Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XII): Класс объекта "аккаунт", коллекция объектов-аккаунтов

Перед началом создания торговых классов библиотеки, подготовим несколько классов, необходимых для торговли и неотъемлемо с нею связанных, а именно: нам необходимы данные по аккаунту (торговому счёту) и по торгуемым символам. Непосредственно в данной статье займёмся объектом-аккаунтом.

Так как данные по аккаунту могут меняться прямо в процессе торговли, сделаем класс объекта-аккаунта и затем — коллекцию объектов-аккаунтов. Далее создадим отслеживание событий на счёте. Это позволит нам вовремя отслеживать изменение предоставленного кредитного плеча на счёте, отслеживать изменение баланса, прибыли/убытка, размер собственных средств и данных по ограничениям торгового счёта.





Объект-аккаунт

Объект аккаунта (торгового счёта) идентичен ранее нами созданным объектам, описанным в предыдущих статьях. Единственное отличие этого объекта от ранее рассмотренных будет в том, что он не будет неким абстрактным объектом с наследниками, уточняющими статус конкретного объекта. Объект-аккаунт будет самостоятельным объектом со всеми свойствами счёта. И далее такие объекты будут добавлены в коллекцию объектов-аккаунтов, что позволит сравнивать данные разных счетов по различным параметрам.

Начнём, пожалуй, как обычно — с создания всех необходимых для работы с классом перечислений свойств объекта-аккаунта.

Откроем в справке редактора свойства счёта:

Для функции AccountInfoInteger() ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER Идентификатор Описание Тип свойства ACCOUNT_LOGIN Номер счета long ACCOUNT_TRADE_MODE Тип торгового счета ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE Размер предоставленного плеча long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Разрешенность торговли для текущего счета bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT Разрешенность торговли для эксперта bool ACCOUNT_MARGIN_MODE Режим расчета маржи ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS Количество знаков после запятой для валюты счета, необходимых для точного отображения торговых результатов int

Для функции AccountInfoDouble() ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE Идентификатор Описание Тип свойства ACCOUNT_BALANCE Баланс счета в валюте депозита double ACCOUNT_CREDIT Размер предоставленного кредита в валюте депозита double ACCOUNT_PROFIT Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита double ACCOUNT_EQUITY Значение собственных средств на счете в валюте депозита double ACCOUNT_MARGIN Размер зарезервированных залоговых средств на счете в валюте депозита double ACCOUNT_MARGIN_FREE Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Уровень залоговых средств на счете в процентах double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (Margin Call). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям double ACCOUNT_ASSETS Текущий размер активов на счёте double ACCOUNT_LIABILITIES Текущий размер обязательств на счёте double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту double

Для функции AccountInfoString() ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING Идентификатор Описание Тип свойства ACCOUNT_NAME Имя клиента string ACCOUNT_SERVER Имя торгового сервера string ACCOUNT_CURRENCY Валюта депозита string ACCOUNT_COMPANY Имя компании, обслуживающей счет string

Объект-аккаунт будет наделён всеми этими свойствами, и устанавливаться они будут в конструкторе класса. В файле Defines.mqh библиотеки впишем целочисленные, вещественные и строковые свойства объекта-аккаунта, соответствующие приведённым выше таблицам свойств счёта.

Так как ранее мы создали перечисления для работы с событиями счёта, то логично будет разместить данные о свойствах счёта перед ранее созданными данными для работы с событиями счёта: enum ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER { ACCOUNT_PROP_LOGIN, ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE, ACCOUNT_PROP_LEVERAGE, ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE, ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED, ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE, ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS }; #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 9 ) #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE { ACCOUNT_PROP_BALANCE = ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL, ACCOUNT_PROP_CREDIT, ACCOUNT_PROP_PROFIT, ACCOUNT_PROP_EQUITY, ACCOUNT_PROP_MARGIN, ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE, ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO, ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE, ACCOUNT_PROP_ASSETS, ACCOUNT_PROP_LIABILITIES, ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED }; #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 14 ) #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING { ACCOUNT_PROP_NAME = (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL), ACCOUNT_PROP_SERVER, ACCOUNT_PROP_CURRENCY, ACCOUNT_PROP_COMPANY }; #define ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL ( 4 ) #define ACCOUNT_PROP_STRING_SKIP ( 0 ) #define FIRST_ACC_DBL_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ACC_STR_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_ACCOUNT_MODE { SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN = 0 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_MODE = 1 , SORT_BY_ACCOUNT_LEVERAGE = 2 , SORT_BY_ACCOUNT_LIMIT_ORDERS = 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE = 4 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_ALLOWED = 5 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_EXPERT = 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MODE = 7 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 8 , SORT_BY_ACCOUNT_BALANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_CREDIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_PROFIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_EQUITY = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_FREE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_INITIAL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ACCOUNT_ASSETS = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 11 , SORT_BY_ACCOUNT_LIABILITIES = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 12 , SORT_BY_ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 13 , SORT_BY_ACCOUNT_NAME = FIRST_ACC_STR_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_SERVER = FIRST_ACC_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_COMPANY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 3 }; Здесь всё для нас уже должно быть знакомо по прошлым статьям, поэтому не будем задерживаться на рассмотрении организации перечислений, задания неиспользуемых свойств объекта и макроподстановок для указания количества пропускаемых свойств для точного расчёта адреса начальной константы перечисления следующего типа свойств объекта — всё это было рассмотрено нами в одной из предыдущих статей — в частности в шестой части описания библиотеки в разделе " Реализация обработки событий на неттинговом счёте".

Единственное, на чём здесь остановимся, так это на свойстве "Режим расчёта маржи":

Так как перечисления ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE нет в MQL4, то для компиляции в MQL4 нам необходимо это перечисление указать. Для этого впишем его в конец файла ToMQL4.mqh:

enum ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE { ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING , ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE , ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING };

Теперь, когда все данные подготовлены, можно создать объект-аккаунт.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ создадим подпапку Accounts, и в этой новой папке создадим новый класс CAccount в файле Account.mqh.



