходимо — отправка пользовательских событий на график. Последний обработчик реагирует на создание графического объекта на графике и переносит графические элементы на передний план. Это позволит, например, панели всегда оставаться на переднем плане.

Все эти обработчики — виртуальные, и при необходимости должны переопределяться в наследуемых классах.

С доработкой базового объекта всех графических элементов мы закончили. Теперь, на основе созданного компонента Controller в базовом объекте и ранее созданного компонента View, начнём создавать простейшие графические элементы (тоже являются частью компонента View). И они станут теми "кирпичиками", из которых в итоге будут созданы сложные элементы управления, и в частности — элемент управления Table View, над созданием которого мы работаем на протяжении нескольких статей.





Простые элементы управления

В той же папке \MQL5\Indicators\Tables\Controls\ создадим новый включаемый файл Controls.mqh.

К созданному файлу подключим файл базового объекта графических элементов Base.mqh и добавим некоторые макроподстановки и перечисления:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "Base.mqh" #define DEF_LABEL_W 40 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 50 #define DEF_BUTTON_H 16 enum ENUM_ELEMENT_COMPARE_BY { ELEMENT_SORT_BY_ID = 0 , ELEMENT_SORT_BY_NAME, ELEMENT_SORT_BY_TEXT, ELEMENT_SORT_BY_COLOR, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA, ELEMENT_SORT_BY_STATE, };

В макроподстановках мы определили размеры по умолчанию для текстовых меток и кнопок. В перечислении мы указали имеющиеся свойства базового графического элемента. По этим свойствам можно будет искать объекты, сортировать и сравнивать. При добавлении новых свойств к каким-либо объектам, в это перечисление будем добавлять новые константы.





Вспомогательные классы

Каждый графический элемент может иметь в своём составе изображение. Это даст возможность рисовать иконки для кнопок, строк текста, и т.п.

Создадим специальный класс для рисования изображений, который будет нетъемлемой частью простых элементов управления.

Класс для рисования изображений в указанной области

Объект этого класса будет объявлен в классе элемента управления и будет предоставлять возможность указать размеры области и её координаты, внутри которой будет рисоваться изображение. Класс наделим методами для рисования стрелок для кнопок со стрелками, чекбоксов и радиокнопок. В последствии добавим методы для рисования других иконок и метод для рисования собственных изображений. В класс будем передавать указатель на канвас, на котором производится рисование в координатах и границах, установленных в классе объекта рисования:

class CImagePainter : public CBaseObj { protected : CCanvas *m_canvas; CBound m_bound; uchar m_alpha; bool CheckBound( void ); public : void CanvasAssign(CCanvas *canvas) { this .m_canvas=canvas; } void SetAlpha( const uchar value) { this .m_alpha=value; } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.SetXY(x,y); } void SetSize( const int w, const int h) { this .m_bound.Resize(w,h); } void SetBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .SetSize(w,h); } int X( void ) const { return this .m_bound.X(); } int Y( void ) const { return this .m_bound.Y(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.Right(); } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.Bottom(); } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } bool Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ); bool ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER); } CImagePainter( void ) : m_canvas( NULL ) { this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); this .SetName( "Image Painter" ); } CImagePainter(CCanvas *canvas) : m_canvas(canvas) { this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); this .SetName( "Image Painter" ); } CImagePainter(CCanvas *canvas, const int id, const string name) : m_canvas(canvas) { this .m_id=id; this .SetName(name); this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); } CImagePainter(CCanvas *canvas, const int id, const int dx, const int dy, const int w, const int h, const string name) : m_canvas(canvas) { this .m_id=id; this .SetName(name); this .SetBound(dx,dy,w,h); } ~CImagePainter( void ) {} };

Рассмотрим методы класса.

Метод для сравнения двух объектов рисования:

int CImagePainter::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CImagePainter *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA : return ( this .Alpha()>obj.Alpha() ? 1 : this .Alpha()<obj.Alpha()? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Метод необходим для поиска требуемого объекта рисования. По умолчанию поиск ведётся по идентификатору объекта. Метод потребуется, когда в объектах элементов управления будут списки, в которых хранятся объекты рисования. На данный момент в каждом элементе управления будет объявлен один объект рисования, предназначенный для рисования главной иконки элемента.

Метод, проверяющий валидность холста и корректность размеров области изображения:

bool CImagePainter::CheckBound( void ) { if ( this .m_canvas== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. First you need to assign the canvas using the CanvasAssign() method" , __FUNCTION__ ); return false ; } if ( this .Width()== 0 || this .Height()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. First you need to set the area size using the SetSize() or SetBound() methods" , __FUNCTION__ ); return false ; } return true ; }

Если в объект не передан указатель на канвас, либо не установлены ширина и высота области изображения — метод возвращает false. Иначе — true.

Метод, очищающий область изображения:

bool CImagePainter::Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; this .m_canvas.FillRectangle(x,y,x+w- 1 ,y+h- 1 ,clrNULL); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод полностью очищает всю область изображения, заливая её прозрачным цветом.

