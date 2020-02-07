Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XXVI): Trabajando con las solicitudes comerciales pendientes - primera implementación (apertura de posiciones)

Contenido

En artículos anteriores, ya enunciamos el concepto de solicitud comercial pendiente.

Hoy vamos a analizar en qué consiste dicho concepto, cómo nos ayudará y qué nos aportará, además de proceder a la implementación de las solicitudes pendientes.



Al obtener y procesar los errores del servidor comercial, a veces debemos esperar cierto tiempo y repetir la solicitud. Para ejecutar la espera, en el caso más sencillo, podemos simplemente esperar la ejecución de la función Sleep() con el número requerido de milisegundos, y después repetir la solicitud. En muchos programas, esto resulta más que suficiente. Pero aquí tenemos un momento negativo: durante el tiempo de espera, nuestro programa se detiene y aguarda la finalización de la pausa, y ya después continúa con su lógica. Todo ello sucede en el método comercial, y todas las demás funciones del programan dejan de estar disponibles.

Para evitar este momento desagradable, podemos crear una copia de la solicitud comercial cuyo envío al servidor ha provocado el error que ha requerido de una nueva solicitud después de la espera, y luego ubicar esta solicitud en la lista de solicitudes comerciales y salir tranquilamente del método comercial. Con ello, también evitamos que el programa se quede "colgado" en el estado de espera dentro del método comercial y le damos la posibilidad de seguir trabajando según la lógica implementada. En este caso, además, la clase comercial analiza constantemente la lista de solicitudes pendientes, y cuando llega el momento de ejecutar la solicitud (ha finalizado su tiempo de espera), la biblioteca llama por sí misma al método comercial necesario con la solicitud requerida. A continuación, todo tiene lugar en la secuencia anterior: si otra vez obtenemos error, salimos de nuevo del método comercial hasta que llegue el momento de una nueva solicitud comercial. Si la solicitud se ha ejecutado sin errores y ha sido colocada en la cola del servidor, esta solicitud es eliminada de la lista de solicitudes comerciales.



Se trata de una de las opciones de uso de las solicitudes pendientes que nos dan la posibilidad de no interrumpir la ejecución del programa durante el tiempo de espera, especialmente si este es prlongado.

Otra variante de uso de las solicitudes pendientes es la implementación de órdenes StopLimit en MQL4. Porque, ¿qué es una orden StopLimit? Es una orden pendiente doble que contiene dos precios: el precio de la orden Stop y el precio de la orden Limit. La orden pendiente límite se establece cuando el precio alcanza el nivel establecido para la orden Stop. De esta forma, con la ayuda de una solicitud pendiente, resulta fácil implementar la lógica de funcionamiento de la orden StopLimit: solo tenemos que crear una solicitud pendiente para la colocación de la orden Limit, mientras que el momento de establecimiento de dicha orden será el precio al que se debe enviar la solicitud, que registraremos en los parámetros de la solicitud pendiente. En cuanto el precio alcance el valor establecido, se enviará una solicitud al servidor para que coloque una orden Limit. Esta lógica repite completamente la lógica de funcionamiento de las órdenes StopLimit.



Otra variante de aplicación de las solicitudes pendientes se puede considerar el envío automático de solicitudes comerciales para la apertura de posiciones de mercado cuando el precio alcance el nivel establecido, o a una hora determinada, o bien al cumplirse los dos factores.

En general, aquí disponemos de mucha libertad en cuanto a la automatización del envío de solicitudes comerciales según las condiciones establecidas.

El número mágico como repositorio de datos

Al crear una nueva solicitud pendiente, debemos marcarla de alguna forma, para que el programa pueda saber que esta orden concreta ha sido colocada de acuerdo con una solicitud comercial específica, es decir, debemos identificar y vincular la orden o posición de forma unívoca con una solicitud pendiente concreta. Esta vinculación, además, no deberá perderse en situaciones que se salgan de lo normal.

Tras analizar largamente diferentes posibilidades respecto a la organización de esta vinculación, hemos llegado a una única conclusión: necesitamos registrar el identificador de la solicitud comercial en el valor del número mágico de la orden/posición. Se trata del único parámetro que permanecerá inalterable, y que además se encuentra inicialmente en la orden. Todos los demás métodos serán o bien poco fiables (guardado en los comentarios a la orden/posición), o bien requerirán mucho esfuerzo en cuanto a la creación y el acompañamiento (guardado en los archivos). Tampoco vamos a considerar las variables globales del terminal, dado que estas igualmente podrían no tener tiempo de registrarse en el portador en situaciones excepcionales; por eso tampoco ofrecen fiabilidad completa en cuanto a la actualidad de la información.

A nuestro entender, esto solo deja una salida: guardar los datos en el número mágico. Y aquí nos viene a la cabeza otra cuestión importante: anteriormente añadimos a los objetos de orden un identificador que permite agrupar las órdenes/posiciones en un grupo común, lo cual puede resultar útil, por ejemplo, para diferentes asesores de cuadrícula. Este identificador podemos añadirlo al objeto de orden ya solo después de que haya aparecido físicamente en el servidor. Así, no se extraviará en situaciones excepcionales. Claro que ya habíamos planeado inicialmente el guardado posterior de todas las colecciones junto con sus objetos en el disco duro, pero aún queda bastante para llegar ahí. Lo que sí podemos hacer ahora es añadir al número mágico de la orden, además del identificador de solicitud pendiente, los identificadores del grupo.

