Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть V): Классы и коллекция торговых событий, отправка событий в программу
Содержание
- Реорганизация структуры библиотеки
- Классы событий
- Коллекция торговых событий
- Тест определения, обработки и получения событий
- Что дальше
Реорганизация структуры библиотеки
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части повествования создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
Но сначала подготовим почву для дальнейшего развития структуры библиотеки.
Так как у нас будет множество различных коллекций, и каждой коллекции будут соответствовать свои, присущие только этой коллекции объекты, то кажется обоснованным хранить объекты для каждой коллекции в своей подпапке.
Для этого в корневом каталоге библиотеки DoEasy, в его подкаталоге Objects создадим две папки: Orders и Events.
В папку Orders переместим все ранее созданные нами классы из папки Objects, а папка Events нам нужна будет для хранения классов объектов-событий, которые сегодня создадим.
Также переместим файл Select.mqh из папки Collections в папку Services так как планируется далее подключить к нему ещё один сервисный класс с методами быстрого доступа к любым свойствам любых объектов из имеющихся и будущих коллекций, а значит — и место его как раз в папке сервисных классов.
Так как после перемещения классов объектов-ордеров в новый каталог и файла класса CSelect, поменялись и относительные адреса требуемых для их компиляции файлов, то пройдёмся по листингам перемещённых классов и заменим в них адреса подключаемых файлов:
В файле Order.mqh заменим путь подключения файла сервисных функций с
#include "..\Services\DELib.mqh"
на
#include "..\..\Services\DELib.mqh"
В файле HistoryCollection.mqh заменим пути
#include "Select.mqh" #include "..\Objects\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\HistoryDeal.mqh"
на
#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh"
В файле MarketCollection.mqh заменим пути
#include "Select.mqh" #include "..\Objects\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\MarketPosition.mqh"
на
#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh"
Теперь всё должно компилироваться без ошибок.
Так как коллекций планируется много, то желательно иметь возможность как-то различать принадлежность списка коллекции, созданного на основе CArrayObj для идентификации этого списка. Ведь в каждой коллекции есть метод, возвращающий указатель на полный список коллекции. И если где-либо будет метод, который получает некий список некой коллекции, то внутри этого метода мы должны будем иметь возможность точной идентификации переданного в метод списка по принадлежности к той или иной коллекции — во избежание передачи в метод дополнительного флага, указывающего на тип переданного в метод списка.
К счастью, в стандартной библиотеке уже для этого всё предусмотрено — это виртуальный метод Type(),
возвращающий идентификатор объекта.
Так, для CObject возвращается идентификатор 0, а для CArrayObj — идентификатор 0x7778. Так как метод сделан виртуальным, то это даёт возможность потомкам этих классов иметь свой метод, возвращающий свой идентификатор.
Сделаем так: все списки коллекций у нас созданы на базе класса CArrayObj, мы же создадим свой класс CListObj, который будет потомком класса CArrayObj и в его виртуальном методе Type() будет возвращаться идентификатор этого списка. Сам же идентификатор мы будем задавать константой в конструкторе класса. Таким образом мы продолжим обращаться к нашим коллекциям как к объекту CArrayObj, но теперь каждый список будет иметь свой конкретный идентификатор.
Сначала пропишем нужные нам идентификаторы списков-коллекций в файле Defines.mqh. И попутно добавим макрос "описание функции с номером строки ошибки" для вывода отладочных сообщений с указанием строки, из которой отсылается это сообщение — для локализации проблемного места в коде при отладке:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Макроподстановки | //+------------------------------------------------------------------+ //--- "Описание функции с номером строки ошибки" #define DFUN_ERR_LINE (__FUNCTION__+(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian" ? ", Стр. " : ", Line ")+(string)__LINE__+": ") #define DFUN (__FUNCTION__+": ") // "Описание функции" #define COUNTRY_LANG ("Russian") // Язык страны #define END_TIME (D'31.12.3000 23:59:59') // Конечная дата для запросов данных истории счёта #define TIMER_FREQUENCY (16) // Минимальная частота таймера библиотеки в милисекундах #define COLLECTION_PAUSE (250) // Пауза таймера коллекции ордеров и сделок в милисекундах #define COLLECTION_COUNTER_STEP (16) // Шаг приращения счётчика таймера коллекции ордеров и сделок #define COLLECTION_COUNTER_ID (1) // Идентификатор счётчика таймера коллекции ордеров и сделок #define COLLECTION_HISTORY_ID (0x7778+1) // Идентификатор списка исторической коллекции #define COLLECTION_MARKET_ID (0x7778+2) // Идентификатор списка рыночной коллекции #define COLLECTION_EVENTS_ID (0x7778+3) // Идентификатор списка коллекции событий //+------------------------------------------------------------------+
Теперь в папке Collections создадим класс CListObj в файле ListObj.mqh. Базовым классом для него будет класс CArrayObj:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ListObj.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Arrays\ArrayObj.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс списков коллекций | //+------------------------------------------------------------------+ class CListObj : public CArrayObj { private: int m_type; // Тип списка public: void Type(const int type) { this.m_type=type; } virtual int Type(void) const { return(this.m_type); } CListObj() { this.m_type=0x7778; } }; //+------------------------------------------------------------------+
Всё, что нам тут требуется — это объявить член класса, содержий тип списка,
добавить
метод установки типа списка и виртуальный
метод возврата типа списка.
В конструкторе класса зададим тип списка, по умолчанию равным типу списка CArrajObj. Затем его можно будет переназначить из вызывающей программы при помощи метода Type().
Теперь нам нужно все списки коллекций унаследовать от данного класса — тогда каждому списку мы сможем присвоить собственный идентификатор списка, и по нему отслеживать принадлежность списка в любых методах, в которые будет передан список.
Откроем файл HistoryCollection.mqh и пропишем подключение класса
CListObj и унаследуем класс CHistoryCollection от класса CListObj.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Коллекция исторических ордеров и сделок | //+------------------------------------------------------------------+ class CHistoryCollection : public CListObj {
В конструкторе класса зададим списку исторической коллекции его тип, заданный нами в файле Defines.mqh как COLLECTION_HISTORY_ID:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CHistoryCollection::CHistoryCollection(void) : m_index_deal(0),m_delta_deal(0),m_index_order(0),m_delta_order(0),m_is_trade_event(false) { this.m_list_all_orders.Sort(#ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this.m_list_all_orders.Clear(); this.m_list_all_orders.Type(COLLECTION_HISTORY_ID); } //+------------------------------------------------------------------+
Те же самые действия произведём и с классом CMarketCollection в файле MarketCollection.mqh:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Коллекция рыночных ордеров и позиций | //+------------------------------------------------------------------+ class CMarketCollection : public CListObj {
В конструкторе класса зададим списку рыночной коллекции его тип, заданный нами в файле Defines.mqh как COLLECTION_MARKET_ID:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CMarketCollection::CMarketCollection(void) : m_is_trade_event(false),m_is_change_volume(false),m_change_volume_value(0) { this.m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); this.m_list_all_orders.Clear(); ::ZeroMemory(this.m_struct_prev_market); this.m_struct_prev_market.hash_sum_acc=WRONG_VALUE; this.m_list_all_orders.Type(COLLECTION_MARKET_ID); } //+------------------------------------------------------------------+
Теперь списки коллекций имеют каждая свой идентификатор, который далее может нам облегчить опознание списков по их типам.
Так как мы будем добавлять новые коллекции для работы с новыми типами данных, а конкретно сегодня — коллекцию событий на счёте, то будем использовать новые перечисления. И во избежания конфликта имён, нам необходимо поменять имена некоторых ранее созданных макроподстановок:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возможные критерии сортировки ордеров и сделок | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { //--- Сортировка по целочисленным свойствам SORT_BY_ORDER_TICKET = 0, // Сортировать по тикету ордера SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1, // Сортировать по магику ордера SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2, // Сортировать по времени открытия ордера SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3, // Сортировать по времени закрытия ордера SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4, // Сортировать по времени открытия ордера в милисекундах SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5, // Сортировать по времени закрытия ордера в милисекундах SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6, // Сортировать по дате экспирации ордера SORT_BY_ORDER_STATUS = 7, // Сортировать по статусу ордера (маркет-ордер/отложенный ордер/сделка/балансная,кредитная операция) SORT_BY_ORDER_TYPE = 8, // Сортировать по типу ордера SORT_BY_ORDER_REASON = 10, // Сортировать по причине/источнику сделки/ордера/позиции SORT_BY_ORDER_STATE = 11, // Сортировать по состоянию ордера SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 12, // Сортировать по идентификатору позиции SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 13, // Сортировать по идентификатору встречной позиции SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 14, // Сортировать по ордеру, на основание которого выполнена сделка SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 15, // Сортировать по направлению сделки – IN, OUT или IN/OUT SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 16, // Сортировать по времени изменения позиции в секундах SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 17, // Сортировать по времени изменения позиции в милисекундах SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 18, // Сортировать по тикету родительского ордера SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 19, // Сортировать по тикету дочернего ордера SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 20, // Сортировать по профиту ордера в пунктах SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 21, // Сортировать по признаку закрытия ордера по StopLoss SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 22, // Сортировать по признаку закрытия ордера по TakeProfit //--- Сортировка по вещественным свойствам SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, // Сортировать по цене открытия SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+1, // Сортировать по цене закрытия SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+2, // Сортировать по цене StopLoss SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+3, // Сортировать по цене TaleProfit SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+4, // Сортировать по профиту SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+5, // Сортировать по комиссии SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+6, // Сортировать по свопу SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+7, // Сортировать по объёму SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+8, // Сортировать по невыполненному объему SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+9, // Сортировать по критерию профит+комиссия+своп SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+10, // Сортировать по цене постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера //--- Сортировка по строковым свойствам SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, // Сортировать по символу SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+1, // Сортировать по комментарию SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+2 // Сортировать по идентификатору ордера во внешней торговой системе }; //+------------------------------------------------------------------+
Ну и поскольку мы сейчас правим файл Defines.mqh, то сразу же добавим в него все необходимые перечисления для классов событий и коллекции событий счёта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Статус события | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, // Событие рыночной позиции (открытие, частичное открытие, частичное закрытие, добавление объёма, разворот) EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, // Событие рыночного отложенного ордера (установка) EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, // Событие исторического отложенного ордера (удаление) EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, // Событие исторической позиции (закрытие) EVENT_STATUS_BALANCE, // Событие балансной операции (начисление баланса, снятие средств и события из перечисления ENUM_DEAL_TYPE) }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Причина события | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING = 0, // Срабатывание отложенного ордера EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY = 1, // Частичное срабатывание отложенного ордера EVENT_REASON_CANCEL = 2, // Отмена EVENT_REASON_EXPIRED = 3, // Истечение срока действия ордера EVENT_REASON_DONE = 4, // Заявка исполнена полностью EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY = 5, // Заявка исполнена частично EVENT_REASON_DONE_SL = 6, // Закрытие по StopLoss EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY = 7, // Частичное закрытие по StopLoss EVENT_REASON_DONE_TP = 8, // Закрытие по TakeProfit EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY = 9, // Частичное закрытие по TakeProfit EVENT_REASON_DONE_BY_POS = 10, // Закрытие встречной позицией EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS = 11, // Частичное закрытие встречной позицией EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY = 12, // Закрытие частичным объёмом встречной позиции EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY = 13, // Частичное закрытие частичным объёмом встречной позиции //--- Константы, относящиеся к типу сделки DEAL_TYPE_BALANCE из перечисления ENUM_DEAL_TYPE EVENT_REASON_BALANCE_REFILL = 14, // Пополнение счёта EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL = 15, // Снятие средств со счёта //--- Список констант соотносится с TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT из перечисления ENUM_TRADE_EVENT, смещено на +13 относительно ENUM_DEAL_TYPE (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3) EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT = 16, // Начисление кредита EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE = 17, // Дополнительные сборы EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION = 18, // Корректирующая запись EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS = 19, // Перечисление бонусов EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION = 20, // Дополнительные комиссии EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY = 21, // Комиссия, начисляемая в конце торгового дня EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY = 22, // Комиссия, начисляемая в конце месяца EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY = 23, // Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY = 24, // Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST = 25, // Начисления процентов на свободные средства EVENT_REASON_BUY_CANCELLED = 26, // Отмененная сделка покупки EVENT_REASON_SELL_CANCELLED = 27, // Отмененная сделка продажи EVENT_REASON_DIVIDENT = 28, // Начисление дивиденда EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED = 29, // Начисление франкированного дивиденда EVENT_REASON_TAX = 30 // Начисление налога }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3) //+------------------------------------------------------------------+ //| Целочисленные свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0, // Тип торгового события на счёте (из перечисления ENUM_TRADE_EVENT) EVENT_PROP_TIME_EVENT, // Время события в милисекундах EVENT_PROP_STATUS_EVENT, // Статус события (из перечисления ENUM_EVENT_STATUS) EVENT_PROP_REASON_EVENT, // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, // Тип сделки события EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, // Тикет сделки события EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) EVENT_PROP_POSITION_ID, // Идентификатор позиции EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, // Идентификатор встречной позиции EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, // Магический номер ордера/сделки/позиции }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL (14) // Общее количество целочисленных свойств события //+------------------------------------------------------------------+ //| Вещественные свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL), // Цена, на которой произошло событие EVENT_PROP_PRICE_OPEN, // Цена открытия ордера/сделки/позиции EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, // Цена закрытия ордера/сделки/позиции EVENT_PROP_PRICE_SL, // Цена StopLoss ордера/сделки/позиции EVENT_PROP_PRICE_TP, // Цена TakeProfit ордера/сделки/позиции EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL, // Запрашиваемый объём EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED, // Исполненный объём EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT, // Оставшийся объём EVENT_PROP_PROFIT // Профит }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL (9) // Общее количество вещественных свойств события //+------------------------------------------------------------------+ //| Строковые свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Символ ордера }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL (1) // Общее количество строковых свойств события //+------------------------------------------------------------------+ //| Возможные критерии сортировки событий | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { //--- Сортировка по целочисленным свойствам SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0, // Сортировать по типу события SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1, // Сортировать по времени события SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2, // Сортировать по статусу события (из перечисления ENUM_EVENT_STATUS) SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3, // Сортировать по причине события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4, // Сортировать по типу сделки события SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5, // Сортировать по тикету сделки события SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6, // Сортировать по типу ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 7, // Сортировать по типу ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 8, // Сортировать по тикету ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 9, // Сортировать по тикету ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 10, // Сортировать по идентификатору позиции SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 11, // Сортировать по идентификатору встречной позиции SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 12, // Сортировать по магическому номеру ордера/сделки/позиции SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 13, // Сортировать по времени ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) //--- Сортировка по вещественным свойствам SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, // Сортировать по цене, на которой произошло событие SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+1, // Сортировать по цене открытия позиции SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+2, // Сортировать по цене закрытия позиции SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+3, // Сортировать по цене StopLoss позиции SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+4, // Сортировать по цене TakeProfit позиции SORT_BY_EVENT_VOLUME_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+5, // Сортировать по первоначальному объёму SORT_BY_EVENT_VOLUME = FIRST_EVN_DBL_PROP+6, // Сортировать по текущему объёму SORT_BY_EVENT_VOLUME_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+7, // Сортировать по оставшемуся объёму SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+8, // Сортировать по профиту //--- Сортировка по строковым свойствам SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP // Сортировать по символу ордера/позици/сделки }; //+------------------------------------------------------------------+
Здесь перечислены все возможные статусы объектов-событий (по аналогии со статусами ордеров, рассмотренных нами в первой
статье), причины появления событий, все свойства событий и критерии сортировки событий для поиска по свойствам — всё это нам уже знакомо
из прошлых статей и расписано подробно. Для уточнения всегда можно
вернуться к началу и освежить в памяти информацию.
