Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XXIII): Основной торговый класс - контроль допустимых параметров

Продолжаем развивать торговый класс.

У нас готовы торговые методы, работающие с "чистыми" условиями. Перед отправкой торгового приказа на сервер мы уже проверяем возможность его отправки — отсутствие ограничений на торговлю как со стороны торгового сервера, так и со стороны терминала и программы. Но этого, конечно же мало. Нам необходимо ещё проверить корректность значений, передаваемых аргументами в методы отправки запросов на сервер. Так, например, нам нужно проверить не нарушает ли дистанция установки стоп-приказов минимально-возможных значений, установленных для символа по минимальной дистанции установки стоп-приказов в пунктах — StopLevel.

Если дистанция в торговом приказе меньше минимальной, то такой приказ отправлять на сервер не имеет смысла — он будет отклонён сервером. И чтобы не нагружать сервер заведомо ошибочными приказами, мы сами будем проверять корректность размеров стоп-приказов, и возвращать ошибку до отправки приказа на сервер в случае нарушения минимальной дистанции.

Так же мы будем проверять минимальную дистанцию, при которой запрещено закрывать позицию, удалять отложенный ордер и модифицировать стоп-приказы позиции и цену установки отложенного ордера — такая минимальная дистанция регламентируется значением уровня заморозки в пунктах, установленного для символа — FreezeLevel.



Действия, которые пока будем выполнять при нарушении этих уровней — просто сообщать об ошибке и возвращать false из торгового метода.

Ещё мы сегодня озвучим торговые события — установим и будем проигрывать звуки успешной отправки запроса на сервер и звуки ошибки при проверке значений торгового приказа или ошибки, возвращаемой сервером уже после отправки приказа.



Обработку же ошибочных значений в торговом приказе, а также ошибок, возвращаемых сервером, начнём создавать со следующей статьи.

В первую очередь доработаем базовый торговый объект так, чтобы у нас была возможность проигрывать звуки, установленные для любого торгового события. Для простоты задания звуков в тестовом советнике (чтобы не прописывать каждому событию и символу свой звук), мы установим одинаковые стандартные звуки ошибки и успеха для всех торговых действий для всех символов.

К слову — мы можем задать совершенно любой звук для каждого торгового события — свой для каждого отдельного символа. Т.е. мы можем озвучивать любое торговое событие на каждом символе своим звуком, что позволяет научить программу "говорить голосом" (записанным в нужный файл) о происходящих событиях.

Озвучивание торговых событий

В прошлой статье, при внесении доработок в базовый торговый класс, мы сделали методы для воспроизведения установленных звуков различных торговых событий:

void PlaySoundOpen( const int action); void PlaySoundClose( const int action); void PlaySoundModifySL( const int action); void PlaySoundModifyTP( const int action); void PlaySoundModifyPrice( const int action); void PlaySoundErrorOpen( const int action); void PlaySoundErrorClose( const int action); void PlaySoundErrorModifySL( const int action); void PlaySoundErrorModifyTP( const int action); void PlaySoundErrorModifyPrice( const int action);

И располагались эти методы в публичной секции класса. Сегодня же мы сделаем лишь два метода для воспроизведения звука успеха и звука ошибки. А какое именно торговое событие озвучивать, эти данные будем передавать в новые методы. Таким образом мы облегчим себе задачу написания воспроизведения звуков для того, или иного торгового события.

Переместим вышеуказанные методы в приватную секцию класса и немного изменим реализацию этих методов:

void CTradeObj::PlaySoundOpen( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundOpen()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundClose( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundClose()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundModifySL( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundModifySL()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundModifyTP( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundModifyTP()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundModifyPrice( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundModifyPrice()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundErrorOpen( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundErrorOpen()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundOpen(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundErrorOpen()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundErrorClose( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundErrorClose()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundClose(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundErrorClose()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundErrorModifySL( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundErrorModifySL()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifySL(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifySL()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundErrorModifyTP( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Buy.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.Sell.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundErrorModifyTP()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyTP(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifyTP()); break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundErrorModifyPrice( const int action) { switch (action) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStop.SoundErrorModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyLimit.SoundErrorModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.BuyStopLimit.SoundErrorModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStop.SoundErrorModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellLimit.SoundErrorModifyPrice()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : if ( this .UseSoundModifyPrice(action)) CMessage:: PlaySound ( this .m_datas.SellStopLimit.SoundErrorModifyPrice()); break ; default : break ; } }

Здесь мы добавили проверку разрешения воспроизведения звука конкретного события — звук будет воспроизведён только в том случае, если стоит флаг разрешения воспроизведения звуков для данного торгового события.

В публичной секции класса объявим два метода — для воспроизведения звука успеха и для воспроизведения звука ошибки:

void PlaySoundSuccess ( const ENUM_ACTION_TYPE action, const int order, bool sl= false , bool tp= false , bool pr= false ); void PlaySoundError ( const ENUM_ACTION_TYPE action, const int order, bool sl= false , bool tp= false , bool pr= false );

