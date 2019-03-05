Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок

Содержание

В прошлой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение создания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Создали абстрактный объект COrder, который является базовым объектом для хранения данных исторических ордеров и сделок, а также рыночных ордеров и позиций.

В данной части повествования мы продолжим разработку и создадим все необходимые объекты для хранения данных истории счёта в коллекция, спроектируем коллекцию исторических ордеров и сделок, а также проведём некоторую правку и доработку уже созданных объектов и перечислений.

Объекты исторических ордеров и сделок

Наш базовый объект COrder воплощает в себе все данные по любому объекту счёта — будь то маркет-ордер (приказ на совершение какого-либо действия), будь то отложенный ордер, сделка или позиция. Для того, чтобы мы могли свободно оперировать всеми этими объектами раздельно друг от друга, создадим на основе абстрактного COrder несколько классов, которые будут точно указывать на принадлежность объекта к его типу.

В списке исторических ордеров и сделок могут быть несколько типов таких объектов: удалённый отложенный ордер, выставленный маркет-ордер (приказ) и сделка (результат исполнения маркет-ордера). Также можно выделить ещё два типа объектов в MQL4: балансная и кредитная операции (В MQL5 такие данные хранятся в свойствах сделки).



В папке Objects библиотеки создайте новый класс CHistoryOrder.

Для этого правой кнопкой нажмите на папку Objects и выберите пункт меню "Новый файл Ctrl+N". В открывшемся Мастере MQL5 выберите "Новый класс" и нажмите кнопку "Далее". В поле с именем класса введите CHistoryOrder (1), а в поле указания базового класса введите название нашего абстрактного класса COrder (2) и нажмите "Готово".





После этого в папке Objects будет создан файл HistoryOrder.mqh (3). Откроем его:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" class CHistoryOrder : public COrder { private : public : CHistoryOrder(); ~CHistoryOrder(); }; CHistoryOrder::CHistoryOrder() { } CHistoryOrder::~CHistoryOrder() { }

Пока это просто шаблон класса, попытка компиляции которого приводит к появлению уже знакомых нам пяти ошибок — новый класс, унаследованный от COrder, совсем ничего не знает о своём родителе. Добавим подключение файла Order.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CHistoryOrder : public COrder { private : public : CHistoryOrder(); ~CHistoryOrder(); }; CHistoryOrder::CHistoryOrder() { } CHistoryOrder::~CHistoryOrder() { }

Теперь всё компилируется.

Класс будет совсем небольшим — нам нужно переопределить методы родительского класса COrder, возвращающие флаги поддержания свойств ордера, и в конструктор вписать передачу тикета ордера в класс:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CHistoryOrder : public COrder { public : CHistoryOrder( const ulong ticket ) : COrder( ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER , ticket ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CHistoryOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ) return false ; return true ; }

Итак, что имеем: в конструктор класса передаём тикет выбранного ордера, в защищённый конструктор родительского объекта COrder передаём статус ордера (исторический ордер) и его тикет.

Также мы переопределили виртуальный метод родительского класса, возвращающий поддержание целочисленных свойств ордера. Методы, возвращающие поддержание вещественных и строковых свойств ордера оставили без изменений — эти методы родительского класса всегда возвращают истину, и будем считать, что исторический ордер поддерживает все вещественные и строковые свойства, поэтому и переопределять их пока не будем.

В методе поддержания целочисленных свойств ордера проверяем свойство и, если это время экспирации, или направление сделки, или время изменения позиции, то возвращаем ложь — такие свойства не поддерживаются маркет-ордерами. Все остальные свойства поддерживаются и возвращается истина.



