Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы

Концепция

Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных, и все они связаны с необходимостью загружать файлы из файловой песочницы терминала. Если в конечном результате предполагается скомпилированный файл, то достаточно подключить файл как ресурс и избавиться от необходимости передавать дополнительные файлы для работы программы. Такой способ хорошо подходит для размещения программ в Маркете mql5.com, так как там требуется размещение только исполняемого файла, но этот способ совсем не подходит для размещения исходного кода в CodeBase mql5.com, так как звуковые *.wav и графические файлы в формате *.bmp туда разместить нельзя. А без них исходный код неполноценен.

Как же быть в такой ситуации? Вывод очевиден: хранить данные всех требуемых файлов в исходном коде в подключаемых файлах *.mqh в виде бинарных массивов. А далее в самой программе, при её запуске создавать из имеющихся наборов данных все необходимые для работы программы файлы в нужных папках. Таким образом, при запуске такого кода программа сама создаст все требуемые для своей работы файлы, разложит их по папкам и будет корректно работать. Для пользователя программы этот процесс пройдёт практически незамеченным, ну лишь немного увеличится время первого запуска, необходимое для создания и записи отсутствующих файлов.

Для работы с файловыми данными мы создадим два класса:

класс-генератор файлов из заранее подготовленных данных,



класс для работы со списком созданных файлов — коллекцией объектов-описателей файлов.



Класс-генератор файлов

Класс-генератор файлов будет иметь набор статических методов для создания файлов из соответствующих им данных, и эти методы будут доступны в любой части библиотеки.Класс для работы с уже созданными файлами будет иметь в своём составе список всех созданных файлов и методы доступа к этим файлам по данным, хранящимся в списке. По сути — в списке будут храниться простые описания созданных файлов (имя файла и описание файла), и по этим данным по запросу мы всегда сможем получить путь к физическому файлу для работы с ним.

Начнём с файла Datas.mqh. В него добавим требуемые сообщения, которые могут выводиться при работе создаваемых классов.

В перечисление индексов текстовых сообщений добавим константы, указывающие на место расположения новых сообщений в массиве текстовых данных библиотеки:

enum ENUM_MESSAGES_LIB { MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG= ERR_USER_ERROR_FIRST , MSG_LIB_PARAMS_LIST_END, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_POSITION, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_PENDING, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET, MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MARKET_HIST, MSG_LIB_PROP_NOT_SET, MSG_LIB_PROP_EMPTY, MSG_LIB_SYS_ERROR, MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER, MSG_LIB_SYS_FAILED_PUT_SYMBOL, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_MARGIN_RATES, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_DATAS, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STORAGE_FOLDER, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ACC_OBJ_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_CURR_ACC_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE, MSG_LIB_SYS_INPUT_ERROR_NO_SYMBOL, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_NOT_GET_CURR_PRICES, MSG_LIB_SYS_EVENT_ALREADY_IN_LIST, MSG_LIB_SYS_FILE_RES_ALREADY_IN_LIST , MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_RES_LINK, MSG_LIB_SYS_ERROR_ALREADY_CREATED_COUNTER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_COUNTER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TEMP_LIST, MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_MARKET_LIST, MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_HISTORY_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ORDER_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_DEAL_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_ORDER_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_CTRL_POSITION_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_MODIFIED_ORD_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT, MSG_LIB_SYS_FAILED_WRITE_UARRAY_TO_FILE, MSG_LIB_SYS_FAILED_LOAD_UARRAY_FROM_FILE, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT_FROM_UARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, MSG_LIB_SYS_ERROR_INDEX, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CONV_TO_LOWERCASE , MSG_LIB_SYS_ERROR_EMPTY_STRING, MSG_LIB_SYS_FAILED_PREPARING_SYMBOLS_ARRAY, MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE,