За пределами тела класса напишем их реализацию:

void CTradeObj::PlaySoundSuccess( const ENUM_ACTION_TYPE action, const int order, bool sl= false , bool tp= false , bool pr= false ) { if (! this .m_use_sound) return ; switch (( int )action) { case ACTION_TYPE_BUY : case ACTION_TYPE_BUY_LIMIT : case ACTION_TYPE_BUY_STOP : case ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL : case ACTION_TYPE_SELL_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL_STOP : case ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .PlaySoundOpen(order); break ; case ACTION_TYPE_CLOSE : case ACTION_TYPE_CLOSE_BY : this .PlaySoundClose(order); break ; case ACTION_TYPE_MODIFY : if (sl) { this .PlaySoundModifySL(order); return ; } if (tp) { this .PlaySoundModifyTP(order); return ; } if (pr) { this .PlaySoundModifyPrice(order); return ; } break ; default : break ; } } void CTradeObj::PlaySoundError( const ENUM_ACTION_TYPE action , const int order , bool sl= false , bool tp= false , bool pr= false ) { if (! this .m_use_sound) return ; switch (( int )action) { case ACTION_TYPE_BUY : case ACTION_TYPE_BUY_LIMIT : case ACTION_TYPE_BUY_STOP : case ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL : case ACTION_TYPE_SELL_LIMIT : case ACTION_TYPE_SELL_STOP : case ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .PlaySoundErrorOpen( order ); break ; case ACTION_TYPE_CLOSE : case ACTION_TYPE_CLOSE_BY : this .PlaySoundErrorClose( order ); break ; case ACTION_TYPE_MODIFY : if (sl) { this .PlaySoundErrorModifySL( order ) ; return ; } if (tp) { this .PlaySoundErrorModifyTP( order ) ; return ; } if (pr) { this .PlaySoundErrorModifyPrice( order ) ; return ; } break ; default : break ; } }

В методы передаются тип торгового события, тип ордера и флаги модификации StopLoss, TakeProfit и цены установки ордера.

Если общий флаг разрешения проигрывания звуков для торгового объекта не установлен, то уходим из метода — проигрывание всех звуков запрешено.

Далее в зависимости от типа торговой операции вызываем методы проигрывания соответствующих звуков для соответствующего ордера.

Если торговое событие — модификация, то дополнительно проверяем флаги, указывающие что именно модифицируется. (Если модифицируется сразу несколько параметров, то проиграется звук только для самого первого из них)



Также в классе был изменён порядок следования аргументов в торговых методах: теперь комментарий нужно указывать сразу за магиком, а уже потом — размер отклонения. Сделано так было по причине того, что всё-таки комментарий может чаще задаваться для разных ордеров, чем размер проскальзывания. Именно поэтому комментарий и поменялся местами с отклонением:

bool OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX );

Это было проделано со всеми торговыми методами — все файлы приложены в конце статьи.



В методе установки стандартных звуков всем торговым событиям установим флаг, разрешающий воспроизведение звуков:

void CTradeObj::SetSoundsStandart( void ) { this .SetUseSound( true ); this .m_datas.Buy.UseSoundClose( true );

Дополнительно в класс были внесены незначительные правки для упрощения обеспечения совместимости с MQL4 — их рассматривать здесь не будем — всегда можно просмотреть приложенные файлы в конце статьи самостоятельно.

Доработка класса базового торгового объекта завершена.

При отправке торговых запросов из программы нам необходимо задавать дистанцию установки отложенных ордеров и устанавливать размеры стоп-приказов. Для указания этих размеров можно передать в параметрах торгового приказа конкретную цену, на которой должен быть установлен ордер или стоп-приказ, либо можно передать размер дистанции в пунктах от цены — для установки отложенного ордера, или дистанцию в пунктах от цены открытия позиции/установки отложенного ордера, на которой должны будут располагаться стоп-приказы.

Для того чтобы передать в методы открытия позиций/установки ордеров и уровней/модификации стоп-приказов, можно сделать перегруженные методы, в которые передаются параметры в вещественном представлении цен, и методы, в которые передаются целочисленные значения дистанции в пунктах.

Но этот путь не очень хорош: во-первых, нам придётся сделать минимум по два одинаковых метода — в один передаются вещественные значения, а в другой — целочисленные.

А во-вторых — такой путь ограничивает нас в комбинации параметров: если передаём вещественные значения, то они должны быть для каждого из параметров вещественными — для цены установки ордера, для цены расположения StopLoss и для цены расположения TakeProfit, и точно так же мы ограничены при передаче в методы дистанций в пунктах — все величины должны быть переданы в целочисленных значениях.

Ну или придётся делать множество методов, в которых будут прописаны все возможные комбинации цен и дистанций. Это не практично.

Поэтому мы пойдём иным путём: мы все торговые методы сделаем шаблонными, и внутри методов будем определять типы переменных, в которых переданы значения установки ордера и значения стоп-приказов. Таким образом мы сможем передавать в методы нужные нам значения в любых комбинациях, например — цену установки ордера и дистанцию в пунктах от цены установки для стоп-приказов. Или наоборот. Это даст гораздо большую гибкость при рассчёте значений установки ордеров и стоп-приказов.

Внутри же торговых методов все поступившие значения будут приведены к значению цен, и уже в торговый приказ будут отправлены значения в ценах.



Проверка ограничений для проведения торговых операций будет выполняться в три этапа:



Проверка ограничений для торговли



Проверка достаточности средств для открытия позиций/установки ордеров



Проверка значений параметров по уровням StopLevel и FreezeLevel



Первые два пункта у нас уже созданы, проверку по уровням StopLevel и FreezeLevel добавим сегодня. Единственное, что хочется отметить, это то, что две готовые проверки — проверка ограничений для торговли и проверка достаточности средств у нас на данный момент запускаются прямо из торговых методов поочерёдно, что в общем-то нормально, но не практично.

Поэтому сегодня мы сделаем единый метод проверки всех ограничений, который будет запускаться из торговых методов, а внутри него будут поочерёдно выполняться все три проверки, создаваться список найденных ограничений и ошибок, и при наличии таковых, из метода будет выводиться в журнал полный список ошибок и ограничений, и возвращаться флаг неуспешности прохождения всех трёх проверок. Либо же будет возвращаться флаг успеха.



