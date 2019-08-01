Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XVII): Интерактивность объектов библиотеки

Содержание





В прошлой статье нами был создан базовый объект всех объектов библиотеки, и теперь любой объект, унаследованный от базового, получает событийный функционал — можно легко отслеживать события, происходящие в свойствах класса-наследника базового объекта.

Сегодня пойдём чуть далее, и наделим этот объект, а значит — и любые другие объекты библиотеки, возможностью устанавливать какие именно свойства будут контролироваться извне на предмет их изменений, размера контролируемого изменения и величину контролируемого уровня значения свойства объекта. Таким образом, всем объектам библиотеки будет добавлен функционал, позволяющий пользователю интерактивно взаимодействовать с объектами библиотеки.

Например, чтобы открыть позицию, нам хочется учесть размер спреда и уровень цены. Мы легко сможем установить контролируемый размер спреда и отследить пересечение ценой заданного уровня, после чего открыть позицию. Достаточно программно установить размер спреда, меньше которого возможна торговля, и значение уровня цены, при пересечении которого нам будет послано событие от объекта-символа в программу о разрешении торговли по размеру спреда и пересечению ценой контролируемого уровня.

И ещё, что немаловажно, мы избавимся от необходимости использования флагов событий (что накладывает ограничение на количество возможных для отслеживания событий и обязывает хранить списки-перечисления всех возможных типов событий для каждого объекта). Теперь количество возможных событий будет соответствовать количеству свойств объекта — целочисленных и вещественных. Те свойства, которые отслеживать не нужно, будут инициализироваться значением LONG_MAX, и соответственно — не участвовать в поиске событий объекта.



Так как объекты библиотеки хранятся в своих коллекциях, то обновление свойств объектов в коллекции мы производим в таймере библиотеки при помощи методов Refresh() коллекций, где в свою очередь вызываются методы Refresh() объектов, хранящихся в списке-коллекции. Так вот, если мы будем отслеживать в базовом объекте, в его методе Refresh() изменение свойств объекта-наследника на предмет их изменения на заданные величины, то таким образом у нас получится создать простую событийную модель для каждого из объектов библиотеки. И каждый из объектов будет отправлять в главный объект библиотеки CEngine список своих событий.

Таким образом, программа, построенная на базе библиотеки, всегда будет знать о всех событиях, произошедших в любом из объектов любой коллекции. И мы всегда сможем для каждого объекта любой коллекции программно задавать и изменять размер контролируемой величины для любого свойства.

И всё это при помощи простого класса базового объекта всех объектов библиотеки.



Методы контроля событий базового объекта библиотеки

Работа с событиями базовых объектов библиотеки будет организована следующим образом: ранее для определения событий конкретного класса мы делали для него свои методы контроля событий, создавали флаги событий и перечисления возможных событий объектов. Теперь же, когда контроль событий классов-наследников будет организован в их единственном базовом классе, нам необходимо сделать универсальный контроль событий — будь то, например, события символа или события аккаунта, либо события любого другого класса, который будет создан в будущем. Поэтому здесь подходит контроль за изменением состояний свойств объекта: целочисленных и вещественных — их список для каждого класса-наследника уникален и будет представлять собою идентификатор события. Также нам необходимо будет учитывать направление изменения свойств — увеличение или уменьшение значения свойства — назовём это причиной события, и величину, на которую было изменено свойство объекта. Идентификатор события, его причину и величину изменения будем записывать в простой класс базового события объекта и сохранять в списке одновременно произошедших событий.

Ранее мы определились, что для отправки событий в программу мы будем использовать событие со строго заданными параметрами (идентификатор события, long-значение, double-значение и string-значение события), и в long-параметре мы отправляли время события в милисекундах. А сейчас, в связи с изменившейся концепцией определения событий, нам необходимо точно определять событие по нескольким его параметрам:

Идентификатор события — свойство объекта, которое было изменено. У каждого объекта имеются свои уникальные свойства, и нет возможности в программе, которая ничего не знает в каком из объектов изменено свойство, и какое из свойств этого объекта изменено — целочисленное или вещественное, поэтому по идентификатору события однозначно его определить нет возможности Причина события — увеличение или уменьшение значения свойства, либо пересечение контролируемого уровня. Данное значение так же не даёт нам возможности точно определить событие. Но по идентификатору события и по его причине мы можем уже определить, что такое-то свойство некоего объекта было либо увеличено, либо уменьшено, либо пересекло заданную контролируемую величину. Поэтому нам необходимо для точной идентификации события указать на идентификатор класса, в объекте которого произошло событие.

Таким идентификатором однозначно может служить идентификатор списка коллекции — от точно указывает на принадлежность объекта к определённому классу — символ, аккаунт, либо ещё какой-то иной, созданный в будущем объект коллекции. Поэтому в событие необходимо отправить ещё:

Идентификатор коллекции — тогда все три вышеназванных идентификатора позволят однозначно определить событие. Строковое свойство события — наименование объекта, в котором произошло событие.

Итак, мы видим, что для определения события нам необходимо получить три целочисленных параметра, но ещё и как-то получить время события, которое так же передаётся посредством long-значения. А у нас есть лишь одно long-свойство события. Как быть? Выход простой: мы будем передавать в одном long-параметре сразу три целочисленных события, но с типом ushort. Тип long имеет восемь байтов, а тип ushort — два байта. Значит в long-контейнере мы можем хранить три ushort-числа, записанные в 0,1 байты, 2,3 байты, 4,5 байты long-числа, и у нас останется ещё два байта 6 и 7 для передачи ещё одного ushort-значения если это потребуется в дальнейшем.

Для определения времени события, на котором оно произошло, нам достаточно передать лишь милисекунды времени в 0 и 1 байтах long-параметра.



Дату и время события можно будет взять из TimeCurrent() при получении события и прибавить к этому времени количество милисекунд, переданных в нулевом и первом байтах long-значения события.



Причину события мы будем записывать во 2-й и 3-й байты long-параметра события, а



идентификатор класса — в 4-й и 5-й байты long-параметра события.



Таким образом, при получении события, мы извлечём из long-параметра три ushort-значения и по ним сможем определить время события и получить дополнительные данные для точной идентификации события по идентификатору события, передаваемому в качестве ushort-параметра custom_event_id в EventChartCustom() и составить из идентификатора события и двух дополнительно-полученных значений из lparam точный идентификатор произошедшего события.

Для определения событий в свойствах объекта-наследника в объекте-родителе (в базовом объекте всех объектов библиотеки) будем в таймере проверять текущее состояние каждого из свойств объекта и сравнивать его с прошлым состоянием этого свойства. В первую очередь будем проверять задано ли значение, величину которого нужно сравнивать с величиной, на которую изменилось значение свойства. Если проверяемое значение не задано (установлено для него LONG_MAX), то это свойство игнорируется.

Ввиду того, что мы будем проверять списки свойств объекта, имеющие разные типы — long и double, то для хранения текущего и прошлого состояний свойств объекта я решил, что целесообразнее использовать двумерные массивы, а не структуру. В первом измерении массива будут храниться индексы свойств объекта, а во втором — значения свойства, индекс которого вписан в первое измерение, величина изменения свойства, контролируемые значения и флаги событий данного свойства.

Поясню почему удобнее использовать массивы, а не структуру:

Мы заранее не знаем свойство какого типа будем проверять, но можем понять о его типе из индекса свойства (double-свойства объекта всегда расположены после long-свойств), а значит — нам не придётся в структуре дублировать поля — для long- и для double-значений одного и того же проверяемого значения свойства объекта. Мы просто будем записывать в массив нужного типа (соответствующий типу свойства, определённому из индекса свойства) все необходимые данные для контроля состояний свойства объекта с их правильным типом, и не нужно будет выбирать в какое поле структуры вписывать переданное значение - в long или double.

Как только определено изменение любого из свойств объекта, мы его добавляем в список базовых событий объекта (так как поиск ведётся в базовом объекте, то и событие будет базовым, и его не нужно путать с событием класса-наследника, которое далее будет определяться по списку базовых событий и создаваться из базовых событий, указатели на которые хранятся в этом списке).



В методах Refresh() каждого класса-наследника базового объекта проверяются в таймере списки произошедших изменений свойств (списки базовых событий) и при наличии в списках объектов этих событий, каждое событие преобразуется в событие библиотеки и отправляется в управляющую программу.

И для "полноты картины" нам необходимо будет создать методы, позволяющие программно установить контролируемые величины изменений для любого свойства любого объекта библиотеки, созданного на основе базового объекта. Тогда мы в любой момент времени сможем оперативно изменять необходимые в программе условия генерации событий от нужных нам объектов.

Комплекс всех проведённых сегодня мероприятий по доработке базового объекта библиотеки позволит нам далее не задумываться о создании контроля событий для всех впоследствии создаваемых объектов — мы будем лишь пользоваться подготовленным сегодня функционалом.

Итак, приступим.

Так как мы теперь будем работать с событиями в базовом объекте всех объектов библиотеки, то для идентификации событий нужно создать перечисление причин события.