И в массив текстовых сообщений впишем соответствующие константам индексов тексты на русском и английском языках:

string messages_library[][TOTAL_LANG]= { { "Начало списка параметров" , "The beginning of the event parameter list" }, { "Конец списка параметров" , "End of the parameter list" }, { "Свойство не поддерживается" , "Property is not support" }, { "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" }, { "Свойство не поддерживается у позиции" , "Property not supported for position" }, { "Свойство не поддерживается у отложенного ордера" , "The property is not supported for a pending order" }, { "Свойство не поддерживается у маркет-ордера" , "The property is not supported for a market-order" }, { "Свойство не поддерживается у исторического маркет-ордера" , "The property is not supported for a history market-order" }, { "Значение не задано" , "Value not set" }, { "Отсутствует" , "Not set" }, { "Ошибка " , "Error " }, { "Ошибка. Такого символа нет на сервере" , "Error. There is no such symbol on the server" }, { "Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: " , "Failed to put in the market watch. Error: " }, { "Не удалось получить текущие цены. Ошибка: " , "Could not get current prices. Error: " }, { "Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: " , "Failed to get margin rates. Error: " }, { "Не удалось получить данные " , "Failed to get data of " }, { "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка: " , "Could not create file storage folder. Error: " }, { "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию" , "Error. Failed to add current account object to collection list" }, { "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта" , "Error. Failed to create an account object with current account data" }, { "Не удалось открыть для записи файл " , "Could not open file for writing: " }, { "Ошибка входных данных: нет символа " , "Input error: no " }, { "Не удалось создать объект-символ " , "Failed to create symbol object " }, { "Не удалось добавить символ " , "Failed to add " }, { "Не удалось получить текущие цены по символу события " , "Failed to get current prices by event symbol " }, { "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list" }, { "Такой файл уже создан и добавлен в список: " , "This file has already been created and added to the list: " }, { "Ошибка. Не удалось создать объект-указатель на файл ресурса" , "Error. Failed to create resource file link object" } , { "Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором " , "Error. Already created a counter with id " }, { "Не удалось создать счётчик таймера " , "Failed to create timer counter " }, { "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" }, { "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. The list is not a list of the market collection" }, { "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" }, { "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to the list" }, { "Не удалось добавить сделку в список" , "Could not add deal to the list" }, { "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add a control order " }, { "Не удалось добавить контрольую позицию " , "Failed to add a control position " }, { "Не удалось добавить модифицированный ордер в список изменённых ордеров" , "Could not add modified order to the list of modified orders" }, { "Ещё не было тиков" , "No ticks yet" }, { "Не удалось создать структуру объекта" , "Could not create object structure" }, { "Не удалось записать uchar-массив в файл" , "Could not write uchar array to file" }, { "Не удалось загрузить uchar-массив из файла" , "Could not load uchar array from file" }, { "Не удалось создать структуру объекта из uchar-массива" , "Could not create object structure from uchar array" }, { "Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка " , "Failed to save object structure to uchar array, error " }, { "Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3" , "Error. The \"index\" value must be between 0 - 3" }, { "Не удалось преобразовать строку в нижний регистр, ошибка " , "Failed to convert string to lowercase, error " } , { "Ошибка. Строка предопределённых символов пустая, будет использоваться " , "Error. String of predefined symbols is empty, the symbol will be used: " }, { "Не удалось подготовить массив используемых символов. Ошибка " , "Failed to create an array of used characters. Error " }, { "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " },

Следует обратить внимание, что последовательность расположения текстов в массиве должна точно соответствовать последовательности объявления констант индексов в перечислении.



Для работы класса-генератора файлов необходимо создать базы данных, из которых класс будет брать данные о звуковых файлах и файлах изображений. Такими данными должны являться unsigned char-массивы. Для их создания требуется наличие звуковых (*.wav) и растровых (*.bmp) файлов, которые мы будем хранить в исходниках библиотеки. Для примера я уже подготовил несколько тестовых данных. Звуковые и растровые данные будут храниться каждый в своём подключаемом файле.

Создадим в корневом каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\ подключаемый файл DataSND.mqh и сразу впишем названия массивов данных тех звуковых файлов, которые будем размещать в массивах (впрочем, можно и после дописать названия массивов данных — они нужны лишь для быстрого поиска в листинге места объявления массива с данными того или иного файла, так как массивы могут быть большими, но не более 16 мегабайт):

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"

Для вставки файла в исходный текст програмы можно воспользоваться пунктом меню "Правка --> Вставить --> Файл в виде бинарного массива":





После выбора данного пункта откроется окно выбора файла, в котором необходимо найти заранее подготовленный файл для загрузки его данных в массив. Массив будет создан автоматически на основании имени выбранного файла (пример не полный так как бинарных данных много):