Así, podremos guardar en el valor del número mágico varios identificadores al mismo tiempo:

el identificador del número mágico (el que se establece en los parámetros de entrada del asesor)



el identificador del primer grupo (con números de subgrupo de 0 a 15, el cero indica que no hay pertenencia a ningún grupo)



el identificador del segundo grupo (con números de subgrupo de 0 a 15, el cero indica que no hay pertenencia a ningún grupo)



el identificador de solicitud pendiente (con números posibles de 0 a 255, el cero indica que no hay identificador)

De esta forma, tendremos la posibilidad de establecer el número del primer y el segundo grupo de órdenes. En cada grupo de órdenes pueden existir hasta quince subgrupos. ¿Y qué nos da esto? Su pongamos que tenemos 20 órdenes/posiciones que queremos reunir según un cierto criterio en un subgrupo. Les asignaremos en el primer grupo el número de subgrupo 1. Y también tenemos 20 órdenes/posiciones que queremos reunir según un cierto criterio en otro subgrupo de este primer grupo. Les asignaremos el número de subgrupo 2. Y al tercer conjunto de veinte órdenes/posiciones le asignaremos el subgrupo 3. Ahora tenemos tres subgrupos de órdenes/posiciones que podemos procesar fácilmente al mismo tiempo con nuestro manejador para cada uno de los subgrupos del primer grupo. Y si necesitamos procesar/analizar de forma adicional dos de tres grupos, pero ya con otro manejador completamente distinto y sin perder por ello la pertenencia a los grupos ya existentes, podremos definirlos en un segundo grupo (de hasta quince subgrupos). Esto nos ofrece una flexibilidad mayor al combinar órdenes/posiciones en diferentes grupos (en comparación con un solo grupo), aunque sea usando más números de subgrupos. Bien, podemos ver que hemos planeado mucho, pero, ¿dónde está la trampa? La trampa se encuentra en lo siguiente: el tamaño del valor de tipo entero en el que se guarda el número mágico para MQL4 es de solo 4 bytes (int). Por eso, aquí tendremos que sacrificar la magnitud del valor del número mágico que podemos establecer en nuestros programas. Para MQL5, el tamaño para el número mágico se establece con el tipo ulong, y ahí podemos establecer más cifras y guardar bastante más información. Pero todo depende de la compatibilidad... Y esto significa que tendremos que sacrificar algo, concretamente, deberemos sacrificar el tamaño del valor del número mágico, que solo tendrá dos bytes (ushort), mientras que los dos bytes liberados se usarán para los identificadores de los dos grupos (uchar) y el identificador de la orden pendiente (uchar). En el recuadro se muestra la estructura del número mágico y la ubicación de los datos en el valor uint del número mágico: ------------------------------------------------------------------------- | bit |31 24 | 23 20 | 19 16 | 15 8 | 7 0 | ------------------------------------------------------------------------- | byte | 3 | 2 | 1 | 0 | ------------------------------------------------------------------------- | type | uchar | uchar | ushort | ------------------------------------------------------------------------- | descr | request id | id2 | id1 | magic | ------------------------------------------------------------------------- Como podemos ver en el recuadro, el valor del número mágico ocupa ahora un tamaño de dos bytes, y se guarda en los dos bytes menores 0 y 1 de la cifra uint (bits 0 — 15) , lo que se corresponde con el tipo ushort. Precisamente este tipo de número mágico deberemos utilizar en nuestros programas con valores posibles de 0 a 65535.

, lo que se corresponde con el tipo ushort. Precisamente este tipo de número mágico deberemos utilizar en nuestros programas con valores posibles de 0 a 65535. El siguiente por orden creciente, el byte 2 de la cifra uint, sirve para guardar los dos identificadores de los grupos, y tiene un tamaño uchar (bits 16 — 23) .

El identificador del primer grupo se guarda en los cuatro bits menores de la cifra uchar (bits 16 — 19) , y

el identificador del segundo grupo se guarda en los cuatro bits mayores de esta cifra uchar (bits 20 — 23) .

De esta manera, podemos guardar dos grupos en un valor uchar de un solo byte. La cantidad de números en cada uno de dichos grupos puede ir desde cero (no hay grupo) hasta 15 (el valor máximo que podemos guardar en cuatro bits).

. , y . De esta manera, podemos guardar dos grupos en un valor uchar de un solo byte. La cantidad de números en cada uno de dichos grupos puede ir desde cero (no hay grupo) hasta 15 (el valor máximo que podemos guardar en cuatro bits). En el tercer y último byte de la cifra uint, guardaremos el valor uchar del identificador de la solicitud pendiente (bits 24 — 31) , que puede tener un valor desde cero (no hay identificador) hasta 255. Esto significa que podemos tener simultáneamente hasta 255 solicitudes pendientes activas. Para organizar el guardado de datos en el valor de la propiedad "número mágico" de la orden, vamos a mejorar la clase de orden abstracta y las clases de eventos.

Pero antes de ello, añadimos al archivo Defines.mqh los nuevos valores de tipo entero del objeto de orden abstracta: enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_MAGIC_ID, ORDER_PROP_GROUP_ID1, ORDER_PROP_GROUP_ID2, ORDER_PROP_PEND_REQ_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) Estas propiedades guardarán los identificadores mencionados anteriormente, que se contendrán en el valor del número mágico. Dado que hemos añadido tres nuevas propiedades, y hemos modificado una, en la macrosustitución que indica el número total de propiedades de tipo entero de la orden, cambiaremos su cantidad de 21 a 24.