Во вновь созданном файле класса сразу же впишем объявления всех необходимых методов.

Для объектов библиотеки большинство этих методов уже являются "стандартными". Тут, правда, есть небольшая оговорка: так как данный класс не предполагает наличие наследников, то в нём отсутствует защищённый конструктор класса, принимающий и устанавливающий статус объекта. Поэтому и у объекта-аккаунта отсутствует свойство "статус" и его конструктор не принимает никаких аргументов. В то же время, мы оставим виртуальные методы, возвращающие флаги поддержания объектом того или иного свойства — для возможных потомков класса в будущем:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CAccount : public CObject { private : long m_long_prop[ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : CAccount( void ); protected : public : void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } bool IsPercentsForSOLevels( void ) const { return this .MarginSOMode()== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CAccount* compared_account) const ; ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE); } ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE MarginSOMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE); } ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE); } long Login( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LOGIN); } long Leverage( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } long LimitOrders( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } long TradeAllowed( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } long TradeExpert( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } long CurrencyDigits( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS); } double Balance( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_BALANCE); } double Credit( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CREDIT); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_PROFIT); } double Equity( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_EQUITY); } double Margin( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN); } double MarginFree( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE); } double MarginLevel( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL); } double MarginSOCall( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL); } double MarginSOSO( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO); } double MarginInitial( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL); } double MarginMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } double Assets( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_ASSETS); } double Liabilities( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES); } double ComissionBlocked( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_NAME); } string Server( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_SERVER); } string Currency( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CURRENCY); } string Company( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMPANY); } string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); string TradeModeDescription( void ) const ; string MarginSOModeDescription( void ) const ; string MarginModeDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); void PrintShort( void ); };

За пределами тела класса напишем конструктор класса:

CAccount::CAccount( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); }

Здесь всё понятно: каждому свойству объекта присваивается соответствующее свойство счёта при помощи AccountInfo-функций.

Для двух отсутствующих в MQL4 свойств сделан выбор при помощи директив условной компиляции: для свойств "режим расчёта маржи" и "количество знаков после запятой для валюты счета" для MQL5 получаем соответствующие свойства, а для MQL4 просто возвращаем для первого свойства ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING (хеджевый счёт) из перечисления ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE, для второго — 2 знака после запятой.

Напишем реализацию метода для поиска и сортировки объектов-аккаунтов в их списке-коллекции.

Метод идентичен ранее рассмотренным нами таким же методам в объектах библиотеки, поэтому здесь ограничимся лишь его листингом:

int CAccount::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CAccount *account_compared=node; if (mode<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL+ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL+ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL+ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Для сравнения двух объектов-аккаунтов нам необходимо сравнить их неизменяемые свойства чтобы определить принадлежность этих объектов к разным счетам. Для точной идентификации счёта есть его номер (логин), имя пользователя и наименование компании. Именно эти свойства двух сравниваемых счетов и будем проверять у объектов-аккаунтов в методе сравнения двух объектов-аккаунтов:

bool CAccount::IsEqual( CAccount *compared_account ) const { if ( this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_COMPANY )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMPANY) || this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_LOGIN )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_LOGIN) || this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_NAME )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_NAME) ) return false ; return true ; }

В метод передаётся указатель на сравниваемый объект и проверяются три свойства двух объектов — наименование компании, номер счёта и имя клиента. Если любые из свойств объектов не равны — значит эти объекты принадлежат разным счетам — возвращаем false. После успешного прохождения всех трёх сравнений возвращаем true— объекты равны между собой.



Остальные методы класса являются "сервисными" и в отдельном рассмотрении, думаю, не нуждаются — в них всё понятно из их листинга, да и похожие методы мы неоднократно рассматривали в предыдущих частях описания библиотеки:

void CAccount:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров аккаунта" , "The beginning of the parameter list of Account" ), " ==================" ); int beg= 0 , end=ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров аккаунта" , "End of the parameter list of Account" ), " ==================

