Реализация модели таблицы в MQL5: Применение концепции MVC

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Введение

В программировании архитектура приложения играет ключевую роль в обеспечении надёжности, масштабируемости и удобстве поддержки. Одним из подходов, который помогает достичь таких целей, является использование архитектурного шаблона MVC (Model-View-Controller).

Концепция MVC позволяет разделить приложение на три взаимосвязанных компонента: модель (управление данными и логикой), представление (отображение данных) и контроллер (обработка действий пользователя). Такое разделение упрощает разработку, тестирование и поддержку кода, делая его более структурированным и гибким.

В данной статье мы рассмотрим, как применить принципы MVC для реализации модели таблицы на языке MQL5. Таблицы являются важным инструментом для хранения, обработки и отображения данных, и их правильная организация может значительно упростить работу с информацией. Мы создадим классы для работы с таблицами: ячейки таблицы, строки и модель таблицы. Для хранения ячеек в строках и строк в модели таблицы будем использовать связанные списки Стандартной Библиотеки MQL5, которые позволяют эффективно хранить и использовать данные.





Немного о концепции MVC: что это и зачем нужно

Представьте себе приложение как театр. Есть сценарий — он описывает, что должно происходить (это модель). Есть сцена — то, что видит зритель (это представление). И наконец, есть режиссёр, который управляет всем процессом и соединяет остальные элементы (это контроллер). Так работает архитектурный шаблон MVC — Model-View-Controller.

Эта концепция помогает разделить обязанности внутри приложения. Модель отвечает за данные и логику, представление — за отображение и внешний вид, а контроллер — за обработку действий пользователя. Такое разделение делает код более понятным, гибким и удобным для командной работы.

Допустим, вы создаёте таблицу. Модель знает, какие строки и ячейки в ней есть, и умеет их изменять. Представление рисует таблицу на экране. А контроллер реагирует, когда пользователь нажимает "Добавить строку" — и передаёт задачу модели, а затем, говорит представлению обновиться.

MVC особенно полезен, когда приложение становится сложнее: добавляются новые функции, меняется интерфейс, работают несколько разработчиков. Благодаря чёткой архитектуре, проще вносить изменения, тестировать компоненты по отдельности и переиспользовать код.

Конечно, у этой схемы есть и свои минусы. Для совсем простых проектов MVC может оказаться избыточным — придётся делить даже то, что можно было бы уместить в пару функций. Но в масштабируемых, серьёзных приложениях эта структура быстро оправдывает себя.

Исходя из вышеперечисленного, делаем резюме:

MVC — это мощный архитектурный шаблон, который помогает организовать код, сделать его более понятным, тестируемым и масштабируемым. Он особенно полезен для сложных приложений, где важно разделение логики данных, пользовательского интерфейса и управления. Для небольших проектов его использование избыточно.

Видим, что парадигма Model-View-Controller очень хорошо подходит под нашу задачу. Таблица будет создана из самостоятельных объектов:

Ячейка таблицы.

Объект, хранящий значение одного из типов — вещественное, целочисленное или строковое, наделён инструментами управления значением, его установкой и получением;

Объект, хранящий значение одного из типов — вещественное, целочисленное или строковое, наделён инструментами управления значением, его установкой и получением; Строка таблицы.

Объект, хранящий список объектов ячеек таблицы, наделён инструментами управления ячейками, их расположением, добавлением и удалением;

Объект, хранящий список объектов ячеек таблицы, наделён инструментами управления ячейками, их расположением, добавлением и удалением; Модель таблицы.

Объект, хранящий список объектов строк таблицы, наделён инструментами управления строками и столбцами таблицы, их расположением, добавлением и удалением, а также имеет доступ к элементам управления строк и ячеек.



На рисунке ниже схематично изображена структура модели таблицы размером 4x4:

Рис.1 Модель таблицы 4x4

Давайте перейдём от теории к реализации.





Пишем классы для построения модели таблицы

Для создания всех объектов будем использовать Стандартную Библиотеку MQL5.

Каждый объект будет являться наследником базового класса библиотеки. Это позволит хранить эти объекты в списках объектов.

Все классы будем писать в одном файле тестового скрипта — чтобы всё было в одном файле, на виду и в быстром доступе. В последующем распределим написанные классы по своим отдельным подключаемым файлам.





1. Связанные списки как основа хранения табличных данных



Для хранения табличных данных очень хорошо подходит связанный список CList. В нём, в отличие от похожего списка CArrayObj, реализованы методы доступа к соседним объектам списка, расположенным слева и справа от текущего. Это позволит легко реализовать перемещение ячеек в строке, либо перемещение строк в таблице, их добавление и удаление. При этом, сам список позаботится о правильной индексации перемещённых, добавленных или удалённых объектов в списке.

Но здесь есть один нюанс. Если обратиться к методам загрузки и сохранения списка в файл, то можно увидеть, что при загрузке из файла, класс списка должен создать новый объект в виртуальном методе CreateElement().

Этот метод в этом классе просто возвращает NULL:

virtual CObject *CreateElement( void ) { return ( NULL ); }

А это значит, что для работы со связанными списками, и при условии, что нам необходимы будут файловые операции, мы должны унаследоваться от класса CList, и в своём классе реализовать этот метод.

Если же посмотреть методы сохранения объектов Стандартной Библиотеки в файл, то можно заметить такой алгоритм сохранения свойств объекта:

В файл записывается маркер начала данных (-1), В файл записывается тип объекта, В файл поочерёдно записываются все свойства объекта.

