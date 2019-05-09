MetaTrader 5 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций

MetaTrader 5Примеры |
2 892 34
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Содержание

В прошлой статье мы реализовали отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров. Как несложно было догадаться, весь функционал, используемый для определения этих событий, мы сделали расширяемым — чтобы на его основе можно было легко дописать и поиск остальных необходимых нам событий.

Событие срабатывания StopLimit-ордера мы "квалифицировали" как установку нового отложенного ордера, что в принципе логично — новый тип ордера — новое событие его размещения. В данной статье мы будем отслеживать события совсем иного плана — модификацию уже существующих ордеров и позиций, о выставлении и открытии которых мы уже получали события в программе. А это значит, что нам необходимо создать ещё один класс-наследник от класса абстрактного события CEvent — класс события-модификации.

Класс события модификации

Начнём как обычно — с подготовки требуемых констант перечислений.
Откроем файл библиотеки Defines.mqh, и в целочисленных свойствах ордера — в макроподстановке, содержащей количество неиспользуемых целочисленных свойств ордера при сортировке по этим свойствам, впишем количество пропускаемых свойств равным нулю — все целочисленные свойства ордера нам в дальнейшем потребуются. Ранее у нас при поиске и сортировке пропускалось одно свойство — последнее из списка констант перечисления: ORDER_PROP_DIRECTION — тип ордера по его направлению (помним, что все неиспользуемые свойства мы располагаем в конце списка констант перечисления). В данной статье и далее нам это свойство потребуется для поиска всех однонаправленных отложенных ордеров в списке рыночной коллекции.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Целочисленные свойства ордера, сделки, позиции                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER
  {
   ORDER_PROP_TICKET = 0,                                   // Тикет ордера
   ORDER_PROP_MAGIC,                                        // Мэджик ордера
   ORDER_PROP_TIME_OPEN,                                    // Время открытия (MQL5 Время сделки)
   ORDER_PROP_TIME_CLOSE,                                   // Время закрытия (MQL5 Время исполнения или снятия - ORDER_TIME_DONE)
   ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC,                                // Время открытия в милисекундах (MQL5 Время сделки в мсек.)
   ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC,                               // Время закрытия в милисекундах (MQL5 Время исполнения или снятия - ORDER_TIME_DONE_MSC)
   ORDER_PROP_TIME_EXP,                                     // Дата экспирации ордера (для отложенных ордеров)
   ORDER_PROP_STATUS,                                       // Статус ордера (из перечисления ENUM_ORDER_STATUS)
   ORDER_PROP_TYPE,                                         // Тип ордера/сделки
   ORDER_PROP_REASON,                                       // Причина или источник сделки/ордера/позиции
   ORDER_PROP_STATE,                                        // Состояние ордера (из перечисления ENUM_ORDER_STATE)
   ORDER_PROP_POSITION_ID,                                  // Идентификатор позиции
   ORDER_PROP_POSITION_BY_ID,                               // Идентификатор встречной позиции
   ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET,                            // Тикет ордера, на основании которого выполнена сделка
   ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,                                   // Направление сделки – IN, OUT или IN/OUT
   ORDER_PROP_TIME_UPDATE,                                  // Время изменения позиции в секундах
   ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC,                              // Время изменения позиции в милисекундах
   ORDER_PROP_TICKET_FROM,                                  // Тикет родительского ордера
   ORDER_PROP_TICKET_TO,                                    // Тикет дочернего ордера
   ORDER_PROP_PROFIT_PT,                                    // Профит в пунктах
   ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL,                                  // Признак закрытия по StopLoss
   ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP,                                  // Признак закрытия по TakeProfit
   ORDER_PROP_GROUP_ID,                                     // Идентификатор группы ордеров/позиций
   ORDER_PROP_DIRECTION,                                    // Тип по направлению (Buy, Sell)
  }; 
#define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL    (24)                    // Общее количество целочисленных свойств
#define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP     (0)                     // Количество неиспользуемых в сортировке свойств ордера
//+------------------------------------------------------------------+

Ну и раз мы убрали пропуск свойства, то необходимо добавить и возможность сортировки по этому свойству, впишем критерий сортировки по направлению ордера в перечисление возможных критериев сортировки ордеров и сделок:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возможные критерии сортировки ордеров и сделок                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_ORD_DBL_PROP          (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP)
#define FIRST_ORD_STR_PROP          (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP)
enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE
  {
   //--- Сортировка по целочисленным свойствам
   SORT_BY_ORDER_TICKET          =  0,                      // Сортировать по тикету ордера
   SORT_BY_ORDER_MAGIC           =  1,                      // Сортировать по магику ордера
   SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN       =  2,                      // Сортировать по времени открытия ордера
   SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE      =  3,                      // Сортировать по времени закрытия ордера
   SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC   =  4,                      // Сортировать по времени открытия ордера в милисекундах
   SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC  =  5,                      // Сортировать по времени закрытия ордера в милисекундах
   SORT_BY_ORDER_TIME_EXP        =  6,                      // Сортировать по дате экспирации ордера
   SORT_BY_ORDER_STATUS          =  7,                      // Сортировать по статусу ордера (маркет-ордер/отложенный ордер/сделка/балансная,кредитная операция)
   SORT_BY_ORDER_TYPE            =  8,                      // Сортировать по типу ордера
   SORT_BY_ORDER_REASON          =  9,                      // Сортировать по причине/источнику сделки/ордера/позиции
   SORT_BY_ORDER_STATE           =  10,                     // Сортировать по состоянию ордера
   SORT_BY_ORDER_POSITION_ID     =  11,                     // Сортировать по идентификатору позиции
   SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID  =  12,                     // Сортировать по идентификатору встречной позиции
   SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER      =  13,                     // Сортировать по ордеру, на основание которого выполнена сделка
   SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY      =  14,                     // Сортировать по направлению сделки – IN, OUT или IN/OUT
   SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE     =  15,                     // Сортировать по времени изменения позиции в секундах
   SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC =  16,                     // Сортировать по времени изменения позиции в милисекундах
   SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM     =  17,                     // Сортировать по тикету родительского ордера
   SORT_BY_ORDER_TICKET_TO       =  18,                     // Сортировать по тикету дочернего ордера
   SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT       =  19,                     // Сортировать по профиту ордера в пунктах
   SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL     =  20,                     // Сортировать по признаку закрытия ордера по StopLoss
   SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP     =  21,                     // Сортировать по признаку закрытия ордера по TakeProfit
   SORT_BY_ORDER_GROUP_ID        =  22,                     // Сортировать по идентификатору группы ордеров/позиций
   SORT_BY_ORDER_DIRECTION       =  23,                     // Сортировать по направлению (Buy, Sell)
   //--- Сортировка по вещественным свойствам
   SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN      =  FIRST_ORD_DBL_PROP,     // Сортировать по цене открытия
   SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE     =  FIRST_ORD_DBL_PROP+1,   // Сортировать по цене закрытия
   SORT_BY_ORDER_SL              =  FIRST_ORD_DBL_PROP+2,   // Сортировать по цене StopLoss
   SORT_BY_ORDER_TP              =  FIRST_ORD_DBL_PROP+3,   // Сортировать по цене TaleProfit
   SORT_BY_ORDER_PROFIT          =  FIRST_ORD_DBL_PROP+4,   // Сортировать по профиту
   SORT_BY_ORDER_COMMISSION      =  FIRST_ORD_DBL_PROP+5,   // Сортировать по комиссии
   SORT_BY_ORDER_SWAP            =  FIRST_ORD_DBL_PROP+6,   // Сортировать по свопу
   SORT_BY_ORDER_VOLUME          =  FIRST_ORD_DBL_PROP+7,   // Сортировать по объёму
   SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT  =  FIRST_ORD_DBL_PROP+8,   // Сортировать по невыполненному объему
   SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL     =  FIRST_ORD_DBL_PROP+9,   // Сортировать по критерию профит+комиссия+своп
   SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT=  FIRST_ORD_DBL_PROP+10,  // Сортировать по цене постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера
   //--- Сортировка по строковым свойствам
   SORT_BY_ORDER_SYMBOL          =  FIRST_ORD_STR_PROP,     // Сортировать по символу
   SORT_BY_ORDER_COMMENT         =  FIRST_ORD_STR_PROP+1,   // Сортировать по комментарию
   SORT_BY_ORDER_EXT_ID          =  FIRST_ORD_STR_PROP+2    // Сортировать по идентификатору ордера во внешней торговой системе
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Для создания идентификатора события, мы, как вы помните, используем код события, состоящий в свою очередь из набора флагов, которые в совокупности и указывают на тип произошедшего события. Так как мы будем отслеживать события модификации, то нам необходимо добавить необходимые флаги в перечисление флагов торгового события:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Список флагов торговых событий на счёте                          |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS
  {
   TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT        =  0,                   // Нет события
   TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED    =  1,                   // Отложенный ордер установлен
   TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED   =  2,                   // Отложенный ордер удалён
   TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED =  4,                   // Отложенный ордер активирован ценой
   TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED =  8,                   // Позиция открыта
   TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED=  16,                  // Позиция изменена
   TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE=  32,                  // Разворот позиции
   TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED =  64,                  // Позиция закрыта
   TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE =  128,                 // Балансная операция (уточнение в типе сделки)
   TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL         =  256,                 // Частичное исполнение
   TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS          =  512,                 // Исполнение встречной позицией
   TRADE_EVENT_FLAG_PRICE           =  1024               // Модификация цены установки
   TRADE_EVENT_FLAG_SL              =  2048,                // Исполнение по StopLoss
   TRADE_EVENT_FLAG_TP              =  4096,                // Исполнение по TakeProfit
   TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY    =  8192               // Модификация ордера
   TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY =  16384,               // Модификация позиции
  };
//+------------------------------------------------------------------+

В список возможных торговых событий на счёте добавим события модификации ордеров и позиций (ранее мы уже добавляли некоторые события в список, но это было предварительное объявление констант):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Список возможных торговых событий на счёте                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_EVENT
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0,                                // Нет торгового события
   TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED,                        // Отложенный ордер установлен
   TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED,                       // Отложенный ордер удалён
//--- члены перечисления, совпадающие с членами перечисления ENUM_DEAL_TYPE
//--- (порядок следования констант ниже менять нельзя, удалять и добавлять новые - нельзя)
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT,           // Начисление кредита (3)
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE,                              // Дополнительные сборы
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION,                          // Корректирующая запись
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS,                               // Перечисление бонусов
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION,                           // Дополнительные комиссии
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY,                     // Комиссия, начисляемая в конце торгового дня
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY,                   // Комиссия, начисляемая в конце месяца
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY,               // Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY,             // Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST,                            // Начисления процентов на свободные средства
   TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED,                               // Отмененная сделка покупки
   TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED,                              // Отмененная сделка продажи
   TRADE_EVENT_DIVIDENT,                                    // Начисление дивиденда
   TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED,                            // Начисление франкированного дивиденда
   TRADE_EVENT_TAX                        = DEAL_TAX,       // Начисление налога
//--- константы, относящиеся к типу сделки DEAL_TYPE_BALANCE из перечисления ENUM_DEAL_TYPE
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL     = DEAL_TAX+1,     // Пополнение средств на балансе
   TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX+2,     // Снятие средств с баланса
//--- Остальные возможные торговые события
//--- (менять порядок следования констант ниже, удалять и добавлять новые - можно)
   TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED    = DEAL_TAX+3,     // Отложенный ордер активирован ценой
   TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL,             // Отложенный ордер активирован ценой частично
   TRADE_EVENT_POSITION_OPENED,                             // Позиция открыта
   TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL,                     // Позиция открыта частично
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED,                             // Позиция закрыта
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS,                      // Позиция закрыта встречной
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL,                       // Позиция закрыта по StopLoss
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP,                       // Позиция закрыта по TakeProfit
   TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET,                 // Разворот позиции новой сделкой (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING,                // Разворот позиции активацией отложенного ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL,         // Разворот позиции частичным исполнением маркет-ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL,        // Разворот позиции частичной активацией отложенного ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET,               // Добавлен объём к позиции новой сделкой (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL,       // Добавлен объём к позиции частичным исполнением маркет-ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING,              // Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL,      // Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера (неттинг)
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL,                     // Позиция закрыта частично
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS,              // Позиция закрыта частично встречной
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL,               // Позиция закрыта частично по StopLoss
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP,               // Позиция закрыта частично по TakeProfit
   TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER,                  // Срабатывание StopLimit ордера
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE,                          // Изменение цены установки ордера
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS,                // Изменение цены установки ордера и StopLoss 
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT,              // Изменение цены установки ордера и TakeProfit
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT,    // Изменение цены установки ордера, StopLoss и TakeProfit
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT,          // Изменение StopLoss и TakeProfit ордера
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS,                      // Изменение StopLoss ордера
   TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT,                    // Изменение TakeProfit ордера
   TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT,       // Изменение StopLoss и TakeProfit позиции
   TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS,                   // Изменение StopLoss позиции
   TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT,                 // Изменение TakeProfit позиции
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Так как сегодня будем делать новый класс-наследник абстрактного класса-события CEvent, то нам потребуется задать ещё один статус события — "модификация" для нового класса-наследника. Впишем его в список перечисления статусов событий:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Статус события                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_STATUS
  {
   EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,                            // Событие рыночной позиции (открытие, частичное открытие, частичное закрытие, добавление объёма, разворот)
   EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,                             // Событие рыночного отложенного ордера (установка)
   EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,                            // Событие исторического отложенного ордера (удаление)
   EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,                           // Событие исторической позиции (закрытие)
   EVENT_STATUS_BALANCE,                                    // Событие балансной операции (начисление баланса, снятие средств и события из перечисления ENUM_DEAL_TYPE)
   EVENT_STATUS_MODIFY                                      // Событие модификации ордера/позиции
  };
//+------------------------------------------------------------------+