Помимо статуса события, дающего информацию о событии лишь общего характера, в причине события (ENUM_EVENT_REASON) уже содержится вся
уточняющая информация о происхождении конкретного события.
Например, если событие имеет статус рыночной позиции (EVENT_STATUS_MARKET_POSITION), то причина появления этого события указана в поле объекта EVENT_PROP_REASON_EVENT, и может быть как срабатыванием отложенного ордера (EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING), так и открытием позиции маркет-ордером (EVENT_REASON_DONE). При этом ещё и учитываются нюансы: так, если произошло частичное открытие позиции (был исполнен не весь объём отложенного или маркет-ордера), то причиной события уже будут EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY или EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, и т.п.
Таким образом, в объекте-событии у нас будет прописана вся информация как о самом событии, так и об ордере, срабатывание которого послужило причиной появления данного события. Кроме того, в исторических событиях будет иметься информация о двух ордерах — о первом ордере позиции, и о закрывающем ордере этой позиции.
Таким образом, имея данные об ордерах, сделках и самой позиции в объекте-событии, мы всегда сможем отследить всю цепочку происходящих событий позиции за всю историю её существования — от открытия до закрытия.
Константы перечисления ENUM_EVENT_REASON расположены и пронумерованы таким образом, чтобы при статусе ордера события "сделка" тип сделки
попадал на значение перечисления
ENUM_DEAL_TYPE в случае, если тип сделки больше DEAL_TYPE_SELL. Таким образом мы попадаем на типы балансных
операций, и в причину события попадёт описание балансной операции при определении типа сделки в подготавливаемом для создания классе.
В макроподстановке #define REASON_EVENT_SHIFT рассчитывается смещение, которое будем добавлять к типу сделки для указания на тип балансной операции в перечислении ENUM_EVENT_REASON.
Для удобного вывода описаний ордеров, позиций и сделок, в файл DELib.mqh, находящийся в папке библиотеки Services добавим функции, возвращающие описания типов ордеров, позиций и сделок, и функцию, возвращающую наименование позиции в зависимости от типа открывающего её ордера:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование ордера | //+------------------------------------------------------------------+ string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type) { string pref=(#ifdef __MQL5__ "Market order" #else "Position" #endif ); return ( type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? "Buy Limit" : type==ORDER_TYPE_BUY_STOP ? "Buy Stop" : type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? "Sell Limit" : type==ORDER_TYPE_SELL_STOP ? "Sell Stop" : #ifdef __MQL5__ type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit" : type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit" : type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage("Закрывающий ордер","Order for closing by") : #else type==ORDER_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage("Балансовая операция","Balance operation") : type==ORDER_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage("Кредитная операция","Credit operation") : #endif type==ORDER_TYPE_BUY ? pref+" Buy" : type==ORDER_TYPE_SELL ? pref+" Sell" : TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование позиции | //+------------------------------------------------------------------+ string PositionTypeDescription(const ENUM_POSITION_TYPE type) { return ( type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : type==POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : TextByLanguage("Неизвестный тип позиции","Unknown position type") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование сделки | //+------------------------------------------------------------------+ string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type) { return ( type==DEAL_TYPE_BUY ? TextByLanguage("Сделка на покупку","The deal to buy") : type==DEAL_TYPE_SELL ? TextByLanguage("Сделка на продажу","The deal to sell") : type==DEAL_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage("Балансовая операция","Balance operation") : type==DEAL_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : type==DEAL_TYPE_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : type==DEAL_TYPE_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : type==DEAL_TYPE_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : type==DEAL_TYPE_COMMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional comissions") : type==DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : type==DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : type==DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : type==DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : type==DEAL_TYPE_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Agency commission charged at the end of the month") : type==DEAL_TYPE_BUY_CANCELED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy transaction") : type==DEAL_TYPE_SELL_CANCELED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell transaction") : type==DEAL_DIVIDEND ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : type==DEAL_DIVIDEND_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : type==DEAL_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : TextByLanguage("Неизвестный тип сделки","Unknown deal type") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает тип позиции по типу ордера | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type_order) { if( type_order==ORDER_TYPE_BUY || type_order==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type_order==ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_BUY; else if( type_order==ORDER_TYPE_SELL || type_order==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type_order==ORDER_TYPE_SELL_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_SELL; return WRONG_VALUE; } //+------------------------------------------------------------------+
Забегая наперёд. При тестировании класса коллекции событий обнаружилась весьма неприятная проблема: при создании в терминале списков ордеров и сделок при помощи HistorySelect(), и последующего доступа к новым эдементам списков, обнаружилось, что ордера попадают в список не в порядке свершения события, а по времени их установки. Поясню:
- откроем позицию,
- затем сразу же выставим отложенный ордер,
- затем закроем часть позиции
- дождёмся срабатывания отложенного ордера
По идее, и как ожидалось, порядок следования этих событий в истории должен был быть таким:
открытие позиции, установка ордера, частичное закрытие, срабатывание ордера — всё в порядке проведения операций по времени. Но оказалось иначе, и порядок следования этих событий в общей истории ордеров и сделок такой:
- открыта позиция
- установлен ордер
- сработал ордер
- частичное закрытие
Т.е., история ордеров и история сделок в терминале живут собственной жизнью и никак не коррелируют друг с другом, что тоже логично — два списка — каждый со своей историей.
Класс же коллекции ордеров и сделок у нас сделан таким образом, что при изменении любого из списков — ордеров или сделок, считывается последнее событие на счёте — чтобы не сканировать постоянно историю, что весьма накладно. Но в свете вышеописанного, и при проведении торговых операций мы же не следим за последовательностью действий — поставил ордер, и ждёшь когда он сработает, открыл позицию, и работаешь теперь только с ней. Только в такой ситуации все события будут располагаться в требуемом порядке для их безошибочного отслеживания. Но это не правильно — нужно работать в любой последовательности, а программа должна уметь находить нужное событие и точно на него указывать.
Исходя из вышеперечисленного, пришлось доработать класс-коллекцию исторических ордеров и событий. Теперь при появлении нового события, и если оно не расположено в порядке следования появления его по последнему времени, то класс находит нужный ордер, создаёт его объект и размещает в свой список последним — так, чтобы класс-коллекция событий всегда мог точно определять последнее произошедшее событие.
Для реализации озвученного, добавим в класс-коллекцию исторических ордеров и сделок, в его приватную секцию три новых метода:
//--- Возвращает флаг наличия объекта-ордера по его типу и тикету в списке исторических ордеров и сделок bool IsPresentOrderInList(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE type); //--- Возвращает тип и тикет "потерянного" ордера ulong OrderSearch(const int start,ENUM_ORDER_TYPE &order_type); //--- Создаёт объект-ордер и помещает его в список bool CreateNewOrder(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE order_type);
и за пределами тела класса — их реализацию.
Метод, возвращающий флаг наличия объекта-ордера в списке по его тикету и типу:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает флаг наличия объекта-ордера в списке по типу и тикету | //+------------------------------------------------------------------+ bool CHistoryCollection::IsPresentOrderInList(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE type) { CArrayObj* list=dynamic_cast<CListObj*>(&this.m_list_all_orders); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,type,EQUAL); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL); return(list.Total()>0); } //+------------------------------------------------------------------+
Создаём указатель на список при момощи динамического приведения типов (в
класс CSelect отправляем список CArrayObj, а списки-коллекции имеют тип CListObj — являются наследниками CArrayObj)
Оставляем в списке только ордера с типом, переданным в метод входным параметром.
Оставляем в списке только ордер с тикетом, переданным в метод входным параметром.
Если такой ордер существует (список имеет размер больше нуля, возвращаем true)
Метод, возвращающий тикет и тип ордера, расположенного не последним в списке терминала, но отсутствующий в списке-коллекции:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает тип и тикет "потерянного" ордера | //+------------------------------------------------------------------+ ulong CHistoryCollection::OrderSearch(const int start,ENUM_ORDER_TYPE &order_type) { ulong order_ticket=0; for(int i=start-1;i>=0;i--) { ulong ticket=::HistoryOrderGetTicket(i); if(ticket==0) continue; ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)::HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE); if(this.IsPresentOrderInList(ticket,type)) continue; order_ticket=ticket; order_type=type; } return order_ticket; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся индекс последнего ордера в списке ордеров
терминала. Так как этот индекс указывает на ордер, который уже есть в коллекции, то
цикл поиска нужно начать с предыдущего ордера в списке (start-1).
В цикле от конца списка (ведь искомый ордер чаще будет нахоиться ближе к концу списка) ищем ордер с тикетом и типом, который отсутствует в коллекции при помощи метода IsPresentOrderInList() — если ордер есть в коллекции, то проверяем следующий. Как только попадается ордер, отсутствующий в коллекции, то записываем его тикет и тип и возвращаем их в вызывающую программу — тикет результатом метода, а тип — в переменной по ссылке.
Так как теперь нужно создавать объекты-ордера в нескольких местах класса (при определении нового ордера и при нахождении "потерянного"), то сделаем для этого отдельный метод, создающий объект-ордер и помещающий его в список-коллекцию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт объект-ордер и помещает его в список | //+------------------------------------------------------------------+ bool CHistoryCollection::CreateNewOrder(const ulong order_ticket,const ENUM_ORDER_TYPE order_type) { COrder* order=NULL; if(order_type==ORDER_TYPE_BUY) { order=new CHistoryOrder(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL) { order=new CHistoryOrder(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } #ifdef __MQL5__ else if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { order=new CHistoryPending(order_ticket); if(order==NULL) return false; } else if(order_type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { order=new CHistoryOrder(order_ticket); if(order==NULL) return false; } #endif if(this.m_list_all_orders.InsertSort(order)) return true; else { delete order; return false; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь всё просто и наглядно: в метод передаются тикет и тип ордера, и в зависимости от типа ордера, создаётся новый объект-ордер. Если объект не удалось создать, то сразу возвращается false. При удачном создании объекта, он помещается в коллекцию и возвращается true. Если не удалось поместить его в коллекцию — удаляется вновь созданный объект и возвращается false.