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" unsigned char sound_array_coin_01[]= { 0x52 , 0x49 , 0x46 , 0x46 , 0x1E , 0x50 , 0x09 , 0x00 , 0x57 , 0x41 , 0x56 , 0x45 , 0x66 , 0x6D , 0x74 , 0x20 , 0x12 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x03 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x44 , 0xAC , 0x00 , 0x00 , 0x20 , 0x62 , 0x05 , 0x00 , 0x08 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x64 , 0x61 , 0x74 , 0x61 , 0x28 , 0x35 , 0x09 , 0x00 , 0x11 , 0xBA , 0x20 , 0xBB , 0x11 , 0xBA , 0x20 , 0xBB , 0x74 , 0x81 , 0x62 , 0xBB , 0x74 , 0x81 , 0x62 , 0xBB , 0xE9 , 0x37 , 0x4D , 0xBB , 0xE9 , 0x37 , 0x4D , 0xBB , 0x7C , 0x41 , 0x13 , 0xBB , 0x7C , 0x41 , 0x13 , 0xBB , 0x8F , 0xE4 , 0x84 , 0xBA , 0x8F , 0xE4 , 0x84 , 0xBA , 0x51 , 0x6D , 0x05 , 0x3A , 0x51 , 0x6D , 0x05 , 0x3A , 0xE1 , 0xC7 , 0x85 , 0x3A , 0xE1 , 0xC7 , 0x85 , 0x3A , 0xF5 , 0xA9 , 0xA1 , 0x39 , 0xF5 , 0xA9 , 0xA1 , 0x39 , 0xD6 , 0xF7 , 0x25 , 0xBA , 0xD6 , 0xF7 , 0x25 , 0xBA , 0x88 , 0x38 , 0x5B , 0xBA , 0x88 , 0x38 , 0x5B , 0xBA , 0xC8 , 0x31 , 0x05 , 0x39 , 0xC8 , 0x31 , 0x05 , 0x39 , 0x62 , 0xA0 , 0xF8 , 0x39 , 0x62 , 0xA0 , 0xF8 , 0x39 , 0x62 , 0xE5 , 0x39 , 0xBA , 0x62 , 0xE5 , 0x39 , 0xBA , 0x8A , 0xAA , 0x8B , 0xBA , 0x8A , 0xAA , 0x8B , 0xBA , 0xDC , 0xF9 , 0x0B , 0xBA , 0xDC , 0xF9 , 0x0B , 0xBA , 0xEA , 0x27 , 0x97 , 0xBA , 0xEA , 0x27 , 0x97 , 0xBA , 0xA1 , 0x5E , 0xDA , 0xBA , 0xA1 , 0x5E , 0xDA , 0xBA , 0x96 , 0x5B , 0x56 , 0xBA , 0x96 , 0x5B , 0x56 , 0xBA , 0x13 , 0xB9 , 0xA6 , 0xB8 , 0x13 , 0xB9 , 0xA6 , 0xB8 , 0x3B , 0xFD , 0x39 , 0xB7 , 0x3B , 0xFD , 0x39 , 0xB7 , 0x05 , 0x39 , 0x37 , 0xB9 , 0x05 , 0x39 , 0x37 , 0xB9 , 0x7D , 0xED , 0x18 , 0xBA , 0x7D , 0xED , 0x18 , 0xBA , 0x73 , 0xDD , 0x8A , 0xBA , 0x73 , 0xDD , 0x8A , 0xBA , 0xD1 , 0x83 , 0xD4 , 0xBA , 0xD1 , 0x83 , 0xD4 , 0xBA , 0xFF , 0x94 , 0x0C , 0xBB , 0xFF , 0x94 , 0x0C , 0xBB , 0xAF , 0x13 , 0xF6 , 0xBA , 0xAF , 0x13 , 0xF6 , 0xBA , 0x5A , 0x27 , 0x4A , 0xBA , 0x5A , 0x27 , 0x4A , 0xBA , 0x68 , 0xA7 , 0xA1 , 0x39 , 0x68 , 0xA7 , 0xA1 , 0x39 , 0xBE , 0x9B , 0x32 , 0x3A , 0xBE , 0x9B , 0x32 , 0x3A , 0xFD , 0x21 , 0x0C , 0x3A , 0xFD , 0x21 , 0x0C , 0x3A , 0x36 , 0xFF , 0x21 , 0x3A , 0x36 , 0xFF , 0x21 , 0x3A , 0xB5 , 0xA2 , 0x36 , 0x3A , 0xB5 , 0xA2 , 0x36 , 0x3A , 0xBB , 0x73 , 0xE2 , 0xB9 , 0xBB , 0x73 , 0xE2 , 0xB9 , 0x16 , 0xDA , 0x16 , 0xBB , 0x16 , 0xDA , 0x16 , 0xBB , 0x41 , 0x70 , 0x23 , 0xBB , 0x41 , 0x70 , 0x23 , 0xBB , 0xA9 , 0xC6 , 0x34 , 0xBA , 0xA9 , 0xC6 , 0x34 , 0xBA , 0x78 , 0x88 , 0x35 , 0x37 , 0x78 , 0x88 , 0x35 , 0x37 , 0xFB , 0x4C , 0xA9 , 0xBA , 0xFB , 0x4C , 0xA9 , 0xBA , 0xDA , 0xAA ,