И дополним список перечисления причин событий причиной события "модификация":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Причина события                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_REASON
  {
   EVENT_REASON_REVERSE,                                    // Разворот позиции (неттинг)
   EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY,                          // Разворот позиции частичным исполнением заявки (неттинг)
   EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING,                         // Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера (неттинг)
   EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY,               // Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера (неттинг)
   //--- Все константы, относящиеся к развороту позиции, должны быть в списке выше
   EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING,                          // Срабатывание отложенного ордера
   EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY,                // Частичное срабатывание отложенного ордера
   EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED,                        // Срабатывание StopLimit-ордера
   EVENT_REASON_MODIFY,                                     // Модификация
   EVENT_REASON_CANCEL,                                     // Отмена
   EVENT_REASON_EXPIRED,                                    // Истечение срока действия ордера
   EVENT_REASON_DONE,                                       // Заявка исполнена полностью
   EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY,                             // Заявка исполнена частично
   EVENT_REASON_VOLUME_ADD,                                 // Добавление объёма к позиции (неттинг)
   EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY,                       // Добавление объёма к позиции частичным исполнением заявки (неттинг)
   EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING,                      // Добавление объёма к позиции при срабатывании отложенного ордера (неттинг)
   EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY,            // Добавление объёма к позиции при частичном срабатывании отложенного ордера (неттинг)
   EVENT_REASON_DONE_SL,                                    // Закрытие по StopLoss
   EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY,                          // Частичное закрытие по StopLoss
   EVENT_REASON_DONE_TP,                                    // Закрытие по TakeProfit
   EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY,                          // Частичное закрытие по TakeProfit
   EVENT_REASON_DONE_BY_POS,                                // Закрытие встречной позицией
   EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS,                      // Частичное закрытие встречной позицией
   EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY,                      // Закрытие частичным объёмом встречной позиции
   EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY,            // Частичное закрытие частичным объёмом встречной позиции
   //--- Константы, относящиеся к типу сделки DEAL_TYPE_BALANCE из перечисления ENUM_DEAL_TYPE
   EVENT_REASON_BALANCE_REFILL,                             // Пополнение счёта
   EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL,                         // Снятие средств со счёта
   //--- Список констант соотносится с TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT из перечисления ENUM_TRADE_EVENT, смещено на +13 относительно ENUM_DEAL_TYPE (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
   EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT,                             // Начисление кредита
   EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE,                             // Дополнительные сборы
   EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION,                         // Корректирующая запись
   EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS,                              // Перечисление бонусов
   EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION,                          // Дополнительные комиссии
   EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY,                    // Комиссия, начисляемая в конце торгового дня
   EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY,                  // Комиссия, начисляемая в конце месяца
   EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY,              // Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
   EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY,            // Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
   EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST,                           // Начисления процентов на свободные средства
   EVENT_REASON_BUY_CANCELLED,                              // Отмененная сделка покупки
   EVENT_REASON_SELL_CANCELLED,                             // Отмененная сделка продажи
   EVENT_REASON_DIVIDENT,                                   // Начисление дивиденда
   EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED,                           // Начисление франкированного дивиденда
   EVENT_REASON_TAX                                         // Начисление налога
  };
#define REASON_EVENT_SHIFT    (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3)
//+------------------------------------------------------------------+

Чтобы нам в любой момент знать, что у нас изменилось в свойствах ордера или позиции, в вещественные свойства события добавим цены свойств ордера или позиции до модификации (цены после модификации будут браться из уже существующих свойств), свойства для записи текущих цен на момент события, а также изменим значения количества вещественных свойств события с 10 на 15 и добавим количество неиспользуемых свойств при поиске и сортировке (данные о модификации и цены на момент события модификации не будем использовать для поиска и сортировки):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Вещественные свойства события                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE
  {
   EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL,       // Цена, на которой произошло событие
   EVENT_PROP_PRICE_OPEN,                                   // Цена открытия ордера/сделки/позиции
   EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,                                  // Цена закрытия ордера/сделки/позиции
   EVENT_PROP_PRICE_SL,                                     // Цена StopLoss ордера/сделки/позиции
   EVENT_PROP_PRICE_TP,                                     // Цена TakeProfit ордера/сделки/позиции
   EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,                         // Запрашиваемый объём ордера
   EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,                        // Исполненный объём ордера
   EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,                         // Оставшийся объём ордера
   EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,                     // Текущий исполненный объём позиции после сделки
   EVENT_PROP_PROFIT,                                       // Профит
   //---
   EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,                            // Цена установки ордера до модификации
   EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,                              // Цена StopLoss до модификации
   EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,                              // Цена TakeProfit до модификации
   EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK,                              // Цена Ask в момент события
   EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID,                              // Цена Bid в момент события
  };
#define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL  (15)                       // Общее количество вещественных свойств события
#define EVENT_PROP_DOUBLE_SKIP   (5                       // Количество неиспользуемых в сортировке свойств события
//+------------------------------------------------------------------+

Для верного расчёта индекса первого строкового свойства события в перечислении критериев сортировки событий, изменим расчёт значения соответствующей макроподстановки:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возможные критерии сортировки событий                            |
//+------------------------------------------------------------------+
#define FIRST_EVN_DBL_PROP       (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP)
#define FIRST_EVN_STR_PROP       (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_SKIP)
enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE
  {
   //--- Сортировка по целочисленным свойствам
   SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT               = 0,                       // Сортировать по типу события
   SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT               = 1,                       // Сортировать по времени события
   SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT             = 2,                       // Сортировать по статусу события (из перечисления ENUM_EVENT_STATUS)
   SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT             = 3,                       // Сортировать по причине события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON)
   SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT          = 4,                       // Сортировать по типу сделки события
   SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT        = 5,                       // Сортировать по тикету сделки события
   SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT         = 6,                       // Сортировать по типу ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции)
   SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT       = 7,                       // Сортировать по тикету ордера, на основании которого открыта сделка события (последний ордер позиции)
   SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION      = 8,                       // Сортировать по времени ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции)
   SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION      = 9,                       // Сортировать по типу ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции)
   SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION    = 10,                      // Сортировать по тикету ордера, на основании которого открыта сделка позиции (первый ордер позиции)
   SORT_BY_EVENT_POSITION_ID              = 11,                      // Сортировать по идентификатору позиции
   SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID           = 12,                      // Сортировать по идентификатору встречной позиции
   SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER              = 13,                      // Сортировать по магическому номеру ордера/сделки/позиции
   SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID              = 14,                      // Сортировать по магическому номеру встречной позиции
   //--- Сортировка по вещественным свойствам
   SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT              =  FIRST_EVN_DBL_PROP,     // Сортировать по цене, на которой произошло событие
   SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN               =  FIRST_EVN_DBL_PROP+1,   // Сортировать по цене открытия позиции
   SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE              =  FIRST_EVN_DBL_PROP+2,   // Сортировать по цене закрытия позиции
   SORT_BY_EVENT_PRICE_SL                 =  FIRST_EVN_DBL_PROP+3,   // Сортировать по цене StopLoss позиции
   SORT_BY_EVENT_PRICE_TP                 =  FIRST_EVN_DBL_PROP+4,   // Сортировать по цене TakeProfit позиции
   SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL     =  FIRST_EVN_DBL_PROP+5,   // Сортировать по первоначальному объёму
   SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED    =  FIRST_EVN_DBL_PROP+6,   // Сортировать по текущему объёму
   SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT     =  FIRST_EVN_DBL_PROP+7,   // Сортировать по оставшемуся объёму
   SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED =  FIRST_EVN_DBL_PROP+8,   // Сортировать по оставшемуся объёму
   SORT_BY_EVENT_PROFIT                   =  FIRST_EVN_DBL_PROP+9,   // Сортировать по профиту
   //--- Сортировка по строковым свойствам
   SORT_BY_EVENT_SYMBOL                   =  FIRST_EVN_STR_PROP,     // Сортировать по символу ордера/позици/сделки
   SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID                                        // Сортировать по символу встречной позици
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Доработаем класс абстрактного события CEvent.

Так как в классах-наследниках абстрактного события CEvent мы выводим информацию в журнал, то требуется знать количество цифр после запятой в котировке символа, на котором произошло событие — Digits() символа. Чтобы не получать его каждый раз в каждом из наследников, просто получим его единожды в родительском классе.

В приватной секции класса объявим переменную-член класса для хранения значения Digits() символа события, а в конструкторе класса, в его списке инициализации инииализируем эту переменную:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Класс абстрактного события                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEvent : public CObject
  {
private:
   int               m_event_code;                                   // Код события
//--- Возвращает индекс массива, по которому фактически расположено (1) double-свойство и (2) string-свойство события
   int               IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL;                         }
   int               IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; }
protected:
   ENUM_TRADE_EVENT  m_trade_event;                                  // Торговое событие
   bool              m_is_hedge;                                     // Флаг хедж-счёта
   long              m_chart_id;                                     // Идентификатор графика управляющей программы
   int               m_digits;                                       // Digits() символа
   int               m_digits_acc;                                   // Количество знаков после запятой для валюты счета
   long              m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL];          // Целочисленные свойства события
   double            m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL];         // Вещественные свойства события
   string            m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL];         // Строковые свойства события
//--- возвращает факт наличия флага в торговом событии
   bool              IsPresentEventFlag(const int event_code)  const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code;            }

//--- Защищённый параметрический конструктор
                     CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket);
public:
//--- Конструктор по умолчанию
                     CEvent(void){;}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Конструктор                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code),m_digits(0)
  {
   this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT]       =  event_status;
   this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] =  (long)ticket;
   this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
   this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
   this.m_chart_id=::ChartID();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В методы, возвращающие описания целочисленных и вещественных свойств, добавим описания новых свойств события:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание целочисленного свойства события              |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
  {
   return
     (
      property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT              ?  TextByLanguage("Тип события","Event's type")+": "+this.TypeEventDescription()                                                       :
      property==EVENT_PROP_TIME_EVENT              ?  TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))                                    :
      property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT            ?  TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\""                                             :
      property==EVENT_PROP_REASON_EVENT            ?  TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription()                                                   :
      property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT         ?  TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property))                     :
      property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT       ?  TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                                              :
      property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT        ?  TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property))    :
      property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION     ?  TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) :
      property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION   ?  TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+": #"+(string)this.GetProperty(property)              :
      property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT      ?  TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                               :
      property==EVENT_PROP_POSITION_ID             ?  TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                                       :
      property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID          ?  TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                  :
      property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER             ?  TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property)                                           :
      property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID             ?  TextByLanguage("Магический номер встречной позиции","Magic number of opposite position")+": "+(string)this.GetProperty(property)    :
      property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION     ?  TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))                  :
      property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE     ?  TextByLanguage("Тип ордера позиции до смены направления","Type order of position before changing direction")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) :
      property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE   ?  TextByLanguage("Тикет ордера позиции до смены направления","Ticket order of position before changing direction")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                            :
      property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT    ?  TextByLanguage("Тип ордера текущей позиции","Type order of current position")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property))                                :
      property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT  ?  TextByLanguage("Тикет ордера текущей позиции","Ticket order of current position")+": #"+(string)this.GetProperty(property)                                                           :
      EnumToString(property)
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание вещественного свойства события               |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
  {
   int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS);
   int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL));
   return
     (
      property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT             ?  TextByLanguage("Цена на момент события","Price at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)               :
      property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN              ?  TextByLanguage("Цена открытия","Price open")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)                                            :
      property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE             ?  TextByLanguage("Цена закрытия","Price close")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)                                           :
      property==EVENT_PROP_PRICE_SL                ?  TextByLanguage("Цена StopLoss","Price StopLoss")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)                                        :
      property==EVENT_PROP_PRICE_TP                ?  TextByLanguage("Цена TakeProfit","Price TakeProfit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)                                    :
      property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL    ?  TextByLanguage("Начальный объём ордера","Order initial volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)                        :
      property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED   ?  TextByLanguage("Исполненный объём ордера","Order executed volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)                     :
      property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT    ?  TextByLanguage("Оставшийся объём ордера","Order remaining volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)                     :
      property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage("Текущий объём позиции","Position current volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl)                      :
      property==EVENT_PROP_PROFIT                  ?  TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc)                                        :
      property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE       ?  TextByLanguage("Цена открытия до модификации","Price open before modification")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)         :
      property==EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE         ?  TextByLanguage("Цена StopLoss до модификации","Price StopLoss before modification")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)     :
      property==EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE         ?  TextByLanguage("Цена TakeProfit до модификации","Price TakeProfit before modification")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) :
      property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK         ?  TextByLanguage("Цена Ask в момент события","Price Ask at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)        :
      property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID         ?  TextByLanguage("Цена Bid в момент события","Price Bid at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg)        :
      EnumToString(property)
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В метод, возвращающий наименования торговых событий, добавим описание отсутствия события, описания вновь добавленных событий и описание неизвестного события:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает наименование торгового события                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::TypeEventDescription(void) const
  {
   ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent();
   return
     (
      event==TRADE_EVENT_NO_EVENT                              ?  TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event")                                              :
      event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED                  ?  TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed")                                  :
      event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED                 ?  TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed")                                     :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT                        ?  TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                                                         :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE                        ?  TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                                            :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION                    ?  TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                                                  :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS                         ?  TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                                                        :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION                     ?  TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                                     :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY               ?  TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")                      :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY             ?  TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")                           :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY         ?  TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")      :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY       ?  TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")           :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST                      ?  TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")                          :
      event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED                         ?  TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                                       :
      event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED                        ?  TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                                      :
      event==TRADE_EVENT_DIVIDENT                              ?  TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                                          :
      event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED                      ?  TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations")    :
      event==TRADE_EVENT_TAX                                   ?  TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                                                     :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL                ?  TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill")                                      :
      event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL            ?  TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals")                                              :
      event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED               ?  TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated")                        :
      event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL       ?  TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially")     :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED                       ?  TextByLanguage("Позиция открыта","Position is open")                                                  :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL               ?  TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position is open partially")                               :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED                       ?  TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed")                                                   :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL               ?  TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially")                                :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS                ?  TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position")                    :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS        ?  TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL                 ?  TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss")                           :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP                 ?  TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit")                       :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL         ?  TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss")        :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP         ?  TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit")    :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET           ?  TextByLanguage("Разворот позиции по рыночному запросу","Position reversal by market request")         :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING          ?  TextByLanguage("Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by triggered a pending order")                            :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET         ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции по рыночному запросу","Added volume to position by market request")                                    :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING        ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to the position by activation of a pending order")        :
      