В файл \MQL5\Include\DoEasy\ Defines.mqh после вариантов выбора по времени

впишем перечисление возможных причин событий базового объекта:

enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, }; enum ENUM_BASE_EVENT_REASON { BASE_EVENT_REASON_INC, BASE_EVENT_REASON_DEC, BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN, BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN, BASE_EVENT_REASON_EQUALS };

Так как теперь нам не нужны будут флаги событий, то вместо списков флагов событий символа

впишем список возможных событий символов в окне "Обзор рынка":

enum ENUM_MW_EVENT { MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT = ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE, MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_ADD, MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_DEL, MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT, }; #define SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE (MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT+ 1 )

А список возможных событий символа просто удалим за ненадобностью:

enum ENUM_SYMBOL_EVENT { SYMBOL_EVENT_NO_EVENT = ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE, SYMBOL_EVENT_MW_ADD, SYMBOL_EVENT_MW_DEL, SYMBOL_EVENT_MW_SORT, SYMBOL_EVENT_TRADE_DISABLE, SYMBOL_EVENT_TRADE_LONGONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_SHORTONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_CLOSEONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_FULL, SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_SPREAD_INC, SYMBOL_EVENT_SPREAD_DEC, SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_INC, SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_DEC, SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_INC, SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_INC, SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_DEC, SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_INC, SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_DEC, SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_INC, SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_DEC, }; #define SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE (SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_DEC+ 1 )

Код следующего события, естественно, был изменён на значение, следующее за значением константы MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT из перечисления ENUM_MW_EVENT.



Теперь займёмся реализацией задуманного функционала.



В файл базового объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh впишем новый класс базового события:

class CBaseEvent : public CObject { private : ENUM_BASE_EVENT_REASON m_reason; int m_event_id; double m_value; public : ENUM_BASE_EVENT_REASON Reason( void ) const { return this .m_reason; } int ID( void ) const { return this .m_event_id; } double Value( void ) const { return this .m_value; } CBaseEvent ( const int event_id , const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason , const double value ) : m_reason(reason) , m_event_id(event_id) , m_value( value ) {} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CBaseEvent *compared=node; return ( this .Reason()>compared.Reason() ? 1 : this .Reason()<compared.Reason() ? - 1 : this .ID()>compared.ID() ? 1 : this .ID()<compared.ID() ? - 1 : 0 ); } };

В приватной секции класса расположены переменные для хранения причины события, идентификатора события (совпадает со значением индекса изменённого свойства объекта) и величины изменения свойства события.

В публичной секции класса расположены методы для возврата вышеперечисленных переменных-членов класса.

В конструктор класса, в его формальных параметрах, передаются значения этих свойств, и в списке инициализации сразу же присваиваются переданные значения соответствующим переменным-членам класса.

Также класс имеет метод сравнения двух объектов класса для поиска в списке динамических указателей на объекты, который уже не раз нами обсуждался.



Так как хранить список контролируемых свойств объектов мы будем в двумерных массивах, то добавим макроподстановку, указывающую на размер второго измерения массивов, и в приватной секции класса объявим две переменные, в которых будем хранить количество целочисленных и вещественных свойств объекта, который будет наследоваться от данного класса (ведь базовый класс ничего не знает о количествах свойств, имеющихся у его наследников, и эти количества необходимо будет явно указывать). И объявим метод для заполнения массивов свойств и поиска изменений в свойствах объектов-наследников.



#define CONTROLS_TOTAL ( 10 ) class CBaseObj : public CObject { private : int m_long_prop_total; int m_double_prop_total; template < typename T> bool FillPropertySettings ( const int index,T &array[][CONTROLS_TOTAL],T &array_prev[][CONTROLS_TOTAL], int &event_id); protected :

В защищённой секции класса объявим список для хранения указателей на экземпляры базовых событий объекта, переменную для хранения идентификатора события, флаг первого запуска и переменную для хранения типа объекта-наследника.

Также мы добавили четыре двумерных массива для хранения свойств и контроля их изменения (текущие и прошлые целочисленные и вещественные свойства объекта-наследника) и метод, возвращающий только милисекунды, хранящиеся во времени события (для MQL4 возвращаем 0, а для MQL5 — остаток от деления на 1000 long-значения времени).

Так как базовый класс ничего не знает о количестве свойств объектов-наследников, и размеры нужно устанавливать из классов-наследников (где они известны), то объявим методы для установки и проверки размеров массивов:



protected : CArrayObj m_list_events_base ; CArrayObj m_list_events; MqlTick m_tick; double m_hash_sum; double m_hash_sum_prev; int m_digits_currency; int m_global_error; long m_chart_id; bool m_is_event; int m_event_code; int m_event_id; string m_name; string m_folder_name; bool m_first_start ; int m_type; long m_long_prop_event[][CONTROLS_TOTAL]; double m_double_prop_event[][CONTROLS_TOTAL]; long m_long_prop_event_prev[][CONTROLS_TOTAL]; double m_double_prop_event_prev[][CONTROLS_TOTAL] ; long TickTime( void ) const { return #ifdef __MQL5__ this .m_tick.time_msc #else this .m_tick.time* 1000 #endif ; } ushort MSCfromTime( const long time_msc) const { return #ifdef __MQL5__ ushort ( this .TickTime()% 1000 ) #else 0 #endif ; } bool IsPresentEventFlag( const int change_code) const { return ( this .m_event_code & change_code)==change_code; } int DigitsCurrency( void ) const { return this .m_digits_currency; } int GetDigits( const double value) const ; bool SetControlDataArraySizeLong( const int size); bool SetControlDataArraySizeDouble( const int size); bool CheckControlDataArraySize( bool check_long= true ); template < typename T> void SetControlledValue( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledChangedValue( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledValueINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledValueDEC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledValueLEVEL( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagDEC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagMORE( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagLESS( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlledFlagEQUAL( const int property, const T value); long GetControlledValueLongINC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 0 ]; } double GetControlledValueDoubleINC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 0 ]; } long GetControlledValueLongDEC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 1 ]; } double GetControlledValueDoubleDEC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 1 ]; } long GetControlledValueLongLEVEL( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 2 ]; } double GetControlledValueDoubleLEVEL( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 2 ]; } long GetControlledValueLong( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 3 ]; } double GetControlledValueDouble( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 3 ]; } long GetControlledChangedValueLong( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 4 ]; } double GetControlledChangedValueDouble( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 4 ]; } long GetControlledFlagLongINC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 5 ]; } double GetControlledFlagDoubleINC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 5 ]; } long GetControlledFlagLongDEC( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 6 ]; } double GetControlledFlagDoubleDEC( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 6 ]; } long GetControlledFlagLongMORE( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 7 ]; } double GetControlledFlagDoubleMORE( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 7 ]; } long GetControlledFlagLongLESS( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 8 ]; } double GetControlledFlagDoubleLESS( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 8 ]; } long GetControlledFlagLongEQUAL( const int property) const { return this .m_long_prop_event[property][ 9 ]; } double GetControlledFlagDoubleEQUAL( const int property) const { return this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 9 ]; } long UshortToLong( const ushort ushort_value, const uchar index, long &long_value); long UshortToByte( const ushort value, const uchar index) const ; public :

Здесь же — в приватной секции класса, объявлены методы для установки и возврата контролируемых свойств и их величин, а также методы для упаковки ushort-числа в указанные байты long-контейнера по индексу. (Индекс 0 => байты 0-1, Индекс 1 => байты 2-3, Индекс 2 => байты 4-5)



В публичной секции класса объявим методы сброса значений изменяемых свойств и значений контролируемых свойств объекта, метод добавления базового события в список, метод получения базового объекта из списка по индексу, и метод, возвращающий количество базовых событий в списке, виртуальный метод, возвращающий тип объекта и метод, возвращающий строковое описание базового события:



public : void ResetChangesParams( void ); virtual void ResetControlsParams( void ); bool EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool EventBaseAdd ( const int event_id, const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason, const double value ); bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } CArrayObj *GetListEvents( void ) { return & this .m_list_events; } int GetEventCode( void ) const { return this .m_event_code; } int GetError( void ) const { return this .m_global_error; } CEventBaseObj *GetEvent( const int shift=WRONG_VALUE, const bool check_out= true ); CBaseEvent *GetEventBase ( const int index); int GetEventsTotal ( void ) const { return this .m_list_events.Total(); } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } long GetChartID( void ) const { return this .m_chart_id; } void SetSubFolderName( const string name) { this .m_folder_name=DIRECTORY+name; } string GetFolderName( void ) const { return this .m_folder_name; } string GetName( void ) const { return this .m_name; } virtual void Refresh( void ); virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } string EventDescription ( const int property, const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason, const int source, const string value , const string property_descr, const int digits); CBaseObj(); };

Теперь рассмотрим вкратце все объявленные выше методы.