Первый и второй пункты присущи всем реализованным методам сохранения/загрузки, которые есть у объектов Стандартной Библиотеки. Соответственно, следуя той же логике, нам нужно знать тип объекта, сохранённого в списке, чтобы при чтении из файла создать объект с таким типом в виртуальном методе CreateElement() класса списка, унаследованного от CList.

Плюс, все объекты, которые можно загрузить в список — их классы, должны быть продекларированы, либо созданы до реализации класса списка. В этом случае, список будет "знать" о каких объектах "идёт речь", и которые нужно создать.

В каталоге терминала \MQL5\Scripts\ создадим новую папку TableModel\, а в ней — новый файл тестового скрипта TableModelTest.mq5.

Подключим файл связанного списка и продекларируем будущие классы модели таблицы:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel;

Форвард-декларация будущих классов здесь необходима для того, чтобы класс связанного списка, который будет унаследован от класса CList знал об этих типах классов, равно, как и знал о типах объектов, которые ему придётся создавать. Для этого напишем перечисление типов объектов, вспомогательные макросы и перечисление способов сортировки списков:

#include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel; #define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 enum ENUM_OBJECT_TYPE { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL= 10000 , OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, }; enum ENUM_CELL_COMPARE_MODE { CELL_COMPARE_MODE_COL, CELL_COMPARE_MODE_ROW, CELL_COMPARE_MODE_ROW_COL, }; string TypeDescription( const ENUM_OBJECT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

Функция, возвращающая описание типа объекта, построена на допущении, что все наименования констант типов объектов начинаются с подстроки "OBJECT_TYPE_". Тогда можно взять подстроку, следующую за этой, перевести все символы полученной строки в нижний регистр, первый символ перевести в верхний регистр, и у итоговой строки слева и справа очистить все пробелы и управляющие символы.

Напишем собственный класс связанного списка. Продолжим писать код далее в этом же файле:

class CListObj : public CList { protected : ENUM_OBJECT_TYPE m_element_type; public : virtual bool Load( const int file_handle); virtual CObject *CreateElement( void ); };

Класс CListObj — это наш новый класс связанного списка, унаследованный от класса Стандартной Библиотеки CList.

Единственной переменной в классе будет переменная, в которую будет записываться тип создаваемого объекта. Так как метод CreateElement() виртуальный, и должен иметь точно такую же сигнатуру, как у метода родительского класса, то мы не можем в него передать тип создаваемого объекта. Но можем записать этот тип в объявленную переменную, и с неё считывать тип создаваемого объекта.

Нам необходимо переопределить два виртуальных метода родительского класса: метод загрузки из файла и метод создания нового объекта. Рассмотрим их.

Метод, загружающий список из файла:

bool CListObj::Load( const int file_handle) { CObject *node; bool result= true ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!=Type()) return ( false ); uint num=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .Clear(); for ( uint i= 0 ; i<num; i++) { if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false ; this .m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); node= this .CreateElement(); if (node== NULL ) return false ; this .Add(node); if (!:: FileSeek (file_handle,- 12 , SEEK_CUR )) return false ; result &=node.Load(file_handle); } return result; }

Здесь сначала контролируется начало списка, его тип и размер — количество элементов в списке, а затем, в цикле по количеству элементов читаются из файла маркеры начала данных каждого объекта и его тип. Полученный тип записывается в переменную m_element_type и вызывается метод создания нового элемента. В этом методе создаётся новый элемент с полученным типом и записывается в переменную-указатель node, которая, в свою очередь, добавляется к списку. Вся логика метода подробно расписана в комментариях. Рассмотрим метод создания нового элемента списка.

Метод, создающий элемент списка:

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); default : return NULL ; } }

Здесь подразумевается, что перед вызовом метода, в переменной m_element_type уже записан тип создаваемого объекта. В зависимости от типа элемента, создаётся новый объект соответствующего типа, и возвращается указатель на него. В дальнейшем, при разработке новых элементов управления, их типы будут вписываться в перечисление ENUM_OBJECT_TYPE, а здесь будут добавляться новые кейсы для создания новых типов объектов. Класс связанного списка на основе стандартного CList готов. Теперь он может хранить в себе все объекты известных типов, сохранять списки в файл и загружать их из файла и правильно восстанавливать.





2. Класс ячейки таблицы



Ячейка таблицы — это простейший элемент таблицы, хранящий в себе некое значение. Ячейки складываются в списки, представляющие собой строки таблицы. Один список — одна строка таблицы. В нашей таблице ячейки смогут хранить в себе одновременно только одно значение из нескольких типов — вещественное, целочисленное, или строковое значение.

Помимо простого значения, ячейке можно назначить один объект известного типа из перечисления ENUM_OBJECT_TYPE. В этом случае, ячейка может хранить значение какого-либо из перечисленных типов, плюс указатель на объект, тип которого записывается в специальную переменную. Таким образом, в последующем, компоненту View (представлению) можно указать отображать в ячейке такой объект для взаимодействия с ним при помощи компонента Controller.

Так как в одной ячейке можно хранить несколько разных типов значений, то для их записи, хранения и возврата будем использовать объединение (union) — особый тип данных, который состоит из нескольких переменных, разделяющих одну и ту же область памяти. Объединение похоже на структуру, но здесь, в отличие от структуры, разные члены объединения относятся к одному и тому же участку памяти. В структуре же, для каждого поля выделяется собственный участок памяти.

