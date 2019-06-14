Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XIII): События объекта "аккаунт"

Содержание

Концепция событий аккаунта

Ранее для отслеживания событий ордеров и позиций (Часть IV — Часть XI), мы создали отдельный класс, который занимается именно отслеживанием событий ордеров и позиций и отправляет данные об их изменениях в главный объект библиотеки CEngine.



Для отслеживания событий аккаунта, мы пойдём иным путём: так как у нас есть возможность отслеживать события только одного-единственного счёта — того, к которому на данный момент подключен терминал, то отдельный класс для отслеживания событий только одного счёта, думаю, будет излишним, и мы создадим методы работы с событиями прямо в классе-коллекции аккаунтов.

Для того, чтобы понять произошло ли какое-нибудь изменение в свойствах счёта, мы будем сравнивать текущее состояние свойств счёта с его прошлым состоянием, и при нахождении изменений, будем отправлять событие на график управляющей программы.

Некоторая часть функционала для отслеживания событий аккаунта уже была нами создана в прошлой статье при создании коллекции объектов-аккаунтов. В данной статье доработаем уже подготовленный функционал до завершённого рабочего состояния.



Методы работы с событиями аккаунта

Начнём работу с создания необходимых перечислений и макроподстановок в файле Defines.mqh. Так как был получен ответ от разработчиков о реальных размерах в байтах, выделяемых под строковые свойства аккаунта, то задавать их будем жёстко в коде класса CAccount и, соответственно, надобность в макроподстановке, задающей размер uchar-массивов для хранения строковых свойств объекта-аккаунта, исчезла. Удалим из листинга Defines.mqh макроподстановку

#define UCHAR_ARRAY_SIZE ( 64 )

Так же было решено вписать все необходимые перечисления и макроподстановки для работы с объектами-аккаунтами в самый конец файла — после данных для работы с торговыми событиями. Причиной тому послужило то, что в программу будем отправлять коды событий не только аккаунтов, но и коды торговых событий, которые у нас уже реализованы и отправляются в программу. Соответственно,числовые значения кодов событий аккаунта у нас будут начинаться с числового значения самого последнего кода торгового события+1. Если вдруг у нас увеличится количество торговых событий, то чтобы не переписывать числовые значения кодов событий аккаунта, мы объявим макроподстановку, в которой будет прописываться рассчитываемое общее количество всех торговых событий. И точно так же зададим макроподстановку со значением общего количества событий аккаунта — на случай, если будем реализовывать ещё какие-либо события (например, события символов) — тогда числовые коды этих новых событий будут начинаться уже от общего количества событий аккаунта+1.

В конце списка возможных торговых событий на счёте впишем макроподстановку, в которой будет указано значение, соответствующее числовому значению последнего торгового события+1:

enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT, }; #define TRADE_EVENTS_NEXT_CODE (TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT+ 1 )

Именно с этого кода будут начинаться коды событий аккаунта.



Данные для работы с аккаунтом — целочисленные, вещественные и строковые свойства аккаунта, а так же возможные критерии сортировки аккаунтов мы прописали в прошлой статье, но разместили их перед данными для работы с событиями счёта. Теперь же мы их перенесём в конец, и пропишем дополнительные данные для работы с событиями аккаунта — список флагов событий аккаунта и список возможных событий аккаунта:

enum ENUM_ACCOUNT_EVENT_FLAGS { ACCOUNT_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LEVERAGE = 1 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIMIT_ORDERS = 2 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_ALLOWED = 4 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_EXPERT = 8 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_BALANCE = 16 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_EQUITY = 32 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_PROFIT = 64 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_CREDIT = 128 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN = 256 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_FREE = 512 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_LEVEL = 1024 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_INITIAL = 2048 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_MAINTENANCE = 4096 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_CALL = 8192 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_SO = 16384 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_ASSETS = 32768 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIABILITIES = 65536 , ACCOUNT_EVENT_FLAG_COMISSION_BLOCKED = 131072 , }; enum ENUM_ACCOUNT_EVENT { ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT = TRADE_EVENTS_NEXT_CODE, ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_INC, ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_DEC, ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_INC, ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_DEC, ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_ON, ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_OFF, ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_ON, ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_OFF, ACCOUNT_EVENT_BALANCE_INC, ACCOUNT_EVENT_BALANCE_DEC, ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC, ACCOUNT_EVENT_EQUITY_DEC, ACCOUNT_EVENT_PROFIT_INC, ACCOUNT_EVENT_PROFIT_DEC, ACCOUNT_EVENT_CREDIT_INC, ACCOUNT_EVENT_CREDIT_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_DEC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_INC, ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_DEC, ACCOUNT_EVENT_ASSETS_INC, ACCOUNT_EVENT_ASSETS_DEC, ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_INC, ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_DEC, ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_INC, ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_DEC, }; #define ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE (ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_DEC+ 1 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER { ACCOUNT_PROP_LOGIN, ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE, ACCOUNT_PROP_LEVERAGE, ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE, ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED, ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE, ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS, ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE }; #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 10 ) #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE { ACCOUNT_PROP_BALANCE = ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL, ACCOUNT_PROP_CREDIT, ACCOUNT_PROP_PROFIT, ACCOUNT_PROP_EQUITY, ACCOUNT_PROP_MARGIN, ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE, ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO, ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE, ACCOUNT_PROP_ASSETS, ACCOUNT_PROP_LIABILITIES, ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED }; #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 14 ) #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING { ACCOUNT_PROP_NAME = (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL), ACCOUNT_PROP_SERVER, ACCOUNT_PROP_CURRENCY, ACCOUNT_PROP_COMPANY }; #define ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL ( 4 ) #define ACCOUNT_PROP_STRING_SKIP ( 0 ) #define FIRST_ACC_DBL_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ACC_STR_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_ACCOUNT_MODE { SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN = 0 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_MODE = 1 , SORT_BY_ACCOUNT_LEVERAGE = 2 , SORT_BY_ACCOUNT_LIMIT_ORDERS = 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE = 4 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_ALLOWED = 5 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_EXPERT = 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MODE = 7 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 8 , SORT_BY_ACCOUNT_SERVER_TYPE = 9 , SORT_BY_ACCOUNT_BALANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_CREDIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_PROFIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_EQUITY = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_FREE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_INITIAL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ACCOUNT_ASSETS = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 11 , SORT_BY_ACCOUNT_LIABILITIES = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 12 , SORT_BY_ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 13 , SORT_BY_ACCOUNT_NAME = FIRST_ACC_STR_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_SERVER = FIRST_ACC_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_COMPANY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 3 };

Так как за один раз у нас вполне могут измениться сразу несколько свойств аккаунта, то чтобы не потерять ни одно из изменений его свойств, будем, как обычно, работать с набором флагов событий, которые будут записываться в переменную-код события, а далее уже будем проверять наличие конкретного флага в составе этой переменной и на основании имеющихся флагов в коде события определять что именно произошло в свойствах аккаунта. Все найденные события будем хранить в массиве, доступ к которому будет предоставлен в классе CEngine, а в последствии — и в программе.

Как можно было заметить, в списке целочисленных свойств аккаунта было добавлено ещё одно свойство — тип торгового сервера. Соответственно, было изменено общее количество целочисленных свойств — с 9 до 10.

В данном свойстве аккаунта будем хранить принадлежность счёта к MetaTrader 5 или MetaTrader 4. Причиной добавления данного свойства послужило то, что в список всех аккаунтов, к которым когда-либо было подключение программы на основе библиотеки, попадают все счета — как для MetaTrader 5, так и для MetaTrader 4 в случае, если запустить программу на основе библиотеки в обоих терминалах. Вот для того, чтобы можно было различать типы торговых серверов, мы и ввели данное свойство, которое будет присутствовать в описании аккаунта, выводимом в журнал методом PrintShort() класса CAccount, а так же будет возможность фильтрации объектов-аккаунтов по их принадлежности к платформам.