Метод, рисующий закрашенную стрелку вверх:

bool CImagePainter::ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int hw=( int ):: floor (w/ 2 ); if (hw== 0 ) hw= 1 ; int x1 = x + 1 ; int y1 = y + h - 4 ; int x2 = x1 + hw; int y2 = y + 3 ; int x3 = x1 + w - 1 ; int y3 = y1; this .m_canvas.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий закрашенную стрелку вниз:

bool CImagePainter::ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int hw=( int ):: floor (w/ 2 ); if (hw== 0 ) hw= 1 ; int x1=x+ 1 ; int y1=y+ 4 ; int x2=x1+hw; int y2=y+h- 3 ; int x3=x1+w- 1 ; int y3=y1; this .m_canvas.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий закрашенную стрелку влево:

bool CImagePainter::ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int hh=( int ):: floor (h/ 2 ); if (hh== 0 ) hh= 1 ; int x1=x+w- 4 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+ 3 ; int y2=y1+hh; int x3=x1; int y3=y1+h- 1 ; this .m_canvas.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий закрашенную стрелку вправо:

bool CImagePainter::ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int hh=( int ):: floor (h/ 2 ); if (hh== 0 ) hh= 1 ; int x1=x+ 4 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+w- 3 ; int y2=y1+hh; int x3=x1; int y3=y1+h- 1 ; this .m_canvas.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Внутри области изображения определяется область для стрелки с отступом по одному пикселю с каждой из сторон прямоугольной области, и внутри рисуется закрашенная стрелка.

Метод, рисующий отмеченный CheckBox:

bool CImagePainter::CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int x1=x+ 1 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+w- 2 ; int y2=y+h- 2 ; this .m_canvas.Rectangle(x1, y1, x2, y2, :: ColorToARGB (clr, alpha)); int arrx[ 3 ], arry[ 3 ]; arrx[ 0 ]=x1+(x2-x1)/ 4 ; arrx[ 1 ]=x1+w/ 3 ; arrx[ 2 ]=x2-(x2-x1)/ 4 ; arry[ 0 ]=y1+ 1 +(y2-y1)/ 2 ; arry[ 1 ]=y2-(y2-y1)/ 3 ; arry[ 2 ]=y1+(y2-y1)/ 3 ; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr, alpha)); arrx[ 0 ]++; arrx[ 1 ]++; arrx[ 2 ]++; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий неотмеченный CheckBox:

bool CImagePainter::UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int x1=x+ 1 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+w- 2 ; int y2=y+h- 2 ; this .m_canvas.Rectangle(x1, y1, x2, y2, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий отмеченный RadioButton:

bool CImagePainter::CheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int x1=x+ 1 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+w- 2 ; int y2=y+h- 2 ; int d=:: fmin (x2-x1,y2-y1); int r=d/ 2 ; int cx=x1+r; int cy=y1+r; this .m_canvas.CircleWu(cx, cy, r, :: ColorToARGB (clr, alpha)); r/= 2 ; if (r< 1 ) r= 1 ; this .m_canvas.FillCircle(cx, cy, r, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий неотмеченный RadioButton:

bool CImagePainter::UncheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int x1=x+ 1 ; int y1=y+ 1 ; int x2=x+w- 2 ; int y2=y+h- 2 ; int d=:: fmin (x2-x1,y2-y1); int r=d/ 2 ; int cx=x1+r; int cy=y1+r; this .m_canvas.CircleWu(cx, cy, r, :: ColorToARGB (clr, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Это простые методы, просто дающие возможность рисовать нужные фигуры без необходимости писать их самостоятельно. Далее добавим сюда и другие методы, рисующие иные иконки для оформления графических элементов.

Методы для сохранения области рисунка в файл и загрузки её из файла:

bool CImagePainter::Save( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_alpha, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (! this .m_bound.Save(file_handle)) return false ; return true ; } bool CImagePainter::Load( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Load(file_handle)) return false ; this .m_alpha=( uchar ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (! this .m_bound.Load(file_handle)) return false ; return true ; }

Теперь можно приступить к классам простых элементов управления. Минимальным таким объектом будет класс текстовой метки. От этого элемента будут наследоваться классы других элементов управления.

В этом же файле Controls.mqh продолжим писать коды классов.

Класс элемента управления "Текстовая метка"

В этом классе будет набор переменных и методов, позволяющих работать с любым элементом управления, устанавливать и получать параметры объекта, сохранять и загружать его свойства. Интерактивность всех элементов управления (компонент Controller) мы сегодня добавили в базовый класс всех элементов управления. Рассмтрим класс текстовой метки:

class CLabel : public CCanvasBase { protected : CImagePainter m_painter; ushort m_text[]; ushort m_text_prev[]; int m_text_x; int m_text_y; void SetTextPrev( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text_prev); } string TextPrev( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text_prev);} void ClearText( void ); public : CImagePainter *Painter( void ) { return & this .m_painter; } void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } int TextX( void ) const { return this .m_text_x; } int TextY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextShiftH( const int x) { this .m_text_x=x; } void SetTextShiftV( const int y) { this .m_text_y=y; } void SetImageXY( const int x, const int y) { this .m_painter.SetXY(x,y); } void SetImageSize( const int w, const int h) { this .m_painter.SetSize(w,h); } void SetImageBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetImageXY(x,y); this .SetImageSize(w,h); } int ImageX( void ) const { return this .m_painter.X(); } int ImageY( void ) const { return this .m_painter.Y(); } int ImageWidth( void ) const { return this .m_painter.Width(); } int ImageHeight( void ) const { return this .m_painter.Height(); } int ImageRight( void ) const { return this .m_painter.Right(); } int ImageBottom( void ) const { return this .m_painter.Bottom(); } void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_LABEL); } CLabel( void ); CLabel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CLabel( void ) {} };