Продолжим писать код в уже созданном файле. Начнём писать новый класс. В защищённой секции напишем объединение и объявим переменные:

class CTableCell : public CObject { protected : union DataType { protected : double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public : void SetValueD( const double value ) { this .double_value= value ; } void SetValueL( const long value ) { this .long_value= value ; } void SetValueS( const string value ) { ::StringToShortArray( value ,ushort_value); } double ValueD( void ) const { return this .double_value; } long ValueL( void ) const { return this .long_value; } string ValueS( void ) const { string res=::ShortArrayToString( this .ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; DataType m_datatype_value; ENUM_DATATYPE m_datatype; CObject *m_object; ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; int m_row; int m_col; int m_digits; uint m_time_flags; bool m_color_flag; bool m_editable; public :

В публичной секции напишем методы доступа к защищённым переменным, виртуальные методы и конструкторы класса для различных типов хранимых в ячейке данных:

public : uint Row( void ) const { return this .m_row; } uint Col( void ) const { return this .m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint DatetimeFlags( void ) const { return this .m_time_flags; } bool ColorNameFlag( void ) const { return this .m_color_flag; } bool IsEditable( void ) const { return this .m_editable; } double ValueD( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueS(); } string Value( void ) const { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return (:: DoubleToString ( this .ValueD(), this . Digits ())); case TYPE_LONG : return (:: IntegerToString ( this .ValueL())); case TYPE_DATETIME : return (:: TimeToString ( this .ValueL(), this .m_time_flags)); case TYPE_COLOR : return (:: ColorToString (( color ) this .ValueL(), this .m_color_flag)); default : return this .ValueS(); } } string DatatypeDescription( void ) const { string type=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_datatype), 5 ); type.Lower(); return type; } void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetCol( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetDatatype( const ENUM_DATATYPE datatype) { this .m_datatype=datatype; } void SetDigits( const int digits) { this .m_digits=digits; } void SetDatetimeFlags( const uint flags) { this .m_time_flags=flags; } void SetColorNameFlag( const bool flag) { this .m_color_flag=flag; } void SetEditable( const bool flag) { this .m_editable=flag; } void SetPositionInTable( const uint row, const uint col) { this .SetRow(row); this .SetCol(col); } void AssignObject(CObject *object) { if (object== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_object=object; this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)object.Type(); } void UnassignObject( void ) { this .m_object= NULL ; this .m_object_type=- 1 ; } void SetValue( const double value) { this .m_datatype= TYPE_DOUBLE ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD(value); } void SetValue( const long value) { this .m_datatype= TYPE_LONG ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const datetime value) { this .m_datatype= TYPE_DATETIME ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const color value) { this .m_datatype= TYPE_COLOR ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const string value) { this .m_datatype= TYPE_STRING ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueS(value); } void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); } string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_CELL);} CTableCell( void ) : m_row( 0 ), m_col( 0 ), m_datatype(- 1 ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD( 0 ); } CTableCell( const uint row, const uint col, const double value, const int digits) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value, const uint time_flags) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value, const bool color_names_flag) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); } ~CTableCell( void ) {} };

В методах для установки значений сделано так, что сначала устанавливается тип значения, хранимого в ячейке, а затем, проверяется флаг возможности редактировать значения в ячейке, и только при установленном флаге новое значение сохраняется в ячейке:

void SetValue( const double value ) { this .m_datatype=TYPE_DOUBLE; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD( value ); }

Для чего сделано именно так? При создании новой ячейки, она создаётся с вещественным типом хранимого значения. Если нужно изменить тип значения, но при этом ячейка не редактируемая, то можно вызвать метод установки значения нужного типа с любым значением. Тип хранимого значения будет изменён, но само значение в ячейке затронуто не будет.

Метод очистки данных выставляет цифровые значения в ноль, а в строковых вписывает пробел:

void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); }

Позже, сделаем иначе — чтобы в очищенных ячейках не выводились никакие данные — ячейка была пустой, сделаем "пустое" значение для ячейки, и тогда, при очищении ячейки, все записанные и отображаемые в ней значения будут стёрты. Ведь ноль — это тоже полноценное значение, а сейчас при очищении ячейки цифровые данные заполняются нулями. Это неправильно.

В параметрических конструкторах класса передаются координаты ячейки в таблице — номер строки и столбца и значение требуемого типа (double, long, datetime, color, string). Для некоторых типов значений требуется дополнительная информация:

double— точность выводимого значения (количество знаков после запятой),

datetime— флаги вывода времени (дата/часы-минуты/секунды),

color— флаг отображения наименований известных стандартных цветов.

В конструкторах с этими типами хранимых в ячейках значений передаются дополнительные параметры для установки формата выводимых в ячейках значений:

CTableCell( const uint row, const uint col, const double value , const int digits ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value , const uint time_flags ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value , const bool color_names_flag ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); }

Метод сравнения двух объектов:

int CTableCell::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *obj=node; switch (mode) { case CELL_COMPARE_MODE_COL : return ( this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); case CELL_COMPARE_MODE_ROW : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); } }

Метод позволяет сравнить параметры двух объектов по одному из трёх критериев сравнения — по номеру колонки, по номеру строки, одновременно по номерам строки и колонки.

Метод необходим для возможности сортировки строк таблицы по значениям колонок таблицы. Этим будет заниматься компонент Controller в последующих статьях.