Перейдём к файлу Acount.mqh и в приватной секции в структуре данных аккаунта добавим новое свойство и впишем точные размеры массивов для хранения строковых свойств аккаунта:

class CAccount : public CObject { private : struct SData { long login; int trade_mode; long leverage; int limit_orders; int margin_so_mode; bool trade_allowed; bool trade_expert; int margin_mode; int currency_digits; int server_type; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; uchar name[ 128 ]; uchar server[ 64 ]; uchar currency[ 32 ]; uchar company[ 128 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

В публичной секции класса добавим ещё один метод упрощённого доступа к свойствам объекта-аккаунта, возвращающего тип торгового сервера:

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE); } ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE MarginSOMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE); } ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE); } long Login( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LOGIN); } long Leverage( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } long LimitOrders( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } long TradeAllowed( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } long TradeExpert( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } long CurrencyDigits( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS); } long ServerType( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE); }

В методы описания свойств аккаунта добавим ещё один метод, возвращающий описание типа торгового сервера:

string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); string TradeModeDescription( void ) const ; string ServerTypeDescription( void ) const ; string MarginSOModeDescription( void ) const ; string MarginModeDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); void PrintShort( void );

В конструкторе класса заполним свойство, хранящее тип торгового сервера:

CAccount::CAccount( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = (:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); }

Здесь: просто читаем наименование терминала, и если это MetaTrader 5, то вписываем значение 5, иначе — вписываем 4.

В метод создания структуры объекта ObjectToStruct() впишем заполнение нового свойства:

bool CAccount::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.login= this .Login(); this .m_struct_obj.trade_mode= this .TradeMode(); this .m_struct_obj.leverage= this .Leverage(); this .m_struct_obj.limit_orders=( int ) this .LimitOrders(); this .m_struct_obj.margin_so_mode= this .MarginSOMode(); this .m_struct_obj.trade_allowed= this .TradeAllowed(); this .m_struct_obj.trade_expert= this .TradeExpert(); this .m_struct_obj.margin_mode= this .MarginMode(); this .m_struct_obj.currency_digits=( int ) this .CurrencyDigits(); this .m_struct_obj.server_type=( int ) this .ServerType(); this .m_struct_obj.balance= this .Balance(); this .m_struct_obj.credit= this .Credit(); this .m_struct_obj.profit= this .Profit(); this .m_struct_obj.equity= this .Equity(); this .m_struct_obj.margin= this .Margin(); this .m_struct_obj.margin_free= this .MarginFree(); this .m_struct_obj.margin_level= this .MarginLevel(); this .m_struct_obj.margin_so_call= this .MarginSOCall(); this .m_struct_obj.margin_so_so= this .MarginSOSO(); this .m_struct_obj.margin_initial= this .MarginInitial(); this .m_struct_obj.margin_maintenance= this .MarginMaintenance(); this .m_struct_obj.assets= this .Assets(); this .m_struct_obj.liabilities= this .Liabilities(); this .m_struct_obj.comission_blocked= this .ComissionBlocked(); :: StringToCharArray ( this .Name(), this .m_struct_obj.name); :: StringToCharArray ( this .Server(), this .m_struct_obj.server); :: StringToCharArray ( this .Currency(), this .m_struct_obj.currency); :: StringToCharArray ( this .Company(), this .m_struct_obj.company); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка " , "Failed to save object structure to uchar array, error " ),( string ):: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

а в метод создания объекта из структуры StructToObject() впишем получение свойства из структуры:

void CAccount::StructToObject( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = this .m_struct_obj.login; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = this .m_struct_obj.trade_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = this .m_struct_obj.leverage; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = this .m_struct_obj.limit_orders; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = this .m_struct_obj.margin_so_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = this .m_struct_obj.trade_allowed; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = this .m_struct_obj.trade_expert; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = this .m_struct_obj.margin_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = this .m_struct_obj.currency_digits; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = this .m_struct_obj.server_type; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = this .m_struct_obj.balance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = this .m_struct_obj.credit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = this .m_struct_obj.profit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = this .m_struct_obj.equity; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = this .m_struct_obj.margin; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = this .m_struct_obj.margin_free; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = this .m_struct_obj.margin_level; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = this .m_struct_obj.margin_so_call; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = this .m_struct_obj.margin_so_so; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = this .m_struct_obj.margin_initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]= this .m_struct_obj.margin_maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = this .m_struct_obj.assets; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = this .m_struct_obj.liabilities; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]= this .m_struct_obj.comission_blocked; this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.server); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.currency); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.company); }

Теперь в методе вывода краткого описания свойств аккаунта допишем вывод типа торгового сервера:

void CAccount::PrintShort( void ) { string mode=( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? ", Hedge" : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE ? ", Exhange" : "" ); string names=TextByLanguage( "Счёт " , "Account " )+( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ " " ; string values=:: DoubleToString ( this .Balance(),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency()+ ", 1:" +( string )+ this .Leverage()+mode+ ", " + this .TradeModeDescription() + " " + this .ServerTypeDescription() + ")" ; :: Print (names,values); }

В метод, возвращающий описание целочисленных свойств аккаунта, допишем описание нового свойства:

string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_LOGIN ? TextByLanguage( "Номер счёта" , "Account number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE ? TextByLanguage( "Тип торгового счета" , "Account trade mode" )+ ": " + this .TradeModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_LEVERAGE ? TextByLanguage( "Размер предоставленного плеча" , "Account leverage" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS ? TextByLanguage( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров" , "Maximum allowed number of active pending orders" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE ? TextByLanguage( "Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств" , "Mode for setting the minimal allowed margin" )+ ": " + this .MarginSOModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для текущего счета" , "Allowed trade for the current account" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для эксперта" , "Allowed trade for an Expert Advisor" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE ? TextByLanguage( "Режим расчета маржи" , "Margin calculation mode" )+ ": " + this .MarginModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS ? TextByLanguage( "Количество знаков после запятой для валюты счета" , "The number of decimal places in the account currency" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE ? TextByLanguage( "Тип торгового сервера" , "Type of trading server" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : "" ); }

Напишем реализацию метода, возвращающего наименование типа торгового сервера:

string CAccount::ServerTypeDescription( void ) const { return ( this .ServerType()== 5 ? "MetaTrader5" : "MetaTrader4" ); }

Доработка класса CAccount завершена.

Теперь внесём необходимые изменения в класс-коллекцию аккаунтов, так как мы решили, что отслеживание событий будем осуществлять из класса CAccountCollection. Все найденные изменения, произошедшие одновременно, мы будем записывать в int-массив. Для этого воспользуемся готовым классом динамического массива переменных типа int или uint стандартной библиотеки CArrayInt.

Для его использования, подключим файл класса к файлу библиотеки AccountsCollection.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayInt.mqh> #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" class CAccountsCollection : public CListObj {

В качестве небольшого отступления определимся— что же мы хотим получить. Мы хотим знать моменты, когда изменились некоторые свойства счёта. Какое-то свойство может быть включено или выключено — например, разрешение/запрет торговли на счёте в общем, или только разрешение/запрет торговли советниками. О факте изменения данного свойства нам необходимо знать. Так же и уровень наступления MarginCall или StopOut — их изменение может повлиять на успешность выдерживания просадки средств, и т.п. Так же нам необходимо отслеживать прирост и уменьшение средств и баланса для принятия тех или иных решений в советнике. Если, например, есть некоторое количество открытых позиций, и мы хотим закрывать какие-либо из них при превышении положительной или отрицательной величины средств, то нам нужно сперва задать некий порог, при превышении которого будет сгенерировано событие, и далее уже принимать решение — в зависимости от того прирост это, или падение средств выше заданной величины. Такая же логика применима к текущей прибыли на счёте, размеру баланса, свободной маржи, или к загрузке депозита. Таким образом, для каких-то свойств нам необходимо иметь свои пороговые уровни прироста и падения и текущее значение свойства, а для других — только значение, которое может либо быть включенным/выключенным, либо измениться/не измениться.