В классе определены два ushort-массива символов — для текущего и прошлого текстов метки. Это позволяет при рисовании иметь доступ к размерам прошлого текста, и правильно стирать область, перекрытую текстом, перед тем как вывести новый текст на канвас.

Рассмотрим объявленные методы.

Класс имеет четыре конструктора, позволяющие создать объект по разным наборам параметров:

CLabel::CLabel( void ) : CCanvasBase( "Label" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_LABEL_W,DEF_LABEL_H), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .SetText( "Label" ); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); } CLabel::CLabel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCanvasBase(object_name,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .SetText(text); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); } CLabel::CLabel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCanvasBase(object_name,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .SetText(text); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); } CLabel::CLabel( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCanvasBase(object_name,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .SetText(text); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); }

Область рисунка (иконки элемента) устанавливается с нулевыми размерами, что означает отсутствие иконки у элемента. Устанавливается текст элемента и задаётся полная прозрачность для фона и полная непрозрачность для переднего плана.

Метод для сравнения двух объектов:

int CLabel::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CLabel *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_TEXT : return ( this .Text() >obj.Text() ? 1 : this .Text() <obj.Text() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR : return ( this .ForeColor()>obj.ForeColor() ? 1 : this .ForeColor()<obj.ForeColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA : return ( this .AlphaFG() >obj.AlphaFG() ? 1 : this .AlphaFG() <obj.AlphaFG() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Сравнение возможно по имени объекта, тексту метки, цвету, прозрачности и идентификатору. По умолчанию объекты сравниваются по идентификатору объекта, так как при нахождении объектов в одном списке, их лучше различать по идентификаторам для быстрого доступа к нужному.

Метод, стирающий текст метки:

void CLabel::ClearText( void ) { int w= 0 , h= 0 ; string text= this .TextPrev(); if (text!= "" ) this .m_foreground.TextSize(text,w,h); if (w> 0 && h> 0 ) this .m_foreground.FillRectangle( this .AdjX( this .m_text_x), this .AdjY( this .m_text_y), this .AdjX( this .m_text_x+w), this .AdjY( this .m_text_y+h),clrNULL); else this .m_foreground.Erase(clrNULL); }

Если ранее был написан текст, то его можно стереть, закрасив его полностью прозрачным прямоугольником по размерам текста. Если ранее текста не было — стирается вся площадь канваса объекта.

Метод, выводящий текст на канвас:

void CLabel::DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw) { this .ClearText(); this .SetText(text); this .m_foreground. TextOut ( this .AdjX(dx), this .AdjY(dy), this .Text(),:: ColorToARGB ( this .ForeColor(), this .AlphaFG())); if ( this .Width()-dx< this .m_foreground.TextWidth(text)) { int w= 0 ,h= 0 ; this .m_foreground.TextSize( "... " ,w,h); if (w> 0 && h> 0 ) { this .m_foreground.FillRectangle( this .AdjX( this .Width()-w), this .AdjY( this .m_text_y), this .AdjX( this .Width()), this .AdjY( this .m_text_y+h),clrNULL); this .m_foreground. TextOut ( this .AdjX( this .Width()-w), this .AdjY(dy), "..." ,:: ColorToARGB ( this .ForeColor(), this .AlphaFG())); } } this .m_foreground.Update(chart_redraw); this .m_text_x=dx; this .m_text_y=dy; this .SetTextPrev(text); }

Здесь сначала стирается прошлый текст на канвасе, а затем выводится новый. Если новый текст выходит за границы объекта, то в месте его выхода за пределы элемента справа выводится троеточие, указывающее, что текст не вместился в область объекта, примерно так: "Этот текст не вмест...".

Метод, рисующий внешний вид:

void CLabel::Draw( const bool chart_redraw) { this .DrawText( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(),chart_redraw); }

Здесь просто вызывается метод рисования текста метки.

Методы работы с файлами:

bool CLabel::Save( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_text_prev)!= sizeof ( this .m_text_prev)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_x, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_y, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CLabel::Load( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Load(file_handle)) return false ; if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_text_prev)!= sizeof ( this .m_text_prev)) return false ; this .m_text_x=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_text_y=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

На основе рассмотренного класса создадим класс простой кнопки.

Класс элемента управления "Простая кнопка"

class CButton : public CLabel { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CLabel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CLabel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON); } CButton( void ); CButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButton( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButton ( void ) {} };

Класс простой кнопки отличается от класса текстовой метки только методом рисования внешнего вида.

