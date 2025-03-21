Визуализация стратегий в MQL5: раскладываем результаты оптимизации по графикам критериев

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Введение



Ресурс mql5.com содержит так много информации, что каждый раз, перелистывая вновь и вновь каталоги статей, либо справочную информацию, или учебник, обязательно находишь для себя что-то новое и интересное.

Так и в этот раз, попалась простенькая и на первый взгляд незамысловатая статья, где вкратце рассказано о тестере стратегий. Вроде всё просто и давно известно, но... Но последняя часть статьи заинтриговала. Там предложено просто подключить небольшой код к советнику, дописать к нему несколько стандартных обработчиков, и.., и обычный оптимизатор тестера стратегий платформы MetaTrader 5 превращается в визуальный. Хм... Интересно.

Стал изучать и разбираться. В итоге, родилась идея немного улучшить внешний вид и расширить возможности просмотра итогов оптимизации.

Сделаем так: советник будет открывать новое окно, на котором будут расположены пять вкладок. На первой будет график всех проходов, где каждый новый проход будет отображаться линией баланса. На остальных четырёх вкладках тоже будут графики, но доступны они будут по окончании оптимизации. Каждая из этих вкладок будет отображать данные о трёх лучших проходах по одному из четырёх критериев оптимизации. И на каждой вкладке будут присутствовать две таблицы: с результатами прохода оптимизации и настройками советника для этого прохода:

Вкладка Optimization:



таблица результатов оптимизации очередного прохода, таблица входных параметров советника для этого прохода, график баланса текущего завершённого прохода оптимизации, кнопка Replay для повторного воспроизведения проведённой оптимизации.



Вкладка Sharpe Ratio:



таблица результатов оптимизации выбранного прохода (одного из трёх лучших по Коэффициенту Шарпа), таблица входных параметров советника для выбранного прохода (одного из трёх лучших по Коэффициенту Шарпа), графики баланса трёх лучших проходов оптимизации по Коэффициенту Шарпа. кнопка-переключатель (трёхпозиционный) для выбора одного из трёх лучших результатов оптимизации по Коэффициенту Шарпа.



Вкладка Net Profit:



таблица результатов оптимизации выбранного прохода (одного из трёх лучших по Общей Прибыли), таблица входных параметров советника для выбранного прохода (одного из трёх лучших по Общей Прибыли), графики баланса трёх лучших проходов оптимизации по Общей Прибыли, кнопка-переключатель (трёхпозиционный) для выбора одного из трёх лучших результатов оптимизации по Общей Прибыли.



Вкладка Profit Factor:



таблица результатов оптимизации выбранного прохода (одного из трёх лучших по Прибыльности), таблица входных параметров советника для выбранного прохода (одного из трёх лучших по Прибыльности), графики баланса трёх лучших проходов оптимизации по Прибыльности, кнопка-переключатель (трёхпозиционный) для выбора одного из трёх лучших результатов оптимизации по Прибыльности.



Вкладка Recovery Factor:



таблица результатов оптимизации выбранного прохода (одного из трёх лучших по Фактору Восстановления), таблица входных параметров советника для выбранного прохода (одного из трёх лучших по Фактору Восстановления), графики баланса трёх лучших проходов оптимизации по Фактору Восстановления, кнопка-переключатель (трёхпозиционный) для выбора одного из трёх лучших результатов оптимизации по Фактору Восстановления.



Для реализации набора вкладок, сделаем классы элементов управления, из которых составим элемент управления Tab Control. Процесс создания контроллов в этой статье пропустим, просто предложив готовый файл классов. В последующих же статьях вернёмся к описанию таких классов для создания некоторых элементов управления, которые в дальнейшем могут пригодиться.

Для вывода информации о параметрах проходов, нам потребуются классы таблиц, которые возьмём в готовом виде из статьи "Возможности SQLite в MQL5: Пример интерактивной панели с торговой статистикой в разрезе символов и магиков", и немного доработаем классы таблиц для более удобного создания таблиц и вывода текста в их ячейки.

Для реализации идеи возьмём коды для работы с фреймами оптимизации, прилагаемые к упомянутой выше статье, и на их основе сделаем собственные классы, стараясь максимально сохранить концепцию. Так как в статье не описан сам процесс работы с фреймами и советником, работающем во frame-режиме, попробуем здесь разобраться в этой системе.





Как это работает

Обратимся к Учебнику по MQL5, что там указано относительно работы тестера стратегий и его оптимизатора:

... Особенно важная функция тестера — многопоточная оптимизация, которую можно выполнять с привлечением локальных и распределенных (сетевых) программ-агентов, в том числе и в MQL5 Cloud Network. Единичный прогон тестирования (с конкретными входными параметрами эксперта), запущенный пользователем вручную, или один из множества прогонов, вызванных оптимизацией (когда делается перебор значений параметров в заданных диапазонах) производится в отдельной программе — агенте. Технически — это файл metatester64.exe, и копии его процессов можно увидеть в диспетчере задач Windows во время тестирования и оптимизации. Именно за счет этого тестер является многопоточным. Терминал является диспетчером, который раздает задачи локальным и удаленным агентам. Локальные агенты он запускает при необходимости сам. При оптимизации, по умолчанию запускается несколько агентов — их количество соответствует количеству ядер процессора. После выполнения очередного задания по тестированию советника с заданными параметрами, агент возвращает терминалу результаты. В каждом агенте создается свое собственное торговое и программное окружение. Все агенты изолированы друг от друга и от клиентского терминала.

Что можно понять из описания: каждый экземпляр тестируемого эксперта запускается на своём агенте тестирования, и каждый проход — его итоговые данные — отправляются из агента в терминал.

Для обмена данными между терминалом и агентами существует набор обработчиков:

OnTesterInit() — вызывается в экспертах при наступлении события TesterInit для выполнения необходимых действий перед началом оптимизации в тестере стратегий.

OnTester() — вызывается в экспертах при наступлении события Tester для выполнения необходимых действий по окончании тестирования.

OnTesterPass() — Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки нового фрейма данных во время оптимизации эксперта.



OnTesterDeinit() — Вызывается в экспертах при наступлении события TesterDeinit для выполнения необходимых действий по окончании оптимизации эксперта.



Если в эксперте есть какой-либо из обработчиков OnTesterInit(), OnTesterDeinit() (эти два обработчика всегда работают в паре — нельзя иметь только один из них), OnTesterPass(), то эксперт будет запущен в отдельном окне терминала в особом frame-режиме:

Для управления ходом оптимизации и передачи с агентов на терминал произвольных прикладных результатов (помимо показателей торговли) в MQL5 существует 3 особых события: OnTesterInit, OnTesterDeinit, OnTesterPass. Описав для них обработчики в коде, программист получит возможность выполнять нужные ему действия перед запуском оптимизации, после завершения оптимизации и при завершении каждого из отдельных проходов оптимизации. Все обработчики являются опциональными. Оптимизация работает и без них. Также следует понять, что все 3 события работают только в ходе оптимизации, но не одиночного теста. Эксперт с данными обработчиками автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом. Эта копия эксперта не торгует, а выполняет исключительно сервисные действия. В ней не работают все прочие обработчики событий, в частности, OnInit, OnDeinit, OnTick. В ходе оптимизации только один экземпляр эксперта работает в терминале и, при необходимости, принимает поступающие фреймы. Но еще раз уточним, что такой экземпляр эксперта запускается только при наличии в его коде одного из трех описываемых обработчиков событий.

После завершения каждого отдельного прохода оптимизатора, в экземпляре эксперта, работающего на агенте, генерируется событие OnTester(). Из обработчика этого события можно отправить данные о проходе в эксперт, работающий на отдельном графике в специальном frame-режиме. Пакет данных о завершённом проходе, отправляемых в эксперт на графике, называется фреймом, и в нём содержится информация о номере прохода, значениях входных переменных эксперта, с которыми был запущен проход, и результаты этого прохода.

Все эти данные поступают в эксперт, и в нём генерируется событие TesterPass, обрабатываемое в обработчике OnTesterPass(), где мы можем считать данные прохода и выполнить какие-либо действия (в данном случае, например, нарисовать график баланса этого прохода и выполнить другие сервисные действия).

Чтобы отправить данные о проходе из агента в эксперт на графике в терминале, нужно использовать функцию FrameAdd(). Текущий фрейм (завершённый проход) будет отправлен из агента в эксперт и там уже обработан в обработчике OnTesterPass().

Как видим, некоторые функции работают на агенте в запущенном в нём экземпляре эксперта, а некоторые — в советнике на графике терминала, работающего во frame-режиме. Но все они, естественно, должны быть описаны внутри кода эксперта.

В итоге, последовательность работы советника и наших действий при передаче данных между агентом и терминалом такова:

В обработчике OnTesterInit (экземпляр советника на графике в терминале) необходимо подготовить все графические построения — отдельный график, на котором запущен эксперт во frame-режиме, и наполнение этого графика: чарт графика баланса, таблицы с параметрами и результатами, объект управления вкладками и кнопки выбора действий на вкладках;





В обработчике OnTester (экземпляр советника на агенте) необходимо собрать всю информацию о завершённом проходе — балансовый результат каждой сделки закрытия записать в массив, получить и записать в массив полученные результаты этого прохода и отправить все эти данные в эксперт при помощи FrameAdd();





В обработчике OnTesterPass (экземпляр советника на графике в терминале) получаем очередной фрейм, отправленный из агента при помощи FrameAdd(), считываем его данные и рисуем график баланса на чарте, создаём объект-фрейм и сохраняем его в массив для последующей сортировки и выбора по критериям оптимизации;





В обработчиках OnTesterDeinit и OnChartEvent (экземпляр советника на графике в терминале) осуществляется работа с данными оптимизации после её завершения — повторное воспроизведение процесса оптимизации, показ лучших результатов по некоторым критериям оптимизации.







Делаем классы под свои задачи

Для создания элемента управления вкладками Tab Control был создан файл с набором элементов управления Controls.mqh. Файл прикреплён в конце статьи, и его нужно разместить прямо в папке, в которой будем писать тестовый советник, например, в каталоге терминала \MQL5\Experts\FrameViewer\Controls.mqh.

Здесь не будем рассматривать каждый созданный класс каждого элемента управления. Сделаем лишь краткий обзор.

