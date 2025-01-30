Постфактумный анализ торговли: подбираем TrailingStop и новые стопы в тестере стратегий

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Введение

В прошлой статье мы создали советник, торгующий в тестере стратегий клиентского терминала по результатам торговли на реальном счёте. Мы добавили возможность установки новых размеров StopLoss и TakeProfit для тестирования своей торговли в тестере с иными размерами стоп-приказов. Результат оказался неожиданным: вместо убытка, получили прибыль, соразмерную с полученным в реале убытком. Значит, если бы мы в своей торговле на счёте использовали уровни StopLoss и TakeProfit такими, при которых в тестере получили прибыль, то торговля и на реальном счёте была бы прибыльной. И это всего лишь простое изменение размеров стопов. Интересно, а что, если добавить трейлинг StopLoss? Как при этом изменится торговля?

Сегодня подключим к советнику несколько различных трейлингов и протестируем свою торговлю в тестере стратегий. Посмотрим, какой будет получен результат.





Выбираем и дорабатываем класс трейлингов позиций

Попробуем подключить трал по индикатору Parabolic SAR и по скользящей средней. Индикатор Parabolic SAR, судя по его описанию, да и по названию (SAR = Stop And Reverse), идеально должен подходить для перемещения линии стопа по его значениям:

Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На "бычьем тренде" (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на "медвежьем тренде" (Down Trend) — выше. Если цена пересекает линию Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте. Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть, необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop). Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх, независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения. Parabolic SAR

А скользящая средняя, ввиду её естественного запаздывания, тоже подходит для подтягивания линии стопа за ценой. Для длинной позиции, если линия индикатора находится ниже цены, то по значению скользящей средней можно подтягивать стоп за ценой. Цена пересечётся со скользящей средней естественным образом, и стоп сработает. Для короткой позиции стоп должен двигаться за линией скользящей средней в случае, если цена находится под ней.

Ранее мною уже была написана статья о подключении любых тралов к советникам: "Как сделать любой тип Trailing Stop и подключить к советнику". В ней предлагается создать классы трейлингов и просто подключать их к советнику.

Воспользуемся этой возможностью. Единственное, что не очень нам подходит — там каждый символ или магик "крутит" собственный цикл перебора открытых позиций. Значит, придётся доработать класс из статьи. Благо, это не сложно.

Загрузим из прилагаемых к статье файлов единственный нужный нам файл Trailings.mqh. В прошлой статье мы создали папку, где были расположены файлы классов и советников для торговли по истории сделок: \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals. Сохраним в эту папку загруженный файл Trailings.mqh и откроем его в редакторе кода MetaEditor.

Основной и главный метод, вызываемый из программы — метод Run(). Если посмотреть его код, то видно, что здесь организован перебор открытых позиций:

bool CSimpleTrailing::Run( void ) { if (! this .m_active) return false ; MqlTick tick = {}; bool res = true ; if ( this .m_point== 0 ) { :: ResetLastError (); this .SetSymbol( this .m_symbol); if ( this .m_point== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Correct data was not received for the %s symbol. Error %d" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, :: GetLastError ()); return false ; } } int total =:: PositionsTotal (); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong pos_ticket =:: PositionGetTicket (i); if (pos_ticket == 0 ) continue ; string pos_symbol = :: PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = :: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (( this .m_magic != - 1 && pos_magic != this .m_magic) || (pos_symbol != this .m_symbol)) continue ; if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, tick)) continue ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open =:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl =:: PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double value_sl = this .GetStopLossValue(pos_type, tick); if ( this .CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, tick)) res &= this .ModifySL(pos_ticket, value_sl); } return res; }

Если для каждого торгового объекта символа (см. первую статью) вызывать этот метод, то у нас получится столько циклов перебора открытых позиций, сколько символов использовалось в торговле. Это не оптимально. Сделаем так, что в самой программе будет цикл перебора всех открытых позиций, а эти методы будем вызывать уже из этого цикла. Но в методе тоже встроен цикл... Значит, нам в классе трейлингов нужно сделать ещё один метод Run(), но с указанием тикета позиции, стоп которой нужно перемещать, и из основного цикла вызывать уже его.