Добавим в приватную секцию класса все необходимые переменные-члены класса для хрениния значений прироста/падения отслеживаемых свойств и их текущего значения, удалим оказавшийся ненужным метод SavePrevValues() и добавим методы инициализации отслеживаемых, и инициализации контролируемых данных аккаунта, метод, проверяющий изменения аккаунта и возвращающий код изменения, метод, устанавливающий тип события и заполняющий список событий, и наконец метод, возвращающий факт наличия флага в событии аккаунта:



void SavePrevValues( void )

class CAccountsCollection : public CListObj { private : struct MqlDataAccount { double hash_sum; long login; long leverage; int limit_orders; bool trade_allowed; bool trade_expert; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; }; MqlDataAccount m_struct_curr_account; MqlDataAccount m_struct_prev_account; MqlTick m_tick; string m_symbol; long m_chart_id; CListObj m_list_accounts; CArrayInt m_list_changes; string m_folder_name; int m_index_current; bool m_is_account_event; int m_change_code; long m_changed_leverage_value; bool m_is_change_leverage_inc; bool m_is_change_leverage_dec; int m_changed_limit_orders_value; bool m_is_change_limit_orders_inc; bool m_is_change_limit_orders_dec; bool m_is_change_trade_allowed_on; bool m_is_change_trade_allowed_off; bool m_is_change_trade_expert_on; bool m_is_change_trade_expert_off; double m_control_balance_inc; double m_control_balance_dec; double m_changed_balance_value; bool m_is_change_balance_inc; bool m_is_change_balance_dec; double m_changed_credit_value; bool m_is_change_credit_inc; bool m_is_change_credit_dec; double m_control_profit_inc; double m_control_profit_dec; double m_changed_profit_value; bool m_is_change_profit_inc; bool m_is_change_profit_dec; double m_control_equity_inc; double m_control_equity_dec; double m_changed_equity_value; bool m_is_change_equity_inc; bool m_is_change_equity_dec; double m_control_margin_inc; double m_control_margin_dec; double m_changed_margin_value; bool m_is_change_margin_inc; bool m_is_change_margin_dec; double m_control_margin_free_inc; double m_control_margin_free_dec; double m_changed_margin_free_value; bool m_is_change_margin_free_inc; bool m_is_change_margin_free_dec; double m_control_margin_level_inc; double m_control_margin_level_dec; double m_changed_margin_level_value; bool m_is_change_margin_level_inc; bool m_is_change_margin_level_dec; double m_changed_margin_so_call_value; bool m_is_change_margin_so_call_inc; bool m_is_change_margin_so_call_dec; double m_changed_margin_so_so_value; bool m_is_change_margin_so_so_inc; bool m_is_change_margin_so_so_dec; double m_control_margin_initial_inc; double m_control_margin_initial_dec; double m_changed_margin_initial_value; bool m_is_change_margin_initial_inc; bool m_is_change_margin_initial_dec; double m_control_margin_maintenance_inc; double m_control_margin_maintenance_dec; double m_changed_margin_maintenance_value; bool m_is_change_margin_maintenance_inc; bool m_is_change_margin_maintenance_dec; double m_control_assets_inc; double m_control_assets_dec; double m_changed_assets_value; bool m_is_change_assets_inc; bool m_is_change_assets_dec; double m_control_liabilities_inc; double m_control_liabilities_dec; double m_changed_liabilities_value; bool m_is_change_liabilities_inc; bool m_is_change_liabilities_dec; double m_control_comission_blocked_inc; double m_control_comission_blocked_dec; double m_changed_comission_blocked_value; bool m_is_change_comission_blocked_inc; bool m_is_change_comission_blocked_dec; void InitChangesParams( void ); void InitControlsParams( void ); int SetChangeCode( void ); void SetTypeEvent( void ); bool IsPresentEventFlag( const int change_code) const { return ( this .m_change_code & change_code)==change_code; } void SetAccountsParams(CAccount* account); bool IsPresent(CAccount* account); int Index( void ); public :

Метод SavePrevValues() оказался невостребованным, так как при определении факта изменения свойств аккаунта нам необходимо сразу же записывать в структуру, хранящую данные о прошлом состоянии изменённого свойства, новое значение свойства, и при этом оставить остальные свойства теми, которые были на прошлой проверке — до момента фактического их изменения. А метод SavePrevValues() сохранял сразу все свойства аккаунта как прошлые, тем самым нарушая отслеживание конкретной величины изменения, установленной по умолчанию для каждого из отслеживаемых свойств, и которые можно задать отдельно — каждый своим методом установки размера отслеживаемой величины.

За пределами тела класса напишем метод инициализации отслеживаемых данных:

void CAccountsCollection::InitChangesParams( void ) { this .m_list_changes.Clear(); this .m_list_changes.Sort(); this .m_changed_leverage_value= 0 ; this .m_is_change_leverage_inc= false ; this .m_is_change_leverage_dec= false ; this .m_changed_limit_orders_value= 0 ; this .m_is_change_limit_orders_inc= false ; this .m_is_change_limit_orders_dec= false ; this .m_is_change_trade_allowed_on= false ; this .m_is_change_trade_allowed_off= false ; this .m_is_change_trade_expert_on= false ; this .m_is_change_trade_expert_off= false ; this .m_changed_balance_value= 0 ; this .m_is_change_balance_inc= false ; this .m_is_change_balance_dec= false ; this .m_changed_credit_value= 0 ; this .m_is_change_credit_inc= false ; this .m_is_change_credit_dec= false ; this .m_changed_profit_value= 0 ; this .m_is_change_profit_inc= false ; this .m_is_change_profit_dec= false ; this .m_changed_equity_value= 0 ; this .m_is_change_equity_inc= false ; this .m_is_change_equity_dec= false ; this .m_changed_margin_value= 0 ; this .m_is_change_margin_inc= false ; this .m_is_change_margin_dec= false ; this .m_changed_margin_free_value= 0 ; this .m_is_change_margin_free_inc= false ; this .m_is_change_margin_free_dec= false ; this .m_changed_margin_level_value= 0 ; this .m_is_change_margin_level_inc= false ; this .m_is_change_margin_level_dec= false ; this .m_changed_margin_so_call_value= 0 ; this .m_is_change_margin_so_call_inc= false ; this .m_is_change_margin_so_call_dec= false ; this .m_changed_margin_so_so_value= 0 ; this .m_is_change_margin_so_so_inc= false ; this .m_is_change_margin_so_so_dec= false ; this .m_changed_margin_initial_value= 0 ; this .m_is_change_margin_initial_inc= false ; this .m_is_change_margin_initial_dec= false ; this .m_changed_margin_maintenance_value= 0 ; this .m_is_change_margin_maintenance_inc= false ; this .m_is_change_margin_maintenance_dec= false ; this .m_changed_assets_value= 0 ; this .m_is_change_assets_inc= false ; this .m_is_change_assets_dec= false ; this .m_changed_liabilities_value= 0 ; this .m_is_change_liabilities_inc= false ; this .m_is_change_liabilities_dec= false ; this .m_changed_comission_blocked_value= 0 ; this .m_is_change_comission_blocked_inc= false ; this .m_is_change_comission_blocked_dec= false ; }

Метод инициализации контролируемых данных:

void CAccountsCollection::InitControlsParams( void ) { this .m_control_balance_inc= 50 ; this .m_control_balance_dec= 50 ; this .m_control_profit_inc= 20 ; this .m_control_profit_dec= 20 ; this .m_control_equity_inc= 15 ; this .m_control_equity_dec= 15 ; this .m_control_margin_inc= 1000 ; this .m_control_margin_dec= 1000 ; this .m_control_margin_free_inc= 1000 ; this .m_control_margin_free_dec= 1000 ; this .m_control_margin_level_inc= 10000 ; this .m_control_margin_level_dec= 500 ; this .m_control_margin_initial_inc= 1000 ; this .m_control_margin_initial_dec= 1000 ; this .m_control_margin_maintenance_inc= 1000 ; this .m_control_margin_maintenance_dec= 1000 ; this .m_control_assets_inc= 1000 ; this .m_control_assets_dec= 1000 ; this .m_control_liabilities_inc= 1000 ; this .m_control_liabilities_dec= 1000 ; this .m_control_comission_blocked_inc= 1000 ; this .m_control_comission_blocked_dec= 1000 ; }

В данном методе мы просто инициализируем переменные значениями по умолчанию. При превышении свойствами значений, вписанных в эти переменные будет сгенерировано соответствующее событие аккаунта. Эти свойства можно будет также установить непосредственно вызовом соответствующих методов установки контролируемых свойств аккаунта.