Всего сделано было десять классов для восьми самостоятельных элементов управления:

# Класс

Родительский класс

Описание

Назначение 1 CBaseCanvas CObject Базовый класс рисования Базовый холст. Содержит методы для установки и изменения размеров и положения, скрытия и отображения 2 CPanel CBaseCanvas Класс панели Содержит методы установки и изменения цвета и обработчики событий мышки. Позволяет прикреплять дочерние элементы управления 3 CLabel CPanel Класс текстовой метки Выводит текст на холст в установленных координатах

4 CButton CLabel Класс простой кнопки Обычная кнопка с нефиксированным состоянием. Реагирует на наведение курсора и щелчки мышкой изменением цвета 5 CButtonTriggered CButton Класс двухпозиционной кнопки Кнопка, имеющая два состояния: Вкл/Выкл. Реагирует на наведение курсора, щелчки мышкой и смену состояния изменением цвета

6 CTabButton CButtonTriggered Класс кнопки для вкладки Двухпозиционная кнопка с отсутствующей рамкой в месте соединения с полем вкладки 7 CButtonSwitch CPanel Класс кнопки-переключателя Панель с двумя и более двухпозиционными кнопками, где только одна может иметь состояние Вкл. Позволяет добавлять новые кнопки к уже имеющимся 8 CTabWorkArea CObject Класс рабочей области вкладки Объект, имеющий в составе два базовых класса рисования — для фона и переднего плана 9 CTab CPanel Класс объекта вкладки Панель, имеющая в составе кнопку и поле. На поле вкладки расположена рабочая область, где и происходит рисование 10 CTabControl CPanel Класс объекта управления вкладками Панель, позволяющая добавить в свой состав объекты вкладки и управлять ими

После успешного создания объекта управления, для каждого из объектов должен быть вызван его метод Create() с указанием его координат и размеров. После этого элемент готов к работе с ним.

Элемент управления, имеющий в своём составе реализованные обработчики событий, отправляет на график управляющей программы пользовательские события, по которым можно определить что было сделано в объекте:

#

Класс

Событие

Идентификатор

lparam

dparam

sparam 1 CButton Щелчок на объекте ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK X-координата курсора Y-координата курсора Имя объекта кнопки 2 CButtonTriggered Щелчок на объекте ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK X-координата курсора Y-координата курсора Имя объекта кнопки 3 CTabButton Щелчок на объекте ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK X-координата курсора Y-координата курсора Имя объекта кнопки 4 CButtonSwitch Щелчок на кнопке объекта ( ushort ) CHARTEVENT_CLICK Идентификатор кнопки 0 Имя объекта кнопки-переключателя

Из таблицы видно, что для упрощения кода, из элемента управления Tab Control нет отсылки на график программы пользовательских событий. Если в программе требуется реакция на переключение вкладки, то определить событие можно по событию щелчка по кнопке вкладки TabButton. По имени кнопки можно узнать номер вкладки, либо запросить из объекта TabControl индекс выбранной вкладки, и т.п.

В любом случае, в последующем мы подробно разберём подобные классы при создании различных полезных для применения в своих программах контроллов.

Теперь нам необходимо немного доработать класс таблиц, представленный в статье, и который нужно скачать (файл Dashboard.mqh), скопировать из файла только код класса таблиц (строки 12 - 285) и сохранить скопированный код в папке \MQL5\Experts\FrameViewer\ в файле Table.mqh.

Допишем класс так, чтобы работа с таблицами и табличными данными была немного удобнее.

Подключим к файлу файл класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников CArrayObj и файл класса для упрощенного создания пользовательских рисунков CCanvas:



#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh>

В приватную секцию класса ячейки таблицы добавим новые переменные для хранения ширины, высоты и цвета текста в ячейке:

class CTableCell : public CObject { private : int m_row; int m_col; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; string m_text; color m_fore_color; public :

В публичной секции добавим методы чтения и установки новых свойств и метод, выводящий текст, записанный в ячейке, на указанный объект канваса:

public : void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetColumn( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetX( const uint x) { this .m_x=( int )x; } void SetY( const uint y) { this .m_y=( int )y; } void SetXY( const uint x, const uint y) { this .m_x=( int )x; this .m_y=( int )y; } void SetWidth( const uint w) { this .m_w=( int )w; } void SetHeight( const uint h) { this .m_h=( int )h; } void SetSize( const uint w, const uint h) { this .m_w=( int )w; this .m_h=( int )h; } void SetText( const string text) { this .m_text=text; } int Row( void ) const { return this .m_row; } int Column( void ) const { return this .m_col; } int X( void ) const { return this .m_x; } int Y( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } string Text( void ) const { return this .m_text; } void TextOut (CCanvas *canvas, const int x_shift, const int y_shift, const color bg_color= clrNONE , const uint flags= 0 , const uint alignment= 0 ) { if (canvas== NULL ) return ; uint flags_prev=canvas.FontFlagsGet(); uint clr=(bg_color== clrNONE ? 0x00FFFFFF : :: ColorToARGB (bg_color)); canvas.FillRectangle( this .m_x+ 1 , this .m_y+ 1 , this .m_x+ this .m_w- 1 , this .m_y+ this .m_h- 1 , clr); canvas.FontFlagsSet(flags); canvas. TextOut ( this .m_x+x_shift, this .m_y+y_shift, this .m_text, :: ColorToARGB ( this .m_fore_color), alignment); canvas.FontFlagsSet(flags_prev); canvas.Update( false ); }

В конце листинга класса напишем новый класс управления таблицами:

class CTableDataControl : public CTableData { protected : uchar m_alpha; color m_fore_color; color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xff ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xff ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xff ; } color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); public : CTableDataControl*Get( void ) { return & this ; } void SetAlpha( const uchar alpha) { this .m_alpha=alpha; } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void DrawGrid(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawGridAutoFill(CCanvas *canvas, const uint border, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawText(CCanvas *canvas, const string text, const int x, const int y, const color clr= clrNONE , const uint align= 0 , const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ); void DrawRectangleFill(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const int width, const int height, const color clr, const uchar alpha); CTableDataControl ( const uint id) : CTableData(id), m_fore_color( clrDimGray ), m_alpha( 255 ) {} CTableDataControl ( void ) : m_alpha( 255 ) {} ~CTableDataControl ( void ) {} }; void CTableDataControl::DrawGrid(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { this .Clear(); int row_h= int (row_size< 2 ? 2 : row_size); int col_w= int (col_size< 2 ? 2 : col_size); int x1=x; int x2=x1+col_w* int (columns> 0 ? columns : 1 ); int y1=( int )header_h+y; int y2=y1+row_h* int (rows> 0 ? rows : 1 ); this .SetCoords(x1,y1-header_h,x2,y2-header_h); color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y-header_h); } for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (x1== 1 && col_x>=x1+canvas.Width()- 2 ) break ; canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row= this .GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); cell.SetSize(col_w, row_h); } } canvas.Update( false ); } void CTableDataControl::DrawGridAutoFill(CCanvas *canvas, const uint border, const uint header_h, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { int x1=( int )border; int x2=canvas.Width()-( int )border- 1 ; int y1= int (header_h+border- 1 ); int y2=canvas.Height()-( int )border- 1 ; this .SetCoords(x1,y1,x2,y2); color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); if (border> 0 ) canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int greed_h=y2-y1; int row_h=( int ):: round (( double )greed_h/( double )rows); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y-header_h); } int greed_w=x2-x1; int col_w=( int ):: round (( double )greed_w/( double )columns); for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (i> 0 ) canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row= this .GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); cell.SetSize(col_w, row_h); } } canvas.Update( false ); } color CTableDataControl::NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue) { double clR= 0 , clG= 0 , clB= 0 ; this .ColorToRGB(base_color,clR,clG,clB); double clRn=(clR+shift_red < 0 ? 0 : clR+shift_red > 255 ? 255 : clR+shift_red); double clGn=(clG+shift_green< 0 ? 0 : clG+shift_green> 255 ? 255 : clG+shift_green); double clBn=(clB+shift_blue < 0 ? 0 : clB+shift_blue > 255 ? 255 : clB+shift_blue); return this .RGBToColor(clRn,clGn,clBn); } color CTableDataControl::RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const { int int_r=( int ):: round (r); int int_g=( int ):: round (g); int int_b=( int ):: round (b); int clr= 0 ; clr=int_b; clr<<= 8 ; clr|=int_g; clr<<= 8 ; clr|=int_r; return ( color )clr; } void CTableDataControl::ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b) { r=GetR(clr); g=GetG(clr); b=GetB(clr); } void CTableDataControl::DrawText(CCanvas *canvas, const string text, const int x, const int y, const color clr= clrNONE , const uint align= 0 , const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ) { int w=width; int h=height; if (width== 0 && height== 0 ) canvas.Erase( 0x00FFFFFF ); else { if (width== WRONG_VALUE && height== WRONG_VALUE ) canvas.TextSize(text,w,h); else { w=(width == WRONG_VALUE ? canvas.TextWidth(text) : width> 0 ? width : 1 ); h=(height== WRONG_VALUE ? canvas.TextHeight(text) : height> 0 ? height : 1 ); } canvas.FillRectangle(x,y,x+w,y+h, 0x00FFFFFF ); } canvas. TextOut (x,y,text,:: ColorToARGB (clr== clrNONE ? this .m_fore_color : clr),align); canvas.Update( false ); } void CTableDataControl::DrawRectangleFill(CCanvas *canvas, const int x, const int y, const int width, const int height, const color clr, const uchar alpha) { canvas.FillRectangle(x,y,x+width,y+height,:: ColorToARGB (clr,alpha)); canvas.Update(); }

В этом классе расположены методы, принцип которых был описан в статье "Делаем информационную панель для отображения данных в индикаторах и советниках" в разделе описания информационной панели. В указанной статье методы принадлежали объекту панели. Здесь же они вынесены в отдельный класс, унаследованный от класса таблицы.

Все объекты табличных данных здесь будут иметь тип класса CTableDataControl — объекта управления таблицами, что даст возможность оперативно управлять таблицами.

Давайте посмотрим, что в той давней статье нам предлагалось загрузить и подключить к советнику:

И последний "гвоздь" нашей программы — работа с результатами оптимизации! Если раньше трейдеру для обработки результатов необходимо было готовить данные, куда-то выгружать и обрабатывать их на стороне, то теперь это можно сделать "не отходя от кассы" — во время самой оптимизации. Для демонстрации такой возможности нам понадобятся несколько подключаемых файлов, в которых реализованы простейшие примеры такой обработки. Заливаем прикрепленные к статье файлы с расширением MQH в папку MQL5\Include. Берем любого эксперта и вставляем в конце вот такой блок: #include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); } Для примера был взят идущий в стандартной поставке советник Moving Averages.mq5. Вставляем код и сохраняем советник с именем Moving Averages With Frames.mq5. Компилируем и запускаем оптимизацию.