Коструктор класса:

CBaseObj::CBaseObj() : m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_hash_sum( 0 ),m_hash_sum_prev( 0 ), m_is_event( false ), m_event_code( WRONG_VALUE ) , m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_name( __FUNCTION__ ) , m_long_prop_total( 0 ) , m_double_prop_total( 0 ) , m_first_start( true ) { :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .m_digits_currency=( #ifdef __MQL5__ ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif); this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear() ; this .m_list_events_base.Sort(); }

Здесь: так как теперь у нас нет кодов событий, которые ранее мы собирали из флагов, и где нулевое значение указывало на отсутствие события, то нам нужно заменить в списке инициализации класса инициализацию кода события на ненулевое (так как ноль обозначает событие самого первого свойства в перечислении целочисленных свойств объекта, а больше нуля — следующие события по списку свойств объекта, а сколько их — в родительском классе не известно) — зададим для кода события значение -1.

Имя объекта инициализируем наименованием класса (имя переназначается в наследниках), инициализируем количество целочисленных и вещественных свойств объекта-наследника нулевыми значениями и поставим флаг первого запуска.

В теле класса установим размеры массивов целочисленных и вещественных свойств в нулевой размер, очистим список базовых событий и установим ему флаг сортированного списка.



Виртуальный метод Refresh() класса ранее у нас был просто объявлен, и его реализация возлагалась на классы-наследники. Сейчас создадим и реализацию данного метода для класса базового объекта — в нём будем отслеживать изменения свойств объектов-наследников и при определении события создавать базовые события и добавлять их в список базовых событий для последующей их обработки и создания событий объектов для отправки их в программу:

void CBaseObj::Refresh( void ) { if (! this .CheckControlDataArraySize() || ! this .CheckControlDataArraySize( false )) return ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); for ( int i= 0 ;i< this .m_long_prop_total;i++) if (! this .FillPropertySettings(i, this .m_long_prop_event, this .m_long_prop_event_prev, this .m_event_id)) continue ; for ( int i= 0 ;i< this .m_double_prop_total;i++) if (! this .FillPropertySettings(i, this .m_double_prop_event, this .m_double_prop_event_prev, this .m_event_id)) continue ; if ( this .m_first_start) { :: ArrayCopy ( this .m_long_prop_event_prev, this .m_long_prop_event); :: ArrayCopy ( this .m_double_prop_event_prev, this .m_double_prop_event); this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; this .m_first_start= false ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); return ; } }

Здесь все действия прописаны в комментариях к коду, и всё что делается в методе — предварительно очищаются списки событий и вызываются методы заполнения массивов целочисленных и вещественных свойств объекта-наследника с проверкой их изменений.

Если это первый запуск, то текущее состояние массивов свойств копируется в прошлое состояние (чтобы не было разницы между ними, и соответственно — не было регистрации событий), сбрасывается флаг первого запуска и очищается список базовых событий, который возможно уже был создан при вызове методов FillPropertySettings().



Реализация метода, заполняющего массивы свойств объекта-наследника и контролирующего их изменения:

template<typename T> bool CBaseObj::FillPropertySettings( const int index ,T &array[][CONTROLS_TOTAL],T &array_prev[][CONTROLS_TOTAL], int &event_id) { if ( this .m_first_start) return false ; event_id = index +( typename(T)== "double" ? this .m_long_prop_total : 0 ); for ( int j= 5 ;j<CONTROLS_TOTAL;j++) array[index][j]= false ; T value =array[index][ 3 ]-array_prev[index][ 3 ]; array[index][ 4 ]= value ; if (array[index][ 0 ]< LONG_MAX ) { if ( value > 0 && value >array[index][ 0 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_INC, value )) { array[index][ 5 ]= true ; array_prev[index][ 4 ]= value ; } } } if (array[index][ 1 ]< LONG_MAX ) { if ( value < 0 && fabs( value )>array[index][ 1 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_DEC, value )) { array[index][ 6 ]= true ; array_prev[index][ 4 ]= value ; } } } if (array[index][ 2 ]< LONG_MAX ) { value =array[index][ 3 ]-array[index][ 2 ]; if ( value > 0 && array_prev[index][ 3 ]<=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN,array[index][ 2 ])) array[index][ 7 ]= true ; } else if ( value < 0 && array_prev[index][ 3 ]>=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN,array[index][ 2 ])) array[index][ 8 ]= true ; } else if ( value == 0 && array_prev[index][ 3 ]!=array[index][ 2 ]) { if ( this .EventBaseAdd(event_id,BASE_EVENT_REASON_EQUALS,array[index][ 2 ])) array[index][ 9 ]= true ; } } array_prev[index][ 3 ]=array[index][ 3 ]; return true ; }

Здесь все действия прописаны в комментариях к коду. Единственное, что хочу пояснить — выбор смещения индекса double-свойства объекта для получения идентификатора события. Так как у нас вещественные свойства всех объектов располагаются следом за целочисленными свойствам, то начало первого вещественного свойства равно количеству целочисленных свойств (если количество long-свойств равно трём, то первое вещественное свойство будет иметь индекс 3 (0,1,2, 3)). А в массивах у нас отсчёт начинается, естественно, с нуля. Поэтому в случае работы с double-свойствами нам необходимо прибавить к индексу массива количество целочисленных свойств объекта.

Методы установки размеров массивов целочисленных и вещественных свойств объектов-наследников:

bool CBaseObj::SetControlDataArraySizeLong( const int size ) { int x =( #ifdef __MQL4__ CONTROLS_TOTAL #else 1 #endif ); this .m_long_prop_total=:: ArrayResize ( this .m_long_prop_event, size , 100 )/x; return ((:: ArrayResize ( this .m_long_prop_event_prev, size , 100 )/x)==size && this .m_long_prop_total==size ? true : false ); } bool CBaseObj::SetControlDataArraySizeDouble( const int size ) { int x =( #ifdef __MQL4__ CONTROLS_TOTAL #else 1 #endif ); this .m_double_prop_total=:: ArrayResize ( this .m_double_prop_event, size , 100 )/x; return ((:: ArrayResize ( this .m_double_prop_event_prev, size , 100 )/x)==size && this .m_double_prop_total==size ? true : false ); }

Методы возвращают результат изменения размеров массивов на переданную в метод величину.

Отмечу одну особенность изменения размера многомерного массива в MQL4. Функция ArrayResize() в MQL4 возвращает суммарный размер всех измерений массива. В MQL5 — размер первого измерения, который и меняется. Например, если у нас второе измерение имеет размер, равный двум, то при изменении размера первого измерения массива до 10, функция вернёт 20, что не логично (мы же изменяем размер только первого измерения). А вот в MQL5 функция возвращает правильное значение — для вышеописанного примера она вернёт 10, как и ожидалось.

Поэтому в методах был создан делитель, на который в MQL4 нужно разделить возвращаемое функцией значение — на размер второго измерения.



Метод проверки размера массива целочисленных или вещественных свойств объекта-наследника:

bool CBaseObj::CheckControlDataArraySize( bool check_long= true ) { string txt1= "" ; string txt2= "" ; string txt3= "" ; string txt4= "" ; bool res= true ; if (check_long) { if ( this .m_long_prop_total== 0 ) { txt1=TextByLanguage( "Массив данных контролируемых integer-свойств имеет нулевой размер" , "Controlled integer-properties data array has zero size" ); txt2=TextByLanguage( "Необходимо сначала установить размер массива равным количеству integer-свойств объекта" , "You must first set the size of the array equal to the number of object integer-properties" ); txt3=TextByLanguage( "Для этого используйте метод CBaseObj::SetControlDataArraySizeLong()" , "To do this, use the CBaseObj::SetControlDataArraySizeLong() method" ); txt4=TextByLanguage( "со значением количества integer-свойств объекта в параметре \"size\"" , "with the value of the number of integer-properties of the object in the parameter \"size\"" ); res= false ; } } else { if ( this .m_double_prop_total== 0 ) { txt1=TextByLanguage( "Массив данных контролируемых double-свойств имеет нулевой размер" , "Controlled double-properties data array has zero size" ); txt2=TextByLanguage( "Необходимо сначала установить размер массива равным количеству double-свойств объекта" , "You must first set the size of the array equal to the number of object double-properties" ); txt3=TextByLanguage( "Для этого используйте метод CBaseObj::SetControlDataArraySizeDouble()" , "To do this, use the CBaseObj::SetControlDataArraySizeDouble() method" ); txt4=TextByLanguage( "со значением количества double-свойств объекта в параметре \"size\"" , "with the value of the number of double-properties of the object in the parameter \"size\"" ); res= false ; } } if (res) return true ; #ifdef __MQL5__ :: Print (DFUN, "

" ,txt1, "

" ,txt2, "

" ,txt3, "

" ,txt4); #else :: Print (DFUN); :: Print (txt1); :: Print (txt2); :: Print (txt3); :: Print (txt4); #endif this .m_global_error= ERR_ZEROSIZE_ARRAY ; return false ; }

В метод передаётся флаг, указывающий размер какого массива проверяется.

При true — проверяется массив long-свойств, при false — массив double-свойств.