Asimismo, añadiremos a la enumeración de posibles criterios de clasificación de órdenes y transacciones la clasificación según estas propiedades: #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC, SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN, SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE, SORT_BY_ORDER_TIME_EXP, SORT_BY_ORDER_STATUS, SORT_BY_ORDER_TYPE, SORT_BY_ORDER_REASON, SORT_BY_ORDER_STATE, SORT_BY_ORDER_POSITION_ID, SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID, SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER, SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY, SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE, SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM, SORT_BY_ORDER_TICKET_TO, SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP, SORT_BY_ORDER_MAGIC_ID, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID1, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID2, SORT_BY_ORDER_PEND_REQ_ID, SORT_BY_ORDER_DIRECTION, SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE, SORT_BY_ORDER_SL, SORT_BY_ORDER_TP, SORT_BY_ORDER_PROFIT, SORT_BY_ORDER_COMMISSION, SORT_BY_ORDER_SWAP, SORT_BY_ORDER_VOLUME, SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT, SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL, SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT, SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT, SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT, SORT_BY_ORDER_EXT_ID }; Para mostrar correctamente las propiedades de la orden en el diario,

añadiremos en el archivo Datas.mqh los índices de las nuevas propiedades y los mensajes que corresponden a los índices: MSG_ORD_PROFIT_PT, MSG_ORD_MAGIC_ID, MSG_ORD_GROUP_ID1, MSG_ORD_GROUP_ID2, MSG_ORD_PEND_REQ_ID , MSG_ORD_PRICE_OPEN, { "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" }, { "Идентификатор магического номера" , "Magic number's identifier" } , { "Идентификатор первой группы" , "First group's identifier" } , { "Идентификатор второй группы" , "Second group's identifier" } , { "Идентификатор отложенного запроса" , "Pending request's identifier" } , { "Цена открытия" , "Price open" }, Vamos a escribir en la clase de orden abstracta en el archivo Order.mqh las mejoras necesarias. En la sección privada de la clase, añadimos cuatro métodos encargados de extraer (y retornar) del valor de la propiedad de la orden "número mágico" el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del programa), los identificadores del grupo 1 y el grupo 2, y el identificador de la solicitud pendiente:

class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } public : COrder( void ){;}

Para retornar el valor ushort del número mágico (establecido en los ajustes) desde el valor uint del número mágico de la orden, basta con superponer la máscara (0xFFFF), que deja inalterados en el valor uint solo los dos bytes menores, mientras que los dos bytes mayores de la cifra uint se rellenan con ceros. Por cierto, al transformar el tipo uint en el tipo ushort, los dos bytes mayores se descartan automáticamente.

Para extraer el identificador del primer grupo, debemos primero desplazar 16 bits a la derecha el valor de la propiedad del número mágico (para que el valor uchar de los identificadores de los grupos se encuentre en el byte cero de la cifra uint), y después superponer sobre la cifra obtenida la máscara 0x0F, que dejará solo los cuatro bits menores del valor obtenido tras el desplazamiento. La transformación del tipo uint al tipo uchar descartará todos los bytes mayores de la cifra, dejando solo el menor, sobre el que está colocada la máscara. De esta forma, obtendremos un valor de cuatro bits entre 0 y 15.

La extracción del identificador del segundo grupo se diferencia un tanto de la extracción del identificador del primer grupo, dado que aquí, el valor que necesitamos se encuentra en los cuatro bits mayores del valor uchar. Por eso, primero haremos exactamente lo mismo que al extraer el identificador del primer grupo: desplazaremos 16 bits a la derecha el valor de la propiedad del número mágico (para que el valor uchar de los identificadores de los grupos se encuentre en el byte cero de la cifra uint), y después superpondremos sobre la cifra obtenida la máscara 0xF0, que dejará solo los cuatro bits mayores del valor obtenido tras el desplazamiento. A continuación, desplazaremos el valor obtenido otros cuatro bits a la derecha, para convertir los bits mayores, que guardan el número del identificador, en valores de 0 a 15.

Para extraer el identificador de la solicitud pendiente, necesitaremos desplazar 24 bits a la derecha el bit mayor de la cifra uint, para que este valor uchar de un solo byte se encuentre en el byte cero de la cifra uint, y después superponer sobre él la máscara 0xFF (lo cual no es obligatorio, dado que al transformar la cifra uint en el tipo uchar quedará de todas formas solo el bit menor).



En el bloque con los métodos de acceso simplificado a las propiedades del objeto de orden abstracta, añadimos los métodos que retornan las cuatro nuevas propiedades:



long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long MagicID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC_ID); } long GroupID1( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1); } long GroupID2( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2); } long PendReqID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } long TimeOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } long TimeClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }

Y ahí mismo, añadimos los tres métodos para establecer las nuevas propiedades en las propiedadesd de orden abstracta:



double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID1( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1,group_id); } void SetGroupID2( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2,group_id); } void SetPendReqID( const long req_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,req_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }

En el constructor cerrado de la clase, rellenamos los nuevos campos para las propiedades de la orden con los valores de los identificadores usando los métodos analizados anteriormente:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC_ID] = this .GetMagicID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID1] = this .GetGroupID1(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID2] = this .GetGroupID2(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PEND_REQ_ID] = this .GetPendReqID(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }

Añadimos al método que retorna la descripción de las propiedades de tipo entero la muestra de la descripción de todas las nuevas propiedades añadidas de la orden abstracta:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_FROM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_TO)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_EXP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET)+ ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE_BY_DIRECTION)+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? CMessage::Text(MSG_ORD_REASON)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ORDER_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ENTRY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_BY_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_UPDATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? CMessage::Text(MSG_ORD_DISTANCE_PT) : CMessage::Text(MSG_ORD_PROFIT_PT) )+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_SL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_TP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_MAGIC_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID1 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID1)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID2 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID2)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_PEND_REQ_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_PEND_REQ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Ya hemos terminado con la clase de orden abstracta. Ahora, debemos introducir algunos cambios en las clases de eventos.

En la clase de evento abstracto, en la sección protegida de la clase en el archivo Event.mqh, añadimos los métodos que retornan los nuevos identificadores:



protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket);

Los métodos son similares a los métodos de clase de la orden abstracta analizados anteriormente.