По аналогии создадим класс исторического (удалённого) отложенного ордера CHistoryPending и класс исторической сделки CHistoryDeal:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CHistoryPending : public COrder { public : CHistoryPending( const ulong ticket) : COrder(ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CHistoryPending::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ) return false ; return true ; } bool CHistoryPending::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE ) return false ; return true ; }

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CHistoryDeal : public COrder { public : CHistoryDeal( const ulong ticket) : COrder(ORDER_STATUS_DEAL,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_STATE || ( this . OrderType ()== DEAL_TYPE_BALANCE && ( property==ORDER_PROP_POSITION_ID || property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO || property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER || property==ORDER_PROP_MAGIC || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL || property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ) ) ) return false ; return true ; } bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_TP || property==ORDER_PROP_SL || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT || ( this . OrderType ()== DEAL_TYPE_BALANCE && ( property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_VOLUME ) ) ) return false ; return true ; }

Три объекта-ордера, на основании которых будем строить коллекцию исторических ордеров, создали. Все они унаследованы от базового класса абстрактного ордера COrder, имеют его свойства, но позволяют возвращать только те свойства, которые поддерживаются данным типом ордера. Все они будут находиться в одном списке-коллекции — коллекции исторических ордеров, из которой мы и будем получать всю необходимую информацию по истории счёта в любом составе и порядке.

Следует отметить, что не все поддерживаемые или неподдерживаемые свойства учтены в методах SupportProperty() для вывода свойств ордера в журнал. В сделках, например, учтены только три типа: сделка на покупку, сделка на продажу и балансовая операция. В этом нет ничего страшного — просто те свойства, которые пока не учтены и не прописаны конкретно в методах, возвращающих их поддержание, будут всегда выводиться на печать. Далее их можно будет дописать в методы, чтобы не выводить на печать те свойства, которые всегда возвращают нулевые значения вне зависимости от ситуации (а значит и не поддерживаются).

Коллекция исторических ордеров и сделок

Всегда полезно иметь историю счёта под рукой. Да, терминал её предоставляет и даёт инструменты получения её в программах. Но нам для наших нужд необходимо иметь свой список, который мы сможем по запросу сортировать и перестраивать для возврата требуемых данных в свои программы. Соответственно, необходимо на каждом тике проверять изменение прошлого состояния истории счёта и при его изменении пересчитывать наш список исторических ордеров и сделок. Но это слишком накладно — перебирать всю историю на каждом тике. Поэтому мы сделаем только дополнение в наш список новых данных, а старые данные — они уже ранее считаны и хранятся в списке.

Давайте создадим новый класс CHistoryCollection в папке Collections:

Нажмите правой кнопкой по папке Collections, выберите пункт "Новый файл", в окне Мастера MQL выберите "Новый класс" и нажмите "Далее". Введите имя класса CHistoryCollection, оставьте поле базового класса пустым и нажмите "Готово".





В папке Collections будет создан новый файл HistoryCollection:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" class CHistoryCollection { private : public : CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); }; CHistoryCollection::CHistoryCollection() { } CHistoryCollection::~CHistoryCollection() { }

Займёмся его наполнением.

Для списка будем использовать динамический список указателей на экземпляры объектов стандартной библиотеки CArrayObj. Подключим его к нашему файлу и сразу его определим. (Кстати, чтобы проще это сделать, можно воспользоваться контекстным меню правой кнопки мыши)





Подключим CArrayObj и определим список исторических ордеров и сделок в приватной секции класса:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; public : CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); }; CHistoryCollection::CHistoryCollection() { } CHistoryCollection::~CHistoryCollection() { }

Нам потребуется сохранять индексы последних добавленных в коллекцию ордеров и сделок из списка истории терминала, а также необходимо знать разницу между прошлым и текущим количеством ордеров и сделок, поэтому создадим для их хранения приватные члены класса:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); }; CHistoryCollection::CHistoryCollection() { } CHistoryCollection::~CHistoryCollection() { }

При первом запуске все приватные члены класса должны обнулиться и история пересчитаться заново. Чтобы это сделать, нужно просто в конструкторе класса добавить список инициализации членов класса и задать по какому критерию по умолчанию будет сортироваться список-коллекция.

Сейчас мы имеем конструктор по умолчанию и, прежде, чем написать его реализацию, нам необходимо создать перечисление, в котором будут прописаны все возможные критерии сортировки ордеров и сделок в списке-коллекции.