В классе простого трала объявим новый метод, в который будет передаваться тикет нужной позиции:

class CSimpleTrailing : public CObject { private : bool CheckCriterion( ENUM_POSITION_TYPE pos_type, double pos_open, double pos_sl, double value_sl, MqlTick &tick); bool ModifySL( const ulong ticket, const double stop_loss); int StopLevel( void ); protected : string m_symbol; long m_magic; double m_point; int m_digits; int m_offset; int m_trail_start; uint m_trail_step; uint m_spread_mlt; bool m_active; virtual double GetStopLossValue( ENUM_POSITION_TYPE pos_type, MqlTick &tick); public : void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol = (symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_point =:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_POINT ); this .m_digits = ( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); } void SetMagicNumber( const long magic) { this .m_magic = magic; } void SetStopLossOffset( const int offset) { this .m_offset = offset; } void SetTrailingStart( const int start) { this .m_trail_start = start; } void SetTrailingStep( const uint step) { this .m_trail_step = step; } void SetSpreadMultiplier( const uint value) { this .m_spread_mlt = value; } void SetActive( const bool flag) { this .m_active = flag; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } long MagicNumber( void ) const { return this .m_magic; } int StopLossOffset( void ) const { return this .m_offset; } int TrailingStart( void ) const { return this .m_trail_start; } uint TrailingStep( void ) const { return this .m_trail_step; } uint SpreadMultiplier( void ) const { return this .m_spread_mlt; } bool IsActive( void ) const { return this .m_active; } bool Run( void ); bool Run( const ulong pos_ticket); CSimpleTrailing() : m_symbol(:: Symbol ()), m_point(:: Point ()), m_digits(:: Digits ()), m_magic(- 1 ), m_trail_start( 0 ), m_trail_step( 0 ), m_offset( 0 ), m_spread_mlt( 2 ) {} CSimpleTrailing( const string symbol, const long magic, const int trailing_start, const uint trailing_step, const int offset); ~CSimpleTrailing() {} };

За пределами тела класса напишем его реализацию:

bool CSimpleTrailing::Run( const ulong pos_ticket) { if (! this .m_active || pos_ticket== 0 ) return false ; MqlTick tick = {}; :: ResetLastError (); if ( this .m_point== 0 ) { this .SetSymbol( this .m_symbol); if ( this .m_point== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Correct data was not received for the %s symbol. Error %d" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, :: GetLastError ()); return false ; } } if (!:: PositionSelectByTicket (pos_ticket)) { :: PrintFormat ( "%s: PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d" , __FUNCTION__ , pos_ticket, :: GetLastError ()); return false ; } if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, tick)) return false ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open =:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl =:: PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double value_sl = this .GetStopLossValue(pos_type, tick); if ( this .CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, tick)) return ( this .ModifySL(pos_ticket, value_sl)); return false ; }

Теперь этот метод будет вызываться либо из метода Run(), не имеющего формальных параметров, но в котором организован цикл по всем открытым позициям, либо напрямую из программы с передачей в него нужного тикета.

Доработаем метод Run() без формальных параметров. Удалим из цикла блок кода:

for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong pos_ticket =:: PositionGetTicket (i); if (pos_ticket == 0 ) continue ; string pos_symbol = :: PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = :: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (( this .m_magic != - 1 && pos_magic != this .m_magic) || (pos_symbol != this .m_symbol)) continue ; if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, tick)) continue ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open =:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl =:: PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double value_sl = this .GetStopLossValue(pos_type, tick); if ( this .CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, tick)) res &= this .ModifySL(pos_ticket, value_sl); }

Вместо него впишем вызов нового метода:

bool CSimpleTrailing::Run( void ) { if (! this .m_active) return false ; bool res = true ; if ( this .m_point== 0 ) { :: ResetLastError (); this .SetSymbol( this .m_symbol); if ( this .m_point== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Correct data was not received for the %s symbol. Error %d" , __FUNCTION__ , this .m_symbol, :: GetLastError ()); return false ; } } int total =:: PositionsTotal (); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong pos_ticket =:: PositionGetTicket (i); if (pos_ticket == 0 ) continue ; string pos_symbol = :: PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = :: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (( this .m_magic != - 1 && pos_magic != this .m_magic) || (pos_symbol != this .m_symbol)) continue ; res &= this .Run(pos_ticket); } return res; }