" ); } void CAccount::PrintShort( void ) { string mode=( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? ", Hedge" : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE ? ", Exhange" : "" ); string names=TextByLanguage( "Счёт " , "Account " )+( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ " " ; string values= DoubleToString ( this .Balance(),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency()+ ", 1:" +( string )+ this .Leverage()+mode+ ", " + this .TradeModeDescription()+ ")" ; :: Print (names,values); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_LOGIN ? TextByLanguage( "Номер счёта" , "Account number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE ? TextByLanguage( "Тип торгового счета" , "Account trade mode" )+ ": " + this .TradeModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_LEVERAGE ? TextByLanguage( "Размер предоставленного плеча" , "Account leverage" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS ? TextByLanguage( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров" , "Maximum allowed number of active pending orders" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE ? TextByLanguage( "Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств" , "Mode for setting the minimal allowed margin" )+ ": " + this .MarginSOModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для текущего счета" , "Allowed trade for the current account" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для эксперта" , "Allowed trade for an Expert Advisor" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE ? TextByLanguage( "Режим расчета маржи" , "Margin calculation mode" )+ ": " + this .MarginModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS ? TextByLanguage( "Количество знаков после запятой для валюты счета" , "The number of decimal places in the account currency" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : "" ); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_BALANCE ? TextByLanguage( "Баланс счета" , "Account balance" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_CREDIT ? TextByLanguage( "Предоставленный кредит" , "Account credit" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Текущая прибыль на счете" , "Current profit of an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_EQUITY ? TextByLanguage( "Собственные средства на счете" , "Account equity" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN ? TextByLanguage( "Зарезервированные залоговые средства на счете" , "Account margin used in the deposit currency" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE ? TextByLanguage( "Свободные средства на счете, доступные для открытия позиции" , "Free margin of an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств на счете в процентах" , "Account margin level in percents" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 1 )+ "%" : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств для наступления Margin Call" , "Margin call level" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( this .IsPercentsForSOLevels() ? 1 : ( int ) this .CurrencyDigits()))+ ( this .IsPercentsForSOLevels() ? "%" : this .Currency()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств для наступления Stop Out" , "Margin stop out level" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( this .IsPercentsForSOLevels() ? 1 : ( int ) this .CurrencyDigits()))+ ( this .IsPercentsForSOLevels() ? "%" : this .Currency()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL ? TextByLanguage( "Зарезервированные средства для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам" , "Amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders " )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE ? TextByLanguage( "Зарезервированные средства для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям" , "Min equity reserved on an account to cover the min amount of all open positions" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_ASSETS ? TextByLanguage( "Текущий размер активов на счёте" , "The current assets of an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_LIABILITIES ? TextByLanguage( "Текущий размер обязательств на счёте" , "The current liabilities on an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED ? TextByLanguage( "Сумма заблокированных комиссий по счёту" , "The current blocked commission amount on an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : "" ); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_NAME ? TextByLanguage( "Имя клиента" , "Client name" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_SERVER ? TextByLanguage( "Имя торгового сервера" , "Trade server name" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_CURRENCY ? TextByLanguage( "Валюта депозита" , "Account currency" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_COMPANY ? TextByLanguage( "Имя компании, обслуживающей счет" , "Name of a company that serves the account" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); } string CAccount::TradeModeDescription( void ) const { return ( this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ? TextByLanguage( "Демонстрационный счёт" , "Demo account" ) : this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ? TextByLanguage( "Конкурсный счёт" , "Contest account" ) : this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL ? TextByLanguage( "Реальный счёт" , "Real account" ) : TextByLanguage( "Неизвестный тип счёта" , "Unknown account type" ) ); } string CAccount::MarginSOModeDescription( void ) const { return ( this .MarginSOMode()== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ? TextByLanguage( "Уровень задается в процентах" , "Account stop out mode in percents" ) : TextByLanguage( "Уровень задается в деньгах" , "Account stop out mode in money" ) ); } string CAccount::MarginModeDescription( void ) const { return ( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ? TextByLanguage( "Внебиржевой рынок в режиме \"Неттинг\"" , "Netting mode" ) : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? TextByLanguage( "Внебиржевой рынок в режиме \"Хеджинг\"" , "Hedging mode" ) : TextByLanguage( "Биржевой рынок" , "Exchange markets mode" ) ); }

Полный листинг класса-аккаунта можно посмотреть в прикреплённых в конце статьи файлах. Протестируем работу класса.



Тест объекта-аккаунта

Чтобы проверить работу класса, верно ли он выполняет свою функцию по получению данных счёта, временно подключим файл класса к главному объекту библиотеки — классу CEngine:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Objects\Accounts\Account.mqh" class CEngine : public CObject {

После данного подключения файла с классом объекта-аккаунта, наша программа будет видеть этот объект, что нам сейчас и нужно.

Для тестирования работы класса возьмём советник из прошлой статьи — \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part11\TestDoEasyPart11.mq5 и сохраним его под новым именем TestDoEasyPart12_1.mq5 в папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part12.

Для подключения и тестирования объекта-аккаунта добавим строки в обработчик OnInit() советника (проверять будем при инициализации):

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif CAccount* acc= new CAccount() ; if (acc!= NULL ) { acc.PrintShort() ; acc. Print () ; delete acc ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь: создаём объект-аккаунт и, при успешном его создании, выводим в журнал сначала короткую запись о счёте, а затем полный список параметров счёта. По окончании удаляем объект-аккаунт.

Запустим советник на графике любого инструмента и посмотрим в журнал "Эксперты":





Все данные о счёте выводятся правильно.



Коллекция объектов-аккаунтов

Так как при смене счёта все советники переинициализируются, то соответственно — вызываются сначала деструкторы, а затем и конструкторы классов, и таким образом прошлый объект-аккаунт, который был до смены счёта, советник теряет. А нам нужно для коллекции аккаунтов помнить данные прошлых счетов, к которым подключался терминал. Для этого будем в деструкторе класса — коллекции аккаунтов сохранять данные текущего объекта-аккаунта (счёта) в файл, а в конструкторе класса будем загружать данные из файлов. Таким образом, коллекция аккаунтов будет наполняться данными о всех счетах, к которым подключался терминал за время работы программы на основе нашей библиотеки. А так как файлы будут храниться в общей папке всех клиентских терминалов, то каждый запущенный терминал, если на нём работает программа на основе библиотеки, будет видеть все счета, к которым подключались терминалы на компьютере.

В новом классе - коллекции аккаунтов будет возможность сравнивать данные о всех имеющихся аккаунтах по различным их параметрам.

Для сохранения объекта-аккаунта в файл нам необходимо создать в классе CAccount метод для сохранения данных в файл.

У нас все создаваемые объекты унаследованы от CObject — базового объекта стандартной библиотеки. И в этом классе уже предусмотрены виртуальные методы сохранения и загрузки объекта в файл:

class CObject { private : CObject *m_prev; CObject *m_next; public : CObject( void ): m_prev( NULL ),m_next( NULL ) { } ~CObject( void ) { } CObject *Prev( void ) const { return (m_prev); } void Prev(CObject *node) { m_prev=node; } CObject *Next( void ) const { return (m_next); } void Next(CObject *node) { m_next=node; } virtual bool Save( const int file_handle) { return ( true ); } virtual bool Load( const int file_handle) { return ( true ); } virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return ( 0 ); } };

Методы ничего не делают, и нам нужно их переопределить в наших классах-наследниках там, где они нужны, а именно — в классе CAccount.

Для сохранения объекта-аккаунта, всех его свойств в файл, будем использовать простую структуру и сохранять эту структуру в файл. Но поля объекта содержат строки, а это уже не POD-структура. Значит нам необходимо преобразовать все строковые свойства объекта при их сохранении в поля структуры в uchar-массивы с постоянным размером, и тогда мы сможем сохранять все данные о свойствах объекта-аккаунта в файл как структуру функцией FileWriteArray().