Метод для сохранения свойств ячейки в файл:

bool CTableCell::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_datatype, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_object_type, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_row, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_col, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_digits, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_time_flags, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color_flag, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_editable, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

После записи стартового маркера данных и типа объекта в файл, поочерёдно сохраняются все свойства ячейки. Объединение необходимо сохранять как структуру функцией FileWriteStruct().

Метод для загрузки свойств ячейки из файла:

bool CTableCell::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_datatype=( ENUM_DATATYPE ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_row=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_col=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_digits=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_time_flags=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_color_flag=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_editable=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

После чтения и проверки маркера начала данных и типа объекта, поочерёдно загружаются все свойства объекта в том же порядке, в котором они были сохранены. Объединение считывается при помощи FileReadStruct().

Метод, возвращающий описание объекта:

string CTableCell::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Row %u, Col %u, %s <%s>Value: %s" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Row(), this .Col(), ( this .m_editable ? "Editable" : "Uneditable" ), this .DatatypeDescription(), this .Value())); }

Здесь создаётся строка из некоторых параметров ячейки и возвращается, например для double, в таком формате:

Table Cell: Row 2 , Col 2 , Uneditable <double>Value: 0.00

Метод, выводящий в журнал описание объекта:

void CTableCell:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

Здесь просто распечатывается описание объекта в журнал.

class CTableRow : public CObject { protected : CTableCell m_cell_tmp; CListObj m_list_cells; uint m_index; bool AddNewCell(CTableCell *cell); public : void SetIndex( const uint index) { this .m_index=index; } uint Index( void ) const { return this .m_index; } void CellsPositionUpdate( void ); CTableCell *CreateNewCell( const double value ); CTableCell *CreateNewCell( const long value ); CTableCell *CreateNewCell( const datetime value ); CTableCell *CreateNewCell( const color value ); CTableCell *CreateNewCell( const string value ); CTableCell *GetCell( const uint index) { return this .m_list_cells.GetNodeAtIndex(index); } uint CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cells.Total(); } void CellSetValue( const uint index, const double value ); void CellSetValue( const uint index, const long value ); void CellSetValue( const uint index, const datetime value ); void CellSetValue( const uint index, const color value ); void CellSetValue( const uint index, const string value ); void CellAssignObject( const uint index,CObject * object ); void CellUnassignObject( const uint index); bool CellDelete( const uint index); bool CellMoveTo( const uint cell_index, const uint index_to); void ClearData( void ); string Description( void ); void Print( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width= 10 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_ROW); } CTableRow( void ) : m_index( 0 ) {} CTableRow( const uint index) : m_index(index) {} ~CTableRow( void ){} };





3. Класс строки таблицы



Строка таблицы — это, по сути, обычный список ячеек. Класс строки должен уметь добавлять новые ячейки, удалять и перемещать на новое расположение имеющиеся в списке ячейки. Класс должен иметь минимально-достаточный набор методов для управления ячейками в списке.

Продолжим писать код в том же самом файле. В параметрах класса всего одна переменная — индекс строки в таблице. Всё остальное — методы для работы со свойствами строки и со списком её ячеек.

Рассмотрим методы класса.

Метод для сравнения двух строк таблицы:

int CTableRow::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableRow *obj=node; return ( this .Index()>obj.Index() ? 1 : this .Index()<obj.Index() ? - 1 : 0 ); }

Так как строки можно сравнивать только по их единственному параметру — индексу строки, то здесь это сравнение и реализовано. Метод потребуется для сортировки строк таблицы.

Перегруженные методы для создания ячеек с разными типами хранимых данных:

CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const double value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, 2 ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const long value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const datetime value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const color value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, true ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const string value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; }

Пять методов для создания новой ячейки (double, long, datetime, color, string) и добавления её в конец списка. Дополнительные параметры формата вывода данных в ячейку устанавливаются со значениями по умолчанию. Их можно будет изменить уже после создания ячейки. Сначала создаётся новый объект ячейки, и затем добавляется в конец списка. Если объект создан не был — он удаляется для избежания утечек памяти.

Метод, добавляющий ячейку в конец списка:

bool CTableRow::AddNewCell(CTableCell *cell) { if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableCell object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } cell.SetPositionInTable( this .m_index, this .CellsTotal()); if ( this .m_list_cells.Add(cell)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add cell (%u,%u) to list" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return false ; } return true ; }

Любая вновь созданная ячейка всегда добавляется в конец списка. Далее, её можно будет переместить на нужное положение при помощи методов сласса модели таблицы, который будет создаваться далее.

Перегруженные методы установки значения в указанную ячейку:

void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const double value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const long value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const datetime value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const color value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const string value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); }

Получаем по индексу требуемую ячейку из списка и устанавливаем для неё значение. Если ячейка нередактируемая, то метод SetValue() объекта ячейки установит для ячейки только тип устанавливаемого значения. Само значение установлено не будет.

Метод, назначающий в ячейку объект:

void CTableRow::CellAssignObject( const uint index,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

Получаем по индексу объект ячейку и при помощи его метода AssignObject() назначаем ячейке указатель на объект.

Метод, отменяющий для ячейки назначенный объект:

void CTableRow::CellUnassignObject( const uint index) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

Получаем по индексу объект ячейку и при помощи его метода UnassignObject() снимаем назначенный ячейке указатель на объект.

Метод, удаляющий ячейку:

bool CTableRow::CellDelete( const uint index) { if (! this .m_list_cells.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

При помощи метода Delete() класса CList удаляем из списка ячейку. После того, как ячейка была удалена из списка, индексы остальных ячеек изменены. При помощи метода CellsPositionUpdate() обновляем индексы всех оставшихся в списке ячеек.