В классе трейлинга по указанному значению точно так же объявим новый метод Run() с указанием тикета позиции:

class CTrailingByValue : public CSimpleTrailing { protected : double m_value_sl_long; double m_value_sl_short; virtual double GetStopLossValue( ENUM_POSITION_TYPE pos_type, MqlTick &tick); public : double StopLossValueLong( void ) const { return this .m_value_sl_long; } double StopLossValueShort( void ) const { return this .m_value_sl_short; } bool Run( const double value_sl_long, double value_sl_short); bool Run( const ulong pos_ticket, const double value_sl_long, double value_sl_short); CTrailingByValue( void ) : CSimpleTrailing(:: Symbol (), - 1 , 0 , 0 , 0 ), m_value_sl_long( 0 ), m_value_sl_short( 0 ) {} CTrailingByValue( const string symbol, const long magic, const int trail_start, const uint trail_step, const int trail_offset) : CSimpleTrailing(symbol, magic, trail_start, trail_step, trail_offset), m_value_sl_long( 0 ), m_value_sl_short( 0 ) {} ~CTrailingByValue( void ){} };

И за пределами тела класса напишем его реализацию:

bool CTrailingByValue::Run( const ulong pos_ticket, const double value_sl_long, double value_sl_short) { this .m_value_sl_long =value_sl_long; this .m_value_sl_short=value_sl_short; return CSimpleTrailing::Run(pos_ticket); }

Здесь вызывается добавленный в класс простого трала метод Run() с указанием тикета позиции.

С классами тралов желательно ознакомиться в статье, из которой мы взяли файл с трейлингами.

Торговый класс символа, созданный в прошлой статье хранит в себе списки сделок и торговый класс CTrade Стандартной Библиотеки. Чтобы его не дорабатывать для подключения классов трейлингов, создадим новый класс на его основе, в который и добавим работу с тралами.

В каталоге терминала \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\ создадим новый файл SymbolTradeExt.mqh класса CSymbolTradeExt. К файлу должны быть подключены файл классов трейлингов и файл класса CSymbolTrade, от которого и должен быть унаследован создаваемый класс:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Trailings.mqh" #include "SymbolTrade.mqh" class CSymbolTradeExt : public CSymbolTrade { }

При использовании взятого из статьи класса трейлингов, нам предоставляются в пользование тралы по параболику и по всем типам стандартных скользящих средних. Также в классе есть трал по указанным значениям, но его мы использовать здесь не будем — он требует собственного расчёта уровней стопов в своей программе и передаче их в параметрах вызываемого метода Run() класса трейлинга. Это может быть, например, расчёт уровней по индикатору ATR и передача рассчитанных значений в класс трейлинга.

Напишем перечисление режимов трейлинга:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Trailings.mqh" #include "SymbolTrade.mqh" enum ENUM_TRAILING_MODE { TRAILING_MODE_SIMPLE= 2 , TRAILING_MODE_SAR, TRAILING_MODE_AMA, TRAILING_MODE_DEMA, TRAILING_MODE_FRAMA, TRAILING_MODE_MA, TRAILING_MODE_TEMA, TRAILING_MODE_VIDYA, }; class CSymbolTradeExt : public CSymbolTrade { }

Почему значения констант перечисления начинаются не с нуля, а со значения 2? В советнике, на основе которого будем делать новый, тоже есть перечисление режимов тестирования:

enum ENUM_TESTING_MODE { TESTING_MODE_ORIGIN, TESTING_MODE_SLTP, };

Здесь есть две константы: оригинальная торговля (0) и торговля с указанными значениями стоп-приказов (1). Сюда позже добавим новые константы, соответствующие константам перечисления трейлингов. Именно по этой причине значения констант перечисления трейлингов начинаются со значения 2.

В приватной секции класса объявим указатель на объект класса трейлингов и переменную для хранения периода графика для расчёта индикаторов, используемых в трейлингах. В публичной секции объявим метод для установки параметров трала, метод, запускающий трейлинг позиций, конструкторы и деструктор:

class CSymbolTradeExt : public CSymbolTrade { private : CSimpleTrailing *m_trailing; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; public : bool SetTrailing( const ENUM_TRAILING_MODE trailing_mode, const int data_index, const long magic, const int start, const int step, const int offset, const MqlParam ¶m[]); void Trailing( const ulong pos_ticket); CSymbolTradeExt() : m_trailing( NULL ), m_timeframe(:: Period ()) { this .SetSymbol(:: Symbol ()); } CSymbolTradeExt( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); ~CSymbolTradeExt(); };