      event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL   ?  TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением запроса","Position reversal by partially completed of market request")                   :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL  ?  TextByLanguage("Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by partially triggered a pending order")        :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса","Added volume to position by partially completed of market request")    :
      event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to the position by partially triggered a pending order")  :

      event==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER            ?  TextByLanguage("Сработал StopLimit-ордер","StopLimit order triggered.")                                                                         :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE                    ?  TextByLanguage("Модифицирована цена установки ордера ","Modified order price")                                                                  :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS          ?  TextByLanguage("Модифицированы цена установки и StopLoss ордера","Modified of order price and StopLoss")                                        :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT        ?  TextByLanguage("Модифицированы цена установки и TakeProfit ордера","Modified of order price and TakeProfit")                                    :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT ?  TextByLanguage("Модифицированы цена установки, StopLoss и TakeProfit ордера","Modified of order price, StopLoss and TakeProfit")             :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT    ?  TextByLanguage("Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit ордера","Modified of order StopLoss and TakeProfit")                                  :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS                ?  TextByLanguage("Модифицирован StopLoss ордера","Modified order StopLoss")                                                                       :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT              ?  TextByLanguage("Модифицирован TakeProfit ордера","Modified order TakeProfit")                                                                   :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT ?  TextByLanguage("Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit позиции","Modified of position StopLoss and TakeProfit")                              :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS             ?  TextByLanguage("Модифицирован StopLoss позиции","Modified position StopLoss")                                                                   :
      event==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT           ?  TextByLanguage("Модифицирован TakeProfit позиции","Modified position TakeProfit")                                                               :
      EnumToString(event)
     );   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В метод, возвращающий описание причины события добавим две новые причины:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает наименование причины сделки/ордера/позиции            |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEvent::ReasonDescription(void) const
  {
   ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason();
   return 
     (
      reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING                ?  TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated")                           :
      reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY      ?  TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered")    :
      reason==EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED              ?  TextByLanguage("Срабатывание StopLimit-ордера","StopLimit-order triggered")                        :
      reason==EVENT_REASON_MODIFY                           ?  TextByLanguage("Модификация","Modified")                                                           :
      reason==EVENT_REASON_CANCEL                           ?  TextByLanguage("Отмена","Canceled")                                                                :
      reason==EVENT_REASON_EXPIRED                          ?  TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired")                                                    :
      reason==EVENT_REASON_DONE                             ?  TextByLanguage("Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request")    :
      reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY                   ?  TextByLanguage("Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request")        :
      reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD                       ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position")                              :
      reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY             ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to the position by partially completed request")                 :
      reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING            ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by pending order's triggered")                      :
      reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY  ?  TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by pending order's triggered partially")  :
      reason==EVENT_REASON_REVERSE                          ?  TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal")  :
      reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY                ?  TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partially completed of the request")                             :
      reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING               ?  TextByLanguage("Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a triggered pending order")                               :
      reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY     ?  TextByLanguage("Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a partially triggered pending order")       :
      reason==EVENT_REASON_DONE_SL                          ?  TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered")                               :
      reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY                ?  TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partially close by StopLoss triggered")           :
      reason==EVENT_REASON_DONE_TP                          ?  TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered")                           :
      reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY                ?  TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partially close by TakeProfit triggered")       :
      reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS                      ?  TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position")                        :
      reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS            ?  TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position")    :
      reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY            ?  TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") :
      reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY  ?  TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position")  :
      reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL                   ?  TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill")                                              :
      reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL               ?  TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals from the balance")                          :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT                   ?  TextByLanguage("Начисление кредита","Credit")                                                      :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE                   ?  TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge")                                         :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION               ?  TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction")                                               :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS                    ?  TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus")                                                     :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION                ?  TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission")                                  :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY          ?  TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission")                   :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY        ?  TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission")                        :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY    ?  TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission")   :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY  ?  TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission")        :
      reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST                 ?  TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate")                       :
      reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED                    ?  TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal")                                    :
      reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED                   ?  TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal")                                   :
      reason==EVENT_REASON_DIVIDENT                         ?  TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations")                                       :
      reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED                 ?  TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") :
      reason==EVENT_REASON_TAX                              ?  TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges")                                                  :
      EnumToString(reason)
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В публичной секции класса, в разделе упрощённого доступа к свойствам события добавим методы, возвращающие добавленные новые свойства:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта-события           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- Возвращает (1) тип события, (2) время события в милисекундах, (3) статус события, (4) причину события, (5) тип сделки, (6) тикет сделки, 
//--- (7) тип ордера, на основании которого исполнена сделка, (8) тип открывающего ордера позиции, (9) тикет последнего ордера позиции, 
//--- (10) тикет первого ордера позиции, (11) идентификатор позиции, (12) идентификатор встречной позиции, (13) магик, (14) магик встречной, (15) время открытия позиции
   ENUM_TRADE_EVENT  TypeEvent(void)                                    const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT);           }
   long              TimeEvent(void)                                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT);                             }
   ENUM_EVENT_STATUS Status(void)                                       const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT);        }
   ENUM_EVENT_REASON Reason(void)                                       const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT);        }
   ENUM_DEAL_TYPE    TypeDeal(void)                                     const { return (ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);        }
   long              TicketDeal(void)                                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT);                      }
   ENUM_ORDER_TYPE   TypeOrderEvent(void)                               const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT);      }
   ENUM_ORDER_TYPE   TypeFirstOrderPosition(void)                       const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION);   }
   long              TicketOrderEvent(void)                             const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT);                     }
   long              TicketFirstOrderPosition(void)                     const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION);                  }
   long              PositionID(void)                                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID);                            }
   long              PositionByID(void)                                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID);                         }
   long              Magic(void)                                        const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER);                            }
   long              MagicCloseBy(void)                                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID);                            }
   long              TimePosition(void)                                 const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION);                    }

//--- При смене направления позиции возвращает (1) тип ордера предыдущей позиции, (2) тикет ордера предыдущей позиции
//--- (3) тип ордера текущей позиции, (4) тикет ордера текущей позиции
//--- (5) тип и (6) тикет позиции до смены направления, (7) тип и (8) тикет позиции после смены направления
   ENUM_ORDER_TYPE   TypeOrderPosPrevious(void)                         const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE);   }
   long              TicketOrderPosPrevious(void)                       const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); }
   ENUM_ORDER_TYPE   TypeOrderPosCurrent(void)                          const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT);  }
   long              TicketOrderPosCurrent(void)                        const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);}
   ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious(void)                        const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosPrevious());                }
   ulong             TicketPositionPrevious(void)                       const { return this.TicketOrderPosPrevious();                                       }
   ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent(void)                         const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosCurrent());                 }
   ulong             TicketPositionCurrent(void)                        const { return this.TicketOrderPosCurrent();                                        }
   
//--- Возвращает (1) цену, на которой произошло событие, (2) цену открытия, (3) цену закрытия,
//--- (4) цену StopLoss, (5) цену TakeProfit, (6) профит, (7) Запрашиваемый объём ордера, 
//--- 8) Исполненный объём ордера, (9) Оставшийся объём ордера, (10) исполненный объём позиции
   double            PriceEvent(void)                                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT);                            }
   double            PriceOpen(void)                                    const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN);                             }
   double            PriceClose(void)                                   const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE);                            }
   double            PriceStopLoss(void)                                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL);                               }
   double            PriceTakeProfit(void)                              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP);                               }
   double            Profit(void)                                       const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT);                                 }
   double            VolumeOrderInitial(void)                           const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL);                   }
   double            VolumeOrderExecuted(void)                          const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED);                  }
   double            VolumeOrderCurrent(void)                           const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT);                   }
   double            VolumePositionExecuted(void)                       const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED);               }

//--- При модификации цен возвращает (1) цену установки ордера, (2) StopLoss, (3) TakeProfit до модификации
   double            PriceOpenBefore(void)                              const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE);                      }
   double            PriceStopLossBefore(void)                          const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE);                        }
   double            PriceTakeProfitBefore(void)                        const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE);                        }
   double            PriceEventAsk(void)                                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK);                        }
   double            PriceEventBid(void)                                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID);                        }

//--- Возвращает (1) символ, (2) символ встречной позиции
   string            Symbol(void)                                       const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL);                                 }
   string            SymbolCloseBy(void)                                const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID);                           }
   
//+------------------------------------------------------------------+

Так как большинство свойств класса заполняются в классе-коллекции событий после создания нового объекта класса-события в методе CreateNewEvent(), а далее устанавливается тип события посредством вызова метода SetTypeEvent() класса CEvent, то установку значения Digits() символа события сделаем в методе SetTypeEvent() класса CEvent наряду с определением событий-модификаций:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расшифровывает код события и устанавливает торговое событие      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEvent::SetTypeEvent(void)
  {
//--- Установка Digits() символа события
   this.m_digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS);
//--- Отложенный ордер установлен (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг)
   if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED)
     {
      this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED;
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
     }
//--- Отложенный ордер удалён (проверяем на равенство коду события, так как здесь может быть только один флаг)
   if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED)
     {
      this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED;
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
     }
//--- Модифицирован отложенный ордер
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY))
     {
      //--- Если модифицирована цена установки
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PRICE))
        {
         this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE;
         //--- Если модифицированы StopLoss и TakeProfit
         if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT;
         //--- Если модифицирован StopLoss
         else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS;
         //--- Если модифицирован TakeProfit
         else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT;
        }
      //--- Если цена установки не модифицирована
      else
        {
         //--- Если модифицированы StopLoss и TakeProfit
         if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT;
         //--- Если модифицирован StopLoss
         else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS;
         //--- Если модифицирован TakeProfit
         else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
            this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT;
        }
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
     }
//--- Модифицирована позиция
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY))
     {
      //--- Если модифицированы StopLoss и TakeProfit
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
         this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT;
      //--- Если модифицирован StopLoss
      else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
         this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS;
      //--- Если модифицирован TakeProfit
      else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
         this.m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT;
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
     }
//--- Позиция открыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события)
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED))
     {
   //--- Если это изменение существующей позиции
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED))
        {
         //--- Если это отложенный ордер активирован ценой
         if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
           {
            //--- Если это разворот позиции
            if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
              {
               //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие 
               //--- "разворот позиции активацией отложенного ордера" или "разворот позиции частичной активацией отложенного ордера"
               this.m_trade_event=
                 (
                  !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
                  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : 
                  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL
                 );
               this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
               return;
              }
            //--- Если это добавление объёма к позиции
            else
              {
               //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие 
               //--- "добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" или "добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера"
               this.m_trade_event=
                 (
                  !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
                  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : 
                  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL
                 );
               this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
               return;
              }
           }
         //--- Если изменение позиции было осуществлено сделкой ро рынку
         else
           {
            //--- Если это разворот позиции
            if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE))
              {
               //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "разворот позиции" или "разворот позиции частичным исполнением"
               this.m_trade_event=
                 (
                  !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
                  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : 
                  TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL
                 );
               this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
               return;
              }
            //--- Если это добавление объёма к позиции
            else
              {
               //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "добавлен объём к позиции" или "добавлен объём к позиции частичным исполнением"
               this.m_trade_event=
                 (
                  !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? 
                  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : 
                  TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL
                 );
               this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
               return;
              }
           }
        }
   //--- Если это открытие новой позиции
      else
        {
         //--- Если это отложенный ордер активирован ценой
         if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED))
           {
            //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "отложенный ордер активирован" или "отложенный ордер активирован частично"
            this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL);
            this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
            return;
           }
         //--- проверяем флаг частичного открытия и устанавливаем торговое событие "Позиция открыта" или "Позиция открыта частично"
         this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL);
         this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
         return;
        }
     }
     