Изменим метод класса-коллекции Refresh(), так как нужно обрабатывать факт "потери" нужного ордера:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обновляет список ордеров и сделок | //+------------------------------------------------------------------+ void CHistoryCollection::Refresh(void) { #ifdef __MQL4__ int total=::OrdersHistoryTotal(),i=m_index_order; for(; i<total; i++) { if(!::OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)::OrderType(); //--- Закрытые позиции и балансные/кредитные операции if(order_type<ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type>ORDER_TYPE_SELL_STOP) { CHistoryOrder *order=new CHistoryOrder(::OrderTicket()); if(order==NULL) continue; if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(order)) { ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); delete order; } } else { //--- Удалённые отложенные ордера CHistoryPending *order=new CHistoryPending(::OrderTicket()); if(order==NULL) continue; if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(order))this.m_list_all_orders.Type() { ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); delete order; } } } //--- int delta_order=i-m_index_order; this.m_index_order=i; this.m_delta_order=delta_order; this.m_is_trade_event=(this.m_delta_order!=0 ? true : false); //--- __MQL5__ #else if(!::HistorySelect(0,END_TIME)) return; //--- Ордера int total_orders=::HistoryOrdersTotal(),i=m_index_order; for(; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=::HistoryOrderGetTicket(i); if(order_ticket==0) continue; ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)::HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ORDER_TYPE); if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL || type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { //--- Если ордера такого типа и с таким тикетом нет в списке, создаём объёкт-ордер и добавляем в список if(!this.IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if(!this.CreateNewOrder(order_ticket,type)) ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); } //--- Такой ордер уже есть в списке - значит нужный ордер размещён не последним в список истории. Найдём пропажу else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost=WRONG_VALUE; ulong ticket_lost=this.OrderSearch(i,type_lost); if(ticket_lost>0 && !this.CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); } } else { //--- Если отложенного ордера такого типа и с таким тикетом нет в списке, создаём объёкт-ордер и добавляем в список if(!this.IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if(!this.CreateNewOrder(order_ticket,type)) ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); } //--- Такой ордер уже есть в списке - значит нужный ордер размещён не последним в список истории. Найдём пропажу else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost=WRONG_VALUE; ulong ticket_lost=this.OrderSearch(i,type_lost); if(ticket_lost>0 && !this.CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить ордер в список","Could not add order to the list")); } } } //--- сохранение индекса последнего добавленного ордера и разницы по сравнению с прошлой проверкой int delta_order=i-this.m_index_order; this.m_index_order=i; this.m_delta_order=delta_order; //--- Сделки int total_deals=::HistoryDealsTotal(),j=m_index_deal; for(; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=::HistoryDealGetTicket(j); if(deal_ticket==0) continue; CHistoryDeal *deal=new CHistoryDeal(deal_ticket); if(deal==NULL) continue; if(!this.m_list_all_orders.InsertSort(deal)) { ::Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось добавить сделку в список","Could not add deal to the list")); delete deal; } } //--- сохранение индекса последней добавленной сделки и разницы по сравнению с прошлой проверкой int delta_deal=j-this.m_index_deal; this.m_index_deal=j; this.m_delta_deal=delta_deal; //--- Установка флага нового события в истории this.m_is_trade_event=(this.m_delta_order+this.m_delta_deal); #endif } //+------------------------------------------------------------------+
В методе изменён блок обработки новых ордеров для MQL5. Все произведённые изменения описаны комментариями и выделены в тексе листинга.
Для поиска одинаковых ордеров, в публичной секции класса COrder добавим определение метода:
//--- Сравнивает объекты COrder между собой по всем свойствам (для поиска равных объектов-событий) bool IsEqual(COrder* compared_order) const;
И за пределами тела класса — его реализацию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнивает объекты COrder между собой по всем свойствам | //+------------------------------------------------------------------+ bool COrder::IsEqual(COrder *compared_order) const { int beg=0, end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false; } return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Метод проходит в цикле по всем свойствам текущего объекта-ордера и сравниваемого
ордера, переданного указателем в метод.
Как только встречается любое из свойств текущего ордера, не равное такому же свойству сравниваемого ордера — возвращается false — ордера не равны.
Классы событий
Подготовительный этап завершён. Приступим к созданию классов объектов-событий.
Поступим ровно так же, как и при создании классов-ордеров. Создадим базовый класс-событие и пять классов-наследников, описываемых их статусами:
- событие открытия позиции,
- событие закрытия позиции,
- событие выставления отложенного ордера,
- событие удаления отложенного ордера,
- событие балансной операции
В ранее созданной нами папке Events в каталоге библиотеки Objects создадим новый класс CEvent, унаследованный от базового класса CObject. Во вновь созданном шаблоне класса пропишем необходимые подключения файла сервисных функций, классов коллекций ордеров, приватные и защищённые члены и методы класса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Event.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Нужно для mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс абстрактного события | //+------------------------------------------------------------------+ class CEvent : public CObject { private: int m_event_code; // Код события //--- Возвращает индекс массива, по которому фактически расположено (1) double-свойство и (2) string-свойство события int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected: ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Торговое событие long m_chart_id; // Идентификатор графика управляющей программы int m_digits_acc; // Количество знаков после запятой для валюты счета long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Целочисленные свойства события double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Вещественные свойства события string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; // Строковые свойства события //--- возвращает факт наличия флага в торговом событии bool IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code; } //--- Защищённый параметрический конструктор CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket); public: //--- Конструктор по умолчанию CEvent(void){;} //--- Устанавливает (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство события void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value; } //--- Возвращает из массива свойств (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство события long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this.m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]; } //--- Возвращает флаг поддержания событием данного свойства virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true; } //--- Устанавливает идентификатор графика управляющей программы void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Расшифровывает код события и устанавливает торговое событие, (2) возвращает торговое событие void SetTypeEvent(void); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Отправляет событие на график (реализация в потомках класса) virtual void SendEvent(void) {;} //--- Сравнивает объекты CEvent между собой по заданному свойству (для сортировки списков по указанному свойству объекта-события) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; //--- Сравнивает объекты CEvent между собой по всем свойствам (для поиска равных объектов-событий) bool IsEqual(CEvent* compared_event) const; //+------------------------------------------------------------------+ //| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта-события | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Возвращает (1) тип события, (2) время события в милисекундах, (3) статус события, (4) причину события, (5) тип сделки, (6) тикет сделки, //--- (7) тип ордера, на основании которого исполнена сделка, (8) тип открывающего ордера позиции, (9) тикет последнего ордера позиции, //--- (10) тикет первого ордера позиции, (11) идентификатор позиции, (12) идентификатор встречной позиции, (13) магик, (14) время открытия позиции ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void) const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status(void) const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason(void) const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } //--- Возвращает (1) цену, на которой произошло событие, (2) цену открытия, (3) цену закрытия, //--- (4) цену StopLoss, (5) цену TakeProfit, (6) профит, (7) Запрашиваемый объём, (8), Исполненный объём, (9) Оставшийся объём double PriceEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } //--- Возвращает символ string Symbol(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Описания свойств объекта-ордера | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Возвращает описание (1) целочисленного, (2) вещественного и (3) строкового свойства ордера string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); //--- Возвращает наименование (1) статуса, (2) типа события string StatusDescription(void) const; string TypeEventDescription(void) const; //--- Возвращает наименование (1) ордера/позиции/сделки, (2) родительского ордера, (3) позиции string TypeOrderDescription(void) const; string TypeOrderBasedDescription(void) const; string TypePositionDescription(void) const; //--- Возвращает наименование причины сделки/ордера/позиции string ReasonDescription(void) const; //--- Выводит в журнал (1) описание свойств ордера (full_prop=true - все свойства, false - только поддерживаемые), //--- (2) краткое сообщение о событии (реализация в потомках класса) void Print(const bool full_prop=false); virtual void PrintShort(void) {;} }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket; this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+
В конструктор передаются статус
события, код торгового события и тикет
ордера или сделки, которые стали причиной появления события.
Здесь практически всё то же самое, что и в защищённом конструкторе ранее рассмотренного нами класса COrder в первой части описания библиотеки.
Отличием является то, что в защищённом конструкторе класса
заполняются только два свойства события — статус события и тикет ордера или сделки, послужившими причиной появления события. Тип события
выявляется и сохраняется в методе класса SetTypeEvent() исходя из переданного в конструктор кода события, а все остальные свойства
события выявляются из состояния ордеров и сделок, причастных к данному событию, и устанавливаются соответствующими методами класса
отдельно. Сделано так потому, что события будут выявляться в классе-коллекции событий, и там будет метод, устанавливающий все свойства
вновь создаваемому событию.
Код события (m_event_code) и его заполнение и
интерпретация нами были рассмотрены в
четвёртой части описания библиотеки. Мы его перенесли из класса CEngine сюда,
так как в базовом классе библиотеки он был лишь временно, и лишь для проверки концепции работы с событиями. Теперь он будет рассчитываться в
классе-коллекции событий и передаваться в конструктор этого класса при создании объекта-события.
Само же торговое событие (m_trade_event) будет составляться методом расшифровки кода события в методе SetTypeEvent(), а этот метод расшифровки кода события мы также рассмотрели в четвёртой статье.
Идентификатор графика управляющей программы ( m_chart_id) нам необходим для отправки в него пользовательских сообщений о событиях.
Количество знаков после запятой для валюты счёта ( m_digits_acc) нам необходимо для корректного вывода сообщений о событиях в журнал.
Методы сравнения свойств объекта-события Compare() и IsEqual() достаточно просты и прозрачны. Метод Compare() нами рассматривался в первой части описания библиотеки, и он совершенно такой же, как и у объекта COrder, метод IsEqual(), в отличии от первого метода, сравнивающего два объекта только по одному из свойств, сравнивает эти два объекта по всем полям. Если все поля двух объектов одинаковы — каждое отдельное свойство текущего объекта равно соответствующему свойству сравниваемого объекта, то оба объекта одинаковы. Метод проверяет в цикле все свойства двух объектов и при первой же встрече неравенства свойств сразу возвращает false — далее проверять бессмысленно — одно из свойств объекта уже не равно такому же свойству сравниваемого объекта.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнивает объекты CEvent между собой по заданному свойству | //+------------------------------------------------------------------+ int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CEvent *event_compared=node; //--- сравнение целочисленных свойств двух событий if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- сравнение вещественных свойств двух событий if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- сравнение строковых свойств двух событий else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнивает объекты CEvent между собой по всем свойствам | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) const { int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Рассмотрим подробнее метод SetTypeEvent()
Здесь прямо в коде в комментариях прописаны все производящиеся необходимые проверки и действия:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Расшифровывает код события и устанавливает торговое событие | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::SetTypeEvent(void) { //--- Отложенный ордер установлен (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Отложенный ордер удалён (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Позиция открыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { //--- Если это отложенный ордер активирован ценой if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "отложенный ордер активирован" или "отложенный ордер активирован частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "Позиция открыта" или "Позиция открыта частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Позиция закрыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { //--- если позиция закрыта по StopLoss if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по StopLoss" или "Позиция закрыта по StopLoss частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- если позиция закрыта по TakeProfit else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по TakeProfit" или "Позиция закрыта по TakeProfit частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- если позиция закрыта встречной else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта встречной" или "Позиция закрыта встречной частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Если позиция закрыта else { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта" или "Позиция закрыта частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Балансная операция на счёте (уточняем событие по типу сделки) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { //--- Инициализируем торговое событие this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; //--- Возьмём тип сделки ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); //--- если сделка - балансная операция if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- проверим профит сделки и установим событие (пополнение или снятие средств) this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } //--- Остальные типы балансной операции совпадают с перечислением ENUM_DEAL_TYPE начиная от DEAL_TYPE_CREDIT else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- установим это событие this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь всё просто: в метод передаётся код события, и далее проверяются флаги кода события. При наличии в коде проверяемого флага устанавливается соответствующее торговое событие. Так как флагов в коде события может быть несколько, то проверяются все возможные флаги для данного события и из их комбинации определяется тип события. Далее тип события записывается в соответствующую переменную класса и вносится в свойство объекта-события (EVENT_PROP_TYPE_EVENT).
Рассмотрим листинги остальных методов класса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание целочисленного свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage("Тип события","Event's type")+": "+this.TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание вещественного свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS); int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage("Цена открытия","Price open")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage("Цена закрытия","Price close")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage("Цена StopLoss","Price StopLoss")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","Price TakeProfit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage("Начальный объём","Initial volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage("Исполненный объём","Executed volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage("Оставшийся объём","Remaining volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание строкового свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage("Символ","Symbol")+": \""+this.GetProperty(property)+"\""; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование статуса события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::StatusDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed") : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position is open") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed") : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation") : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование торгового события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeEventDescription(void) const { ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position is open") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position is open partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position") : TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование ордера/позиции/сделки | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование родительского ордера | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderBasedDescription(void) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование позиции | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionDescription(void) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование причины сделки/ордера/позиции | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::ReasonDescription(void) const { ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated") : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage("Отмена","Canceled") : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired") : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage("Запрос выполнен полностью","Request is fully executed") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Запрос выполнен частично","Request is partially executed") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage("закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage("закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals from the balance") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : EnumToString(reason) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::Print(const bool full_prop=false) { ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события: \"","The beginning of the event parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ============="); int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров: \"","End of the parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n"); } //+------------------------------------------------------------------+
Все эти методы — их логика — повторяют уже рассмотренные нами методы вывода информации об ордерах, поэтому не будем заострять на них внимание, тут всё достаточно просто и наглядно.