Метод, проверяющий факт изменения свойств аккаунта, и заполняющий код события соответствующими изменению флагами:



int CAccountsCollection::SetChangeCode( void ) { this .m_change_code=ACCOUNT_EVENT_FLAG_NO_EVENT; if ( this .m_struct_curr_account.trade_allowed != this .m_struct_prev_account.trade_allowed ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_ALLOWED; if ( this .m_struct_curr_account.trade_expert!= this .m_struct_prev_account.trade_expert) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_EXPERT; if ( this .m_struct_curr_account.leverage- this .m_struct_prev_account.leverage!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_LEVERAGE; if ( this .m_struct_curr_account.limit_orders- this .m_struct_prev_account.limit_orders!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIMIT_ORDERS; if ( this .m_struct_curr_account.balance- this .m_struct_prev_account.balance!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_BALANCE; if ( this .m_struct_curr_account.credit- this .m_struct_prev_account.credit!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_CREDIT; if ( this .m_struct_curr_account.profit- this .m_struct_prev_account.profit!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_PROFIT; if ( this .m_struct_curr_account.equity- this .m_struct_prev_account.equity!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_EQUITY; if ( this .m_struct_curr_account.margin- this .m_struct_prev_account.margin!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN; if ( this .m_struct_curr_account.margin_free- this .m_struct_prev_account.margin_free!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_FREE; if ( this .m_struct_curr_account.margin_level- this .m_struct_prev_account.margin_level!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_LEVEL; if ( this .m_struct_curr_account.margin_so_call- this .m_struct_prev_account.margin_so_call!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_CALL; if ( this .m_struct_curr_account.margin_so_so- this .m_struct_prev_account.margin_so_so!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_SO; if ( this .m_struct_curr_account.margin_initial- this .m_struct_prev_account.margin_initial!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_INITIAL; if ( this .m_struct_curr_account.margin_maintenance- this .m_struct_prev_account.margin_maintenance!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_MAINTENANCE; if ( this .m_struct_curr_account.assets- this .m_struct_prev_account.assets!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_ASSETS; if ( this .m_struct_curr_account.liabilities- this .m_struct_prev_account.liabilities!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIABILITIES; if ( this .m_struct_curr_account.comission_blocked- this .m_struct_prev_account.comission_blocked!= 0 ) this .m_change_code+=ACCOUNT_EVENT_FLAG_COMISSION_BLOCKED; return this .m_change_code; }

В методе сначала обнуляется код события, затем сравниваются значения контролируемых параметров аккаунта в структуре текущих данных и структуре прошлых данных. Если данные не равны, то к коду события добавляется соответствующий флаг.

Метод, устанавливающий тип события, и добавляющий событие в список изменений аккаунта:

void CAccountsCollection::SetTypeEvent( void ) { this .InitChangesParams(); ENUM_ACCOUNT_EVENT event =ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT; if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_ALLOWED)) { if ( ! this .m_struct_curr_account.trade_allowed ) { this .m_is_change_trade_allowed_off= true ; event =ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_OFF; this .m_struct_prev_account.trade_allowed= this .m_struct_curr_account.trade_allowed; } else { this .m_is_change_trade_allowed_on= true ; event =ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_ON; this .m_struct_prev_account.trade_allowed= this .m_struct_curr_account.trade_allowed; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE) this .m_list_changes.Add( event ); } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_EXPERT)) { if (! this .m_struct_curr_account.trade_expert) { this .m_is_change_trade_expert_off= true ; event =ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_OFF; this .m_struct_prev_account.trade_expert= false ; } else { this .m_is_change_trade_expert_on= true ; event =ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_ON; this .m_struct_prev_account.trade_expert= true ; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE) this .m_list_changes.Add( event ); } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_LEVERAGE)) { this .m_changed_leverage_value= this .m_struct_curr_account.leverage- this .m_struct_prev_account.leverage; if ( this .m_changed_leverage_value> 0 ) { this .m_is_change_leverage_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_INC; } else { this .m_is_change_leverage_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_DEC; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.leverage= this .m_struct_curr_account.leverage; } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIMIT_ORDERS)) { this .m_changed_limit_orders_value= this .m_struct_curr_account.limit_orders- this .m_struct_prev_account.limit_orders; if ( this .m_changed_limit_orders_value> 0 ) { this .m_is_change_limit_orders_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_INC; } else { this .m_is_change_limit_orders_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_DEC; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.limit_orders= this .m_struct_curr_account.limit_orders; } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_CREDIT)) { this .m_changed_credit_value= this .m_struct_curr_account.credit- this .m_struct_prev_account.credit; if ( this .m_changed_credit_value> 0 ) { this .m_is_change_credit_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_CREDIT_INC; } else { this .m_is_change_credit_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_CREDIT_DEC; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.credit= this .m_struct_curr_account.credit; } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_CALL)) { this .m_changed_margin_so_call_value= this .m_struct_curr_account.margin_so_call- this .m_struct_prev_account.margin_so_call; if ( this .m_changed_margin_so_call_value> 0 ) { this .m_is_change_margin_so_call_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_INC; } else { this .m_is_change_margin_so_call_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_DEC; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_so_call= this .m_struct_curr_account.margin_so_call; } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_SO_SO)) { this .m_changed_margin_so_so_value= this .m_struct_curr_account.margin_so_so- this .m_struct_prev_account.margin_so_so; if ( this .m_changed_margin_so_so_value> 0 ) { this .m_is_change_margin_so_so_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_INC; } else { this .m_is_change_margin_so_so_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_DEC; } if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_so_so= this .m_struct_curr_account.margin_so_so; } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_BALANCE)) { this .m_changed_balance_value= this .m_struct_curr_account.balance- this .m_struct_prev_account.balance; if ( this .m_changed_balance_value> this .m_control_balance_inc) { this .m_is_change_balance_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_BALANCE_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.balance= this .m_struct_curr_account.balance; } else if ( this .m_changed_balance_value<- this .m_control_balance_dec) { this .m_is_change_balance_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_BALANCE_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.balance= this .m_struct_curr_account.balance; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_PROFIT)) { this .m_changed_profit_value= this .m_struct_curr_account.profit- this .m_struct_prev_account.profit; if ( this .m_changed_profit_value> this .m_control_profit_inc) { this .m_is_change_profit_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_PROFIT_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.profit= this .m_struct_curr_account.profit; } else if ( this .m_changed_profit_value<- this .m_control_profit_dec) { this .m_is_change_profit_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_PROFIT_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.profit= this .m_struct_curr_account.profit; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_EQUITY)) { this .m_changed_equity_value= this .m_struct_curr_account.equity- this .m_struct_prev_account.equity; if ( this .m_changed_equity_value> this .m_control_equity_inc) { this .m_is_change_equity_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.equity= this .m_struct_curr_account.equity; } else if ( this .m_changed_equity_value<- this .m_control_equity_dec) { this .m_is_change_equity_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_EQUITY_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.equity= this .m_struct_curr_account.equity; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN)) { this .m_changed_margin_value= this .m_struct_curr_account.margin- this .m_struct_prev_account.margin; if ( this .m_changed_margin_value> this .m_control_margin_inc) { this .m_is_change_margin_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin= this .m_struct_curr_account.margin; } else if ( this .m_changed_margin_value<- this .m_control_margin_dec) { this .m_is_change_margin_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin= this .m_struct_curr_account.margin; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_FREE)) { this .m_changed_margin_free_value= this .m_struct_curr_account.margin_free- this .m_struct_prev_account.margin_free; if ( this .m_changed_margin_free_value> this .m_control_margin_free_inc) { this .m_is_change_margin_free_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_free= this .m_struct_curr_account.margin_free; } else if ( this .m_changed_margin_free_value<- this .m_control_margin_free_dec) { this .m_is_change_margin_free_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_free= this .m_struct_curr_account.margin_free; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_LEVEL)) { this .m_changed_margin_level_value= this .m_struct_curr_account.margin_level- this .m_struct_prev_account.margin_level; if ( this .m_changed_margin_level_value> this .m_control_margin_level_inc) { this .m_is_change_margin_level_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_level= this .m_struct_curr_account.margin_level; } else if ( this .m_changed_margin_level_value<- this .m_control_margin_level_dec) { this .m_is_change_margin_level_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_level= this .m_struct_curr_account.margin_level; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_INITIAL)) { this .m_changed_margin_initial_value= this .m_struct_curr_account.margin_initial- this .m_struct_prev_account.margin_initial; if ( this .m_changed_margin_initial_value> this .m_control_margin_initial_inc) { this .m_is_change_margin_initial_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_initial= this .m_struct_curr_account.margin_initial; } else if ( this .m_changed_margin_initial_value<- this .m_control_margin_initial_dec) { this .m_is_change_margin_initial_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_initial= this .m_struct_curr_account.margin_initial; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_MARGIN_MAINTENANCE)) { this .m_changed_margin_maintenance_value= this .m_struct_curr_account.margin_maintenance- this .m_struct_prev_account.margin_maintenance; if ( this .m_changed_margin_maintenance_value> this .m_control_margin_maintenance_inc) { this .m_is_change_margin_maintenance_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_maintenance= this .m_struct_curr_account.margin_maintenance; } else if ( this .m_changed_margin_maintenance_value<- this .m_control_margin_maintenance_dec) { this .m_is_change_margin_maintenance_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.margin_maintenance= this .m_struct_curr_account.margin_maintenance; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_ASSETS)) { this .m_changed_assets_value= this .m_struct_curr_account.assets- this .m_struct_prev_account.assets; if ( this .m_changed_assets_value> this .m_control_assets_inc) { this .m_is_change_assets_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_ASSETS_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.assets= this .m_struct_curr_account.assets; } else if ( this .m_changed_assets_value<- this .m_control_assets_dec) { this .m_is_change_assets_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_ASSETS_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.assets= this .m_struct_curr_account.assets; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_LIABILITIES)) { this .m_changed_liabilities_value= this .m_struct_curr_account.liabilities- this .m_struct_prev_account.liabilities; if ( this .m_changed_liabilities_value> this .m_control_liabilities_inc) { this .m_is_change_liabilities_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.liabilities= this .m_struct_curr_account.liabilities; } else if ( this .m_changed_liabilities_value<- this .m_control_liabilities_dec) { this .m_is_change_liabilities_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.liabilities= this .m_struct_curr_account.liabilities; } } if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_COMISSION_BLOCKED)) { this .m_changed_comission_blocked_value= this .m_struct_curr_account.comission_blocked- this .m_struct_prev_account.comission_blocked; if ( this .m_changed_comission_blocked_value> this .m_control_comission_blocked_inc) { this .m_is_change_comission_blocked_inc= true ; event =ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_INC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.comission_blocked= this .m_struct_curr_account.comission_blocked; } else if ( this .m_changed_comission_blocked_value<- this .m_control_comission_blocked_dec) { this .m_is_change_comission_blocked_dec= true ; event =ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_DEC; if ( this .m_list_changes.Search( event )==WRONG_VALUE && this .m_list_changes.Add( event )) this .m_struct_prev_account.comission_blocked= this .m_struct_curr_account.comission_blocked; } } }