Метод, перемещающий ячейку на указанную позицию:

bool CTableRow::CellMoveTo( const uint cell_index, const uint index_to) { CTableCell *cell= this .GetCell(cell_index); if (cell== NULL || ! this .m_list_cells.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

Чтобы класс CList мог оперировать объектом, этот объект в списке должен быть текущим. Текущим он становится, например, при его выборе. Поэтому здесь сначала получаем объект ячейки из списка по индексу. Ячейка становится текущей, и далее, при помощи метода MoveToIndex() класса CList, перемещаем объект на требуемую позицию в списке. После успешного перемещения объекта на новую позицию, индексы остальных объектов необходимо скорректировать, что и делается при помощи метода CellsPositionUpdate().

Метод, устанавливающий позиции строки и колонки всем ячейкам списка:

void CTableRow::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_cells.Total();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.SetPositionInTable( this .Index(), this .m_list_cells.IndexOf(cell)); } }

Класс CList позволяет найти индекс текущего объекта в списке. Для этого, объект должен быть выбран. Здесь мы в цикле проходим по всем объектам ячеек в списке, выбираем каждый и узнаём его индекс при помощи метода IndexOf() класса CList. Индекс строки и найденный индекс ячейки устанавливаются в объект ячейку при помощи его метода SetPositionInTable().

Метод, обнуляющий данные ячеек строки:

void CTableRow::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .CellsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

Обнуляем в цикле каждую очередную ячейку в списке при помощи метода объекта ячейки ClearData(). Для строковых данных в ячейку записывается пустая строка, а для числовых — ноль.

Метод, возвращающий описание объекта:

string CTableRow::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Position %u, Cells total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Index(), this .CellsTotal())); }

Из свойств и данных объекта собирается строка и возвращается в, например, таком формате:

Table Row: Position 1 , Cells total: 4 :

Метод, выводящий в журнал описание объекта:

void CTableRow:: Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width= 10 ) { int total=( int ) this .CellsTotal(); string res= "" ; if (as_table) { string head= " Row " +( string ) this .Index(); string res=:: StringFormat ( "|%-*s |" ,cell_width,head); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell.Value()); } :: Print (res); return ; } :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) res+= " " +cell.Description()+(i<total- 1 ? "

" : "" ); } :: Print (res); } }

Для нетабличного вывода данных в журнал, сначала в журнал выводится заголовок в виде описания строки. Затем, если установлен флаг детализированного вывода, в цикле по списку ячеек в журнал выводятся описания каждой ячейки.

В итоге детализированный вывод строки таблицы в журнал выглядит, например так (для не табличного вида):

Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable <long>Value: 21 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable <long>Value: 32 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable <long>Value: 43

Для табличного вывода результат будет, например, таким:

| Row 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Метод, сохраняющий строку таблицы в файл:

bool CTableRow::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_cells.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Сохраняем маркер начала данных, затем тип объекта. Это стандартный заголовок каждого объекта в файле. После чего, следует запись в файл свойств объекта. Здесь сохраняется в файл индекс строки, и далее — список ячеек.

Метод, загружающий строку из файла:

bool CTableRow::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (! this .m_list_cells.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Здесь всё в том же порядке, что и при сохранении. Сначала загружается и проверяется маркер начала данных и тип объекта, далее загружается индекс строки и полностью весь список ячеек.





4. Класс модели таблицы



Модель таблицы в своём простом варианте представляет из себя связанный список строк, которые, в свою очередь, содержат связанные списки ячеек. Наша модель, которую создадим сегодня, будет получать на входе двумерный массив одного из пяти типов (double, long, datetime, color, string), и создавать из него виртуальную таблицу. В дальнейшем мы расширим этот класс для принятия иных аргументов для создания таблиц из других входных данных. Эта же модель будет считаться моделью по умолчанию.

Продолжим писать код в том же файле \MQL5\Scripts\TableModel\TableModelTest.mq5.

Класс модели таблицы — по сути, обычный список строк с методами управления строками, столбцами и ячейками. Напишем тело класса со всеми переменными и методами и далее рассмотрим объявленные методы класса:

class CTableModel : public CObject { protected : CTableRow m_row_tmp; CListObj m_list_rows; template < typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype( string type_name) { return ( type_name== "bool" || type_name== "char" || type_name== "uchar" || type_name== "short" || type_name== "ushort" || type_name== "int" || type_name== "uint" || type_name== "long" || type_name== "ulong" ? TYPE_LONG : type_name== "float" || type_name== "double" ? TYPE_DOUBLE : type_name== "datetime" ? TYPE_DATETIME : type_name== "color" ? TYPE_COLOR : TYPE_STRING ); } CTableRow *CreateNewEmptyRow( void ); bool AddNewRow(CTableRow *row); void CellsPositionUpdate( void ); public : CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow( const uint index) { return this .m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal( void ) const { return this .m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow( const uint index); uint CellsTotal( void ); template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowResetData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void ColumnResetData( const uint index); string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width= 10 ); void ClearData( void ); void Destroy( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } CTableModel( void ){} CTableModel( double &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( long &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( datetime &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( color &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( string &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } ~CTableModel( void ){} };

В принципе, здесь лишь один объект связанного списка строк таблицы и методы для управления строками, ячейками и столбцами. И конструкторы, принимающие разные типы двумерных массивов.