Так как практически все методы у нас готовы и лишь претерпевают доработки, то мы не будем на них подробно останавливаться, а ограничимся краткими пояснениями.



Контроль неверных значений, автоматизация выбора и использования входных параметров торговых методов

В торговые методы класса CTrading у нас передаются вещественные значения цен установки ордеров и стоп-приказов. Мы добавим возможность передавать ещё и дистанцию в пунктах. Поддерживаемые типы параметров, которые можно будет передавать в торговые классы для указания цен или дистанций — double, long, ulong, int и uint. Все остальные типы будут восприниматься ошибочными.

Добавим в приватную секцию класса CTrading глобальный флаг разрешения воспроизведения звуков торговых событий и структуру цен, в которую будут записываться преобразованные к вещественным значениям переданные в торговые методы значения цен или дистанций:

class CTrading { private : CAccount *m_account; CSymbolsCollection *m_symbols; CMarketCollection *m_market; CHistoryCollection *m_history; CArrayInt m_list_errors; bool m_is_trade_enable; bool m_use_sound ; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; struct SDataPrices { double open; double limit; double sl; double tp; }; SDataPrices m_req_price ;

Глобальный флаг разрешения воспроизведения звуков будет действовать на все торговые события независимо от того, какие звуки для них установлены, и разрешено ли для каждого из них воспроизведение установленного звука.

Для торговых методов нам потребуется получать объект-ордер по его тикету.

Добавим объявление метода в приватную секцию класса:

COrder *GetOrderObjByTicket( const ulong ticket);

Так как методы проверки ограничений для торговли и достаточности средств для открытия позиций/установки ордеров будут работать в составе общего метода проверки ошибок, то перенесём их из публичной секции класса в приватную, а так же добавим шаблонный метод установки цен торгового запроса, методы, возвращающие флаги разрешённости по уровням StopLevel и FreezeLevel, и метод проверки разрешённости проведения торговых операций по дистанции установки стоп-приказов и дистанции уровня заморозки:

template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool SetPrices ( const ENUM_ORDER_TYPE action, const PR price, const SL sl, const TP tp, const PL limit, const string source_method,CSymbol *symbol_obj); bool CheckStopLossByStopLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const double sl, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckTakeProfitByStopLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const double tp, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckPriceByStopLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckStopLossByFreezeLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double sl, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckTakeProfitByFreezeLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double tp, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckPriceByFreezeLevel ( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const CSymbol *symbol_obj); bool CheckTradeConstraints ( const double volume, const ENUM_ACTION_TYPE action, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, double sl= 0 , double tp= 0 ); bool CheckMoneyFree ( const double volume, const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); bool CheckLevels ( const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); public :

В публичной секции класса объявим метод проверки разрешённости торговли и ошибок торгового запроса и методы установки и возврата флага разрешённости использования звуков:



public : CTrading(); void OnInit (CAccount *account,CSymbolsCollection *symbols,CMarketCollection *market,CHistoryCollection *history) { this .m_account=account; this .m_symbols=symbols; this .m_market=market; this .m_history=history; } CArrayInt *GetListErrors( void ) { return & this .m_list_errors; } bool CheckErrors ( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 ); void SetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetMagic( const ulong magic, const string symbol= NULL ); void SetComment( const string comment, const string symbol= NULL ); void SetDeviation( const ulong deviation, const string symbol= NULL ); void SetVolume( const double volume= 0 , const string symbol= NULL ); void SetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol= NULL ); void SetAsyncMode( const bool mode= false , const string symbol= NULL ); void SetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol= NULL ); void SetSoundsStandart( const string symbol= NULL ); void SetSound( const ENUM_MODE_SET_SOUND mode, const ENUM_ORDER_TYPE action, const string sound, const string symbol= NULL ); void SetUseSounds ( const bool flag); bool IsUseSounds ( void ) const { return this .m_use_sound; }

За пределами тела класса напишем реализацию всех вышеобъявленных методов.

Метод, возвращающий объект-ордер по тикету:

COrder *CTrading::GetOrderObjByTicket( const ulong ticket ) { CArrayObj *list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_TICKET,ticket ,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return NULL ; return list.At( 0 ); }

В метод передаётся искомый тикет, хранящийся в свойствах объекта-ордера. Получаем полный список всех активных ордеров и позиций, фильтруем список по тикету. Если объекта-ордера с таким тикетом нет, то возвращаем NULL, иначе — возвращаем единственный объект-ордер из списка.

Напомню, что объектом-ордером может быть как отложенный ордер, так и позиция.

Данный метод возвращает объект, независимо от того, чем он является — отложенным ордером или позицией.



Шаблонный метод, рассчитывающий и записывающий в структуру m_req_price цены торгового запроса:

template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool CTrading::SetPrices( const ENUM_ORDER_TYPE action, const PR price, const SL sl, const TP tp, const PL limit, const string source_method,CSymbol *symbol_obj) { :: ZeroMemory ( this .m_req_price); if (action> ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text( 4003 )); return false ; } if (price> 0 ) { if ( typename (price)== "double" ) this .m_req_price.open=:: NormalizeDouble (price,symbol_obj. Digits ()); else if ( typename (price)== "int" || typename (price)== "uint" || typename (price)== "long" || typename (price)== "ulong" ) { switch (( int )action) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : this .m_req_price.open=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()-price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : this .m_req_price.open=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()+price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : this .m_req_price.open=:: NormalizeDouble (symbol_obj.BidLast()+price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .m_req_price.open=:: NormalizeDouble (symbol_obj.BidLast()-price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; default : this .m_req_price.open= ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask(),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble (symbol_obj.BidLast(),symbol_obj. Digits ()) ); break ; } } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PR_TYPE)); return false ; } } else { this .m_req_price.open= ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask(),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble (symbol_obj.BidLast(),symbol_obj. Digits ()) ); } if (limit> 0 ) { if ( typename (limit)== "double" ) this .m_req_price.limit=:: NormalizeDouble (limit,symbol_obj. Digits ()); else if ( typename (limit)== "int" || typename (limit)== "uint" || typename (limit)== "long" || typename (limit)== "ulong" ) { if ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ) this .m_req_price.limit=:: NormalizeDouble ( this .m_req_price.open-limit*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); else this .m_req_price.limit=:: NormalizeDouble ( this .m_req_price.open+limit*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PL_TYPE)); return false ; } } double price_open= ( (action== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) && limit> 0 ? this .m_req_price.limit : this .m_req_price.open ); if (sl> 0 ) { if ( typename (sl)== "double" ) this .m_req_price.sl=:: NormalizeDouble (sl,symbol_obj. Digits ()); else if ( typename (sl)== "int" || typename (sl)== "uint" || typename (sl)== "long" || typename (sl)== "ulong" ) { if ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ) this .m_req_price.sl=:: NormalizeDouble (price_open-sl*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); else this .m_req_price.sl=:: NormalizeDouble (price_open+sl*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_SL_TYPE)); return false ; } } if (tp> 0 ) { if ( typename (tp)== "double" ) this .m_req_price.tp=:: NormalizeDouble (tp,symbol_obj. Digits ()); else if ( typename (tp)== "int" || typename (tp)== "uint" || typename (tp)== "long" || typename (tp)== "ulong" ) { if ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ) this .m_req_price.tp=:: NormalizeDouble (price_open+tp*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); else this .m_req_price.tp=:: NormalizeDouble (price_open-tp*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_TP_TYPE)); return false ; } } return true ; }

Независимо от того, в чём переданы уровни цен в торговый метод — в ценах или в дистанции, данный метод запишет в структуру m_req_price, объявленную нами в приватной секции, рассчитанные цены. Если в метод передано double-значение, то цена будет нормализована до Digits() символа, указатель на объект которого передаётся в метод. Если же переданы целочисленные значения — значит передана дистанция, и метод рассчитает нормализованную цену по этой дистанции и запишет её в структуру.

Все действия прописаны в комментариях к коду метода.

Методы, возвращающие корректность дистанции StopLoss, TakeProfit или уровня установки ордера относительно StopLevel:

bool CTrading::CheckStopLossByStopLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const double sl, const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? sl<(pr-lv) : sl>(pr+lv)); } bool CTrading::CheckTakeProfitByStopLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const double tp, const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? tp>(pr+lv) : tp<(pr-lv)); } bool CTrading::CheckPriceByStopLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const CSymbol *symbol_obj) { double lv=symbol_obj.TradeStopLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.BidLast()); return ( order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP || order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? price<(pr-lv) : order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? price>(pr+lv) : true ); }

В методах по типу ордера определяется цена, от которой необходимо проверить дистанцию установки ордера или стоп-приказов и возвращается true если дистанция больше минимального уровня StopLevel. Иначе — возвращается false, что говорит о некорректности значений цены установки ордера или стоп-приказов.

Методы, возвращающие корректность дистанции StopLoss, TakeProfit или уровня установки ордера относительно FreezeLevel:

bool CTrading::CheckStopLossByFreezeLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double sl, const CSymbol *symbol_obj) { if (symbol_obj.TradeFreezeLevel()== 0 || order_type> ORDER_TYPE_SELL ) return true ; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : symbol_obj.Ask()); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? sl<(pr-lv) : sl>(pr+lv)); } bool CTrading::CheckTakeProfitByFreezeLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double tp, const CSymbol *symbol_obj) { if (symbol_obj.TradeFreezeLevel()== 0 || order_type> ORDER_TYPE_SELL ) return true ; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : symbol_obj.Ask()); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? tp>(pr+lv) : tp<(pr-lv)); } bool CTrading::CheckPriceByFreezeLevel( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price, const CSymbol *symbol_obj) { if (symbol_obj.TradeFreezeLevel()== 0 || order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) return true ; double lv=symbol_obj.TradeFreezeLevel()*symbol_obj. Point (); double pr=( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.BidLast()); return ( order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP || order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? price<(pr-lv) : order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? price>(pr+lv) : true ); }

Точно так же, как и при проверке дистанции по уровню StopLevel, здесь проверяется расстояние от текущей цены для типа ордера до цены установки ордера или до стоп-приказов.

Если уровень заморозки для символа установлен в 0 — это означает отсутствие уровня заморозки. Поэтому сначала проверяем нулевое значение StopLevel и возвращаем true при подтверждении отсутствия уровня заморозки торговых операций.

В отличие от уровня заморозки FreezeLevel, минимальный уровень установки стопов StopLevel при нулевом значении означает не отсутствие такового, а то, что этот уровень плавающий, и его необходимо контролировать "по месту". Это будет сделано нами при реализации обработки ошибок, возвращаемых торговым сервером, в последующих статьях.