Идём в конец статьи и смотрим прикреплённые файлы. Там есть четыре файла с расширением *.mqh. Заливаем их себе и разбираемся:

specialchart.mqh (7.61 KB) — класс специального чарта, на котором рисуются линии баланса каждого прохода тестера и линии баланса при воспроизведении процесса завершённой оптимизации;





— класс специального чарта, на котором рисуются линии баланса каждого прохода тестера и линии баланса при воспроизведении процесса завершённой оптимизации; colorprogressbar.mqh (4.86 KB) — класс прогресс-бара, который отображает процесс оптимизации, заполняясь цветными столбцами при прохождении оптимизации. Зелёный цвет — для прибыльной серии, красный — для убыточной, располагается внизу специального чарта;





— класс прогресс-бара, который отображает процесс оптимизации, заполняясь цветными столбцами при прохождении оптимизации. Зелёный цвет — для прибыльной серии, красный — для убыточной, располагается внизу специального чарта; simpletable.mqh (10.74 KB) — класс простой таблицы, на которой отображаются данные каждого прохода оптимизации — полученный результат и значения настроечных параметров советника, с которыми на этом проходе был запущен эксперт. Две таблицы располагаются слева от графиков специального чарта;





— класс простой таблицы, на которой отображаются данные каждого прохода оптимизации — полученный результат и значения настроечных параметров советника, с которыми на этом проходе был запущен эксперт. Две таблицы располагаются слева от графиков специального чарта; framegenerator.mqh (14.88 KB) — класс для обмена данными между агентом тестирования и терминалом и вывода информации на специальный чарт. Является основным классом для реализации визуальной оптимизации.

Исходя из полученных знаний, решаем сделать (1) класс прогресс-бара, (2) класс специального чарта и (3) класс просмотровщика фреймов. Класс таблиц (4) у нас уже есть, загружен в папку будущего советника и немного доработан.

Нам потребуется сделать ещё один небольшой класс — класс фрейма (5). Зачем? Мы будем выбирать и отображать графики трёх лучших проходов для каждого из четырёх критериев оптимизации — Коэффициент Шарпа, Общая прибыль, Прибыльность и Фактор восстановления. Сделать это будет удобно, если у нас есть список объектов, созданный на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Стандартной Библиотеки. Достаточно отсортировать список по нужному критерию, и все объекты списка будут отсортированы по значению свойства выбранного критерия. Объект с максимальным значением параметра будет находиться в конце списка. Останется найти два, у которых значение свойства меньше, чем у предыдущего найденного объекта. И методы для такого поиска уже все реализованы в упомянутом классе.

Класс прогресс-бара, класс специального чарта и класс просмотровщика фреймов создаются на основе кодов, загруженных из статьи — просто смотрим, как сделано там, и на этой базе делаем своё, корректируя, убирая ненужное и добавляя что-то необходимое. Давайте посмотрим на получившиеся коды, и при желании их можно будет сравнить со взятыми из старой статьи — архив со старыми файлами будет прикреплён в конце статьи.

Все классы будем писать в одном файле. Создадим его (если ещё не создавали) в папке \MQL5\Experts\FrameViewer\FrameViewer.mqh и начнём наполнять.

Подключим к созданному файлу файлы требуемых классов и библиотек и определим некоторые макроподстановки:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "Controls.mqh" #include "Table.mqh" #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> #define CELL_W 128 #define CELL_H 19 #define BUTT_RES_W CELL_W+ 30 #define DATA_COUNT 8 #define FRAME_ID 1 #define TABLE_OPT_STAT_ID 1 #define TABLE_OPT_INP_ID 2

Почти у каждого графического объекта, на котором будет выполняться рисование, есть несколько объектов типа CCanvas. Один может служить подложкой, на которой располагаются ещё два: на первом рисуется фоновое изображение, а на втором — то, что должно быть нарисовано поверх фона. Для объектов, чьи методы предназначены для рисования, в эти методы передаётся указатель на нужный объект канваса, на котором метод и будет рисовать.

Так как кода классов достаточно много, и каждый класс и его методы вполне подробно прокомментированы, то не будем здесь расписывать всё подробно и пошагово. Просто посмотрим коды классов и методов, для которых сделаем краткий обзор по представленному коду.

Итак, класс прогресс-бара:

class CColorProgressBar : public CObject { private : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CRect m_bound; color m_good_color, m_bad_color; color m_back_color, m_fore_color; bool m_passes[]; int m_last_index; public : CColorProgressBar( void ); ~CColorProgressBar( void ){}; void SetCanvas(CCanvas *background, CCanvas *foreground) { if (background== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Background is NULL" ); return ; } if (foreground== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Foreground is NULL" ); return ; } this .m_background=background; this .m_foreground=foreground; } void SetBound( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound.SetBound(x1, y1, x2, y2); } int X1( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y1( void ) const { return this .m_bound.top; } int X2( void ) const { return this .m_bound.right; } int Y2( void ) const { return this .m_bound.bottom; } void SetBackColor( const color clr) { this .m_back_color=clr; } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color BackColor( void ) const { return this .m_back_color; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } void Reset( void ) { this .m_last_index= 0 ; } void AddResult( bool good, const bool chart_redraw); void Update( const bool chart_redraw); }; CColorProgressBar::CColorProgressBar() : m_last_index( 0 ), m_good_color( clrSeaGreen ), m_bad_color( clrLightPink ) { :: ArrayResize ( this .m_passes, 5000 , 1000 ); :: ArrayInitialize ( this .m_passes, 0 ); } void CColorProgressBar::AddResult( bool good, const bool chart_redraw) { this .m_passes[ this .m_last_index]=good; this .m_foreground.LineVertical( this .X1()+ 1 + this .m_last_index, this .Y1()+ 1 , this .Y2()- 1 , :: ColorToARGB (good ? this .m_good_color : this .m_bad_color)); this .m_foreground.Update(chart_redraw); this .m_last_index++; if ( this .m_last_index>= this .m_bound.Width()- 1 ) this .m_last_index= 0 ; } void CColorProgressBar::Update( const bool chart_redraw) { this .m_background.FillRectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_back_color)); this .m_background.Rectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_fore_color)); this .m_background.Update(chart_redraw); }

В классе нет собственных объектов канваса для рисования. Для указания объекта канваса, на котором производится рисование, есть метод, в который передаётся указатель на существующий канвас, и он назначается переменным класса. На этом канвасе методы класса и будут рисовать. Здесь два объекта — для рисования фона прогресс-бара, и рисования на переднем плане поверх нарисованного фона. Канвасом будут выступать объекты CCanvas класса специального чарта, на котором будет рисоваться этот прогресс-бар.

Класс для отрисовки графиков статистики и таблиц результатов оптимизации и параметров настройки советника:

class CStatChart: public CObject { private : color m_back_color; color m_fore_color; int m_line_width; int m_lines; CArrayDouble m_seria[]; bool m_profitseria[]; int m_lastseria_index; color m_profit_color; color m_loss_color; color m_selected_color; protected : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CRect m_bound_chart; CRect m_bound_head; CColorProgressBar m_progress_bar; CButton m_button_replay; CButtonSwitch m_button_res; int m_tab_id; public : CStatChart() : m_lastseria_index( 0 ), m_profit_color( clrForestGreen ), m_loss_color( clrOrangeRed ), m_selected_color( clrDodgerBlue ), m_tab_id( 0 ) {}; ~CStatChart() { this .m_background= NULL ; this .m_foreground= NULL ; } void SetCanvas(CCanvas *background, CCanvas *foreground) { if (background== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Background is NULL" ); return ; } if (foreground== NULL ) { :: Print ( __FUNCTION__ , ": Error. Foreground is NULL" ); return ; } this .m_background=background; this .m_foreground=foreground; this .m_progress_bar.SetCanvas(background, foreground); } void SetChartBounds( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound_chart.SetBound(x1, y1, x2, y2); this .SetBoundHeader(x1, y1-CELL_H, x2, y1); this .m_progress_bar.SetBound(x1, y2-CELL_H, x2, y2); } void SetBoundHeader( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { this .m_bound_head.SetBound(x1, y1, x2, y2); } CStatChart *Get( void ) { return & this ; } CColorProgressBar*GetProgressBar( void ) { return (& this .m_progress_bar); } void SetTabID( const int id) { this .m_tab_id=id; } int TabID( void ) const { return this .m_tab_id; } int X1( void ) const { return this .m_bound_chart.left; } int Y1( void ) const { return this .m_bound_chart.top; } int X2( void ) const { return this .m_bound_chart.right; } int Y2( void ) const { return this .m_bound_chart.bottom; } int HeaderX1( void ) const { return this .m_bound_head.left; } int HeaderY1( void ) const { return this .m_bound_head.top; } int HeaderX2( void ) const { return this .m_bound_head.right; } int HeaderY2( void ) const { return this .m_bound_head.bottom; } int ProgressBarX1( void ) const { return this .m_progress_bar.X1(); } int ProgressBarY1( void ) const { return this .m_progress_bar.Y1(); } int ProgressBarX2( void ) const { return this .m_progress_bar.X2(); } int ProgressBarY2( void ) const { return this .m_progress_bar.Y2(); } CButton *ButtonReplay( void ) { return (& this .m_button_replay); } CButtonSwitch *ButtonResult( void ) { return (& this .m_button_res); } CButtonTriggered *ButtonResultMin( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 0 )); } CButtonTriggered *ButtonResultMid( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 1 )); } CButtonTriggered *ButtonResultMax( void ) { return ( this .m_button_res.GetButton( 2 )); } bool ButtonsResultHide( void ) { return ( this .m_button_res.Hide()); } bool ButtonsResultShow( void ) { return ( this .m_button_res.Show()); } bool ButtonsResultBringToTop( void ) { return ( this .m_button_res.BringToTop()); } bool CreateButtonReplay( void ) { if ( this .m_background== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Background is not assigned (use SetCanvas() function first)" ); return false ; } string text= "Optimization Completed: Click to Replay" ; int w= this .m_background.TextWidth(text); CPoint cp= this .m_bound_head.CenterPoint(); int x=cp.x-w/ 2 ; int y= this .Y1()+ this .m_bound_head.top- 2 ; if (! this .m_button_replay.Create(:: StringFormat ( "Tab%d_ButtonReplay" , this .m_tab_id), text, x, y, w, CELL_H- 1 )) return false ; this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_BACKGROUND, STATE_OFF, C'144,238,144' , C'144,228,144' , C'144,218,144' , clrSilver ); this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'144,238,144' , C'144,228,144' , C'144,218,144' , clrSilver ); this .m_button_replay.SetDefaultColors(COLOR_FOREGROUND, STATE_OFF, clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrGray ); this .m_button_replay.ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_replay.Draw( false ); this .m_button_replay.Hide(); return true ; } bool CreateButtonResults( void ) { if ( this .m_background== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Background is not assigned (use SetCanvas() function first)" ); return false ; } int x= this .m_bound_head.left+ 1 ; int y= this .m_progress_bar.Y1()+CELL_H+ 2 ; int w=BUTT_RES_W; if (! this .m_button_res.Create(:: StringFormat ( "Tab%u_ButtonRes" , this .m_tab_id), "" , x, y, w, CELL_H- 1 )) return false ; string text[ 3 ]={ "Worst result of the top 3" , "Average result of the top 3" , "Best result of the top 3" }; if (! this .m_button_res.AddNewButton(text, w)) return false ; this .m_button_res.GetButton( 0 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 0 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.GetButton( 1 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 1 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.GetButton( 2 ).SetDefaultColors(COLOR_BORDER, STATE_OFF, C'228,228,228' , C'228,228,228' , C'228,228,228' , clrSilver ); this .m_button_res.GetButton( 2 ).ResetUsedColors(STATE_OFF); this .m_button_res.Draw( false ); this .m_button_res.Hide(); return true ; } void SetBackColor( const color clr) { this .m_back_color=clr; this .m_progress_bar.SetBackColor(clr); } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; this .m_progress_bar.SetForeColor(clr); } void SetLines( const int num) { this .m_lines=num; :: ArrayResize ( this .m_seria, num); :: ArrayResize ( this .m_profitseria, num); } void SetProfitColorLine( const color clr) { this .m_profit_color=clr; } void SetLossColorLine( const color clr) { this .m_loss_color=clr; } void SetSelectedLineColor( const color clr) { this .m_selected_color=clr; } void Update( color clr, const int line_width, const bool chart_redraw); void AddSeria( const double &array[], bool profit); void Draw( const int seria_index, color clr, const int line_width, const bool chart_redraw); void Line( int x1, int y1, int x2, int y2, uint col, int size); double MaxValue( const int seria_index); double MinValue( const int seria_index); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .m_button_replay.IsHidden()) this .m_button_replay. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); if (! this .m_button_res.IsHidden()) this .m_button_res. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); } };