Если размер проверяемого массива не задан, то создаётся текст сообщения, сообщение выводится в журнал и возвращается false. В случае, когда размер массива уже задан — возвращается true.

Методы сброса контролируемых значений и величин изменения отслеживаемых данных свойств объекта:

void CBaseObj::ResetControlsParams( void ) { if (! this .CheckControlDataArraySize( true ) || ! this .CheckControlDataArraySize( false )) return ; for ( int i= this .m_long_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 0 ; j< 3 ; j++) this .m_long_prop_event[i][j]= LONG_MAX ; for ( int i= this .m_double_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 0 ; j< 3 ; j++) this .m_double_prop_event[i][j]=( double ) LONG_MAX ; } void CBaseObj::ResetChangesParams( void ) { if (! this .CheckControlDataArraySize( true ) || ! this .CheckControlDataArraySize( false )) return ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); for ( int i= this .m_long_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 3 ; j<CONTROLS_TOTAL; j++) this .m_long_prop_event[i][j]=(j< 5 ? LONG_MAX : 0 ); for ( int i= this .m_double_prop_total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) for ( int j= 3 ; j<CONTROLS_TOTAL; j++) this .m_double_prop_event[i][j]=(j< 5 ? ( double ) LONG_MAX : 0 ); }

В методах в двух циклах по массивам целочисленных и вещественных свойств объекта-наследника задаются инициализирующие значения в необходимые ячейки второго измерения массивов. Инициализируемые ячейки прописаны в комментариях к коду.



Метод, добавляющий базовое событие в список базовых событий объекта:

bool CBaseObj::EventBaseAdd( const int event_id , const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason , const double value ) { CBaseEvent* event = new CBaseEvent(event_id,reason, value ); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events_base.Sort(); if ( this .m_list_events_base.Search( event )>WRONG_VALUE) { delete event ; return false ; } return this .m_list_events_base.Add( event ); }

В метод передаётся идентификатор события, причина события и величина, на которую было изменено свойство объекта-наследника.



Далее создаётся новое базовое событие, и если точно такое же событие уже есть в списке базовых событий, то это событие удаляется и возвращается false — событие не добавлено. Иначе — возвращается результат добавления нового события в список базовых событий объекта.



Метод, возвращающий базовое событие по его индексу в списке базовых событий объекта:

CBaseEvent *CBaseObj::GetEventBase( const int index ) { int total= this .m_list_events_base.Total(); if (total== 0 || index< 0 || index>total- 1 ) return NULL; CBaseEvent * event = this .m_list_events_base.At(index); return ( event !=NULL ? event : NULL); }

В метод передаётся индекс требуемого события, затем, если список имеет нулевой размер или индекс выходит за пределы списка базовых событий, то возвращается NULL, иначе — получаем событие из списка по индексу и возвращаем указатель на полученный объект.

Для класса базового объекта необходимо создать методы, при помощи которых мы сможем оперативно задавать нужные величины изменения свойств, превышение которых приводит к генерации событий. И методы для установки новых значений свойствам объектов-наследников и возврата флагов о произошедших "подконтрольных" событиях объектов. Так как базовый класс ничего не знает о свойствах его наследников, то необходимо создать универсальные методы, позволяющие вносить изменения в нужное свойство объекта-наследника. Так как мы можем, и будем указывать количество целочисленных и вещественных свойств для каждого из классов-наследников, то определить для какого свойства мы задаём значение не составляет труда — нужно лишь проверить индекс изменяемого свойства. Если индекс меньше количества целочисленных свойств, то изменения вносятся в целочисленное свойство объекта, иначе — в вещественное.



Реализация методов установки контролируемых свойств объектов-наследников:

template<typename T> void CBaseObj::SetControlledValueINC( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 0 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 0 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledValueDEC( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 1 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 1 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledValueLEVEL( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 2 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 2 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledValue( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 3 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 3 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledChangedValue( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 4 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 4 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledFlagINC( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 5 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 5 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledFlagDEC( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 6 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 6 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledFlagMORE( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 7 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 7 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledFlagLESS( const int property, const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 8 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[property- this .m_long_prop_total][ 8 ]=( double ) value ; } template<typename T> void CBaseObj::SetControlledFlagEQUAL( const int property , const T value ) { if (property< this .m_long_prop_total) this .m_long_prop_event[property][ 9 ]=( long ) value ; else this .m_double_prop_event[ property- this .m_long_prop_total ][ 9 ]=( double ) value ; }

Рассмотрим последний метод: в метод передаётся свойство, в значение которого необходимо вписать шаблонное значение T value. Если индекс свойства меньше, чем количество целочисленных свойств объекта-наследника, то T-значение вписываем в нужную ячейку массива целочисленных свойств объекта, иначе — рассчитываем индекс, по которому в массиве вещественных свойств хранится данное свойство (индекс double-свойства всегда больше индекса этого же свойства в массиве на величину количества целочисленных свойств объекта), и вписываем T-значение в нужную ячейку массива вещественных свойств объекта. Требуемые ячейки второго измерения массива для каждого из методов перечислены перед списком методов.



Метод, преобразующий ushort-значение в long-значение, смещённое на нужное количество байт для последующей упаковки его в long-контейнер:



long CBaseObj::UshortToByte( const ushort value , const uchar index) const { if (index> 3 ) { ::Print(DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3" , "Error. The \"index\" value must be between 0 - 3" )); return 0 ; } return ( long ) value << ( 16 *index ); }

Представим себе восьмибайтовое long-число, разбитое на ячейки по два байта (каждой такой ячейке присвоен свой индекс):

Байты 6-7 (индекс 3)

Байты 4-5 (индекс 2) Байты 2-3 (индекс 1)

Байты 0-1 (индекс 0)

ushort 4

ushort 3

ushort 2

ushort 1



В него мы можем разместить четыре ushort-числа. Каждое последующее число нам необходимо сметить влево на 16 бит * индекс (1 байт = 8 бит), а затем полученное значение добавить к long-числу. Таким образом мы получим упакованные в long-контейнер несколько ushort-значений.



В метод передаётся ushort-число и индекс, по которому нужно хранить ushort-значение в long-контейнере.

Проверяется индекс, и если он болше 3, то выводится сообщение о неверном индексе и возвращается 0.

Если индекс правильный, то ushort-число смещается влево на 16 бит * индекс (в одном байте 8 бит, а сместить нужно двухбайтовое ushort-число),

и результат смещения возвращается из метода.



Метод, упаковывающий смещённое на нужное количество байт ushort-значение в long-контейнер:

long CBaseObj::UshortToLong( const ushort ushort_value , const uchar index , long &long_value ) { if (index> 3 ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3" , "Error. The \"index\" value must be between 0 - 3" )); return 0 ; } return ( long_value |= UshortToByte (ushort_value,index)); }

В метод передаётся ushort-число, которое необходимо упаковать в long-контейнер, передаваемый в метод по ссылке и индекс байт, в которые необходимо поместить ushort-значение в long-контейнере.

Так же, как и в вышеописанном методе проверяется индекс, а затем, при успешной проверке индекса,

к long-числу добавляется смещённое на нужное количество байт методом UshortToByte() ushort-число при помощи побитового "ИЛИ",

и результат возвращается в вызывающую программу.



Метод, возвращающий строковое описание события объекта-наследника:

string CBaseObj::EventDescription( const int property , const ENUM_BASE_EVENT_REASON reason , const int source , const string value , const string property_descr , const int digits ) { string type= ( this .Type()==COLLECTION_SYMBOLS_ID ? TextByLanguage( "символа: " , "symbol property: " ) : this .Type()==COLLECTION_ACCOUNT_ID ? TextByLanguage( "аккаунта: " , "account property: " ) : "" ); string level= ( property< this .m_long_prop_total ? ::DoubleToString( this .GetControlledValueLongLEVEL(property),digits) : ::DoubleToString( this .GetControlledValueDoubleLEVEL(property),digits) ); string res= ( reason==BASE_EVENT_REASON_INC ? TextByLanguage( "Значение свойства " , "Value of the " )+type+property_descr+TextByLanguage( " увеличено на " , " increased by " )+ value : reason==BASE_EVENT_REASON_DEC ? TextByLanguage( "Значение свойства " , "Value of the " )+type+property_descr+TextByLanguage( " уменьшено на " , " decreased by " )+ value : reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN ? TextByLanguage( "Значение свойства " , "Value of the " )+type+property_descr+TextByLanguage( " стало больше " , " became more than " )+level : reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN ? TextByLanguage( "Значение свойства " , "Value of the " )+type+property_descr+TextByLanguage( " стало меньше " , " became less than " )+level : reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS ? TextByLanguage( "Значение свойства " , "Value of the " )+type+property_descr+TextByLanguage( " равно " , " is equal to " )+level : TextByLanguage( "Неизвестное событие " , "Unknown " )+type ); return this .m_name+ ": " +res; }

Так как класс базового объекта не знает ничего о своих наследниках, то для описания события в классе-наследнике нам необходимо указать на объект-наследник, в котором произошло событие.