Но сначала упорядочим целочисленные, вещественные и строковые свойства ордера для более логичного их вывода на печать в журнал. Откроем файл Defines.mqh из корневой папки библиотеки и расположим члены перечислений в нужном порядке:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 22 ) enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, ORDER_PROP_SL, ORDER_PROP_TP, ORDER_PROP_PROFIT, ORDER_PROP_COMMISSION, ORDER_PROP_SWAP, ORDER_PROP_VOLUME, ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, ORDER_PROP_PROFIT_FULL, ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 11 ) enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 3 )

Теперь в этот же файл впишем перечисление со всеми возможными типами сортировки ордеров и сделок:

enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 10 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 14 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 18 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 19 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 21 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = 23 , SORT_BY_ORDER_SL = 24 , SORT_BY_ORDER_TP = 25 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = 26 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = 27 , SORT_BY_ORDER_SWAP = 28 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = 29 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = 30 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = 31 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= 32 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL, SORT_BY_ORDER_COMMENT = 34 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = 35 };

Важно: индексы членов перечисления сортировки должны совпадать с индексами членов перечисления свойств, так как для корректного поиска в списке он должен быть отсортирован по тому же значению, по которому проводится в нём поиск.

Как можно было заметить, в данном списке пропущено свойство для сортировки ORDER_PROP_DIRECTION, так как это свойство является сервисным и используется для нужд библиотеки. Впрочем, как и иные пользовательские свойства, ранее нами добавленные. Но по ним возможно потребуется сортировка, потому они были оставлены.

Теперь можно написать реализацию конструктора класса CHistoryCollection:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\DELib.mqh" class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); }; CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ), m_delta_deal( 0 ), m_index_order( 0 ), m_delta_order( 0 ) { m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); }

Разберём листинг выше.

Так как в конструкторе класса используется значение только что добавленного перечисления, то нужно подключить файл Defines.mqh к файлу класса.

В первой статье, при подготовке базового класса абстрактного ордера, мы создали библиотеку сервисных функций DELib.mqh, к которой подключили файл Defines.mqh со всеми необходимыми перечислениями и макроподстановками. Поэтому подключим именно библиотеку сервисных функций.

В конструкторе в списке инициализации обнуляются все индексы и значения разниц текущего количества с прошлым, и затем в теле конструктора задаётся списку-коллекции сортировка по умолчанию по времени закрытия.



Теперь пора заняться сбором информации со счёта и сохранении её в списке-коллекции. Для этого нужно в циклах пройтись по истории счёта и вписать каждый ордер в список. Если количество ордеров или сделок изменилось по сравнению с прошлой проверкой, то необходимо установить флаг произошедшего торгового события — он потребуется для отправки сообщений внешней программе о произошедшем новом событии в истории счёта.

В приватной секции класса объявим флаг торгового события, а в публичной — метод Refresh() для обновления исторической коллекции:

class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; bool m_is_trade_event; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CHistoryCollection(); void Refresh( void ); };

Для реализации обновления списка ордеров коллекции нам потребуется ещё одна макроподстановка — для запроса исторических данных в полном объёме. Для этого служит функция HistorySelect(). В её параметрах передаются даты начала и конца требуемых данных. Для получения полного списка всей истории счёта нужно передавать дату начала как 0, а дату конца как TimeCurrent(), но в этом случае могут быть ситуации, когда не всё, что есть в исторических данных будет возвращено. Это нюансы, и чтобы такого не происходило, нужно вместо TimeCurrent() вводить заведомо большую дату, чем текущее время сервера. Будем вводить туда максимально-возможную дату: 31.12.3000 23:59:59. Это ещё удобно тем, что в пользовательских символах может существовать такая дата, и такое получение истории будет работать.