Класс имеет четыре конструктора, позволяющие создать кнопку с указанными параметрами:

CButton::CButton( void ) : CLabel( "Button" ,:: ChartID (), 0 , "Button" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .SetState(ELEMENT_STATE_DEF); this .SetAlpha( 255 ); } CButton::CButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,:: ChartID (), 0 ,text,x,y,w,h) { this .SetState(ELEMENT_STATE_DEF); this .SetAlpha( 255 ); } CButton::CButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,:: ChartID (),wnd,text,x,y,w,h) { this .SetState(ELEMENT_STATE_DEF); this .SetAlpha( 255 ); } CButton::CButton( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,chart_id,wnd,text,x,y,w,h) { this .SetState(ELEMENT_STATE_DEF); this .SetAlpha( 255 ); }

Устанавливаем состояние "кнопка не нажата" и задаём полную непрозрачность для фона и переднего плана.

Метод сравнения двух объектов:

int CButton::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CButton *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_TEXT : return ( this .Text() >obj.Text() ? 1 : this .Text() <obj.Text() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR : return ( this .BackColor()>obj.BackColor() ? 1 : this .BackColor()<obj.BackColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA : return ( this .AlphaBG() >obj.AlphaBG() ? 1 : this .AlphaBG() <obj.AlphaBG() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Метод идентичен методу класса текстовой метки. Скорее всего, если иных свойств у кнопок не появится, то этот метод можно будет удалить из класса, и будет использоваться метод родительского класса.

Метод, рисующий внешний вид кнопки:

void CButton::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала заливаем фон установленным цветом, затем рисуем рамку и выводим текст кнопки.

На основании данного класса создадим класс двухпозиционной кнопки.

Класс элемента управления "Двухпозиционная кнопка"

class CButtonTriggered : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED); } virtual void InitColors( void ); CButtonTriggered( void ); CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonTriggered( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonTriggered ( void ) {} };

Объект имеет четыре конструктора, позволяющих создать кнопку с указанными параметрами:

CButtonTriggered::CButtonTriggered( void ) : CButton( "Button" ,:: ChartID (), 0 , "Button" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (), 0 ,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (),wnd,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,chart_id,wnd,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); }

В каждом конструкторе вызывается метод инициализации цветов по умолчанию:

void CButtonTriggered::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrLightBlue ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack ); this .InitForeColorsAct( clrBlack ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrDarkGray ); this .InitBorderColorsAct( clrGreen ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrLightGray ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Это цвета по умолчанию, устанавливаемые для новой созданной кнопки. После создания объекта все цвета можно настроить по своему усмотрению.

В методе сравнениядобавлено сравнение по состоянию кнопки:

int CButtonTriggered::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CButtonTriggered *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_TEXT : return ( this .Text() >obj.Text() ? 1 : this .Text() <obj.Text() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR : return ( this .BackColor()>obj.BackColor() ? 1 : this .BackColor()<obj.BackColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA : return ( this .AlphaBG() >obj.AlphaBG() ? 1 : this .AlphaBG() <obj.AlphaBG() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_STATE : return ( this .State() >obj.State() ? 1 : this .State() <obj.State() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Метод, рисующий внешний вид кнопки:

void CButtonTriggered::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод идентичен методу родительского класса и, если никаких доработок класса в дальнейшем не будет, то метод можно будет удалить — будет использоваться метод рисования от родительского класса.

Двухпозиционная кнопка имеет два состояния:

Нажата, Отжата.

Для отслеживания и переключения её состояний здесь переопределён обработчик нажатий кнопок мышки OnPressEvent родительского класса:

void CButtonTriggered::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { ENUM_ELEMENT_STATE state=( this .State()==ELEMENT_STATE_DEF ? ELEMENT_STATE_ACT : ELEMENT_STATE_DEF); this .SetState(state); CCanvasBase::OnPressEvent(id, this .m_id, this .m_state,sparam); }

На основе класса CButton создадим четыре кнопки со стрелками: вверх, вниз, влево и вправо. Объекты будут использовать класс рисования изображений для рисования стрелок.

Класс элемента управления "Кнопка со стрелкой вверх"

class CButtonArrowUp : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP);} CButtonArrowUp( void ); CButtonArrowUp( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowUp( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowUp( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonArrowUp ( void ) {} };

Четыре конструктора позволяют создать объект с указанными параметрами:

CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( void ) : CButton( "Arrow Up Button" ,:: ChartID (), 0 , "" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (), 0 , "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (),wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,chart_id,wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); }

В конструкторах инициализируются цвета по умолчанию и устанавливаются координаты и размеры области изображения.

Метод, рисующий внешний вид кнопки:

void CButtonArrowUp::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); this .m_painter.ArrowUp( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод похож на метод рисования кнопки, но дополнительно выводится рисунок стрелки вверх методом ArrowUp объекта рисования.

Все остальные классы идентичны рассмотренному, но в методах рисования рисуются значки, соответствующие назначению кнопки.