В конструкторе класса, в строке инициализации, в конструктор родительского класса передаётся символ, для которого строится объект, значению таймфрейма расчёта индикатора устанавливается переданное в формальных параметрах значение, а указатель на объект класса трейлинга инициализируется значением NULL:

CSymbolTradeExt::CSymbolTradeExt( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CSymbolTrade(symbol) { this .m_trailing= NULL ; this .m_timeframe=timeframe; }

В деструкторе класса, если объект трейлинга был создан, он удаляется:

CSymbolTradeExt::~CSymbolTradeExt() { if ( this .m_trailing!= NULL ) delete this .m_trailing; }

Так как различные типы трейлингов, работающих на основе разных типов индикаторов, имеют отличные друг от друга параметры настройки, то всё это множество параметров будем передавать в метод установки параметров трейлинга через структуру MqlParam. Просто для каждого трала набор параметров будет своим, и каждое поле структуры будет нести в себе значение своего параметра индикатора, присущее только ему.

bool CSymbolTradeExt::SetTrailing( const ENUM_TRAILING_MODE trailing_mode, const int data_index, const long magic, const int start, const int step, const int offset, const MqlParam ¶m[]) { int ma_period = ( int )param[ 0 ].integer_value; int ma_shift = ( int )param[ 1 ].integer_value; ENUM_APPLIED_PRICE ma_price = ( ENUM_APPLIED_PRICE )param[ 2 ].integer_value; ENUM_MA_METHOD ma_method = ( ENUM_MA_METHOD )param[ 3 ].integer_value; int fast_ema = ( int )param[ 4 ].integer_value; int slow_ema = ( int )param[ 5 ].integer_value; int period_cmo = ( int )param[ 6 ].integer_value; double sar_step = param[ 0 ].double_value; double sar_max = param[ 1 ].double_value; switch (trailing_mode) { case TRAILING_MODE_SIMPLE : this .m_trailing= new CSimpleTrailing( this . Symbol (), magic, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_AMA : this .m_trailing= new CTrailingByAMA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (ma_period< 1 ? 9 : ma_period), (fast_ema< 1 ? 2 : fast_ema), (slow_ema< 1 ? 30 : slow_ema), ma_shift, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_DEMA : this .m_trailing= new CTrailingByDEMA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (ma_period== 0 ? 14 : ma_period), ma_shift, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_FRAMA : this .m_trailing= new CTrailingByFRAMA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (ma_period== 0 ? 14 : ma_period), ma_shift, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_MA : this .m_trailing= new CTrailingByMA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, ma_period, (ma_period== 0 ? 10 : ma_period), ma_method, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_TEMA : this .m_trailing= new CTrailingByTEMA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (ma_period== 0 ? 14 : ma_period), ma_shift, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_VIDYA : this .m_trailing= new CTrailingByVIDYA( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (period_cmo< 1 ? 9 : period_cmo), (ma_period== 0 ? 12 : ma_period), ma_shift, ma_price, start, step, offset); break ; case TRAILING_MODE_SAR : this .m_trailing= new CTrailingBySAR( this . Symbol (), this .m_timeframe, magic, (sar_step< 0.0001 ? 0.02 : sar_step), (sar_max< 0.02 ? 0.2 : sar_max), start, step, offset); break ; default : break ; } if ( this .m_trailing== NULL ) return false ; this .m_trailing.SetActive( true ); return true ; }

При вызове этого метода для различных типов трейлинга важно правильно заполнять структуру MqlParam. Это мы проконтролируем при доработке советника под использование трейлинга.

Метод, запускающий трал указанной по тикету позиции:

void CSymbolTradeExt::Trailing( const ulong pos_ticket) { if ( this .m_trailing!= NULL ) this .m_trailing.Run(pos_ticket); }

Из советника, из его цикла по открытым позициям, в зависимости от символа позиции, будем получать из списка торговый объект символа, а из него — вызывать данный метод для трала стопа позиции, тикет которой будем передавать в метод. Если объект трала существует, то вызывается его новый метод Run() с указанием тикета позиции.





Тестируем различные типы TrailingStop

Для тестирования возьмём файл советника TradingByHistoryDeals_SLTP.mq5из прошлой статьи и сохраним его в той же папке \MQL5\Experts\TradingByHistoryDeals\под новым именем TradingByHistoryDeals_Ext.mq5.