Ahora, en las cinco clases herederas de la clase de evento abstracto, en los archivos EventModify.mqh, EventOrderPlaced.mqh, EventOrderRemoved.mqh, EventPositionClose.mqh y EventPositionOpen.mqh, en sus métodos de descripción breve del evento, en lugar de la línea

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic() : "" ); string text= "" ;

añadimos para cada clase estas líneas:

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic_id=(( this .GetPendReqID()> 0 || this .GetGroupID1()> 0 || this .GetGroupID2()> 0 ) ? " (" +( string ) this .GetMagicID()+ ")" : "" ); string group_id1=( this .GetGroupID1()> 0 ? ", G1: " +( string ) this .GetGroupID1() : "" ); string group_id2=( this .GetGroupID2()> 0 ? ", G2: " +( string ) this .GetGroupID2() : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic()+magic_id+group_id1+group_id2 : "" ); string text= "" ;

Como guardamos multitud de datos en el mismo valor del número mágico, al mostrar este número en el diario se reflejará otro valor totalmente distinto, no el establecido en los ajustes del programa. Esto se debe que el valor del número mágico se guarda solo en los dos bytes menores, mientras que en los dos mayores se guardan los identificadores de los grupos y la solicitud pendiente. Por eso, si en el valor del número mágico de la orden se añaden los identificadores, o aunque sea uno de ellos, a los valores mostrados en el diario se le añadirán las descripciones de cada identificador por separado.

Ya hemos hecho todos los cambios necesarios para guardar los datos en el valor del número mágico. Ahora, vamos a ocuparnos propiamente de la clase de la solicitud pendiente y de la primera implementación de la creación de solicitudes pendientes al darse errores de apertura de posiciones.



La clase de solicitud pendiente, primera implementación de las solicitudes

En el archivo de la clase comercial Trading.mqh, justo antes del cuerpo de la clase comercial CTrading, añadimos una nueva clase que describe el objeto de solicitud comercial:

class CPendingReq : public CObject { private : MqlTradeRequest m_request; uchar m_id; int m_retcode; double m_price_create; ulong m_time_create; ulong m_time_activate; ulong m_waiting_msc; uchar m_current_attempt; uchar m_total_attempts; void CopyRequest( const MqlTradeRequest &request) { this .m_request=request; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; public : MqlTradeRequest MqlRequest( void ) const { return this .m_request; } double PriceCreate( void ) const { return this .m_price_create; } ulong TimeCreate( void ) const { return this .m_time_create; } ulong TimeActivate( void ) const { return this .m_time_activate; } ulong WaitingMSC( void ) const { return this .m_waiting_msc; } uchar CurrentAttempt( void ) const { return this .m_current_attempt; } uchar TotalAttempts( void ) const { return this .m_total_attempts; } uchar ID( void ) const { return this .m_id; } void SetPriceCreate( const double price) { this .m_price_create=price; } void SetTimeCreate( const ulong time) { this .m_time_create=time; } void SetTimeActivate( const ulong time) { this .m_time_activate=time; } void SetWaitingMSC( const ulong miliseconds) { this .m_waiting_msc=miliseconds; } void SetCurrentAttempt( const uchar number) { this .m_current_attempt=number; } void SetTotalAttempts( const uchar number) { this .m_total_attempts=number; } void SetID( const uchar id) { this .m_id=id; } CPendingReq( void ){;} CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode); }; CPendingReq::CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode) : m_price_create(price), m_time_create(time), m_id(id), m_retcode(retcode) { this .CopyRequest(request); } int CPendingReq::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPendingReq *compared_req=node; return ( this .ID()>compared_req.ID() ? 1 : this .ID()<compared_req.ID() ? - 1 : 0 ); return 0 ; }

A nuestro parecer, esta clase es tan sencilla que no tiene sentido describir lo comentado en la misma: todo se puede comprender a partir de los nombres de los métodos y las variables de miembro de clase. No obstante, sí que merece la pena hablar sobre el funcionamiento del objeto, así como de los métodos y la funcionalidad de la clase comercial relacionados con el mismo.

Al obtener un error del servidor, queremos crear una solicitud repetida al servidor y salir del método comercial. A continuación, la solicitud nuevamente creada (una vez finalizado su tiempo de espera), se envía de nuevo al servidor. En caso de obtener nuevamente error, de acuerdo con la lógica, deberíamos crear la solicitud pendiente, pero ya ha sido creada al obtener el primer error del servidor. Por eso, en el número mágico de la solicitud comercial recibida, se comprueba la presencia del identificador de la solicitud pendiente, y si este se encuentra ahí, significará que esta solicitud ya ha sido creada anteriormente (en este momento se está enviando el siguiente intento al servidor), así que no hay necesidad de crear una nueva solicitud. Si en el número mágico de la solicitud comercial no hay identificador, crearemos una nueva solicitud pendiente con el primer identificador libre de menor valor y saldremos del método comercial para liberar el programa para otras acciones.

En el temporizador de la clase comercial, se monitorea constantemente la lista de solicitudes comerciales, y si el tiempo de espera de la próxima solicitud ha finalizado, llamaremos desde el temporizador el método comercial correspondiente a la solicitud. Al comprobar cada nueva solicitud de la lista de solicitudes pendientes, se comprueba la presencia de la posición u orden correspondiente a la solicitud en la lista de órdenes y posiciones de mercado, y si existe la posición u orden con el identificador actual, significará que la solicitud pendiente ha realizado su función, y será eliminada de la lista de solicitudes.



Resumidamente, la lógica es esta. Vamos a implementarla.