//--- Позиция закрыта (Проверяем наличие множества флагов в коде события)
   if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED))
     {
      //--- если позиция закрыта по StopLoss
      if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL))
        {
         //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по StopLoss" или "Позиция закрыта по StopLoss частично"
         this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL);
         this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
         return;
        }
      //--- если позиция закрыта по TakeProfit
      else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP))
        {
         //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта по TakeProfit" или "Позиция закрыта по TakeProfit частично"
         this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP);
         this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
         return;
        }
      //--- если позиция закрыта встречной
      else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS))
        {
         //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта встречной" или "Позиция закрыта встречной частично"
         this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS);
         this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
         return;
        }
      //--- Если позиция закрыта
      else
        {
         //--- проверяем флаг частичного закрытия и устанавливаем торговое событие "Позиция закрыта" или "Позиция закрыта частично"
         this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL);
         this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
         return;
        }
     }
//--- Балансная операция на счёте (уточняем событие по типу сделки)
   if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE)
     {
      //--- Инициализируем торговое событие
      this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT;
      //--- Возьмём тип сделки
      ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT);
      //--- если сделка - балансная операция
      if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE)
        {
        //--- проверим профит сделки и установим событие (пополнение или снятие средств)
         this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL);
        }
      //--- Остальные типы балансной операции совпадают с перечислением ENUM_DEAL_TYPE начиная от DEAL_TYPE_CREDIT
      else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE)
        {
        //--- установим это событие
         this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type;
        }
      this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event);
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В листинге метода, в комментариях к коду расписаны все необходимые проверки и действия, так что не будем отвлекаться на описание уже описанных действий. Думаю, здесь всё достаточно просто и понятно для самостоятельного изучения.
На этом доработка класса абстрактного события завершена.

Забегая вперёд: при проверке отслеживания модификации цен установки отложенных ордеров в тестовом советнике, возникла необходимость найти самый далёкий от цены ордер. Просматривая свойства ордеров я понял, что быстрого и однозначного решения в библиотеке для этого нет. Выход — мы будем использовать одно из дополнительных целочисленных свойств ордера — профит в пунктах. Для отложенных ордеров это будет дистанцией ордера от цены в пунктах. Таким образом, для нахождения ордера, находящегося от цены дальше всех, мы просто будем искать ордер с наибольшей "прибылью" (дистанцией) в пунктах.
Ксати — к этой же ситуации относится и поиск всех отложенных ордеров по их направлению — чтобы найти самый далёкий от цены отложенный ордер, мы выбираем все ордера в одном направлении и фильтруем полученный список по наибольшей дистанции. В итоге получим один ордер из всех ордеров разного типа, но в одном направлении (BuyLimit, BuyStop и BuyStopLimit — все имеют одно направление — Buy. Для Sell — наоборот).

Изменим метод получения типа ордера по его направлению в листинге класса абстрактного ордера Order.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает профит ордера в пунктах                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int COrder::ProfitInPoints(void) const
  {
   MqlTick tick={0};
   string symbol=this.Symbol();
   if(!::SymbolInfoTick(symbol,tick))
      return 0;
   ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)this.TypeOrder();
   double point=::SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   if(type==ORDER_TYPE_CLOSE_BY || point==0) return 0;
   if(this.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER)
      return int(type==ORDER_TYPE_BUY ? (this.PriceClose()-this.PriceOpen())/point : type==ORDER_TYPE_SELL ? (this.PriceOpen()-this.PriceClose())/point : 0);
   else if(this.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION)
     {
      if(type==ORDER_TYPE_BUY)
         return int((tick.bid-this.PriceOpen())/point);
      else if(type==ORDER_TYPE_SELL)
         return int((this.PriceOpen()-tick.ask)/point);
     }
   else if(this.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING)
     {
      if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type==ORDER_TYPE_BUY_STOP || type==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT)
         return (int)fabs((tick.bid-this.PriceOpen())/point);
      else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type==ORDER_TYPE_SELL_STOP || type==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)
         return (int)fabs((this.PriceOpen()-tick.ask)/point);
     }
   return 0;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь мы по сути добавили лишь проверку на отложенные ордера, и возвращаем дистанцию в пунктах от цены установки ордера до текущей цены.

Добавим вывод описания дистанции от цены до отложенного ордера в пунктах в метод описания целочисленных свойств класса абстрактнго ордера:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание целочисленного свойства ордера               |
//+------------------------------------------------------------------+
string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property)
  {
   return
     (
   //--- Общие свойства
      property==ORDER_PROP_MAGIC             ?  TextByLanguage("Магик","Magic")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TICKET            ?  TextByLanguage("Тикет","Ticket")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          " #"+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TICKET_FROM       ?  TextByLanguage("Тикет родительского ордера","Ticket of parent order")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          " #"+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TICKET_TO         ?  TextByLanguage("Тикет наследуемого ордера","Inherited order ticket")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          " #"+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_OPEN         ?  TextByLanguage("Время открытия","Time open")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE        ?  TextByLanguage("Время закрытия","Time close")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_EXP          ?  TextByLanguage("Дата экспирации","Date of expiration")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          (this.GetProperty(property)==0     ?  TextByLanguage(": Не задана",": Not set") :
          ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS))
         )  :
      property==ORDER_PROP_TYPE              ?  TextByLanguage("Тип","Type")+": "+this.TypeDescription()                   :
      property==ORDER_PROP_DIRECTION         ?  TextByLanguage("Тип по направлению","Type by direction")+": "+this.DirectionDescription() :
      
      property==ORDER_PROP_REASON            ?  TextByLanguage("Причина","Reason")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+this.GetReasonDescription(this.GetProperty(property))
         )  :
      property==ORDER_PROP_POSITION_ID       ?  TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position identifier")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": #"+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ?  TextByLanguage("Сделка на основании ордера с тикетом","Deal by order ticket")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": #"+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY        ?  TextByLanguage("Направление сделки","Deal entry")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+this.GetEntryDescription(this.GetProperty(property))
         )  :
      property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID    ?  TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Identifier opposite position")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC     ?  TextByLanguage("Время открытия в милисекундах","Opening time in milliseconds")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")"
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC    ?  TextByLanguage("Время закрытия в милисекундах","Closing time in milliseconds")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")"
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE       ?  TextByLanguage("Время изменения позиции","Position change time")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(this.GetProperty(property)!=0 ? ::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) : "0")
         )  :
      property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC   ?  TextByLanguage("Время изменения позиции в милисекундах","Time to change the position in milliseconds")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(this.GetProperty(property)!=0 ? TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")" : "0")
         )  :
      property==ORDER_PROP_STATE             ?  TextByLanguage("Состояние","Statе")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": \""+this.StateDescription()+"\""
         )  :
   //--- Дополнительное свойство
      property==ORDER_PROP_STATUS            ?  TextByLanguage("Статус","Status")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": \""+this.StatusDescription()+"\""
         )  :
      property==ORDER_PROP_PROFIT_PT         ?  (
                                                 this.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? 
                                                 TextByLanguage("Дистанция от цены в пунктах","Distance from price in points") : 
                                                 TextByLanguage("Прибыль в пунктах","Profit in points")
                                                )+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL       ?  TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(this.GetProperty(property)   ?  TextByLanguage("Да","Yes") : TextByLanguage("Нет","No"))
         )  :
      property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP       ?  TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(this.GetProperty(property)   ?  TextByLanguage("Да","Yes") : TextByLanguage("Нет","No"))
         )  :
      property==ORDER_PROP_GROUP_ID          ?  TextByLanguage("Идентификатор группы","Group's identifier")+
         (!this.SupportProperty(property)    ?  TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property is not support") :
          ": "+(string)this.GetProperty(property)
         )  :
      ""
     );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь: проверяется статус ордера, и если это действующий отложенный ордер, то выводится сообщение о дистанции, иначе — выводится сообщение о прибыли в пунктах.

Изменения класса абстрактного ордера на этом завершены.

Теперь нам необходимо создать ещё один клас-наследник класса абстрактного события CEvent. Это будет класс события-модификации.

В шестой статье при реализации работы на неттинговых счетах был доработан класс-событие открытия позиции: в класс CEventPositionOpen добавлен метод, создающий текст краткого сообщения в зависимости от состояния события и наличия некоторых свойств у объекта-события.
При создании нового события-модификации мы поступим аналогично — будем проверять тип события-модификации и создавать текст события в зависимости от полученного типа. Кроме того, при отправке события на график управляющей программы нам необходимо определиться какую цену передавать в параметре dparam функции EventChartCustom(). Если в классе события-открытия позиции мы этим параметром передавали цену открытия, то в классе события модификации возможны несколько вариантов изменения цен, и нам необходимо решить какую из цен будем отправлять в параметре dparam пользовательского события:

  • Может быть изменена только цена установки ордера — отправляем новую цену установки отложенного ордера,
  • может быть изменена цена установки ордера и StopLoss — отправляем новую цену установки отложенного ордера,
  • может быть изменена цена установки ордера и TakeProfit — отправляем новую цену установки отложенного ордера,
  • может быть изменена цена установки ордера,  StopLoss и TakeProfit — отправляем новую цену установки отложенного ордера,
  • может быть изменён StopLoss ордера — отправляем новую цену StopLoss,
  • может быть изменён TakeProfit ордера — отправляем новую цену TakeProfit.
  • Может быть изменён StopLoss позиции — отправляем StopLoss позиции,
  • Может быть изменён TakeProfit позиции — отправляем TakeProfit позиции,
  • Может быть изменён StopLoss и TakeProfit позиции — отправляем цену открытия позиции.

Таким образом видим, что при изменении только одной цены мы отправляем в событие именно изменённую цену, а при одновременном изменении нескольких цен — отправляем только цену открытия позиции или установки ордера (которая в свою очередь тоже может быть изменённой). В своей программе всегда можно будет уточнить изменение каждой из цен (при их одновременной модификации) по типу произошедшего события-модификации.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events в новом файле EventModify.mqh создадим новый класс CEventModify.
Базовым классом для него укажем класс абстрактного события CEvent.
Не забудем подключить к файлу класса-модификации файл класса абстрактного события.
Так как класс у нас будет небольшой, то сразу приведу его полный листинг для самостоятельного изучения — тем более, что идентичный класс нами был рассмотрен в шестой части описания библиотеки при реализации изменений класса CEventPositionOpen.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  EventModify.mqh |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Включаемые файлы                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Event.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Событие установки отложенного ордера                             |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventModify : public CEvent
  {
private:
   double            m_price;                               // Цена, отправляемая в событие
//--- Создаёт и возвращает краткое сообщение события
   string            EventsMessage(void);
public:
//--- Конструктор
                     CEventModify(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MODIFY,event_code,ticket),m_price(0) {}
//--- Поддерживаемые свойства ордера (1) вещественные, (2) целочисленные
   virtual bool      SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property);
   virtual bool      SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property);
//--- (1) Выводит в журнал краткое сообщение о событии, (2) Отправляет событие на график
   virtual void      PrintShort(void);
   virtual void      SendEvent(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное          |
//| целочисленное свойство, возвращает ложь в противном случае       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventModify::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property)
  {
   if(property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT         ||
      property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT       ||
      property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION     ||
      property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION   ||
      property==EVENT_PROP_POSITION_ID             ||
      property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID          ||
      property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION
     ) return false;
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает истину, если событие поддерживает переданное          |
//| вещественное свойство, возвращает ложь в противном случае        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventModify::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)
  {
   if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE             ||
      property==EVENT_PROP_PROFIT
     ) return false;
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал краткое сообщение о событии                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventModify::PrintShort(void)
  {
   ::Print(this.EventsMessage());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправляет событие на график                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventModify::SendEvent(void)
  {
   this.PrintShort();
   ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.TicketOrderEvent(),this.m_price,this.Symbol());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт и возвращает краткое сообщение события                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string CEventModify::EventsMessage(void)
  {
//--- (1) заголовок, (2) магический номер
   string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n";
   string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : "");
   string text="";