Для задания каталога хранения файлов библиотеки и постоянного размера uchar-массивов создадим макроподстановки в файле Defines.mqh:

#define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define UCHAR_ARRAY_SIZE ( 64 )

Так как длина строки комментариев ограничена 64 символами, то размер для массивов зададим именно таким. Я исходил именно из размера строки комментария ордера, так как далее может случиться так, что нам может потребоваться сохранять объекты ордеров в файлы, и длина меньше 64 символов нас не устроит. Вполне может оказаться, что для строковых свойств счёта выделен больший размер под строку. Если тестирование покажет недостаточность данного размера для хранения названий компаний, обслуживающих счёт, то его всегда можно будет увеличить.

Создадим в приватной секции класса CAccount необходимую структуру для сохранения свойств объекта-аккаунта и переменные-члены класса для работы с файлами:

class CAccount : public CObject { private : struct SData { long login; int trade_mode; long leverage; int limit_orders; int margin_so_mode; bool trade_allowed; bool trade_expert; int margin_mode; int currency_digits; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; uchar name[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar server[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar currency[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar company[UCHAR_ARRAY_SIZE]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[]; long m_long_prop[ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : bool ObjectToStruct( void ); void StructToObject( void ); public :

для создания структуры из полей свойств объекта

для создания объекта-аккаунта из структуры

Из листинга видно, что в защищённой секции класса CAccount объявлены дополнительно два метода —и обратный метод

Первый метод будет использоваться для записи объекта-аккаунта в файл, второй — для чтения из файла.



За пределами тела класса напишем эти методы:

bool CAccount::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.login= this .Login(); this .m_struct_obj.trade_mode= this .TradeMode(); this .m_struct_obj.leverage= this .Leverage(); this .m_struct_obj.limit_orders=( int ) this .LimitOrders(); this .m_struct_obj.margin_so_mode= this .MarginSOMode(); this .m_struct_obj.trade_allowed= this .TradeAllowed(); this .m_struct_obj.trade_expert= this .TradeExpert(); this .m_struct_obj.margin_mode= this .MarginMode(); this .m_struct_obj.currency_digits=( int ) this .CurrencyDigits(); this .m_struct_obj.balance= this .Balance(); this .m_struct_obj.credit= this .Credit(); this .m_struct_obj.profit= this .Profit(); this .m_struct_obj.equity= this .Equity(); this .m_struct_obj.margin= this .Margin(); this .m_struct_obj.margin_free= this .MarginFree(); this .m_struct_obj.margin_level= this .MarginLevel(); this .m_struct_obj.margin_so_call= this .MarginSOCall(); this .m_struct_obj.margin_so_so= this .MarginSOSO(); this .m_struct_obj.margin_initial= this .MarginInitial(); this .m_struct_obj.margin_maintenance= this .MarginMaintenance(); this .m_struct_obj.assets= this .Assets(); this .m_struct_obj.liabilities= this .Liabilities(); this .m_struct_obj.comission_blocked= this .ComissionBlocked(); :: StringToCharArray ( this .Name(), this .m_struct_obj.name); :: StringToCharArray ( this .Server(), this .m_struct_obj.server); :: StringToCharArray ( this .Currency(), this .m_struct_obj.currency); :: StringToCharArray ( this .Company(), this .m_struct_obj.company); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array) ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка " , "Failed to save object structure to uchar array, error " ),( string ):: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Как видно из листинга, все целочисленные и вещественные свойства объекта сохраняются в одноимённых полях структуры. А для сохранения строковых свойств используем преобразование строки в uchar-массив, и уже его сохраняем в соответствующие поля структуры.

По завершению сохранения свойств объекта, вся структура сохраняется в uchar-массив, который впоследствии будем сохранять в файл.



void CAccount::StructToObject( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = this .m_struct_obj.login; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = this .m_struct_obj.trade_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = this .m_struct_obj.leverage; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = this .m_struct_obj.limit_orders; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = this .m_struct_obj.margin_so_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = this .m_struct_obj.trade_allowed; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = this .m_struct_obj.trade_expert; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = this .m_struct_obj.margin_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = this .m_struct_obj.currency_digits; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = this .m_struct_obj.balance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = this .m_struct_obj.credit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = this .m_struct_obj.profit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = this .m_struct_obj.equity; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = this .m_struct_obj.margin; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = this .m_struct_obj.margin_free; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = this .m_struct_obj.margin_level; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = this .m_struct_obj.margin_so_call; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = this .m_struct_obj.margin_so_so; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = this .m_struct_obj.margin_initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]= this .m_struct_obj.margin_maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = this .m_struct_obj.assets; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = this .m_struct_obj.liabilities; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]= this .m_struct_obj.comission_blocked; this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.server); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.currency); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.company); }

Метод обратного преобразования полей структуры в свойства объекта-аккаунта практически идентичен первому, выше рассмотренному.

Здесь строковые свойства объекта-аккаунта получаем преобразованием uchar-массивов структуры в строки.

В публичной секции класса CAccount объявим виртуальные методы Save() и Load():

public : CAccount( void ); void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } bool IsPercentsForSOLevels( void ) const { return this .MarginSOMode()==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CAccount* compared_account) const ; virtual bool Save( const int file_handle ); virtual bool Load( const int file_handle) ;

Напишем методы сохранения объекта-аккаунта в файл и загрузки из файла:

bool CAccount::Save( const int file_handle ) { if ( ! this .ObjectToStruct() ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать структуру объекта." , "Could not create object structure" )); return false ; } if ( :: FileWriteArray ( file_handle , this .m_uchar_array) == 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось записать uchar-массив в файл." , "Could not write uchar array to file" )); return false ; } return true ; }

Здесь:

в метод передаётся хендл уже открытого для записи файла ,



, сохраняем все поля объекта в POD-структуру ,

, записываем POD-структуру в файл, хендл которого получен в метод



Метод загрузки данных объекта из файла:

bool CAccount::Load( const int file_handle ) { if ( :: FileReadArray ( file_handle , this .m_uchar_array) == 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось загрузить uchar-массив из файла." , "Could not load uchar array from file" )); return false ; } if ( !:: CharArrayToStruct ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array) ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать структуру объекта из uchar-массива." , "Could not create object structure from uchar array" )); return false ; } this .StructToObject() ; return true ; } Здесь: в метод передаётся хендл ранее открытого для чтения файла

загружаем в uchar-массив данные из файла

сохраняем в POD-структуру данные из массива

записываем в поля объекта данные из POD-структуры Доработка объекта-аккаунта для загрузки/сохранения данных в файл завершена.