Класс рисует на указанном канвасе (фон и передний план) таблицы параметров и результатов тестирования, графики проходов, прогресс-бар и кнопки для запуска воспроизведения завершённого процесса оптимизации и выбора лучших результатов по некоторым критериям оптимизации.

Следует заметить, что для указания границ прямоугольной области канваса, внутри которой находится отслеживаемый объект или область, в классах, рассматриваемых здесь, используется структура CRect.

Структура описана в файле \MQL5\Include\Controls\Rect.mqh, и служит удобным инструментом для указания границ прямоугольной области, внутри которой есть важные элементы. Например, мы можем на канвасе ограничить область, внутри которой нужно отслеживать курсор мышки, либо указать размеры ограничивающего прямоугольника на весь размер канваса. В этом случае, вся область всего объекта будет доступна для взаимодействия с курсором. В структуре созданы методы, возвращающие координаты границ прямоугольной области. Причём установить границы и получить их значения возможно несколькими способами — всё зависит от потребностей и структуры объектов. Также реализованы методы для перемещения и смещения прямоугольной области. В общем, это удобный инструмент для указания границ какой-либо области, которые каким-либо образом необходимо отслеживать.

В рассматриваемых классах эти области нужны для взаимодействия с курсором мышки и указания, где расположены на канвасе объекты.

Метод для обновления чарта:

void CStatChart::Update( color clr, const int line_width, const bool chart_redraw) { if ( this .m_background== NULL || this .m_foreground== NULL ) return ; this .m_background.FillRectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_back_color)); this .m_background.Rectangle( this .X1(), this .Y1(), this .X2(), this .Y2(), :: ColorToARGB ( this .m_fore_color)); this .m_progress_bar.Update( false ); for ( int i= 0 ; i< this .m_lines; i++) { if (clr== clrNONE ) { clr= this .m_loss_color; if ( this .m_profitseria[i]) clr= this .m_profit_color; } else clr= this .m_selected_color; this .Draw(i, clr, line_width, false ); } this .m_background.Update( false ); this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Прямоугольная область канваса, предназначенная для рисования графиков прохода, стирается, на ней рисуется линия баланса и прогресс-бар.

Метод, добавляющий новую серию данных для отрисовки на графике:

void CStatChart::AddSeria( const double &array[], bool profit) { this .m_seria[ this .m_lastseria_index].Resize( 0 ); this .m_seria[ this .m_lastseria_index].AddArray(array); this .m_profitseria[ this .m_lastseria_index]=profit; this .m_lastseria_index++; if ( this .m_lastseria_index>= this .m_lines) this .m_lastseria_index= 0 ; }

Каждый новый проход оптимизатора, его массив данных, должен заноситься в массив серий, что и выполняет данный метод.

Методы для получения максимального и минимального значения указанной серии в массиве проходов оптимизатора:

double CStatChart::MaxValue( const int seria_index) { double res= this .m_seria[seria_index].At( 0 ); int total= this .m_seria[seria_index].Total(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { if ( this .m_seria[seria_index].At(i)>res) res= this .m_seria[seria_index].At(i); } return res; } double CStatChart::MinValue( const int seria_index) { double res= this .m_seria[seria_index].At( 0 );; int total= this .m_seria[seria_index].Total(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { if ( this .m_seria[seria_index].At(i)<res) res= this .m_seria[seria_index].At(i); } return res; }

Чтобы графики проходов оптимизатора расположить относительно по центру специального чарта, нужно знать максимальное и минимальное значения в серии прохода. Потом по этим значениям можно рассчитать относительные координаты линии на чарте так, чтобы линия вписалась в 80% пространства чарта, отведённое для рисования графиков баланса проходов оптимизатора.

Метод для рисования линии баланса на чарте:

void CStatChart::Line( int x1, int y1, int x2, int y2, uint col, int size) { if ( this .m_foreground== NULL ) return ; int y1_adj= this .m_bound_chart.Height()-CELL_H-y1; int y2_adj= this .m_bound_chart.Height()-CELL_H-y2; this .m_foreground.LineThick(x1, y1_adj, x2, y2_adj,:: ColorToARGB (col), (size< 1 ? 1 : size), STYLE_SOLID , LINE_END_ROUND); }

Это перегруженный метод одноимённого метода класса CCanvas. Координаты на графике начинаются от верхнего левого угла. А привычные координаты графиков баланса начинаются от левого нижнего.

В этом методе переворачиваются экранные координаты Y для отрисовки не перевёрнутой линии баланса по значениям точек баланса из массива.

Метод, рисующий линии баланса на чарте:

void CStatChart::Draw( const int seria_index, color clr, const int line_width, const bool chart_redraw) { if ( this .m_foreground== NULL ) return ; double min= this .MaxValue(seria_index); double max= this .MinValue(seria_index); double size= this .m_seria[seria_index].Total(); double x_indent= this .m_bound_chart.Width()* 0.05 ; double y_indent= this .m_bound_chart.Height()* 0.05 ; double k_y=(max-min)/( this .m_bound_chart.Height()- 2 *CELL_H- 2 *y_indent); double k_x=(size)/( this .m_bound_chart.Width()- 2 *x_indent); double start_x= this .m_bound_chart.left+x_indent; double start_y= this .m_bound_chart.bottom- 2 *CELL_H* 2 -y_indent; for ( int i= 1 ; i<size; i++) { int x1=( int )((i- 0 )/k_x+start_x); int y1=( int )(start_y-(m_seria[seria_index].At(i)-min)/k_y); int x2=( int )((i- 1 - 0 )/k_x+start_x); int y2=( int )(start_y-(m_seria[seria_index].At(i- 1 )-min)/k_y); this .Line(x1, y1, x2, y2, clr, line_width); } this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Здесь рассчитываются нужные координаты линии баланса на графике (внутри области чарта, предназначенной для рисования графиков баланса), и в цикле по массиву указанной серии рисуем линии между всеми точками баланса, записанными в массиве.

Класс данных фрейма:

enum ENUM_FRAME_PROP { FRAME_PROP_PASS_NUM, FRAME_PROP_SHARPE_RATIO, FRAME_PROP_NET_PROFIT, FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR, FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR, }; class CFrameData : public CObject { protected : ulong m_pass; double m_sharpe_ratio; double m_net_profit; double m_profit_factor; double m_recovery_factor; public : void SetPass( const ulong pass) { this .m_pass=pass; } void SetSharpeRatio( const double value) { this .m_sharpe_ratio=value; } void SetNetProfit( const double value) { this .m_net_profit=value; } void SetProfitFactor( const double value) { this .m_profit_factor=value; } void SetRecoveryFactor( const double value) { this .m_recovery_factor=value; } ulong Pass( void ) const { return this .m_pass; } double SharpeRatio( void ) const { return this .m_sharpe_ratio; } double NetProfit( void ) const { return this .m_net_profit; } double ProfitFactor( void ) const { return this .m_profit_factor; } double RecoveryFactor( void ) const { return this .m_recovery_factor; } string PassDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Pass: %I64u" , this .m_pass); } string SharpeRatioDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Sharpe Ratio: %.2f" , this .m_sharpe_ratio); } string NetProfitDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Net Profit: %.2f" , this .m_net_profit); } string ProfitFactorDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Profit Factor: %.2f" , this .m_profit_factor); } string RecoveryFactorDescription( void ) const { return :: StringFormat ( "Recovery Factor: %.2f" , this .m_recovery_factor); } void Print ( void ) { :: PrintFormat ( "Frame %s:" , this .PassDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .SharpeRatioDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .NetProfitDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .ProfitFactorDescription()); :: PrintFormat ( " - %s" , this .RecoveryFactorDescription()); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CFrameData *obj=node; switch (mode) { case FRAME_PROP_SHARPE_RATIO : return (:: NormalizeDouble ( this .SharpeRatio(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.SharpeRatio(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .SharpeRatio(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.SharpeRatio(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_NET_PROFIT : return (:: NormalizeDouble ( this .NetProfit(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.NetProfit(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .NetProfit(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.NetProfit(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR : return (:: NormalizeDouble ( this .ProfitFactor(), 2 ) > :: NormalizeDouble (obj.ProfitFactor(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .ProfitFactor(), 2 ) < :: NormalizeDouble (obj.ProfitFactor(), 2 ) ? - 1 : 0 ); case FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR : return (:: NormalizeDouble ( this .RecoveryFactor(), 2 )> :: NormalizeDouble (obj.RecoveryFactor(), 2 ) ? 1 : :: NormalizeDouble ( this .RecoveryFactor(), 2 )< :: NormalizeDouble (obj.RecoveryFactor(), 2 ) ? - 1 : 0 ); default : return ( this .Pass()>obj.Pass() ? 1 : this .Pass()<obj.Pass() ? - 1 : 0 ); } } CFrameData ( const ulong pass, const double sharpe_ratio, const double net_profit, const double profit_factor, const double recovery_factor) : m_pass(pass), m_sharpe_ratio(sharpe_ratio), m_net_profit(net_profit), m_profit_factor(profit_factor), m_recovery_factor(recovery_factor) {} CFrameData ( void ) : m_pass( 0 ), m_sharpe_ratio( 0 ), m_net_profit( 0 ), m_profit_factor( 0 ), m_recovery_factor( 0 ) {} ~CFrameData ( void ) {} };

После завершения каждого прохода оптимизатора, в терминал отправляется фрейм. В нём содержатся все данные, которые были получены при завершении этого прохода. Чтобы получить доступ к данным какого-либо прохода, нужно в цикле по всем полученным фреймам искать фрейм с нужным номером и получать его данные. Это совсем не оптимально. Нам нужно иметь возможность быстрого доступа к данным нужного прохода, и иметь возможность сортировать все проходы по указанному свойству, так как нам нужно будет выбирать три лучших прохода по одному из четырёх критериев оптимизации.