La clase ya la hemos incluido en el archivo Trading.mqh, ahora, en su sección privada,

declaramos el método para buscar y retornar el primer menor identificador no utilizado de la solicitud pendiente:



int GetFreeID( void ); public : CTrading();

Vamos a realizar la implementación fuera del cuerpo de la clase:

int CTrading::GetFreeID( void ) { int id= WRONG_VALUE ; CPendingReq *element= new CPendingReq() ; if (element== NULL ) return 0 ; for ( int i= 1 ;i< 256 ;i++) { element.SetID(( uchar )i); this .m_list_request.Sort(); if ( this .m_list_request.Search(element)== WRONG_VALUE ) { id=i; break ; } } delete element ; return id ; }

En total, podemos tener 255 solicitudes pendientes autónomas. Cada una de las solicitudes tiene sus propiedades y su tiempo de espera entre intentos comerciales, y, a partir de ello, un periodo de existencia propio para el objeto de solicitud pendiente. En relación con ello, podría darse la situación en la que para un identificador de solicitud ya se usa un número (por ejemplo, 255), mientras que el identificador con el número 0 o 1, o cualquiera de los menores, ya ha sido liberado, por lo que se lo podría utilizar para las nuevas solicitudes comerciales. Este método se usa precisamente para buscar el menor número liberado para un identificador.

Primero se crea un objeto temporal de clase de solicitud pendiente y un identificador con el valor -1. Este valor nos comunicará que no hay identificadores libres: los 255 están ocupados, mientras que el valor 0 se retornará al darse el error de creación del objeto temporal. A continuación, en un ciclo por los posibles valores de los números de los indicadores, del 1 al 255, comprobamos en la lista de solicitudes pendientes la presencia de un objeto de solicitud con un identificador igual al valor actual del índice del ciclo. Para ello, primero asignamos al objeto temporal un identificador igual al número del índice del ciclo; luego asignamos a la lista la bandera de lista clasificada, y simplemente buscamos en la lista un objeto de solicitud con ese identificador, es decir, igual al objeto temporal al que se le ha asignado el índice de ciclo como identificador. Si no encontramos tal objeto en la lista, asignamos al valor retornado del método la magnitud del índice del ciclo e interrumpimos el mismo.

Al finalizar el ciclo, eliminamos el objeto de solicitud temporal y retornamos el valor del identificador, que puede ser o bien -1, o bien de 1 a 255.



En la sección pública de la clase, declaramos el método para crear la solicitud pendiente, y añadimos los métodos para establecer y retornar los valores de los indicadores en/desde el valor de la propiedad de la orden/posición "número mágico":



bool CreatePendingRequest ( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj); void SetGroupID1( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFFF0FFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 0 )<< 16 ) ; } void SetGroupID2( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFF0FFFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 1 )<< 16 ) ; } void SetPendReqID( const uchar id, uint &magic) { magic &= 0x00FFFFFF ; magic |= ( uint )id<< 24 ; } uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index)));} ushort GetMagicID( const uint magic) const { return ushort (magic & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( const uint magic) const { return uchar (magic>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( const uint magic) const { return uchar ((magic>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( const uint magic) const { return uchar (magic>> 24 ) & 0xFF ; }

Los métodos de retorno de los valores ya los hemos analizado anteriormente, aquí son idénticos. Vamos a analizar los métodos para establecer los diferentes identificadores.



Dado que los dos identificadores de los grupos se guardan en un solo byte, y el valor numérico del identificador puede estar solo entre 0 y 15 (4 bytes), para establecer el identificador del segundo grupo, necesitaremos desplazar su valor 4 bits a la izquierda, guardándolo así en los cuatro bits mayores de la cifra de un solo byte. Para ello, hemos creado el método ConvToXX(), que, dependiendo del índice del grupo (0 o 1), o bien desplaza la cifra transmitida (de 0 a 15) 4 bits a la izquierda (segundo grupo, índice 1), o bien no la desplaza (primer grupo, índice 0)



Para establecer el valor del identificador del primer grupo, primero necesitamos poner a cero los cuatro bits menores del byte en el que vamos a guardar el valor del identificador. Esto se puede hacer superponiendo al valor del número mágico una máscara en la que para cada medio byte (4 bits) se use el valor F.

Es decir, en aquellos bits en los que el valor se debe dejar sin cambio, superponemos un valor hexadecimal de la cifra decimal 15 (F), y en aquellos bits que no se deben borrar, superponemos cero. De esta forma, la máscara superpuesta al valor del número mágico será así: 0x FFF0FFFF.

Aquí:

FFFF — dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor),

— dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor), F0 — borramos (0) los cuatro bits menores en el byte que guarda los identificadores de los grupos; los mayores los dejamos (F), ahí se guarda el identificador del segundo grupo,

— borramos (0) los cuatro bits menores en el byte que guarda los identificadores de los grupos; los mayores los dejamos (F), ahí se guarda el identificador del segundo grupo, FF — dejamos el valor del identificador de la solicitud pendiente



A continuación, colocamos en el byte preparado para el guardado de los identificadores de los grupos el número del grupo obtenido del método ConvToXX() con el índice 0 y desplazado 16 bits a la izquierda, para que la cifra obtenida se encuentre en el byte necesario en el que se guardan los identificadores de los grupos.

Para establecer el valor del identificador del segundo grupo, ponemos a cero los cuatro bits mayores del byte en el que vamos a guardar el valor del identificador. Lo hacemos superponiendo al valor del número mágico la máscara 0x FF0FFFFF.

Aquí:

FFFF — dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor),

— dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor), 0F — borramos (0) los cuatro bits mayores en el byte que guarda los identificadores de los grupos; los menores los dejamos (F), ahí se guarda el identificador del primer grupo,

— borramos (0) los cuatro bits mayores en el byte que guarda los identificadores de los grupos; los menores los dejamos (F), ahí se guarda el identificador del primer grupo, FF — dejamos el valor del identificador de la solicitud pendiente



A continuación, colocamos en el byte preparado para el guardado de los identificadores de los grupos el número del grupo obtenido del método ConvToXX() con el índice 1 y desplazado 16 bits a la izquierda, para que la cifra obtenida se encuentre en el byte necesario en el que se guardan los identificadores de los grupos.

Para establecer el valor del identificador de la solicitud pendiente, ponemos a cero el valor del byte en el que vamos a guardar el valor del identificador. Lo hacemos superponiendo al valor del número mágico la máscara 0x 00FFFFFF.