Так как данные для массива полностью повторяют данные файла, то такие массивы получаются довольно-таки большими. Именно поэтому я и вписал заранее названия создаваемых массивов — чтобы быстро переходить к началу каждого в листинге при помощи поиска Ctrl+F.



Теперь остаётся только добавить в листинг этого файла требуемое количество массивов звуковых данных. Я уже создал несколько тестовых звуков, и так как файл получился большим, то приводить здесь его листинг не имеет смысла — его можно посмотреть самостоятельно в прикреплённых в конце статьи файлах библиотеки.

И точно таким же образом создадим файл с растровыми данными с именем DataIMG.mqh. В него я тоже уже внёс два массива с изображением двухцветной лампочки-светодиода: в одном массиве — данные с изображением светодиода зелёного цвета, в другом — красного:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" unsigned char img_array_spot_green[]= { 0x42 , 0x4D , 0x38 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x28 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x01 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF ,

...



0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0x00 , 0x00 }; unsigned char img_array_spot_red[]= { 0x42 , 0x4D , 0x38 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x28 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x10 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x01 , 0x00 , 0x20 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0xC3 , 0x0E , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0x00 , 0xFF , 0xFF ,

И точно так же, как и в примере со звуковыми данными я не привожу здесь полный листинг получившегося файла.



Чтобы бинарные данные файлов были доступны в библиотеке, подключим файлы с данными к файлу Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "DataSND.mqh" #include "DataIMG.mqh" #include "Datas.mqh" #ifdef __MQL4__ #include "ToMQL4.mqh" #endif

В блоке макроподстановок файла Defines.mqh впишем макроподстановку с указанием папки расположения ресурсных данных библиотеки:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_ORD_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ORD_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_ACC_PAUSE ( 1000 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_ID ( 2 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE1 ( 100 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1 ( 3 ) #define COLLECTION_SYM_PAUSE2 ( 300 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2 ( 16 ) #define COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2 ( 4 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7779 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777D ) #define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define RESOURCE_DIR ( "DoEasy\\Resource\\" ) #define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 )

Внутри подпапки библиотеки Resource\ будут автоматически создаваться папки Sounds и Images для создания и хранения в них файлов звуков и изображений соответственно.

Так как нам при создании файлов из подготовленных массивов потребуется указать расширение создаваемого файла, то чтобы указать методу создания файла какой именно файл создаётся, и в какую из двух папок его разместить, нам потребуется перечисление типов файлов, данные которых будут записываться в бинарные массивы .

В самом конце листинга Defines.mqh впишем нужное перечисление:

enum ENUM_FILE_TYPE { FILE_TYPE_WAV, FILE_TYPE_BMP, };

Так как все файлы ресурсов библиотеки будем располагать в двух папках Sounds и Images, которые в свою очередь будем размещать в каталог MQL5\Files\ терминала, то нам необходимо подправить метод PlaySound() класса CMessage. Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\ Services\Message.mqh и

внесём корректировку пути файла в метод PlaySound():

bool CMessage:: PlaySound ( const string file_name ) { bool res=:: PlaySound ( "\\Files\\" + file_name); CMessage::m_global_error=(res ? ERR_SUCCESS : :: GetLastError ()); return res; }

Здесь мы для проигрывания файла указываем подпапку \Files\ терминала, так как мы будем хранить все данные относительно MQL5\ и этой папки, а остальной путь к файлу у нас будет прописываться при создании объекта-описания файла и передаваться в этот метод параметром file_name.



Этого на данный момент достаточно для создания необходимых нам классов.