//--- Модифицирована цена отложенного ордера
   if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string price="["+::DoubleToString(this.PriceOpenBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceOpen(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирована цена: ",": modified price: ")+price+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
//--- Модифицирована цена отложенного ордера и его StopLoss
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string price="["+::DoubleToString(this.PriceOpenBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceOpen(),this.m_digits)+"]";
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирована цена: ",": modified price: ")+price+TextByLanguage(" и"," and")+" StopLoss: "+sl+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
//--- Модифицирована цена отложенного ордера и его TakeProfit
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string price="["+::DoubleToString(this.PriceOpenBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceOpen(),this.m_digits)+"]";
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирована цена: ",": modified price: ")+price+TextByLanguage(" и"," and")+" TakeProfit: "+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
//--- Модифицирована цена отложенного ордера, его StopLoss и TakeProfit
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string price="["+::DoubleToString(this.PriceOpenBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceOpen(),this.m_digits)+"]";
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирована цена: ",": modified price: ")+price+", StopLoss: "+sl+TextByLanguage(" и"," and")+" TakeProfit: "+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
//--- Модифицирован StopLoss отложенного ордера
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован StopLoss: ",": modified StopLoss: ")+sl+magic;
      this.m_price=this.PriceStopLoss();
     }
//--- Модифицирован TakeProfit отложенного ордера
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован TakeProfit: ",": modified TakeProfit: ")+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceTakeProfit();
     }
//--- Модифицирован StopLoss и TakeProfit отложенного ордера
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosCurrent())+" #"+(string)this.TicketOrderPosCurrent();
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован StopLoss: ",": modified StopLoss: ")+sl+TextByLanguage(" и"," and")+" TakeProfit: "+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
//--- Модифицирован StopLoss позиции
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS)
     {
      string order=PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent())+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent();
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован StopLoss: ",": modified StopLoss: ")+sl+magic;
      this.m_price=this.PriceStopLoss();
     }
//--- Модифицирован TakeProfit позиции
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent())+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent();
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован TakeProfit: ",": modified TakeProfit: ")+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceTakeProfit();
     }
//--- Модифицирован StopLoss и TakeProfit позиции
   else if(this.TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
     {
      string order=PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent())+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent();
      string sl="["+::DoubleToString(this.PriceStopLossBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),this.m_digits)+"]";
      string tp="["+::DoubleToString(this.PriceTakeProfitBefore(),this.m_digits)+" --> "+::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),this.m_digits)+"]";
      text=order+TextByLanguage(": модифицирован StopLoss: ",": modified StopLoss: ")+sl+TextByLanguage(" и"," and")+" TakeProfit: "+tp+magic;
      this.m_price=this.PriceOpen();
     }
   return head+this.Symbol()+" "+text;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Теперь нам необходимо в классе-коллекции событий определять события модификации уже имеющихся ордеров и позиций, создавать новое событие и добавлять его в список-коллекцию событий.

Внесём необходимые доработки в класс CEventsCollection в файле EventsCollection.mqh из папки библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Collections.

Подключим файл нового класса-события модификации.
В приватной секции класса объявим переменную-член класса — структуру для хранения данных тика — её будем использовать для получения данных о последних ценах события-модификации.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             EventsCollection.mqh |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Включаемые файлы                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "ListObj.mqh"
#include "..\Services\Select.mqh"
#include "..\Objects\Orders\Order.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh"
#include "..\Objects\Events\EventModify.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Коллекция событий счёта                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventsCollection : public CListObj
  {
private:
   CListObj          m_list_events;                   // Список событий
   bool              m_is_hedge;                      // Флаг хедж-счёта
   long              m_chart_id;                      // Идентификатор графика управляющей программы
   int               m_trade_event_code;              // Код торгового события
   ENUM_TRADE_EVENT  m_trade_event;                   // Торговое событие на счёте
   CEvent            m_event_instance;                // Объект-событие для поиска по свойству
   MqlTick           m_tick;                          // Структура последнего тика
  

И в конструкторе класса инициализируем структуру тика:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Конструктор                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CEventsCollection::CEventsCollection(void) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT)
  {
   this.m_list_events.Clear();
   this.m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT);
   this.m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID);
   this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
   this.m_chart_id=::ChartID();
   ::ZeroMemory(this.m_tick);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В седьмой части описания библиотеки мы сделали перегруженный метод создания нового события — теперь у нас их два — метод для создания событий при изменении количества ордеров и позиций на счёте, и метод, создающий новое событие при изменении уже существующего ордера или позиции — их модификации.
Второй метод нам необходимо дописать, чтобы он мог отслеживать события модификации ордеров и позиций (в седьмой статье метод обрабатыал только событие срабатывания StopLimit-ордера).
Добавим строки кода, обрабатывающие событие модификации ордера или позиции, и строки сохранения свойсва ордера или позиции до модификации:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт торговое событие в зависимости от типа изменения ордера  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrderControl* order)
  {
   if(!::SymbolInfoTick(order.Symbol(),this.m_tick))
     {
      Print(DFUN,TextByLanguage("Не удалось получить текущие цены по символу события ","Failed to get current prices by event symbol "),order.Symbol());
      return;
     }
   CEvent* event=NULL;
//--- Сработал отложенный StopLimit-ордер
   if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE)
     {
      this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED;
      event=new CEventOrderPlased(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
     }
//--- Модификация
   else
     {
      //--- Модифицирована цена отложенного ордера
      if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE;
      //--- Модифицирована цена отложенного ордера и его StopLoss
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_SL;
      //--- Модифицирована цена отложенного ордера и его TakeProfit
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      //--- Модифицирована цена отложенного ордера, его StopLoss и TakeProfit
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      //--- Модифицирован StopLoss отложенного ордера
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL;
      //--- Модифицирован TakeProfit отложенного ордера
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      //--- Модифицирован StopLoss и TakeProfit отложенного ордера
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP;

      //--- Модифицирован StopLoss позиции
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL;
      //--- Модифицирован TakeProfit позиции
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      //--- Модифицирован StopLoss и TakeProfit позиции
      else if(order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT)
         this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP;
      
      //--- Создаём событие модификации
      event=new CEventModify(this.m_trade_event_code,order.Ticket());
     }
//--- Создание события
   if(event!=NULL)
     {
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.Time());                        // Время события
      event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED);  // Причина события (из перечисления ENUM_EVENT_REASON)
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrderPrev())); // Тип ордера, срабатывание которого привело к событию
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket());               // Тикет ордера , срабатывание которого привело к событию
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder());             // Тип ордера события
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket());              // Тикет ордера события
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder());          // Тип первого ордера позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket());           // Тикет первого ордера позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID());                 // Идентификатор позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,0);                               // Идентификатор встречной позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,0);                                  // Магический номер встречной позиции
         
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrderPrev());      // Тип ордера позиции до смены направления
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket());           // Тикет ордера позиции до смены направления
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder());         // Тип ордера текущей позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket());          // Тикет ордера текущей позиции
      
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,order.PricePrev());            // Цена установки ордера до модификации
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,order.StopLossPrev());           // Цена StopLoss до модификации
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,order.TakeProfitPrev());         // Цена TakeProfit до модификации
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK,this.m_tick.ask);                // Цена Ask в момент события
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID,this.m_tick.bid);                // Цена Bid в момент события
         
      event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic());                      // Магический номер ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimePrev());           // Время первого ордера позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PricePrev());                  // Цена, на которой произошло событие
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.Price());                       // Цена установки ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.Price());                      // Цена закрытия ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss());                      // Цена StopLoss ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit());                    // Цена TakeProfit ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume());            // Запрашиваемый объём ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,0);                        // Исполненный объём ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.Volume());            // Оставшийся (неисполненный) объём ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,0);                     // Исполненный объём позиции
      event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,0);                                       // Профит
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol());                          // Символ ордера
      event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol());                    // Символ встречной позиции
      //--- Установка идентификатора графика управляющей программы, расшифровка кода события и установка типа события
      event.SetChartID(this.m_chart_id);
      event.SetTypeEvent();
      //--- Если объекта-события нет в списке - добавляем
      if(!this.IsPresentEventInList(event))
        {
         this.m_list_events.InsertSort(event);
         //--- Отправляем сообщение о событии и устанавливаем значение последнего торгового события
         event.SendEvent();
         this.m_trade_event=event.TradeEvent();
        }
      //--- Если это событие уже есть в списке - удаляем новый объект-событие и выводим отладочное сообщение
      else
        {
         ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event is already in the list."));
         delete event;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Обработка условий разных типов модификации достаточно проста и понятна, и описана в комментариях к коду — в зависимости от типа изменения ордера/позиции создаётся код события из набора флагов, и этот код отправляется в конструктор класса CEventModify при создании нового события-модификации.

Хочу отметить, что блоки кода сохранения новых свойств ордера/позиции, выделенные цветом прописаны во всех методах сохранения свойств ордера/позиции данного класса. И чтобы здесь не занимать место на идентичные строки кода, мы их рассматривать не будем — всё есть в файлах в конце статьи.

У нас всё готово для тестирования событий модификации существующих ордеров и позиций.

Тест событий модификации ордеров и позиций

Для тестирования нам необходимо будет дополнить существующий набор кнопок тестового советника из седьмой статьи.
Добавим в набор его кнопок ещё три кнопки и обработчики их нажатия: Set StopLoss, Set TakeProfit и Trailing All.
Первые две кнопки будут устанавливать стоплосс и тейкпрофит всем ордерам и позициям, у которых эти уровни отсутствуют, третья же кнопка будет у нас иметь два положения — Вкл/Выкл, т.е., при её нажатии она останется нажатой и начнут работать две функции-трала. В результате советник начнёт тралить стопы всех позиций и подтягивать за ценой все активные отложенные ордера. Повторное нажатие кнопки отключит оба трала.

Возьмём советник TestDoEasyPart07.mq5 из расположения \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part07 и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part08  под именем TestDoEasyPart08.mq5.

В перечисление кнопок добавим три новые константы и изменим общее количество кнопок с 17 на 20 в соответствующей макроподстановке:

//--- enums
enum ENUM_BUTTONS
  {
   BUTT_BUY,
   BUTT_BUY_LIMIT,
   BUTT_BUY_STOP,
   BUTT_BUY_STOP_LIMIT,
   BUTT_CLOSE_BUY,
   BUTT_CLOSE_BUY2,
   BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL,
   BUTT_SELL,
   BUTT_SELL_LIMIT,
   BUTT_SELL_STOP,
   BUTT_SELL_STOP_LIMIT,
   BUTT_CLOSE_SELL,
   BUTT_CLOSE_SELL2,
   BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY,
   BUTT_DELETE_PENDING,
   BUTT_CLOSE_ALL,
   BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL,
   BUTT_SET_STOP_LOSS,   
   BUTT_SET_TAKE_PROFIT, 
   BUTT_TRAILING_ALL     
  };
#define TOTAL_BUTT   (20)

Во входные параметры добавим переменные для указания дистанции уровня StopLoss от цены, шага трала, количество пунктов прибыли для начала трейлинга и размеры StopLoss и TakeProfit в пунктах для их установки по нажатию соответствующих кнопок (параметры InpStopLoss и InpTakeProfit используются для установки стоп-уровней сразу при открытии позиции/выставлении отложенного ордера).
Добавим в список глобальных переменных необходимые переменные для хранения значений вновь добавленных входных переменных, и переменную-флаг, указывающую на активность функций трейлингов:

//--- input variables
input ulong    InpMagic             =  123;  // Magic number
input double   InpLots              =  0.1;  // Lots
input uint     InpStopLoss          =  50;   // StopLoss in points
input uint     InpTakeProfit        =  50;   // TakeProfit in points
input uint     InpDistance          =  50;   // Pending orders distance (points)
input uint     InpDistanceSL        =  50;   // StopLimit orders distance (points)
input uint     InpSlippage          =  0;    // Slippage in points
input double   InpWithdrawal        =  10;   // Withdrawal funds (in tester)
input uint     InpButtShiftX        =  40;   // Buttons X shift 
input uint     InpButtShiftY        =  10;   // Buttons Y shift 
input uint     InpTrailingStop      =  50;   // Trailing Stop (points)
input uint     InpTrailingStep      =  20;   // Trailing Step (points)
input uint     InpTrailingStart     =  0   // Trailing Start (points)
input uint     InpStopLossModify    =  20;   // StopLoss for modification (points)
input uint     InpTakeProfitModify  =  60;   // TakeProfit for modification (points)
//--- global variables
CEngine        engine;
CTrade         trade;
SDataButt      butt_data[TOTAL_BUTT];
string         prefix;
double         lot;
double         withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal);
ulong          magic_number;
uint           stoploss;
uint           takeprofit;
uint           distance_pending;
uint           distance_stoplimit;
uint           slippage;
bool           trailing_on;          
double         trailing_stop;       
double         trailing_step;       
uint           trailing_start;      
uint           stoploss_to_modify;  
uint           takeprofit_to_modify;
//+------------------------------------------------------------------+

Так как советник тестовый, то при отладке библиотеки часто бывают ситуации критического завершения программы. В таких ситуациях все построенные графические объекты (кнопки) остаются на графике, и при повторном запуске советника после исправления ошибки, которая привела к критическому завершению программы, советник не может построить кнопки, и приходится запускать его повторно — чтобы он в своём обработчике OnDeinit() сначала удалил имеющиеся объекты с графика, и при следующем запуске уже мог на чистом графике заново построить все кнопки.