В конструктор класса передаётся массив, и вызывается метод для создания модели таблицы:

template < typename T> void CTableModel::CreateTableModel(T &array[][]) { int rows_total=:: ArrayRange (array, 0 ); int cols_total=:: ArrayRange (array, 1 ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( int c= 0 ; c<cols_total; c++) row.CreateNewCell(array[r][c]); } } }

Логика метода полностью расписана в комментариях. Первое измерение массива — это строки таблицы, второе измерение — это ячейки каждой строки. При создании ячеек используется тот тип данных, какого типа передан массив в метод.

Таким образом, мы можем создать несколько моделей таблиц, ячейки которых изначально хранят разные типы данных (double, long, datetime, color и string). В последствии, после создания модели таблицы, типы данных, хранимых в ячейках, можно изменить.

Метод, создающий новую пустую строку и добавляющий её в конец списка:

CTableRow *CTableModel::CreateNewEmptyRow( void ) { CTableRow *row= new CTableRow( this .m_list_rows.Total()); if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new row at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_list_rows.Total()); return NULL ; } if (! this .AddNewRow(row)) { delete row; return NULL ; } return row; }

Метод создаёт новый объект класса CTableRow и добавляет его в конец списка строк при помощи метода AddNewRow(). При ошибке добавления, созданный новый объект удаляется и возвращается NULL. При успешном выполнении, метод возвращает указатель на вновь добавленную в список строку.

Метод, добавляющий объект строку в конец списка:

bool CTableModel::AddNewRow(CTableRow *row) { if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableRow object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } row.SetIndex( this .RowsTotal()); if ( this .m_list_rows.Add(row)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add row (%u) to list" , __FUNCTION__ ,row.Index()); return false ; } return true ; }

Оба рассмотренных выше метода находятся в защищённой секции класса, работают в паре и служат для внутреннего использования при добавлении новых строк в таблицу.

Метод, для создания новой строки и добавления её в конец списка:

CTableRow *CTableModel::RowAddNew( void ) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); return row; }

Это публичный метод. Используется для добавления в таблицу новой строки с ячейками. Количество ячеек для созданной строки берётся из самой первой строки таблицы.

Метод для создания и добавления новой строки в указанную позицию списка:

CTableRow *CTableModel::RowInsertNewTo( const uint index_to) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); this .RowMoveTo( this .m_list_rows.IndexOf(row),index_to); return row; }

Иногда требуется вставить новую строку не в конец списка строк, а между имеющимися. Этот метод сначала создаёт новую строку в конце списка, заполняет её ячейками, очищает их, а затем смещает строку в нужную позицию.

Метод, устанавливающий значение в указанную ячейку:

template < typename T> void CTableModel::CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell== NULL ) return ; ENUM_DATATYPE type= this .GetCorrectDatatype( typename (T)); switch (type) { case TYPE_DOUBLE : cell.SetValue(( double )value); break ; case TYPE_LONG : cell.SetValue(( long )value); break ; case TYPE_DATETIME : cell.SetValue(( datetime )value); break ; case TYPE_COLOR : cell.SetValue(( color )value); break ; case TYPE_STRING : cell.SetValue(( string )value); break ; default : break ; } }

Сначала получаем указатель на требуемую ячейку по координатам её строки и столбца, а затем устанавливаем в неё значение. Каким бы ни было переданное в метод значение для установки его в ячейку, метод выберет только корректный тип для установки — double, long, datetime, color или string.

Метод, устанавливающий точность отображения данных в указанную ячейку:

void CTableModel::CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(digits); }

Метод актуален только для ячеек, хранящих вещественный тип значения. Служит для указания количества знаков после запятой для отображаемого ячейкой значения.

Метод, устанавливающий флаги отображения времени в указанную ячейку:

void CTableModel::CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(flags); }

Актуально для ячеек, отображающих datetime-значения. Устанавливает формат отображения времени ячейкой (один из TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS, либо их комбинации)

TIME_DATE получает результат в форме " yyyy.mm.dd " ,

TIME_MINUTES получает результат в форме " hh:mi " ,

TIME_SECONDS получает результат в форме " hh:mi:ss ".

Метод, устанавливающий флаг отображения имён цветов в указанную ячейку:

void CTableModel::CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(flag); }

Актуален только для ячеек, отображающих color-значения. Указывает о необходимости выводить наименования цветов, если цвет, хранящийся в ячейке, присутствует в таблице цветов.

Метод, назначающий объект в ячейку:

void CTableModel::CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

Метод, отменяющий назначение объекта в ячейке:

void CTableModel::CellUnassignObject( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

Два представленных выше метода позволяют назначить на ячейку какой-либо объект, или снять его назначение. Объект должен быть наследником класса CObject. В контексте статей о таблицах, объектом может быть, например, какой-то один из списка известных объектов из перечисления ENUM_OBJECT_TYPE. На данный момент в списке есть только объекты ячейки, строки и модели таблицы. Их назначение на ячейку не имеет смысла. Но перечисление будет расширяться по ходу написания статей о компоненте View, где будут создаваться элементы управления. Вот их-то и целесообразно будет назначать на ячейку, например, элемент управления "выпадающий список".

Метод, удаляющий указанную ячейку:

bool CTableModel::CellDelete( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellDelete(col) : false ); }

Метод получает объект строки по его индексу и вызывает его метод удаления указанной ячейки. Для одиночной ячейки в одиночной строке метод пока не имеет смысла, так как уменьшит количество ячеек только в одной строке таблицы. Это вызовет рассинхронизацию ячеек с соседними строками. Пока нет обработки такого удаления, где необходимо "расширить" соседнюю с удалённой ячейку до размера двух ячеек — чтобы не нарушалась структура таблицы. Но этот метод используется в составе метода удаления столбца таблицы, где удаляются ячейки сразу во всех строках, не нарушая целостности всей таблицы.