Aquí:

FFFF — dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor),

— dejamos el identificador del número mágico (el número mágico establecido en los ajustes del asesor), FF — dejamos los valores de los identificadores de los grupos,

— dejamos los valores de los identificadores de los grupos, 00 — borramos el valor del identificador de la solicitud pendiente



A continuación, en el byte preparado para guardar el identificador de la solicitud pendiente, colocamos el valor uchar del identificador desplazado 24 bits a la izquierda para que la cifra obtenida se encuentre en el byte requerido en el que se guarda el identificador de la solicitud pendiente.

Implementamos el método para crear el objeto de solicitud pendiente fuera del cuerpo de la clase:

bool CTrading::CreatePendingRequest( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj) { CPendingReq *req_obj= new CPendingReq(id,symbol_obj.Bid(),symbol_obj.Time(),request,retcode); if (req_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); return false ; } if (! this .m_list_request.Add(req_obj)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); delete req_obj; return false ; } req_obj.SetTimeActivate(symbol_obj.Time()+wait); req_obj.SetWaitingMSC(wait); req_obj.SetCurrentAttempt( 0 ); req_obj.SetTotalAttempts(attempts); return true ; }

El méotodo es sencillo: se crea un nuevo objeto de solicitud, se añade a la lista de solicitudes pendientes, se rellenan los campos del objeto con los valores transmitidos al método (el tiempo de activación de la solicitud se calcula como el tiempo de creación de la solicitud + tiempo de espera) y se retorna true. En caso de error, se retorna false.

En el temporizador de la clase que creamos en el artículo anterior, escribimos la lógica del trabajo con solicitudes pendientes:

void CTrading:: OnTimer ( void ) { int total= this .m_list_request.Total(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CPendingReq *req_obj= this .m_list_request.At(i); if (req_obj== NULL ) continue ; if (req_obj.CurrentAttempt()>req_obj.TotalAttempts() || req_obj.CurrentAttempt()>= UCHAR_MAX ) { this .m_list_request.Delete(i); continue ; } MqlTradeRequest request=req_obj.MqlRequest(); CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(request.symbol); if (symbol_obj== NULL || !symbol_obj.RefreshRates()) continue ; req_obj.SetTimeActivate(req_obj.TimeCreate()+req_obj.WaitingMSC()*(req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if (symbol_obj.Time()<req_obj.TimeActivate()) continue ; req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); uchar id= this .GetPendReqID(( uint )request.magic); CArrayObj *list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,id,EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) continue ; switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : if (list.Total()== 0 ) { this .OpenPosition(( ENUM_POSITION_TYPE )request.type,request.volume,request.symbol,request.magic,request.sl,request.tp,request.comment,request.deviation); } else this .m_list_request.Delete(i); break ; default : break ; } } }

La lógica de trabajo se describe detalladamente en los comentarios al código, y a buen seguro no requerirá de explicaciones. Lo único que podemos destacar es el cálculo del tiempo de activación de la siguiente solicitud comercial. El tiempo se calcula como "el tiempo de creación del objeto de solicitud" + el tiempo de espera en milisegundos * el número del siguiente intento. De esta forma, vinculamos la hora de la solicitud a la hora de creación de la primera solicitud y al número del intento: cuanto mayor sea el número del intento, más tiempo deberá pasar desde la creación del objeto hasta su activación. Y este tiempo se deberá indicar de forma discreta: al alcanzar los 10 segundos, el primer intento deberá suceder tras 10 segundos, el segundo, tras 20, la tercero, tras 30, etcétera. De esta forma, el intervalo entre los nuevos intentos comerciales nunca será inferior al tiempo de espera establecido entre ellos.



En el método que retorna el modo de procesamiento de errores, trasladamos el código de error de ausencia de conexión con el servidor comercial al bloque que retorna el modo de procesamiento "espera". Antes, este código se procesaba como "crear una solicitud comercial pendiente":

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( const uint result_code) { switch (result_code) { #ifdef __MQL4__ case 9 : case 64 : case 65 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 1 : case 2 : case 5 : case 7 : case 132 : case 133 : case 139 : case 140 : case 148 : case 149 : case 150 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 3 : case 129 : case 130 : case 131 : case 134 : case 147 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 4 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 6 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 8 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 136 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 137 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 141 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 145 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 146 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 1000 ; case 128 : case 135 : case 138 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; #else case 10026 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 10007 : case 10012 : case 10017 : case 10018 : case 10023 : case 10025 : case 10028 : case 10032 : case 10033 : case 10034 : case 10035 : case 10036 : case 10039 : case 10040 : case 10041 : case 10042 : case 10043 : case 10044 : case 10045 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 10004 : case 10006 : case 10020 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; case 10013 : case 10014 : case 10015 : case 10016 : case 10019 : case 10022 : case 10030 : case 10038 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 10021 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 10024 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10029 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10031 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 20000 ; case 10011 : case 10027 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; case 10008 : case 10009 : case 10010 : #endif default : break ; } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

¿Por qué es así? En primer lugar, para la simulación de la creación de solicitudes pendientes con espera, retornamos una espera de 20 segundos entre solicitudes; en segundo lugar, porque así resulta más cómodo hacer varios intentos comerciales con espera de conexión con el servidor comercial. En cualquier caso, se trata de una primera variante de prueba para procesar solicitudes comerciales: posteriormente la mejoraremos y modificaremos.

Dado que hoy estamos poniendo a prueba únicamente el concepto, vamos a crear una solicitud comercial solo para abrir posiciones, y solo al obtener un error del servidor comercial. Al comprobar que las solicitudes comerciales sean correctas, no vamos a crear por el momento solicitudes pendientes, dejaremos la espera dentro del método de apertura de posiciones.