В обработчик OnInit() советника добавим проверку на присутствие на графике кнопок, зададим значения переменным функций трейлинга и стоп-уровней, и после построения всех кнопок, проверим флаг активности кнопки трейлинга и включим кнопку, если флаг установлен.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Вызов данной функции выводит в журнал список констант перечисления, 
//--- заданного в файле DELib.mqh в строках 22 и 25, для проверки корректности констант
   //EnumNumbersTest();
//--- check for undeleted objects
   if(IsPresentObects(prefix))   
      ObjectsDeleteAll(0,prefix);
//--- set global variables
   prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_";
   for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
     {
      butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i);
      butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i);
     }
   lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0));
   magic_number=InpMagic;
   stoploss=InpStopLoss;
   takeprofit=InpTakeProfit;
   distance_pending=InpDistance;
   distance_stoplimit=InpDistanceSL;
   slippage=InpSlippage;
   trailing_stop=InpTrailingStop*Point();
   trailing_step=InpTrailingStep*Point();
   trailing_start=InpTrailingStart;      
   stoploss_to_modify=InpStopLossModify;    
   takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify;
//--- create buttons
   if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY))
      return INIT_FAILED;
//--- set button trailing
   ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT-1].name,trailing_on);
//--- setting trade parameters
   trade.SetDeviationInPoints(slippage);
   trade.SetExpertMagicNumber(magic_number);
   trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
   trade.SetMarginMode();
   trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Напишем функцию для определения наличия на графике графического объекта с заданным префиксом и функцию контроля состояния кнопок — просто для удобства восприятия кода вынесем этот контроль из обработчика OnTick() советника в отдельную функцию:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает флаг наличия объекта с префиксом                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsPresentObects(const string object_prefix)
  {
   for(int i=ObjectsTotal(0)-1;i>=0;i--)
      if(StringFind(ObjectName(0,i,0),object_prefix)>WRONG_VALUE)
         return true;
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Контроль состояния кнопок                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void PressButtonsControl(void)
  {
   int total=ObjectsTotal(0);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      string obj_name=ObjectName(0,i);
      if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0)
         continue;
      PressButtonEvents(obj_name);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Внесём изменения в функцию установки состояния объекта-кнопки:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает состояние кнопки                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ButtonState(const string name,const bool state)
  {
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state);
   if(name==butt_data[TOTAL_BUTT-1].name)
     {
      if(state)
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,C'220,255,240');
      else
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,C'240,240,240');
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь:
устанавливаем состояние кнопки (нажата/отжата),
если это самая последняя кнопка и
если она имеет состояние "нажата", то изменим цвет фона объекта-кнопки,
иначе — вернём цвет фона в состояние "не нажата".

Так как у нас появились три новые кнопки, то допишем в функцию создания текста кнопок из их названия преобразование имён новых объектов-кнопок в их текст:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Преобразует перечисление в текст кнопки                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member)
  {
   string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5);
   StringToLower(txt);
   StringReplace(txt,"set_take_profit","Set TakeProfit");
   StringReplace(txt,"set_stop_loss","Set StopLoss");    
   StringReplace(txt,"trailing_all","Trailing All");     
   StringReplace(txt,"buy","Buy");
   StringReplace(txt,"sell","Sell");
   StringReplace(txt,"_limit"," Limit");
   StringReplace(txt,"_stop"," Stop");
   StringReplace(txt,"close_","Close ");
   StringReplace(txt,"2"," 1/2");
   StringReplace(txt,"_by_"," by ");
   StringReplace(txt,"profit_","Profit ");
   StringReplace(txt,"delete_","Delete ");
   return txt;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Теперь нам необходимо обрабатывать нажатие трёх новых кнопок. Для этого в функцию обработки нажатия кнопок PressButtonEvents() — в самом её конце (после блока кода обработки нажатия кнопки вывода средств) — допишем строки кода:

      //--- Если нажата кнопка BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL: Вывести средства со счёта
      if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL))
        {
         //--- Если программа запущена в тестере
         if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
           {
            //--- Эмулируем вывод средств
            TesterWithdrawal(withdrawal);
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SET_STOP_LOSS: Установить StopLoss всем ордерам и позициям, где его нету
      if(button==EnumToString(BUTT_SET_STOP_LOSS))
        {
         SetStopLoss();
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SET_TAKE_PROFIT: Установить TakeProfit всем ордерам и позициям, где его нету
      if(button==EnumToString(BUTT_SET_TAKE_PROFIT))
        {
         SetTakeProfit();
        }
      //--- Подождём 1/10 секунды
      Sleep(100);
      //--- "Отожмём" кнопку (если это не кнопка трейлинга)
      if(button!=EnumToString(BUTT_TRAILING_ALL))
         ButtonState(button_name,false);
      //--- Если нажата кнопка BUTT_TRAILING_ALL
      else
        {
         //--- Поставим цвет активной кнопки
         ButtonState(button_name,true);
         trailing_on=true;
        }
      //--- перерисуем чарт
      ChartRedraw();
     }
   //--- Вернём цвет неактивной кнопки (если это кнопка трейлинга)
   else if(button==EnumToString(BUTT_TRAILING_ALL))
     {
      ButtonState(button_name,false);
      trailing_on=false;
      //--- перерисуем чарт
      ChartRedraw();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Как видим, здесь вызываются две новые функции: SetStopLoss() и SetTakeProfit() для установки соответствующих уровней ордерам и позициям:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка StopLoss всем ордерам и позициям                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetStopLoss(void)
  {
   if(stoploss_to_modify==0)
      return;
//--- Установка StopLoss всем позициям, где его нету
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   int total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* position=list.At(i);
      if(position==NULL)
         continue;
      double sl=CorrectStopLoss(position.Symbol(),position.TypeByDirection(),0,stoploss_to_modify);
      trade.PositionModify(position.Ticket(),sl,position.TakeProfit());
     }
//--- Установка StopLoss всем отложенным ордерам, где его нету
   list=engine.GetListMarketPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* order=list.At(i);
      if(order==NULL)
         continue;
      double sl=CorrectStopLoss(order.Symbol(),(ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),stoploss_to_modify);
      trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),sl,order.TakeProfit(),trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка TakeProfit всем ордерам и позициям                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTakeProfit(void)
  {
   if(takeprofit_to_modify==0)
      return;                 
//--- Установка TakeProfit всем позициям, где его нету
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   int total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* position=list.At(i);
      if(position==NULL)
         continue;
      double tp=CorrectTakeProfit(position.Symbol(),position.TypeByDirection(),0,takeprofit_to_modify);
      trade.PositionModify(position.Ticket(),position.StopLoss(),tp);
     }
//--- Установка TakeProfit всем отложенным ордерам, где его нету
   list=engine.GetListMarketPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* order=list.At(i);
      if(order==NULL)
         continue;
      double tp=CorrectTakeProfit(order.Symbol(),(ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),takeprofit_to_modify);
      trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),order.StopLoss(),tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Функции достаточно просты. Рассмотрим на примере установки TakeProfit всем ордерам и позициям, где он не установлен:

Сначала проверяем какой задан размер установки стоп-уровней в пунктах, и если нулевой, то сразу выходим — изменять нечего.
Затем получаем список только активных рыночных позиций и фильтруем его по цене TakeProfit, равной нулю, т.е., по отсутствию TakeProfit у позиции.
И далее в цикле по итоговому списку получаем из него позиции, рассчитываем для каждой корректный TakeProfit при помощи сервисной функции, рассмотренной нами в четвёртой части описания библиотеки и отправляем его в метод модификации позиции класса CTrade стандартной библиотеки.
Для установки TakeProfit у ордеров, мы получаем уже список действующих отложенных ордеров и производим с ними описанные выше действия.

Осталось написать функции трейлинга стопов позиций и цен установки ордеров:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Трал стопа позиции с наибольшей прибылью                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions(void)
  {
   MqlTick tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
      return;
   double stop_level=StopLevel(Symbol(),2)*Point();
   //--- Получаем список всех открытых позиций
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   //--- Выбираем из списка только позиции Buy
   CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
   //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
   list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
   //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
   int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
   if(index_buy>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* buy=list_buy.At(index_buy);
      if(buy!=NULL)
        {
         //--- Рассчитываем новый StopLoss
         double sl=NormalizeDouble(tick.bid-trailing_stop,Digits());
         //--- Если цена и отложенный от неё уровень StopLevel выше нового StopLoss (соблюдена дистанция по StopLevel)
         if(tick.bid-stop_level>sl) 
           {
            //--- Если новый уровень StopLoss выше, чем шаг трала, отложенный от текущего StopLoss
            if(buy.StopLoss()+trailing_step<sl)
              {
               //--- Если тралим при любой прибыли или прибыль позиции в пунктах больше значения начала трейлинга - модифицируем StopLoss
               if(trailing_start==0 || buy.ProfitInPoints()>(int)trailing_start)
                  trade.PositionModify(buy.Ticket(),sl,buy.TakeProfit());
              }
           }
        }
     }
   //--- Выбираем из списка только позиции Sell
   CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
   //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
   list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
   //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
   int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
   if(index_sell>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* sell=list_sell.At(index_sell);
      if(sell!=NULL)
        {
         //--- Рассчитываем новый StopLoss
         double sl=NormalizeDouble(tick.ask+trailing_stop,Digits());
         //--- Если цена и отложенный от неё уровень StopLevel ниже нового StopLoss (соблюдена дистанция по StopLevel)
         if(tick.ask+stop_level<sl) 
           {
            //--- Если новый уровень StopLoss ниже, чем шаг трала, отложенный от текущего StopLoss или у позиции ещё не установлен StopLoss
            if(sell.StopLoss()-trailing_step>sl || sell.StopLoss()==0)
              {
               //--- Если тралим при любой прибыли или прибыль позиции в пунктах больше значения начала трейлинга - модифицируем StopLoss
               if(trailing_start==0 || sell.ProfitInPoints()>(int)trailing_start)
                  trade.PositionModify(sell.Ticket(),sl,sell.TakeProfit());
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Трал самых дальних отложенных ордеров                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingOrders(void)
  {
   MqlTick tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
      return;
   double stop_level=StopLevel(Symbol(),2)*Point();
//--- Получаем список всех установленных ордеров
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings();
//--- Выбираем из списка только ордера в направлении Buy
   CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION,ORDER_TYPE_BUY,EQUAL);
   //--- Сортируем список по дистанции от цены в пунктах (по прибыли в пунктах)
   list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT);
   //--- Получаем индекс ордера в направлении Buy с наибольшей дистанцией
   int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_PT);
   if(index_buy>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* buy=list_buy.At(index_buy);
      if(buy!=NULL)
        {
         //--- Если ордер установлен ниже цены (BuyLimit), и его необходимо "поднимать" за ценой
         if(buy.TypeOrder()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.ask-trailing_stop,Digits());
            double sl=(buy.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()),Digits()) : 0);
            double tp=(buy.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена ниже, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Ask (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price<tick.ask-stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена выше, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price>buy.PriceOpen()+trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),buy.PriceStopLimit());
                 }
              }
           }
         //--- Если ордер установлен выше цены (BuyStop и BuyStopLimit), и его необходимо "опускать" за ценой
         else
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.ask+trailing_stop,Digits());
            double sl=(buy.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()),Digits()) : 0);
            double tp=(buy.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена выше, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Ask (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price>tick.ask+stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена ниже, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price<buy.PriceOpen()-trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(buy.PriceStopLimit()>0 ? price-distance_stoplimit*Point() : 0));
                 }
              }
           }
        }
     }
//--- Выбираем из списка только ордера в направлении Sell
   CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION,ORDER_TYPE_SELL,EQUAL);
   //--- Сортируем список по дистанции от цены в пунктах (по прибыли в пунктах)
   list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT);
   //--- Получаем индекс ордера в направлении Sell с наибольшей дистанцией
   int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_PT);
   if(index_sell>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* sell=list_sell.At(index_sell);
      if(sell!=NULL)
        {
         //--- Если ордер установлен выше цены (SellLimit), и его необходимо "опускать" за ценой
         if(sell.TypeOrder()==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.bid+trailing_stop,Digits());
            double sl=(sell.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            double tp=(sell.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена выше, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Bid (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price>tick.bid+stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена ниже, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price<sell.PriceOpen()-trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),sell.PriceStopLimit());
                 }
              }
           }
         //--- Если ордер установлен ниже цены (SellStop и SellStopLimit), и его необходимо "поднимать" за ценой
         else
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.bid-trailing_stop,Digits());
            double sl=(sell.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            double tp=(sell.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена ниже, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Bid (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price<tick.bid-stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена выше, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price>sell.PriceOpen()+trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(sell.PriceStopLimit()>0 ? price+distance_stoplimit*Point() : 0));
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В функциях нет ничего для нас нового — все необходимые действия описаны прямо в коде в его комментариях, и думаю, не возникнет вопросов при самостоятельном изучении кода.