Метод проверки значений параметров по уровням StopLevel и FreezeLevel:

bool CTrading::CheckLevels( const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { bool res= true ; if (action!=ACTION_TYPE_CLOSE && action!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action>ACTION_TYPE_SELL) { if (! this .CheckPriceByStopLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (sl> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckStopLossByStopLevel(order_type,price_open,sl,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckTakeProfitByStopLevel(order_type,price_open,tp,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } } if (action>ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (sl> 0 ) { if (! this .CheckStopLossByFreezeLevel(order_type,sl,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { if (! this .CheckTakeProfitByFreezeLevel(order_type,tp,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } else { if (price> 0 ) { if (! this .CheckPriceByFreezeLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } } return res; }

В зависимости от типа проводимой торговой операции и типа ордера/позиции, проверяются уровни цены относительно уровней StopLevel и FreezeLevel, и при некорректности цен в список ошибок записывается код ошибки, и к результату добавляется false. По окончании всех проверок, итоговый результат возвращается в вызывающий метод.

Общий метод проверки всех ограничений и ошибок:

bool CTrading::CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 ) { bool res= true ; this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); res &= this .CheckTradeConstraints(volume,action,symbol_obj,source_method,sl,tp); if (action<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) res &= this .CheckMoneyFree(volume,price,order_type,symbol_obj,source_method); res &= this .CheckLevels(action,order_type,price,limit,sl,tp,symbol_obj,source_method); if (!res) { int total= this .m_list_errors.Total(); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { #ifdef __MQL5__ :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE)); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); #else for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE)); #endif } } return res; }

В методе последовательно вызываются метод проверки ограничений на проведение торговых операций, метод проверки достаточности средств на открытие позиции или установку отложенного ордера, и метод проверки минимальных дистанций стоп-приказов в соответствии с уровнями StopLevel и FreezeLevel.

Результат работы каждого из методов добавляется к возвращаемому из метода значению.

При наличии ограничений или ошибок выводится полный список найденных ошибок в журнал.

В итоге возвращается результат всех проверок.



Метод, устанавливающий флаг разрешения использования звуков для всех торговых объектов всех используемых символов:

void CTrading::SetUseSounds( const bool flag) { this .m_use_sound=flag; CArrayObj *list= this .m_symbols.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) continue ; trade_obj.SetUseSound(flag); } }

В методе сразу устанавливается глобальный флаг разрешения использования звуков торговым классом, а затем в цикле по всем используемым символам устанавливаются аналогичные флаги каждому торговому объекту каждого используемого символа.



Так как мы решили использовать шаблонные торговые методы для возможности передачи в них значений цен в виде цен, либо в виде дистанций, то

переопределим ранее определённые торговые методы в публичной секции класса — зададим шаблонные типы данных для некоторых параметров:

template < typename SL, typename TP> bool OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); template < typename SL, typename TP> bool OpenSell( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); template < typename SL, typename TP> bool ModifyPosition( const ulong ticket, const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE ); bool ClosePosition( const ulong ticket, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); bool ClosePositionPartially( const ulong ticket, const double volume, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); bool ClosePositionBy( const ulong ticket, const ulong ticket_by); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limit , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceSellStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceSellLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool PlaceSellStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limit , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool ModifyOrder( const ulong ticket, const PR price= WRONG_VALUE , const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE , const PL limit= WRONG_VALUE , datetime expiration= WRONG_VALUE , ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE ); bool DeleteOrder( const ulong ticket); };

Рассмотрим реализацию метода открытия позиции Buy:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { ENUM_ACTION_TYPE action=ACTION_TYPE_BUY; ENUM_ORDER_TYPE order= ORDER_TYPE_BUY ; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } symbol_obj.RefreshRates(); if (! this . SetPrices (order, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ)); return false ; } if (! this .CheckErrors(volume,symbol_obj.Ask(),action, ORDER_TYPE_BUY ,symbol_obj,DFUN, 0 , this .m_req_price.sl, this .m_req_price.tp)) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order); return false ; } bool res= trade_obj . OpenPosition ( POSITION_TYPE_BUY ,volume, this .m_req_price.sl , this .m_req_price.tp ,magic,comment,deviation); if (res) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order); } return res; }

В метод в качестве значений параметров StopLoss и TakeProfit можно передать либо double-значение, либо long-, ulong-, int-, uint-значение. Метод установки цен запишет в структуру цен m_req_price правильные расчитанные и нормализованные цены, и уже эти рассчитанные цены будут передаваться в торговый метод торгового объекта символа. Остальные действия расписаны в комментариях к коду, и думаю, не вызывают вопросов и недопониманий. В любом случае — всё можно обсудить в комментариях к статье.

Остальные торговые методы сделаны аналогично, и рассматривать их здесь не будем — для экономии места в статье. Их всегда можно изучить подробнее самостоятельно в прилагаемых в конце статьи файлах библиотеки.

На этом доработка класса CTrading завершена.

Мы рассмотрели основные изменения, которые были проделаны в данном классе.

Мелкие и незначительные доработки и изменения мы не рассматриваем — для понимания сути они не важны, и всё есть в прилагаемых файлах в конце статьи.

В Datas.mqh была добавлена константа кода ошибки, которую в прошлой статье упустили и не добавили:

MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED, MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED, MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED, MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED, MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_CONNECTED, MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE, MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR, MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED, MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME, MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME, MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED, MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP, MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_SYMBOLS_UNEQUAL, MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL, MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL, MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL , MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL, MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL, MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_SL_TYPE, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_TP_TYPE, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PR_TYPE, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PL_TYPE, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ, };

И текст, соответствующий данному коду:

{ "С момента последнего запуска ЕА торговых событий не было" , "There have been no trade events since the last launch of EA" }, { "Не удалось получить описание последнего торгового события" , "Failed to get the description of the last trading event" }, { "Не удалось получить список открытых позиций" , "Failed to get open positions list" }, { "Не удалось получить список установленных ордеров" , "Failed to get pending orders list" }, { "Нет открытых позиций" , "No open positions" }, { "Нет установленных ордеров" , "No placed orders" }, { "В терминале нет разрешения на проведение торговых операций (отключена кнопка \"Авто-торговля\")" , "There is no permission to conduct trading operations in the terminal (the \"AutoTrading\" button is disabled)" }, { "Для советника нет разрешения на проведение торговых операций (F7 --> Общие --> \"Разрешить автоматическую торговлю\")" , "EA does not have permission to conduct trading operations (F7 --> Common --> \"Allow Automatic Trading\")" }, { "Для текущего счёта запрещена торговля" , "Trading is prohibited for the current account" }, { "Для советников на текущем счёте запрещена торговля на стороне торгового сервера" , "From the side of the trading server, trading for EA on the current account is prohibited" }, { "Нет связи с торговым сервером" , "No connection to the trading server" }, { "Запрос отклонён до отправки на сервер по причине:" , "The request was rejected before being sent to the server due to:" }, { "Недостаточно средств для совершения торговой операции" , "Not enough money to perform trading operation" }, { "Превышен максимальный совокупный объём ордеров и позиций в одном направлении" , "Exceeded the maximum total volume of orders and positions in one direction" }, { "Объём в запросе меньше минимально-допустимого" , "The volume in the request is less than the minimum allowable" }, { "Объём в запросе больше максимально-допустимого" , "The volume in the request is greater than the maximum allowable" }, { "Закрытие встречным запрещено" , "CloseBy orders is prohibited" }, { "Объём в запросе не кратен минимальной градации шага изменения лота" , "The volume in the request is not a multiple of the minimum gradation of the step for changing the lot" }, { "Символы встречных позиций не равны" , "Symbols of the two opposite positions are not equal" }, { "Размер StopLoss в пунктах меньше разрешённого параметром StopLevel символа" , "The StopLoss size in points is less than that allowed by the StopLevel parameter of the symbol" }, { "Размер TakeProfit в пунктах меньше разрешённого параметром StopLevel символа" , "The TakeProfit size in points is less than that allowed by the StopLevel parameter of the symbol" }, { "Дистанция установки ордера в пунктах меньше разрешённой параметром StopLevel символа" , "The distance to place an order in points is less than the symbol allowed by the StopLevel parameter" }, { "Дистанция от цены до StopLoss меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа" , "The distance from the price to StopLoss is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter" }, { "Дистанция от цены до TakeProfit меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа" , "The distance from the price to TakeProfit is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter" }, { "Дистанция от цены до цены срабатывания ордера меньше разрешённой параметром FreezeLevel символа" , "The distance from the price to the order triggering price is less than the symbol allowed by the FreezeLevel parameter" }, { "Неподдерживаемый тип параметра StopLoss (необходимо int или double)" , "Unsupported StopLoss parameter type (int or double required)" }, { "Неподдерживаемый тип параметра TakeProfit (необходимо int или double)" , "Unsupported TakeProfit parameter type (int or double required)" }, { "Неподдерживаемый тип параметра цены (необходимо int или double)" , "Unsupported price parameter type (int or double required)" }, { "Неподдерживаемый тип параметра цены limit-ордера (необходимо int или double)" , "Unsupported type of price parameter for limit order (int or double required)" }, { "Неподдерживаемый тип параметра цены в запросе" , "Unsupported price parameter type in request" }, };

Несколько раз пользователи сообщали мне об ошибке получения последнего торгового события. Суть в том, что в тестовом советнике, относящемся к статьям, описывающим получение торговых событий, было организовано получение факта о произошедшем торговом событии сравнением значения прошлого события со значением текущего. Для тестирования работы библиотеки по отслеживанию торговых событий этого было дастаточно, так как во время написания статей по торговым событиям ещё не предполагалось использование в своих программах незавершённой версии библиотеки. Но вот как оказалось — получение фактов торговых событий востребовано, и нужно точно знать какое последнее событие произошло.

Тот способ получения торгового события, который был сделан, не всегда сообщал о событии — достаточно два раза подряд, например, выставить отложенный ордер, и второе выставление ордера уже не будет отслеживаться в программе (в библиотеке отслеживаются все события) — так как предпоследнее и последнее события одинаковы — "выставление отложенного ордера", но по сути-то ордера выставлены разные.

Поэтому мы исправим такое поведение. Сегодня сделаем просто флаг, который будет сигнализировать программе о том, что произошло некое событие, и уже в программе можно будет посмотреть что это было за событие. А в следующей статье мы доделаем получение торговых событий в программу — будем создавать полный список всех произошедших одновременно событий, и его отдавать в программу. Таким образом мы сможем в программе не только узнать о факте случившегося торгового события, но и посмотреть на все одновременно произошедшие события как это сделано для событий аккаунта и событий коллекции символов.

Откроем файл коллекции событий EventsCollection.mqh и допишем необходимые доработки.



В конструкторе класса сбросим флаг последнего события:

CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this .m_list_trade_events.Clear(); this .m_list_trade_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_trade_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_chart_id=:: ChartID (); this .m_is_event= false ; :: ZeroMemory ( this .m_tick); }

В самом начале метода Refresh() также сбросим флаг последнего события:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; if (is_market_event) {

В каждом из методов создания торгового события в блоках добавления торгового события в список, отправки события на график управляющей программы и установки значения последнего события:



if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_trade_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); }

допишем установку флага торгового события:



if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_trade_events.InsertSort( event ); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); this .m_is_event= true ; event .SendEvent(); }

Для удобства поиска всех мест, где необходимо установить флаг, можно воспользоваться поиском Ctrl+F. В строку поиска ввести "event.SendEvent();" без кавычек. И в каждое найденное место в коде дописать установку флага события как показано в листинге выше.