Впишем в файл Defines.mqh новую макроподстановку:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' )

Теперь, вместо ввода TimeCurrent() как конечного времени, будем вводить макрос END_TIME



Реализация обновления списка ордеров коллекции:

void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersHistoryTotal (),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; m_list_all_orders.InsertSort(order); } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; m_list_all_orders.InsertSort(order); } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal () , i=m_index_order ; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; m_list_all_orders. InsertSort (order); } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; m_list_all_orders. InsertSort (order); } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; m_list_all_orders.InsertSort(deal); } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif }

Проверяем принадлежность к MQL4 или к MQL5. Разберём код на примере MQL5, так как он немного сложнее.

Сначала запрашиваем всю историю счёта и, если не получилось, то выходим до следующего тика. После успешного запроса истории, будут созданы два списка — список ордеров и список сделок.

Сначала идём в цикле по списку всех ордеров. Начальным индексом, с которого будет идти цикл, является результат работы данного цикла в прошлый раз (при первом запуске = 0). Это позволяет нам идти только по новым ордерам, появившимся в истории с последней проверки, а не гонять дорогой цикл по всей истории.

Далее получаем тикет ордера и его тип. И по результату проверки типа ордера создаём новый объект. Либо исторический маркет-ордер, либо удалённый отложенный ордер, и помещаем их в список-коллекцию сразу в сортированном виде (сортировку мы уже задали по времени закрытия ранее).

По окончании работы цикла сохраняем новый индекс ордера — для того, чтобы следующий цикл начать уже от него, и разницу между результатом работы прошлого цикла и текущего — по сути это просто количество вновь добавленных ордеров.

Цикл работы со сделками точно такой же, за исключением того, что в нём не нужно разбивать сделки по типам как это делали со списком ордеров, а сразу заносить в список-коллекцию объект-сделку.

Цикл в версии MQL4-кода практически тот же, только там идёт цикл от всего возможного размера истории, доступной в истории счёта, а она может задаваться пользователем во вкладке терминала "История", поэтому тут уже самому пользователю стоит озаботиться доступностью всей истории если того требует его программа. Либо для получения полной истории использовать WinAPI, что не входит в задачи этих статей.

По завершению работы циклов проверяется количество новых ордеров и сделок и, если количество больше нуля, то устанавливается флаг произошедшего торгового события.



По сути, мы сейчас сделали в классе исторической коллекции получение данных, какое делали в первой части в тестовом советнике, за исключением того, что теперь создаются разные объекты исторических ордеров, разделённые по их статусу. И теперь, чтобы проверить как всё это работает, нам нужно извне (из программы, которая будет использовать эту библиотеку, а в данном случае — из тестового советника) получить созданный список-коллекцию исторических ордеров.

GetList()

class CHistoryCollection { private : CArrayObj m_list_all_orders; bool m_is_trade_event; int m_index_order; int m_index_deal; int m_delta_order; int m_delta_deal; public : CArrayObj* GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CHistoryCollection(); void Refresh( void ); };

Для этого добавим в публичную секцию класса CHistoryCollection методбез параметров (в следующей статье будут ещё добавлены методы получения списка, но уже с параметрами):

Как видно из листинга, возвращается указатель на список, а не сам объект. И этого достаточно для использования списка в программах. Но для быстрого и удобного использования библиотеки этого будет мало, и далее — буквально в следующей статье описания библиотеки, мы организуем простой доступ к нужным данным по запросу. А в последующих статьях ещё более упростим доступ, создав специальные функции для работы с библиотекой через них в своих программах.



А сейчас давайте проверим как заполняется список. Для этого создадим небольшой тестовый советник. Создадим в папке TestDoEasy, которую создавали в первой части, подпапку Part02 — в ней будет расположен файл второго тестового советника с именем TestDoEasyPart02, и подключим к нему созданную коллекцию:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Так как теперь в списке хранятся объекты разного типа, унаследованные от одного родителя COrder, то сделаем вывод в журнал описаний объектов-ордеров на выбор. Для этого во входных параметрах создадим перечисление с выбором типов отображаемых ордеров и создадим объект-коллекцию, из которого и будем читать информацию по счёту:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> enum ENUM_TYPE_ORDERS { TYPE_ORDER_MARKET, TYPE_ORDER_PENDING, TYPE_ORDER_DEAL }; input ENUM_TYPE_ORDERS InpOrderType = TYPE_ORDER_DEAL; CHistoryCollection history;