Класс элемента управления "Кнопка со стрелкой вниз"

class CButtonArrowDown : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN); } CButtonArrowDown( void ); CButtonArrowDown( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowDown( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowDown( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonArrowDown ( void ) {} }; CButtonArrowDown::CButtonArrowDown( void ) : CButton( "Arrow Up Button" ,:: ChartID (), 0 , "" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowDown::CButtonArrowDown( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (), 0 , "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowDown::CButtonArrowDown( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (),wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowDown::CButtonArrowDown( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,chart_id,wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } void CButtonArrowDown::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); this .m_painter.ArrowDown( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Класс элемента управления "Кнопка со стрелкой влево"

class CButtonArrowLeft : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN); } CButtonArrowLeft( void ); CButtonArrowLeft( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowLeft( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowLeft( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonArrowLeft ( void ) {} }; CButtonArrowLeft::CButtonArrowLeft( void ) : CButton( "Arrow Up Button" ,:: ChartID (), 0 , "" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowLeft::CButtonArrowLeft( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (), 0 , "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowLeft::CButtonArrowLeft( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (),wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowLeft::CButtonArrowLeft( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,chart_id,wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } void CButtonArrowLeft::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); this .m_painter.ArrowLeft( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Класс элемента управления "Кнопка со стрелкой вправо"

class CButtonArrowRight : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN); } CButtonArrowRight( void ); CButtonArrowRight( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowRight( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowRight( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonArrowRight ( void ) {} }; CButtonArrowRight::CButtonArrowRight( void ) : CButton( "Arrow Up Button" ,:: ChartID (), 0 , "" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowRight::CButtonArrowRight( const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (), 0 , "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowRight::CButtonArrowRight( const string object_name, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,:: ChartID (),wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CButtonArrowRight::CButtonArrowRight( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,chart_id,wnd, "" ,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } void CButtonArrowRight::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); this .m_painter.ArrowRight( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Класс элемента управления "Чекбокс"

Класс элемента управления "чекбокс" похож на классы кнопок со стрелками, то здесь фон будет полностью прозрачным. Т.е. рисоваться будет только текст и значок чекбокса. Чекбокс имеет два состояния — отмечен и не отмечен, значит, унаследован будет от класса двухпозиционной кнопки:

class CCheckBox : public CButtonTriggered { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_CHECKBOX); } virtual void InitColors( void ); CCheckBox( void ); CCheckBox( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CCheckBox( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CCheckBox( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCheckBox ( void ) {} };

Все классы элементов управления имеют по четыре конструктора:

CCheckBox::CCheckBox( void ) : CButtonTriggered( "CheckBox" ,:: ChartID (), 0 , "CheckBox" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .InitColors(); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CCheckBox::CCheckBox( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButtonTriggered(object_name,:: ChartID (), 0 ,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CCheckBox::CCheckBox( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButtonTriggered(object_name,:: ChartID (),wnd,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); } CCheckBox::CCheckBox( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButtonTriggered(object_name,chart_id,wnd,text,x,y,w,h) { this .InitColors(); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); }

Здесь инициализируются цвета объекта по умолчанию, устанавливается полностью прозрачный фон и непрозрачный передний план, а затем задаются размеры и координаты области изображения.

Метод сравнения возвращает результат вызова метода сравнения родительского класса:

int CCheckBox::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButtonTriggered::Compare(node,mode); }

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CCheckBox::InitColors( void ) { this .InitBackColors(clrNULL); this .InitBackColorsAct(clrNULL); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack ); this .InitForeColorsAct( clrBlack ); this .InitForeColorFocused( clrNavy ); this .InitForeColorActFocused( clrNavy ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors(clrNULL); this .InitBorderColorsAct(clrNULL); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Метод рисования внешнего вида чекбокса:

void CCheckBox::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); if ( this .m_state) this .m_painter.CheckedBox( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); else this .m_painter.UncheckedBox( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В зависимости от состояния элемента рисуется либо квадрат, отмеченный галочкой, либо просто пустой квадрат.

Теперь на основе данного объекта создадим класс элемента управления "радиокнопка".

Класс элемента управления "Радиокнопка"

Так как радиокнопка всегда работает в группе — может быть выключена только при включении другой кнопки группы, то здесь нам тоже нужно переопределить обработчик щелчка по объекту родительского класса.

class CRadioButton : public CCheckBox { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON); } CRadioButton( void ); CRadioButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CRadioButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CRadioButton( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CRadioButton ( void ) {} };

Конструкторы:

CRadioButton::CRadioButton( void ) : CCheckBox( "RadioButton" ,:: ChartID (), 0 , "" , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_H,DEF_BUTTON_H) { } CRadioButton::CRadioButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCheckBox(object_name,:: ChartID (), 0 ,text,x,y,w,h) { } CRadioButton::CRadioButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCheckBox(object_name,:: ChartID (),wnd,text,x,y,w,h) { } CRadioButton::CRadioButton( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCheckBox(object_name,chart_id,wnd,text,x,y,w,h) { }

Никаких дополнительных действий после вызова конструктора родительского класса здесь делать не нужно. Поэтому конструкторы имеют пустое тело.