Теперь создадим в папке \MQL5\Include\DoEasy\Services\ новый класс CFileGen в файле FileGen.mqh:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\\Services\DELib.mqh" class CFileGen { private : static string m_folder_name; static string m_subfolder; static string m_name; static int m_handle; static void SetName( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name); static void SetSubFolder( const ENUM_FILE_TYPE file_type); static string Extension( const ENUM_FILE_TYPE file_type); public : static string Name( void ) { return CFileGen::m_name; } static bool IsExist( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name); static bool Create( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const uchar &file_data_array[]); };

К файлу сразу же подключена библиотека сервисных функций DELib.mqh, так как к ней уже подключены Defines.mqh и Message.mqh, необходимые для работы класса:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property strict #include "..\Defines.mqh" #include "Message.mqh" #include "TimerCounter.mqh"

Все переменные-члены класса и его методы озаглавлены в коде, и описывать их назначение не имеет смысла — там всё понятно. Рассмотрим реализацию методов.

Так как переменные-члены класса статические, то они требуют явной инициализации:

string CFileGen::m_folder_name=RESOURCE_DIR; string CFileGen::m_subfolder= "\\" ; string CFileGen::m_name= NULL ; int CFileGen::m_handle= INVALID_HANDLE ;

Метод создания файла из массива данных:

bool CFileGen::Create( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name , const uchar &file_data_array[] ) { CFileGen::SetName(file_type,file_name); if (:: FileIsExist (CFileGen::m_name)) return false ; CFileGen::m_handle=:: FileOpen (CFileGen::m_name, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (CFileGen::m_handle== INVALID_HANDLE ) { int err=:: GetLastError (); :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE), "\"" ,CFileGen::m_name, "\". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "\"" ,CMessage::Text(err), "\" " ,CMessage::Retcode(err)); return false ; } :: FileWriteArray (CFileGen::m_handle,file_data_array); :: FileClose (CFileGen::m_handle); return true ; }

Метод использует стандартную функцию FileWriteArray(), позволяющую записывать в бинарный файл массивы любых данных кроме строковых.

В метод передаются тип записываемого файла (звук или изображение), имя будущего файла и массив с набором бинарных данных создаваемого файла.

Все действия, осуществляемые методом, прописаны в его листинге — они просты и понятны, поэтому не будем останавливаться на подробном их разборе.



Метод, возвращающий флаг наличия файла в каталоге ресурсов:

bool CFileGen::IsExist( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name ) { CFileGen::SetName(file_type,file_name); return :: FileIsExist (CFileGen::m_name); }

В метод передаётся тип записываемого файла и имя файла, наличие которого необходимо проверить. Затем устанавливается имя файла, состоящее из пути к файлу, его имени и расширения и при помощи функции FileIsExist() возвращается результат проверки существования файла с таким именем.

Метод, устанавливающий имя файла, состоящее из пути к файлу, его имени и расширения:

void CFileGen::SetName( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name ) { CFileGen::SetSubFolder(file_type) ; CFileGen::m_name = CFileGen::m_folder_name + CFileGen::m_subfolder + file_name + CFileGen::Extension( file_type ) ; }

В метод передаётся тип записываемого файла и имя файла,из которых метод соберёт полное имя файла, включающее папку хранения файлов библиотеки, подпапку по расширению файла, создаваемую методом SetSubFolder(), переданное в метод имя ( file_name) и расширение файла, создаваемое методом Extension() по типу файла (звук или изображение). Полученный результат записывается в переменную-член класса m_name.



Метод для установки имени подпапки в зависимости от типа файла (звук или изображение):



void CFileGen::SetSubFolder( const ENUM_FILE_TYPE file_type ) { CFileGen::m_subfolder=( file_type==FILE_TYPE_BMP ? "Images\\" : file_type==FILE_TYPE_WAV ? "Sounds\\" : "" ); }

В метод передаётся тип файла, и в зависимости от этого типа в переменную-член класса m_subfolder записывается наименование подпапки Images\ или Sounds\.



Метод, возвращающий расширение файла по его типу:

string CFileGen::Extension( const ENUM_FILE_TYPE file_type ) { string ext=:: StringSubstr (:: EnumToString (file_type), 10 ); if (!:: StringToLower (ext) ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_CONV_TO_LOWERCASE),CMessage::Retcode(:: GetLastError ())); return "." + ext; }

В метод передаётся тип файла. Затем из текстового представления ( EnumToString()) переданной в метод константы перечисления ENUM_FILE_TYPE извлекается расширение при помощи функции StringSubstr() (для звукового файла из строки "FILE_TYPE_WAV" извлекается подстрока "WAV", для растрового файла — "BMP"), затем все символы извлечённой подстроки с расширением файла преобразуются в строчные при помощи StringToLower(), к строке (перед ней) добавляется знак "точка" (.) и полученный результат возвращается из метода.