Añadimos al método de apertura de una posición el bloque de creación de solicitudes pendientes:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )type; ENUM_ACTION_TYPE action=(ENUM_ACTION_TYPE)order_type; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; trade_obj.SetResultRetcode( 10021 ); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; double pr=(type== POSITION_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.Bid()); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,pr,action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { trade_obj.SetResultRetcode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } for ( int i= 0 ;i< this .m_total_try;i++) { res=trade_obj.OpenPosition(type, this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res || trade_obj.IsAsyncMode()) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); return true ; } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRY_N), string (i+ 1 ), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); method= this .ResultProccessingMethod(trade_obj.GetResultRetcode()); if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { this .SetTradingDisableFlag( true ); break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT) { this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj,trade_obj); continue ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { symbol_obj.Refresh(); continue ; } if (method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { if ( this .GetPendReqID(( uint )magic)== 0 ) { ulong wait=(method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING ? method : 0 ); int id= this .GetFreeID(); if (id< 1 || !symbol_obj.RefreshRates()) return false ; uint mn = ( magic== ULONG_MAX ? ( uint ) trade_obj.GetMagic() : ( uint ) magic ) ; this .SetPendReqID(( uchar )id,mn); this .m_request.magic=mn; this .m_request.symbol=symbol_obj.Name(); this .m_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.type=order_type; uchar attempts=( this .m_total_try- 1 < 1 ? 1 : this .m_total_try- 1 ); this .CreatePendingRequest(( uchar )id,attempts,wait, this .m_request,trade_obj.GetResultRetcode(),symbol_obj); break ; } } } } return res; }

Aquí hemos descrito todo con detalle en los comentarios al código, así que esperamos que el lector pueda analizar la información por su cuenta. En cualquier caso, es posible debatir cualquier duda en los comentarios al artículo.

Vamos a introducir algunas mejoras en el archivo Engine.mqh de la clase del objeto principal de la biblioteca CEngine.



En el bloque para los métodos de establecimiento de los objetos comerciales, escribimos el método para establecer el número de intentos comerciales:



void TradingSetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetMagic( const uint magic, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetComment( const string comment, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetDeviation( const ulong deviation, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetVolume( const double volume= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetAsyncMode( const bool async_mode= false , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); }

El método simplemente llama al método homónimo de la clase comercial.

En la sección privada de la clase, escribimos el método para convertir los valores de los identificadores de los grupos en un valor uchar,

mientras que declaramos en la sección pública el método para crear y retornar el valor del número mágico compuesto:



CEngine(); ~CEngine(); private : uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index))); } public : uint SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ); };

El método de conversión lo hemos analizado más arriba. El método para crear el número mágico compuesto sirve para combinar los valores del número mágico, el número del primer y el segundo grupo y el identificador de la solicitud comercial en un único número mágico asignado a la orden al enviarla al servidor.

Lo implementamos fuera del cuerpo de la clase:

uint CEngine::SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ) { uint magic=magic_id; this .m_trading.SetGroupID1(group_id1,magic); this .m_trading.SetGroupID2(group_id2,magic); this .m_trading.SetPendReqID(pending_req_id,magic); return magic; }

Transmitimos todos los identificadores al método y, con ayuda de los métodos anteriormente analizados en la clase comercial para el establecimiento de los identificadores, añadimos aquellos al valor del número mágico que es precisamente devueto desde el método.

En general, esto es todo lo que deberíamos hacer en el marco del presente artículo para comprobar el concepto propuesto.

Para poner a prueba la creación y procesar la solicitud pendiente, deberemos modelar una situación errónea que requiera una solicitud repetida tras la espera. Si el lector recuerda, ya implementamos el procesamiento del error "no existe conexión con el servidor comercial" precisamente como una espera de 20 segundos. Por defecto, hemos establecido cinco intentos comerciales. Esto significa que simplemente debemos iniciar el asesor, desconectar internet (interrumpir la conexión con el servidor) e intentar abrir una posición (botón Buy o Sell en el panel comercial del asesor de prueba). Después de obtener el error, tendremos 20 * 5 = 100 segundos para conectar de nuevo internet y mirar cómo el asesor procesa la solicitud pendiente creada. Al finalizar los 100 segundos, es decir, el tiempo requerido para los cinco intentos repetidos, la solicitud pendiente deberá eliminarse automáticamente de la lista de solicitudes (ya después de restablecer la conexión con el servidor, dado que la hora se puede obtener solo después de recuperar la conexión). Por el momento, no hemos implementado esta posibilidad, ya que, en primer lugar, estamos ante una simple prueba del funcionamiento de las solicitudes pendientes, y en segundo lugar, la funcionalidad se desarrollará y requerirá que introduzcamos cambios: solo entonces se implementarán las otras posibilidades pensadas. Es decir, tras restablecer la conexión con el servidor comercial, el asesor comenzará en cualquier caso a enviar las solicitudes comerciales inscritas en el objeto de solicitud. Tras el primer intento comercial, la posición deberá ser abierta, y el objeto de solicitud pendiente deberá ser eliminado de la lista de solicitudes.

Además de la solicitud pendiente, hemos implementado el guardado de varios identificadores en el valor del número mágico. Para poner a prueba el establecimiento de estos identificadores en el número mágico de la solicitud enviada, realizamos una selección aleatoria de números del primer y segundo subgrupo en los grupos 1 y 2, y luego registramos su propiedad de orden "número mágico". Al abrir una posición, veremos en el diario tanto el valor real del número mágico de la posición abierta o la orden colocada, como el identificador del número mágico establecido en los ajustes (entre paréntesis tras el verdadero valor del número mágico), así como los identificadores de los subgrupos en el primer y segundo grupo (se designan como G1 y G2)

Simulación

Para poner a prueba las solicitudes pendientes, vamos a tomar el asesor del artículo anterior y guardarlo en la nueva carpeta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part26\ con el nuevo nombre TestDoEasyPart26.mq5.