В методе есть два типа логики определения событий:

простое отслеживание разрешения/запрета или изменения/неизменения свойства,

отслеживание изменения больше заданной величины как в сторону увеличения значения, так и в сторону его уменьшения.

Так как метод дотаточно объёмен, то рассмотрим его работу на примере двух типов определения событий аккаунта:

Сначала обнуляются все флаги и данные об изменениях и тип события устанавливается в ноль.

Затем для первого типа логики (на примере разрешения торговли на счёте):

проверяем наличие флага изменения разрешения торговли на счёте в коде события

если на данный момент торговля не разрешена — значит только что было отключено разрешение

устанавливаем флаг запрета торговли на счёте



устанавливаем событие "торговля на счёте запрещена"



сохраняем в структуру прошлых данных текущее состояние данного свойства счёта для последующей проверки

иначе, если на данный момент торговля разрешена

устанавливаем флаг разрешения торговли на счёте



устанавливаем событие "торговля на счёте разрешена"



сохраняем в структуру прошлых данных текущее состояние данного свойства счёта для последующей проверки

если такого события ещё нет в списке изменений

добавляем событие в список

Для второго типа логики (на примере изменения суммы заблокированных комиссий):

проверяем наличие флага изменения суммы заблокированных комиссий

рассчитываем величину изменения суммы заблокированных комиссий

если величина изменения больше контролируемой величины прироста

устанавливаем флаг прироста суммы заблокированных комиссий



устанавливаем событие "сумма заблокированных комиссий увеличена больше заданного значения"



если такого события ещё нет в списке изменений и событие успешно добавлено в список



сохраняем в структуру прошлых данных текущее состояние данного свойства счёта для последующей проверки

иначе, если величина изменения больше контролируемой величины уменьшения

устанавливаем флаг уменьшения суммы заблокированных комиссий



устанавливаем событие "сумма заблокированных комиссий уменьшена больше заданного значения"



если такого события ещё нет в списке изменений и событие успешно добавлено в список



сохраняем в структуру прошлых данных текущее состояние данного свойства счёта для последующей проверки

В публичную секцию класса впишем методы, возвращающие код события аккаунта, список событий аккаунта, событие аккаунта по его индексу в списке; методы, устанавливающий и возвращающий символ, метод, возвращающий идентификатор графика управляющей программы, и метод, возвращающий описание события аккаунта. А так же добавим методы получения и установки параметров отслеживаемых изменений:



public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } bool IsAccountEvent( void ) const { return this .m_is_account_event; } int GetEventCode( void ) const { return this .m_change_code; } CArrayInt *GetListChanges( void ) { return & this .m_list_changes; } ENUM_ACCOUNT_EVENT GetEvent( const int shift=WRONG_VALUE); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } string GetSymbol( void ) const { return this .m_symbol; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); string EventDescription( const ENUM_ACCOUNT_EVENT event ); void Refresh( void ); long GetValueChangedLeverage( void ) const { return this .m_changed_leverage_value; } bool IsIncreaseLeverage( void ) const { return this .m_is_change_leverage_inc; } bool IsDecreaseLeverage( void ) const { return this .m_is_change_leverage_dec; } int GetValueChangedLimitOrders( void ) const { return this .m_changed_limit_orders_value; } bool IsIncreaseLimitOrders( void ) const { return this .m_is_change_limit_orders_inc; } bool IsDecreaseLimitOrders( void ) const { return this .m_is_change_limit_orders_dec; } bool IsOnTradeAllowed( void ) const { return this .m_is_change_trade_allowed_on; } bool IsOffTradeAllowed( void ) const { return this .m_is_change_trade_allowed_off; } bool IsOnTradeExpert( void ) const { return this .m_is_change_trade_expert_on; } bool IsOffTradeExpert( void ) const { return this .m_is_change_trade_expert_off; } void SetControlBalanceInc( const double value ) { this .m_control_balance_inc=::fabs( value ); } void SetControlBalanceDec( const double value ) { this .m_control_balance_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedBalance( void ) const { return this .m_changed_balance_value; } bool IsIncreaseBalance( void ) const { return this .m_is_change_balance_inc; } bool IsDecreaseBalance( void ) const { return this .m_is_change_balance_dec; } double GetValueChangedCredit( void ) const { return this .m_changed_credit_value; } bool IsIncreaseCredit( void ) const { return this .m_is_change_credit_inc; } bool IsDecreaseCredit( void ) const { return this .m_is_change_credit_dec; } void SetControlProfitInc( const double value ) { this .m_control_profit_inc=::fabs( value ); } void SetControlProfitDec( const double value ) { this .m_control_profit_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedProfit( void ) const { return this .m_changed_profit_value; } bool IsIncreaseProfit( void ) const { return this .m_is_change_profit_inc; } bool IsDecreaseProfit( void ) const { return this .m_is_change_profit_dec; } void SetControlEquityInc( const double value ) { this .m_control_equity_inc=::fabs( value ); } void SetControlEquityDec( const double value ) { this .m_control_equity_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedEquity( void ) const { return this .m_changed_equity_value; } bool IsIncreaseEquity( void ) const { return this .m_is_change_equity_inc; } bool IsDecreaseEquity( void ) const { return this .m_is_change_equity_dec; } void SetControlMarginInc( const double value ) { this .m_control_margin_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginDec( const double value ) { this .m_control_margin_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMargin( void ) const { return this .m_changed_margin_value; } bool IsIncreaseMargin( void ) const { return this .m_is_change_margin_inc; } bool IsDecreaseMargin( void ) const { return this .m_is_change_margin_dec; } void SetControlMarginFreeInc( const double value ) { this .m_control_margin_free_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginFreeDec( const double value ) { this .m_control_margin_free_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginFree( void ) const { return this .m_changed_margin_free_value; } bool IsIncreaseMarginFree( void ) const { return this .m_is_change_margin_free_inc; } bool IsDecreaseMarginFree( void ) const { return this .m_is_change_margin_free_dec; } void SetControlMarginLevelInc( const double value ) { this .m_control_margin_level_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginLevelDec( const double value ) { this .m_control_margin_level_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginLevel( void ) const { return this .m_changed_margin_level_value; } bool IsIncreaseMarginLevel( void ) const { return this .m_is_change_margin_level_inc; } bool IsDecreaseMarginLevel( void ) const { return this .m_is_change_margin_level_dec; } double GetValueChangedMarginCall( void ) const { return this .m_changed_margin_so_call_value; } bool IsIncreaseMarginCall( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_call_inc; } bool IsDecreaseMarginCall( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_call_dec; } double GetValueChangedMarginStopOut( void ) const { return this .m_changed_margin_so_so_value; } bool IsIncreaseMarginStopOut( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_so_inc; } bool IsDecreasMarginStopOute( void ) const { return this .m_is_change_margin_so_so_dec; } void SetControlMarginInitialInc( const double value ) { this .m_control_margin_initial_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginInitialDec( const double value ) { this .m_control_margin_initial_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginInitial( void ) const { return this .m_changed_margin_initial_value; } bool IsIncreaseMarginInitial( void ) const { return this .m_is_change_margin_initial_inc; } bool IsDecreaseMarginInitial( void ) const { return this .m_is_change_margin_initial_dec; } void SetControlMarginMaintenanceInc( const double value ) { this .m_control_margin_maintenance_inc=::fabs( value ); } void SetControlMarginMaintenanceDec( const double value ) { this .m_control_margin_maintenance_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedMarginMaintenance( void ) const { return this .m_changed_margin_maintenance_value; } bool IsIncreaseMarginMaintenance( void ) const { return this .m_is_change_margin_maintenance_inc; } bool IsDecreaseMarginMaintenance( void ) const { return this .m_is_change_margin_maintenance_dec; } void SetControlAssetsInc( const double value ) { this .m_control_assets_inc=::fabs( value ); } void SetControlAssetsDec( const double value ) { this .m_control_assets_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedAssets( void ) const { return this .m_changed_assets_value; } bool IsIncreaseAssets( void ) const { return this .m_is_change_assets_inc; } bool IsDecreaseAssets( void ) const { return this .m_is_change_assets_dec; } void SetControlLiabilitiesInc( const double value ) { this .m_control_liabilities_inc=::fabs( value ); } void SetControlLiabilitiesDec( const double value ) { this .m_control_liabilities_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedLiabilities( void ) const { return this .m_changed_liabilities_value; } bool IsIncreaseLiabilities( void ) const { return this .m_is_change_liabilities_inc; } bool IsDecreaseLiabilities( void ) const { return this .m_is_change_liabilities_dec; } void SetControlComissionBlockedInc( const double value ) { this .m_control_comission_blocked_inc=::fabs( value ); } void SetControlComissionBlockedDec( const double value ) { this .m_control_comission_blocked_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedComissionBlocked( void ) const { return this .m_changed_comission_blocked_value; } bool IsIncreaseComissionBlocked( void ) const { return this .m_is_change_comission_blocked_inc; } bool IsDecreaseComissionBlocked( void ) const { return this .m_is_change_comission_blocked_dec; } };