Теперь точно так же, как и в прошлом тестовом советнике из первой части описания библиотеки, в обработчике OnInit() считаем историю счёта и в цикле выведем информацию об ордерах в журнал:

int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetList(); if (list== NULL ) { Print ( "Could not get collection list" ); return INIT_FAILED ; } int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; if ( order.Status()==ORDER_STATUS_DEAL && InpOrderType==TYPE_ORDER_DEAL ) order. Print (); if ( order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER && InpOrderType==TYPE_ORDER_MARKET ) order. Print (); if ( order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && InpOrderType==TYPE_ORDER_PENDING ) order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь: создаём указатель на список-коллекцию и получаем его из CHistoryCollection при помощи созданного там же метода GetList().

Далее в цикле получаем объект-ордер из списка, проверяем его статус и разрешение для вывода в журнал в настройках советника.

В зависимости от результата проверки — печатаем данные в журнал, или не печатаем.

Следует отметить, что хоть мы и получаем из списка базовый объект COrder, но в журнал выводятся только те данные, которые присущи наследникам этого базового ордера — маркет-ордера, отложенные ордера и сделки, у которых переопределены виртуальные методы, возвращающие флаг поддержания ордером только присущих ему свойств.



Компилируем и запускаем советник. В журнал будут выведены данные по выбранным типам ордеров и сделок:

Если внимательно посмотреть на типы выводимых свойств, то для ордеров увидим не присущие в MQL5 ордерам свойства: профит, своп, комиссия и профит в пунктах.

Внесём некоторые исправления и дополнения в уже созданные объекты.



Допишем в класс CHistoryOrder в метод SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) неподдерживаемое свойство для MQL5 профит в пунктах:

bool CHistoryOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC #ifdef __MQL5__ || property==ORDER_PROP_PROFIT_PT #endif ) return false ; return true ; }

и добавим ещё один виртуальный метод, возвращающий поддержание ордерами вещественных свойств:

class CHistoryOrder : public COrder { public : CHistoryOrder( const ulong ticket) : COrder(ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); };

и его реализацию:

bool CHistoryOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { #ifdef __MQL5__ if (property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ) return false ; #endif return true ; }

Если это MQL5, то профит, своп, комиссия, полный профит и цена постановки StopLimit-ордера не поддерживаются. Для MQL4 и для остальных вещественных свойств ордера в MQL5 возвращаем флаг поддержания ордером вещественных свойств.



У ордеров в MQL5 есть свойство ORDER_STATE — это состояние ордера, прописанное в перечислении ENUM_ORDER_STATE.

Добавим его в список целочисленных свойств ордеров в перечисление ENUM_ORDER_PROP_INTEGER в файле Defines.mqh:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 23 )

и обязательно изменим количество целочисленных свойств ордера с 22 на 23 в макроподстановке ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, которая указывает на количество целочисленных свойств ордера и используется для расчёта точного "адреса" требуемого свойства ордера.

В этом же файле добавим новое свойство в возможные критерии сортировки ордеров, чтобы мы могли сортировать ордера по этому новому свойству, и сделаем более удобное исчисление индексов в случае последующего изменения перечислений:

#define FIRST_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 10 , SORT_BY_ORDER_STATE = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 14 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 16 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 18 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 19 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 21 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 22 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_DBL_PROP , SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_DBL_PROP + 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_DBL_PROP + 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_DBL_PROP + 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_DBL_PROP + 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_DBL_PROP + 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_DBL_PROP + 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_DBL_PROP + 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_DBL_PROP + 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_DBL_PROP + 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_DBL_PROP + 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_STR_PROP , SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_STR_PROP + 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_STR_PROP + 2 };