Для этого в метод передаётся

свойство объекта , в котором зарегистрировано событие,

, в котором зарегистрировано событие, причина события — увеличение/уменьшение значения свойства на заданную величину/пересечение заданного уровня значением свойства,



— увеличение/уменьшение значения свойства на заданную величину/пересечение заданного уровня значением свойства, источник события — идентификатор коллекции, в объекте которой произошло событие,



— идентификатор коллекции, в объекте которой произошло событие, значение, на которое было изменено свойство объекта ,

, текстовое описание свойства объекта-наследника (доступно в наследнике) и



(доступно в наследнике) и количество знаков после запятой в цифровом представлении изменённого свойства (так же доступно в наследнике).

Все шаги создания описания события объекта-наследника прокомментированы в коде, надеюсь они понятны для самостоятельного разбора.

На этом требуемые изменения класса базового объекта завершены (при дальнейшей разработке библиотеки и создании новых коллекций, в последний метод будут добавляться новые идентификаторы коллекций для создания верного описания событий).



Ставим класс символа и коллекцию символов на новые рельсы

Сегодня мы переведём работу класса символа и коллекции символов с работой с новыми событиями базового объекта. Для этого внесём изменения в классы символа и коллекции символов.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh и начнём вносить изменения.



Так как теперь все события объектов-наследников базового объекта определяются в родительском классе, то отпала необходимость контролировать изменение свойств объекта в классе-наследнике. А значит — теперь не нужна структура данных отслеживаемых свойств объекта.

Удалим структуру и два объекта с типом этой структуры из класса объекта-символа:

struct MqlDataSymbol { ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE trade_mode; long session_deals; long session_buy_orders; long session_sell_orders; long volume; long volume_high_day; long volume_low_day; int spread; int stops_level; int freeze_level; double bid_last; double bid_last_high; double bid_last_low; double ask; double ask_high; double ask_low; double volume_real_day; double volume_high_real_day; double volume_low_real_day; double option_strike; double volume_limit; double swap_long; double swap_short; double session_volume; double session_turnover; double session_interest; double session_buy_ord_volume; double session_sell_ord_volume; double session_open; double session_close; double session_aw; }; MqlDataSymbol m_struct_curr_symbol; MqlDataSymbol m_struct_prev_symbol;

Удалим все переменные-члены класса для хранения контролируемых и изменённых свойств объекта-символа — теперь все эти данные хранятся в массивах класса базового объекта:

long m_control_session_deals_inc; long m_control_session_deals_dec; long m_changed_session_deals_value; bool m_is_change_session_deals_inc; bool m_is_change_session_deals_dec; long m_control_session_buy_ord_inc; long m_control_session_buy_ord_dec; long m_changed_session_buy_ord_value; bool m_is_change_session_buy_ord_inc; bool m_is_change_session_buy_ord_dec; long m_control_session_sell_ord_inc; long m_control_session_sell_ord_dec; long m_changed_session_sell_ord_value; bool m_is_change_session_sell_ord_inc; bool m_is_change_session_sell_ord_dec; long m_control_volume_inc; long m_control_volume_dec; long m_changed_volume_value; bool m_is_change_volume_inc; bool m_is_change_volume_dec; long m_control_volume_high_day_inc; long m_control_volume_high_day_dec; long m_changed_volume_high_day_value; bool m_is_change_volume_high_day_inc; bool m_is_change_volume_high_day_dec; long m_control_volume_low_day_inc; long m_control_volume_low_day_dec; long m_changed_volume_low_day_value; bool m_is_change_volume_low_day_inc; bool m_is_change_volume_low_day_dec; int m_control_spread_inc; int m_control_spread_dec; int m_changed_spread_value; bool m_is_change_spread_inc; bool m_is_change_spread_dec; int m_control_stops_level_inc; int m_control_stops_level_dec; int m_changed_stops_level_value; bool m_is_change_stops_level_inc; bool m_is_change_stops_level_dec; int m_control_freeze_level_inc; int m_control_freeze_level_dec; int m_changed_freeze_level_value; bool m_is_change_freeze_level_inc; bool m_is_change_freeze_level_dec; double m_control_bid_last_inc; double m_control_bid_last_dec; double m_changed_bid_last_value; bool m_is_change_bid_last_inc; bool m_is_change_bid_last_dec; double m_control_bid_last_high_inc; double m_control_bid_last_high_dec; double m_changed_bid_last_high_value; bool m_is_change_bid_last_high_inc; bool m_is_change_bid_last_high_dec; double m_control_bid_last_low_inc; double m_control_bid_last_low_dec; double m_changed_bid_last_low_value; bool m_is_change_bid_last_low_inc; bool m_is_change_bid_last_low_dec; double m_control_ask_inc; double m_control_ask_dec; double m_changed_ask_value; bool m_is_change_ask_inc; bool m_is_change_ask_dec; double m_control_ask_high_inc; double m_control_ask_high_dec; double m_changed_ask_high_value; bool m_is_change_ask_high_inc; bool m_is_change_ask_high_dec; double m_control_ask_low_inc; double m_control_ask_low_dec; double m_changed_ask_low_value; bool m_is_change_ask_low_inc; bool m_is_change_ask_low_dec; double m_control_volume_real_inc; double m_control_volume_real_dec; double m_changed_volume_real_value; bool m_is_change_volume_real_inc; bool m_is_change_volume_real_dec; double m_control_volume_high_real_day_inc; double m_control_volume_high_real_day_dec; double m_changed_volume_high_real_day_value; bool m_is_change_volume_high_real_day_inc; bool m_is_change_volume_high_real_day_dec; double m_control_volume_low_real_day_inc; double m_control_volume_low_real_day_dec; double m_changed_volume_low_real_day_value; bool m_is_change_volume_low_real_day_inc; bool m_is_change_volume_low_real_day_dec; double m_control_option_strike_inc; double m_control_option_strike_dec; double m_changed_option_strike_value; bool m_is_change_option_strike_inc; bool m_is_change_option_strike_dec; double m_changed_volume_limit_value; bool m_is_change_volume_limit_inc; bool m_is_change_volume_limit_dec; double m_changed_swap_long_value; bool m_is_change_swap_long_inc; bool m_is_change_swap_long_dec; double m_changed_swap_short_value; bool m_is_change_swap_short_inc; bool m_is_change_swap_short_dec; double m_control_session_volume_inc; double m_control_session_volume_dec; double m_changed_session_volume_value; bool m_is_change_session_volume_inc; bool m_is_change_session_volume_dec; double m_control_session_turnover_inc; double m_control_session_turnover_dec; double m_changed_session_turnover_value; bool m_is_change_session_turnover_inc; bool m_is_change_session_turnover_dec; double m_control_session_interest_inc; double m_control_session_interest_dec; double m_changed_session_interest_value; bool m_is_change_session_interest_inc; bool m_is_change_session_interest_dec; double m_control_session_buy_ord_volume_inc; double m_control_session_buy_ord_volume_dec; double m_changed_session_buy_ord_volume_value; bool m_is_change_session_buy_ord_volume_inc; bool m_is_change_session_buy_ord_volume_dec; double m_control_session_sell_ord_volume_inc; double m_control_session_sell_ord_volume_dec; double m_changed_session_sell_ord_volume_value; bool m_is_change_session_sell_ord_volume_inc; bool m_is_change_session_sell_ord_volume_dec; double m_control_session_open_inc; double m_control_session_open_dec; double m_changed_session_open_value; bool m_is_change_session_open_inc; bool m_is_change_session_open_dec; double m_control_session_close_inc; double m_control_session_close_dec; double m_changed_session_close_value; bool m_is_change_session_close_inc; bool m_is_change_session_close_dec; double m_control_session_aw_inc; double m_control_session_aw_dec; double m_changed_session_aw_value; bool m_is_change_session_aw_inc; bool m_is_change_session_aw_dec;

Удалим за ненадобностью выделенные методы:



virtual void InitChangesParams( void ); virtual void InitControlsParams( void ); virtual int SetEventCode( void ); virtual void SetTypeEvent( void );

string EventDescription( const ENUM_SYMBOL_EVENT event );

А вместо виртуального метода установки кода изменения свойства символа объявим метод проверки изменения свойств символа и создания события:



virtual void InitControlsParams( void ); void CheckEvents( void );

В публичную секцию класса впишем объявления методов, устанавливающих отслеживаемые величины, и возвращающих установленные контрольные значения отслеживаемых свойств, величины изменения свойств и флаги:



public : template < typename T> void SetControlChangedValue( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyDEC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlPropertyLEVEL( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlFlagINC( const int property, const T value); template < typename T> void SetControlFlagDEC( const int property, const T value); long GetControlParameterINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledValueLongINC(property); } double GetControlParameterINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledValueDoubleINC(property); } long GetControlParameterDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledValueLongDEC(property); } double GetControlParameterDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledValueDoubleDEC(property); } long GetControlFlagINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledFlagLongINC(property); } double GetControlFlagINC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledFlagDoubleINC(property); } bool GetControlFlagDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return ( bool ) this .GetControlledFlagLongDEC(property); } bool GetControlFlagDEC( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return ( bool ) this .GetControlledFlagDoubleDEC(property); } long GetControlChangedValue( const ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) const { return this .GetControlledChangedValueLong(property); } double GetControlChangedValue( const ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return this .GetControlledChangedValueDouble(property); }

Каждый метод выполнен в виде двух перегруженных методов, вызывающих методы базового объекта, соответствующие типу устанавливаемого/проверяемого свойства объекта-символа.