На этом создание класса-генератора файлов завершено.

Теперь у нас есть возможность хранить в исходном коде бинарные данные любых звуковых и растровых файлов и автоматически при запуске программы создавать из этих данных полноценные файлы, которые будут размещены в соответствующие папки, из которых библиотека будет получать эти файлы и использовать их по назначению.

Но для удобного их получения нам необходимо как-то описать имеющиеся в наличии файлы и иметь к ним быстрый и удобный доступ. Для этого мы создадим класс-коллекцию ресурсов программы. Но это будет не такая коллекция, которые мы создаём в библиотеке — списки указателей на объекты коллекций, а коллекция объектов-описаний файлов.

Для каждого созданного физического файла мы будем создавать объект-описатель этого файла, в котором будет прописано его имя, путь и описание. И получать доступ к физическим файлам мы будем по этим объектам-описателям. А описанием файла в таких объектах будет любое текстовое описание, которое мы будем добавлять к объекту-описателю для каждого конкретного файла.

Например, для звука щелчка мышью можно описание сделать в виде строки "Звук щелчка мышью 01", или "Клик 01", или.., да что угодно — как удобно, так и описываем созданные файлы. А затем, для получения описателя требуемого файла, мы просто ищем его по нашему описанию, вводя его в параметры поиска. Метод поиска вернёт нам индекс объекта-описателя файла, и по нему мы получим свойства уже физичесого файла.



Класс-коллекция ресурсов программы

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый класс CResourceCollection в файле ResourceCollection.mqh. Прямо в листинге этого нового класса напишем ещё один класс — класс объекта-описателя, экземпляры которого мы будем создавать для каждого нового файла и добавлять в коллекцию описателей:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\\Services\\FileGen.mqh" class CResObj : public CObject { private : string m_file_name; string m_description; public : void FileName( const string name) { this .m_file_name=name; } void Description( const string descr) { this .m_description=descr; } string FileName( void ) const { return this .m_file_name; } string Description( void ) const { return this .m_description; } bool IsEqual ( const CResObj* compared_obj) const { return this .Compare(compared_obj, 0 )== 0 ; } virtual int Compare ( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CResObj( void ){;} }; int CResObj::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CResObj *obj_compared=node; if (mode== 0 ) return ( this .m_file_name>obj_compared.m_file_name ? 1 : this .m_file_name<obj_compared.m_file_name ? - 1 : 0 ); else return ( this .m_description>obj_compared.m_description ? 1 : this .m_description<obj_compared.m_description ? - 1 : 0 ); }

К листингу сразу же подключим необходимые файлы — класс динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников стандартной библиотеки и класс-генератор файлов библиотеки CFileGen.

Чтобы объект-описатель можно было хранить в списке CArrayObj, нам необходимо этот объект сделать наследником базового класса стандартной библиотеки CObject.

Все переменные-члены класса и методы класса описаны в коде в комментариях, и не будем останавливаться на подробном разборе их назначения.

Уточню только, что виртуальный метод Compare() сравнивает поля двух объектов-описателей по умолчанию по имени файла. При равенстве сравниваемых полей двух объектов, метод возвращает ноль. Если требуется сравнить объекты по описанию файла, то режим mode нужно задать равным 1.

А метод IsEqual(), возвращающий флаг равенства объектов, сравнивает объекты только по имени файла (ведь двух файлов с одинаковыми именами в одной папке быть не может). Метод возвращает результат работы метода Compare() с режимом mode по умолчанию (0), что соответствует сравнению по имени файла.



Напишем класс-коллекцию объектов-описателей файлов ресурсов программы:

class CResourceCollection { private : CArrayObj m_list_dscr_obj; bool CreateFileDescrObj( const string file_name, const string descript); bool AddToList(CResObj* element); public : bool CreateFile( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const string descript, const uchar &file_data_array[]); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_dscr_obj; } int GetIndexResObjByDescription( const string file_description); CResourceCollection( void ); };

Здесь так же описано назначение каждого метода прямо в листинге, поэтому сразу перейдём к разбору методов класса.

За пределами тела класса напишем конструктор класса:

CResourceCollection::CResourceCollection() { this .m_list_dscr_obj.Clear() ; this .m_list_dscr_obj.Sort(); }

Здесь: очищается список объектов-описателей и списку ставится флаг сортировки по имени файла (по умолчанию 0).