Так как у нас теперь стало на три кнопки больше, то в функции создания панели кнопок был подкорректирован расчёт координат кнопок (можно поглядеть в итоговом листинге).
И в обработчике OnTick() сделаем вызов всех функций трейлинга:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- Инициализация последнего торгового события
   static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE;
//--- Если работа в тестере
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
     {
      engine.OnTimer();
      PressButtonsControl();
     }
//--- Если последнее торговое событие изменилось
   if(engine.LastTradeEvent()!=last_event)
     {
      last_event=engine.LastTradeEvent();
     }
//--- Если установлен флаг трейлинга
   if(trailing_on)
     {
      TrailingPositions();
      TrailingOrders();   
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Полный листинг тестового советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TestDoEasyPart08.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                             https://mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
//--- includes
#include <DoEasy\Engine.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- enums
enum ENUM_BUTTONS
  {
   BUTT_BUY,
   BUTT_BUY_LIMIT,
   BUTT_BUY_STOP,
   BUTT_BUY_STOP_LIMIT,
   BUTT_CLOSE_BUY,
   BUTT_CLOSE_BUY2,
   BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL,
   BUTT_SELL,
   BUTT_SELL_LIMIT,
   BUTT_SELL_STOP,
   BUTT_SELL_STOP_LIMIT,
   BUTT_CLOSE_SELL,
   BUTT_CLOSE_SELL2,
   BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY,
   BUTT_DELETE_PENDING,
   BUTT_CLOSE_ALL,
   BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL,
   BUTT_SET_STOP_LOSS,
   BUTT_SET_TAKE_PROFIT,
   BUTT_TRAILING_ALL
  };
#define TOTAL_BUTT   (20)
//--- structures
struct SDataButt
  {
   string      name;
   string      text;
  };
//--- input variables
input ulong    InpMagic             =  123;  // Magic number
input double   InpLots              =  0.1;  // Lots
input uint     InpStopLoss          =  50;   // StopLoss in points
input uint     InpTakeProfit        =  50;   // TakeProfit in points
input uint     InpDistance          =  50;   // Pending orders distance (points)
input uint     InpDistanceSL        =  50;   // StopLimit orders distance (points)
input uint     InpSlippage          =  0;    // Slippage in points
input double   InpWithdrawal        =  10;   // Withdrawal funds (in tester)
input uint     InpButtShiftX        =  40;   // Buttons X shift 
input uint     InpButtShiftY        =  10;   // Buttons Y shift 
input uint     InpTrailingStop      =  50;   // Trailing Stop (points)
input uint     InpTrailingStep      =  20;   // Trailing Step (points)
input uint     InpTrailingStart     =  0;    // Trailing Start (points)
input uint     InpStopLossModify    =  20;   // StopLoss for modification (points)
input uint     InpTakeProfitModify  =  60;   // TakeProfit for modification (points)
//--- global variables
CEngine        engine;
CTrade         trade;
SDataButt      butt_data[TOTAL_BUTT];
string         prefix;
double         lot;
double         withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal);
ulong          magic_number;
uint           stoploss;
uint           takeprofit;
uint           distance_pending;
uint           distance_stoplimit;
uint           slippage;
bool           trailing_on;
double         trailing_stop;
double         trailing_step;
uint           trailing_start;
uint           stoploss_to_modify;
uint           takeprofit_to_modify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Вызов данной функции выводит в журнал список констант перечисления, 
//--- заданного в файле DELib.mqh в строках 22 и 25, для проверки корректности констант
   //EnumNumbersTest();
//--- check for undeleted objects
   if(IsPresentObects(prefix))
      ObjectsDeleteAll(0,prefix);
//--- set global variables
   prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_";
   for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
     {
      butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i);
      butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i);
     }
   lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0));
   magic_number=InpMagic;
   stoploss=InpStopLoss;
   takeprofit=InpTakeProfit;
   distance_pending=InpDistance;
   distance_stoplimit=InpDistanceSL;
   slippage=InpSlippage;
   trailing_stop=InpTrailingStop*Point();
   trailing_step=InpTrailingStep*Point();
   trailing_start=InpTrailingStart;
   stoploss_to_modify=InpStopLossModify;
   takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify;
//--- create buttons
   if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY))
      return INIT_FAILED;
//--- set button trailing
   ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT-1].name,trailing_on);
//--- setting trade parameters
   trade.SetDeviationInPoints(slippage);
   trade.SetExpertMagicNumber(magic_number);
   trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
   trade.SetMarginMode();
   trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete objects
   ObjectsDeleteAll(0,prefix);
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- Инициализация последнего торгового события
   static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE;
//--- Если работа в тестере
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
     {
      engine.OnTimer();
      PressButtonsControl();
     }
//--- Если последнее торговое событие изменилось
   if(engine.LastTradeEvent()!=last_event)
     {
      last_event=engine.LastTradeEvent();
     }
//--- Если установлен флаг трейлинга
   if(trailing_on)
     {
      TrailingPositions();
      TrailingOrders();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
      engine.OnTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
      return;
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0)
     {
      PressButtonEvents(sparam);
     }
   if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
     {
      ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM);
      Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam);
     } 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает флаг наличия объекта с префиксом                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsPresentObects(const string object_prefix)
  {
   for(int i=ObjectsTotal(0)-1;i>=0;i--)
      if(StringFind(ObjectName(0,i,0),object_prefix)>WRONG_VALUE)
         return true;
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Контроль состояния кнопок                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void PressButtonsControl(void)
  {
   int total=ObjectsTotal(0);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      string obj_name=ObjectName(0,i);
      if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0)
         continue;
      PressButtonEvents(obj_name);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт панель кнопок                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0)
  {
   int h=18,w=84,offset=2;
   int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+3*h+1;
   int x=cx,y=cy;
   int shift=0;
   for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++)
     {
      x=x+(i==7 ? w+2 : 0);
      if(i==TOTAL_BUTT-6) x=cx;
      y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1));
      if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-6 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue)))
        {
         Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text);
         return false;
        }
     }
   ChartRedraw(0);
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт кнопку                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const string name,const int x,const int y,const int w,const int h,const string text,const color clr,const string font="Calibri",const int font_size=8)
  {
   if(ObjectFind(0,name)<0)
     {
      if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) 
        { 
         Print(DFUN,TextByLanguage("не удалось создать кнопку! Код ошибки=","Could not create button! Error code="),GetLastError()); 
         return false; 
        } 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
      ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font);
      ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);
      ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n");
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrGray);
      return true;
     }
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает состояние кнопки                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonState(const string name)
  {
   return (bool)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Устанавливает состояние кнопки                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ButtonState(const string name,const bool state)
  {
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state);
   if(name==butt_data[TOTAL_BUTT-1].name)
     {
      if(state)
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,C'220,255,240');
      else
         ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,C'240,240,240');
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Преобразует перечисление в текст кнопки                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member)
  {
   string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5);
   StringToLower(txt);
   StringReplace(txt,"set_take_profit","Set TakeProfit");
   StringReplace(txt,"set_stop_loss","Set StopLoss");
   StringReplace(txt,"trailing_all","Trailing All");
   StringReplace(txt,"buy","Buy");
   StringReplace(txt,"sell","Sell");
   StringReplace(txt,"_limit"," Limit");
   StringReplace(txt,"_stop"," Stop");
   StringReplace(txt,"close_","Close ");
   StringReplace(txt,"2"," 1/2");
   StringReplace(txt,"_by_"," by ");
   StringReplace(txt,"profit_","Profit ");
   StringReplace(txt,"delete_","Delete ");
   return txt;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Обработка нажатий кнопок                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void PressButtonEvents(const string button_name)
  {
   //--- Преобразуем имя кнопки в её строковый идентификатор
   string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix));
   //--- Если кнопка в нажатом состоянии
   if(ButtonState(button_name))
     {
      //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY: Открыть позицию Buy
      if(button==EnumToString(BUTT_BUY))
        {
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit);
         //--- Открываем позицию Buy
         trade.Buy(NormalizeLot(Symbol(),lot),Symbol(),0,sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_LIMIT: Выставить BuyLimit
      else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel
         double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер BuyLimit
         trade.BuyLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_STOP: Выставить BuyStop
      else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel
         double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер BuyStop
         trade.BuyStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_BUY_STOP_LIMIT: Выставить BuyStopLimit
      else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера BuyStop относительно уровня StopLevel
         double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending);
         //--- Рассчитываем цену установки ордера BuyLimit относительно уровня установки BuyStop с учётом уровня StopLevel
         double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер BuyStopLimit
         trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL: Открыть позицию Sell
      else if(button==EnumToString(BUTT_SELL))
        {
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit);
         //--- Открываем позицию Sell
         trade.Sell(lot,Symbol(),0,sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_LIMIT: Выставить SellLimit
      else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel
         double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер SellLimit
         trade.SellLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_STOP: Выставить SellStop
      else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера относительно уровня StopLevel
         double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер SellStop
         trade.SellStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SELL_STOP_LIMIT: Выставить SellStopLimit
      else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT))
        {
         //--- Получаем корректную цену установки ордера SellStop относительно уровня StopLevel
         double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending);
         //--- Рассчитываем цену установки ордера SellLimit относительно уровня установки SellStop с учётом уровня StopLevel
         double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop);
         //--- Получаем корректные цены StopLoss и TakeProfit относительно уровня установки ордера с учётом StopLevel
         double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss);
         double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit);
         //--- Устанавливаем ордер SellStopLimit
         trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp);
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY: Закрыть Buy с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Buy
         list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
         int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index>WRONG_VALUE)
           {
            COrder* position=list.At(index);
            if(position!=NULL)
              {
               //--- Получаем тикет позиции Buy и закрываем позицию по тикету
               trade.PositionClose(position.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY2: Закрыть половину Buy с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Buy
         list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
         int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index>WRONG_VALUE)
           {
            COrder* position=list.At(index);
            if(position!=NULL)
              {
               //--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Buy по тикету
               if(engine.IsHedge())
                  trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
               else
                  trade.Sell(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL: Закрыть Buy с максимальной прибылью встречной Sell с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Buy
         list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
         int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Sell
         list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
         int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index_buy>WRONG_VALUE && index_sell>WRONG_VALUE)
           {
            //--- Выбираем позицию Buy с наибольшей прибылью
            COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
            //--- Выбираем позицию Sell с наибольшей прибылью
            COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
            if(position_buy!=NULL && position_sell!=NULL)
              {
               //--- Закрываем позицию Buy встречной позицией Sell
               trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL: Закрыть Sell с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Sell
         list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
         int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index>WRONG_VALUE)
           {
            COrder* position=list.At(index);
            if(position!=NULL)
              {
               //--- Получаем тикет позиции Sell и закрываем позицию по тикету
               trade.PositionClose(position.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL2: Закрыть половину Sell с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Sell
         list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
         int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index>WRONG_VALUE)
           {
            COrder* position=list.At(index);
            if(position!=NULL)
              {
               //--- Рассчитываем закрываемый объём и закрываем половину позиции Sell по тикету
               if(engine.IsHedge())
                  trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
               else
                  trade.Buy(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0));
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY: Закрыть Sell с максимальной прибылью встречной Buy с максимальной прибылью
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Sell
         list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
         int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition();
         //--- Выбираем из списка только позиции Buy
         list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
         //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
         list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
         //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
         int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
         if(index_sell>WRONG_VALUE && index_buy>WRONG_VALUE)
           {
            //--- Выбираем позицию Sell с наибольшей прибылью
            COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell);
            //--- Выбираем позицию Buy с наибольшей прибылью
            COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy);
            if(position_sell!=NULL && position_buy!=NULL)
              {
               //--- Закрываем позицию Sell встречной позицией Buy
               trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_CLOSE_ALL: Закрыть все позиции, начиная от позиции с наименьшим профитом
      else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_ALL))
        {
         //--- Получаем список всех открытых позиций
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
         if(list!=NULL)
           {
            //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
            list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
            int total=list.Total();
            //--- В цикле от позиции с наименьшей прибылью
            for(int i=0;i<total;i++)
              {
               COrder* position=list.At(i);
               if(position==NULL)
                  continue;
               //--- закрываем каждую позицию по её тикету
               trade.PositionClose(position.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_DELETE_PENDING: Удалить первый отложенный ордер
      else if(button==EnumToString(BUTT_DELETE_PENDING))
        {
         //--- Получаем список всех ордеров
         CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings();
         if(list!=NULL)
           {
            //--- Сортируем список по времени установки
            list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);
            int total=list.Total();
            //--- В цикле от позиции с наибольшим временем
            for(int i=total-1;i>=0;i--)
              {
               COrder* order=list.At(i);
               if(order==NULL)
                  continue;
               //--- удаяем ордер по его тикету
               trade.OrderDelete(order.Ticket());
              }
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL: Вывести средства со счёта
      if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL))
        {
         //--- Если программа запущена в тестере
         if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
           {
            //--- Эмулируем вывод средств
            TesterWithdrawal(withdrawal);
           }
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SET_STOP_LOSS: Установить StopLoss всем ордерам и позициям, где его нету
      if(button==EnumToString(BUTT_SET_STOP_LOSS))
        {
         SetStopLoss();
        }
      //--- Если нажата кнопка BUTT_SET_TAKE_PROFIT: Установить TakeProfit всем ордерам и позициям, где его нету
      if(button==EnumToString(BUTT_SET_TAKE_PROFIT))
        {
         SetTakeProfit();
        }
      //--- Подождём 1/10 секунды
      Sleep(100);
      //--- "Отожмём" кнопку (если это не кнопка трейлинга)
      if(button!=EnumToString(BUTT_TRAILING_ALL))
         ButtonState(button_name,false);
      //--- Если нажата кнопка BUTT_TRAILING_ALL
      else
        {
         //--- Поставим цвет активной кнопки
         ButtonState(button_name,true);
         trailing_on=true;
        }
      //--- перерисуем чарт
      ChartRedraw();
     }
   //--- Вернём цвет неактивной кнопки (если это кнопка трейлинга)
   else if(button==EnumToString(BUTT_TRAILING_ALL))
     {
      ButtonState(button_name,false);
      trailing_on=false;
      //--- перерисуем чарт
      ChartRedraw();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка StopLoss всем ордерам и позициям                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetStopLoss(void)
  {
   if(stoploss_to_modify==0)
      return;
//--- Установка StopLoss всем позициям, где его нету
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   int total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* position=list.At(i);
      if(position==NULL)
         continue;
      double sl=CorrectStopLoss(position.Symbol(),position.TypeByDirection(),0,stoploss_to_modify);
      trade.PositionModify(position.Ticket(),sl,position.TakeProfit());
     }
//--- Установка StopLoss всем отложенным ордерам, где его нету
   list=engine.GetListMarketPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* order=list.At(i);
      if(order==NULL)
         continue;
      double sl=CorrectStopLoss(order.Symbol(),(ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),stoploss_to_modify);
      trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),sl,order.TakeProfit(),trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка TakeProfit всем ордерам и позициям                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetTakeProfit(void)
  {
   if(takeprofit_to_modify==0)
      return;
//--- Установка TakeProfit всем позициям, где его нету
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   int total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* position=list.At(i);
      if(position==NULL)
         continue;
      double tp=CorrectTakeProfit(position.Symbol(),position.TypeByDirection(),0,takeprofit_to_modify);
      trade.PositionModify(position.Ticket(),position.StopLoss(),tp);
     }
//--- Установка TakeProfit всем отложенным ордерам, где его нету
   list=engine.GetListMarketPendings();
   list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP,0,EQUAL);
   if(list==NULL)
      return;
   total=list.Total();
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      COrder* order=list.At(i);
      if(order==NULL)
         continue;
      double tp=CorrectTakeProfit(order.Symbol(),(ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),takeprofit_to_modify);
      trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),order.StopLoss(),tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Трал стопа позиции с наибольшей прибылью                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions(void)
  {
   MqlTick tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
      return;
   double stop_level=StopLevel(Symbol(),2)*Point();
   //--- Получаем список всех открытых позиций
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition();
   //--- Выбираем из списка только позиции Buy
   CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL);
   //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
   list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
   //--- Получаем индекс позиции Buy с наибольшей прибылью
   int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
   if(index_buy>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* buy=list_buy.At(index_buy);
      if(buy!=NULL)
        {
         //--- Рассчитываем новый StopLoss
         double sl=NormalizeDouble(tick.bid-trailing_stop,Digits());
         //--- Если цена и отложенный от неё уровень StopLevel выше нового StopLoss (соблюдена дистанция по StopLevel)
         if(tick.bid-stop_level>sl) 
           {
            //--- Если новый уровень StopLoss выше, чем шаг трала, отложенный от текущего StopLoss
            if(buy.StopLoss()+trailing_step<sl)
              {
               //--- Если тралим при любой прибыли или прибыль позиции в пунктах больше значения начала трейлинга - модифицируем StopLoss
               if(trailing_start==0 || buy.ProfitInPoints()>(int)trailing_start)
                  trade.PositionModify(buy.Ticket(),sl,buy.TakeProfit());
              }
           }
        }
     }
   //--- Выбираем из списка только позиции Sell
   CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL);
   //--- Сортируем список по прибыли с учётом комиссии и свопа
   list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL);
   //--- Получаем индекс позиции Sell с наибольшей прибылью
   int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL);
   if(index_sell>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* sell=list_sell.At(index_sell);
      if(sell!=NULL)
        {
         //--- Рассчитываем новый StopLoss
         double sl=NormalizeDouble(tick.ask+trailing_stop,Digits());
         //--- Если цена и отложенный от неё уровень StopLevel ниже нового StopLoss (соблюдена дистанция по StopLevel)
         if(tick.ask+stop_level<sl) 
           {
            //--- Если новый уровень StopLoss ниже, чем шаг трала, отложенный от текущего StopLoss или у позиции ещё не установлен StopLoss
            if(sell.StopLoss()-trailing_step>sl || sell.StopLoss()==0)
              {
               //--- Если тралим при любой прибыли или прибыль позиции в пунктах больше значения начала трейлинга - модифицируем StopLoss
               if(trailing_start==0 || sell.ProfitInPoints()>(int)trailing_start)
                  trade.PositionModify(sell.Ticket(),sl,sell.TakeProfit());
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Трал самых дальних отложенных ордеров                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingOrders(void)
  {
   MqlTick tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
      return;
   double stop_level=StopLevel(Symbol(),2)*Point();
//--- Получаем список всех установленных ордеров
   CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings();
//--- Выбираем из списка только ордера в направлении Buy
   CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION,ORDER_TYPE_BUY,EQUAL);
   //--- Сортируем список по дистанции от цены в пунктах (по прибыли в пунктах)
   list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT);
   //--- Получаем индекс ордера в направлении Buy с наибольшей дистанцией
   int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_PT);
   if(index_buy>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* buy=list_buy.At(index_buy);
      if(buy!=NULL)
        {
         //--- Если ордер установлен ниже цены (BuyLimit), и его необходимо "поднимать" за ценой
         if(buy.TypeOrder()==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.ask-trailing_stop,Digits());
            double sl=(buy.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()),Digits()) : 0);
            double tp=(buy.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена ниже, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Ask (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price<tick.ask-stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена выше, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price>buy.PriceOpen()+trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),buy.PriceStopLimit());
                 }
              }
           }
         //--- Если ордер установлен выше цены (BuyStop и BuyStopLimit), и его необходимо "опускать" за ценой
         else
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.ask+trailing_stop,Digits());
            double sl=(buy.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()),Digits()) : 0);
            double tp=(buy.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена выше, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Ask (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price>tick.ask+stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена ниже, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price<buy.PriceOpen()-trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(buy.PriceStopLimit()>0 ? price-distance_stoplimit*Point() : 0));
                 }
              }
           }
        }
     }
//--- Выбираем из списка только ордера в направлении Sell
   CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION,ORDER_TYPE_SELL,EQUAL);
   //--- Сортируем список по дистанции от цены в пунктах (по прибыли в пунктах)
   list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT);
   //--- Получаем индекс ордера в направлении Sell с наибольшей дистанцией
   int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_PT);
   if(index_sell>WRONG_VALUE)
     {
      COrder* sell=list_sell.At(index_sell);
      if(sell!=NULL)
        {
         //--- Если ордер установлен выше цены (SellLimit), и его необходимо "опускать" за ценой
         if(sell.TypeOrder()==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.bid+trailing_stop,Digits());
            double sl=(sell.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            double tp=(sell.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена выше, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Bid (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price>tick.bid+stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена ниже, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price<sell.PriceOpen()-trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),sell.PriceStopLimit());
                 }
              }
           }
         //--- Если ордер установлен ниже цены (SellStop и SellStopLimit), и его необходимо "поднимать" за ценой
         else
           {
            //--- Рассчитываем новую цену установки ордера и стоп-уровни от новой цены
            double price=NormalizeDouble(tick.bid-trailing_stop,Digits());
            double sl=(sell.StopLoss()>0 ? NormalizeDouble(price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()),Digits()) : 0);
            double tp=(sell.TakeProfit()>0 ? NormalizeDouble(price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()),Digits()) : 0);
            //--- Если рассчитанная цена ниже, чем дистанция StopLevel, отложенная от цены установки ордера Bid (соблюдена дистанция по StopLevel)
            if(price<tick.bid-stop_level) 
              {
               //--- Если рассчитанная цена выше, чем шаг трала, отложенный от цены установки ордера - модифицируем цену установки ордера
               if(price>sell.PriceOpen()+trailing_step)
                 {
                  trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(sell.PriceStopLimit()>0 ? price+distance_stoplimit*Point() : 0));
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Скомпилируем советник.
Зададим в его параметрах значения StopLoss in points и TaleProfit in points равными нулю — чтобы открывать позиции и устанавливать отложенные ордера изначально без стоп-уровней, зададим в параметрах StopLoss for modification (points) и TakeProfit for modification (points) значения 20 и 60 соответственно (значения по умолчанию) — эти уровни StopLoss и TakeProfit будут устанавливаться по нажатию кнопок.
Запустим советник в тестере и выставим отложенные ордера. Затем нажмём поочерёдно кнопки установки StopLoss и TakeProfit — уровни будут выставлены и в журнал будут выведены об этом записи. Затем включим трейлинг и понаблюдаем за ордерами — они перемещаются за ценой, и в журнал об этих событиях выводятся записи. У позиций, появившихся в результате срабатывания ордеров, будут тралиться уровни StopLoss, и об этих событиях в журнале будут появляться записи.