Выход — кэшировать проходы. Для этого нам нужен класс объекта фрейма. После завершения каждого прохода и отсылки фрейма в терминал, нужно создавать объект фрейм, заполнять его свойства данными полученного фрейма тестирования и размещать объект-фрейм в списке. Далее, после завершения процесса оптимизации и получения всех фреймов, у нас в списке фреймов будут находиться копии всех фреймов. И теперь можно будет этот список фреймов сортировать по нужным свойствам и быстро получать из него данные нужного фрейма.

Стоит отметить, что в методе Compare() пришлось делать сравнение вещественных чисел не сравнением нормализованной разности с нулём, а сравнение двух нормализованных чисел между собой. Почему?

Для сравнения двух вещественных чисел можно пойти разными путями. Первый — сравнивать ненормализованные числа. Сначала сравнивать тернарным оператором на "больше", затем на "меньше", а в конце — что осталось, то значит "равно". Либо можно сравнивать нормализованную разницу двух чисел с нулём. Но здесь пришлось нормализовать оба числа до двух знаков, и уже эти значения сравнивать.

Дело в том, что в терминале в таблице результатов показываются двухзначные числа в результатах оптимизации. Внутри же, эти числа не нормализованы до двух знаков. Т.е. двузначное представление результатов отражено только в таблице результатов. И если в таблице есть значения, например, 1.09 и 1.08, то на самом деле это может быть и не так. Там могут быть числа 1.085686399864 и 1.081254322375. Оба числа округляются в таблице до 1.09 и 1.08. А вот при сравнении можно натолкнуться на то, что оба числа округлены нормализацией до одинаковой величины. А если не нормализовать, то значения 1.09 может и не быть. А это приведёт к некорректному поиску лучших проходов.

Выход — нормализовать до двух знаков оба числа, и уже потом сравнить их округлённые значения.

Класс просмотровщика фреймов:

class CFrameViewer : public CObject { private : int m_w; int m_h; color m_selected_color; uint m_line_width; bool m_completed; CFrameData m_frame_tmp; CArrayObj m_list_frames; CTabControl m_tab_control; CTableDataControl m_table_inp_0; CTableDataControl m_table_stat_0; CStatChart m_chart_stat_0; CColorProgressBar*m_progress_bar; CTableDataControl m_table_inp_1; CTableDataControl m_table_stat_1; CStatChart m_chart_stat_1; CTableDataControl m_table_inp_2; CTableDataControl m_table_stat_2; CStatChart m_chart_stat_2; CTableDataControl m_table_inp_3; CTableDataControl m_table_stat_3; CStatChart m_chart_stat_3; CTableDataControl m_table_inp_4; CTableDataControl m_table_stat_4; CStatChart m_chart_stat_4; protected : CTableDataControl*GetTableInputs( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_table_inp_0.Get(); case 1 : return this .m_table_inp_1.Get(); case 2 : return this .m_table_inp_2.Get(); case 3 : return this .m_table_inp_3.Get(); case 4 : return this .m_table_inp_4.Get(); default : return NULL ; } } CTableDataControl*GetTableStats( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_table_stat_0.Get(); case 1 : return this .m_table_stat_1.Get(); case 2 : return this .m_table_stat_2.Get(); case 3 : return this .m_table_stat_3.Get(); case 4 : return this .m_table_stat_4.Get(); default : return NULL ; } } CStatChart *GetChartStats( const uint tab_id) { switch (tab_id) { case 0 : return this .m_chart_stat_0.Get(); case 1 : return this .m_chart_stat_1.Get(); case 2 : return this .m_chart_stat_2.Get(); case 3 : return this .m_chart_stat_3.Get(); case 4 : return this .m_chart_stat_4.Get(); default : return NULL ; } } bool AddFrame(CFrameData *frame) { if (frame== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_frame_tmp.SetPass(frame.Pass()); this .m_list_frames.Sort(FRAME_PROP_PASS_NUM); int index= this .m_list_frames.Search(frame); if (index> WRONG_VALUE ) return false ; return this .m_list_frames.Add(frame); } void TableStatDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool chart_redraw); void TableInpDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const uint rows, const bool chart_redraw); void ChartOptDraw( const uint tab_id, const bool opt_completed, const bool chart_redraw); void DrawDataChart( const uint tab_id); void DrawBestFrameData( const uint tab_id, const int res_index); void ControlObjectsView( const uint tab_id); void ReplayFrames( const int delay_ms); bool DrawFrameData( const uint tab_id, const string text, color clr, const uint line_width, ulong &pass, string ¶ms[], uint &par_count, double &data[]); bool DrawFrameDataByPass( const uint tab_id, const ulong pass_num, const string text, color clr, const uint line_width, double &data[]); bool FillArrayBestFrames( const uint tab_id, ulong &array_passes[]); void DrawBestFrameDataAll( void ); CFrameData *FrameSearchLess(CFrameData *frame, const int mode); public : void SetSelectedLineWidth( const uint width) { this .m_line_width=width; } void SetProfitColorLine( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetProfitColorLine(clr); } } void SetLossColorLine( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetLossColorLine(clr); } } void SetSelectedLineColor( const color clr) { int total= this .m_tab_control.TabsTotal(); for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CStatChart *chart= this .GetChartStats(i); if (chart!= NULL ) chart.SetSelectedLineColor(clr); } } void OnTester ( const double OnTesterValue); int OnTesterInit ( const int lines, const int selected_line_width, const color selected_line_color); void OnTesterPass ( void ); void OnTesterDeinit ( void ); void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, const int delay_ms); protected : void OnTabSwitchEvent( const int tab_id); void OnButtonSwitchEvent( const int tab_id, const uint butt_id); public : CFrameViewer( void ); ~CFrameViewer( void ){ this .m_list_frames.Clear(); } };

Нам точно известно, сколько вкладок будет, и какие элементы будут расположены на каждой вкладке. Поэтому здесь нет создания новых объектов, а просто объявлены экземпляры нужных объектов для каждой вкладки, методы доступа к ним и методы для работы класса.

Конструктор:

CFrameViewer::CFrameViewer( void ) : m_completed( false ), m_progress_bar( NULL ), m_selected_color( clrDodgerBlue ), m_line_width( 1 ) { this .m_w=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); this .m_h=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); this .m_progress_bar= this .m_chart_stat_0.GetProgressBar(); this .m_list_frames.Clear(); }

В конструкторе получаем и запоминаем ширину и высоту графика, на котором запущен эксперт, находим и записываем указатель на прогресс-бар и очищаем список фреймов.

При запуске оптимизации, перед её началом необходимо подготовить график, на котором в клиентском терминале будет запущена копия советника во frame-режиме. График будет откреплён от терминала, на нём — во весь его размер — будет размещён элемент управления Tab Control, а на его вкладках расположены остальные элементы, на которые будут выводиться графики баланса проходов и кнопки управления.

Всё это необходимо сделать в обработчике OnTesterInit(). Для этого в классе предусмотрены одноимённые обработчики, которые в советнике запускаются из экземпляра класса CFrameViewer.

Обработчик OnTesterInit:

int CFrameViewer:: OnTesterInit ( const int lines, const int selected_line_width, const color selected_line_color) { long chart_id=:: ChartID (); :: ResetLastError (); if (!:: ChartSetInteger (chart_id, CHART_SHOW , false )) { :: PrintFormat ( "%s: ChartSetInteger() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } if (!:: ChartSetInteger (chart_id, CHART_IS_DOCKED , false )) { :: PrintFormat ( "%s: ChartSetInteger() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } :: ObjectsDeleteAll (chart_id); int w=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if ( this .m_tab_control.Create( "TabControl" , "" , 0 , 0 , w, h)) { bool res= true ; for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { string tab_text=(i== 1 ? "Sharpe Ratio" : i== 2 ? "Net Profit" : i== 3 ? "Profit Factor" : i== 4 ? "Recovery Factor" : "Optimization" ); res &= this .m_tab_control.AddTab(i, tab_text); } if (!res) { :: PrintFormat ( "%s: Errors occurred while adding tabs to the Tab Control" , __FUNCTION__ ); return INIT_FAILED ; } } else { Print ( "Tab Control creation failed" ); return INIT_FAILED ; } CCanvas *tab0_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 0 ); CCanvas *tab0_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 0 ); CCanvas *tab1_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 1 ); CCanvas *tab1_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 1 ); CCanvas *tab2_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 2 ); CCanvas *tab2_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 2 ); CCanvas *tab3_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 3 ); CCanvas *tab3_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 3 ); CCanvas *tab4_background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 4 ); CCanvas *tab4_foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 4 ); this .m_chart_stat_0.SetTabID( 0 ); this .m_chart_stat_1.SetTabID( 1 ); this .m_chart_stat_2.SetTabID( 2 ); this .m_chart_stat_3.SetTabID( 3 ); this .m_chart_stat_4.SetTabID( 4 ); this .m_chart_stat_0.SetCanvas(tab0_background, tab0_foreground); this .m_chart_stat_1.SetCanvas(tab1_background, tab1_foreground); this .m_chart_stat_2.SetCanvas(tab2_background, tab2_foreground); this .m_chart_stat_3.SetCanvas(tab3_background, tab3_foreground); this .m_chart_stat_4.SetCanvas(tab4_background, tab4_foreground); this .m_chart_stat_0.SetLines(lines); this .m_chart_stat_1.SetLines(lines); this .m_chart_stat_2.SetLines(lines); this .m_chart_stat_3.SetLines(lines); this .m_chart_stat_4.SetLines(lines); this .m_chart_stat_0.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_0.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_1.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_1.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_2.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_2.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_3.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_3.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .m_chart_stat_4.SetBackColor( clrIvory ); this .m_chart_stat_4.SetForeColor( C'200,200,200' ); this .SetSelectedLineWidth(selected_line_width); this .SetSelectedLineColor(selected_line_color); this .TableStatDraw( 0 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 0 , 4 , this .m_table_stat_0.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 0 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_0.CreateButtonReplay()) { Print ( "Button Replay creation failed" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 1 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 1 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 1 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_1.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab1: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 2 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 2 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 2 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_2.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab2: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 3 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 3 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 3 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_3.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab3: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } this .TableStatDraw( 4 , 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw( 4 , 4 , this .m_table_stat_1.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, 0 , false ); this .ChartOptDraw( 4 , this .m_completed, true ); if (! this .m_chart_stat_4.CreateButtonResults()) { Print ( "Tab4: There were errors when creating the result buttons" ); return INIT_FAILED ; } return INIT_SUCCEEDED ; }

Здесь создание всех элементов выполнено поблочно. Каждый блок кода отвечает за создание какого-либо элемента интерфейса программы.