Метод сравнения возвращает результат вызова метода сравнения родительского класса:

int CRadioButton::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CCheckBox::Compare(node,mode); }

Метод рисования внешнего вида кнопки:

void CRadioButton::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); if ( this .m_state) this .m_painter.CheckedRadioButton( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); else this .m_painter.UncheckedRadioButton( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Этот метод идентичен методу родительского класса, но здесь рисуются значки радиокнопки — выбранный и не выбранный.

Обработчик событий нажатий кнопок мышки:

void CRadioButton::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .m_state) return ; ENUM_ELEMENT_STATE state=( this .State()==ELEMENT_STATE_DEF ? ELEMENT_STATE_ACT : ELEMENT_STATE_DEF); this .SetState(state); CCanvasBase::OnPressEvent(id, this .m_id, this .m_state,sparam); }

Здесь, если кнопка уже имеет включенное состояние, то никаких действий выполнять не нужно — уходим из обработчика. Если кнопка выключена — инвертируем её состояние и вызываем обработчик родительского класса (базового объекта всех элементов управления CCanvasBase).

На сегодня это все элементы управления, которые минимально необходимо было сделать для реализации сложных элементов управления.

Протестируем что получилось.





Тестируем результат

В папке \MQL5\Indicators\Tables\ создадим новый индикатор с именем iTestLabel.mq5.

Установим количество расчётных буферов и графических серий индикатора в ноль — никаких графиков рисовать не нужно. Подключим созданную библиотеку графических элементов. Индикатор будет в отдельном своём окне рисовать графические элементы, которые при создании будем сохранять в список, файл класса которого подключен к файлу индикатора:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Controls\Controls.mqh" CArrayObj list; CCanvasBase *base = NULL ; CLabel *label1= NULL ; CLabel *label2= NULL ; CLabel *label3= NULL ; CButton *button1= NULL ; CButtonTriggered *button_t1= NULL ; CButtonTriggered *button_t2= NULL ; CButtonArrowUp *button_up= NULL ; CButtonArrowDown *button_dn= NULL ; CButtonArrowLeft *button_lt= NULL ; CButtonArrowRight*button_rt= NULL ; CCheckBox *checkbox_lt= NULL ; CCheckBox *checkbox_rt= NULL ; CRadioButton *radio_bt_lt= NULL ; CRadioButton *radio_bt_rt= NULL ;

Здесь для упрощения сразу созданы указатели на создаваемые графические элементы, к которым после создания элемента и будем обращаться для работы с объектами.

Все объекты создадим в обработчике OnInit() индикатора. Сделаем так: создадим один базовый объект и раскрасим его так, чтобы напоминал некую панель.

Внутри этой "подложки" создадим все графические элементы и укажем для них этот базовый объект как контейнер.

Напишем в OnInit() такой код:

int OnInit() { int wnd=ChartWindowFind(); list.Add( base = new CCanvasBase( "Rectangle" , 0 ,wnd, 100 , 40 , 260 , 160 )); base .SetAlphaBG( 250 ); base .SetBorderWidth( 6 ); base .InitBackColors( clrWhiteSmoke ); base .InitBackColorBlocked( clrLightGray ); base .BackColorToDefault(); base .Fill( base .BackColor(), false ); uint wd= base .BorderWidth(); base .GetBackground().Rectangle( 0 , 0 , base .Width()- 1 , base .Height()- 1 ,ColorToARGB(clrDimGray)); base .GetBackground().Rectangle(wd- 2 ,wd- 2 , base .Width()-wd+ 1 , base .Height()-wd+ 1 ,ColorToARGB(clrLightGray)); base .Update( false ); base .SetName( "Rectangle 1" ); base .SetID( 1 ); base .Print(); string text= "Simple button:" ; int shift_x= 20 ; int shift_y= 8 ; int x= base .X()+shift_x- 10 ; int y= base .Y()+shift_y+ 2 ; int w= base .GetForeground().TextWidth(text); int h=DEF_LABEL_H; list.Add(label1= new CLabel( "Label 1" , 0 ,wnd,text,x,y,w,h)); label1.SetContainerObj( base ); label1.InitForeColorFocused(clrRed); label1.InitForeColorPressed(clrRed); label1.SetID( 2 ); label1.Draw( false ); label1.Print(); x=label1.Right()+shift_x; y=label1.Y(); w=DEF_BUTTON_W; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(button1= new CButton( "Simple Button" , 0 ,wnd, "Button 1" ,x,y,w,h)); button1.SetContainerObj( base ); button1.SetTextShiftH( 2 ); button1.SetID( 3 ); button1.Draw( false ); button1.Print(); text= "Triggered button:" ; x=label1.X(); y=label1.Bottom()+shift_y; w= base .GetForeground().TextWidth(text); h=DEF_LABEL_H; list.Add(label2= new CLabel( "Label 2" , 0 ,wnd,text,x,y,w,h)); label2.SetContainerObj( base ); label2.InitForeColorFocused(clrRed); label2.InitForeColorPressed(clrRed); label2.SetID( 4 ); label2.Draw( false ); label2.Print(); x=button1.X(); y=button1.Bottom()+shift_y; w=DEF_BUTTON_W; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(button_t1= new CButtonTriggered( "Triggered Button 1" , 0 ,wnd, "Button 2" ,x,y,w,h)); button_t1.SetContainerObj( base ); button_t1.SetTextShiftH( 2 ); button_t1.SetID( 5 ); button_t1.SetState( true ); button_t1.Draw( false ); button_t1.Print(); x=button_t1.Right()+ 4 ; y=button_t1.Y(); w=DEF_BUTTON_W; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(button_t2= new CButtonTriggered( "Triggered Button 2" , 0 ,wnd, "Button 3" ,x,y,w,h)); button_t2.SetContainerObj( base ); button_t2.SetTextShiftH( 2 ); button_t2.SetID( 6 ); button_t2.Draw( false ); button_t2.Print(); text= "Arrowed buttons:" ; x=label1.X(); y=label2.Bottom()+shift_y; w= base .GetForeground().TextWidth(text); h=DEF_LABEL_H; list.Add(label3= new CLabel( "Label 3" , 0 ,wnd,text,x,y,w,h)); label3.SetContainerObj( base ); label3.InitForeColorFocused(clrRed); label3.InitForeColorPressed(clrRed); label3.SetID( 7 ); label3.Draw( false ); label3.Print(); x=button1.X(); y=button_t1.Bottom()+shift_y; w=DEF_BUTTON_H- 1 ; h=DEF_BUTTON_H- 1 ; list.Add(button_up= new CButtonArrowUp( "Arrow Up Button" , 0 ,wnd,x,y,w,h)); button_up.SetContainerObj( base ); button_up.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 4 ,h- 3 ); button_up.SetID( 8 ); button_up.Draw( false ); button_up.Print(); x=button_up.Right()+ 4 ; y=button_up.Y(); w=DEF_BUTTON_H- 1 ; h=DEF_BUTTON_H- 1 ; list.Add(button_dn= new CButtonArrowDown( "Arrow Down Button" , 0 ,wnd,x,y,w,h)); button_dn.SetContainerObj( base ); button_dn.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 4 ,h- 3 ); button_dn.SetID( 9 ); button_dn.Draw( false ); button_dn.Print(); x=button_dn.Right()+ 4 ; y=button_up.Y(); w=DEF_BUTTON_H- 1 ; h=DEF_BUTTON_H- 1 ; list.Add(button_lt= new CButtonArrowLeft( "Arrow Left Button" , 0 ,wnd,x,y,w,h)); button_lt.SetContainerObj( base ); button_lt.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 3 ,h- 4 ); button_lt.SetID( 10 ); button_lt.Draw( false ); button_lt.Print(); x=button_lt.Right()+ 4 ; y=button_up.Y(); w=DEF_BUTTON_H- 1 ; h=DEF_BUTTON_H- 1 ; list.Add(button_rt= new CButtonArrowRight( "Arrow Right Button" , 0 ,wnd,x,y,w,h)); button_rt.SetContainerObj( base ); button_rt.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 3 ,h- 4 ); button_rt.SetID( 11 ); button_rt.Draw( false ); button_rt.Print(); x=label1.X(); y=label3.Bottom()+shift_y; w=DEF_BUTTON_W+ 30 ; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(checkbox_lt= new CCheckBox( "CheckBoxL" , 0 ,wnd, "CheckBox L" ,x,y,w,h)); checkbox_lt.SetContainerObj( base ); checkbox_lt.SetImageBound( 2 , 1 ,h- 2 ,h- 2 ); checkbox_lt.SetTextShiftH(checkbox_lt.ImageRight()+ 2 ); checkbox_lt.SetID( 12 ); checkbox_lt.Draw( false ); checkbox_lt.Print(); x=checkbox_lt.Right()+ 4 ; y=checkbox_lt.Y(); w=DEF_BUTTON_W+ 30 ; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(checkbox_rt= new CCheckBox( "CheckBoxR" , 0 ,wnd, "CheckBox R" ,x,y,w,h)); checkbox_rt.SetContainerObj( base ); checkbox_rt.SetTextShiftH( 2 ); checkbox_rt.SetImageBound(checkbox_rt.Width()-h+ 2 , 1 ,h- 2 ,h- 2 ); checkbox_rt.SetID( 13 ); checkbox_rt.SetState( true ); checkbox_rt.Draw( false ); checkbox_rt.Print(); x=checkbox_lt.X(); y=checkbox_lt.Bottom()+shift_y; w=DEF_BUTTON_W+ 46 ; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(radio_bt_lt= new CRadioButton( "RadioButtonL" , 0 ,wnd, "RadioButton L" ,x,y,w,h)); radio_bt_lt.SetContainerObj( base ); radio_bt_lt.SetImageBound( 2 , 1 ,h- 2 ,h- 2 ); radio_bt_lt.SetTextShiftH(radio_bt_lt.ImageRight()+ 2 ); radio_bt_lt.SetID( 14 ); radio_bt_lt.SetState( true ); radio_bt_lt.Draw( false ); radio_bt_lt.Print(); x=radio_bt_lt.Right()+ 4 ; y=radio_bt_lt.Y(); w=DEF_BUTTON_W+ 46 ; h=DEF_BUTTON_H; list.Add(radio_bt_rt= new CRadioButton( "RadioButtonR" , 0 ,wnd, "RadioButton R" ,x,y,w,h)); radio_bt_rt.SetContainerObj( base ); radio_bt_rt.SetTextShiftH( 2 ); radio_bt_rt.SetImageBound(radio_bt_rt.Width()-h+ 2 , 1 ,h- 2 ,h- 2 ); radio_bt_rt.SetID( 15 ); radio_bt_rt.Draw( true ); radio_bt_rt.Print(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Изучите внимательно все комментарии к коду — здесь все шаги создания объектов описаны достаточно подробно.