Метод, для перемещения ячейки таблицы:

bool CTableModel::CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellMoveTo(cell_index,index_to) : false ); }

Получаем объект строки по его индексу и вызываем его метод удаления указанной ячейки.

Метод, возвращающий количество ячеек в указанной строке:

uint CTableModel::CellsInRow( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); }

Получаем строку по индексу и возвращаем количество ячеек в ней, вызвав метод строки CellsTotal().

Метод, возвращающий количество ячеек в таблице:

uint CTableModel::CellsTotal( void ) { uint res= 0 , total= this .RowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<( int )total; i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); res+=(row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); } return res; }

Метод проходит по всем строкам таблицы и складывает количество ячеек каждой строки в общий результат, который и возвращается. При большом количестве строк в таблице такой подсчёт может быть медленным. После того, как будут созданы все методы, влияющие на количество ячеек таблицы, сделаем их учёт только в момент изменения их количества.

Метод, возвращающий указанную ячейку таблицы:

CTableCell *CTableModel::GetCell( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.GetCell(col) : NULL ); }

Получаем строку по индексу row и возвращаем указатель на объект ячейки по индексу col методом объекта строки GetCell().

Метод, возвращающий описание ячейки:

string CTableModel::CellDescription( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); return (cell!= NULL ? cell.Description() : "" ); }

Получаем строку по индексу, из строки получаем ячейку и возвращаем её описание.

Метод, выводящий в журнал описание ячейки:

void CTableModel::CellPrint( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell. Print (); }

Получаем указатель на ячейку по индексам строки и колонки и, используя метод Print() объекта ячейки, выводим в журнал её описание.

Метод, удаляющий указанную строку:

bool CTableModel::RowDelete( const uint index) { if (! this .m_list_rows.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

При помощи метода Delete() класса CList удаляем по индексу объект строки из списка. После удаления строки, индексы оставшихся строк и ячеек в них не соответствуют действительности, и их требуется скорректировать методом CellsPositionUpdate().

Метод, перемещающий строку на указанную позицию:

bool CTableModel::RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to) { CTableRow *row= this .GetRow(row_index); if (row== NULL || ! this .m_list_rows.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

В классе CList множество методов работают с текущим объектом списка. Получаем указатель на требуемую строку, делая её текущей, и смещаем на нужную позицию при помощи метода MoveToIndex() класса CList. После смещения строки на новую позицию необходимо обновить индексы для остальных строк, что и делаем методом CellsPositionUpdate().

Метод, устанавливающий позиции строки и колонки всем ячейкам:

void CTableModel::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_rows.Total();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row== NULL ) continue ; row.SetIndex( this .m_list_rows.IndexOf(row)); row.CellsPositionUpdate(); } }

Проходим по списку всех строк таблицы, выбираем каждую последующую строку и устанавливаем для неё корректный индекс, найденный методом IndexOf() класса CList. Затем вызываем метод строки CellsPositionUpdate(), который для каждой ячейки строки устанавливает корректный индекс.

Метод, очищающий данные всех ячеек строки:

void CTableModel::RowResetData( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row.ClearData(); }

Каждая ячейка строки сбрасывается в "пустое" значение. Пока для упрощения пустым значением для числовых ячеек является ноль, в дальнейшем это будет изменено, так как ноль — тоже значение, которое нужно отображать в ячейке. А сброс значения подразумевает отображение пустого поля ячейки.

Метод, очищающий данные всех ячеек таблицы:

void CTableModel::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) this .RowResetData(i); }

Проходим по всем строкам таблицы, и для каждой вызываем метод RowResetData(), рассмотренный выше.

Метод, возвращающий описание строки:

string CTableModel::RowDescription( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.Description() : "" ); }

Получаем указатель на строку по индексу и возвращаем её описание.

Метод, выводящий в журнал описание строки:

void CTableModel::RowPrint( const uint index, const bool detail) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row. Print (detail); }

Получаем указатель на строку и вызываем метод Print() полученного объекта.

Метод, удаляющий столбец таблицы:

bool CTableModel::ColumnDelete( const uint index) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellDelete(index); } return res; }

В цикле по всем строкам таблицы получаем каждую очередную строку и удаляем в ней требуемую ячейку по индексу столбца. Таким образом удаляются все ячейки таблицы, имеющие одинаковые индексы столбца.

Метод, перемещающий столбец таблицы:

bool CTableModel::ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellMoveTo(col_index,index_to); } return res; }

В цикле по всем строкам таблицы получаем каждую очередную строку и перемещаем требуемую ячейку в новую позицию. Таким образом, перемещаются все ячейки таблицы, имеющие одинаковые индексы столбца.

Метод, очищающий данные ячеек столбца:

void CTableModel::ColumnResetData( const uint index) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

В цикле по всем строкам таблицы получаем каждую очередную строку и в требуемой ячейке очищаем данные. Таким образом очищаются все ячейки таблицы, имеющие одинаковые индексы столбца.