По окончании оптимизации, необходимо внести некоторые изменения в созданный интерфейс — перекрасить заголовки графиков, поменять на них тексты и отобразить на первой вкладке (с идентификатором 0) кнопку запуска воспроизведения. Всё это нужно выполнить в обработчике OnTesterDeinit().

Обработчик OnTesterDeinit:

void CFrameViewer:: OnTesterDeinit ( void ) { CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground( 0 ); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground( 0 ); if (background== NULL || foreground== NULL ) return ; this .m_completed= true ; int x1= this .m_chart_stat_0.HeaderX1(); int y1= this .m_chart_stat_0.HeaderY1(); int x2= this .m_chart_stat_0.HeaderX2(); int y2= this .m_chart_stat_0.HeaderY2(); int x=(x1+x2)/ 2 ; int y=(y1+y2)/ 2 ; background.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, :: ColorToARGB ( clrLightGreen )); foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); string text= "Optimization Complete: Click to Replay" ; foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x, y, text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); background.Update( false ); foreground.Update( true ); int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); this .ControlObjectsView(tab_selected); this .DrawBestFrameDataAll(); :: ChartRedraw (); }

По завершении каждого прохода оптимизатора, генерируется событие Tester, которое можно обработать в обработчике OnTester(). Запускается он на стороне экземпляра эксперта, запущенного на агенте тестирования.

В этом обработчике необходимо собрать все данные о завершённом проходе, сформировать фрейм и отправить его в клиентский терминал при помощи функции FrameAdd().

Обработчик OnTester:

void CFrameViewer:: OnTester ( const double OnTesterValue) { double balance[]; int data_count= 0 ; double balance_current=:: TesterStatistics ( STAT_INITIAL_DEPOSIT ); ulong ticket= 0 ; double profit; string symbol; long entry; :: ResetLastError (); if (!:: HistorySelect ( 0 , :: TimeCurrent ())) { PrintFormat ( "%s: HistorySelect() failed. Error " , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return ; } uint deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; symbol=:: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); entry =:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); profit=:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (entry!= DEAL_ENTRY_OUT && entry!= DEAL_ENTRY_INOUT ) continue ; balance_current+=profit; data_count++; :: ArrayResize (balance, data_count); balance[data_count- 1 ]=balance_current; } double data[]; :: ArrayResize (data, :: ArraySize (balance)+DATA_COUNT); :: ArrayCopy (data, balance, DATA_COUNT, 0 ); data[ 0 ]=:: TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); data[ 1 ]=:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); data[ 2 ]=:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); data[ 3 ]=:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); data[ 4 ]=:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); data[ 5 ]=:: TesterStatistics ( STAT_DEALS ); data[ 6 ]=:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); data[ 7 ]=OnTesterValue; if (data[ 2 ]== DBL_MAX ) data[ 2 ]= 0 ; if (!:: FrameAdd (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), FRAME_ID, deals_total, data)) :: PrintFormat ( "%s: Frame add error: " , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); }

При получении экспертом в клиентском терминале фрейма, отправленного из агента, генерируется событие TesterPass, которое обрабатывается в обработчике OnTesterPass().

В этом обработчике берём информацию из фрейма, рисуем на чарте график баланса этого прохода и заполняем таблицы результатов и параметров тестирования. Обработанный фрейм сохраняем в новом объекте-фрейме и складываем его в список фреймов для работы с ним когда потребуется искать нужные проходы для отображения их на графиках.

Обработчик OnTesterPass:

void CFrameViewer:: OnTesterPass ( void ) { string name; ulong pass; long id; double value, data[]; string params[]; uint par_count; static datetime start=:: TimeLocal (); static int frame_counter= 0 ; while (!:: IsStopped () && :: FrameNext (pass, name, id, value, data)) { frame_counter++; string text=:: StringFormat ( "Frames completed (tester passes): %d in %s" , frame_counter,:: TimeToString (:: TimeLocal ()-start, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); if ( this .DrawFrameData( 0 , text, clrNONE , 0 , pass, params, par_count, data)) { double sharpe_ratio=data[ 0 ]; double net_profit=data[ 1 ]; double profit_factor=data[ 2 ]; double recovery_factor=data[ 3 ]; CFrameData *frame= new CFrameData(pass, sharpe_ratio, net_profit, profit_factor, recovery_factor); if (frame!= NULL ) { if (! this .AddFrame(frame)) delete frame; } :: ChartRedraw (); } } }

После завершения процесса оптимизации, в терминале на плавающем графике останется работать эксперт, запущенный во frame-режиме. И вся работа с этим экспертом будет организована внутри обработчика OnChartEvent(), так как мы будем управлять нужными нам процессами при помощи кнопок на графике и курсора мышки.

Обработчик OnChartEvent:

void CFrameViewer:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, const int delay_ms) { this .m_tab_control. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_0. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_1. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_2. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_3. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); this .m_chart_stat_4. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { int w=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ):: ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!= this .m_w || h!= this .m_h) { if (w== 0 || h== 0 ) return ; this .m_tab_control.Resize(w, h); int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); this .DrawDataChart(tab_selected); CButtonSwitch *button_switch=(tab_selected> 0 ? this .GetChartStats(tab_selected).ButtonResult() : NULL ); uint res_index=(button_switch!= NULL ? button_switch.SelectedButton() : - 1 ); switch (tab_selected) { case 0 : this .DrawDataChart( 0 ); break ; default : res_index=button_switch.SelectedButton(); this .DrawDataChart(tab_selected); this .DrawBestFrameData(tab_selected, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_selected, res_index); this .DrawDataChart( 0 ); break ; } this .m_w=w; this .m_h=h; } } if (! this .m_completed) return ; if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam== this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Name() && this .m_completed) { this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); this .ChartOptDraw( 0 , this .m_completed, true ); this .m_completed= false ; this .ReplayFrames(delay_ms); this .m_completed= true ; this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Show(); :: ChartRedraw (); } CTabButton *tab_btn0= this .m_tab_control.GetTabButton( 0 ); CTabButton *tab_btn1= this .m_tab_control.GetTabButton( 1 ); CTabButton *tab_btn2= this .m_tab_control.GetTabButton( 2 ); CTabButton *tab_btn3= this .m_tab_control.GetTabButton( 3 ); CTabButton *tab_btn4= this .m_tab_control.GetTabButton( 4 ); if (tab_btn0== NULL || tab_btn1== NULL || tab_btn2== NULL || tab_btn3== NULL || tab_btn4== NULL ) return ; int tab_selected= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); if (sparam==tab_btn0.Name()) { this .DrawDataChart( 0 ); :: ChartRedraw (); return ; } CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_selected); if (tab_selected== 0 || chart_stat== NULL ) return ; CButtonTriggered *button_min=chart_stat.ButtonResultMin(); CButtonTriggered *button_mid=chart_stat.ButtonResultMid(); CButtonTriggered *button_max=chart_stat.ButtonResultMax(); if (button_min== NULL || button_mid== NULL || button_max== NULL ) return ; if (sparam==tab_btn1.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 1 ); } if (sparam==tab_btn2.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 2 ); } if (sparam==tab_btn3.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 3 ); } if (sparam==tab_btn4.Name()) { this .OnTabSwitchEvent( 4 ); } if (sparam==button_min.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 0 ); } if (sparam==button_mid.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 1 ); } if (sparam==button_max.Name()) { this .OnButtonSwitchEvent(tab_selected, 2 ); } } }

События переключения вкладок элемента управления вкладками и нажатия кнопок кнопки-переключателя обрабатываются в соответствующих пользовательских обработчиках. Все действия, выполняемые в них, идентичны. Разница только в идентификаторе вкладки. Поэтому эти события и оформлены для обработки в собственных обработчиках.

Обработчик переключения вкладки:

void CFrameViewer::OnTabSwitchEvent( const int tab_id) { CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (chart_stat== NULL ) return ; CButtonSwitch *button_switch=chart_stat.ButtonResult(); if (button_switch== NULL ) return ; uint butt_index=button_switch.SelectedButton(); this .DrawDataChart(tab_id); this .ControlObjectsView(tab_id); this .DrawBestFrameData(tab_id, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_id, butt_index); }

Обработчик переключения кнопки-переключателя:

void CFrameViewer::OnButtonSwitchEvent( const int tab_id, const uint butt_id) { this .DrawDataChart(tab_id); this .DrawBestFrameData(tab_id, - 1 ); this .DrawBestFrameData(tab_id, butt_id); }

Метод, рисующий таблицы данных и график оптимизации:

void CFrameViewer::DrawDataChart( const uint tab_id) { this .TableStatDraw(tab_id, 4 , 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, false ); this .TableInpDraw(tab_id, 4 , this .GetTableStats(tab_id).Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, this .GetTableInputs(tab_id).RowsTotal(), false ); this .ChartOptDraw(tab_id, this .m_completed, true ); this .ControlObjectsView(tab_id); }

После того, как все таблицы и графики нарисованы, необходимо правильно расположить элементы управления. Кнопки на неактивных вкладках скрыть, а на активной отобразить, что и выполняет методControlObjectsView.