Итак, работа коллекции аккаунтов будет организована следующим образом: при зауске программы на исполнение будет проверяться текущий счёт, создаваться объект-аккаунт с данными текущего счёта и помещаться в список-коллекцию аккаунтов. Далее будем просматривать папку с файлами ранее сохранённых аккаунтов, и если в ней есть файлы, то будем читать их по очереди, проверять на несовпадение с текущим аккаунтом и помещать в список-коллекцию аккаунтов. После того, как список будет создан, будем в таймере проверять состояние данных текущего счёта и при их изменении будем фиксировать произошедшие изменения.

Для некоторых изменений впоследствии создадим события и будем отправлять эти события в программу для контроля изменения параметров счёта. Например, внезапное изменение предоставленного плеча — весьма ощутимое и неприятное изменение, о котором необходимо вовремя уведомить пользователя и его программу.

Так как нам потребуется работа в таймере и новый список-коллекция, то создадим для них макроподстановки с параметрами таймера и идентификатором списка в файле Defines.mqh, а заодно поменяем названия ранее созданных макроподстановок для таймера коллекции ордеров, сделок и позиций (добавим к их наименованию " ORD", чтобы различать принадлежность макроподстановок к таймеру той, или иной коллекции). Паузу для обновления данных аккаунта установим в одну секунду — думаю, этого достаточно будет для отслеживания изменений и несильной нагрузки на систему: #define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION _ORD_ PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION _ORD_ COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION _ORD_ COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_ACC_PAUSE ( 1000 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_ID ( 2 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x7778 + 4 ) #define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define UCHAR_ARRAY_SIZE ( 64 ) В тексте класса CEngine заменим COLLECTION_PAUSE, COLLECTION_COUNTER_STEP и COLLECTION_COUNTER_ID на соответствующие им новые наименования макроподстановок: COLLECTION_ORD_PAUSE, COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP и COLLECTION_ORD_COUNTER_ID. Раз уж мы создаём коллекцию аккаунтов, то это подразумевает возможность сравнения свойств нескольких объектов-аккаунтов. Для этого нам необходимо в классе для выборки объектов, удовлетворяющих критерию, CSelect, описанному в третьей части описания библиотеки, добавить методы выбора и фильтрации в коллекции аккаунтов. Откроем файл Select.mqh, расположенный в папке сервисных классов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services, подключим к нему файл с классом-аккаунтом и впишем новые методы для работы с объектами-аккаунтами: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect { private : template < typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); }; За пределами тела класса впишем реализацию объявленных методов: CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } Работа методов рассматривалась в третьей части описания библиотеки, так что здесь не будем задерживаться на их описании. При желании всегда можно вернуться и освежить информацию.

Создадим заготовку класса-коллекции аккаунтов. В папке библиотеки MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый файл-класс AccountsCollection.mqh, подключим к нему необходимые для его работы файлы классов и сразу же заполним его ставшими уже стандартными для данной библиотеки методами: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" class CAccountsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_accounts; public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CAccountsCollection(); }; CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); } В данном минимальном исполнении в конструкторе класса подготавливается список, в котором будут храниться объекты-аккаунты: список очищается ,

, задаётся сортировка списка по номеру счёта и



и списку присваивается идентификатор списка-коллекции аккаунтов .

Работа класса-коллекции аккаунтов будет организована таким образом: во время работы программы, прикрёплённой к графику символа, мы имеем доступ к текущим данным только одного аккаунта — можем отслеживать изменения его свойств и реагировать на их изменения. Остальные аккаунты (счета) мы можем лишь "наблюдать" в программе — их последнее состояние на момент подключения к новому счёту. Поэтому в списке-коллекции аккаунтов у нас будут находиться объекты всех счетов, к которым мы когда-либо подключались, но изменения состояния мы сможем отслеживать только для текущего счёта. При этом у нас будет возможность сравнивать данные всех имеющихся у нас счетов по любым из их свойств. Для отслеживания изменений значащих свойств счёта воспользуемся контролем хеш-суммы — сравнением суммы всех свойств аккаунта на текущее время с суммой на прошлой проверке. Как только сумма изменится — будем проверять что именно изменилось и ставить флаг произошедшего изменения. Затем, когда будем делать отслеживание событий счёта (значащих изменений свойств аккаунта), нам данный флаг будет сигнализировать о том, что нужно проверить все контролируемые свойства и отправить события об изменившихся свойствах в программу. Давайте сразу впишем все необходимые переменные и методы класса, и далее их разберём: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" class CAccountsCollection : public CListObj { private : struct MqlDataAccount { double hash_sum ; long login; long leverage; int limit_orders; bool trade_allowed; bool trade_expert; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; }; MqlDataAccount m_struct_curr_account; MqlDataAccount m_struct_prev_account; CListObj m_list_accounts; string m_folder_name; int m_index_current; bool m_is_account_event; void SetAccountsParams(CAccount* account); void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_account= this .m_struct_curr_account; } bool IsPresent(CAccount* account); int Index( void ); public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } bool IsAccountEvent( void ) const { return this .m_is_account_event; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); void Refresh( void ); }; В приватной секции класса у нас создана структура MqlDataAccount для хранения значимых свойств аккаунта. В неё будут записываться все отслеживаемые свойства объекта-аккаунта. Переменных, имеющих тип данной структуры, у нас две — одна для хранения текущих данных аккаунта, другая — для хранения прошлых данных. Единственное свойство, которое является неизменяемым в структуре — это login, где хранится номер счёта. Значение этого поля будем использовать для определения первого запуска — если в структуре в поле login содержится ноль — значит это первый запуск, и необходимо сохранить текущее состояние счёта как прошлое для последующего их сравнения. В поле хеш-суммы структуры будем записывать сумму значений всех полей структуры и сравнивать это значение со значением, записанным в структуре "прошлого" состояния счёта. При обнаружении разницы значений этих полей двух структур будем считать, что произошло изменение свойств объекта-аккаунта. Так как в списке-коллекции аккаунтов будут храниться данные разных счетов — всех, к которым мы подключались за время работы программы на основе библиотеки, и текущего счёта, к которому есть подключение в данный момент, а данные счетов, сохранённые в список чтением из файла не могут отслеживаться, то нам необходимо точно знать индекс объекта-аккаунта в списке, который является объектом текущего счёта, и который нам необходимо отслеживать. По этому индексу мы будем получать объект-аккаунт и проверять состояние его свойств в таймере. Там же у нас имеется переменная-член класса, которая будет флагом изменения свойств объекта-аккаунта, и переменная, в которой будет записан адрес папки в каталоге библиотеки, где мы будем хранить объекты данного класса.