За пределами тела класса напишем реализацию метода, возвращающего событие аккаунта по его номеру в списке:

ENUM_ACCOUNT_EVENT CAccountsCollection::GetEvent( const int shift=WRONG_VALUE ) { int total= this .m_list_changes.Total(); if (total== 0 ) return ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT; int index=( shift< 0 || shift>total- 1 ? total- 1 : total-shift- 1 ); int event = this .m_list_changes.At(index); return ENUM_ACCOUNT_EVENT( event !=NULL ? event : ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT); }

События в списке изменений свойств аккаунта располагаются в порядке их добавления — самое первое находится по индексу 0, а самое последнее — по индексу (размер_списка-1). Нам же нужно, чтобы пользователь мог получить искомое событие как в таймсерии — в нулевом индексе должно находиться самое последнее событие. Для этого в методе сделан расчёт индекса: index = (размер_списка - номер_искомого_события-1). При таком расчёте, если передать 0, то будет возвращено последнее событие в списке, если 1, то предпоследнее, если передать число, превышающее размер списка, то будет возвращено последнее событие.



Итак: в метод передаётся индекс искомого события.

Сначала проверяем количество событий в списке, и если их нет, то возвращаем отсутствие события.

Далее проверяем индекс искомого события, и если переданное значение меньше нуля, или выходит за пределы размера массива, то индекс будет указывать на последнее событие в списке, иначе — рассчитываем индекс события в списке в соответствии с правилом: если в метод передан 0, то значит хотим получить последнее событие (как в таймсерии), если 1 — то предпоследнее, и т.д. Либо, если необходимо получить последнее событие, то можно передать в качестве входного параметра индекса значение -1.

Далее получаем событие из списка по рассчитанному индексу и возвращаем его.

Если событие получить не удалось, то возвращается NULL, а это значит, что прежде, чем использовать результат работы метода, необходимо проверить его на валидность.



Напишем реализацию метода, возвращающего описание события аккаунта:

string CAccountsCollection::EventDescription( const ENUM_ACCOUNT_EVENT event ) { int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка. Список изменений пуст" , "Error. List of changes is empty" )); CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось получить данные аккаунта" , "Error. Failed to get account data" )); const int dg=(account.MarginSOMode()== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY ? ( int )account.CurrencyDigits() : 2 ); const string curency= " " +account.Currency(); const string mode_lev=(account.IsPercentsForSOLevels() ? "%" : " " +curency); return ( event==ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT ? TextByLanguage( "Нет события" , "No event" ) : event==ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_ON ? TextByLanguage( "Торговля на счёте разрешена" , "Trading on the account is allowed now" ) : event==ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_OFF ? TextByLanguage( "Торговля на счёте запрещена" , "Trading on the account is prohibited now" ) : event==ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_ON ? TextByLanguage( "Автоторговля на счёте разрешена" , "Autotrading on the account is allowed now" ) : event==ACCOUNT_EVENT_TRADE_EXPERT_OFF ? TextByLanguage( "Автоторговля на счёте запрещена" , "Autotrade on the account is prohibited now" ) : event==ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_INC ? TextByLanguage( "Плечо увеличено на " , "Leverage increased by " )+( string ) this .GetValueChangedLeverage()+ " (1:" +( string )account.Leverage()+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_LEVERAGE_DEC ? TextByLanguage( "Плечо уменьшено на " , "Leverage decreased by " )+( string ) this .GetValueChangedLeverage()+ " (1:" +( string )account.Leverage()+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_INC ? TextByLanguage( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров увеличено на" , "Maximum allowable number of active pending orders increased by " )+( string ) this .GetValueChangedLimitOrders()+ " (" +( string )account.LimitOrders()+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_LIMIT_ORDERS_DEC ? TextByLanguage( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров уменьшено на" , "Maximum allowable number of active pending orders decreased by " )+( string ) this .GetValueChangedLimitOrders()+ " (" +( string )account.LimitOrders()+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_BALANCE_INC ? TextByLanguage( "Баланс счёта увеличен на " , "Account balance increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedBalance(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Balance(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_BALANCE_DEC ? TextByLanguage( "Баланс счёта уменьшен на " , "Account balance decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedBalance(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Balance(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC ? TextByLanguage( "Средства увеличены на " , "Equity increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedEquity(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Equity(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_EQUITY_DEC ? TextByLanguage( "Средства уменьшены на " , "Equity decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedEquity(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Equity(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_PROFIT_INC ? TextByLanguage( "Текущая прибыль счёта увеличена на " , "Account current profit increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedProfit(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Profit(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_PROFIT_DEC ? TextByLanguage( "Текущая прибыль счёта уменьшена на " , "Account current profit decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedProfit(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Profit(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_CREDIT_INC ? TextByLanguage( "Предоставленный кредит увеличен на " , "Credit increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedCredit(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Credit(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_CREDIT_DEC ? TextByLanguage( "Предоставленный кредит уменьшен на " , "Credit decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedCredit(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Credit(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INC ? TextByLanguage( "Залоговые средства увеличены на " , "Margin increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMargin(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Margin(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_DEC ? TextByLanguage( "Залоговые средства уменьшены на " , "Margin decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMargin(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.Margin(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_INC ? TextByLanguage( "Свободные средства увеличены на " , "Free margin increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginFree(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginFree(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_FREE_DEC ? TextByLanguage( "Свободные средства уменьшены на " , "Free margin decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginFree(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginFree(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_INC ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств увеличен на " , "Margin level increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginLevel(),dg)+ "%" + " (" +:: DoubleToString (account.MarginLevel(),dg)+ "%)" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_LEVEL_DEC ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств уменьшен на " , "Margin level decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginLevel(),dg)+ "%" + " (" +:: DoubleToString (account.MarginLevel(),dg)+ "%)" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_INC ? TextByLanguage( "Гарантийная сумма по отложенным ордерам увеличена на " , "Guarantee summ for pending orders increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginInitial(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginInitial(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_INITIAL_DEC ? TextByLanguage( "Гарантийная сумма по отложенным ордерам уменьшена на " , "Guarantee summ for pending orders decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginInitial(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginInitial(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_INC ? TextByLanguage( "Гарантийная сумма по позициям увеличена на " , "Guarantee summ for positions increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginMaintenance(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginMaintenance(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_MAINTENANCE_DEC ? TextByLanguage( "Гарантийная сумма по позициям уменьшена на " , "Guarantee summ for positions decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginMaintenance(),dg)+curency+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginMaintenance(),dg)+curency+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_INC ? TextByLanguage( "Увеличен уровень Margin Call на " , "Increased Margin Call level by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginCall(),dg)+mode_lev+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginSOCall(),dg)+mode_lev+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_CALL_DEC ? TextByLanguage( "Уменьшен уровень Margin Call на " , "Decreased Margin Call level by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginCall(),dg)+mode_lev+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginSOCall(),dg)+mode_lev+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_INC ? TextByLanguage( "Увеличен уровень Stop Out на " , "Increased Margin Stop Out level by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginStopOut(),dg)+mode_lev+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginSOSO(),dg)+mode_lev+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_MARGIN_SO_SO_DEC ? TextByLanguage( "Уменьшен уровень Stop Out на " , "Decreased Margin Stop Out level by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedMarginStopOut(),dg)+mode_lev+ " (" +:: DoubleToString (account.MarginSOSO(),dg)+mode_lev+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_ASSETS_INC ? TextByLanguage( "Размер активов увеличен на " , "Assets increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedAssets(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.Assets(),dg)+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_ASSETS_DEC ? TextByLanguage( "Размер активов уменьшен на " , "Assets decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedAssets(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.Assets(),dg)+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_INC ? TextByLanguage( "Размер обязательств увеличен на " , "Liabilities increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedLiabilities(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.Liabilities(),dg)+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_LIABILITIES_DEC ? TextByLanguage( "Размер обязательств уменьшен на " , "Liabilities decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedLiabilities(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.Liabilities(),dg)+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_INC ? TextByLanguage( "Размер заблокированных комиссий увеличен на " , "Blocked comissions increased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedComissionBlocked(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.ComissionBlocked(),dg)+ ")" : event==ACCOUNT_EVENT_COMISSION_BLOCKED_DEC ? TextByLanguage( "Размер заблокированных комиссий уменьшен на " , "Blocked comissions decreased by " )+:: DoubleToString ( this .GetValueChangedComissionBlocked(),dg)+ " (" +:: DoubleToString (account.ComissionBlocked(),dg)+ ")" : :: EnumToString (event) ); }