Метод, управляющий отображением контроллов на графиках оптимизации:

void CFrameViewer::ControlObjectsView( const uint tab_id) { int tab_index= this .m_tab_control.GetSelectedTabID(); CTab *tab= this .m_tab_control.GetTab(tab_index); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_index); if (tab== NULL || table_stat== NULL ) return ; int w= 0 , cpx= 0 , x= 0 , y= 0 ; int x1=table_stat.X2()+ 10 ; int x2=tab.GetField().Right()- 10 ; switch (tab_index) { case 0 : w= this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Width(); cpx=(x1+x2)/ 2 ; x=cpx-w/ 2 ; this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().MoveX(x); if ( this .m_completed) { this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Show(); this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().BringToTop(); } this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 1 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_1.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_1.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 2 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_2.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_2.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 3 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_3.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_3.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultHide(); break ; case 4 : this .m_chart_stat_0.ButtonReplay().Hide(); y= this .m_chart_stat_4.ProgressBarY1()+CELL_H+ 2 ; this .m_chart_stat_4.ButtonResult().MoveY(y); this .m_chart_stat_4.ButtonsResultBringToTop(); this .m_chart_stat_1.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_2.ButtonsResultHide(); this .m_chart_stat_3.ButtonsResultHide(); break ; default : break ; } :: ChartRedraw (); }

Метод, выполняющий повторное проигрывание фреймов после окончания оптимизации:

void CFrameViewer::ReplayFrames( const int delay_ms) { string name; ulong pass; long id; double value, data[]; string params[]; uint par_count; int frame_counter= 0 ; this .m_progress_bar.Reset(); this .m_progress_bar.Update( false ); :: FrameFirst (); while (!:: IsStopped () && :: FrameNext (pass, name, id, value, data)) { frame_counter++; string text=:: StringFormat ( "Playing with pause %d ms: frame %d" , delay_ms, frame_counter); if ( this .DrawFrameData( 0 , text, clrNONE , 0 , pass, params, par_count, data)) :: ChartRedraw (); :: Sleep (delay_ms); } }

Все полученные фреймы после оптимизации доступны для их просмотра. Здесь в простом цикле от самого первого фрейма двигаемся по всем имеющимся фреймам и выводим их данные в таблицы и на график.

Метод, выводящий данные указанного фрейма на график оптимизации:

bool CFrameViewer::DrawFrameDataByPass( const uint tab_id, const ulong pass_num, const string text, color clr, const uint line_width, double &data[]) { string name; ulong pass; long id; uint par_count; double value ; string params []; ::FrameFirst(); while (::FrameNext(pass, name, id, value , data)) { if (pass==pass_num) { if (DrawFrameData(tab_id, text, clr, line_width, pass, params , par_count, data)) return true ; } } return false ; }

Так как фреймы, доступные после оптимизации, могут быть получены только в цикле их перебора FrameFirst() --> FrameNext(), и стандартными методами никак более, то здесь мы в цикле перебираем все доступные фреймы в поисках того, номер прохода которого нам нужен. Как только нужный фрейм найден, его данные выводятся на график.

В принципе, у нас есть после оптимизации готовый список объектов-фреймов, и мы можем быстро получить из списка нужный объект. Такой доступ к нужному фрейму можно использовать, но в этом случае придётся писать ещё методы для получения данных из объекта-фрейма и массива серий, преобразования их в нужный формат и вывода на график. Но пока оставлен доступ именно в таком виде, какой представлен в методе выше, для уменьшения количества кода в классе и упрощения его понимания.

Метод, рисующий графики трёх лучших проходов по критерию оптимизации:

void CFrameViewer::DrawBestFrameData( const uint tab_id, const int res_index) { if (tab_id< 1 || tab_id> 4 || res_index> 2 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Incorrect table (%u) or selected button (%d) identifiers passed" , __FUNCTION__ , tab_id, res_index); return ; } ulong array_passes[ 3 ]; double data[]; string res= ( tab_id== 1 ? "Results by Sharpe Ratio" : tab_id== 2 ? "Results by Net Profit" : tab_id== 3 ? "Results by Profit Factor" : tab_id== 4 ? "Results by Recovery Factor" : "" ); string text= "Optimization Completed: " +res; this .FillArrayBestFrames(tab_id, array_passes); if (res_index< 0 ) { for ( int i= 0 ; i<( int )array_passes.Size(); i++) this .DrawFrameDataByPass(tab_id, array_passes[i], text, clrNONE , 0 , data); } else this .DrawFrameDataByPass(tab_id, array_passes[res_index], text, this .m_selected_color, this .m_line_width, data); }

Здесь сначала заполняется массив индексами фреймов трёх лучших проходов в методе FillArrayBestFrames(), и далее нужный проход (либо все три) выводятся на график.

Метод, заполняющий массив индексами фреймов трёх лучших проходов для указанного критерия оптимизации:

bool CFrameViewer::FillArrayBestFrames( const uint tab_id, ulong &array_passes[]) { :: ZeroMemory (array_passes); if (tab_id<FRAME_PROP_SHARPE_RATIO || tab_id>FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return false ; } ENUM_FRAME_PROP prop=(ENUM_FRAME_PROP)tab_id; this .m_list_frames.Sort(prop); int index= this .m_list_frames.Total()- 1 ; CFrameData *frame_next= this .m_list_frames.At(index); if (frame_next== NULL ) return false ; array_passes[ 2 ]=frame_next.Pass(); for ( int i= 1 ; i>= 0 ; i--) { frame_next= this .FrameSearchLess(frame_next, prop); array_passes[i]=(frame_next!= NULL ? frame_next.Pass() : array_passes[i+ 1 ]); } return true ; }

Вся логика метода полностью расписана в комментариях к коду. По окончании работы метода в массиве, размером 3 будут записаны номера трёх лучших проходов по критерию оптимизации, соответствующему номеру вкладки, на график которой необходимо вывести данные этих проходов. Для поиска фреймов, у которых значение свойства меньше, чем у текущего, используется метод FrameSearchLess().

Метод для поиска и возврата указателя на объект фрейма со значением свойства меньше образца:

CFrameData *CFrameViewer::FrameSearchLess(CFrameData *frame, const int mode) { switch (mode) { case FRAME_PROP_SHARPE_RATIO : this .m_frame_tmp.SetSharpeRatio(frame.SharpeRatio()); break ; case FRAME_PROP_NET_PROFIT : this .m_frame_tmp.SetNetProfit(frame.NetProfit()); break ; case FRAME_PROP_PROFIT_FACTOR : this .m_frame_tmp.SetProfitFactor(frame.ProfitFactor()); break ; case FRAME_PROP_RECOVERY_FACTOR : this .m_frame_tmp.SetRecoveryFactor(frame.RecoveryFactor()); break ; default : this .m_frame_tmp.SetPass(frame.Pass()); break ; } this .m_list_frames.Sort(mode); int index= this .m_list_frames.SearchLess(& this .m_frame_tmp); CFrameData *obj= this .m_list_frames.At(index); return obj; }

В метод передаётся фрейм, и в сортированном списке фреймов при помощи метода SearchLess() класса CArrayObj Стандартной Библиотеки ищется ближайший объект, у которого значение свойства меньше, чем у переданного в метод.

Метод, выводящий на графики результатов оптимизации на каждой вкладке по три лучших прохода:

void CFrameViewer::DrawBestFrameDataAll( void ) { for ( int i= 1 ; i< this .m_tab_control.TabsTotal(); i++) this .DrawBestFrameData(i,- 1 ); }

Метод для получения данных текущего фрейма и вывода их на указанной вкладке в таблицу и на график результатов оптимизации:

bool CFrameViewer::DrawFrameData( const uint tab_id, const string text, color clr, const uint line_width, ulong &pass, string ¶ms[], uint &par_count, double &data[]) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return false ; } CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); CTableDataControl *table_inp= this .GetTableInputs(tab_id); CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (foreground== NULL || table_stat== NULL || table_inp== NULL || chart_stat== NULL ) return false ; :: ResetLastError (); if (:: FrameInputs (pass, params, par_count)) { this .TableInpDraw(tab_id, 4 , table_stat.Y2()+ 4 , CELL_W* 2 , CELL_H, par_count, false ); for ( uint i= 0 ; i<par_count; i++) { string array[]; if (:: StringSplit (params[i], '=' ,array)== 2 ) { bool enable= false ; double value= 0 , start= 0 , step= 0 , stop= 0 ; color clr= clrMistyRose ; if (:: ParameterGetRange (array[ 0 ], enable, value, start, step, stop)) clr=(enable ? clrLightYellow : clrNONE ); CTableCell *cell_0=table_inp.GetCell(i, 0 ); CTableCell *cell_1=table_inp.GetCell(i, 1 ); if (cell_0!= NULL && cell_1!= NULL ) { cell_0.SetText(array[ 0 ]); cell_1.SetText(array[ 1 ]); cell_0. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); cell_1. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); } } } foreground.FillRectangle(table_stat.X1()+ 1 , 4 + 1 , table_stat.X1()+CELL_W* 2 - 1 , 4 +CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut ( 4 +(CELL_W* 2 )/ 2 , 4 +CELL_H/ 2 , :: StringFormat ( "Optimization results (pass %I64u)" , pass), :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); int total=table_stat.RowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTableCell *cell_0=table_stat.GetCell(i, 0 ); CTableCell *cell_1=table_stat.GetCell(i, 1 ); if (cell_0!= NULL && cell_1!= NULL ) { string text= "---" ; switch (i) { case 0 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 0 ]); break ; case 1 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 1 ]); break ; case 2 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 2 ]); break ; case 3 : text=:: StringFormat ( "%.2f" , data[ 3 ]); break ; case 4 : text=:: StringFormat ( "%.0f" , data[ 4 ]); break ; case 5 : text=:: StringFormat ( "%.0f" , data[ 5 ]); break ; case 6 : text=:: StringFormat ( "%.2f%%" , data[ 6 ]); break ; case 7 : text=:: StringFormat ( "%G" , data[ 7 ]); break ; default : break ; } color clr=(tab_id> 0 ? (i==tab_id- 1 ? C'223,242,231' : clrNONE ) : clrNONE ); cell_0. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); cell_1.SetText(text); cell_1. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clr, 0 , TA_VCENTER ); } } double seria[]; :: ArrayCopy (seria, data, 0 , DATA_COUNT, :: ArraySize (data)-DATA_COUNT); chart_stat.AddSeria(seria, data[ 1 ]> 0 ); chart_stat.Update(clr, line_width, false ); if (tab_id== 0 ) this .m_progress_bar.AddResult(data[ 1 ]> 0 , false ); int x1=chart_stat.HeaderX1(); int y1=chart_stat.HeaderY1(); int x2=chart_stat.HeaderX2(); int y2=chart_stat.HeaderY2(); int x=(x1+x2)/ 2 ; int y=(y1+y2)/ 2 ; foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x, y, text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); foreground.Update( false ); return true ; } else PrintFormat ( "%s: FrameInputs() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , :: GetLastError ()); return false ; }

В методе получаются данные из фрейма, все таблицы заполняются этими данными и рисуется график баланса этого прохода оптимизации.