В защищённой секции класса абстрактного ордера COrder в файле Order.mqh объявим метод OrderState(), который записывает в свойства ордера его состояние из перечисления ENUM_ORDER_STATE:

protected : COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket); long OrderMagicNumber ( void ) const ; long OrderTicket ( void ) const ; long OrderTicketFrom( void ) const ; long OrderTicketTo( void ) const ; long OrderPositionID( void ) const ; long OrderPositionByID( void ) const ; long OrderOpenTimeMSC( void ) const ; long OrderCloseTimeMSC( void ) const ; long OrderType ( void ) const ; long OrderState( void ) const ; long OrderTypeByDirection( void ) const ; long OrderTypeFilling( void ) const ; long OrderTypeTime( void ) const ; long OrderReason( void ) const ; long DealOrder( void ) const ; long DealEntry( void ) const ; bool OrderCloseByStopLoss( void ) const ; bool OrderCloseByTakeProfit( void ) const ; datetime OrderOpenTime ( void ) const ; datetime OrderCloseTime ( void ) const ; datetime OrderExpiration ( void ) const ; datetime PositionTimeUpdate( void ) const ; datetime PositionTimeUpdateMSC( void ) const ;

и впишем его реализацию:

long COrder::OrderState( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ORDER_STATE_FILLED ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_STATE ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_STATE ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE : case ORDER_STATUS_DEAL : default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Для MQL4 пока будем возвращать, что ордер выполнен полностью. Для MQL5 в зависимости от статуса ордера либо возвращаем 0 (если это сделка или позиция), либо состояние ордера (если это маркет-ордер или отложенный ордер).



В публичной секции класса COrder объявим метод, возвращающий описание состояния ордера:

string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeDescription( void ) const ; string StateDescription( void ) const ; string DealEntryDescription( void ) const ; string DirectionDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false );

и его реализацию:

string COrder::StateDescription( void ) const { if ( this .Status()==ORDER_STATUS_DEAL || this .Status()== ORDER_STATUS_MARKET_ACTIVE ) return "" ; else switch ( this .StateOrder()) { case ORDER_STATE_STARTED : return TextByLanguage( "Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером" , "The order is checked for correctness, but not yet accepted by the broker" ); case ORDER_STATE_PLACED : return TextByLanguage( "Ордер принят" , "Order accepted" ); case ORDER_STATE_CANCELED : return TextByLanguage( "Ордер снят клиентом" , "Order withdrawn by client" ); case ORDER_STATE_PARTIAL : return TextByLanguage( "Ордер выполнен частично" , "The order is filled partially" ); case ORDER_STATE_FILLED : return TextByLanguage( "Ордер выполнен полностью" , "The order is filled" ); case ORDER_STATE_REJECTED : return TextByLanguage( "Ордер отклонен" , "Order rejected" ); case ORDER_STATE_EXPIRED : return TextByLanguage( "Ордер снят по истечении срока его действия" , "Order withdrawn upon expiration" ); case ORDER_STATE_REQUEST_ADD : return TextByLanguage( "Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему)" , "Order in the state of registration (placing in the trading system)" ); case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY : return TextByLanguage( "Ордер в состоянии модификации" , "The order is in a state of modification." ); case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL : return TextByLanguage( "Ордер в состоянии удаления" , "Order is in deletion state" ); default : return TextByLanguage( "Неизвестное состояние" , "Unknown state" ); } }

Если это сделка или позиция, то возвращаем пустую строку, иначе — проверяем состояние ордера и возвращаем его описание.



В реализацию метода GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) добавим возврат описания состояния ордера:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Ticket of parent order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия" , "Time open" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия" , "Time close" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Date of expiration" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера" , "Deal by order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Identifier opposite position" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Opening time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Closing time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции" , "Position change time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? :: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? ( string ) this .GetProperty(property)+ " > " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : "" ); }

И на этом исправления завершены.

Следует учитывать, что библиотека разрабатывается "вживую" и является бета-версией, поэтому всегда возможны различные правки, изменения и дополнения.



Что дальше

В следующей статье сделаем класс для удобного выбора и фильтрации ордеров, сделок и позиций по любому из поддерживаемых критериев и создадим коллекцию рыночных ордеров и позиций.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестовых советников. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.