В этой же приватной секции у нас расположены четыре метода, сразу же рассмотрим их реализацию.

Метод для записи данных текущего счёта в свойства объекта-аккаунта: void CAccountsCollection::SetAccountsParams( CAccount *account ) { if (account== NULL ) return ; this .m_struct_curr_account.login=account.Login(); account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )); this .m_struct_curr_account.leverage=account.Leverage(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.leverage; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS )); this .m_struct_curr_account.limit_orders=( int )account.LimitOrders(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.limit_orders; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )); this .m_struct_curr_account.trade_allowed=account.TradeAllowed(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_allowed; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )); this .m_struct_curr_account.trade_expert=account.TradeExpert(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_expert; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_BALANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); this .m_struct_curr_account.balance=account.Balance(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.balance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_CREDIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT )); this .m_struct_curr_account.credit=account.Credit(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.credit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_PROFIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )); this .m_struct_curr_account.profit=account.Profit(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.profit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_EQUITY,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); this .m_struct_curr_account.equity=account.Equity(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.equity; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN )); this .m_struct_curr_account.margin=account.Margin(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )); this .m_struct_curr_account.margin_free=account.MarginFree(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_free; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL )); this .m_struct_curr_account.margin_level=account.MarginLevel(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_level; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL )); this .m_struct_curr_account.margin_so_call=account.MarginSOCall(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_call; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO )); this .m_struct_curr_account.margin_so_so=account.MarginSOSO(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_so; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL )); this .m_struct_curr_account.margin_initial=account.MarginInitial(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_initial; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE )); this .m_struct_curr_account.margin_maintenance=account.MarginMaintenance(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_maintenance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_ASSETS,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS )); this .m_struct_curr_account.assets=account.Assets(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.assets; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES )); this .m_struct_curr_account.liabilities=account.Liabilities(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.liabilities; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED )); this .m_struct_curr_account.comission_blocked=account.ComissionBlocked(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.comission_blocked; } Рассмотрим на примере обновления значения предоставленного плеча:

в метод передаётся указатель на объект-аккаунт и записываются данные текущего счёта в поля объекта-аккаунта и в поля структуры с данными текущего состояния счёта. Затем к хеш-сумме прибавляется значение каждого полученного свойства.

Метод для сохранения структуры текущего состояния счёта в структуру предыдущего состояния SavePrevValues() просто копирует структуру текущего состояния в структуру прошлого состояния. Метод проверки наличия объекта-аккаунта в списке-коллекции: bool CAccountsCollection::IsPresent( CAccount *account ) { int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* check= this .m_list_accounts.At(i); if (check== NULL ) continue ; if (check.IsEqual(account)) return true ; } return false ; } В метод передаётся указатель на объект-аккаунт, данные которого нужно найти в списке-коллекции. Поиск осуществляется по данным номера счёта, имени клиента и компани методом IsEqual(), ранее рассмотренном нами здесь при создании класса объекта-аккаунта.

Просто в цикле по списку объектов-аккаунтов получаем из списка объект и сравниваем его данные с данными объекта, переданного в метод.

При совпадении данных возвращаем true.

Иначе, если по завершению цикла равных объектов не найдено, возвращается false.

Метод, возвращающий индекс объекта-аккаунта в списке с данными текущего счёта: int CAccountsCollection::Index( void ) { int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account= this .m_list_accounts.At(i); if (account== NULL ) continue ; if (account.Login()==:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) && account.Company()==:: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ) && account.Name()==:: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ) ) return i; } return WRONG_VALUE ; } В цикле по списку объектов-аккаунтов получаем объект и сравниваем его данные счёта (логин, имя клиента и компании) с данными счёта, на котором запущена программа. При совпадении возвращается индекс цикла. По окончании цикла, если объект с данными текущего счёта не найден, возвращается -1.