Метод создания файла и добавления объекта-описателя в список-коллекцию:

bool CResourceCollection::CreateFile( const ENUM_FILE_TYPE file_type , const string file_name , const string descript , const uchar &file_data_array[] ) { if ( !CFileGen::Create ( file_type , file_name , file_data_array )) { if (!:: FileIsExist (CFileGen::Name())) return false ; } return this .CreateFileDescrObj(file_type,CFileGen::Name(),descript); }

В метод передаются тип создаваемого файла (звук или изображение), имя файла, описание файла и ссылка на бинарный массив данных файла, из которого файл будет создан.

Если файл создать не удалось при помощи метода Create() класса CFileGen, и файл действительно отсутствует (он может уже существовать, и по этой причине повторно создан быть не может), то возвращаем false.

Если же файла не было, и теперь он создан, то возвращаем из метода результат работы метода создания объекта-описателя и добавления его в список-коллекцию объектов-описателей файлов.



Метод создания объекта-описателя файла и добавления его в список-коллекцию:

bool CResourceCollection::CreateFileDescrObj( const string file_name , const string descript ) { CResObj *res_dscr= new CResObj(); if (res_dscr== NULL ) { Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_RES_LINK)); return false ; } res_dscr.FileName(file_name); res_dscr.Description(descript); if (! this .AddToList(res_dscr)) { delete res_dscr ; return false ; } return true ; }

В метод передаются имя файла и его описание.

Создаём новый объект-описатель файла, и если создать объект не удалось, то выведем об этом сообщение в журнал и вернём false.

Далее устанавливаем для вновь созданного объекта-описателя имя файла и описание файла и добавляем его в список-коллекцию. Если объект добавить не удалось, то объект должен быть уничтожен во-избежание утечки памяти — удаляем объект и возвращаем false.

Иначе возвращаем true — объект успешно создан и добавлен в коллекцию.



Метод, добавляющий новый объект-описатель в список-коллекцию:

bool CResourceCollection::AddToList( CResObj *element ) { this .m_list_dscr_obj.Sort() ; if ( this .m_list_dscr_obj.Search(element)> WRONG_VALUE ) return false ; return this .m_list_dscr_obj.Add(element); }

В метод передаётся объект-описатель, списку-коллекции устанавливается флаг сортировки по имени файла, и если объект с таким именем уже есть в списке, то возвращаем false.

Иначе — возвращаем результат работы метода добавления объекта в список.



Метод, возвращающий индекс объекта-описателя в списке-коллекции по описанию файла:

int CResourceCollection::GetIndexResObjByDescription( const string file_description ) { CResObj *obj= new CResObj() ; if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; obj.Description(file_description) ; this .m_list_dscr_obj.Sort( 1 ); int index= this .m_list_dscr_obj.Search(obj); delete obj; return index; }

В метод передаётся описание файла, по которому необходимо найти объект-описатель. Создаём временный экземпляр объекта-описателя и в его поле описания устанавливаем переданное в метод описание файла.

Списку-коллекции устанавливаем флаг сортировки по описанию файла ( 1) и получаем индекс объекта-описателя, у которого поле описания содержит искомый текст.

Обязательно удаляем временный объект и возвращаем полученный индекс (-1 в случае, если объекта с таким описанием нет в списке-коллекции).

Класс коллекции объектов-описателей файлов готов.



Теперь нам необходимо добавить несколько методов в базовый объект библиотеки CEngine.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh и

подключим к нему файл коллекции объектов-описателей:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh"

Создадим новый объект-коллекцию ресурсов программы (коллекция описателей файлов):

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CResourceCollection m_resource; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event;

и добавим три новых метода для работы с коллекцией ресурсов программы:

void OnTimer ( void ); bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[]) { return this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols);} bool CreateFile ( const ENUM_FILE_TYPE file_type, const string file_name, const string descript, const uchar &file_data_array[]) { return this .m_resource.CreateFile(file_type,file_name,descript,file_data_array); } CArrayObj *GetListResource ( void ) { return this .m_resource.GetList(); } int GetIndexResObjByDescription ( const string file_name) { return this .m_resource.GetIndexResObjByDescription(file_name); } ushort EventMSC( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 0 ); } ushort EventReason( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 1 ); } ushort EventSource( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 2 ); } CEngine(); ~CEngine(); };

Методы имеют те же названия, что и методы в классе-коллекции объектов-описателей и вызывают одноимённые методы из этого класса.