Подключение файла класса CSymbolTrade заменим на подключение файла класса CSymbolTradeExt, подключим файл классов трейлингов и расширим список констант перечисления режимов тестирования, вписав выбор нужного трала:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "SymbolTradeExt.mqh" #include "Trailings.mqh" enum ENUM_TESTING_MODE { TESTING_MODE_ORIGIN, TESTING_MODE_SLTP, TESTING_MODE_TRAIL_SIMPLE, TESTING_MODE_TRAIL_SAR, TESTING_MODE_TRAIL_AMA, TESTING_MODE_TRAIL_DEMA, TESTING_MODE_TRAIL_FRAMA, TESTING_MODE_TRAIL_MA, TESTING_MODE_TRAIL_TEMA, TESTING_MODE_TRAIL_VIDYA, };

Во входных параметрах советника добавим переменные для выбора параметров трейлинга:

input group " - Strategy parameters - " input string InpTestedSymbol = "" ; input long InpTestedMagic = - 1 ; sinput bool InpShowDataInLog = false ; input group " - Stops parameters - " input ENUM_TESTING_MODE InpTestingMode = TESTING_MODE_ORIGIN; input int InpStopLoss = 300 ; input int InpTakeProfit = 500 ; input group " - Trailing Parameters -" input bool InpSetStopLoss = true ; input bool InpSetTakeProfit = true ; input int InpTrailingStart = 150 ; input int InpTrailingStep = 50 ; input int InpTrailingOffset = 0 ; input group " - Indicator Parameters -" input ENUM_TIMEFRAMES InpIndTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input int InpMAPeriod = 0 ; input int InpMAShift = 0 ; input int InpFastEMAPeriod = 2 ; input int InpSlowEMAPeriod = 30 ; input int InpCMOPeriod = 9 ; input double InpSARStep = 0.02 ; input double InpSARMax = 0.2 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod = MODE_SMA ; input int InpDataIndex = 1 ;

InpMAPeriod по умолчанию здесь установлен в ноль. Причиной тому послужило то, что у каждого типа скользящей средней значение периода по умолчанию — своё. А так, как при нулевом значении этого параметра в класс трейлинга передаётся значение по умолчанию, установленное для индикатора, то все данные будут корректными, если требуются простые значения по умолчанию для используемого в трале индикатора.

Во всём коде заменим все вхождения строки "CSymbolTrade" на "CSymbolTradeExt". Теперь у нас новый класс торгового объекта символа CSymbolTradeExt унаследован от прошлого класса CSymbolTrade, написанном в прошлой статье. И в этом классе объявлен объект класса трейлингов. Поэтому мы заменили тип прошлого класса на новый. По сути, везде это делать не обязательно, а только там, где потребуется трейлинг. Но не будем здесь вдаваться в подробности наследования классов, а просто заменим старый класс на новый.

Тралы будут вызываться для каждой позиции по её тикету. А для того, чтобы получить доступ к тралу позиции, нужно получить из списка торговый объект символа, по которому открыта позиция. Для этого напишем функцию, возвращающую указатель на торговый объект из списка по имени символа:

CSymbolTrade *GetSymbolTrade( const string symbol, CArrayObj *list) { SymbTradeTmp.SetSymbol(symbol); list.Sort(); int index=list.Search(&SymbTradeTmp); return list.At(index); }

В функцию передаётся имя символа, для которого нужно вернуть торговый объект и указатель на список, в котором хранятся указатели на торговые объекты символов. Во временный торговый объект устанавливается имя символа, переданное в функцию и индекс объекта с таким именем символа ищется в списке. В итоге, из списка по индексу возвращается указатель на искомый объект. Если такого объекта нет в списке, то индекс будет равен -1, и из списка будет возвращено значение NULL.

При создании массива используемых символов создаются торговые объекты символов, а в них нужно инициализировать трейлинги, заданные во входных параметрах. Доработаем функцию, создающую массив используемых символов:

bool CreateListSymbolTrades(SDeal &array_deals[], CArrayObj *list_symbols) { bool res= true ; MqlParam param[ 7 ]={}; int total=( int )array_deals.Size(); if (total== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error! Empty deals array passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } CSymbolTradeExt *SymbolTrade= NULL ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { SDeal deal_str=array_deals[i]; if (deal_str.type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_str.type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; string symbol=deal_str. Symbol (); SymbTradeTmp.SetSymbol(symbol); list_symbols.Sort(); int index=list_symbols.Search(&SymbTradeTmp); if (index== WRONG_VALUE ) { SymbolTrade= new CSymbolTradeExt(symbol, InpIndTimeframe); if (SymbolTrade== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (!list_symbols.Add(SymbolTrade)) { delete SymbolTrade; res &= false ; continue ; } ENUM_TRAILING_MODE mode=(ENUM_TRAILING_MODE)InpTestingMode; SetTrailingParams(mode, param); SymbolTrade.SetTrailing(mode, InpDataIndex, InpTestedMagic, InpTrailingStart, InpTrailingStep, InpTrailingOffset, param); } else { SymbolTrade=list_symbols.At(index); if (SymbolTrade== NULL ) continue ; } if (SymbolTrade.GetDealByTime(deal_str.time)== NULL ) { CDeal *deal=CreateDeal(deal_str); if (deal== NULL ) { res &= false ; continue ; } res &=SymbolTrade.AddDeal(deal); } } return res; }

Здесь мы добавили объявление структуры входных параметров индикатора и небольшой блок кода, где инициализируется трал в торговом объекте.

Для установки параметров выбранного в настройках трала напишем специальную функцию:

void SetTrailingParams( const ENUM_TRAILING_MODE mode, MqlParam ¶m[]) { ZeroMemory (param); switch (mode) { case TRAILING_MODE_SAR : param[ 0 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 0 ].double_value=InpSARStep; param[ 1 ].type= TYPE_DOUBLE ; param[ 1 ].double_value=InpSARMax; break ; case TRAILING_MODE_AMA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; param[ 4 ].type= TYPE_INT ; param[ 4 ].integer_value=InpFastEMAPeriod; param[ 5 ].type= TYPE_INT ; param[ 5 ].integer_value=InpSlowEMAPeriod; break ; case TRAILING_MODE_DEMA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; break ; case TRAILING_MODE_FRAMA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; break ; case TRAILING_MODE_MA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; param[ 3 ].type= TYPE_INT ; param[ 3 ].integer_value=InpMAMethod; break ; case TRAILING_MODE_TEMA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; break ; case TRAILING_MODE_VIDYA : param[ 0 ].type= TYPE_INT ; param[ 0 ].integer_value=InpMAPeriod; param[ 1 ].type= TYPE_INT ; param[ 1 ].integer_value=InpMAShift; param[ 2 ].type= TYPE_INT ; param[ 2 ].integer_value=InpAppliedPrice; param[ 6 ].type= TYPE_INT ; param[ 6 ].integer_value=InpCMOPeriod; break ; case TRAILING_MODE_SIMPLE : break ; default : break ; } }

Здесь для каждого из типов тралов, для используемых в трале индикаторов устанавливаются в структуру значения, заданные во входных параметрах советника. Присвоенные полям структуры величины проверяются на правильность и корректируются в новом классе CSymbolTradeExt торгового объекта символа, рассмотренном нами выше.

Доработаем функцию для торговли по истории сделок. Теперь нам нужно чётко разделять какой тип тестирования используется.

Для тестирования оригинальной торговли стоп-приказы выставлять не нужно — все позиции закрываются по закрывающим историческим сделкам.

Если тестируется торговля с иными размерами стоп-приказов, то нужно получить корректные их размеры и установить для открываемой позиции. В случае же с тестированием тралов, стопы выставлять не обязательно, но, во-избежание больших просадок и "пересиживаний", изначальные стопы рекомендуется выставлять, и уже потом они трейлингом будут смещаться по заданной логике. В настройках советника есть параметры, определяющие необходимость выставления изначальных стоп-приказов:

input bool InpSetStopLoss = true ; input bool InpSetTakeProfit = true ;

При их использовании тоже нужно получить корректные размеры стопов и установить их для открываемой позиции:

void TradeByHistory( const string symbol= "" , const long magic=- 1 ) { datetime time= 0 ; int total=ExtListSymbols.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CSymbolTradeExt *obj=ExtListSymbols.At(i); if (obj== NULL ) continue ; CDeal *deal=obj.GetDealCurrent(); if (deal== NULL ) continue ; if ((magic>- 1 && deal.Magic()!=magic) || (symbol!= "" && deal. Symbol ()!=symbol)) continue ; ENUM_DEAL_TYPE type=deal.TypeDeal(); if (type!= DEAL_TYPE_BUY && type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; if (deal.TicketTester()> 0 ) continue ; if (!obj.CheckTime(deal.Time())) continue ; ENUM_DEAL_ENTRY entry=deal.Entry(); if (entry== DEAL_ENTRY_IN ) { ENUM_ORDER_TYPE order_type=(deal.TypeDeal()== DEAL_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); double sl= 0 ; double tp= 0 ; if (InpTestingMode==TESTING_MODE_SLTP) { sl=CorrectStopLoss(deal. Symbol (), order_type, ExtStopLoss); tp=CorrectTakeProfit(deal. Symbol (), order_type, ExtTakeProfit); } else { if (InpTestingMode!=TESTING_MODE_ORIGIN) { if (InpSetStopLoss) sl=CorrectStopLoss(deal. Symbol (), order_type, ExtStopLoss); if (InpSetTakeProfit) tp=CorrectTakeProfit(deal. Symbol (), order_type, ExtTakeProfit); } } ulong ticket=(type== DEAL_TYPE_BUY ? obj.Buy(deal.Volume(), deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : type== DEAL_TYPE_SELL ? obj.Sell(deal.Volume(),deal.Magic(), sl, tp, deal. Comment ()) : 0 ); if (ticket> 0 ) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket); long pos_id_tester= 0 ; if ( HistoryDealSelect (ticket)) { pos_id_tester= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); deal.SetPosIDTester(pos_id_tester); } } } if (entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT || entry== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { CDeal *deal_in=obj.GetDealInByPosID(deal.PositionID()); if (deal_in== NULL ) continue ; ulong ticket_tester=deal_in.TicketTester(); if (ticket_tester== 0 ) { PrintFormat ( "Could not get position ticket, apparently position #%I64d (#%I64d) is already closed

" , deal.PositionID(), deal_in.PosIDTester()); obj.SetNextDealIndex(); continue ; } if (InpTestingMode==TESTING_MODE_ORIGIN) { if (obj.ClosePos(ticket_tester)) { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket_tester); } } else { obj.SetNumProcessedDeals(obj.NumProcessedDeals()+ 1 ); deal.SetTicketTester(ticket_tester); } } if (deal.TicketTester()> 0 ) { obj.SetNextDealIndex(); } } }

Теперь напишем функцию, осуществляющую трейлинг позиций:

void Trailing( void ) { long magic=- 1 ; string symbol= "" ; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket= PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ResetLastError (); if (! PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC , magic)) { Print ( "PositionGetInteger() failed. Error " , GetLastError ()); continue ; } if (! PositionGetString ( POSITION_SYMBOL , symbol)) { Print ( "PositionGetString() failed. Error " , GetLastError ()); continue ; } if ((InpTestedMagic>- 1 && magic!=InpTestedMagic) || (InpTestedSymbol!= "" && symbol!=InpTestedSymbol)) continue ; CSymbolTradeExt *obj=GetSymbolTrade(symbol, &ExtListSymbols); if (obj!= NULL ) obj.Trailing(ticket); } }

Ну здесь уже всё просто: выбираем в цикле каждую позицию, проверяем соответствие её магика и символа с теми, что введены в настройках советника и, если это нужная позиция^ — получаем торговый объект символа этой позиции и вызываем из него трейлинг с указанием тикета позиции.

Впишем вызов этой функции в обработчик OnTick() советника:

void OnTick () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; Trailing(); TradeByHistory(InpTestedSymbol, InpTestedMagic); }

Всё. Советник готов. С полным кодом советника можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.

Давайте протестируем различные виды тралов и сравним результаты оригинальной торговли и торговли с применением трейлинга позиций по разным алгоритмам.

При запуске советника на графике символа, он собирает историю торговли, записывает её в файл и выводит алерт с указанием желательных настроек тестера — начальную дату тестирования, стартовый депозит и плечо:

В журнал выводит используемые в торговле символы и количество совершённых на каждом символе сделок:

Alert: Now you can run testing Interval: 2024.09 .13 - current date Initial deposit: 3000.00 , leverage 1 : 500 Symbols used in trading: 1. AUDUSD trade object . Total deals: 222 2. EURJPY trade object . Total deals: 120 3. EURUSD trade object . Total deals: 526 4. GBPUSD trade object . Total deals: 352 5. NZDUSD trade object . Total deals: 182 6. USDCAD trade object . Total deals: 22 7. USDCHF trade object . Total deals: 250 8. USDJPY trade object . Total deals: 150 9. XAUUSD trade object . Total deals: 118

Теперь запустим советник в тестере с рекомендуемыми параметрами тестера, указанными в алерте и продублированными в журнале.