Полный листинг класса-события:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Event.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Нужно для mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс абстрактного события | //+------------------------------------------------------------------+ class CEvent : public CObject { private: int m_event_code; // Код события //--- Возвращает индекс массива, по которому фактически расположено (1) double-свойство и (2) string-свойство события int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected: ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Торговое событие long m_chart_id; // Идентификатор графика управляющей программы int m_digits_acc; // Количество знаков после запятой для валюты счета long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Целочисленные свойства события double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Вещественные свойства события string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; // Строковые свойства события //--- возвращает факт наличия флага в торговом событии bool IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code; } //--- Защищённый параметрический конструктор CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket); public: //--- Конструктор по умолчанию CEvent(void){;} //--- Устанавливает (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство события void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value; } //--- Возвращает из массива свойств (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство события long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this.m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]; } //--- Возвращает флаг поддержания событием данного свойства virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true; } //--- Устанавливает идентификатор графика управляющей программы void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Расшифровывает код события и устанавливает торговое событие, (2) возвращает торговое событие void SetTypeEvent(void); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Отправляет событие на график (реализация в потомках класса) virtual void SendEvent(void) {;} //--- Сравнивает объекты CEvent между собой по заданному свойству (для сортировки списков по указанному свойству объекта-события) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; //--- Сравнивает объекты CEvent между собой по всем свойствам (для поиска равных объектов-событий) bool IsEqual(CEvent* compared_event); //+------------------------------------------------------------------+ //| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта-события | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Возвращает (1) тип события, (2) время события в милисекундах, (3) статус события, (4) причину события, (5) тип сделки, (6) тикет сделки, //--- (7) тип ордера, на основании которого исполнена сделка, (8) тип открывающего ордера позиции, (9) тикет последнего ордера позиции, //--- (10) тикет первого ордера позиции, (11) идентификатор позиции, (12) идентификатор встречной позиции, (13) магик, (14) время открытия позиции ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void) const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status(void) const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason(void) const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } //--- Возвращает (1) цену, на которой произошло событие, (2) цену открытия, (3) цену закрытия, //--- (4) цену StopLoss, (5) цену TakeProfit, (6) профит, (7) Запрашиваемый объём, (8), Исполненный объём, (9) Оставшийся объём double PriceEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } //--- Возвращает символ string Symbol(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Описания свойств объекта-ордера | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Возвращает описание (1) целочисленного, (2) вещественного и (3) строкового свойства ордера string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); //--- Возвращает наименование (1) статуса, (2) типа события string StatusDescription(void) const; string TypeEventDescription(void) const; //--- Возвращает наименование (1) ордера/позиции/сделки, (2) родительского ордера, (3) позиции string TypeOrderDescription(void) const; string TypeOrderBasedDescription(void) const; string TypePositionDescription(void) const; //--- Возвращает наименование причины сделки/ордера/позиции string ReasonDescription(void) const; //--- Выводит в журнал (1) описание свойств ордера (full_prop=true - все свойства, false - только поддерживаемые), //--- (2) краткое сообщение о событии (реализация в потомках класса) void Print(const bool full_prop=false); virtual void PrintShort(void) {;} }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket; this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнивает объекты CEvent между собой по заданному свойству | //+------------------------------------------------------------------+ int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CEvent *event_compared=node; //--- сравнение целочисленных свойств двух событий if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- сравнение вещественных свойств двух событий if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- сравнение строковых свойств двух событий else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнивает объекты CEvent между собой по всем свойствам | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Расшифровывает код события и устанавливает торговое событие | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::SetTypeEvent(void) { //--- Отложенный ордер установлен (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Отложенный ордер удалён (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Позиция открыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { //--- Если это отложенный ордер активирован ценой if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "отложенный ордер активирован" или "отложенный ордер активирован частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "Позиция открыта" или "Позиция открыта частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Позиция закрыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { //--- если позиция закрыта по StopLoss if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по StopLoss" или "Позиция закрыта по StopLoss частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- если позиция закрыта по TakeProfit else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по TakeProfit" или "Позиция закрыта по TakeProfit частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- если позиция закрыта встречной else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта встречной" или "Позиция закрыта встречной частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Если позиция закрыта else { //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта" или "Позиция закрыта частично" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Балансная операция на счёте (уточняем событие по типу сделки) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { //--- Инициализируем торговое событие this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; //--- Возьмём тип сделки ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); //--- если сделка - балансная операция if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- проверим профит сделки и установим событие (пополнение или снятие средств) this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } //--- Остальные типы балансной операции совпадают с перечислением ENUM_DEAL_TYPE начиная от DEAL_TYPE_CREDIT else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- установим это событие this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание целочисленного свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage("Тип события","Event's type")+": "+this.TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание вещественного свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS); int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage("Цена открытия","Price open")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage("Цена закрытия","Price close")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage("Цена StopLoss","Price StopLoss")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","Price TakeProfit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage("Начальный объём","Initial volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage("Исполненный объём","Executed volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage("Оставшийся объём","Remaining volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание строкового свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage("Символ","Symbol")+": \""+this.GetProperty(property)+"\""; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование статуса события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::StatusDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed") : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position is open") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed") : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation") : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование торгового события | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeEventDescription(void) const { ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position is open") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position is open partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position") : TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование ордера/позиции/сделки | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование родительского ордера | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderBasedDescription(void) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование позиции | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionDescription(void) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование причины сделки/ордера/позиции | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::ReasonDescription(void) const { ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated") : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage("Отмена","Canceled") : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired") : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage("Запрос выполнен полностью","Request is fully executed") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Запрос выполнен частично","Request is partially executed") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage("закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage("закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals from the balance") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : EnumToString(reason) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал свойства события | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::Print(const bool full_prop=false) { ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события: \"","The beginning of the event parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ============="); int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров: \"","End of the parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n"); } //+------------------------------------------------------------------+
Класс абстрактного базового события готов. Теперь нам нужно создать пять классов-потомков, которые будут являться событием, указывающим на его тип: установка отложенного ордера, удаление отложенного ордера, открытие позиции, закрытие позиции и баланстная операция.
Создадим класс-наследник, имеющий статус события "Установка отложенного ордера".
В папке библиотеки Events создадим новый файл класса CEventOrderPlased с именем EventOrderPlased.mqh с базовым классом CEvent и пропишем в него необходимые подключения и методы:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventOrderPlased.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Событие установки отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventOrderPlased : public CEvent { public: //--- Конструктор CEventOrderPlased(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {} //--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+
В конструктор класса передаём код события, тикет ордера или сделки, послужившей причиной события, и в списке инициализации отправляем в родительский класс статус события "Установка отложенного ордера" (EVENT_STATUS_MARKET_PENDING), код события и тикет ордера или сделки:
CEventOrderPlased(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {}
Методы, возвращающие флаги поддержания объектом тех или иных свойств SupportProperty(), мы уже рассматривали в первой части описания библиотеки — тут всё точно так же:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if(property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+
В родительском объекте-событии CEvent есть метод Print(), который выводит полную информацию о всех поддерживаемых свойствах данного
объекта-события, и есть виртуальный метод PrintShort(), позволяющий в две строки вывести достаточную информацию о событии в журнал
терминала.
Реализация метода PrintShort() в каждом классе-наследнике базового объекта-события будет индивидуальна — ведь и события различаются по своему происхождению:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое сообщение о событии | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventOrderPlased::PrintShort(void) { string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol())); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string type=this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)); string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+sl+tp+magic; ::Print(txt); } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь:
- Создаём заголовок сообщения, состоящий из описания типа события и времени события
- Если у ордера задан StopLoss, то создаём строку с его описанием, иначе — строка пустая
- Если у ордера задан TakeProfit, то создаём строку с его описанием, иначе — строка пустая
- Создаём строку с указанием объёма ордера
- Если у ордера задан магический номер, то создаём строку с его описанием, иначе — строка пустая
- Создаём строку с указанием типа ордера и его тикета
- Создаём строку с указанием цены установки ордера и символа, на котором установлен ордер
- Создаём полную строку из всех вышеперечисленных описаний
- Выводим созданную строку в журнал
Метод, отправляющий пользовательское событие на график достаточно прост:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Отправляет событие на график | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventOrderPlased::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TicketOrderEvent(),this.PriceOpen(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала выводится короткое сообщение о событии в журнал,
затем отправляется пользовательское событие
EventChartCustom() на график, указанный в
идентификаторе графика
m_chart_id в базовом классе-событии CEvent.
В идентификатор события отправляем событие m_trade_event,
в параметр типа long — тикет ордера,
в параметр типа double — цену установки ордера,
в параметр типа string — символ ордера.
Хочу отметить, что в последующем будет создан класс для вывода сообщений, где можно будет задавать уровни сообщений, позволяющие выводить только необходимую информацию в журнал. Сейчас — на этапе построения библиотеки — все сообщения выводятся по умолчанию.
Рассмотрим полные листинги остальных классов-событий.
Класс-событие "Удаление отложенного ордера":
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventOrderRemoved.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Событие установки отложенного ордера | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventOrderRemoved : public CEvent { public: //--- Конструктор CEventOrderRemoved(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,event_code,ticket) {} //--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if(property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return(property==EVENT_PROP_PROFIT ? false : true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое сообщение о событии | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventOrderRemoved::PrintShort(void) { string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol())); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string type=this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)); string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+sl+tp+magic; ::Print(txt); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Отправляет событие на график | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventOrderRemoved::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TicketOrderEvent(),this.PriceOpen(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+
Класс-событие "Открытие позиции":
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventPositionOpen.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Событие открытия позиции | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventPositionOpen : public CEvent { public: //--- Конструктор CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} //--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return(property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое сообщение о событии | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionOpen::PrintShort(void) { string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string order=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? " #"+(string)this.TicketOrderPosition() : ""); string activated=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? TextByLanguage(" активацией ордера "," by ")+this.TypeOrderBasedDescription() : ""); string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)) : ""); string vol=::DoubleToString(this.VolumeInitial(),DigitsLots(this.Symbol())); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string type=this.TypePositionDescription()+" #"+(string)this.PositionID(); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceOpen(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)); string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+activated+order+price+sl+tp+magic; ::Print(txt); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Отправляет событие на график | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionOpen::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceOpen(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+
Класс-событие "Закрытие позиции":
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventPositionClose.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Событие открытия позиции | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventPositionClose : public CEvent { public: //--- Конструктор CEventPositionClose(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} //--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое сообщение о событии | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionClose::PrintShort(void) { string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string opposite=(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? " by "+this.TypeOrderDescription()+" #"+(string)this.PositionByID() : ""); string vol=::DoubleToString(this.VolumeExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string type=this.TypePositionDescription()+" #"+(string)this.PositionID()+opposite; string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceClose(),(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS)); string profit=TextByLanguage(", профит: ",", profit: ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); string txt=head+this.Symbol()+" "+vol+" "+type+price+magic+profit; ::Print(txt); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Отправляет событие на график | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionClose::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceClose(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+
Класс-событие "Балансная операция":
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventBalanceOperation.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Событие открытия позиции | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventBalanceOperation : public CEvent { public: //--- Конструктор CEventBalanceOperation(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_BALANCE,event_code,ticket) {} //--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); //--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if(property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return(property==EVENT_PROP_PROFIT ? true : false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное | //| строковое свойство, возвращает ложь в противном случае | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое сообщение о событии | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventBalanceOperation::PrintShort(void) { string head="- "+this.StatusDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; ::Print(head+this.TypeEventDescription()+": "+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Отправляет событие на график | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventBalanceOperation::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TypeEvent(),this.Profit(),::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)); } //+------------------------------------------------------------------+
Как можно увидеть из листингов, классы различаются лишь по набору поддерживаемых свойств, по статусу, отправляемому в конструктор родительского класса, и по методам PrintShort(), так как у каждого события есть свои особенности, которые необходимо отразить в журнале. Всё это достаточно понятно из листингов методов, и их можно разобрать самостоятельно, поэтому не будем заострять на них внимание, а перейдём к созданию класса-коллекции событий.
Коллекция торговых событий
В четвёртой части описания библиотеки нами было протестировано
определение событий на счёте и вывод их в журнал и в советник. Но мы могли отслеживать только последнее произошедшее событие, да и
организовано всё было в базовом классе библиотеки CEngine.
Правильным же решением будет всё вынести в отдельный класс и обрабатывать в нём все происходящие события.
Для этих целей мы создали объекты-события. Теперь необходимо сделать класс, обрабатывающий любое количество одновременно произошедших
событий. Ведь может быть ситуация, когда в одном цикле, например, удаляются или устанавливаются отложенные ордера, либо закрываются
сразу несколько позиций.
Тот принцип, который был уже нами протестирован, в таких ситуациях выдавал бы нам лишь самое последнее событие из нескольких, выполненных за раз, событий. Это я считаю не верным. Поэтому сделаем класс, который будет сохранять в список-коллекцию событий все события, которые произошли за один раз. И к тому же, в будущем возможно будет при помощи методов данных классов пройтись по истории счёта и воссоздать всё, что происходило на нём с момента его открытия.
В папке DoEasy\Collections создадим новый файл класса CEventsCollection под именем EventsCollection.mqh. Базовым классом нужно сделать класс CListObj.