В публичной секции класса у нас добавлены методы: Метод, возвращающий значение переменной, хранящей индекс объекта-аккаунта с данными текущего счёта, метод, возвращающий флаг произошедшего изменения свойств счёта. Добавлен деструктор класса (в нём будем сохранять все имеющиеся в списке аккаунты в файлы), метод, добавляющий объект-аккаунт в список-коллекцию, методы сохранения и загрузки объектов в файл/из файла и метод обновления данных текущего счёта в текущем объекта-аккаунте:

public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } bool IsAccountEvent( void ) const { return this .m_is_account_event; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); void Refresh( void ); }; Рассмотрим эти методы. Файлы библиотеки будем сохранять в каталоге терминала Files\DoEasy\, а в нем — свои папки для каждого класса (если для класса будет необходимость в сохранении файлов). Для задания наименования папки хранения объектов-аккаунтов у нас объявлена переменная-член класса m_folder_name. Инициализируем её сразу в конструкторе класса, в его списке инициализации, и переменную-флаг произошедшего изменения свойств счёта: CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) : m_folder_name(DIRECTORY+ "Accounts" ) , m_is_account_event( false ) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_account); :: ResetLastError (); if (!:: FolderCreate ( this .m_folder_name, FILE_COMMON )) Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка " , "Could not create file storage folder. Error " ),:: GetLastError ()); CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (! this .AddToList(account)) { Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию." , "Error. Failed to add current account object to collection list." )); delete account; } else account.PrintShort(); } else Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта." , "Error. Failed to create an account object with current account data." )); this .LoadObjects(); this .m_index_current= this .Index(); } Далее в конструкторе класса обнуляется структура с прошлыми данными текущего счёта, создаётся папка хранения файлов класса, которая для данного класса будет иметь путь "Общая_папка_данных"\Files\DoEasy\Accounts.

Затем создаётся объект-аккаунт с текущими данными счёта и при помощи метода AddToList() добавляется в список-коллекцию аккаунтов. Если добавить объект в список не удалось, то об этом будет выведено сообщение в журнал, иначе — в журнал будет выведено сообщение с краткими свойствами счёта: логин, имя клиента, имя компании, баланс счёта, размер предоставленного плеча и тип счёта (если не неттинг).

Следующим шагом в список-коллекцию загружаются объекты-аккаунты, файлы сохранения которых имеются в папке хранения объетов данного класса.

Последним шагом ищем индекс объекта с данными текущего счёта и присваиваем его переменной m_index_current, значение которой возвращается методом IndexCurrentAccount() для использования в программах.

В деструкторе класса вызывается метод сохранения всех объектов из списка-коллекции в соответствующие им файлы: CAccountsCollection::~CAccountsCollection( void ) { this .SaveObjects(); } Метод добавления объекта-аккаунта в список-коллекцию: bool CAccountsCollection::AddToList( CAccount *account ) { if (account== NULL ) return false ; if (! this .IsPresent(account)) return this .m_list_accounts.Add(account); return false ; } В метод передаётся указатель на объект-аккаунт, затем при помощи метода IsPresent() проверяется наличие такого объекта в списке-коллекции, и если такого объекта ещё нет, то объект добавяется в список-коллекцию и возвращается результат его добавления.

Метод сохранения объектов-аккаунтов из списка-коллекции в файлы: bool CAccountsCollection::SaveObjects( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account= this .m_list_accounts.At(i); if (account== NULL ) continue ; string file_name= this .m_folder_name+ "\\" +account.Server()+ " " +( string )account.Login()+ ".bin" ; if (:: FileIsExist (file_name, FILE_COMMON )) :: FileDelete (file_name, FILE_COMMON ); :: ResetLastError (); int handle=:: FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось открыть для записи файл " , "Could not open file for writing: " ),file_name,TextByLanguage( ". Ошибка " , ". Error " ),( string ):: GetLastError ()); return false ; } res &=account.Save(handle); :: FileClose (handle); } return res; } В цикле по списку-коллекции получаем объект-аккаунт из списка, создаём имя файла, состоящее из пути к папке объектов-аккаунтов, имени сервера и логина (номера счёта) с расширением ".bin". Если такой файл существует в папке объектов-аккаунтов, то файл удаляется и открывается новый для записи. Хендл открытого файла передаётся в виртуальный метод Save() класса CAccount рассмотренный нами ранее, и результат сохранения файла добавляется в переменную res, возвращающую из метода результат записи в файл всех объектов-аккаунтов из списка-коллекции. После сохранения объекта файл, открытый для записи, закрывается. Метод загрузки объектов-аккаунтов из файлов в список-коллекцию: bool CAccountsCollection::LoadObjects( void ) { bool res= true ; string name= "" ; long handle_search=:: FileFindFirst ( this .m_folder_name+ "\\*" ,name, FILE_COMMON ); if (handle_search!= INVALID_HANDLE ) { do { string file_name= this .m_folder_name+ "\\" +name; :: ResetLastError (); int handle_file=:: FileOpen (m_folder_name+ "\\" +name, FILE_BIN | FILE_READ | FILE_COMMON ); if (handle_file!= INVALID_HANDLE ) { CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (!account.Load(handle_file)) { delete account; :: FileClose (handle_file); res &= false ; continue ; } if ( this .IsPresent(account)) { delete account; :: FileClose (handle_file); res &= false ; continue ; } if (! this .AddToList(account)) { delete account; res &= false ; } } } :: FileClose (handle_file); } while (:: FileFindNext (handle_search,name)); :: FileFindClose (handle_search); } return res; } Сначала находим самый первый файл в папке хранения файлов объектов-аккаунтов библиотеки, и далее в цикле do-while открываем очередной найденный файл для чтения, создаём новый объект-аккаунт, загружаем в него данные из файла при помощи виртуального метода Load() класса CAccount, и если такого объекта (с такими же данными счёта) нет в списке, то объект добавляется в список. В любых ошибочных ситуациях при загрузке данных в объект из файла или при добавлении объекта в список, нам нужно обязательно удалить этот новый объект (для избегания утечки памяти) и закрыть открытый файл.

По окончании работы цикла возвращается результат загрузки данных в объекты-аккаунты из файлов и размещения этих объектов в списке-коллекции.