Метод, рисующий таблицу статистики оптимизации на указанной вкладке:

void CFrameViewer::TableStatDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || table_stat== NULL ) return ; background.FillRectangle(x, y, x+CELL_W* 2 , y+CELL_H, :: ColorToARGB ( C'195,209,223' )); foreground.FillRectangle(x+ 1 , y+ 1 , x+CELL_W* 2 - 1 , y+CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x+(CELL_W* 2 )/ 2 , y+CELL_H/ 2 , "Optimization results" , :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); table_stat.SetID(TABLE_OPT_STAT_ID+ 10 *tab_id); table_stat.DrawGrid(background, x, y+CELL_H, 0 , DATA_COUNT, 2 , CELL_H, CELL_W, C'200,200,200' , false ); int total=table_stat.RowsTotal(); for ( int row= 0 ; row<total; row++) { for ( int col= 0 ; col< 2 ; col++) { CTableCell *cell=table_stat.GetCell(row, col); if (col% 2 == 0 ) { string text= "OnTester()" ; switch (row) { case 0 : text= "Sharpe Ratio" ; break ; case 1 : text= "Net Profit" ; break ; case 2 : text= "Profit Factor" ; break ; case 3 : text= "Recovery Factor" ; break ; case 4 : text= "Trades" ; break ; case 5 : text= "Deals" ; break ; case 6 : text= "Equity DD" ; break ; default : break ; } cell.SetText(text); } else cell.SetText(tab_id== 0 ? " --- " : "" ); cell. TextOut (foreground, 4 , CELL_H/ 2 , clrNONE , 0 , TA_VCENTER ); } } background.Update( false ); foreground.Update(chart_redraw); }

Метод рисует таблицу результатов оптимизации, заполняя только заголовки строк таблицы. Ячейки с данными вносятся в таблицу в методе, рассмотренном выше.

Метод, рисующий таблицу входных параметров оптимизации на указанной вкладке:

void CFrameViewer::TableInpDraw( const uint tab_id, const int x, const int y, const int w, const int h, const uint rows, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTableDataControl *table_inp= this .GetTableInputs(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || table_inp== NULL ) return ; background.FillRectangle(x, y, x+CELL_W* 2 , y+CELL_H, :: ColorToARGB ( C'195,209,223' )); foreground.FillRectangle(x+ 1 , y+ 1 , x+CELL_W* 2 - 1 , y+CELL_H- 1 , 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut (x+(CELL_W* 2 )/ 2 , y+CELL_H/ 2 , "Input parameters" , :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); table_inp.SetID(TABLE_OPT_INP_ID+ 10 *tab_id); table_inp.DrawGrid(background, x, y+CELL_H, 0 , rows, 2 , CELL_H, CELL_W, C'200,200,200' , false ); background.Update( false ); foreground.Update(chart_redraw); }

Этот метод так же, как и предыдущий, рисует пустую таблицу параметров оптимизации, которая заполняется данными в методе DrawFrameData(), где уже известны параметры, с которыми был проведён проход тестера.

Метод, рисующий график оптимизации на указанной вкладке:

void CFrameViewer::ChartOptDraw( const uint tab_id, const bool opt_completed, const bool chart_redraw) { if (tab_id> 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Invalid tab ID passed (%u)" , __FUNCTION__ , tab_id); return ; } CCanvas *background= this .m_tab_control.GetTabBackground(tab_id); CCanvas *foreground= this .m_tab_control.GetTabForeground(tab_id); CTab *tab= this .m_tab_control.GetTab(tab_id); CTableDataControl *table_stat= this .GetTableStats(tab_id); CStatChart *chart_stat= this .GetChartStats(tab_id); if (background== NULL || foreground== NULL || tab== NULL || table_stat== NULL || chart_stat== NULL ) return ; int x1=table_stat.X2()+ 10 ; int y1=table_stat.Y1(); int x2=tab.GetField().Right()- 10 ; int y2=tab.GetField().Bottom()-tab.GetButton().Height()- 12 ; int w_min= 480 ; if (x2-x1<w_min) x2=x1+w_min; if (y2-y1< 180 ) y2=y1+ 180 ; chart_stat.SetChartBounds(x1, y1, x2, y2); color clr= clrLightGreen ; string suff= ( tab_id== 1 ? "Results by Sharpe Ratio" : tab_id== 2 ? "Results by Net Profit" : tab_id== 3 ? "Results by Profit Factor" : tab_id== 4 ? "Results by Recovery Factor" : "Click to Replay" ); string text= "Optimization Completed: " +suff; if (!opt_completed) { clr= C'195,209,223' ; text=:: StringFormat ( "Optimization%sprogress%s" , (tab_id== 0 ? " " : " in " ), (tab_id== 0 ? "" : ": Waiting ... " )); } background.FillRectangle(x1, 4 , x2, y1, :: ColorToARGB (clr)); foreground.FillRectangle(x1, 4 , x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FontSet( "Calibri" , - 100 , FW_BLACK ); foreground. TextOut ((x1+x2)/ 2 , 4 +CELL_H/ 2 , text, :: ColorToARGB ( clrMidnightBlue ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); background.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); foreground.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, 0x00FFFFFF ); chart_stat.Update( clrNONE , 0 , chart_redraw); }

Метод подготавливает чистый график с заголовком, на который из методов рисования выводятся линии баланса завершённых проходов оптимизации.

Мы полностью написали все необходимые классы для визуальной оптимизации. Теперь файл класса CFrameViewer можно подключить к любому советнику для просмотра хода его оптимизации на отдельном графике в терминале.





Подключаем функционал к советнику

Давайте проверим, что у нас получилось.

Возьмём советник из стандартной поставки из расположения \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMAMA.mq5 и сохраним его в новой, уже ранее созданной папке \MQL5\Experts\FrameViewer\ под именем ExpertMAMA_Frames.mq5.

Всё, что необходимо в него добавить — это подключить в конце листинга файл класса CFrameViewer, объявить объект с типом этого класса и дописать обработчики, в которых нужно вызывать одноимённые обработчики созданного класса.

Длину входных переменных советника можно немного сократить, убрав символы подчёркивания ("_") из имён переменных. Это даст им больше места, чтобы поместиться в ширину ячеек таблицы.

#property copyright "Copyright 2000-2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\SignalMA.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh> #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh> input string InpExpertTitle = "ExpertMAMA" ; int Expert_MagicNumber = 12003 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int InpSignalMAPeriod = 12 ; input int InpSignalMAShift = 6 ; input ENUM_MA_METHOD InpSignalMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpSignalMAApplied = PRICE_CLOSE ; input int InpTrailingMAPeriod = 12 ; input int InpTrailingMAShift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD InpTrailingMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpTrailingMAApplied= PRICE_CLOSE ; CExpert ExtExpert; int OnInit ( void ) { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CSignalMA *signal= new CSignalMA; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } if (!ExtExpert.InitSignal(signal)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 3 ); } signal.PeriodMA( InpSignalMAPeriod ); signal.Shift( InpSignalMAShift ); signal.Method( InpSignalMAMethod ); signal.Applied( InpSignalMAApplied ); if (!signal.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error signal parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } CTrailingMA *trailing= new CTrailingMA; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } trailing. Period ( InpTrailingMAPeriod ); trailing.Shift( InpTrailingMAShift ); trailing.Method( InpTrailingMAMethod ); trailing.Applied( InpTrailingMAApplied ); if (!trailing.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error trailing parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } CMoneyNone *money= new CMoneyNone; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } if (!money.ValidationSettings()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error money parameters" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 10 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 11 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick ( void ) { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade ( void ) { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer ( void ) { ExtExpert. OnTimer (); } #property tester_no_cache #define REPLAY_DELAY_MS 100 #define STAT_LINES 1 #define SELECTED_LINE_WD 3 #define SELECTED_LINE_CLR clrDodgerBlue #include "FrameViewer.mqh" CFrameViewer fw; double OnTester () { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fw. OnTester (TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit () { fw. OnTesterInit (STAT_LINES, SELECTED_LINE_WD, SELECTED_LINE_CLR); } void OnTesterDeinit () { fw. OnTesterDeinit (); } void OnTesterPass () { fw. OnTesterPass (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fw. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam,REPLAY_DELAY_MS); }

Это все изменения и дополнения в эксперте, которые нужно сделать (кроме укорачивания имён переменных), чтобы заработала визуальная оптимизация.

Давайте скомпилируем советник и запустим его на оптимизацию.

Настройки оптимизации для теста работы самой программы особо не важны, выставим их такими:

и запустим оптимизацию:

Перед началом процесса оптимизации открывается новое окно графика, на котором и расположены все элементы управления. Это удобно — чтобы не переключаться между прикреплёнными графиками результатов оптимизации и графиком визуальной оптимизации. Это отдельное окно можно сдвинуть за пределы терминала, или на второй монитор, и одновременно иметь доступ ко всем графикам оптимизации.





Заключение

В заключение хочется сказать, что мы рассмотрели лишь небольшой пример того, как можно сделать дополнительный функционал для контроля процесса оптимизации. На график визуальной оптимизации можно выводить любые данные, полученные из отчётов тестера, либо самостоятельно рассчитываемые после каждого прохода оптимизации. Какими могут быть функционал и визуальное отображение — здесь дело вкуса и потребностей каждого разработчика, использующего визуальную оптимизацию для получения нужных результатов и удобств в использовании полученных данных. Здесь, в данном моменте, важно, что мы посмотрели на конкретных примерах, как всё нужное для себя можно сделать и использовать.

К статье прикреплены все рассмотренные в статье файлы для самостоятельного изучения. В архиве Old_article_files.zip лежат файлы из статьи, на основе информации из которой всё сегодня и было сделано.

Также приложен архив MQL5.zip, распаковав который, можно сразу же получить установленные файлы для теста в нужных папках терминала.

Программы, используемые в статье:

#

Имя

Тип

Описание 1 Table.mqh Библиотека классов Библиотека классов для создания таблиц 2 Controls.mqh Библиотека классов Библиотека классов для создания графических элементов управления 3 FrameViewer.mqh Библиотека классов Библиотека классов для реализации в советнике функционала визуальной оптимизации 4 ExpertMAMA_Frames.mq5 Советник Советник для тестирования визуальной оптимизации 5 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала 6 Old_article_files.zip Архив Архив файлов из первоначальной статьи, на основе которых сделаны все файлы этой статьи

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