Сразу же заполним вновь созданный шаблон класса всеми необходимыми нам подключениями, членами и методами:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventsCollection.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Коллекция событий счёта | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventsCollection : public CListObj { private: CListObj m_list_events; // Список событий bool m_is_hedge; // Флаг хедж-счёта long m_chart_id; // Идентификатор графика управляющей программы ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Торговое событие на счёте CEvent m_event_instance; // Объект-событие для поиска по свойству //--- Создаёт торговое событие в зависимости от статуса ордера void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); //--- Выбирает из списка и возвращает список рыночных отложенных ордеров CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); //--- Выбирает из списка и возвращает список исторических (1) удалённых отложенных ордеров, (2) сделок, (3) всех закрывающих ордеров CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); //--- Выбирает из списка и возвращает список (1) всех ордеров позиции по её идентификатору, (2) всех сделок позиции по её идентификатору //--- (3) всех сделок на вход в рынок по идентификатору позиции, (4) всех сделок на выход из рынка по идентификатору позиции CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Возвращает суммарный объём всех сделок (1) IN, (2) OUT позиции по её идентификатору double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Возвращает (1) первый, (2) последний и (3) закрывающий ордер из списка всех ордеров позиции, (4) ордер по тикету COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket); //--- Возвращает флаг наличия объекта-события в списке событий bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public: //--- Выбирает события из коллекции со временем в диапазоне от begin_time до end_time CArrayObj *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0); //--- Возвращает полный список-коллекцию событий "как есть" CArrayObj *GetList(void) { return &this.m_list_events; } //--- Возвращает список по выбранному (1) целочисленному, (2) вещественному и (3) строковому свойству, удовлетворяющему сравниваемому критерию CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } //--- Обновляет список событий void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); //--- Устанавливает идентификатор графика управляющей программы void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Возвращает последнее торговое событие на счёте ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Сбрасывает последнее торговое событие void ResetLastTradeEvent(void) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } //--- Конструктор CEventsCollection(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEventsCollection::CEventsCollection(void) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this.m_list_events.Clear(); this.m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this.m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+
В конструкторе класса в его списке инициализации сбрасываем торговое событие,
в теле конструктора очищаем список-коллекцию,
устанавливаем его сортировку по времени события,
задаём идентификатор списка-коллекции события,
устанавливаем флаг счёта с типом хедж и
задаём идентификатор графика управляющей программы как текущий график.
Рассмотрим методы, необходимые для работы класса.
В приватной секции класса объявлены члены класса:
CListObj m_list_events; // Список событий bool m_is_hedge; // Флаг хедж-счёта long m_chart_id; // Идентификатор графика управляющей программы ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Торговое событие на счёте CEvent m_event_instance; // Объект-событие для поиска по свойству
Список событий m_list_events—
список на основе CListObj. В него будем добавлять и хранить события, происходящие на счёте с момента запуска программы. Из него же будем
получать необходимое количество множества событий, произошедших одним разом.
Флаг счёта с типом хедж m_is_hedgeнам потребуется для хранения и получения типа счёта. От значения флага (от типа счёта) будет зависеть какой блок будет обрабатывать происходящие события на счёте
Идентификатор графика управляющей программы m_chart_id— идентификатор графика, на который будут отсылаться пользовательские события о происходящем на счёте. Этот идентификатор будет отправляться в объекты-события, и уже из них будут отсылаться события на график. Идентификатор можно устанавливать из управляющей программы методом, созданным для этой цели.
Торговое событие на счёте m_trade_event— в данной переменной будем хранить последнее событие, произошедшее на счёте.
Объект-событие для поиска по свойству m_event_instance— специальный объект-образец для внутреннего использования в методе, возвращающем список событий с заданными датами начала и конца диапазона поиска. Точно такой же метод рассматривался нами в третьей части описания библиотеки при обсуждении организации поиска в списках по различным критериям.
Здесь же, в приватной секции, расположены необходимые для работы класса методы:
//--- Создаёт торговое событие в зависимости от статуса ордера void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history); //--- Выбирает из списка и возвращает список рыночных отложенных ордеров CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); //--- Выбирает из списка и возвращает список исторических (1) ордеров, (2) удалённых отложенных ордеров, //--- (3) сделок, (4) всех ордеров позиции по её идентификатору, (5) всех сделок позиции по её идентификатору //--- (6) всех сделок на вход в рынок по идентификатору позиции, (7) всех сделок на выход из рынка по идентификатору позиции //--- (7) всех закрывающих ордеров CArrayObj* GetListHistoryOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllCloseByOrders(CArrayObj* list); //--- Возвращает суммарный объём всех сделок (1) IN, (2) OUT позиции по её идентификатору double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Возвращает (1) первый, (2) последний и (3) закрывающий ордер из списка всех ордеров позиции, (4) ордер по тикету COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket); //--- Возвращает флаг наличия объекта-события в списке событий bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);
Метод CreateNewEvent(), создающий торговое событие в зависимости от статуса ордера, используется в основном методе класса Refresh(),
и его мы рассмотрим позже, при обсуждении метода Refresh()
Методы получения списков различных типов ордеров достаточно просты — принцип работы выбора по заданному свойству обсуждался в третьей части описания библиотеки, и здесь можно лишь вкратце упомянуть, что некоторые методы состоят из нескольких итераций выбора по нужным свойствам.
Метод получения списка рыночных отложенных ордеров:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выбирает из списка только рыночные отложенные ордера | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListMarketPendings(CArrayObj* list) { if(list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции","Error. The list is not a list of the market collection")); return NULL; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list_orders; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала проверяется тип переданного в метод списка, и если он не является списком рыночной коллекции, то выводится сообщение об ошибке и
возвращается пустой список.
Затем из переданного в метод списка выбираются ордера по статусу "Рыночный отложенный ордер" и возвращается полученный список.
Методы получения списков удалённых отложенных ордеров, сделок
и закрывающих ордеров, выставляемых при закрытии позиции
встречной:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выбирает из списка только удалённые отложенные ордера | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPendings(CArrayObj* list) { if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection")); return NULL; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list_orders; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выбирает из списка только сделки | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListDeals(CArrayObj* list) { if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection")); return NULL; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list_deals; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех закрывающих ордеров CloseBy из списка | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders(CArrayObj *list) { if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection")); return NULL; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,ORDER_TYPE_CLOSE_BY,EQUAL); return list_orders; } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь точно так же, как и при возврате списка действующих отложенных ордеров:
Проверяется тип списка, и если список не является списком исторической коллекции, то выводится сообщение и возвращается NULL.
Далее из переданного в метод списка выбираются ордера по статусу "Удалённый отложенный ордер", "Сделка", или выбираются ордера по типу ORDER_TYPE_CLOSE_BY в зависимости от метода, и возвращается полученный список.
Метод получения списка всех ордеров, принадлежащих позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех ордеров позиции по её идентификатору | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL); return list_orders; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала из переданного в метод списка выбираем в отдельный список все объекты,
в которых есть указание на идентификатор позиции, переданный в метод его параметром,
Затем из полученного списка удаляются все сделки, и окончательный список возвращается в вызывающую программу. Результатом возврата метода может быть NULL, поэтому в вызывающей программе необходимо проверять что нам вернул данный метод.
Метод получения списка всех сделок, принадлежащих позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех сделок позиции по её идентификатору | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection")); return NULL; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list_deals; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала проверяется тип списка, и если он не является списком исторической коллекции, то выводится об этом сообщение и возвращается NULL.
Затем из переданного в метод списка выбираем в отдельный список все объекты, в которых есть указание на идентификатор позиции, переданный в метод его параметром,
Затем в полученном списке оставляются только сделки, и окончательный список возвращается в вызывающую программу. Результатом возврата метода может быть NULL, поэтому в вызывающей программе необходимо проверять что нам вернул данный метод.
Метод получения списка всех сделок на вход в рынок, принадлежащих позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех сделок на вход в рынок (IN) | //| по идентификатору позиции | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_IN,EQUAL); return list_deals; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала из переданного в метод списка выбираем в отдельный список все сделки, в
которых есть указание на идентификатор позиции, переданный в метод его параметром,
Затем в полученном списке оставляются только сделки с типом DEAL_ENTRY_IN, и окончательный список возвращается в вызывающую программу. Результатом возврата метода может быть NULL, поэтому в вызывающей программе необходимо проверять что нам вернул данный метод.
Метод получения списка всех сделок на выход из рынка, принадлежащих позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех сделок на выход из рынка (OUT) | //| по идентификатору позиции | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_OUT,EQUAL); return list_deals; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала из переданного в метод списка выбираем в отдельный список все сделки, в
которых есть указание на идентификатор позиции, переданный в метод его параметром,
Затем в полученном списке оставляются только сделки с типом DEAL_ENTRY_OUT, и окончательный список возвращается в вызывающую программу. Результатом возврата метода может быть NULL, поэтому в вызывающей программе необходимо проверять что имено нам вернул данный метод.
Метод, возвращающий суммарный объём всех сделок позиции на вход в рынок по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает суммарный объём всех сделок IN позиции | //| по её идентификатору | //+------------------------------------------------------------------+ double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { double vol=0.0; CArrayObj* list_in=this.GetListAllDealsInByPosID(list,position_id); if(list_in==NULL) return 0; for(int i=0;i<list_in.Total();i++) { COrder* deal=list_in.At(i); if(deal==NULL) continue; vol+=deal.Volume(); } return vol; } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала получаем список всех сделок позиции на вход в рынок, затем в цикле складываем объёмы всех сделок. Результирующий объём возвращаем в вызывающую программу. Если список, переданный в метод пустой, либо передан список не исторической коллекции, метод возвращает ноль.
Метод, возвращающий суммарный объём всех сделок позиции на выход из рынка по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает суммарный объём всех сделок OUT позиции по её | //| идентификатору (учитывается участие во встречных закрытиях) | //+------------------------------------------------------------------+ double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { double vol=0.0; CArrayObj* list_out=this.GetListAllDealsOutByPosID(list,position_id); if(list_out!=NULL) { for(int i=0;i<list_out.Total();i++) { COrder* deal=list_out.At(i); if(deal==NULL) continue; vol+=deal.Volume(); } } CArrayObj* list_by=this.GetListCloseByOrders(list); if(list_by!=NULL) { for(int i=0;i<list_by.Total();i++) { COrder* order=list_by.At(i); if(order==NULL) continue; if(order.PositionID()==position_id || order.PositionByID()==position_id) { vol+=order.Volume(); } } } return vol; } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь учитывается тот факт, что если часть позиции, идентификатор которой передан в метод, участвовала в закрытии другой позиции (закрытие встречной), либо часть этой позиции закрывалась встречной позицией, то в сделках этой позиции такой факт отражён не будет — он будет отражён в последнем закрывающем ордере позиции, в поле его свойства ORDER_PROP_POSITION_BY_ID. Поэтому данный метод имеет два поиска закрытых объёмов — по сделкам и по закрывающим ордерам.
Сначала получаем список всех сделок позиции на выход из рынка,
затем
в цикле складываем объёмы всех сделок.
Затем получаем список всех закрывающих ордеров, имеющихся в историческом списке, и в цикле проверяем принадлежность выделенного ордера к позиции, идентификатор которой передан в метод, и если выделенный ордер участвовал в закрытии позиции, то его объём добавляется к общему объёму.
Результирующий объём возвращаем в вызывающую программу. Если список, переданный в метод пустой, либо передан список не исторической коллекции, метод возвращает ноль.
Метод, возвращающий первый (открывающий) ордер позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает первый ордер из списка всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEventsCollection::GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=this.GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала получаем список всех ордеров позиции. Полученный список сортируем по времени открытия и берём из списка первый его элемент — он и будет первым ордером позиции. Полученный ордер возвращаем в вызывающую программу. Если списки пустые, то метод возвращает NULL.
Метод, возвращающий последний ордер позиции по её идентификатору:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний ордер из списка всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEventsCollection::GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=this.GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала получаем список всех ордеров позиции. Полученный список сортируем по времени открытия и берём из списка последний его элемент — он и будет последним ордером позиции. Полученный ордер возвращаем в вызывающую программу. Если списки пустые, то метод возвращает NULL.
Метод, возвращающий последний закрывающий ордер позиции по её идентификатору (ордер с типом ORDER_TYPE_CLOSE_BY):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний закрывающий ордер | //| из списка всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list,const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=this.GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE,ORDER_TYPE_CLOSE_BY,EQUAL); if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Так как при закрытии встречной позицией возможны частичные закрытия, а также объёмы двух встречных позиций могут быть не равны, то вполне
вероятна ситуация, при которой закрывающий ордер может быть не один в составе ордеров позиции. Поэтому в методе организован поиск всех
таких ордеров и возврат последнего из них — именно последний ордер приводит к появлению события.
Сначала получаем список всех ордеров позиции. Затем из полученного списка получаем список, содержащий только закрывающие ордера (с типом ORDER_TYPE_CLOSE_BY). Полученный таким образом список сортируем по времени открытия и берём из списка последний его элемент — он и будет последним закрывающим ордером позиции. Полученный ордер возвращаем в вызывающую программу. Если списки пустые, то метод возвращает NULL.
При закрытии встречной позицией происходят ситуации, что библиотека видит два идентичных события: ведь закрываются же две позиции, и лишь
одна из них имеет в своём составе закрывающий ордер, плюс имеем две сделки. Поэтому, чтобы не попасть на ситуацию дублирования одного и того
же события в коллекции, нужно сначала проверить наличие точно такого же события в списке-коллекции событий, и если его там ещё нет, то
добавлять событие в список.
Метод, возвращающий ордер по тикету:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает ордер по тикету | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEventsCollection::GetOrderByTicket(CArrayObj *list,const ulong order_ticket) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL); if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL; COrder* order=list_orders.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала создаём список только ордеров, затем фильтруем
список по тикету, переданному параметром метода. В итоге возвращаем
либо
NULL (при отсутствии ордера с таким тикетом), либо номер тикета.