Метод обновления данных текущего объекта-аккаунта: void CAccountsCollection::Refresh( void ) { if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_account); this .m_is_account_event= false ; this .SetAccountsParams(account); if (! this .m_struct_prev_account.login) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_account.hash_sum!= this .m_struct_prev_account.hash_sum) { this .m_is_account_event= true ; this .SavePrevValues(); } } Здесь: первым делом проверяем корректность индекса объекта-аккаунта с данными текущего счёта, и если он по какой-либо причине получен не был, то уходим из метода. Далее получаем из списка объект-аккаунт с данными текущего счёта по его индексу в списке, обнуляем структуру данных текущего счёта, сбрасываем флаг изменения свойств объекта-аккаунта и вызываем метод установки свойств объекта-аккаунта. Этот же метод скопирует в структуру данных текущего счёта самые последние — только что считанные — свойства для последующего их сравнения с предыдущим состоянием счёта и определения их изменения.

Далее смотрим что у нас записано в структуре данных прошлого состояния счёта, и если поле логина нулевое, то это значит, что структура ещё ни разу не заполнялась, и это первый запуск. Соответственно, мы просто заполняем структуру с данными прошлого состояния данными из структуры текущего состояния.

Затем проверяем изменение хеш-суммы сравнением хеш-суммы текущего состояния с хеш-суммой прошлого состояния. Если есть изменения, то ставим флаг произошедшего события изменения свойств аккаунта и сохраняем текущее состояние как прошлое для последующего их сравнения.

Позже сделаем отслеживание важных изменений состояния счёта и отправку в программу сообщений-событий об этих важных изменениях.

Так как вся работа с данным классом будет осуществляться как обычно из базового объекта библиотеки — класса CEngine, то перейдём к файлу Engine.mqh и добавим необходимый функционал. В первую очередь подключим файл коллекции аккаунтов: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" В приватной секции класса создадим объект-коллекцию аккаунтов и добавим метод для работы с коллекцией аккаунтов:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); void AccountEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : В конструкторе класса создадим новый счётчик таймера для работы с коллекцией аккаунтов:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); } #endif } Работу таймеров и их счётчиков мы обсуждали в третьей части описания библиотеки.

В обработчике OnTimer() класса добавим таймер коллекции аккаунтов:

void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } else this .TradeEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } else this .AccountEventsControl(); } } } Таймер коллекции аккаунтов работает идентично таймеру коллекции ордеров, сделок и позиций и обсуждался в третьей части описания библиотеки при обсуждении создания базового объекта библиотеки — класса CEngine. Единственным отличием от таймера коллекции ордеров, сделок и позиций является вызов иного метода обработки событий коллекции — вызов метода AccountEventsControl().

Добавим метод проверки изменений свойств текущего аккаунта: void CEngine::AccountEventsControl( void ) { this .m_accounts.Refresh(); } Данный метод просто вызывает метод Refresh() класса CAccountsCollection. В публичной секции класса CEngine пропишем два метода, возвращающие в программу списки коллекций событий и аккаунтов, что даст нам возможность из своих программ обращаться напрямую к этим спискам коллекций:

public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllAccounts( void ) { return this .m_accounts.GetList(); } CArrayObj* GetListAllEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_last_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; У нас всё готово для тестирования класса-коллекции аккаунтов. Но прежде чем приступим к тестированию, внесём поправку в работу метода CEventsCollection::Refresh класса-коллекции событий. В строку 233 листинга впишем проверку, без которой в некоторых случаях были неверные срабатывания при определении событий, и в программу иногда отправлялось наряду с новым событием и давно забытое старое: if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 && new_market_pendings< 0 ) { Так же были исправлены "детские" ошибки, мною допущенные при написании торговых функций для MQL4 для работы в тестере MetaTrader4 в файле DELib.mqh. Как-то я упустил из виду, что функции OrderSend() возвращают в MQL4 тикет ордера, а не булево значение — видно начинаю забывать MQL4 :) Для примера:

Проверка результата работы функции для MQL4 была такой (для MQL5 это верно): if ( ! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue )) Исправил на правильные проверки для MQL4: if ( OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue ) == WRONG_VALUE ) В принципе, для тестера это было совсем не критично, но и совершенно неверно.

Скоро будут полноценные торговые классы, и эти функции будут удалены из библиотеки.

Тест коллекции аккаунтов

Что ж, давайте для теста возьмём советник из этой же статьи, созданный нами ранее TestDoEasyPart12_1.mq5, и сохраним его под новым именем TestDoEasyPart12_2.mq5 в той же папке \MQL5\Experts\TestDoEasy.



Во входные параметры советника введём переменную для переключения вида распечатываемой в журнал информации об имеющихся аккаунтах — либо краткая (false по умолчанию), либо полная ( true):

input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; input bool InpFullProperties = false ;

И в обработчике OnInit() впишем код:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif CArrayObj* list=engine.GetListAllAccounts(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); if (total> 0 ) Print ( "

" ,TextByLanguage( "=========== Список сохранённых аккаунтов ===========" , "=========== List of saved accounts ===========" )); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account=list.At(i); if (account== NULL ) continue ; Sleep ( 100 ); if (InpFullProperties) account. Print (); else account.PrintShort(); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь: получаем список-коллекцию аккаунтов при помощи метода GetListAllAccounts() класса CEngine. В цикле по списку получаем из него каждый последующий объект и распечатываем его свойства в журнале в зависимости от значения входной переменной — либо краткую запись, либо полный список свойсв объекта-аккаунта.

Запустим советник на график и посмотрим что он нам выводит в журнал при выборе краткой записи (в настройках Show full accounts properties = false):





Теперь выберем вывод полных свойств — нажмём F7 и в окне настроек параметров для Show full accounts properties укажем true:







Теперь в журнал выводится полный список свойств каждого из имеющихся аккаунтов.

Хочу обратить внимание, что для того чтобы аккаунты были записаны в файл, нужно подключиться к первому счёту, затем переподключиться ко второму, затем к следующему, и т.д. Т.е — при каждом подключении к новому счёту данные прошлого аккаунта записываются в файл.



Что дальше

В следующей статье сделаем отслеживание некоторых важных событий изменения свойств счёта и начнём работу над объектами-символами и их коллекцией.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