Здесь: в метод передаётся событие аккаунта, описание которого необходимо получить. Проверяем размер списка объектов-аккаунтов, и если он пуст, то возвращаем описание ошибки. Так как мы можем отслеживать только события текущего аккаунта, то получаем текущий объект-аккаунт из списка аккаунтов по индексу текущего объекта-аккаунта. Если объект получить не удалось, то так же возвращаем описание ошибки.

Далее получаем необходимые свойства аккаунта для корректного вывода описания события, проверяем событие и возвращаем его описание.



В конструкторе класса, в его списке инициализации инициализируем переменные символа и идентификатора графика управляющей программы значениями по умолчанию — текущий символ и текущий график, очищаем структуру тика, которая потребуется нам для определения времени события, и инициализируем изменяемые и контролируемые параметры аккаунта:



CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) : m_folder_name(DIRECTORY+ "Accounts" ), m_is_account_event( false ), m_symbol(:: Symbol ()), m_chart_id(:: ChartID ()) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_account); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .InitChangesParams(); this .InitControlsParams(); :: ResetLastError (); if (!:: FolderCreate ( this .m_folder_name, FILE_COMMON )) Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка " , "Could not create file storage folder. Error " ),:: GetLastError ()); CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (! this .AddToList(account)) { Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию." , "Error. Failed to add current account object to collection list." )); delete account; } else account.PrintShort(); } else Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта." , "Error. Failed to create an account object with current account data." )); this .LoadObjects(); this .m_index_current= this .Index(); }

И наконец, впишем в метод обновления данных аккаунта отслеживание изменений его свойств:

void CAccountsCollection::Refresh( void ) { this .m_is_account_event= false ; if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_account); this .SetAccountsParams(account); if (! this .m_struct_prev_account.login) { this .m_struct_prev_account= this .m_struct_curr_account; return ; } if ( this .m_struct_curr_account.hash_sum!= this .m_struct_prev_account.hash_sum) { this .m_change_code= this .SetChangeCode(); this .SetTypeEvent(); int total= this .m_list_changes.Total(); if (total> 0 ) { this .m_is_account_event= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ENUM_ACCOUNT_EVENT event= this .GetEvent(i); if (event== NULL || !:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) continue ; string sparam=TimeMSCtoString( this .m_tick.time_msc)+ ": " + this .EventDescription(event); Print (sparam); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event, this . m_tick.time_msc,( double ) i,sparam); } } this .m_struct_prev_account.hash_sum= this .m_struct_curr_account.hash_sum; } }

сбросим флаг события аккаунта

впишем строку, которая была прописана в удалённом методе

— сохранение структуры текущих данных в структуре прошлых данных при первом запуске

проверим и установим код события

тип произошедшего события

Первым делом. Так как мы удалили метод SavePrevValues(), то вместо него. При изменении хеш-суммы, сразу же

В методе установки типа события, в список изменений вносятся сразу все события, которые произошли одновременно в свойствах счёта. Поэтому мы сначала проверим размер списка изменений, и если он не пустой, то установим флаг произошедшего изменения, и далее в цикле по данным списка получаем событие, устанавливаем его строковое описание, состоящее из времени в милисекундах и описания события, затем временно, и только для проверки (далее заменим это, и все остальные системные сообщения библиотеки на вывод в журнал только при разрешении логирования) распечатываем в журнал описание события, и наконец, отправляем событие в управляющую программу при помощи EventChartCustom().

В параметрах функции EventChartCustom() передаём:

в event_id передаём событие,



передаём событие, в lparam — время события в милисекундах



— время события в милисекундах в dparam передаём индекс события в списке одновременно произошедших изменений аккаунта



передаём индекс события в списке одновременно произошедших изменений аккаунта в sparam — строковое описание события

В самом конце метода обязательно сохраняем текущую хеш-сумму как прошлую для последующей проверки.

Доработка класса CAccountsCollection на этом завершена. Теперь перейдём к классу CEngine — всё у нас управляется и начинается из него, и впишем всё необходимое для работы с событиями аккаунта. В приватной секции класса впишем переменные для хранения флага события изменения свойств аккаунта и для хранения последнего события, произошедшего на счёте. А в публичной секции впишем методы, возвращающие список событий аккаунта, произошедших одновременно, и последнее событие аккаунта:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; ENUM_ACCOUNT_EVENT m_last_account_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); void AccountEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllAccounts( void ) { return this .m_accounts.GetList(); } CArrayInt* GetListAccountEvents( void ) { return this .m_accounts.GetListChanges(); } CArrayObj* GetListAllOrdersEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_last_trade_event; } ENUM_ACCOUNT_EVENT LastAccountEvent( void ) const { return this .m_last_account_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; В конструкторе класса, в его списке инициализации пропишем инициализацию последнего события аккаунта:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event(ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT) { Допишем метод AccountEventsControl(), который ранее у нас лишь вызывал метод Refresh() класса-коллекции аккаунтов: void CEngine::AccountEventsControl( void ) { this .m_accounts.Refresh(); this .m_is_account_event= this .m_accounts.IsAccountEvent(); if ( this .m_is_account_event) { this .m_last_account_event= this .m_accounts.GetEvent(); } } Здесь всё просто — сначала обновляем данные аккаунта, и если есть какое-либо изменение свойств аккаунта, просто записываем в переменную последнее событие. Все остальные данные о событии будем извлекать в управляющей программе, работающей на основе библиотеки.



Тест событий аккаунта

Для тестирования событий аккаунта, в принципе, мы можем использовать советник из прошлой статьи, так как библиотека сама находит все изменения свойств аккаунта, отправляет об этом сообщение в события графика и распечатывает в журнале описание произошедшего события аккаунта.

Но давайте попробуем немного выйти из "песочницы" библиотеки и обработать некоторые события аккаунта в программе, например — увеличение размера собственных средств.

Да, сейчас библиотека пока является "программой в самой себе", и доступ к её возможностям извне сильно ограничен. Но это лишь до той поры, пока мы занимаемся сбором и обработкой необходимых данных — библиотека распечатывает в журнал различные события лишь для тестовых проверок правильности работы создаваемых классов и собираемых данных и отслеживаемых ею событий. Далее мы организуем простой и удобный доступ к любым имеющимся данным библиотеки, и тогда возможности их получения из программы сильно облегчатся.

Для возможности получения данных об изменениях свойств аккаунта уже сейчас, внесём небольшие правки в класс CEngine — нам потребуется получить доступ к объекту текущего аккаунта и к событиям текущего аккаунта.