В файле Engine.mqh также необходимо дописать некоторые изменения.

В публичной секции класса CEngine впишем метод, возвращающий флаг произошедшего торгового события:



bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } bool IsAccountsEvent( void ) const { return this .m_accounts.IsEvent(); } bool IsSymbolsEvent( void ) const { return this .m_symbols.IsEvent(); } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_events.IsEvent(); }

Также в блок с методами работы со звуками впишем метод, устанавливающий флаг использования звуков:



void SetSoundsStandart( const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSoundsStandart(symbol); } void SetUseSounds( const bool flag) { this .m_trading.SetUseSounds(flag); } void SetSound( const ENUM_MODE_SET_SOUND mode, const ENUM_ORDER_TYPE action, const string sound, const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSound(mode,action,sound,symbol); } bool PlaySoundByDescription( const string sound_description);

Метод просто вызывает одноимённый метод класса CTrading, рассмотренный нами выше.

В начале метода проверки торговых событий сбросим флаг торгового события:



void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_events.SetEvent( false ); this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_last_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total= 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(),list_changes, this .m_market.GetListControl(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewPositions(), this .m_history.NewDeals(), this .m_market.ChangedVolumeValue()); this .m_last_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Методы работы с торговым классом тоже претерпели изменения — теперь они тоже имеют шаблонные параметры:

template < typename SL, typename TP> bool OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , SL sl= 0 , TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); template < typename SL, typename TP> bool OpenSell( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , SL sl= 0 , TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); template < typename SL, typename TP> bool ModifyPosition( const ulong ticket, const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE ); bool ClosePosition( const ulong ticket, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); bool ClosePositionPartially( const ulong ticket, const double volume, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ); bool ClosePositionBy( const ulong ticket, const ulong ticket_by); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool PlaceBuyStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limit , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceSellStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP> bool PlaceSellLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool PlaceSellStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limit , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ); template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool ModifyOrder( const ulong ticket, const PR price= WRONG_VALUE , const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE , const PL stoplimit= WRONG_VALUE , datetime expiration= WRONG_VALUE , ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE ); bool DeleteOrder( const ulong ticket);

И реализация торговых методов так же была изменена в соответствии с шаблонными данными, передаваемыми в торговые методы класса CTrading:

template < typename SL, typename TP> bool CEngine::OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , SL sl= 0 , TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { return this .m_trading.OpenBuy(volume,symbol,magic,sl,tp,comment,deviation); } template < typename SL, typename TP> bool CEngine::OpenSell( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , SL sl= 0 , TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { return this .m_trading.OpenSell(volume,symbol,magic,sl,tp,comment,deviation); } template < typename SL, typename TP> bool CEngine::ModifyPosition( const ulong ticket, const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE ) { return this .m_trading.ModifyPosition(ticket,sl,tp); } bool CEngine::ClosePosition( const ulong ticket, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { return this .m_trading.ClosePosition(ticket,comment,deviation); } bool CEngine::ClosePositionPartially( const ulong ticket, const double volume, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { return this .m_trading.ClosePositionPartially(ticket,volume,comment,deviation); } bool CEngine::ClosePositionBy( const ulong ticket, const ulong ticket_by) { return this .m_trading.ClosePositionBy(ticket,ticket_by); } template < typename PR, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceBuyStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceBuyStop(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceBuyLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceBuyLimit(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceBuyStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limit , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceBuyStopLimit(volume,symbol,price_stop,price_limit,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceSellStop( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceSellStop(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceSellLimit( const double volume, const string symbol, const PR price , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceSellLimit(volume,symbol,price,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename PL, typename SL, typename TP> bool CEngine::PlaceSellStopLimit( const double volume, const string symbol, const PR price_stop , const PL price_limi t, const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const ulong magic= WRONG_VALUE , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC ) { return this .m_trading.PlaceSellStopLimit(volume,symbol,price_stop,price_limit,sl,tp,magic,comment,expiration,type_time); } template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool CEngine::ModifyOrder( const ulong ticket, const PR price= WRONG_VALUE , const SL sl= WRONG_VALUE , const TP tp= WRONG_VALUE , const PL stoplimit= WRONG_VALUE , datetime expiration= WRONG_VALUE , ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE ) { return this .m_trading.ModifyOrder(ticket,price,sl,tp,stoplimit,expiration,type_time); } bool CEngine::DeleteOrder( const ulong ticket) { return this .m_trading.DeleteOrder(ticket); }

На этом доработка торговых классов и корректировка получения торговых событий завершены.



Тестирование

Для тестирования текущей версии библиотеки возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part23\ под новым именем TestDoEasyPart23.mq5.

Здесь мы немного наведём порядок — все действия по инициализации библиотеки перенесём в отдельную функцию OnInitDoEasy():

void OnInitDoEasy() { used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

The number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximal number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Количество используемых символов: " , ". The number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "The sound of a falling coin 1" ),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Sound fallen coins" ),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Sound of coins" ),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" ),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "The sound of the cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); engine.TradingOnInit(); engine.TradingSetAsyncMode( false ); engine.SetSoundsStandart(); engine.SetUseSounds(InpUseSounds); CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CSymbol* symbol=list.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; symbol.SetControlBidInc( 100 *symbol. Point ()); symbol.SetControlBidDec( 100 *symbol. Point ()); symbol.SetControlSpreadInc( 40 ); symbol.SetControlSpreadDec( 40 ); symbol.SetControlSpreadLevel( 40 ); } } CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } }

Всё содержимое данной функции раньше у нас было прописано в обработчике OnInit() советника. Теперь, с переносом действий по инициализации библиотеки в отдельную функцию (где можно самостоятельно прописать всё необходимое для работы советника), обработчик OnInit() стал чище, и выглядит нагляднее:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; OnInitDoEasy(); if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); Sleep ( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Таким же образом теперь мы сделали работу со всеми событиями библиотеки в функции OnDoEasyEvent():

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ; string event= "::" + string (idx); ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time= TimeCurrent ()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol== NULL ) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol. Digits ()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account== NULL ) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!= NULL ) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!= NULL ) { engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print (TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { Print (DFUN,engine.GetLastTradeEventDescription()); } }

Здесь всё разделено на блоки в соответствии с поступившим событием. К слову — работа с торговыми событиями здесь представлена простым выводом наименования последнего события в журнал. При необходимости обработки конкретного события, можно здесь узнать что это за событие и решить как его обрабатывать — можно прямо тут, а можно для каждого из торговых событий определить свой флаг, и тут сбрасывать/устанавливать флаги торговых событий, а обрабатывать их в удобном для себя месте программы. Тут уже каждому на своё усмотрение.

Хочу отметить, что функция OnDoEasyEvent() вызывается из обработчика советника OnChartEvent() при работе не в тестере.

А при работе в тестере из OnTick() вызывается функция EventsHandling():



void EventsHandling( void ) { if (engine.IsTradeEvent()) { long lparam= 0 ; double dparam= 0 ; string sparam= "" ; OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+engine.LastTradeEvent(),lparam,dparam,sparam); } if (engine.IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

В функции просматриваются списки соответствующих событий, заполняются параметры события, которое затем отправляется в функцию OnDoEasyEvent(). Таким образом у нас организована работа с событиями в функции OnDoEasyEvent() независимо от того где запущен советник — в тестере или нет. Если в тестере, то работа с событиями происходит из OnTick(), если не в тестере — то работа с событиями происходит из OnChartEvent().

Таким образом, функция OnTick() теперь приняла такой вид:

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Чтобы проверить работу методов контроля корректности значений в параметрах торговых приказов, нам необходимо удалить из советника автоматичесую корректировку неверных значений.

В функции обработки нажатия кнопок PressButtonEvents() удалим всё, что относится к корректировке значений параметров торговых приказов:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.OpenBuy(lot, Symbol (),magic_number,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending order BuyLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending order BuyStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),price_set_stop,price_set_limit,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending order BuyStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.OpenSell(lot, Symbol (),magic_number,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending order SellLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),price_set,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending order SellStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=stoploss; double tp=takeprofit; engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),price_set_stop,price_set_limit,sl,tp,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending order SellStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) {

По сути, нам нужно оставить только вызов торговых методов с теми параметрами, которые заданы в настройках советника:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { engine.OpenBuy(lot, Symbol (),magic_number,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending order BuyLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending order BuyStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending order BuyStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { engine.OpenSell(lot, Symbol (),magic_number,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending order SellLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending order SellStop" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit,magic_number,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending order SellStopLimit" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) {

Таким образом, мы перекладываем на библиотеку контроль корректности параметров, а в советнике мы будем лишь отдавать необходимые приказы. Естественно, что пока в библиотеке не всё готово, но постепенно добавим весь необходимый функционал для комфортной работы.

Полный код эксперта можно поглядеть в прикреплённых к статье файлах.

Скомпилируем советник и запустим его в тестере, предварительно установив в параметрах значение Lots, равным 10,

а для значений StopLoss in points и TakeProfit in points зададим значения по 1 пункту:





Таким образом мы попробуем открыть позицию с недопустимым размеров лота — чтобы не хватало средств на её открытие, и попробуем нарушить требования по минимальной дистанции установки стоп-приказов, регламентируемой параметром StopLevel символа:





Советник нам вывел в журнал две ошибки — "не хватает средств на выполнение торговой операции", и "значение StopLoss нарушает требования по параметру StopLevel символа". Но мы же задали и для TakeProfit значение в один пункт. Почему же он нам не сказал об этой ошибке? Да потому, что тут нет ошибки, так как установка уровней TakeProfit и StopLoss в пределах минимального уровня SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL производится по правилу



уровни TakeProfit и StopLoss необходимо сравнивать с текущей ценой, по которой можно совершить операцию противоположного направления



Покупка совершается по цене Ask — уровни TakeProfit и StopLoss нужно сравнивать с текущей ценой продажи Bid.

уровни TakeProfit и StopLoss нужно сравнивать с текущей ценой продажи Bid. Продажа совершается по цене Bid — уровни TakeProfit и StopLoss нужно сравнивать с текущей ценой покупки Ask.

Покупка происходит по цене Ask

Продажа происходит по цене Bid

TakeProfit >= Bid

StopLoss <= Bid TakeProfit <= Ask

StopLoss >= Ask

Так как мы нажали кнопку открытия позиции Buy, то цена закрытия для неё Bid, а цена открытия — Ask. Уровни стоп-приказов мы откладываем от цены открытия — в данном случае от Ask. Таким образом, TakeProfit у нас попал на уровень Ask+1 пункт, а StopLoss — на уровень Ask-1 пункт. Отсюда следует, что TakeProfit оказался выше цены Bid, от которой мы отсчитываем разрешённую дистанцию, а вот StopLoss был бы в пределах требований только при нулевом спреде. А так как спред был в районе десяти пунктов на момент открытия, то естественно, мы попали под ограничение требований по минимальной дистанции для StopLoss.

Что дальше

В следующей статье начнём делать обработку ошибок при отправке некорректных торговых приказов и обработку ошибок, возвращаемых торговым сервером.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