Ранее мы уже писали методы упрощённого доступа к некоторым свойствам объекта-символа. Допишем туда же методы установки величин контрольных уровней значений свойств и объявим методы установки/получения данных для Bid/Last и связанных с ними параметров (ранее автоматически выбиралось что использовать Bid или Last в зависимости от цен, по которым строится график. Теперь же необходимо создать методы для работы с этими данными):

bool IsChangedTradeMode( void ) const { return this .m_is_change_trade_mode; } void SetControlSessionDealsInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionDealsDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionDealsLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedSessionDeals( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsIncreasedSessionDeals( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsDecreasedSessionDeals( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } void SetControlSessionBuyOrdInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedSessionBuyOrders( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionBuyOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionBuyOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } void SetControlSessionSellOrdInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,( long )::fabs( value ));} long GetValueChangedSessionSellOrders( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionSellOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionSellOrders( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } void SetControlVolumeInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolume( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsIncreasedVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsDecreasedVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } void SetControlVolumeHighInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolumeHigh( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsIncreasedVolumeHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsDecreasedVolumeHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } void SetControlVolumeLowInc( const long value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowDec( const long value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowLevel( const long value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,( long )::fabs( value )); } long GetValueChangedVolumeLow( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsIncreasedVolumeLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsDecreasedVolumeLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } void SetControlSpreadInc( const int value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } void SetControlSpreadDec( const int value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } void SetControlSpreadLevel( const int value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SPREAD,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedSpread( void ) const { return ( int ) this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsIncreasedSpread( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsDecreasedSpread( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } void SetControlStopLevelInc( const int value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlStopLevelDec( const int value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlStopLevelLevel( const int value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedStopLevel( void ) const { return ( int ) this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsIncreasedStopLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsDecreasedStopLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } void SetControlFreezeLevelInc( const int value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlFreezeLevelDec( const int value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } void SetControlFreezeLevelLevel( const int value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,( long )::fabs( value )); } int GetValueChangedFreezeLevel( void ) const { return ( int ) this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsIncreasedFreezeLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsDecreasedFreezeLevel( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } void SetControlBidInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } void SetControlBidDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } void SetControlBidLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_BID,::fabs( value )); } double GetValueChangedBid( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsIncreasedBid( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsDecreasedBid( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BID); } void SetControlBidHighInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } void SetControlBidHighDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } void SetControlBidHighLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedBidHigh( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsIncreasedBidHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsDecreasedBidHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } void SetControlBidLowInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } void SetControlBidLowDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } void SetControlBidLowLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedBidLow( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsIncreasedBidLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsDecreasedBidLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } void SetControlLastInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } void SetControlLastDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } void SetControlLastLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs( value )); } double GetValueChangedLast( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsIncreasedLast( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsDecreasedLast( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LAST); } void SetControlLastHighInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } void SetControlLastHighDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } void SetControlLastHighLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedLastHigh( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsIncreasedLastHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsDecreasedLastHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } void SetControlLastLowInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } void SetControlLastLowDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } void SetControlLastLowLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedLastLow( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsIncreasedLastLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsDecreasedLastLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } void SetControlBidLastInc( const double value ); void SetControlBidLastDec( const double value ); void SetControlBidLastLevel( const double value ); double GetValueChangedBidLast( void ) const ; bool IsIncreasedBidLast( void ) const ; bool IsDecreasedBidLast( void ) const ; void SetControlBidLastHighInc( const double value ); void SetControlBidLastHighDec( const double value ); void SetControlBidLastHighLevel( const double value ); double GetValueChangedBidLastHigh( void ) const ; bool IsIncreasedBidLastHigh( void ) const ; bool IsDecreasedBidLastHigh( void ) const ; void SetControlBidLastLowInc( const double value ); void SetControlBidLastLowDec( const double value ); void SetControlBidLastLowLevev( const double value ); double GetValueChangedBidLastLow( void ) const ; bool IsIncreasedBidLastLow( void ) const ; bool IsDecreasedBidLastLow( void ) const ; void SetControlAskInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } void SetControlAskDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } void SetControlAskLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs( value )); } double GetValueChangedAsk( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsIncreasedAsk( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsDecreasedAsk( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASK); } void SetControlAskHighInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } void SetControlAskHighDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } void SetControlAskHighLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs( value )); } double GetValueChangedAskHigh( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsIncreasedAskHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsDecreasedAskHigh( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } void SetControlAskLowInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } void SetControlAskLowDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } void SetControlAskLowLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs( value )); } double GetValueChangedAskLow( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsIncreasedAskLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsDecreasedAskLow( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } void SetControlVolumeRealInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeRealDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeRealLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeReal( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsIncreasedVolumeReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsDecreasedVolumeReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } void SetControlVolumeHighRealInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighRealDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeHighRealLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeHighReal( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsIncreasedVolumeHighReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsDecreasedVolumeHighReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } void SetControlVolumeLowRealInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowRealDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } void SetControlVolumeLowRealLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeLowReal( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsIncreasedVolumeLowReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsDecreasedVolumeLowReal( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } void SetControlOptionStrikeInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } void SetControlOptionStrikeDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } void SetControlOptionStrikeLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs( value )); } double GetValueChangedOptionStrike( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsIncreasedOptionStrike( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsDecreasedOptionStrike( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } void SetControlVolumeLimitLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT,::fabs( value )); } double GetValueChangedVolumeLimit( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsIncreasedVolumeLimit( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsDecreasedVolumeLimit( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } void SetControlSwapLongLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapLong( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsIncreasedSwapLong( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsDecreasedSwapLong( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } void SetControlSwapShortLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT,::fabs( value )); } double GetValueChangedSwapShort( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsIncreasedSwapShort( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsDecreasedSwapShort( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } void SetControlSessionVolumeInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionVolumeDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionVolume( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } void SetControlSessionTurnoverInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } void SetControlSessionTurnoverDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } void SetControlSessionTurnoverLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionTurnover( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsIncreasedSessionTurnover( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsDecreasedSessionTurnover( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } void SetControlSessionInterestInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } void SetControlSessionInterestDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } void SetControlSessionInterestLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionInterest( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsIncreasedSessionInterest( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsDecreasedSessionInterest( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs( value ));} double GetValueChangedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } void SetControlSessionSellOrdVolumeInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdVolumeDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value )); } void SetControlSessionSellOrdVolumeLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs( value ));} double GetValueChangedSessionSellOrdVolume( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionSellOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionSellOrdVolume( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } void SetControlSessionPriceOpenInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceOpenDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceOpenLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceOpen( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsIncreasedSessionPriceOpen( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsDecreasedSessionPriceOpen( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } void SetControlSessionPriceCloseInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceCloseDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceCloseLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceClose( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsIncreasedSessionPriceClose( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsDecreasedSessionPriceClose( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } void SetControlSessionPriceAWInc( const double value ) { this .SetControlPropertyINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceAWDec( const double value ) { this .SetControlPropertyDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } void SetControlSessionPriceAWLevel( const double value ) { this .SetControlPropertyLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs( value )); } double GetValueChangedSessionPriceAW( void ) const { return this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsIncreasedSessionPriceAW( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsDecreasedSessionPriceAW( void ) const { return ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); }

Рассмотрим реализацию объявленных методов и изменения в уже существующих.