Для этого допишем в файле Engine.mqh, в публичной секции класса CEngine необходимые методы:



public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllAccounts( void ) { return this .m_accounts.GetList(); } CArrayInt* GetListAccountEvents( void ) { return this .m_accounts.GetListChanges(); } ENUM_ACCOUNT_EVENT GetAccountEventByIndex( const int index) { return this .m_accounts.GetEvent(index); } CAccount* GetAccountCurrent( void ); string GetAccountEventDescription(ENUM_ACCOUNT_EVENT event );

Здесь мы добавили метод получения события аккаунта по его индексу в списке изменений, метод получения текущего объекта-аккаунта и метод получения описания события аккаунта.

Метод получения события аккаунта по индексу просто возвращает результат работы метода GetEvent() класса-коллекции аккаунтов (ранее мы его рассматривали).



В конце листинга впишем реализацию метода получения текущего объекта-аккаунта:

CAccount* CEngine::GetAccountCurrent( void ) { int index= this .m_accounts.IndexCurrentAccount(); if (index== WRONG_VALUE ) return NULL ; CArrayObj* list= this .m_accounts.GetList(); return (list!= NULL ? (list.At(index)!= NULL ? list.At( index ) : NULL ) : NULL ); }

Сначала получаем индекс текущего аккаунта из класса-коллекции аккаунтов. Если индекс не получен, то возвращаем NULL. Затем получаем полный список аккаунтов и возвращаем нужный нам текущий аккаунт по его индексу в списке аккаунтов. При ошибке получения списка или аккаунта — возвращаем NULL.

И напишем реализацию метода, возвращающего описание события аккаунта:

string CEngine::GetAccountEventDescription(ENUM_ACCOUNT_EVENT event ) { return this .m_accounts.EventDescription( event ); }

Метод возвращает результат работы метода класса-коллекции аккаунтов, возвращающего описание события аккаунта.

Для тестирования событий аккаунта возьмём советник из прошлой статьи \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part12\TestDoEasyPart12_2.mq5 и сохраним его под именем TestDoEasyPart13.mq5 в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part13.



Сразу же удалим входной параметр

input bool InpFullProperties = false ;

и из обработчика OnInit() удалим быструю проверку коллекции аккаунтов:

CArrayObj* list=engine.GetListAllAccounts(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); if (total> 0 ) Print ( "

" ,TextByLanguage( "=========== Список сохранённых аккаунтов ===========" , "=========== List of saved accounts ===========" )); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account=list.At(i); if (account== NULL ) continue ; Sleep ( 100 ); if (InpFullProperties) account. Print (); else account.PrintShort(); } }

К сведению:

так как мы изменили структуру объекта-аккаунта (изменили размеры uchar-массивов для хранения строковых свойств аккаунта и добавили ещё одно целочисленное свойство), то все ранее сохранённые файлы объектов-аккаунтов теперь не будут загружаться правильно. Если они есть в общей папке терминалов в каталоге \Files\DoEasy\Accounts\, то их все необходимо удалить перед запуском этого тестового советника — они будут созданы заново при переключениях со счёта на счёт с уже новым размером структуры объектов.

Обработчик OnInit() теперь выглядит так:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Для обработки всех событий, приходящих от библиотеки в программу, и чтобы не засорять штатный OnChartEvent(), сделаем отдельный обработчик: OnDoEasyEvent(), и уже в нём будем разбирать все полученные события. В чём ещё плюс — код станет более читаем и, что не менее важно — мы сможем обрабатывать события в тестере, что нам сейчас как раз и нужно — мы собрались обрабатывать событие аккаунта "увеличение собственных средств выше заданного значения прироста", а для этого — куда быстрее и проще всё проверить в тестере.



Но по порядку.

Допишем в обработчике OnTick() необходимый функционал для обработки событий аккаунта:

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_trade_event= WRONG_VALUE ; static ENUM_ACCOUNT_EVENT last_account_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_trade_event) { last_trade_event=engine.LastTradeEvent(); Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (last_trade_event)); } if (engine.LastAccountEvent()!=last_account_event) { last_account_event=engine.LastAccountEvent(); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { CArrayInt* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ENUM_ACCOUNT_EVENT event=(ENUM_ACCOUNT_EVENT)list.At(i); if (event== NULL ) continue ; string sparam=engine.GetAccountEventDescription(event); long lparam= TimeCurrent ()* 1000 ; double dparam=( double )i; OnDoEasyEvent( CHARTEVENT_CUSTOM +event,lparam,dparam,sparam); } } } Comment ( "

Last account event: " , EnumToString (last_account_event)); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Здесь: мы ввели новую переменную, хранящую тип последнего события аккаунта. Проверяем её текущее состояние по отношению к типу последнего события, возвращаемого классом CAccountsCollection. Если состояние изменилось — значит было событие аккаунта. Далее только для тестера — получаем в цикле по списку событий аккаунта, произошедших одновременно, очередное событие и отправляем его в обработчик событий библиотеки. В листинге прописаны в комментариях все действия по получению событий и отправке их в обработчик. Отличием работы для тестера является то, что здесь мы не можем получить доступ к данным о времени события в милисекундах. Поэтому просто отправляем текущее время * 1000.

Теперь допишем обработчик событий OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { OnDoEasyEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Здесь мы дописали вызов обработчика событий библиотеки в случае, если идентификатор события указывает на событие, пришедшее из библиотеки.

И наконец, напишем обработчик событий библиотеки:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ; string event= "::" + string (idx); int digits= Digits (); if (idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { event= EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT) ushort (idx)); digits=( int ) SymbolInfoInteger (sparam, SYMBOL_DIGITS ); } else if (idx<ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE) { event= EnumToString ((ENUM_ACCOUNT_EVENT) ushort (idx)); digits= 0 ; if ((ENUM_ACCOUNT_EVENT)idx==ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC) { Print (DFUN,sparam); CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!= NULL ) { #ifdef __MQL5__ trade.PositionClose(position.Ticket()); #else PositionClose(position.Ticket(),position.Volume()); #endif } } } } }

Так как при отправке события на график управляющей программы, к коду события добавляется значение CHARTEVENT_CUSTOM, равное 1000, то для получения истинного кода, нам необходимо из полученного кода события вычесть значение CHARTEVENT_CUSTOM. Если событие — его числовое значение, находится в пределах от TRADE_EVENTS_NEXT_CODE до ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE-1, то то значит, что пришло событие изменения свойств аккаунта. Так как по нашей задумке мы хотим закрывать самую прибыльную позицию при увеличении размера средств больше, чем задано в настройках (а по умолчанию у нас задано значение прироста от 15), то проверяем событие "увеличение размера средств выше заданной величины", и далее распечатываем в журнал описание события и закрываем самую прибыльную позицию — всё описано в комментариях к коду.

Если теперь просто запустить советник на графике, то спустя некоторое время мы можем получить в журнале записи о запрете торговли на счёте, а делее — о разрешении:

2019.06 . 10 10 : 56 : 33.877 2019.06 . 10 06 : 55 : 29.279 : Trading on the account is prohibited now 2019.06 . 10 11 : 08 : 56.549 2019.06 . 10 07 : 08 : 51.900 : Trading on the account is allowed now

На MetaQuotes-Demo такое отключение/включение разрешения торговли можно наблюдать несколько раз в день, что даёт нам возможность проверить работу библиотеки по определению таких событий на демо-счёте.

Теперь запустим советник в тестере и откроем побольше позиций — чтобы быстро поймать событие увеличения средств и написанную нами обработку данного события — закрытие самой прибыльной позиции:





Видно, что при увеличении средств больше заданной величины, автоматически закрывается самая прибыльная позиция. В журнал выводятся сообщения об отслеживаемом нами событии аккаунта.



Что дальше

В следующей части начнём делать работу с символами. У нас запланированы к реализации объекты-символы, коллекция объектов-символов и события символов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1. Концепция, организация данных.

Часть 2. Коллекция исторических ордеров и сделок.

Часть 3. Коллекция рыночных ордеров и позиций, организация поиска.

Часть 4. Торговые события. Концепция.

Часть 5. Классы и коллекция торговых событий. Отправка событий в программу.

Часть 6. События на счёте с типом неттинг.

Часть 7. События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для регистрации событий модификации ордеров и позиций.

Часть 8. События модификации ордеров и позиций.

Часть 9. Совместимость с MQL4 - Подготовка данных.

Часть 10. Совместимость с MQL4 - События открытия позиций и активации отложенных ордеров.

Часть 11. Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций.

Часть12. Класс объекта "аккаунт", коллекция объектов-аккаунтов.