Оригинальная торговля:

Видим, что оригинальная торговля принесла убыток в 658 долларов.

Попробуем различные трейлинги. Разрешим устанавливать изначальный стоп размером в 100 пунктов, и запустим каждый трал в тестере.

Просто по очереди, без изменения других параметров, и поглядим, как изменится торговля.

Простой трейлинг:

Получили убыток в 746.1 долларов. Даже больше, чем в оригинальной торговле.

Проверим тралы по индикаторам.

Трал по Parabolic SAR:

Профит - 541.8 доллара.

Теперь рассмотрим тралы на основе различных типов скользящих средних.

Трал по АМА:

Профит - 806.5 доллара.

Трал по DEMA:

Профит - 1397.1 долларов.

Трал по FRAMA:

Профит - 1291.6 долларов.

Трал по MA:

Профит - 563.1 доллара.

Трал по TEMA:

Профит - 1355.1 долларов.

Трал по VIDYA:

Профит - 283.3 долларов.

Итак, в итоговой таблице расположены результаты при использовании различных типов тралов StopLoss относительно оиригинальной торговли:

#

Тип трала

Размер StopLoss

Размер TakeProfit

Итоговая прибыль

1

Оригинальная торговля

100

500

- 658.0

2

Простой TrailingStop

Изначально 100, далее стоп на 100 пунктов от цены

0

- 746.1

3

TrailingStop по Parabolic SAR

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 541.8

4

TrailingStop по VIDYA

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

-283.3 5

TrailingStop по MA

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 563.1

6

TrailingStop по АМА

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 806.5

7

TrailingStop по FRAMA

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 1291.6

8

TrailingStop по TEMA

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 1355.1

9

TrailingStop по DEMA

Изначально 100, далее стоп по значению индикатора

0

+ 1397.1



В итоге, при убыточной оригинальной торговле, обычный простой трал, примерный аналог трала в клиентском терминале, даёт ещё больший убыток. Ладно, смотрим трал на основе Parabolic SAR, позиционируемый как индикатор, отображающий развороты и уровни стопов (Stop And Reverse). Да, при следовании уровня StopLoss за линией индикатора на первом баре мы получили прибыль в 540 долларов.

Посмотрим теперь на результаты перемещения стопов позиций по значениям различных типов скользящих средних на первом баре. Трейлинг по индикатору VIDYA дал убыток в 280 долларов, но все остальные показали прибыль. Причём, следование стопа за простой скользящей средней дало прибыль большую, чем трал по Parabolic SAR. А абсолютным "чемпионом" по улучшению результатов торговли стала двойная экспоненциальная скользящая средняя — +1397 долларов прибыли.





Заключение

Мы создали советник, позволяющий протестировать свою торговлю в тестере стратегий и выбрать для своего стиля торговли наиболее подходящий трейлинг стопов позиций. Следует учитывать, что все параметры индикаторов, использованные при тестировании в трейлингах, имели стандартные значения, а настройки тралов были выбраны случайно, "на глаз".

Наиболее правильным решением будет проводить тестирование по каждому отдельному символу, и подбирать приемлемые настройки тралов с учётом особенностей движения и волатильности валютной пары. Но в этом советнике нет раздельных настроек для установки "своих" параметров для каждого отдельного проторгованного символа. Но главное, что была показана возможность при помощи тестера стратегий протестировать, проанализировать и улучшить торговлю. А значит, можно дальше доработать советник для возможности задать свои параметры для каждого символа — это несложно. Главное — желание.

К статье прилагаются все рассмотренные файлы классов и советника. Также приложен архив, распаковав который, можно сразу же получить установленные файлы для теста в нужных папках терминала.

Программы, используемые в статье:

#

Имя

Тип Описание 1

Trailings.mqh

Библиотека класса

Библиотека классов трейлингов

2

SymbolTrade.mqh

Библиотека класса

Библиотека структуры и класса сделки, торговый класс символа

3

SymbolTradeExt.mqh

Библиотека класса

Торговый класс символа и трейлинга

4

TradingByHistoryDeals_Ext.mq5

Советник

Советник для просмотра и изменения при помощи StopLoss, TakeProfit и трейлингов в тестере стратегий сделок и трейдов, проторгованных на счёте

5

MQL5.zip

Архив

Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в