В обработчике OnDeinit() индикатора уничтожаем все объекты в списке:

void OnDeinit ( const int reason) { list.Clear(); }

Обработчик OnCalculate() пустой — мы ничего не рассчитываем и не выводим на график:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); }

Чтобы оживить созданные графические элементы, необходимо в обработчике OnChartEvent()пройтись по списку созданных объектов и вызвать одноимённый обработчик для каждого элемента. Так как пока радиокнопки никак не связаны в группы (это будет в последующих статьях), эмулируем переключение радиокнопок, как это должно быть в группе элементов:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CCanvasBase *obj=list.At(i); if (obj!= NULL ) obj. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam==radio_bt_lt.NameBG()) { if (radio_bt_lt.State()) { radio_bt_rt.SetState( false ); radio_bt_rt.Draw( true ); } } if (sparam==radio_bt_rt.NameBG()) { if (radio_bt_rt.State()) { radio_bt_lt.SetState( false ); radio_bt_lt.Draw( true ); } } } }

Давайте скомпилируем индикатор и запустим его на графике:

Все элементы управления реагируют на взаимодействие с мышкой, радиокнопки переключаются так, как будто они сгруппированы. Текстовые метки были сделаны меняющими цвет при наведении курсора для наглядного представления того, что настроить можно элементы управления по своему усмотрению. В обычном состоянии тексты меток статичны.

Но здесь есть одно упущение — при наведении курсора мышки на элемент управления, появляется ненужный тултип с именем индикатора. Чтобы избавиться от этого поведения, необходимо каждому графическому объекту в его свойстве OBJPROP_TOOLTIP вписать значение "

". Исправим.

В классе CCanvasBase, в методе Create впишем две строки с установкой тултипов для графических объектов фона и переднего плана:

bool CCanvasBase::Create( const long chart_id, const int wnd, const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h) { long id= this .CorrectChartID(chart_id); string nm=object_name; :: StringReplace (nm, " " , "_" ); string obj_name=nm+ "_BG" ; if (! this .m_background.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } obj_name=nm+ "_FG" ; if (! this .m_foreground.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } :: ObjectSetString (id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); :: ObjectSetString (id, this .NameFG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); :: ObjectSetString (id, this .NameBG(), OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); :: ObjectSetString (id, this .NameFG(), OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); this .m_bound.SetXY(x,y); this .m_bound.Resize(w,h); return true ; }

Перекомпилируем индикатор и проверим:

Теперь всё правильно.





Заключение

Сегодня мы сделали ещё один шаг к созданию элемента управления Table Control. Все сложные элементы управления будут собираться из таких вот простых, но весьма функциональных объектов.

Сегодня мы добавили ко всем объектам компонент Controller, позвояющий интерактивно взаимодействовать пользователю с элементами управления и самим элементам — друг с другом.

В следующей статье подготовим элементы панель и контейнер, которые являются основными компонентами для размещения в них других элементов. При этом контейнер предоставляет возможность прокрутки дочерних элементов внутри себя.

Программы, используемые в статье:

#

Имя Тип

Описание

1 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 2 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 3 iTestLabel.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для тестирования работы с классами элементов управления 4 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Классы в составе библиотеки Base.mqh:

#

Наименование

Описание 1 CBaseObj Базовый класс для всех графических объектов 2 CColor Класс для управления цветом 3 CColorElement Класс для управления цветами различных состояний графического элемента 4 CBound Класс для управления прямоугольной областью

5 CCanvasBase Базовый класс для работы с графическими элементами на холсте

Классы в составе библиотеки Controls.mqh:

#

Наименование

Описание 1 CImagePainter Класс для рисования изображений в области, определённой координатами и размерами

2 CLabel Класс элемента управления "текстовая метка" 3 CButton Класс элемента управления "простая кнопка" 4 CButtonTriggered Класс элемента управления "двухпозиционная кнопка"

5 CButtonArrowUp Класс элемента управления "кнопка со стрелкой вверх" 6

CButtonArrowDown Класс элемента управления "кнопка со стрелкой вниз" 7 CButtonArrowLeft Класс элемента управления "кнопка со стрелкой влево" 8 CButtonArrowRight Класс элемента управления "кнопка со стрелкой вправо" 9 CCheckBox Класс элемента управления "чекбокс" 10 CRadioButton Класс элемента управления "радиокнопка"

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