Для проверки наличия события в списке используется метод, возвразающий факт наличия события в списке:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает флаг наличия объекта-события в списке событий | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventsCollection::IsPresentEventInList(CEvent *compared_event) { int total=this.m_list_events.Total(); if(total==0) return false; for(int i=total-1;i>=0;i--) { CEvent* event=this.m_list_events.At(i); if(event==NULL) continue; if(event.IsEqual(compared_event)) return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся указатель на сравниваемый объёкт-событие. Если список коллекции пуст, то сразу возвращается false — нет такого события в списке. Далее в цикле по списку коллекции событий берётся очередное событие из списка и сравнивается с переданным в метод событием при помощи метода IsEqual() абстрактного события CEvent. Если метод возвращает true, значит есть такой объект-событие в списке-коллекции событий — возвращаем true. После завершения цикла, и в случае, если мы дошли до последней строки метода — значит нет события в списке, и возвращается false.
В публичной секции класса объявим методы:
public: //--- Выбирает события из коллекции со временем в диапазоне от begin_time до end_time CArrayObj *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0); //--- Возвращает полный список-коллекцию событий "как есть" CArrayObj *GetList(void) { return &this.m_list_events; } //--- Возвращает список по выбранному (1) целочисленному, (2) вещественному и (3) строковому свойству, удовлетворяющему сравниваемому критерию CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } //--- Обновляет список событий void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); //--- Устанавливает идентификатор графика управляющей программы void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Возвращает последнее торговое событие на счёте ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Сбрасывает последнее торговое событие void ResetLastTradeEvent(void) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } //--- Конструктор CEventsCollection(void);
Методы получения полного списка, списков по диапазону дат, по выбранным целочисленным, вещественным и строковым свойствам рассматривались нами в третьей части описания библиотеки, и здесь мы ограничимся листингом этих методов для самостоятельного разбора.
Метод получения списка событий в заданном диапазоне дат:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выбирает события из коллекции со временем | //| в диапазоне от begin_time, до end_time | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj *CEventsCollection::GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0) { CArrayObj *list=new CArrayObj(); if(list==NULL) { ::Print(DFUN+TextByLanguage("Ошибка создания временного списка","Error creating temporary list")); return NULL; } datetime begin=begin_time,end=(end_time==0 ? END_TIME : end_time); if(begin_time>end_time) begin=0; list.FreeMode(false); ListStorage.Add(list); //--- this.m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,begin); int index_begin=this.m_list_events.SearchGreatOrEqual(&m_event_instance); if(index_begin==WRONG_VALUE) return list; this.m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,end); int index_end=this.m_list_events.SearchLessOrEqual(&m_event_instance); if(index_end==WRONG_VALUE) return list; for(int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add(this.m_list_events.At(i)); return list; } //+------------------------------------------------------------------+
Основным методом, который будет вызываться из базового объекта библиотеки при наступлении любого из событий, будет метод Refresh().
В данный момент реализована работа этого метода на хеджевых счетах для MQL5.
В метод передаются указатели на списки коллекций рыночных и исторических ордеров, сделок и позиций, и данные о количестве вновь
появившихся или удалённых ордеров, открытых или закрытых позициях и новых сделках.
В зависимости от того, в каком списке произошли изменения, в цикле по количеству новых ордеров/позиций/сделок берётся необходимое количество ордеров или сделок и для каждого из них вызывается метод создания события CreateNewEvent() и занесения события в список-коллекцию.
Таким образом для любого из произошедших событий будет вызван метод создания нового события, и оно будет помещено в список-коллекцию, а вызывающая программа будет оповещена обо всех событиях при помощи отправки пользовательского сообщения на график вызывающей программы.
К тому же в классе заполняется значением последнего произошедшего события переменная-член класса m_trade_event,
и есть публичный метод
GetLastTradeEvent(), возвращающий значение последнего торгового события, и метод, сбрасывающий последнее торговое событие (по
аналогии с GetLastError() и ResetLastError()).
В дополнение, есть методы, возвращающие список-коллекцию событий как полностью, так и по диапазону времени и по заданным критериям. А вызывающая программа всегда будет знать, что на счёте произошло событие — одно, или сразу несколько одной пачкой, и при этом можно запросить список всех этих событий в требуемом количестве и обработать в соответствии с заложенной в программу логикой.
Рассмотрим листинги методов Refresh() и CreateNewEvent().
Метод обновления списка коллекции событий:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обновляет список событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { //--- Если списки пустые - выход if(list_history==NULL || list_market==NULL) return; //--- Если счёт хеджевый if(this.m_is_hedge) { //--- Если событие в рыночном окружении if(is_market_event) { //--- если увеличилось количество установленных отложенных ордеров if(new_market_pendings>0) { //--- Получаем список только установленных отложенных ордеров CArrayObj* list=this.GetListMarketPendings(list_market); if(list!=NULL) { //--- Сортируем новый список по времени установки ордера list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); //--- Берём в цикле с конца списка количество ордеров, равное количеству новых установленных ордеров (последние N событий) int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--) { //--- Получаем ордер из списка, и если это отложенный ордер - устанавливаем торговое событие COrder* order=list.At(i); if(order!=NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } //--- Если событие в истории счёта if(is_history_event) { //--- Если увеличилось количество исторических ордеров if(new_history_orders>0) { //--- Получаем список только удалённых отложенных ордеров CArrayObj* list=this.GetListHistoryPendings(list_history); if(list!=NULL) { //--- Сортируем новый список по времени удаления ордера list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); //--- Берём в цикле с конца списка количество ордеров, равное количеству новых удалённых отложенных ордеров (последние N событий) int total=list.Total(), n=new_history_orders; for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--) { //--- Получаем ордер из списка, и если это удалённый отложенный ордер - устанавливаем торговое событие COrder* order=list.At(i); if(order!=NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } //--- Если увеличилось количество сделок if(new_deals>0) { //--- Получаем список только сделок CArrayObj* list=this.GetListDeals(list_history); if(list!=NULL) { //--- Сортируем новый список по времени совершения сделки list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); //--- Берём в цикле с конца списка количество сделок, равное количеству новых сделок (последние N событий) int total=list.Total(), n=new_deals; for(int i=total-1; i>=0 && n>0; i--,n--) { //--- Получаем сделку из списка и устанавливаем торговое событие COrder* order=list.At(i); if(order!=NULL) this.CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } } //--- Если счёт неттинговый else { } } //+------------------------------------------------------------------+
Чтобы не останавливаться на описании простого метода, прямо в его листинге описаны все необходимые условия и действия при выполнении этих
условий — тут, мне кажется, всё достаточно прозрачно. Одно замечание — пока реализована обработка событий на хеджевом счёте.
Рассмотрим метод создания нового события:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт торговое событие в зависимости от статуса ордера | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { int trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); //--- Установлен отложенный ордер if(status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event=new CEventOrderPlased(trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Время события event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Тип ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Тикет ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Время ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Цена установки ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Цена закрытия ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // Цена StopLoss ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // Цена TakeProfit ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); // Запрашиваемый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Исполненный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Оставшийся (неисполненный) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы, расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } //--- Удалён отложенный ордер if(status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event=new CEventOrderRemoved(trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); // Время события event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Цена установки ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Цена закрытия ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // Цена StopLoss ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // Цена TakeProfit ордера event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); // Запрашиваемый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Исполненный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Оставшийся (неисполненный) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } //--- Открыта позиция (__MQL4__) if(status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event=new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); // Время события event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Цена открытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Цена закрытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // Цена StopLoss позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // Цена TakeProfit позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); // Запрашиваемый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); // Исполненный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Оставшийся (неисполненный) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } //--- Новая сделка (__MQL5__) if(status==ORDER_STATUS_DEAL) { //--- Новая балансная оберация if((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event=new CEventBalanceOperation(trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()>0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Время события event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Цена открытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Цена закрытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // Цена StopLoss сделки event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // Цена TakeProfit сделки event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); // Запрашиваемый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); // Исполненный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Оставшийся (неисполненный) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события this.m_list_events.InsertSort(event); event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } //--- Если это не балансная операция else { //--- Вход в рынок if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; //--- Ищем все сделки позиции в направлении её открытия и считаем их общий объём double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); //--- Возьмём первый и последний ордера позиции из списка всех ордеров позиции ulong order_ticket=order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order_first=this.GetOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); //--- Если последнего ордера нет, то первый и последний ордер позиции - один и тот же if(order_last==NULL) order_last=order_first; if(order_first!=NULL) { //--- Если не весь объём ордера открыт - значит частичное исполнение if(this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } //--- Если открывающий ордер - отложенный, значит - активирован отложенный ордер if(order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; //--- Если ордер исполнен частично, ставим в причину события частичное исполнение ордера reason= (this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event=new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Время события (Время открытия позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие (Цена открытия позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Цена открытия ордера (Цена установки открывающего ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); // Цена закрытия ордера (Цена закрытия последнего ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // Цена StopLoss (Цена StopLoss ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // Цена TakeProfit (Цена TakeProfit ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order_first.Volume()); // Запрашиваемый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,volume_in); // Исполненный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order_first.Volume()-volume_in); // Оставшийся (неисполненный) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } } //--- Выход из рынка else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; //--- Возьмём первый и последний ордера позиции из списка всех ордеров позиции COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if(order_first!=NULL && order_last!=NULL) { //--- Ищем все сделки позиции в направлении её открытия и закрытия, и считаем их общий объём double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID()); //--- Рассчитываем текущий объём закрытой позиции int dgl=(int)DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); //--- Если не весь объём позиции закрыт - значит частичное исполнение if(volume_current>0) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } //--- Если закрывающий ордер исполнен частично, ставим в причину события частичное исполнение закрывающего ордера if(order_last.VolumeCurrent()>0) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } //--- Если у закрывающего ордера позиции выставлен флаг закрытия по StopLoss - значит закрытие по StopLoss //--- Если StopLoss-ордер исполнен частично, ставим в причину события частичное исполнение ордера StopLoss if(order_last.IsCloseByStopLoss()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } //--- Если у закрывающего ордера позиции выставлен флаг закрытия по TakeProfit - значит закрытие по TakeProfit //--- Если TakeProfit-ордер исполнен частично, ставим в причину события частичное исполнение ордера TakeProfit else if(order_last.IsCloseByTakeProfit()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } //--- CEvent* event=new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Время события (Время закрытия позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие (Цена закрытия позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Цена открытия ордера (Цена установки открывающего ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); // Цена закрытия ордера (Цена закрытия последнего ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // Цена StopLoss (Цена StopLoss ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // Цена TakeProfit (Цена TakeProfit ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,volume_in); // Первоначальный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); // Закрытый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_in-volume_out); // Оставшийся (текущий) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } } //--- Встречная позиция else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; //--- Возьмём первый и закрывающий ордера позиции из списка всех ордеров позиции COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_close=this.GetCloseByOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if(order_first!=NULL && order_close!=NULL) { //--- Добавляем флаг закрытия встречной trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; //--- Ищем все сделки закрытой позиции в направлении её открытия и закрытия, и считаем их общий объём double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID());//+order_close.Volume(); //--- Рассчитываем текущий объём закрытой позиции int dgl=(int)DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); //--- Ищем все сделки встречной позиции в направлении её открытия и закрытия, и считаем их общий объём double volume_opp_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID());//+order_close.Volume(); //--- Рассчитываем текущий объём встречной позиции double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); //--- Если не весь объём закрытой позиции закрыт - значит частичное закрытие if(volume_current>0 || order_close.VolumeCurrent()>0) { //--- Добавляем флаг частичного закрытия trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; //--- Если встречная позиция закрыта частично - значит частичное закрытие частью объёма встречной позиции reason=(volume_opp_current>0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } //--- Если закрыт весь объём позиции и есть частичное исполнение встречной - значит закрытие частью объёма встречной позиции else { if(volume_opp_current>0) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event=new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Время события event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Тип сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Тикет сделки события event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Время ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Тип ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Тикет ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Идентификатор позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); // Идентификатор встречной позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Магический номер ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Цена, на которой произошло событие event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Цена открытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Цена закрытия ордера/сделки/позиции event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // Цена StopLoss (Цена StopLoss ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // Цена TakeProfit (Цена TakeProfit ордера позиции) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl));// Первоначальный объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); // Закрытый объём event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_current); // Оставшийся (текущий) объём event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); // Профит event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Символ ордера //--- Установка идентификатора графика управляющей программы и расшифровка кода события и установка типа события event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list.")); delete event; } } } } //--- Разворот else if(order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { //--- Разворот позиции Print(DFUN,"Разворот позиции"); order.Print(); } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Метод получился достаточно объёмным. Поэтому все описания необходимых в нём проверок и соответствующих им действий прописаны прямо в листинге.
Вся суть работы данного метода сводится к тому, что проверяется статус переданного в метод ордера, и в зависимости от того, какой это ордер — либо отложенный установленный, либо отложенный удалённый, либо это сделка — проверяются все необходимые составляющие произошедшего события, создаётся новое событие, заполняется данными, соответствующими типу ордера и события, событие помещается в коллекцию событий, и наконец — отправляется сообщение об этом событии на график управляющей программы и заполняется переменная, хранящая тип последнего произошедшего события.
Класс коллекции событий готов. Теперь необходимо подключить его к базовому объекту библиотеки.
Теперь, после создания класса-коллекции событий, некоторые вещи, что мы делали в четвёртой части в классе базового объекта CEngine для отслеживания событий, теперь нам не нужны, и стоит переработать базовый объект.
- Удалим из листинга приватную переменную-член класса m_trade_event_code, хранящую код состояния торгового события.