Метод, возвращающий описание объекта:

string CTableModel::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Rows %u, Cells in row %u, Cells Total %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .RowsTotal(), this .CellsInRow( 0 ), this .CellsTotal())); }

Создаётся и возвращается строка из некоторых параметров модели таблицы в таком формате:

Table Model: Rows 4 , Cells in row 4 , Cells Total 16 :

Метод, выводящий в журнал описание объекта:

void CTableModel:: Print ( const bool detail) { :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( uint i= 0 ; i< this .RowsTotal(); i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , false ); } } }

Сначала распечатывается заголовок в виде описания модели, и далее, если стоит флаг детализированного вывода, в цикле распечатываются детализированные описания всех строк модели таблицы.

Метод, выводящий в журнал описание объекта в табличном виде:

void CTableModel::PrintTable( const int cell_width= 10 ) { CTableRow *row= this .GetRow( 0 ); if (row== NULL ) return ; uint total=row.CellsTotal(); string head= " n/n" ; string res=:: StringFormat ( "|%*s |" ,cell_width,head); for ( uint i= 0 ;i<total;i++) { if ( this .GetCell( 0 , i)== NULL ) continue ; string cell_idx= " Column " +( string )i; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell_idx); } :: Print (res); for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , true ,cell_width); } }

Сначала, по количеству ячеек самой первой строки таблицы создаём и распечатываем в журнале заголовок таблицы с наименованиями колонок таблицы. Затем, проходим в цикле по всем строкам таблицы и распечатываем каждую в табличном виде.

Метод, уничтожающий модель таблицы:

void CTableModel::Destroy( void ) { m_list_rows.Clear(); }

Просто очищается список строк таблицы с уничтожением всех объектов при помощи метода Clear() класса CList.

Метод для сохранения модели таблицы в файл:

bool CTableModel::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

После сохранения маркера начала данных и типа списка, сохраняем в файл список строк при помощи метода Save() класса CList.

Метод для загрузки модели таблицы из файла:

bool CTableModel::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

После загрузки и проверки маркера начала данных и типа списка, загружаем список строк из файла при помощи метода Load() класса CListObj, рассмотренного в начале статьи.

Все классы для создания модели таблицы готовы. Теперь напишем скрипт для тестирования работы модели.





Протестируем результат

Продолжим писать код в том же файле. Напишем скрипт, в котором создадим двумерный массив размерностью 4x4 (4 строки по 4 ячейки в каждой) с типом, например, long. Далее, откроем файл для записи в него данных модели таблицы и загрузки данных в таблицу из файла. Создадим модель таблицы и проверим работу некоторых её методов.

Каждый раз, при изменении таблицы, будем выводить в журнал получившийся результат при помощи функции TableModelPrint(), где производится выбор, как распечатать модель таблицы. При значении макроса PRINT_AS_TABLE равном true, вывод в журнал производится методом PrintTable() класса CTableModel, при значении false — методом Print() того же класса.

В скрипте создадим модель таблицы, распечатаем её в табличном виде и сохраним модель в файл. Затем добавим строки, удалим столбцы, поменяем разрешение на редактирование...

Затем опять загрузим из файла первоначальную оригинальную версию таблицы и распечатаем результат.

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); delete tm; }

В итоге получим такой результат работы скрипта в журнале:

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Чтобы проверить работу с моделью таблицы, добавление, удаление и перемещение строк и столбцов, работу с файлом, допишем скрипт:

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); int handle= FileOpen ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ".bin" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ; if (tm.Save(handle)) Print ( "

The table model has been successfully saved to file." ); if (tm.RowInsertNewTo( 2 )) { Print ( "

Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable" ); CTableCell *cell=tm.GetCell( 2 , 3 ); if (cell!= NULL ) cell.SetEditable( false ); TableModelPrint(tm); } if (tm.ColumnDelete( 1 )) { Print ( "

Remove column from position 1" ); TableModelPrint(tm); } if ( FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ) && tm.Load(handle)) { Print ( "

Load the original table view from the file:" ); TableModelPrint(tm); } FileClose (handle); delete tm; } void TableModelPrint(CTableModel *tm) { if (PRINT_AS_TABLE) tm.PrintTable(); else tm. Print ( true ); }

Получим такой результат в журнале:

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | The table model has been successfully saved to file. Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | Remove column from position 1 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | | Row 0 | 1 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 15 | 16 | Load the original table view from the file: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Если нужно вывести в журнал данные модели таблицы не в табличном виде, то макросе PRINT_AS_TABLE нужно подставить значение false:

#define PRINT_AS_TABLE false

В этом случае, получим такой вывод в журнал:

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | The table model has been successfully saved to file. Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable Table Model: Rows 5 , Cells in row 4 , Cells Total 20 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 3 , Editable < long >Value: 16 Remove column from position 1 Table Model: Rows 5 , Cells in row 3 , Cells Total 15 : Table Row: Position 0 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 16 Load the original table view from the file: Table Model: Rows 4 , Cells in row 4 , Cells Total 16 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 16

Такой вывод предоставляет больше отладочной информации. Например, здесь мы видим, что установка в ячейку флага запрета редактирования отображена в логах программы.

Весь заявленный функционал работает, как и ожидалось, строки добавляются, перемещаются, столбцы удаляются, мы можем менять свойства ячеек и работать с файлами.





Заключение

Что ж, это первая версия простой модели таблицы, которая позволяет создать таблицу из двумерного массива данных. Далее нас ждёт создание других, специализированных моделей таблиц, создание компонента View таблицы и полноценная работа с табличными данными, как с одним из элементов управления пользовательского графического интерфейса.

К статье прикреплён файл созданного сегодня скрипта с включённым в него классами. Вы можете загрузить его для самостоятельного изучения.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