В конструктор класса внесём небольшие изменения:

CSymbol::CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index) { this .m_name=name; this .m_type=COLLECTION_SYMBOLS_ID; if (! this .Exist()) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\"" , ": " ,TextByLanguage( "Ошибка. Такого символа нет на сервере" , "Error. There is no such symbol on the server" )); this .m_global_error= ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL ; } bool select=:: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); :: ResetLastError (); if (!select) { if (! this .SetToMarketWatch()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: " , "Failed to put in the market watch. Error: " ), this .m_global_error); } } :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_name, this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить текущие цены. Ошибка: " , "Could not get current prices. Error: " ), this .m_global_error); } this .SetControlDataArraySizeLong(SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .Reset(); this .InitMarginRates(); #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: " , "Failed to get margin rates. Error: " ), this .m_global_error); return ; } #endif this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_STATUS] = symbol_status; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDEX_MW] = index; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = ( long ) this .m_tick.volume; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_DIGITS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD_FLOAT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_MODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this .TickTime(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXIST] = this .SymbolExists(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CUSTOM] = this .SymbolCustom(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG] = this .SymbolMarginHedgedUseLEG(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_MODE] = this .SymbolOrderMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_FILLING_MODE] = this .SymbolOrderFillingMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE] = this .SymbolExpirationMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE] = this .SymbolOrderGTCMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_MODE] = this .SymbolOptionMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT] = this .SymbolOptionRight(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CHART_MODE] = this .SymbolChartMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE] = this .SymbolCalcMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_MODE] = this .SymbolSwapMode(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_POINT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_POINT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this .m_tick.bid; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this .m_tick.ask; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this .m_tick.last; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this .SymbolBidHigh(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this .SymbolBidLow(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this .m_name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_DESCRIPTION ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PATH)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_PATH ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BASIS)] = this .SymbolBasis(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BANK)] = this .SymbolBank(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ISIN)] = this .SymbolISIN(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_FORMULA)] = this .SymbolFormula(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PAGE)] = this .SymbolPage(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS] = this .SymbolDigitsLot(); if (!select) this .RemoveFromMarketWatch(); }

Для точной идентификации событий объектов в классе базового объекта, типу объекта-символа присваиваем идентификатор коллекции символов и устанавливаем размеры массивов целочисленных и вещественных данных для отслеживания событий в свойствах объекта-символа базовым родительским объектом. Далее инициализируем изменяемые и контрольные параметры в массивах целочисленных и вещественных свойств.

Также был изменён метод Refresh() объекта-символа:

void CSymbol::Refresh( void ) { if (! this .RefreshRates()) return ; #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } #endif this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObj:: Refresh(); this .CheckEvents(); }

Здесь: Так как мы избавились от необходимости создания структур для хранения текущего и прошлого состояний свойств символа, то здесь было удалено заполнение структуры данных текущего состояния символа, а вместо этого мы организовали заполнение массивов целочисленных и вещественных свойств в базовом объекте.

Затем, когда массивы заполнены, нам необходимо вызвать метод Refresh() базового объекта CBaseObj, в котором проводится поиск произошедших изменений и создаётся список базовых событий объекта-наследника.

После того, как список базовых событий в родительском классе создан (при наличии критериев для генерации событий), мы проверяем базовые события методом CheckEvents(), и при их наличии — создаём список событий символа.

Реализация метода проверки событий:

void CSymbol::CheckEvents( void ) { int total= this .m_list_events_base.Total(); if (total== 0 ) return ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBaseEvent * event = this .GetEventBase(i); if ( event ==NULL) continue ; long lvalue= 0 ; this .UshortToLong ( this .MSCfromTime ( this .TickTime() ), 0 ,lvalue ); this .UshortToLong ( event .Reason() , 1 ,lvalue ); this .UshortToLong ( COLLECTION_SYMBOLS_ID , 2 ,lvalue ); if ( this .EventAdd(( ushort ) event .ID(),lvalue, event .Value(), this .Name())) this .m_is_event= true ; } }

Здесь: Если список базовых событий пуст — выходим.

В цикле по списку базовых событий получаем очередное событие, и если событие получено — то создаём событие символа:

получаем только милисекунды из текущего времени в милисекундах и добавляем их в первые два байта long-параметра события

и получаем причину события (увеличение/уменшение/больше/меньше уровня) и добавляем её во вторые два байта long-параметра события

(увеличение/уменшение/больше/меньше уровня) и идентификатор коллекции символов добавляем в третьи два байта long-параметра события

добавляем событие символа в список событий символа и ставим флаг наличия события на символе

Метод инициализации переменных контролируемых данных символа:

void CSymbol::InitControlsParams( void ) { this .ResetControlsParams(); } Просто вызывает метод сброса переменных контролируемых значений данных объекта, рассмотренный нами выше.

Методы установки контролируемых величин и флагов произошедших изменений и методы получения размера произошедших изменений и флагов:

template < typename T> void CSymbol::SetControlPropertyINC( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledValueINC(property,( long )value); else this .SetControlledValueINC(property,( double )value); } template < typename T> void CSymbol::SetControlPropertyDEC( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledValueDEC(property,( long )value); else this .SetControlledValueDEC(property,( double )value); } template < typename T> void CSymbol::SetControlPropertyLEVEL( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledValueLEVEL(property,( long )value); else this .SetControlledValueLEVEL(property,( double )value); } template < typename T> void CSymbol::SetControlFlagINC( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledFlagINC(property,( long )value); else this .SetControlledFlagINC(property,( double )value); } template < typename T> void CSymbol::SetControlFlagDEC( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledFlagDEC(property,( long )value); else this .SetControlledFlagDEC(property,( double )value); } template < typename T> void CSymbol::SetControlChangedValue( const int property, const T value) { if (property<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL) this .SetControlledChangedValue(property,( long )value); else this .SetControlledChangedValue(property,( double )value); } void CSymbol::SetControlBidLastInc( const double value) { this .SetControlPropertyINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastDec( const double value) { this .SetControlPropertyDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLevel( const double value) { this .SetControlPropertyLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BID : SYMBOL_PROP_LAST),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BID) : this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LAST)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BID) : ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LAST)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BID) : ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LAST)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighInc( const double value) { this .SetControlPropertyINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighDec( const double value) { this .SetControlPropertyDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastHighLevel( const double value) { this .SetControlPropertyLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDHIGH : SYMBOL_PROP_LASTHIGH),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowInc( const double value) { this .SetControlPropertyINC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowDec( const double value) { this .SetControlPropertyDEC(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } void CSymbol::SetControlBidLastLowLevev( const double value) { this .SetControlPropertyLEVEL(( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? SYMBOL_PROP_BIDLOW : SYMBOL_PROP_LASTLOW),:: fabs (value)); } double CSymbol::GetValueChangedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : this .GetControlChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } bool CSymbol::IsIncreasedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : ( bool ) this .GetControlFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } bool CSymbol::IsDecreasedBidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : ( bool ) this .GetControlFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } Похожие методы рассматривались нами при доработке класса базового объекта, и здесь вызываются как раз рассмотренные нами эти методы в зависимости от требуемого свойства объекта-символа. На этом доработка класса объекта-символа завершена. Теперь осталось немного доработать класс коллекции символов.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh и внесём необходимые изменения.

Так как мы избавились от необходимости создавать для каждого объекта свои перечисления его событий, то

переменной "последнее событие символа" и методу GetLastEvent() вместо бывшего ранее типа ENUM_SYMBOL_EVENT задатим типы int: int m_last_event; int GetLastEvent( void ) const { return this .m_last_event; } Так как теперь все события символа (да и любого иного объекта-наследника) обрабатываются в классе базового объекта, то

метод EventDescription() переименуем в EventMWDescription(), и передавать в метод будем переменную с типом перечисления событий окна "Обзор рынка": string EventMWDescription( const ENUM_MW_EVENT event ); string ModeSymbolsListDescription( void ); В связи с тем, что наименование перечислений у нас поменялись, то

метод работы с окном "Обзор рынка" претерпел небольшие изменения ( изменены наименования перечислений и тип переменной-события): void CSymbolsCollection::MarketWatchEventsControl( const bool send_events= true ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick (:: Symbol (), this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } uchar array[]; int sum= 0 ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); int total_symbols=:: SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total_symbols;i++) { string name=:: SymbolName (i, true ); if (!:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; :: StringToCharArray (name,array); for ( int j=:: ArraySize (array)- 1 ;j> WRONG_VALUE ;j--) sum+=array[j]; m_hash_sum+=i+sum; } if (!send_events) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); this .CopySymbolsNames(); this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; this .m_total_symbol_prev= this .m_total_symbols; return ; } if ( this .m_hash_sum!= this .m_hash_sum_prev) { this .m_delta_symbol= this .m_total_symbols- this .m_total_symbol_prev; ushort event_id = ( ushort ( this .m_total_symbols> this .m_total_symbol_prev ? MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_ADD : this .m_total_symbols< this .m_total_symbol_prev ? MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_DEL : MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ) ); if (event_id== MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_ADD ) { string name= "" ; int total=:: SymbolsTotal ( true ), index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { name=:: SymbolName (i, true ); if (!:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; if (! this .IsPresentSymbolInList(name)) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); this .CopySymbolsNames(); index= this .GetSymbolIndexByName(name); if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(),index,name)) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(),index,name); } } } this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); } else if (event_id== MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_DEL ) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); int total= this .m_list_names.Total(); for ( int i= 0 ; i<total;i++) { string name= this .m_list_names.At(i); if (name== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentSymbolInList(name)) { if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), WRONG_VALUE ,name)) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(), WRONG_VALUE ,name); } } } this .CopySymbolsNames(); this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); } else if (event_id== MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW); this .CreateSymbolsList( true ); int index= this .GetSymbolIndexByName( Symbol ()); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(),index,:: Symbol ()); } this .m_total_symbol_prev= this .m_total_symbols; this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; } } И точно так же изменён тип переменной-события в методе работы со списком событий коллекции символов:

void CSymbolsCollection::SymbolsEventsControl( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); int total= this .m_list_all_symbols.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol= this .m_list_all_symbols.At(i); if (symbol==NULL) continue ; symbol.Refresh(); if (!symbol.IsEvent()) continue ; this .m_is_event= true ; CArrayObj *list=symbol.GetListEvents(); if (list==NULL) continue ; this .m_event_code=symbol.GetEventCode(); int n=list.Total(); for ( int j= 0 ; j<n; j++) { CEventBaseObj * event =list.At(j); if ( event ==NULL) continue ; ushort event_id = event .ID(); this .m_last_event=event_id; if ( this .EventAdd(( ushort ) event .ID(), event .LParam(), event .DParam(), event .SParam())) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id,( ushort )event_id, event .LParam(), event .DParam(), event .SParam()); } } } } В методе, возвращающем строковое описание события окна обзора рынка, так же заменены наименования констант перечисления собитий:

string CSymbolsCollection::EventMWDescription( const ENUM_MW_EVENT event ) { return ( event == MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_ADD ? TextByLanguage( "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added a symbol to the \"Market Watch\" window" ) : event == MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_DEL ? TextByLanguage( "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "From the \"Market Watch\" window was removed" ) : event == MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? TextByLanguage( "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed the arrangement of symbols in the \"Market Watch\" window" ) : EnumToString( event ) ); } Теперь доработаем класс CEngine. Откроем файл\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh и внесём в него изменения: Переменная, хранящая последнее событие в свойствах символа и метод, возвращающий значение этой переменной тоже будут иметь тип int: int m_last_symbol_event ; int LastSymbolsEvent( void ) const { return this .m_last_symbol_event; } В публичную секцию класса впишем объявление метода, извлекающего ushort-число из long-контейнера по указанному индексу хранения в long-параметре ushort-числа: ushort LongToUshortFromByte( const long source_value, const uchar index) const ; И там же напишем три метода, сразу же возвращающих значения милисекунд, причину и источник события из long-параметра события: ushort EventMSC ( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 0 ); } ushort EventReason ( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 1 ); } ushort EventSource ( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 2 ); } Так как нулевое значение является самым первым целочисленным свойством любого объекта, то в конструкторе класса, в его списке инициализации изменим инициализирующее значение для переменной, хранящей последнее событие символа — теперь инициализироваться она будет отрицательным значением:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event(ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ) , m_global_error( ERR_SUCCESS ) { Реализация метода, извлекающий ushort-число из long-контейнера по индексу байтов его расположения в составе long-контейнера: ushort CEngine::LongToUshortFromByte( const long source_value , const uchar index ) const { if (index> 3 ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Значение \"index\" должно быть в пределах 0 - 3" , "Error. The \"index\" value must be between 0 - 3" )); return 0 ; } long res= source_value>> ( 16 *index); return ushort ( res &= 0xFFFF ); } В метод передаётся long-значение, из которого необходимо извлечь ushort-число и индекс байт, в которых число располагается (таблицу расположения ushort-чисел в long-контейнере рассматривали выше), затем проверяется корректность указания индекса и выводится сообщение об ошибке если индекс не корректен, и возвращается 0.

Далее смещаем биты long-числа на 16 * index бит вправо, накладываем маску для "погашения" оставшихся старших бит и возвращаем извлечённое таким образом ushort-число. Для работы в MQL4, нам необходимо указать компилятору об ошибке нулевого размера массива ERR_ZEROSIZE_ARRAY, о которой он не знает.

Наиболее подходящая для нулевого размера массива ошибка из известных MQL4-компилятору — это "неверный массив". Её и зададим в качестве альтернативы ошибке нулевого размера массива.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\ToMQL4.mqh и впишем неизвестный для компилятора MQL4 код ошибки: #property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ #define ERR_SUCCESS (ERR_NO_ERROR) #define ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL (ERR_UNKNOWN_SYMBOL) #define ERR_ZEROSIZE_ARRAY (ERR_ARRAY_INVALID) Это все изменения, которые нам необходимо было сделать, чтобы запустить символы в работу с новым событийным функционалом, предоставляемым объектом CBaseObj всем своим наследникам.



Тест событийного функционала базового объекта всех объектов библиотеки

Для тестирования нового событийного функционала базового объекта возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его под новым именем TestDoEasyPart17.mq5 в папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part17.

Будем тестировать изменение спреда текущего символа на 4 пункта (увеличение и уменьшение), а также контролировать размер спреда на 15 пунктов. Для цены Bid будем контролировать увеличение/уменьшение её значения на +/- 10 пунктов, и отследим пересечение ценой уровня 1.13700.

Для установки вышеназванных контролируемых значений достаточно в данном примере прописать в обработчике OnInit() такие строки:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

The number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximal number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Количество используемых символов: " , ". The number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); CSymbol* symbol=engine.GetSymbolCurrent(); if (symbol!= NULL ) { symbol.SetControlBidInc( 10 * Point ()); symbol.SetControlBidDec( 10 * Point ()); symbol.SetControlSpreadInc( 4 ); symbol.SetControlSpreadDec( 4 ); symbol.SetControlSpreadLevel( 15 ); symbol.SetControlBidLevel( 1.13700 ); } if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Пример задания отслеживаемых параметров символа здесь тестовый, поэтому мы сразу задали требуемые контрольные значения в OnInit().

Но ничто не мешает оперативно менять отслеживаемые значения символа исходя из неких текущих критериев во время процесса работы — все методы есть в базовом объекте, и достаточно получить доступ к любому из объектов, унаследованных от CBaseObj, чтобы получить в распоряжение методы установки контролируемых параметров и методы получения изменённых параметров, и далее изменять контролируемые параметры по заложенной в программу логике — программно или из графической оболочки библиотеки, которая впоследствии также будет создана.

Из обработчика OnTick() советника удалим переменную, хранящую последнее событие символа — для отслеживания событий символов у нас имеются иные инструменты, нежели простое сравнение текущего и прошлого состояния.



void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_trade_event= WRONG_VALUE ; static ENUM_ACCOUNT_EVENT last_account_event= WRONG_VALUE ; static ENUM_SYMBOL_EVENT last_symbol_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) {

Изменим обработчик событий библиотеки в части обработки событий коллекции символов:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ; string event= "::" + string (idx); ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time= TimeCurrent ()* 1000 +msc; if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string name= "" ; string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print (TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol== NULL ) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol. Digits ()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value= DoubleToString (dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print (symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source,value,id_descr,digits)); } } if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { event= EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT) ushort (idx)); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (sparam, SYMBOL_DIGITS ); } else if (idx>ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT && idx<ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE) { Print (TimeMSCtoString(lparam), " " ,sparam, ": " ,engine.GetAccountEventDescription((ENUM_ACCOUNT_EVENT)idx)); if ((ENUM_ACCOUNT_EVENT)idx==ACCOUNT_EVENT_EQUITY_INC) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!= NULL ) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!= NULL ) { #ifdef __MQL5__ trade.PositionClose(position.Ticket()); #else PositionClose(position.Ticket(),position.Volume()); #endif } } } } } }

Все изменения прокомментированы в коде и сводятся лишь к получению описания события из объекта-символа и выводу его в журнал в зависимости от причины события. В нетестовом обработчике вместо вывода сообщения в журнал необходимо написать нормальный обработчик события.

Скомпилируем и запустим советник в тестере:

Как видно, при уменьшении или увеличении размера спреда больше заданных контрольных значений в журнал выводятся записи об этом. Точно также об изменениях цены Bid — увеличении или уменьшении её значения больше 10 пунктов— выводятся записи в журнал. И наконец — при пересечении ценой Bid заданного контрольного уровня — тоже отсылается событие, и о нём выводится запись в журнал.

Таким образом, мы создали базовый объект, позволяющий отслеживать события любого своего объекта-наследника и посылать эти события в управляющую программу, где их можно отслеживать и реагировать на них согласно заложенной в программу логики, а также задавать новые отслеживаемые значения и уровни, что позволит гибко управлять логикой работы программы.



Что дальше

В следующей статье сделаем работу объекта-аккаунта и его событий на основе событийного функционала класса базового объекта CBaseObj.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1. Концепция, организация данных

Часть 2. Коллекция исторических ордеров и сделок

Часть 3. Коллекция рыночных ордеров и позиций, организация поиска

Часть 4. Торговые события. Концепция

Часть 5. Классы и коллекция торговых событий. Отправка событий в программу

Часть 6. События на счёте с типом неттинг

Часть 7. События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для регистрации событий модификации ордеров и позиций

Часть 8. События модификации ордеров и позиций

Часть 9. Совместимость с MQL4 - Подготовка данных

Часть 10. Совместимость с MQL4 - События открытия позиций и активации отложенных ордеров

Часть 11. Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций

Часть 12. Класс объекта "аккаунт", коллекция объектов-аккаунтов

Часть 13. События объекта "аккаунт"

Часть 14. Объект "Символ"

Часть 15. Коллекция объектов-символов

Часть 16. События коллекции символов