- Удалим приватные методы:
- метод расшифровки кода события SetTradeEvent(),
- метод, возвращающий наличие флага в торговом событии IsTradeEventFlag(),
- методы работы с хеджевой и неттинговой коллекциями WorkWithHedgeCollections() и WorkWithNettoCollections()
- и метод возврата кода торгового события TradeEventCode()
Добавим в тело класса подключение файла класса коллекции торговых событий,
объявим объект-коллекцию событий, в приватную секцию класса
добавим
метод работы с событиями TradeEventsControl(), в публичной
секции изменим название метода GetListHistoryDeals() на
GetListDeals() — сделки всегда расположены в
исторической коллекции, и явно указывать на коллекцию в названии метода считаю избыточным. Изменим реализацию метода сброса
последнего торгового события: так как теперь последнее событие получаем из класса-коллекции событий, и внутри этого класса есть
метод сброса последнего события, то в данном классе, в методе
ResetLastTradeEvent() нам просто необходимо вызвать
одноимённый метод из класса-коллекции событий.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Engine.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс-основа библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ class CEngine : public CObject { private: CHistoryCollection m_history; // Коллекция исторических ордеров и сделок CMarketCollection m_market; // Коллекция рыночных ордеров и сделок CEventsCollection m_events; // Коллекция событий CArrayObj m_list_counters; // Список счётчиков таймера bool m_first_start; // Флаг первого запуска bool m_is_hedge; // Флаг хедж-счёта bool m_is_market_trade_event; // Флаг торгового события на счёте bool m_is_history_trade_event; // Флаг торгового события в истории счёта ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; // Торговое событие на счёте //--- Возвращает индекс счётчика по id int CounterIndex(const int id) const; //--- Возвращает (1) флаг первого запуска, (2) факт наличия флага в торговом событии bool IsFirstStart(void); //--- Работа с событиями void TradeEventsControl(void); //--- Возвращает последний (1) рыночный отложенный ордер, (2) маркет-ордер, (3) последнюю позицию, (4) позицию по тикету COrder* GetLastMarketPending(void); COrder* GetLastMarketOrder(void); COrder* GetLastPosition(void); COrder* GetPosition(const ulong ticket); //--- Возвращает последний (1) удалённый отложенный ордер, (2) исторический маркет-ордер, (3) исторический ордер (маркет или отложенный) по его тикету COrder* GetLastHistoryPending(void); COrder* GetLastHistoryOrder(void); COrder* GetHistoryOrder(const ulong ticket); //--- Возвращает (1) первый и (2) последний исторический маркет-ордер из списка всех ордеров позиции, (3) последнюю сделку COrder* GetFirstOrderPosition(const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition(const ulong position_id); COrder* GetLastDeal(void); public: //--- Возвращает список рыночных (1) позиций, (2) отложенных ордеров и (3) маркет-ордеров CArrayObj* GetListMarketPosition(void); CArrayObj* GetListMarketPendings(void); CArrayObj* GetListMarketOrders(void); //--- Возвращает список исторических (1) ордеров, (2) удалённых отложенных ордеров, (3) сделок, (4) всех маркет-ордеров позиции по её идентификатору CArrayObj* GetListHistoryOrders(void); CArrayObj* GetListHistoryPendings(void); CArrayObj* GetListDeals(void); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id); //--- Сбрасывает последнее торговое событие void ResetLastTradeEvent(void) { this.m_events.ResetLastTradeEvent(); } //--- Возвращает (1) последнее торговое событие, (2) флаг счёта-хедж ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent(void) const { return this.m_acc_trade_event; } bool IsHedge(void) const { return this.m_is_hedge; } //--- Создаёт счётчик таймера void CreateCounter(const int id,const ulong frequency,const ulong pause); //--- Таймер void OnTimer(void); //--- Конструктор/Деструктор CEngine(); ~CEngine(); }; //+------------------------------------------------------------------+
В конструкторе класса CEngine добавим обработку результата создания милисекундного таймера, и если он не был создан, то выведем об этом
сообщение в журнал. Далее мы создадим класс обработки некоторых ошибок, и будем выставлять флаги, которые будет видеть программа,
работающая на основе библиотеки, и обрабатывать ошибочные ситуации.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEngine::CEngine() : m_first_start(true),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { ::ResetLastError(); if(!::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY)) Print(DFUN,"Не удалось создать таймер. Ошибка: ","Could not create timer. Error: ",(string)::GetLastError()); this.m_list_counters.Sort(); this.m_list_counters.Clear(); this.CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); } //+------------------------------------------------------------------+
В таймере класса просто будем вызывать метод TradeEventsControl() после
завершения паузы таймера коллекций ордеров, сделок и позиций.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine таймер | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::OnTimer(void) { //--- Таймер коллекций исторических ордеров и сделок и рыночных ордеров и позиций int index=this.CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if(index>WRONG_VALUE) { CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(index); //--- Если пауза завершилась - работаем с событиями коллекций if(counter!=NULL && counter.IsTimeDone()) { this.TradeEventsControl(); } } } //+------------------------------------------------------------------+
Доработаем метод, возвращающий исторический ордер по тикету. Так как у нас в списке исторической коллекции могут находиться как отложенные ордера, так и сработавшие маркет-ордера и закрывающие ордера при закрытии встречной позицией. Поэтому необходимо учитывать все типы ордеров.
Для этого сначала производится поиск ордера по тикету в списке маркетных и закрывающих
ордеров, и если список оказался пустым, то ищется удалённый отложенный ордер с таким тикетом. Если и в этом списке не оказалось
ордера, то возвращается NULL. Иначе — возвращается первый элемент списка, в котором был найден ордер. Если и ордер не удалось получить из
списка, то возвращается NULL.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает исторический ордер по его тикету | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetHistoryOrder(const ulong ticket) { CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL); if(list==NULL || list.Total()==0) { list=this.GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL); if(list==NULL) return NULL; } COrder* order=list.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Напишем реализацию метода работы с событиями счёта TradeEventsControl():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверка торговых событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::TradeEventsControl(void) { //--- Инициализация кода и флагов торговых событий this.m_is_market_trade_event=false; this.m_is_history_trade_event=false; //--- Обновление списков this.m_market.Refresh(); this.m_history.Refresh(); //--- Действия при первом запуске if(this.IsFirstStart()) { this.m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return; } //--- Проверка изменений в рыночном состоянии и в истории счёта this.m_is_market_trade_event=this.m_market.IsTradeEvent(); this.m_is_history_trade_event=this.m_history.IsTradeEvent(); //--- Если есть любое событие, отправляем списки, флаги и количество новых ордеров и сделок в коллекцию событий и обновляем коллекцию событий if(this.m_is_history_trade_event || this.m_is_market_trade_event) { this.m_events.Refresh(this.m_history.GetList(),this.m_market.GetList(), this.m_is_history_trade_event,this.m_is_market_trade_event, this.m_history.NewOrders(),this.m_market.NewPendingOrders(), this.m_market.NewMarketOrders(),this.m_history.NewDeals()); //--- Получаем последнее торговое событие на счёте this.m_acc_trade_event=this.m_events.GetLastTradeEvent(); } }
Метод оказался куда лаконичнее, чем его предшественник WorkWithHedgeCollections() из четвёртой части описания библиотеки.
Метод простой, и не требует пояснений, тем более, что все комментарии в коде прописаны — можно легко понять всю его незамысловатую логику.
Приведём полный листинг обновлённого класса CEngine:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Engine.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс-основа библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ class CEngine : public CObject { private: CHistoryCollection m_history; // Коллекция исторических ордеров и сделок CMarketCollection m_market; // Коллекция рыночных ордеров и сделок CEventsCollection m_events; // Коллекция событий CArrayObj m_list_counters; // Список счётчиков таймера bool m_first_start; // Флаг первого запуска bool m_is_hedge; // Флаг хедж-счёта bool m_is_market_trade_event; // Флаг торгового события на счёте bool m_is_history_trade_event; // Флаг торгового события в истории счёта ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; // Торговое событие на счёте //--- Возвращает индекс счётчика по id int CounterIndex(const int id) const; //--- Возвращает (1) флаг первого запуска, (2) факт наличия флага в торговом событии bool IsFirstStart(void); //--- Работа с событиями void TradeEventsControl(void); //--- Возвращает последний (1) рыночный отложенный ордер, (2) маркет-ордер, (3) последнюю позицию, (4) позицию по тикету COrder* GetLastMarketPending(void); COrder* GetLastMarketOrder(void); COrder* GetLastPosition(void); COrder* GetPosition(const ulong ticket); //--- Возвращает последний (1) удалённый отложенный ордер, (2) исторический маркет-ордер, (3) исторический ордер (маркет или отложенный) по его тикету COrder* GetLastHistoryPending(void); COrder* GetLastHistoryOrder(void); COrder* GetHistoryOrder(const ulong ticket); //--- Возвращает (1) первый и (2) последний исторический маркет-ордер из списка всех ордеров позиции, (3) последнюю сделку COrder* GetFirstOrderPosition(const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition(const ulong position_id); COrder* GetLastDeal(void); public: //--- Возвращает список рыночных (1) позиций, (2) отложенных ордеров и (3) маркет-ордеров CArrayObj* GetListMarketPosition(void); CArrayObj* GetListMarketPendings(void); CArrayObj* GetListMarketOrders(void); //--- Возвращает список исторических (1) ордеров, (2) удалённых отложенных ордеров, (3) сделок, (4) всех маркет-ордеров позиции по её идентификатору CArrayObj* GetListHistoryOrders(void); CArrayObj* GetListHistoryPendings(void); CArrayObj* GetListDeals(void); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id); //--- Сбрасывает последнее торговое событие void ResetLastTradeEvent(void) { this.m_events.ResetLastTradeEvent(); } //--- Возвращает (1) последнее торговое событие, (2) флаг счёта-хедж ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent(void) const { return this.m_acc_trade_event; } bool IsHedge(void) const { return this.m_is_hedge; } //--- Создаёт счётчик таймера void CreateCounter(const int id,const ulong frequency,const ulong pause); //--- Таймер void OnTimer(void); //--- Конструктор/Деструктор CEngine(); ~CEngine(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEngine::CEngine() : m_first_start(true),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { ::ResetLastError(); if(!::EventSetMillisecondTimer(TIMER_FREQUENCY)) Print(DFUN,"Не удалось создать таймер. Ошибка: ","Could not create timer. Error: ",(string)::GetLastError()); this.m_list_counters.Sort(); this.m_list_counters.Clear(); this.CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); } //+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine деструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CEngine::~CEngine() { ::EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| CEngine таймер | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::OnTimer(void) { //--- Таймер коллекций исторических ордеров и сделок и рыночных ордеров и позиций int index=this.CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if(index>WRONG_VALUE) { CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(index); //--- Если пауза завершилась - работаем с событиями коллекций if(counter!=NULL && counter.IsTimeDone()) { this.TradeEventsControl(); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт счётчик таймера | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::CreateCounter(const int id,const ulong step,const ulong pause) { if(this.CounterIndex(id)>WRONG_VALUE) { ::Print(TextByLanguage("Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором ","Error. Already created a counter with id "),(string)id); return; } m_list_counters.Sort(); CTimerCounter* counter=new CTimerCounter(id); if(counter==NULL) ::Print(TextByLanguage("Не удалось создать счётчик таймера ","Failed to create timer counter "),(string)id); counter.SetParams(step,pause); if(this.m_list_counters.Search(counter)==WRONG_VALUE) this.m_list_counters.Add(counter); else { string t1=TextByLanguage("Ошибка. Счётчик с идентификатором ","Error. Counter with ID ")+(string)id; string t2=TextByLanguage(", шагом ",", step ")+(string)step; string t3=TextByLanguage(" и паузой "," and pause ")+(string)pause; ::Print(t1+t2+t3+TextByLanguage(" уже существует"," already exists")); delete counter; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает индекс счётчика в списке по id | //+------------------------------------------------------------------+ int CEngine::CounterIndex(const int id) const { int total=this.m_list_counters.Total(); for(int i=0;i<total;i++) { CTimerCounter* counter=this.m_list_counters.At(i); if(counter==NULL) continue; if(counter.Type()==id) return i; } return WRONG_VALUE; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает флаг первого запуска, сбрасывает флаг | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEngine::IsFirstStart(void) { if(this.m_first_start) { this.m_first_start=false; return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Проверка торговых событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CEngine::TradeEventsControl(void) { //--- Инициализация кода и флагов торговых событий this.m_is_market_trade_event=false; this.m_is_history_trade_event=false; //--- Обновление списков this.m_market.Refresh(); this.m_history.Refresh(); //--- Действия при первом запуске if(this.IsFirstStart()) { this.m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return; } //--- Проверка изменений в рыночном состоянии и в истории счёта this.m_is_market_trade_event=this.m_market.IsTradeEvent(); this.m_is_history_trade_event=this.m_history.IsTradeEvent(); //--- Если есть любое событие, отправляем списки, флаги и количество новых ордеров и сделок в коллекцию событий и обновляем коллекцию событий if(this.m_is_history_trade_event || this.m_is_market_trade_event) { this.m_events.Refresh(this.m_history.GetList(),this.m_market.GetList(), this.m_is_history_trade_event,this.m_is_market_trade_event, this.m_history.NewOrders(),this.m_market.NewPendingOrders(), this.m_market.NewMarketOrders(),this.m_history.NewDeals()); //--- Получаем последнее торговое событие на счёте this.m_acc_trade_event=this.m_events.GetLastTradeEvent(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список рыночных позиций | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition(void) { CArrayObj* list=this.m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список рыночных отложенных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings(void) { CArrayObj* list=this.m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список рыночных маркет-ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders(void) { CArrayObj* list=this.m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список исторических ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders(void) { CArrayObj* list=this.m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список удалённых отложенных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings(void) { CArrayObj* list=this.m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список сделок | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListDeals(void) { CArrayObj* list=this.m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает список всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID(const ulong position_id) { CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последнюю позицию | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastPosition(void) { CArrayObj* list=this.GetListMarketPosition(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает позицию по тикету | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetPosition(const ulong ticket) { CArrayObj* list=this.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последнюю сделку | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastDeal(void) { CArrayObj* list=this.GetListDeals(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний рыночный отложенный ордер | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastMarketPending(void) { CArrayObj* list=this.GetListMarketPendings(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний исторический отложенный ордер | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastHistoryPending(void) { CArrayObj* list=this.GetListHistoryPendings(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(#ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний рыночный маркет-ордер | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastMarketOrder(void) { CArrayObj* list=this.GetListMarketOrders(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний исторический маркет-ордер | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder(void) { CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders(); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает исторический ордер по его тикету | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetHistoryOrder(const ulong ticket) { CArrayObj* list=this.GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL); if(list==NULL || list.Total()==0) { list=this.GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,(long)ticket,EQUAL); if(list==NULL) return NULL; } COrder* order=list.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает первый исторический маркет-ордер | //| из списка всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition(const ulong position_id) { CArrayObj* list=this.GetListAllOrdersByPosID(position_id); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает последний исторический маркет-ордер | //| из списка всех ордеров позиции | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEngine::GetLastOrderPosition(const ulong position_id) { CArrayObj* list=this.GetListAllOrdersByPosID(position_id); if(list==NULL) return NULL; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()-1); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Тест определения, обработки и получения событий
Теперь у нас всё готово для работы с событиями, и можно подготовить советник для проведения тестирования определения событий, их обработки и отправки в управляющую программу.