Для тестирования созданных классов создадим все файлы по имеющимся данным в подключаемых файлах DataSND.mqh и DataIMG.mqh в бинарных массивах. В журнал "Эксперты" выведем результаты создания файлов из бинарных массивов и выведем содержание получившегося списка-коллекции объектов-описателей файлов. Также проиграем один из звуков и выведем в правый нижний угол экрана изображение, состоящее из двух созданных файлов-изображений красного и зелёного светодиодов.



Тестирование доступа к автоматически созданным файлам

Возьмём советник TestDoEasyPart19.mq5 из прошлой статьи и сохраним его в новую папку \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part20\ под новым именем TestDoEasyPart20.mq5.



Так как файлы должны создаваться во время первого запуска программы, то и работу с классами по созданию ресурсов программы организуем в обработчике OnInit(). В нём же и протестируем полученный результат.

Добавим в обработчик OnInit(), в самый его конец, такой блок кода:

#ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif Print ( "

" ,TextByLanguage( "--- Проверка успешности создания файлов ---" , "--- Verifying that the files were created ---" )); string dscr=TextByLanguage( "Проверка существования файла: " , "Checking the existence of a file: " ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "The sound of a falling coin 1" ),sound_array_coin_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Sound fallen coins" ),sound_array_coin_02); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Sound of coins" ),sound_array_coin_03); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" ),sound_array_coin_04); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_02); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_03); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "The sound of the cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); if (CFileGen::IsExist(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" )) Print (dscr+CFileGen::Name(), ": OK" ); Print ( "

" ,TextByLanguage( "--- Проверка списка описания файлов ---" , "--- Checking the file description list ---" )); CArrayObj* list_res=engine.GetListResource(); if (list_res!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_res.Total();i++) { CResObj *res=list_res.At(i); if (res== NULL ) continue ; string type=( StringFind (res.FileName(), "\\Sounds\\" )> 0 ? TextByLanguage( "Звук " , "Sound " ) : TextByLanguage( "Изображение " , "Image " )); Print (type, string (i+ 1 ), ": " ,TextByLanguage( "Имя файла :" , "File name: " ),res.FileName(), " (" ,res.Description(), ")" ); if (res.Description()==TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "The sound of a falling coin 1" )) { CMessage:: PlaySound (res.FileName()); } } int index_r=engine.GetIndexResObjByDescription(TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" )); int index_g=engine.GetIndexResObjByDescription(TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" )); if (index_g> WRONG_VALUE && index_r> WRONG_VALUE ) { CResObj *res_g=list_res.At(index_g); CResObj *res_r=list_res.At(index_r); if (res_g== NULL || res_r== NULL ) { Print (TextByLanguage( "Не удалось получить данные с описанием файла изображения" , "Failed to get image file description data" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); } long chart_ID= ChartID (); string name=prefix+ "RedGreenSpot" ; if ( ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , "\\Files\\" +res_g.FileName()); ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , "\\Files\\" +res_r.FileName()); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_STATE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XSIZE , 16 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YSIZE , 16 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); ChartRedraw (chart_ID); } } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы организовали создание файлов из данных, находящихся в бинарных массивах в исходних кодах библиотеки. После создания каждого очередного файла проверяем его существование и распечатываем в журнал результат. После создания всех файлов и их описателей, проверяем полный список всех описателей файлов, добавленных в коллекцию на этапе создания файлов.



В листинге описаны все действия — оставим их для самостоятельного разбора.

После компиляции советника он выведет в журнал записи о результатах создания файлов, проиграет звук упавшей монетки и выведет в правый нижний угол экрана рисунок светодиода, состоящий из двух изображений. Переключить изображения можно щелчком мыши по изображению светодиода (ведь по сути — это кнопка, имеющая два состояния вкл/выкл)









Как видим — всё создаётся, в журнал выводятся сообщения об успешном создании файлов, изображение светодиода переключает цвет при щелчке по изображению, а если открыть каталог данных терминала (в терминале пункт меню Файл --> Открыть каталог данных), зайти в папку MQL5\Files\DoEasy\Resource\, то там будет две подпапки — Images и Sounds, в которых лежат все только что созданные файлы.



Что дальше

Со следующей статьи мы открываем новый раздел библиотеки — торговые классы и всё с ними связанное.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