Неттинг:


Хедж:


Что дальше

В следующих статьях мы начнём вносить корректировки в библиотеку для совместимости с MQL4 и, естественно, продолжим развивать библиотеку — впереди ещё много интересного.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.
При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете высказаться в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1. Концепция, организация данных.
Часть 2. Коллекция исторических ордеров и сделок.
Часть 3. Коллекция рыночных ордеров и позиций, организация поиска.
Часть 4. Торговые события. Концепция.
Часть 5. Классы и коллекция торговых событий. Отправка событий в программу.
Часть 6. События на счёте с типом неттинг.
Часть 7. События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для регистрации событий модификации ордеров и позиций.



Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
MQL5.zip (99.05 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (34)
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 3 июл. 2022 в 23:41
MQL_User #:

Спред в тестере равен 1. И на ПК и на ноутбуке. Символ @Si.

А разве это может как-то влиять?

Я думал, что может быть как-нибудь проскальзывание (slippage)  влияет и пробовал его менять. Но не помогает..

В одном из случаев цена явно не доходит до стоп-уровня

MQL_User
MQL_User | 4 июл. 2022 в 20:24

Артём.

Скрин во вложении.

Т.е. проходит через уровни sl и tp будто их совсем нет.

Сегодня я попробовал ещё на одном компьютере - всё нормально, sl и tp срабатывают без проблем. Получается только на моём ПК эти проблемы. Я также попробовал на моём ПК, но на виртуальной машине - тоже всё нормально (везде один и тот же код).

Вобщем, ситуация непонятная...

MrBrooklin
MrBrooklin | 4 июл. 2022 в 20:30
MQL_User #:

Артём.

Скрин во вложении.

Т.е. проходит через уровни sl и tp будто их совсем нет.

Сегодня я попробовал ещё на одном компьютере - всё нормально, sl и tp срабатывают без проблем. Получается только на моём ПК эти проблемы. Я также попробовал на моём ПК, но на виртуальной машине - тоже всё нормально (везде один и тот же код).

Вобщем, ситуация непонятная...

Добрый вечер! "Непонятки" ещё могут возникать, когда на персональном компьютере установлена 32-битная версия Windows.

С уважением, Владимир.

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 4 июл. 2022 в 21:23
MQL_User #:

Артём.

Скрин во вложении.

Т.е. проходит через уровни sl и tp будто их совсем нет.

Сегодня я попробовал ещё на одном компьютере - всё нормально, sl и tp срабатывают без проблем. Получается только на моём ПК эти проблемы. Я также попробовал на моём ПК, но на виртуальной машине - тоже всё нормально (везде один и тот же код).

Вобщем, ситуация непонятная...

А что пишется в журнале "Эксперты"?

MQL_User
MQL_User | 5 июл. 2022 в 19:55

Владимир, Артём.

На моём ПК установлена 64-битная версия Windows10, как и на других, на которых sl и tp срабатывают нормально. В журнале "Эксперты" ничего не пишется. Но если я в тестере это делаю, то как я понимаю, там ничего и не должно писаться.

Но что интересно, если включить trailing all то tp начинает срабатывать. Я предположил, что может как-нибудь влияет trade.PositionModify(...)? Но я пробовал в моём эксперте после открытия позиции сразу её модифаить (немного изменить sl и tp) - не помогло.

Может настройки Windows как-то влияют (ведь на других компьютерах работает нормально)?

Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IX): Совместимость с MQL4 - Подготовка данных Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IX): Совместимость с MQL4 - Подготовка данных
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В восьмой части сделали класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций. В данной статье начнём доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.