En los parámetros de entrada del asesor, cambiamos el tipo para el número mágico de ulong a ushort , ahora, el tamaño máximo del número mágico no podrá superar los dos bytes (65535). Asimismo, añadimos otra variable más, el número de intentos comerciales:



input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 40 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput bool InpUseSounds = true ;

En las variables globales, cambiamos el tipo de la variable magic_number de ulong a ushort, y añadimos dos variables para guardar los valores de los grupos:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing; uchar group1 ; uchar group2 ;

En el manejador OnInit(), inicializamos las variables de los grupos y establecemos el estado inicial para generar números pseudoaleatorios:



int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy();

En la función de inicialización de la biblioteca, establecemos el número mágico por defecto para todos los objetos comerciales y el número de intentos comerciales:



void OnInitDoEasy() { used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

Number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximum number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Number of used symbols: " , ". Number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "Falling coin 1" ),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Falling coins" ),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Coins" ),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Falling coin 2" ),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Button click 1" ),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Button click 2" ),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Button click 3" ),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "Cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); engine.TradingOnInit(); engine.TradingSetMagic(engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number)); engine.TradingSetAsyncMode( false ); engine.TradingSetTotalTry(InpTotalAttempts); engine.SetSoundsStandart(); engine.SetUseSounds(InpUseSounds); engine.SetSpreadMultiplier(InpSpreadMultiplier); CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { } CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } }

Para poner a prueba el número mágico con valores aleatorios para los identificadores de los grupos, introducimos la variable booleana comp_magic igual a true, que indica el uso del número mágico compuesto en las funciones de apertura de posiciones o el establecimiento de órdenes pendientes. En lugar de usar la variable magic_number, introducimos la nueva variable magic, que guarda el valor del número mágico dependiendo del valor de la variable comp_magic.

Al establecer el valor magic (el número mágico constante establecido en los ajustes o el número mágico compuesto, que consta del número mágico establecido + los valores aleatorios de los identificadores de los grupos 1 y 2), comprobaremos la presencia de comp_magic, y si es igual a true, usaremos un número mágico compuesto, y si es igual a false , el establecido en los ajustes.

Introducimos las correcciones en la función de procesamiento de la pulsación en el panel del asesor PressButtonEvents():

void PressButtonEvents( const string button_name) { bool comp_magic= true ; string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); group1=( uchar )Rand(); group2=( uchar )Rand(); uint magic = (comp_magic ? engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number,group1,group2) : magic_number); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { engine.OpenBuy(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending BuyLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending BuyStop order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending BuyStopLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { engine.OpenSell(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending SellLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending SellStop order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending SellStopLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY))

Vamos a sustituir en todas las líneas de llamada de los métodos comerciales de la biblioteca la variable magic_number por la variable magic.

Para asignar un valor aleatorio a los identificadores de los grupos, les añadiremos el valor retornado por la función Rand(), donde ya se han establecido por defecto los valores mínimo y máximo del intervalo en el que la función retornará el número pseudoaleatorio:

uint Rand( const uint min= 0 , const uint max= 15 ) { return ( rand () % (max+ 1 -min))+min; }

Compilamos e iniciamos el asesor. Desconectamos internet y esperamos a que aparezca este icono en la esquina inferior derecha:









Después de desconectar internet y pulsar el botón Sell, el servidor comercial retornará error, y en el diario se mostrarán las entradas:

2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 CTrading::OpenPosition< uint , uint >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 No connection with the trade server 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Trading attempt # 1 . Error: No connection with the trade server

Al obtener este error, la biblioteca crea una solicitud pendiente con los parámetros existentes en el intento fallido de apertura de una posición corta.

En la solicitud pendiente también está registrado el número de intentos y un tiempo de espera de 20 segundos.



A continuación, conectamos internet, restableciendo con ello la conexión con el servidor comercial:





En cuanto se restablezca, la biblioteca comenzará a procesar la solicitud pendiente, enviando esta al servidor. Como resultado, tendremos una posición abierta con las siguientes entradas en el diario:

2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 - Position is open: 2019.11 . 26 10 : 35 : 01.660 - 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 EURUSD Opened 0.10 Sell # 486405595 [ 0.10 Market-order Sell # 486405595 ] at price 1.10126 , sl 1.10285 , tp 1.09985 , Magic number 17629307 ( 123 ), G1: 13 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 OnDoEasyEvent: Position is open

Como podemos ver por el diario, después de restablecer la conexión con el servidor comercial, el permiso de comercio para la cuenta actual no se ha activado de inmediato.

Pero, aun así, la solicitud comercial ha cumplido su parte...

En el propio diario, podemos ver el número mágico real 17629307, tras este, entre paréntesis, vemos el número mágico establecido en los ajustes del asesor (123), además de la entrada G1: 13, que nos indica que el identificador del nuevo grupo es igual a 13; en cuanto al identificador del segundo grupo, no lo hay, ya que su valor es igual a cero, por eso no se ha mostrado una segunda entrada con el identificador del segunndo grupo G2: XX

Por favor, tenga en cuenta: ¡Insistimos en que los resultados del trabajo con la clase comercial con solicitudes pendientes que hemos descrito en el presente artículo no se deben utilizar en ningún caso en proyectos propios para el comercio real!

Este artículo, así como sus materiales y resultados, constituyen solo una comprobación del concepto de las solicitudes pendientes y, en el presente estadio, no suponen de forma alguna un producto definitivo a usar en cuentas reales, sino exclusivamente en el modo demo o el simulador.

¿Qué es lo próximo?

En los siguientes artículos, continuaremos desarrollando la clase de solicitud pendiente.

Más abajo se adjuntan todos los archivos de la versión actual de la biblioteca y los archivos del asesor de prueba. El lector podrá descargar y poner a prueba todo por sí mismo.

Si tiene cualquier duda, observación o sugerencia, podrá formularla en los comentarios al artículo.