В каталоге расположения терминала\MQL5\Experts\TestDoEasy создадим папку Part05 и скопируем в неё советник из прошлой части TestDoEasyPart04.mq5 под новым именем: TestDoEasyPart05.mq5
В его обработчике событий OnChartEvent() внесём изменения для получения пользовательских событий:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) return; if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0) { PressButtonEvents(sparam); } if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM) { ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM); Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam); } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь: если идентификатор события больше или равен идентификатору
пользовательского события, то получим код события,
передаваемый из библиотеки потомками класса CEvent. Так как при отправке пользовательского события функцией
EventChartCustom(), указанного в параметре функции custom_event_id
(в него мы записываем наше событие) к значению нашего события добавляется значение константы CHARTEVENT_CUSTOM (его значение равно 1000) из
перечисления
ENUM_CHART_EVENT, то для получения обратно
значения нашего события, нужно просто из идентификатора события (id) вычесть значение CHARTEVENT_CUSTOM. Далее мы просто выведем
данные о событии в журнал терминала.
Распечатаны будут: идентификатор как есть, описание события в виде наименования значения перечисления ENUM_TRADE_EVENT, значение lparam, где хранится тикет ордера или позиции, значение dparam, где хранится цена, на которой произошло событие, и значение sparam — символ ордера или позиции участвующих в событии, либо наименование валюты счёта — если событие является балансной операцией.
Например, так:
2019.04.06 03:19:54.442 OnChartEvent: id=1001, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD
Так же необходимо в советнике подправить лот, рассчитываемый для частичного закрытия — в прошлых версиях тестовых советников была ошибка — при расчёте лота, бралось значение невыполненного объёма позиции (VolumeCurrent()) — оно в тестере при открытии позиции всегда равно нулю, так как тестер не моделирует частичные открытия. Соответственно и бралось минимальное значение лота для закрытия, так как функция расчёта лота всегда корректировала ноль к минимально-допустимому значению лота.
Найдём в коде строки, где происходит расчёт лота для частичного закрытия, и заменим VolumeCurrent() на Volume():
//--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Buy по тикету trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
//--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Sell по тикету trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
Всего два места в коде — закрытие половины позиции Buy и закрытие половины позиции Sell.
Так же добавим во входные параметры советника смещение кнопок по осям X и Y — для удобства расположения набора кнопок на графике визуального тестера (мне потребовалось сместить кнопки правее, чтобы в визуализаторе видеть тикеты ордеров и позиций, которые могли быть скрыты кнопками):
//--- input variables input ulong InpMagic = 123; // Magic number input double InpLots = 0.1; // Lots input uint InpStopLoss = 50; // StopLoss in points input uint InpTakeProfit = 50; // TakeProfit in points input uint InpDistance = 50; // Pending orders distance (points) input uint InpDistanceSL = 50; // StopLimit orders distance (points) input uint InpSlippage = 0; // Slippage in points input double InpWithdrawal = 10; // Withdrawal funds (in tester) input uint InpButtShiftX = 40; // Buttons X shift input uint InpButtShiftY = 10; // Buttons Y shift //--- global variables
Чуть изменим код функции создания кнопок:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт панель кнопок | //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0) { int h=18,w=84,offset=2; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1; int x=cx,y=cy; int shift=0; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i==7 ? w+2 : 0); if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx; y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1)); if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue))) { Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text); return false; } } ChartRedraw(0); return true; } //+------------------------------------------------------------------+
и вызов этой функции в обработчике OnInit() советника:
//--- create buttons if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED; //--- setting trade parameters
Полный код тестового советника:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestDoEasyPart05.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //--- includes #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> //--- enums enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT (17) //--- structures struct SDataButt { string name; string text; }; //--- input variables input ulong InpMagic = 123; // Magic number input double InpLots = 0.1; // Lots input uint InpStopLoss = 50; // StopLoss in points input uint InpTakeProfit = 50; // TakeProfit in points input uint InpDistance = 50; // Pending orders distance (points) input uint InpDistanceSL = 50; // StopLimit orders distance (points) input uint InpSlippage = 0; // Slippage in points input double InpWithdrawal = 10; // Withdrawal funds (in tester) input uint InpButtShiftX = 40; // Buttons X shift input uint InpButtShiftY = 10; // Buttons Y shift //--- global variables CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Check account type if(!engine.IsHedge()) { Alert(TextByLanguage("Ошибка. Счёт должен быть хеджевым","Error. Account must be hedge")); return INIT_FAILED; } //--- set global variables prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0)); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; //--- create buttons if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED; //--- setting trade parameters trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete objects ObjectsDeleteAll(0,prefix); Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE; if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { engine.OnTimer(); int total=ObjectsTotal(0); for(int i=0;i<total;i++) { string obj_name=ObjectName(0,i); if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0) continue; PressButtonEvents(obj_name); } } if(engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment("\nLast trade event: ",EnumToString(engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) engine.OnTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) return; if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0) { PressButtonEvents(sparam); } if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM) { ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM); Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт панель кнопок | //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0) { int h=18,w=84,offset=2; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1; int x=cx,y=cy; int shift=0; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i==7 ? w+2 : 0); if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx; y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1)); if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue))) { Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text); return false; } } ChartRedraw(0); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт кнопку | //+------------------------------------------------------------------+ bool ButtonCreate(const string name,const int x,const int y,const int w,const int h,const string text,const color clr,const string font="Calibri",const int font_size=8) { if(ObjectFind(0,name)<0) { if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) { Print(DFUN,TextByLanguage("не удалось создать кнопку! Код ошибки=","Could not create button! Error code="),GetLastError()); return false; } ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrGray); return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает состояние кнопки | //+------------------------------------------------------------------+ bool ButtonState(const string name) { return (bool)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает состояние кнопки | //+------------------------------------------------------------------+ void ButtonState(const string name,const bool state) { ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Преобразует перечисление в текст кнопки | //+------------------------------------------------------------------+ string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member) { string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5); StringToLower(txt); StringReplace(txt,"buy","Buy"); StringReplace(txt,"sell","Sell"); StringReplace(txt,"_limit"," Limit"); StringReplace(txt,"_stop"," Stop"); StringReplace(txt,"close_","Close "); StringReplace(txt,"2"," 1/2"); StringReplace(txt,"_by_"," by "); StringReplace(txt,"profit_","Profit "); StringReplace(txt,"delete_","Delete "); return txt; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Обработка нажатий кнопок | //+------------------------------------------------------------------+ void PressButtonEvents(const string button_name) { //--- Преобразуем имя кнопки в её строковый идентификатор string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix)); //--- Если кнопка в нажатом состоянии if(ButtonState(button_name)) { //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY: Открыть позицию Buy if(button==EnumToString(BUTT_BUY)) { //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit); //--- Открываем позицию Buy trade.Buy(NormalizeLot(Symbol(),lot),Symbol(),0,sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_LIMIT: Выставить BuyLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер BuyLimit trade.BuyLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_STOP: Выставить BuyStop else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер BuyStop trade.BuyStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_STOP_LIMIT: Выставить BuyStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера BuyStop относительно уровня StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Рассчитываем цену установки ордера BuyLimit относительно уровня установки BuyStop с учётом уровня StopLevel double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер BuyStopLimit trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL: Открыть позицию Sell else if(button==EnumToString(BUTT_SELL)) { //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit); //--- Открываем позицию Sell trade.Sell(lot,Symbol(),0,sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_LIMIT: Выставить SellLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер SellLimit trade.SellLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_STOP: Выставить SellStop else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер SellStop trade.SellStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_STOP_LIMIT: Выставить SellStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { //--- Получаем корректную цену установки ордера SellStop относительно уровня StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Рассчитываем цену установки ордера SellLimit относительно уровня установки SellStop с учётом уровня StopLevel double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Устанавливаем ордер SellStopLimit trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY: Закрыть Buy с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Buy list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Получаем тикет позиции Buy и закрываем позицию по тикету trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY2: Закрыть половину Buy с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Buy list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Buy по тикету trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL: Закрыть Buy с максимальной прибылью встречной Sell с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Buy list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Sell list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index_buy>WRONG_VALUE && index_sell>WRONG_VALUE) { //--- Выбираем позицию Buy с наибольшей прибылью COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); //--- Выбираем позицию Sell с наибольшей прибылью COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if(position_buy!=NULL && position_sell!=NULL) { //--- Закрываем позицию Buy встречной позицией Sell trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL: Закрыть Sell с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Sell list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Получаем тикет позиции Sell и закрываем позицию по тикету trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL2: Закрыть половину Sell с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Sell list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Sell по тикету trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY: Закрыть Sell с максимальной прибылью встречной Buy с максимальной прибылью else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Sell list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); //--- Выбираем из списка только позиции Buy list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index_sell>WRONG_VALUE && index_buy>WRONG_VALUE) { //--- Выбираем позицию Sell с наибольшей прибылью COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); //--- Выбираем позицию Buy с наибольшей прибылью COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if(position_sell!=NULL && position_buy!=NULL) { //--- Закрываем позицию Sell встречной позицией Buy trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_ALL: Закрыть все позиции, начиная от позиции с наименьшим профитом else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_ALL)) { //--- Получаем список всех открытых позиций CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if(list!=NULL) { //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); //--- В цикле от позиции с наименьшей прибылью for(int i=0;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if(position==NULL) continue; //--- закрываем каждую позицию по её тикету trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_DELETE_PENDING: Удалить первый отложенный ордер else if(button==EnumToString(BUTT_DELETE_PENDING)) { //--- Получаем список всех ордеров CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if(list!=NULL) { //--- Сортируем список по времени установки list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); //--- В цикле от позиции с наибольшим временем for(int i=total-1;i>=0;i--) { COrder* order=list.At(i); if(order==NULL) continue; //--- удаяем ордер по его тикету trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } //--- Если нажата кнопка BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL: Вывести средства со счёта if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { //--- Если программа запущена в тестере if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { //--- Эмулируем вывод средств TesterWithdrawal(withdrawal); } } //--- Подождём 1/10 секунды Sleep(100); //--- "Отожмём" кнопку и перерисуем чарт ButtonState(button_name,false); ChartRedraw(); } } //+------------------------------------------------------------------+
Теперь можно скомпилировать советник и запустить его в тестере. При нажатии на кнопки, в журнал тестера будут выводиться краткие двухстрочные сообщения о происходящих на счёте событиях.
Записи же из обработчика событий советника в журнал выводиться не будут — они работают не в тестере. Если на демо-счёте покликать по кнопкам советника, то в журнал терминала будут выводиться три строки: две строки от метода вывода коротких сообщений класса CEvent и одна строка — из обработчика OnChartEvent() советника.
Пример вывода в журнал советника при установке и удалении отложенного ордера:
- Pending order placed: 2019.04.05 23:19:55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit #375419507 at price 1.14562 OnChartEvent: id=1001, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD - Pending order removed: 2019.04.05 23:19:55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit #375419507 at price 1.14562 OnChartEvent: id=1002, event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, lparam=375419507, dparam=1.14562, sparam=EURUSD
Что дальше
В следующей статье начнём добавлять функционал для работы на неттинговых счетах MetaTrader 5.
Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестовых советников. Их можно скачать и протестировать всё
самостоятельно.
При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.
